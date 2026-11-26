הגלגול הקפקאי של הגיבורה מניע את העלילה כולה. כאישה בעור של רפליקנטית היא נעה במתח הקיומי בין הטבעי ללא טבעי, בין סובייקט אנושי לאובייקט מהונדס. הליהוק של שייפר, שעברה מטאמורפוזה משלה כשחקנית טרנסית, טוען את הדמות שלה בהיבטים אקזיסטנציאליסטים מהמציאות האישית של כל אחד מאיתנו מחוץ למסך. כולנו למדנו שאין להסתכל על הקנקן אלא מה שיש בו, וכך גם הדגים לנו לאחרונה ניית'ן פילדר בסרטו החדש והמדובר

"לראות את הכל"