במערכת הביטחון מזהים בחודשים האחרונים ניסיונות להקים מחדש תשתיות טרור בצפון השומרון. כוחות צה"ל השלימו היום (שני) מבצע מעצרים בכפר עראבה שמדרום-מערב לג'נין, שבמהלכו נעצרו עשרה חשודים המזוהים עם הג'יהאד האיסלאמי. לפי צה"ל, החשודים פעלו להקמת תשתית טרור במטרה להוציא לפועל פיגוע נגד ישראלים באחד מיישובי צפון השומרון.
במבצע השתתפו לוחמי סיירת צנחנים, יחידת דובדבן וכוחות מג"ב איו"ש, שפעלו בהכוונה מודיעינית של שב"כ. הכוחות פשטו במקביל על עשרה מבנים שונים ברחבי הכפר, ותוך כחצי שעה מתחילת הפעולה איתרו את כל עשרת המבוקשים. העצורים הועברו להמשך חקירה בשב"כ וביחידות מחוז ש"י של המשטרה, שבמסגרתה ייבחנו בין היתר היקף ההתארגנות, הקשרים בין המעורבים והכוונות שעמדו מאחורי הפעילות.
המבצע הבוקר מצטרף למאמץ המתמשך של כוחות הביטחון לסיכול חוליות טרור בצפון השומרון. בחודשיים האחרונים הושלמו, תחת פיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת שב"כ, שלושה מבצעים מרכזיים נגד תשתיות וחוליות שתכננו להוציא לפועל פיגועים.
במסגרת אחד המבצעים נעצרו עשרה חשודים שהשתייכו לחוליית טרור. בפעילות אחרת סוכלה חוליה מקבטיה וחמישה חשודים נעצרו. במבצע נוסף, בכפר עקאבה, סוכלה תשתית טרור של חמאס, נעצרו עשרה חשודים והוחרמו רקטה ללא משגר ונשק מסוג M-16.
רצף הפעולות מצביע על מאמץ מודיעיני ומבצעי נרחב של צה"ל ושב"כ בצפון השומרון, אך גם על האתגר המתמשך שעמו מתמודדים כוחות הביטחון באזור. בעוד צה"ל פרוס בגזרה ומקיים פעילות לסיכול התארגנויות טרור, במערכת הביטחון מזהים ניסיונות להקים תשתיות חדשות ולתכנן פיגועים נגד יישובים ישראליים.
האתגר הזה מקבל משמעות נוספת על רקע התרחבות ההתנחלויות ביהודה ושומרון שמאיצה בשבועות האחרונים, ובכלל זה הקמת יישובים וחוות חקלאיות בקצב גובר. התרחבות הנוכחות האזרחית בשטח מחייבת מענה ביטחוני שייתן מענה לא רק לאיומים המוכרים ולמוקדי החיכוך הקיימים, אלא גם למרחבים נוספים שבהם נדרשת הגנה על התושבים ועל דרכי הגישה.
בשלב זה, בצה"ל ממשיכים במאמץ לסיכול תשתיות הטרור, תוך שילוב פעילות מבצעית והכוונה מודיעינית. רק לפני כמה ימים נכנסו משפחות יהודיות לבתים באזור העיר יריחו, לפי צה"ל ללא תיאום וללא תכנון מוקדם. הדבר גרם להסטת כוחות של כשלוש מחלקות לטובת אבטחת המתנחלים במקום.
הערכה היא שככל שהימים לקראת הקמת ממשלה חדשה יתקרבו ישאפו המתנחלים להוציא לפועל את כל ההחלטות שהתקבלו בנוגע להקמת יישובים וחוות חקלאיות במטרה לקבוע עובדות בשטח. כל זאת בזמן שאלימות הפורעים היהודים ביהודה ושומרון נמשכת, ומציבה אתגרים משלה לכוחות הביטחון.