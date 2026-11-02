הדגל הפופולרי ביותר באיטליה כבר מספר שנים אינו דגל הטריקולורה, אלא דווקא זה הפלסטיני, שנראה מתנופף בכמויות גדולות בהפגנות ההמוניות. הים של דגלי איטליה הנישאים בגאון שמור לרוב לניצחונות גדולים של נבחרת הכדורגל – רק שזה קרה בפעם האחרונה לפני חמש שנים עם הזכייה ביורו, ומאז הכדורגל סיפק פחות סיבות לגאווה לאומית.

אבל כל איטלקי יודע, שלמרות ההצלחות המסחררות באינספור ענפי ספורט אחרים בשנים האחרונות, אם הכדורגל האיטלקי לא בראש – אז מרוצי הפורמולה־1 הם החשובים ביותר. הספורט המוטורי וקבוצת פרארי הם מותגים לאומיים בלתי ניתנים לערעור במדינה, ופרארי תמיד הייתה היחידה שידעה להוציא את הגאווה האיטלקית החוצה בפומבי – למרות שבני לאומים אחרים היו אלה שהצעידו את הקבוצה קדימה. עכשיו הסדר הפוך – אלוף איטלקי ראשון אחרי 73 שנה (אלברטו אסקארי זכה אי שם בשנת 1953), שהופך גם לצעיר בהיסטוריה שמשלים את ההישג, וזה בכלל לא משנה שהמכונית גרמנית. קבלו את קימי אנטונלי.

גלריה קבלו אותו. קימי אנאטולי חוגג ( צילום: AP Photo/Moises Castillo )

עשה לכולם בית ספר

אנטונלי בן ה־20 השלים את הזכייה בצורה מדהימה. לא רק שמדובר באלוף העולם הצעיר ביותר אי פעם (סבסטיאן פטל החזיק עד עכשיו בשיא, כשעשה זאת בגיל 23), אלא שאנטונלי הפגין דומיננטיות פנומנלית מול אלופי עבר ונהגים מנוסים בהרבה. הוא הבטיח את התואר ארבע מרוצים לסיום העונה, אחרי שכבר בתחילתה פתח פער עצום עם ניצחון בשש מעשר התחרויות הראשונות.

אנטונלי היה זקוק רק למקום התשיעי בגראנד פרי מקסיקו כדי לוודא שאף אחד לא יוכל לקחת לו את האליפות. יריבו הגדול, מקס ורסטאפן, הוכיח שוב שהוא יריב עיקש כשניצח במרוץ, לפני אלוף עולם ותיק נוסף, לואיס המילטון – אבל קימי נתן עוד שואו, עוד מרוץ מעולה וסיים במקום השלישי והבטוח. כשחצה את קו הסיום, המצלמה של תא הנהג שלו הראתה אותו פורץ בבכי בלתי נשלט של אושר צרוף, כשהוא מנסה לנגב את הדמעות עם הכפפות דרך הקסדה. "מרוב דמעות בקושי הצלחתי לראות את המסלול", צחק בהמשך.

צוות השידור האיטלקי פרץ בשאגות, כשאנשיו קראו שוב ושוב "קימי אנטונלי אלוף העולם, קימי אנטונלי אלוף העולם!" והשמיעו את ההמנון האיטלקי. "אני עדיין מנסה לעכל ולהבין מה בדיוק קרה. כשאתה עובד כל כך קשה ואז אתה משיג את זה בסוף, זה באמת משהו מיוחד מאוד", אמר אנטונלי הנרגש אחרי המרוץ, כשהוא מתחבק עם אביו, אמו ואחותו בת ה־12. "כל הרגשות מתפרצים, לחוות את הרגע הזה עם המשפחה שלי זה משהו שתמיד אזכור". הוא גם הודה כי בעקיפה האחרונה החלה להתגבש אצלו ההבנה של מה שהשיג, והוא היה צריך להשתלט על עצמו: "אני חושב שאיבדתי עוד שתי שניות, כי מרוב התרגשות לא ראיתי כבר מה קורה מלפניי. המון זיכרונות הציפו אותי, ונתתי להכל פשוט להתפרץ אחרי שהבנתי שהגשמתי את החלום הגדול ביותר שלי", אמר אנטולי הנרגש.

"משהו שתמיד אזכור". אנטונלי חוגג עם משפחתו ( צילום: Alfredo ESTRELLA / AFP) )

"במשך 73 שנים המדינה שלנו חיכתה לרגע הזה, והיום אומה שלמה חוגגת עם אחד משלה, שהגיע לפסגת ענף הספורט שלנו", אמר מנכ"ל פורמולה־1, האיטלקי סטפנו דומניקלי. "השם שלו מצטרף לאגדות הענף. פרק חדש בהיסטוריה של פורמולה־1 נכתב, ואני מאמין לחלוטין שזו רק ההתחלה של מורשת יוצאת דופן".

על סנסציית אנטונלי דיברו כבר לפני שנה בפורמולה־1. אביו של קימי, מרקו, הוא גם נהג מרוצים, והילד נולד אל תוך התשוקה הזאת למנועים רועשים, למהירות ולספורט המהיר. ההתקדמות שלו הייתה מהירה במיוחד, אבל החתמתו בקבוצת מרצדס הגרמנית, תחת פיקודו וניהולו של טוטו וולף, מהמנהלים המקצועיים, המוערכים והקשוחים בסבב, הובילה להמון הרמות גבה. רבים טענו שהילד לא בוגר מספיק לקפיצה המטורפת הזאת לסבב הבכיר. העונה הראשונה אכן לוותה בלא מעט קשיים, אבל וולף היה רגוע, והאמין כל הזמן בכישרון של קימי וביכולות שלו. "לא סתם השקענו בו 10 מיליון דולר", אמר וולף, שהכין אותו היטב לרגע הגדול, וגם דאג שלא יזנח את החובות שלו כתלמיד.

העכברון הקטן

והעונה אנטונלי התפוצץ. יחד עם רכב מטורף מבחינת המהימנות שלו והעוצמה של המנוע, לצד האווירודינמיקה, המרצדס סיפקה לקימי את הבמה להפגין את כל הכישרון והיכולות שלו. וזה עבד לגמרי. קימי נתן שואו אחרי שואו, נהג כאילו הוא מהוותיקים בסבב, אבל עם המון חוצפת נעורים. שכבוד גדול כלפי שועלי הפורמולה־1 שהתחרו מולו, אבל גם בלי רגשי נחיתות. הרגע שבו כולם הבינו שזאת תהיה השנה שלו היה בניצחון על אדמת איטליה, במסלול במונזה, כשנאלץ לזנק מהמקום ה־19 בגלל תקלה בשלב המוקדמות, וניצח במרוץ נגד כל הסיכויים. הוא גם היה האיטלקי הראשון שמנצח בבית אחרי 66 שנה.

עשה היסטוריה. אנטונלי ( צילום: Clive Mason/Getty Images )

ב"קוריירה דלה סרה" ראיינו אתמול את שרה ג'וסטי, שלימדה את אנטונלי נהיגה. היא סיפרה כי הוא קיבל את הרישיון מספר ימים בלבד לפני שעלה למרוץ הראשון שלו בפורמולה־1. "סידרנו את הלו"ז בשבילו בצורה ייחודית, כי ידענו שהוא צריך להמריא אחרי כמה ימים לאימונים", אמרה ג'וסטי. "לתיאוריה הוא הגיע מוכן אחרי שלמד המון. הוא עשה רק טעות אחת, אבל בשאלה באמת קשה, שרבים טועים בה. במבחן הפרקטי על הכביש הוא היה מאוד לחוץ ועצבני, וקחו בחשבון שהוא לא היה רגיל לעבוד עם הילוכים ברכב רגיל. רק פעם אחת הוא לא אותת בפנייה, אבל זו לא טעות שמביאה לפסילה".

וכדי להבין עד כמה תופעת אנטונלי חריגה, נותר רק להקשיב לאמו ורוניקה, שיחד עם האב מרקו והאחות הקטנה מגי, יודעים להחזיר את הנער לקרקע. "אנחנו באים ממשפחה צנועה, אנחנו מכירים את חשיבות העבודה", הסבירה ורוניקה, "קימי יהיה ויישאר העכברון הקטן שלי".

ווינר שעדיין מקבל דמי כיס. אנטונלי ( צילום: Alfredo ESTRELLA / AFP )

ומה לגבי כל המיליונים שהוא מרוויח? "הוא ימשיך לקבל דמי כיס, כפי שקיבל כל השנים", אמר מרקו. "אמא שלו נותנת לו את מה שהוא צריך. אנחנו מציבים לו תקציב, כך יהיה לו ברור איך העסק הזה עובד. בכל מקרה, גם ככה כל מה שהוא מוציא קשור למכוניות. בגדי יוקרה בכלל לא מעניינים אותו. אני אחראי על הלבוש שלו. אם זה היה תלוי בו, הוא היה מגיע עם מכנסיים קצרים לכל אירוע. עכשיו הוא ייאלץ לקנות חליפה, כי במעמד הזה, הוא בהחלט יצטרך להופיע גם לערבי גאלה יוקרתיים שהענף מחייב".