גלריה קולר פאלמר בפעולה ( רויטרס )

צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד נפגשות בשעה זו בסטמפורד ברידג' במסגרת הפרמייר ליג, לקרב בין שתי קבוצות שמגיעות במומנטום שלילי ועם לחץ גדול על המאמנים. הבלוז מגיעים אחרי הפסד ביתי 2:0 לטוטנהאם בדרבי הלונדוני, שמנע מהם לחזור לרביעייה הראשונה. הקבוצה של צ'אבי אלונסו ניצחה רק פעמיים ב-6 משחקי הליגה האחרונים שלה, לצד תיקו ו-3 הפסדים, וצברה 13 נקודות בלבד עד כה.

מנגד, מנצ'סטר יונייטד נמצאת במשבר עמוק במיוחד. התבוסה הביתית 3:0 לבורנמות' במחזור הקודם כמעט הובילה לסיום דרכו של מייקל קאריק, אך הנהלת המועדון החליטה להשאירו בתפקיד לפחות למשחק הנוכחי. השדים האדומים לא ניצחו ב-8 משחקיהם האחרונים בכל המסגרות, עם 3 תוצאות תיקו ו-5 הפסדים, והשיגו ניצחון ליגה אחד בלבד העונה, אי שם בחודש אוגוסט. יונייטד רחוקה נקודה אחת בלבד מהקו האדום.

למרות התקופה הקשה, מנצ'סטר יונייטד יכולה לשאוב עידוד מהמפגשים האחרונים בין הקבוצות. השדים האדומים ניצחו בשני משחקי הליגה האחרונים מול צ'לסי, כולל 0:1 בסטמפורד ברידג' באפריל, וכעת הם מנסים להשיג שני ניצחונות חוץ רצופים על הבלוז בפרמייר ליג לראשונה מאז 1995. בנוסף, יונייטד הפסידה רק פעם אחת ב-8 משחקי החוץ האחרונים שלה בליגה בלונדון, לצד 3 ניצחונות ו-4 תוצאות תיקו.

גם הנתונים ההגנתיים של צ'לסי מעוררים דאגה לקראת ההתמודדות. הקבוצה של אלונסו ספגה העונה 8 שערים ממצבים נייחים, יותר מכל קבוצה אחרת בפרמייר ליג, וכן 10 שערים במחציות השניות, הנתון הגבוה בליגה במשותף. מנגד, יונייטד עדיין לא ניצחה העונה במשחק ליגה שבו כבשה ראשונה, כאשר כל 3 המקרים הסתיימו בתיקו. כעת שתי הקבוצות מחפשות ניצחון שיוכל להוציא אותן מהתקופה הקשה ולהעניק מעט שקט למאמנים.

מחצית ראשונה

דקה 7: המארחת הייתה אחראית על האיום הראשון בהתמודדות, רומאו לאביה ניסה להפתיע עם בעיטה מחצי מגרש, את חברו לנבחרת בלגיה, סנה לאמנס.

דקה 8: הבלוז הגיעו למצב נוסף, אסטבאו חתך מצוין מאגף ימין לכיוון המרכז ובעט כדור חד, שפספס את המסגרת.

ליסנדרו מרטינס שומר על פדרו נטו ( רויטרס )

דקה 9: הקצב המשיך להיות גבוה בדקות האחרונות וגם השדים האדומים יצרו מהלך טוב ומסוכן, התקפה קבוצתית נפלאה הסתיימה בבעיטה ממרחק של אקס צ'לסי, אנדריי סנטוס שהיה קרוב לכבוש, אך פספס במעט את המסגרת.

דקה 15: החבורה של צ'אבי אלונסו יצאה להתקפת מעבר קטלנית, שבסיומה פדרו נטו בעט טוב מתוך הרחבה, נעצר אצל לאמנס, אבל הכדור החוזר הגיע לאסטבאו שדחק מקרוב לרשת. למרות שהכדור נכנס לרשת, הקוון הרים את הדגל בצדק והגול בוטל עקב נבדל.

אסטבאו בועט לשער ( רויטרס )

אסטבאו חוגג מוקדם מדי ( רויטרס )

דקה 19: מנצ'סטר יונייטד יצאה להתקפה מתפרצת אדירה עם בריאן אמבואמו שסיפק כדור נהדר לברונו פרננדס, שהיה פנוי לחלוטין בתוך הרחבה, אך הקפטן הפורטוגלי בעט כדור נוראי מעל השער.

מייקל קאריק ( רויטרס )

דקה 32: אמאד דיאלו חטף את הכדור לווסלי פופאנה, הקיצוני מחוף השנהב יצא להתקפת סולו מסוכנת, אבל הוא לא היה חד, נקלע לזווית קשה ונעצר על ידי מייק פנדרס שעצר לקרן.

הרכב צ׳לסי: מייק פנדרס, לוי קולוויל, ווסלי פופאנה, ג׳וש אצ׳אמפונג, פדרו נטו, מרקו פאלסטרה, מויסס קאייסדו, רומאו לאביה, קול פאלמר, אסטבאו, מורגן רוג׳רס.