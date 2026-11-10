בכנסת שהושבעה היום (שלישי) יכהנו 33 נשים, שיא הח"כיות בכל הזמנים - אך אפילו לא אחת מהן עומדת בראש מפלגה. המחסור בנשים בלט במיוחד באירוע הצילום המסורתי של ראשי הסיעות בכנסת שהתקיים היום מיד לאחר ההשבעה, שבו צולמו 12 ראשי המפלגות, כולם גברים.
האישה האחרונה שכיהנה כראש מפלגה היא מרב מיכאלי, שנבחרה לתפקיד בפריימריז העבודה ב-2021. מיכאלי כיהנה כיו"ר "העבודה" בכנסות ה-24 וה-25, אך ב-2023 הודיעה שתפרוש מהחיים הפוליטיים ולא תמשיך לכהונה נוספת. ב-2024 יאיר גולן זכה בפריימריז המפלגה והחליף אותה בתפקיד.
בכנסת כאמור יכהנו 33 נשים, כלומר 27.5% מכלל חברי הכנסת. בגוש השינוי, ללא המפלגות הערביות, יכהנו 23 נשים מתוך 48 חברי כנסת, כלומר 47.9% - כמעט מחצי הגוש. בגוש נתניהו, אם כוללים את המפלגות החרדיות, נכנסו שבע נשים בלבד מתוך 53 חברי כנסת - כלומר 13.2%.
ב"ישר!" של גדי איזנקוט, מתוך 21 חברי הכנסת יכהנו 11 נשים - יותר מחצי מהמפלגה - מתוכן חמש בעשירייה הראשונה. הח"כית הראשונה מביניהן היא השרה לשעבר אורית פרקש-הכהן, מספר שלוש אחרי איזנקוט ויורם כהן. אחריה במקום הרביעי, המצטרפת החדשה עדי אלטשולר. במקום השמיני תאיר איפרגן, בתשיעי אושרת גני גונן, בעשירי שירה שפירא, במקום ה-11 ענבר הרוש גיטי, ב-14 דבורה שריפיאן בכר, ב-15 אלקס ריף, ב-16 ענבר יחזקאלי, ב-19 טל אוחנה חכמון וב-21 יפה טבג'ה.
ב"ביחד" של נפתלי בנט יכהנו שש חברות כנסת מתוך 12 חברי הרשימה - כלומר בדיוק חצי. וגם אצלו האישה הראשונה היא השלישית ברשימה, אחרי בנט ולפיד, והיא מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה לשעבר קרן טרנר. אחריה ח"כ מירב בן ארי במקום הרביעי ולירן אבישר בן חורין במקום החמישי - שככל הנראה תהיה גם האישה הראשונה שתכהן בתפקיד יו"ר ועדת הכספים בכנסת.
במפלגת "הדמוקרטים" של יאיר גולן, שרשימתה הורכבה כריצ'רץ' גברי-נשי, מספר 2 היא ח"כ נעמה לזימי, ויש ארבע נשים מבין שמונת הח"כים. במקום הרביעי נמצאת ח"כ אפרת רייטן, במקום השישי גבי לסקי ובמקום השמיני מיכל רוזין.
במפלגת "ישראל ביתנו", יכהנו שתי נשים בלבד מתוך שבעה חברי כנסת – אל"ם במיל' טליה לנקרי שלישית וח"כ יוליה מלינובסקי הוצבה במקום החמישי.
הסיפור שונה לחלוטין בקרב המפלגות שהיו חברות בקואליציה בכנסת היוצאת. במפלגה הגדולה ביותר, הליכוד, מתוך 27 מועמדים שנכנסו לכנסת, רק ארבע נשים - כלומר כ-14.8%. מירי רגב במקום החמישי, טליק גואילי ששוריינה והוצבה תשיעית, אתי עטיה במקום ה-20 וחברת הכנסת גילה גמליאל במקום ה-25.
בעוצמה יהודית של איתמר בן גביר יכהנו שתי נשים, מתוך שבעה חברי כנסת. ח"כ טלי גוטליב שעברה מהליכוד והוצבה במקום השני, וח"כ לימור סון הר-מלך שבמקום החמישי. ברשימת הציונות הדתית-זהות, יש רק אישה אחת - השרה אורית סטרוק, מתוך שישה חברי כנסת. במפלגות החרדיות, ביהדות התורה שנכנסה עם שבעה חברי כנסת וש"ס שנכנסה עם שישה - כמו בכל פעם, אין אף אישה, גם לא בירכתי הרשימה.
גם במפלגות הערביות המצב לא מזהיר. ברשימה המשותפת שתי נשים בלבד נכנסו מתוך 11 חברי כנסת. מהא קרקבי במקום השביעי ונהאיה ושאחי במקום התשיעי. ברע"מ יש אישה אחת ברשימה מתוך שמונת חברי הכנסת שנבחרו - אימאן ח'טיב יאסין שבמקום החמישי.
המינוי הנשי לתפקיד המשפיע ביותר בכנסת
בתוך כך, הבוקר הודיעו ראשי גוש השינוי על הבחירה בלירן אבישר בן-חורין (ביחד) ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת. בן-חורין תהיה האישה הראשונה שתתמנה לתפקיד, שנחשב למשפיע ביותר בכנסת. ההחלטה הפתיעה רבים במשק, ובעיקר את מי שנחשבו למועמדים המובילים לתפקיד, ובראשם שאול מרידור (ישר). לצד מרידור, היו מועמדים גם אורית פרקש-הכהן (ישר), נעמה לזימי (הדמוקרטים), עודד פורר (ישראל ביתנו) וקרן טרנר-אייל (ביחד).
ובינתיים, עד שתושבע ממשלה חדשה, במשרדי ממשלת המעבר הנוכחית מצב הנשים עגום. הממשלה הנוכחית כוללת 31 משרדים, ושיעור הנשים שמונו לתפקיד מנכ"ל משרד ממשלתי בתקופתה הוא הנמוך ביותר זה 20 שנה לפחות. שיעור זה נע לאורך ארבע שנות הממשלה בין 0 ל-5%. לשם השוואה, בתקופת ממשלת השינוי, טיפס שיעור המנכ"ליות לכמעט 40%.
ייצוגן החסר של נשים במשרות בכירות בממשלה הוא סוד גלוי מאוד: כבר ב-2023 הגישו ארגוני נשים עתירה לבג"ץ על ייצוגן החסר של נשים במשרות בכירות בממשלה, זאת לאחר ששתי נשים בלבד מונו לתפקיד, שתיהן במינוי זמני שלא החזיק מעמד זמן רב. בפברואר 2025 קבע בג"ץ כי הממשלה הפרה את הוראת המחוקק לייצוג הולם לנשים, והורה למדינה ליישם הנחיות שיבטיחו עמידה בחובת ייצוג הולם לנשים, גם במשרות אמון ומשרות בפטור ממכרז. הממשלה ביצעה בעצלתיים.