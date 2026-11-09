במבצע השתתפו לוחמי סיירת צנחנים, יחידת דובדבן וכוחות מג"ב איו"ש, שפעלו בהכוונה מודיעינית של שב"כ. הכוחות פשטו במקביל על עשרה מבנים שונים ברחבי הכפר, ותוך כחצי שעה מתחילת הפעולה איתרו את כל עשרת המבוקשים. העצורים הועברו להמשך חקירה בשב"כ וביחידות מחוז ש"י של המשטרה, שבמסגרתה ייבחנו בין היתר היקף ההתארגנות, הקשרים בין המעורבים והכוונות שעמדו מאחורי הפעילות.