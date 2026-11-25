חולה ALS שאיבד את יכולת הדיבור והתנועה הצליח לכתוב מסר ולשחק שחמט עם בנו באמצעות פעילות מוחית בלבד – זהו אחד החידושים שיוצגו בוועידה הרפואית הרביעית של ארגון "למענכם".

במסגרת מחקר קליני שבו נעשה שימוש בתוכנה של חברת ABILITY Neurotech, הצליח המטופל להפעיל יישומי מחשב, להשתתף במשחקים שונים ולכתוב מסר בן שבע מילים באמצעות אותות שהופקו ממוחו. ד"ר רותם קופל, מנכ"לית וממייסדות החברה, תציג בוועידה את הפיתוחים המתקדמים בתחום ממשקי המוח-מחשב האופטיים, המיועדים לאפשר לאנשים המתמודדים עם מגבלות מוטוריות קשות לתקשר עם סביבתם ולשפר את עצמאותם.

גלריה יו"ר "למענכם" יוסי ערבליך

הוועידה, שמתקיימת זו השנה הרביעית ביוזמת יו"ר ומייסד "למענכם" יוסי ערבליך, תיערך ב-3 בדצמבר באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. היא תעמוד השנה בסימן חקר המוח והנוירוטכנולוגיה וישתתפו בה למעלה מ-1,000 רופאים, חוקרים, מדענים, מנהלי בתי חולים, נשיאי אוניברסיטאות ומומחי טכנולוגיה מהארץ ומהעולם, ביניהם פרופ’ אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד של אוניברסיטת רייכמן ומארח הוועידה; פרופ' בועז גנור, נשיא האוניברסיטה; ופרופ' ארנון אפק, דיקן בית הספר דינה רקנאטי לרפואה ברייכמן.

הוועידה תעסוק במחקרים ובפיתוחים החדשים בתחומי הנוירולוגיה, חקר המוח, ממשקי מוח-מחשב וטכנולוגיות מתקדמות לאבחון ולטיפול במחלות של מערכת העצבים.

פרופ' אוריאל רייכמן ( יהושוע יוסף )

בין ההרצאות המרכזיות בוועידה: פרופ' מיכל שוורץ ממכון ויצמן למדע, חוקרת מוח וכלת פרס ישראל למדעי החיים, תציג תוצאות קליניות ראשוניות של טיפול ניסיוני חדש במחלת האלצהיימר, המבוסס על הפעלת מערכת החיסון להתמודדות עם תהליכי ניוון במוח.

פרופ' מארק סלוצקי מארה"ב יציג פיתוחים המאפשרים לאנשים עם פגיעות נוירולוגיות לשלוט במערכות ממוחשבות באמצעות פעילות מוחית, וטכנולוגיות שנועדו לסייע בשיקום יכולות התקשורת והתנועה. פרופ' רוני פז ממכון ויצמן למדע יציג מחקרים העוסקים במנגנונים המוחיים של למידה, זיכרון ורגש, ובתהליכים הקשורים לחרדה ולפוסט-טראומה, לצד כיווני מחקר לפיתוח גישות טיפוליות חדשות.

פאנל מקצועי נוסף בהשתתפות פרופ' איתן אוריאל, מנהל המערך הנוירולוגי במרכז הרפואי בילינסון, פרופ' שגיא הרנוף, ד"ר לב טוב וד"ר ליאור אנגור, יעסוק בהתפתחויות בתחום הנוירולוגיה והנוירוכירורגיה התפקודית, בנוירומודולציה ובטכנולוגיות מתקדמות לאבחון ולטיפול במחלות ובפגיעות של מערכת העצבים.

כמו כן, יתקיים פאנל בהשתתפות פרופ' מרים אדלסון פרופ' אלי שפרכר, מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב, וד"ר מיכל מקל, מנהלת המרכז הרפואי רמב"ם.

ברכת נשיא המדינה יצחק הרצוג תוקרן במהלך הוועידה. בין המשתתפים יהיו גם בכירי ארגון "למענכם", בהם ברוך שיינברג, נגיד הארגון; פרופ' יוסף פרס, נשיא הארגון; פרופ' גדי נוימן, סגן נשיא הארגון, יו"ר מערך החדשנות ויו"ר הוועידה; ופרופ' חזי לוי, פרויקטור הארגון.

ארגון "למענכם" מעניק מדי יום ייעוץ והכוונה רפואית מקצועית בהתנדבות למטופלים ברחבי ישראל, באמצעות רופאים בכירים ומומחים ממגוון תחומי הרפואה. לצד פעילותו השוטפת, פועל הארגון לקידום מחקר וחדשנות רפואית ולחיזוק שיתופי הפעולה בין מוסדות הבריאות, חוקרים ורופאים, במטרה לשפר את הטיפול הרפואי בישראל.