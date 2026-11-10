חברת הסייבר הישראלית ‏Bay‏, שפיתחה מערכת שנועדה למנוע פעולות מסוכנות של AO בארגונים, נחשפת היום (שלישי) עם גיוס כולל של 50 מיליון דולר, תשעה חודשים בלבד לאחר ‏הקמתה. הגיוס כולל סבב ‏A‏ בהיקף של 37 מיליון דולר, בהובלת קרן ‏Battery Ventures‏ ובהשתתפות ‏Micron Ventures‏, זרוע ההשקעות של יצרנית השבבים מיקרון, שהיא גם לקוחה של החברה.‏

סבב הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס סיד בהיקף של 13 מיליון דולר, בהובלת הקרנות ‏YL Ventures‏ ו-‏Striker‏. ‏עם המשקיעים הפרטיים בחברה נמנים מנכ"ל Wiz אסף רפפורט, מנהל המוצר הראשי (‏CPO‏) ‏של סיסקו ג'יטו פאטל ומנוג' אפטה, לשעבר מנהל אבטחת המידע הראשי (‏CSO‏) של ‏Zscaler‏.‏

גלריה מייסדי bay. מימין: ענר מורג, יובל זכריה ובוריס דנילוביץ' ( צילום: אמנון חורש )

Bay‏ הוקמה בתחילת 2026 על ידי יובל זכריה, המשמשת מנכ"לית החברה, סמנכ"ל המוצר ענר מורג ‏וסמנכ"ל המחקר והפיתוח בוריס דנילוביץ'. החברה מעסיקה כיום כ-35 עובדים, רובם בישראל. כספי ‏הגיוס ישמשו להרחבת צוותי המוצר וההנדסה ולהגדלת צוותי המכירות, השיווק וקשרי הלקוחות בארה"ב ‏ובאירופה.‏

המערכת שפיתחה החברה מיועדת להתמודד עם סיכוני האבטחה הנובעים מהשימוש הגובר בסוכני ‏AI‏ ‏אוטונומיים – מערכות בינה מלאכותית שמסוגלות לבצע פעולות ומשימות באופן עצמאי, ולא רק להשיב על ‏שאלות או לייצר תוכן. סוכנים אלה יכולים, למשל, לגשת למידע ארגוני ולהפעיל כלים ומערכות, ולכן ‏פעולות שגויות או בלתי מורשות שלהם עלולות לחשוף מידע רגיש או לפגוע בפעילות הארגון.‏

הפלטפורמה של ‏Bay‏ מאתרת את סוכני ה-‏AI‏ הפועלים בארגון ובוחנת בזמן אמת את הפעולות שהם ‏עומדים לבצע, בהתאם למשימות שהוטלו עליהם ולפעולות שכבר ביצעו. על בסיס המידע הזה היא קובעת ‏אם לאפשר את הפעולה, לחסום אותה או להעביר אותה לאישור אנושי, בהתאם למדיניות האבטחה של ‏הארגון. לדברי החברה, ההחלטות מתקבלות בתוך אלפיות שנייה, כך שפעולות מאושרות יכולות להתבצע ‏ללא עיכוב משמעותי.‏

על פי ‏Bay‏, המערכת ניתנת לפריסה בארגון בתוך פחות מחמש דקות, באמצעות כלי הניהול והאבטחה ‏שכבר מותקנים בו וללא צורך בהתקנת תוכנת ניטור קבועה. המערכת תומכת בעוזרי ‏AI‏, בסוכני תכנות ‏ובסוכנים שהארגון מפתח בעצמו, ומאפשרת להחיל מדיניות אבטחה אחידה על תשתיות ענן, יישומי תוכנה ‏ומכשירי קצה. לדברי החברה, הטכנולוגיה שבה היא משתמשת נמצאת בהליכי רישום כפטנט.‏

צוות חברת הסייבר Bay ( צילום: אמנון חורש )

רכיב נוסף בפלטפורמה, המכונה ‏Lighthouse AI‏, מנתח את פעילותם הקודמת של הסוכנים וממליץ על ‏כללי אבטחה בהתאם לדפוסי העבודה של העובדים והצוותים. המערכת גם מאפשרת לצוותי האבטחה ‏לבדוק אילו פעולות שבוצעו בעבר היו נחסמות אילו הכללים המוצעים היו בתוקף. לפי החברה, ‏הפלטפורמה ממשיכה ללמוד מפעילות הסוכנים ולהתאים את מדיניות האבטחה ככל שמתרחב השימוש ‏בהם, כדי לצמצם את הצורך בהגדרת כללים נפרדים לכל כלי חדש.‏

לפי הודעת החברה, ‏Bay‏ משרתת כיום עשרות ארגונים ברחבי העולם בתחומי הפיננסים, הביטוח, ‏הטכנולוגיה, התעשייה והמדיה. עם לקוחותיה נמנות החברות ‏Wix‏, ‏ClickUp‏, מיקרון ו-‏Peloton‏. בחברה ‏טוענים כי לקוחות הנמנים עם רשימת ‏Fortune 100‎‏, הכוללת את 100 החברות הגדולות בארה"ב במונחי ‏הכנסות, הצליחו לשלש את היקף השימוש שלהם בסוכני ‏AI‏ אוטונומיים באמצעות הפלטפורמה, תוך ‏שמירה על מדיניות האבטחה הארגונית.‏

שלושת מייסדי החברה מגיעים מרקע בתחום המודיעין והסייבר. זכריה שירתה כקצינת מודיעין ביחידה ‏‏8200 וניהלה מחלקה של כ-50 איש, ובהמשך עברה הכשרה בסייבר התקפי. לאחר שחרורה שימשה ‏מנהלת מחקר ו-‏AI‏ בחברת ‏Hunters‏, שבה הובילה את פיתוח יכולות הבינה המלאכותית של המוצר.‏

מורג שירת אף הוא ביחידה 8200, שבה עבר מתפקידי מודיעין לעיסוק בסייבר התקפי. בהמשך היה ‏מהעובדים הראשונים בחברת ‏Noname Security‏ והוביל בה את מחלקות המחקר והפיתוח והמוצר. ‏דנילוביץ' היה מהעובדים הראשונים בחברת ‏Preempt Security‏, ולאחר שזו נרכשה על ידי קראודסטרייק (‏CrowdStrike‏) הוא ‏הוביל כ-90 מהנדסים בישראל ובארה"ב ונמנה עם בכירי מרכז המחקר והפיתוח של קראודסטרייק בישראל.‏