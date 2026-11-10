ב"ישר!" של גדי איזנקוט, מתוך 21 חברי הכנסת יכהנו 11 נשים - יותר מחצי מהמפלגה - מתוכן חמש בעשירייה הראשונה. הח"כית הראשונה מביניהן היא השרה לשעבר אורית פרקש-הכהן, מספר שלוש אחרי איזנקוט ויורם כהן. אחריה במקום הרביעי, המצטרפת החדשה עדי אלטשולר. במקום השמיני תאיר איפרגן, בתשיעי אושרת גני גונן, בעשירי שירה שפירא, במקום ה-11 ענבר הרוש גיטי, ב-14 דבורה שריפיאן בכר, ב-15 אלקס ריף, ב-16 ענבר יחזקאלי, ב-19 טל אוחנה חכמון וב-21 יפה טבג'ה.

ב"ישר!" של גדי איזנקוט, מתוך 21 חברי הכנסת יכהנו 11 נשים - יותר מחצי מהמפלגה - מתוכן חמש בעשירייה הראשונה. הח"כית הראשונה מביניהן היא השרה לשעבר אורית פרקש-הכהן, מספר שלוש אחרי איזנקוט ויורם כהן. אחריה במקום הרביעי, המצטרפת החדשה עדי אלטשולר. במקום השמיני תאיר איפרגן, בתשיעי אושרת גני גונן, בעשירי שירה שפירא, במקום ה-11 ענבר הרוש גיטי, ב-14 דבורה שריפיאן בכר, ב-15 אלקס ריף, ב-16 ענבר יחזקאלי, ב-19 טל אוחנה חכמון וב-21 יפה טבג'ה.

ב"ישר!" של גדי איזנקוט, מתוך 21 חברי הכנסת יכהנו 11 נשים - יותר מחצי מהמפלגה - מתוכן חמש בעשירייה הראשונה. הח"כית הראשונה מביניהן היא השרה לשעבר אורית פרקש-הכהן, מספר שלוש אחרי איזנקוט ויורם כהן. אחריה במקום הרביעי, המצטרפת החדשה עדי אלטשולר. במקום השמיני תאיר איפרגן, בתשיעי אושרת גני גונן, בעשירי שירה שפירא, במקום ה-11 ענבר הרוש גיטי, ב-14 דבורה שריפיאן בכר, ב-15 אלקס ריף, ב-16 ענבר יחזקאלי, ב-19 טל אוחנה חכמון וב-21 יפה טבג'ה.

ב"ביחד" של נפתלי בנט יכהנו שש חברות כנסת מתוך 12 חברי הרשימה - כלומר בדיוק חצי. וגם אצלו האישה הראשונה היא השלישית ברשימה, אחרי בנט ולפיד, והיא מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה לשעבר קרן טרנר. אחריה ח"כ מירב בן ארי במקום הרביעי ולירן אבישר בן חורין במקום החמישי - שככל הנראה תהיה גם

ב"ביחד" של נפתלי בנט יכהנו שש חברות כנסת מתוך 12 חברי הרשימה - כלומר בדיוק חצי. וגם אצלו האישה הראשונה היא השלישית ברשימה, אחרי בנט ולפיד, והיא מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה לשעבר קרן טרנר. אחריה ח"כ מירב בן ארי במקום הרביעי ולירן אבישר בן חורין במקום החמישי - שככל הנראה תהיה גם