חברת הסייבר הישראלית Bay, שפיתחה מערכת שנועדה למנוע פעולות מסוכנות של AO בארגונים, נחשפת היום (שלישי) עם גיוס כולל של 50 מיליון דולר, תשעה חודשים בלבד לאחר הקמתה. הגיוס כולל סבב A בהיקף של 37 מיליון דולר, בהובלת קרן Battery Ventures ובהשתתפות Micron Ventures, זרוע ההשקעות של יצרנית השבבים מיקרון, שהיא גם לקוחה של החברה.
סבב הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס סיד בהיקף של 13 מיליון דולר, בהובלת הקרנות YL Ventures ו-Striker. עם המשקיעים הפרטיים בחברה נמנים מנכ"ל Wiz אסף רפפורט, מנהל המוצר הראשי (CPO) של סיסקו ג'יטו פאטל ומנוג' אפטה, לשעבר מנהל אבטחת המידע הראשי (CSO) של Zscaler.
Bay הוקמה בתחילת 2026 על ידי יובל זכריה, המשמשת מנכ"לית החברה, סמנכ"ל המוצר ענר מורג וסמנכ"ל המחקר והפיתוח בוריס דנילוביץ'. החברה מעסיקה כיום כ-35 עובדים, רובם בישראל. כספי הגיוס ישמשו להרחבת צוותי המוצר וההנדסה ולהגדלת צוותי המכירות, השיווק וקשרי הלקוחות בארה"ב ובאירופה.
המערכת שפיתחה החברה מיועדת להתמודד עם סיכוני האבטחה הנובעים מהשימוש הגובר בסוכני AI אוטונומיים – מערכות בינה מלאכותית שמסוגלות לבצע פעולות ומשימות באופן עצמאי, ולא רק להשיב על שאלות או לייצר תוכן. סוכנים אלה יכולים, למשל, לגשת למידע ארגוני ולהפעיל כלים ומערכות, ולכן פעולות שגויות או בלתי מורשות שלהם עלולות לחשוף מידע רגיש או לפגוע בפעילות הארגון.
הפלטפורמה של Bay מאתרת את סוכני ה-AI הפועלים בארגון ובוחנת בזמן אמת את הפעולות שהם עומדים לבצע, בהתאם למשימות שהוטלו עליהם ולפעולות שכבר ביצעו. על בסיס המידע הזה היא קובעת אם לאפשר את הפעולה, לחסום אותה או להעביר אותה לאישור אנושי, בהתאם למדיניות האבטחה של הארגון. לדברי החברה, ההחלטות מתקבלות בתוך אלפיות שנייה, כך שפעולות מאושרות יכולות להתבצע ללא עיכוב משמעותי.
על פי Bay, המערכת ניתנת לפריסה בארגון בתוך פחות מחמש דקות, באמצעות כלי הניהול והאבטחה שכבר מותקנים בו וללא צורך בהתקנת תוכנת ניטור קבועה. המערכת תומכת בעוזרי AI, בסוכני תכנות ובסוכנים שהארגון מפתח בעצמו, ומאפשרת להחיל מדיניות אבטחה אחידה על תשתיות ענן, יישומי תוכנה ומכשירי קצה. לדברי החברה, הטכנולוגיה שבה היא משתמשת נמצאת בהליכי רישום כפטנט.
רכיב נוסף בפלטפורמה, המכונה Lighthouse AI, מנתח את פעילותם הקודמת של הסוכנים וממליץ על כללי אבטחה בהתאם לדפוסי העבודה של העובדים והצוותים. המערכת גם מאפשרת לצוותי האבטחה לבדוק אילו פעולות שבוצעו בעבר היו נחסמות אילו הכללים המוצעים היו בתוקף. לפי החברה, הפלטפורמה ממשיכה ללמוד מפעילות הסוכנים ולהתאים את מדיניות האבטחה ככל שמתרחב השימוש בהם, כדי לצמצם את הצורך בהגדרת כללים נפרדים לכל כלי חדש.
לפי הודעת החברה, Bay משרתת כיום עשרות ארגונים ברחבי העולם בתחומי הפיננסים, הביטוח, הטכנולוגיה, התעשייה והמדיה. עם לקוחותיה נמנות החברות Wix, ClickUp, מיקרון ו-Peloton. בחברה טוענים כי לקוחות הנמנים עם רשימת Fortune 100, הכוללת את 100 החברות הגדולות בארה"ב במונחי הכנסות, הצליחו לשלש את היקף השימוש שלהם בסוכני AI אוטונומיים באמצעות הפלטפורמה, תוך שמירה על מדיניות האבטחה הארגונית.
שלושת מייסדי החברה מגיעים מרקע בתחום המודיעין והסייבר. זכריה שירתה כקצינת מודיעין ביחידה 8200 וניהלה מחלקה של כ-50 איש, ובהמשך עברה הכשרה בסייבר התקפי. לאחר שחרורה שימשה מנהלת מחקר ו-AI בחברת Hunters, שבה הובילה את פיתוח יכולות הבינה המלאכותית של המוצר.
מורג שירת אף הוא ביחידה 8200, שבה עבר מתפקידי מודיעין לעיסוק בסייבר התקפי. בהמשך היה מהעובדים הראשונים בחברת Noname Security והוביל בה את מחלקות המחקר והפיתוח והמוצר. דנילוביץ' היה מהעובדים הראשונים בחברת Preempt Security, ולאחר שזו נרכשה על ידי קראודסטרייק (CrowdStrike) הוא הוביל כ-90 מהנדסים בישראל ובארה"ב ונמנה עם בכירי מרכז המחקר והפיתוח של קראודסטרייק בישראל.
"מנהלי אבטחה מתמודדים עם סוכני AI שהשימוש בהם הולך וגדל ועם ציפיות מההנהלה ומעובדים לשלב סוכנים במהירות כדי להאיץ את צמיחת החברה", אומרת מנכ"לית Bay והמייסדת-שותפה יובל זכריה. "האתגר הוא להרחיב את השימוש בהם בלי לאבד שליטה. בנינו את Bay כדי לאבטח בפלטפורמה אחת את כלל השימושים של הארגון ב-AI, כך שארגונים יוכלו להטמיע כלים חדשים מהר יותר ובבטחה".