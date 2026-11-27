בית המשפט המחוזי בירושלים הציב אתמול מראה מול התביעה הכללית בישראל . הפנים שניבטו משם הפתיעו את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה , ופרקליט המדינה, עמית אייסמן. לא כך ראו הם את עצמם. "ראשי המערכת" היו רוצים לראות במראה את פניהם של מאות הפרקליטות והפרקליטים, משרתי הציבור המסורים וההגונים ביותר, שהם שולחים בוקר בוקר לבתי המשפט, לשאת במשימה הנאצלת של ייצוג המדינה בהגינות מול בתי המשפט.

גלריה "הודה שלא בחן לעומקו את חומר הראיות". אביחי מנדלביט בעדותו ( צילום: שלו שלום )

אנשים שלא שכר גבוה מניע אותם, אלא הרצון לייצג את הציבור, וליהנות ממצפון שלם בעבודה המשפטית. גם בהרב-מיארה וגם אייסמן התחילו את דרכם ככאלה, התפתחו, התקדמו, ניהלו, והגיעו למקומות אליהם הגיעו בזכות עבודה מצוינת, מונעת מערכים. כך הכרתי אותם, כך הם גם כיום, מקווים שאחרים רואים אותם כך.

תחת זאת, הטיחו בהם השופטים תמונה אחרת. תמונה זו התעצבה אצל השופטים כתוצאה מהטראומה המתמשכת שעברו. השופטים, דווקא נוכח ניסיונם הרב, הופתעו מאוד ממה שגילו בתיק החשוב בחייהם המקצועיים . לא כך זכרו שניים מחברי ההרכב את פרקליטות המדינה ששירתו בה, ולא כך זכר החבר השלישי את הפרקליטים מפרקליטות המחוז, שטענו בפניו בבית משפט השלום והמחוזי.

מאכזבה לעדות מחפירה

דברי השופטים אתמול הם תוצאה של תהליך של אכזבה מתמשכת מהתנהלות שהתגלתה בפניהם, החל מהאירועים בחדרי החקירות, בפיקוח הדוק של התביעה הכללית (ורק מי שלא מכיר את המערכת יאמין לאגדות על שוטרים ש"התפרעו" בפעולות חקירה שהסתירו מהפרקליטים) וסופה (בינתיים) בעדות מחפירה של מי שהתיימר לעמוד בראש התביעה הכללית .

הוא הודה שהפקיר וזנח את הסמכות היחידה שהייתה נתונה אישית בידיו מכוח חוק יסוד, לא קרא לעומקם את המסמכים שחתם עליהם, לא בחן את חומר הראיות לעומקו, וניסה להטיל את האחריות לכשליו האישיים, המנהיגותיים והמקצועיים על הכפופים לו. התביעה הכללית נדרשה להודות שכדי לנסות ולחלץ ממנו עדות אמת היא חייבת לחקור אותו כדרך שחוקרים עד עוין . השופטים חשפו בהחלטתם הנמקה משפטית ועובדתית תמציתית מאוד, אך העיתוי שבחרו לזימון היועצת נובע כנראה מהתחושות הקשות שעוררה בהם העדות האחרונה ששמעו.

"שינוי כיוון הרוח הוא משימתם של ראשי המערכת." היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, ופרקליט המדינה אייסמן ( צילום: רפי קוץ )

אחרי הדברים האלה, כיצד מצילים את התביעה הכללית ומחזירים לה את הכוחות, שמכוח עוצמתם תעבוד הלילה הפרקליטה בנוף הגליל לקראת התיק שתופיע בו בבוקר, וחברתה בבאר שבע תתייצב מחר מול ראשי ארגון פשיעה? כיצד משמרים את אותה רוח שנשבה בגבם של אנשי צוות הפרקליטים מהמחלקה הכלכלית שהתעמתו גם היום עם החזקים והמקושרים שבעשירי ישראל?

ראשי התביעה הכללית שישבו אתמול לרגלי דוכן השופטים ושמעו את דבריהם הנכוחים, לא ליוו את החקירה ולא הגישו את התיק של ראש הממשלה. הם היו שם בהמשך להגנה המתמשכת שהגנו – לעיתים בלהיטות, על מעשי קודמיהם, מתוך מה שנראה להם כנאמנות מערכתית ואישית, דווקא בזמן שנדרשה מהם ביקורתיות וחשיבה מחודשת.

הצוות שמנדלבליט לא רצה

על תהליכי קבלת ההחלטות בתיקי נתניהו דובר כבר הרבה. כל מי שיכול היה לחשוב אחרת, הודר על ידי מנדלבליט בדרך זו או אחרת מהתהליך. הוצע ליועץ להקים צוות "איפכא מסתברא" בכיר ומנוסה שיעיין בכל החומר וינסה להציג הנמקה למסקנה הפוכה מהראיות, כדי שזו תשמש בסיס לחשיבה, והכנה לעימות הצפוי עם טיעוני הגנה. תהליך אמיתי של איפכא מסתברא הוא תהליך שבו נותנים לצוות בכיר ומנוסה, שאינו הצוות המקורי שליווה את החקירה, את עיקר חומר הראיות ומבקשים ממנו להכין חוות דעת מקצועית הפוכה במסקנותיה. זאת כתרגיל מחשבתי הבונה דיון פתוח ומלא בין שתי דעות מנומקות. מנדלבליט דחה את ההצעה וכתחליף לא מאתגר צירף לצוות כמה פרקליטים שנשאלו לדעתם וזרמו עם הרוח הכללית. הדבר האחרון שרצה היה שבתיק תשמר חוות דעת של מומחים בתחום עבירת השוחד, שמציעה דרך שונה לטפל בתיק. נגד מי שכן היה בצוות, אך חשב אחרת מכל היתר, המשנה הפלילי ליועץ, עו"ד רז נזרי, תדרכו מקורבים שהוא "נחש"

שינוי כיוון הרוח הוא משימתם של ראשי המערכת, והדבר הראשון הוא לברר עד תום איך הגענו למצב הדברים בתיקים בודדים עליהם השתלטה רוח אחרת לחלוטין, זרה לפרקליטות שחוויתי ושלטה ביחידות בהן שירתתי ואותן ניהלתי. איני יודע אם הדבר הטוב לציבור ולמערכת היקרה כל כך לליבי יהיה לסגת מתיק ולהיערך בקווים חדשים, ומתוכם לנהל את השיקום. או שמא, רצוי לנהל את התיק עד הסוף. על בסיס התקווה שבבית המשפט העליון, שנחסך ממנו הרושם הקשה שעורר ההליך במחוזי, אולי תעלה המעבדה המשפטית הנקייה תוצאה אחרת. כך אולי תבוא בדרך, במחוזי, אמירה שיפוטית נרחבת ומפורטת יותר, שתוכל לשמש מפת דרכים לתיקון בפרקליטות.

"רק הגינות תביס שחיתות"

ייעשה הבירור איך שייעשה, הוא חיוני. מה שקרה בתהליכי קבלת ההחלטות בפרשות נתניהו, ובניהול החקירה וההליך הפלילי, לא היה קורה אם אירועים דומים שהיו בעבר היו מתוחקרים עד תום והיו מופקים מהם הלקחים. אלא שהיה מי שהשליטו על המערכת תרבות המגנה כל ביקורת פנימית ונלחמת בביקורת חיצונית, והכריזו שכל ביקורת היא "סכנה לדמוקרטיה" וכל השגה על שיקול דעתם נעשית מטעם "אויבי שלטון החוק".

"התיק החשוב בחייהם המקצועיים". ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט ( צילום: חיים גולדברג/פלאש90 )

אנשים אלה נלחמו בכל מוסד ביקורת, וגם את ביקורתו של בית המשפט, שנשמעה מדי פעם, מסמסו בטענות שהשופטים לא מבינים. ראשי המערכת כיום רצו מאוד לפתוח אותה לביקורת, אך המלחמה חסרת הגבולות שנוהלה נגד רשויות האכיפה והמשפט לא איפשרה להם פניות לשנות את התרבות האירגונית שינוי עומק בהתייחסות לביקורת יהיה היסוד לכל תיקון. אותם פרקליטים של קו העשייה, ובראשם רבים מפרקליטי המחוזות, שנחישותם נובעת מהגינותם, הם שצריכים להראות את הדרך, ולא להיות מובלים על ידי מי שרואים בהקפדה על הגינות סימן לחולשה ולוויתור לטובת העבריינים.

צריך יהיה לחזור לכלל שהדריך אותנו: "רק הגינות תביס שחיתות". מלחמה נחושה בשחיתות היא נשמת אפה של מדינה דמוקרטית ושלטון חוק, אבל אין טעם במלחמה בשחיתות שאינה נעשית בהגינות, שכן מערכת אכיפת חוק שאינה פועלת על פי החוק, הופכת את המאבק על טוהר המידות למאבק בין שני צדדים שאינם נקיים.

היועמ"ש לשעבר, יהודה וינשטיין, התכוון פעם לסגור תיק שחיתות חשוב, בהיעדר ראיות מספיקות. טרם ההחלטה, מצאה פרקליטה בכירה צורך לציין שהגשת כתב האישום חשובה למאבק בשחיתות. וינשטיין בחוכמתו, ומתוך ניסיונו הרב, השיב לה: "הגשת תיקים שיסתיימו בזיכוי, אינה דרך מומלצת למאבק בשחיתות", והוסיף: "נכון שעד שיבוא הזיכוי, כבר לא אהיה כאן, אך חובתי לדאוג גם למה שיקרה אחרי שאפרוש". רצוי שמחשבות חכמות כאלה ידריכו את ראשי המערכת גם בעתיד.