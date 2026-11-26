בקיץ 1982 יצא לאקרנים מותחן המדע-בדיוני של רידלי סקוט "בלייד ראנר", שלימים זכה להכרה כפורץ-דרך בתולדות הקולנוע. ביצירת המופת הייחודית שלו, הבמאי הבריטי גולל עולם עתידני שבו בני האדם נהנים מעבודת הכפיים של הרפליקנטים - שיבוטים אנושיים למראה ומשודרגים גופנית, שנוצרו כדי לשרת כעבדים בשר ודם, אך נטולי תודעה רגשית. בעולם ההוא - שתוארך לשנת 2019 - צצים רפליקנטים סוררים בעלי שאיפה לחירות, ולכן הם נרדפים על ידי הרשויות כדי לסכל כל אפשרות למרד באדוניהם. כך על המסך, אבל תרחיש האימים הזה לא התממש במציאות. למרות כל הבשורות הטכנולוגיות מאז האייטיז - האינטרנט, סמארטפונים, והכבשה דולי - בני האנוש נותרו בשליטה גם ב-2019. שבע שנים נוספות עברו, הקידמה המואצת הגיעה לפתחנו - והכל משתנה. פתאום סוכני ה-AI עומדים עלינו לכלותנו. או שלא. כך או כך, המיני-סדרה "בלייד ראנר 2099" חודרת עמוק לבינה הטבעית שעוד נותרה לחלקנו.
"בלייד ראנר 2099" הוא הפיתוח האבולוציוני האחרון באילן היוחסין של הפרנצ'ייז הקולנועי הסינגולרי, ששורשיו נובעים מספרו של פיליפ ק. דיק "האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות?" (1968). בעיבוד הראשון שלו למסך הגדול, סקוט הניח את יסודות הייקום שברא - קר, אפל ושטוף אורות ניאון. זהו יקום שיש בו מיזוג מרהיב של ניכור ופתיינות, חזותיות קודרת, מסנוורת ומכווצת-אישונים לצד הצלילים הנעימים של המלחין היווני ונגליס שנוגעים ללב ולאפרכסת. מעולם לא עלתה על המסך יצירה שהלחימה באופן טבעי כל כך אנושיות חמימה וטכנולוגיה צוננת, תוכנה וחומרה, חיוניות ביולוגית ותשתית אנלוגית. בתוך המרחבים הבדיוניים הללו התעצבה העלילה המהורהרת של "בלייד ראנר" המקורי, וכן סרט ההמשך המרהיב "בלייד ראנר 2049" שביים דני וילנב ב-2017. כך גם במקרה של סיפור הרקע והדמויות של הסדרה מבית אמזון פריים, שאותה הוליכה בעוז התסריטאית הראשית, סילקה לואיזה.
היקום המופלא שברא סקוט באייטיז, ושאותו הוא מלווה מאז, הוא הרבה יותר מתפאורה לעלילה של גיבורי "בלייד ראנר" לדורותיהם - אלו האנושיים, כמו גם השיבוטים שלהם: תחילה היה זה מסע הבלש ריק דקארד (הריסון פורד) אחרי הרפליקנטים, ולתוך עצמו ב-2019. 30 שנה לאחר מכן על לוח הזמנים העלילתי, הסוכן קיי (ראיין גוסלינג) נשלח לחפש את דקארד המזדקן בתוך סבך מסועף של תאגיד תעשייתי (בראשו עומד מגלומן תואם אילון מאסק, שכולם עבורו עבדים ושפחות ללא קשר למידת אנושיותם). סיפור הרקע של "בלייד ראנר 2099" מתחולל חמישה עשורים לאחר סרטו של וילנב ומביא איתו טוויסט מסקרן, שכמעט ומתכתב ישירות עם זמננו: מרד העבדים הצליח, והרפליקנטים מנהלים את העניינים בכדור הארץ. בני האדם משרתים אותם, אבל יש ביניהם מתנגדים ששואפים להחזיר את הסדר הטבעי לקדמותו, והם אלו שנרדפים עכשיו. לשם כך הוקמה מחדש יחידת בלייד ראנר של סוכנים משובטים.
לתוך המציאות הזאת נולדת קורה, גיבורת הסדרה, בגילומה של האנטר שייפר - אישה צעירה שנסיבות חייה הובילו אותה לחיים תחת זהות בדויה, כשהיא עושה את המיטב לשרוד את שגרת היומיום בלוס אנג'לס המתועשת והערפילית, ולדאוג לאחיה הנכה (לואיס גריבן) שתחת חסותה. פשיטת פתע של סוכני בלייד ראנר על מקום העבודה שלה מאלצת אותה לרדת למחתרת בחיפוש נואש אחר זהות חדשה. למזלה של קורה, ידידה זייפן המסמכים (דמיטרי אבולד) מוצא לה זהות חדשה בניגוד לכל הסיכויים: צעירה בלונדינית כמותה בשם מריאן שהלכה לעולמה לאחרונה. לרוע מזלה של קורה, מריאן אינה בת אנוש אלא רפליקנטית, שרק במקרה מיועדת להשתלב ביחידת הבלייד ראנרים העירונית. כדי לאמץ את הזהות שלה, הגיבורה האנושית נדרשת לעבור טרנספורמציה פיזית ומנטלית. בעוד שאת סימני המק"ט וטביעות העין ניתן לצרוב על גופה, את ההתאמה הנפשית היא חייבת לעשות בכוחות עצמה.
הגלגול הקפקאי של הגיבורה מניע את העלילה כולה. כאישה בעור של רפליקנטית היא נעה במתח הקיומי בין הטבעי ללא טבעי, בין סובייקט אנושי לאובייקט מהונדס. הליהוק של שייפר, שעברה מטאמורפוזה משלה כשחקנית טרנסית, טוען את הדמות שלה בהיבטים אקזיסטנציאליסטים מהמציאות האישית של כל אחד מאיתנו מחוץ למסך. כולנו למדנו שאין להסתכל על הקנקן אלא מה שיש בו, וכך גם הדגים לנו לאחרונה ניית'ן פילדר בסרטו החדש והמדובר "לראות את הכל" כשהוא תוהה על קנקנה של אשת העסקים הנוכלת אליזבת הולמס. כפי שאפשר להבחין בטריילר וגם בפוסטר, היוצר וגם אנחנו הצופים מנסים לדלות נתונים על האמת הפנימית של היזמית הנודעת לשימצה דרך עיניה, במין דו-קרב של מבטים חודרים כדי לראות מי ימצמץ ראשון.
בלוס אנג'לס העתידנית של 2099, עושים זאת קצת אחרת. גלאי אמת מסוג וויט-קאמפף - כפי שהגה אותו דיק בספרו - נועד להבדיל בין בני אדם לשיבוטים באמצעות אבחון תגובות רגשיות בתוך רשתית העין. ייתכן שבחיים האמיתיים אליזבת הולמס הייתה מצליחה להערים גם על הבדיקה. מי יודע? אולי היא בכלל רפליקנטית שאין לה רגשות, ובטח לא רגשות אשם. אבל במקרה של קורה, השסע באישיותה - מי שהיא באמת מול האופן שבו היא מציגה עצמה כלפי חוץ - נוכח לכל אורך פרקי הסדרה כעניין של חיים ומוות.
מול קורה, וגם לצדה, מופיעה דמות הבלייד ראנרית המשובטת אולווין (מישל יאו) שנמצאת לקראת סוף חייה, רגע לפני מוות ידוע מראש שמגיע בקרוב. בניגוד לבני אדם ואורגניזמים אחרים, לרפליקנטים יש תאריך תפוגה, בהתאם להוראות היצרן - תאגיד טיירל. כבר בפתיחת הפרק הראשון אנחנו מתודרכים, שהם באים לעולם בתחילת שנות ה-20 לחייהם כשהם מוכנים ומזומנים לשרת את אדוניהם, שיכולים לקבוע מראש את תוחלת חייהם. הם אינם יכולים להתרבות באופן טבעי, להביא צאצאים לעולם, וכל שנותר להם הוא למצות את הזמן שנותר להם, ובמקרה של אולווין הוא מגיע לסופו. גם עתה, בערוב ימיה, היא נדרשת להקדיש עצמה לסיכול מרד עתידי שבוא יבוא. במעגל המדמם של אדונים ועבדים, החזרה הנצחית מתחוללת שוב ושוב במאבק על חופש ושליטה. "בני אדם רוצים בחזרה מה שנלקח מהם", היא מזהירה.
עלילת "בלייד ראנר 2099" מקבלת תאוצה כשהסיפורים האישיים של קורה/מריאן ואולווין מצטלבים ומנותבים מלמעלה לעבר משימה יוצאת-דופן: איתור, לכידה ונטרול של בלייד ראנר שהיה שותפה של אולווין, ויצא משליטה לאחר שגילה את האור. שתי הבלייד ראנריות - בת אנוש בכסות של רפליקנטית, ורפליקנטית עם הרהורי גסיסה של בת אנוש - מתאחדות לצורך המשימה המבצעית, בעודן נשאבות למסע חיפוש עצמי, ממש כמו דקארד והסוכן קיי לפניהם. העניינים מסתבכים כמובן כשעיני נציגי הממסד נישאים לעבר עיני הגיבורות דרך גלאי וויט-קאמפף, שמאיים לחשוף אותן. ולא רק זה, ציוד מעקב מתוחכם ומסכות חנק מזוויעות מדגישים את תהליך הדה-הומניזציה שעוברת האנושות בעולם העתידני שלפנינו, ושעשוי להגיע לחיים שלנו הרבה לפני 2099 - כנראה עוד לפני 2049. לא בדמות שיבוטים שתוהים אם יש להם נשמה, אלא סוכני בינה מלאכותית שמסגלים לעצמם סימולציה של רגשות.
"בלייד ראנר 2099" היא שלב טבעי במורשת התרבותית של העולם הבדיוני שעליה היא נסמכת, אך הפקתה הייתה מועדת לפורענות, כמו רוב העיבודים הטלוויזיונים לקלאסיקות ספרותיות וקולנועיות, ואשר נוטים לצאת נחותים ולעתים אף מבישים ביחס למקור. מפתיע מאוד לגלות שהיוצרת סילקה לואיזה עומדת ברף הגבוה שהוצב לה. לא רק בגלל שהיא מיישמת היטב את היסודות החזותיים והמוזיקליים שהניח סקוט לעולם הבדיוני הזה כבר בשנות ה-80, אלא בגלל שהיא מטמיעה בו סיפור רקע מורכב וקווי עלילה מפתיעים, מסקרנים ואינטליגנטים מבלי לחרוג מגבולות הגזרה שהוכתבו לה. היא נותרת נאמנה למקור, אך חופרת לעומק בתוך מגרש החול שהוקצה לה ומרעננת את הרעיונות הפילוסופיים שטמונים בו. לא רק התהיות האקזיטנציאליסטיות על מה זה אומר להיות בן אדם ברמה האישית, אלא גם החרדה הקיומית שמחוללת בנו הבינה המלאכותית - והסיכון שהיא מהווה למין האנושי כולו בעידן שבו אנחנו חיים.