אני חייב התנצלות למשפחתי ולכולכם. בגדתי באשתי. המעשים שלי פגעו בה ובילדינו. אין תירוץ למה שעשיתי". כך, במייל דרמטי קצר ששיגר אתמול ל-36 אלף עובדיו בענקית ה-AI אנבידיה, המנכ"ל והמייסד ג'נסן הואנג, האיש והאגדה, שם קץ לחרושת השמועות ברשת סביב הרומן שניהל עם מי שהייתה כנראה מרגלת סינית. סימני השאלה שריחפו מעל הסיפור העסיסי התחלפו בבת-אחת בסימני שאלה חדשים סביב עתידו בחברה, ובעיקר סביב עתידה, איתו או בלעדיו. "אני נוטל אחריות מלאה על מעשיי", הוסיף הואנג, "לא עמדתי בחובותיי כלפי עובדי אנבידיה, כלפי הדירקטוריון וכלפי בעלי המניות. להוביל את אנבידיה זו הזכות של חיי, אני מחויב באופן מלא לחברה ואעבוד כדי להשיב את אמונכם".

דירקטוריון החברה, שככל הנראה עודכן מראש, הודיע מיד כי יפתח בחקירת הפרשה באמצעות ועדה עצמאית, בשיתוף פעולה של המנכ"ל, וכי זו תסתייע בעורכי-דין חיצוניים. הדירקטוריון הביע גם אמון "בהנהגתו של הואנג". "אין כרגע סיבה להאמין שנפגעו סודות החברה או הביטחון הלאומי של ארה"ב", נמסר בהודעה שהוציאה ההנהלה. דובר החברה המיומן ג'ון ריזו אמנם הזדרז במקביל להבהיר, כי ג'נסן ימשיך להוביל את אנבידיה גם במהלך החקירה, אבל המניה בבורסה כבר החלה לומר את דברה: אתמול פתחה אנבידיה את המסחר בבורסה בירידה חדה של יותר מ-6%. עבור מרבית המשקיעים אנבידיה וג'נסן הואנג הם יישות אחת. אם ייאלץ לעזוב צפויים המשקיעים להפעיל לחץ שלילי חזק על המניה, אך גם אם יישאר בתפקידו כסוג של ברווז צולע האנליסיטים צופים כי החברה תתקשה להמשיך בזינוק המטאורי שלה: "ענן מעל הואנג הוא ענן מעל מניות אנבידיה".

גלריה ( צילום: לינקדאין )

הואנג חייב הרבה לדרמת בחירות האמצע בארה"ב. המהפך הפוליטי שטלטל בשבוע שעבר את אמריקה הצניע ודחה את הדרמה האחרת שהוא עומד במרכזה והסעירה במקביל את עמק הסיליקון: לפני פחות משבועיים חשף "ניו יורק טיימס" לראשונה כי הממשל האמריקאי בודק "מגעים קרובים וקשרים עסקיים-מודיעיניים" בינו לבין בכירה סינית בחברה טכנולוגית, החשודה כסוכנת שגויסה על-ידי המודיעין הסיני.

שלשום נכנס גם ה"פייננשל טיימס" לתמונה. הוא ציטט מזכר מודיעיני סודי ביותר, שמאחוריו עמד מזכיר המדינה מרקו רוביו, אשר הופץ באביב האחרון בין קבוצה קטנה של בכירים במימשל, כולל הנשיא טראמפ עצמו. המיזכר נקב בשם המפורש: מערכת יחסים רומנטית שניהל הואנג עם סוכנת סינית שגויסה במיוחד כדי לקדם את מכירת השבבים המתקדמים ביותר של אנבידיה לסין - אשת העסקים אליס הואנג (Alice Huang, השם הדומה מקרי בהחלט), מנהלת בחברה הסינגפורית "מגה-ספיד" (Megaspeed). המיזכר, כותב העיתון, נשלח לאחר מעקב ממושך, בעיקר אלקטרוני, שניהלו רשויות הביון של ארה"ב אחרי הסוכנת.

מיד לאחר הפרסום הוצפו הרשתות החברתיות בתמונות ובסרטונים של השניים זה בחברת זו. כבר ביוני 2024 פורסמה בלינקדאין תמונה שלהם בבר בטאיפיי, טייוואן, בחברת אנשי עסקים נוספים; במאי 2025 נראו עוזבים יחדיו מסעדה בטאיפיי אחרי ארוחה עסקית. אליס צולמה עומדת כמה צעדים מאחורי ג'נסן מחוץ למסעדה, חיוך רחב על פניה, כשהוא מתבדח עם עיתונאים מקומיים. הצילומים, שעם פרסומם לראשונה נתפסו כתמימים, קיבלו פתאום משמעות חדשה.

הואנג, מעידים מכריה, דוברת אנגלית רהוטה, והיא בעלת קשרים מצוינים עם ראשי תעשיית השבבים. היא משתתפת קבועה בכנסים של התעשייה ובארוחות ערב סגורות המיועדות למנהלים בכירים.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ואליס במסעדה בטאיפיי ( צילום: AFP )

מי שיעמוד בקרוב בראש ועדת יחסי החוץ של הסנאט, הדמוקרט כריס קונס מדלאוור, התחייב עוד לפני הודאתו של הואנג לפתוח בחקירה על מה שתיאר כ"מערכת היחסים המטורפת בין ממשל טראמפ, מרגלים סינים ומיליארדרים של AI". ג'נסן זומן להעיד בקונגרס ב-18 בחודש, בדלתיים סגורות, בפני שלוש ועדות — סין, ענייני חוץ ומודיעין. לא ברור אם יתייצב.

"הבית השני שלנו"

ג'נסן הואנג, 63 — בין עשרת האנשים העשירים בתבל ומי שהונו מוערך ב-180 עד 200 מיליארד דולר - הוא לא סתם עוד בכיר בתעשיית הטק שמסתבך בפרשייה רומנטית. מדובר במנכ"ל הדומיננטי והחשוב כיום בתעשיית ההייטק. האיש, שהפך את ז'קטי העור השחורים לסמלו המסחרי, הוא מייסדה הנערץ והכריזמטי של החברה שאחראית כיום לשגשוג מהפכת ה-AI המטלטלת את האנושות כולה. 4.2 טריליון דולר — זהו שוויה העדכני, פלוס-מינוס (מהיום כנראה מינוס).

ומה שמעניין אותנו - הענקית הזו מחזיקה בישראל את מרכז הפיתוח הגדול ביותר שלה מחוץ לארה"ב (6,000 עובדים), ופעילותה כאן מזניקה — יש אומרים באופן מלאכותי — את הכלכלה הישראלית. לפי הערכת הלמ"ס, ללא אנבידיה הצמיחה בשנתיים האחרונות הייתה 6.6% בלבד )לעומת (10%. לג'נסן אחריות ישירה, אולי כמעט בלעדית, לכל הטוב הזה — הוא אוהד ישראל מוצהר ולא מפספס שום הזדמנות להרעיף שבחים וכספים על הזרוע הישראלית שלו: "הבית השני של אנבידיה", הוא קורא לה. אנבידיה אמנם איננה חברה של איש אחד, אבל ג'נסן יצר אותה בצלמו ובדמותו; פגיעה במעמדו עלולה להקרין גם עלינו.

כבר ביוני 2024 פורסמה בלינקדאין תמונה של ג'נסן ואליס בבר בטאיפיי, טייוואן; במאי 2025 נראו השניים בסרטון עוזבים יחדיו מסעדה בטאיפיי אחרי ארוחה עסקית. אליס צולמה עומדת כמה צעדים מאחוריו כשחיוך רחב על פניה. הצילומים, שנתפסו אז כתמימים, קיבלו פתאום משמעות חדשה

הואנג, יליד טייוואן שהיגר עם משפחתו לארה"ב בגיל 9, נשוי ללורי מילס, שאותה פגש כסטודנט להנדסת חשמל באוניברסיטת אורגון. לזוג שני ילדים, ספנסר ומדיסון, שניהם עובדים באנבידיה; ספנסר הוא מנהל מוצר בתחום הרובוטיקה, ומדיסון היא מנהלת שיווק בכירה. "אכזבתי אותם ופגעתי בחיים שבנינו יחד", כתב אתמול הואנג, "אני נוטל אחריות מלאה על מעשיי ועל הכאב שגרמתי, ומקבל על עצמי את הביקורת הנלווית לכך".

הואנג הוא חביבו של הנשיא טראמפ, ותפס בבית הלבן את החלל שהותיר אילון מאסק. היחסים ההדוקים שרקם עם הנשיא אפשרו לו לחלץ בזמנו הסכמה של הממשל — בעיצומו של חרם שבבי ה-AI הנמרץ שהטיל על הסינים — לאפשר לאנבידיה לחדש את מכירות שבבי H200 שלה לסין. מדובר אמנם בשבבים מדור קודם, אבל הם מספיקים כדי לתחזק פיתוחי בינה מלאכותית משמעותיים בסין, כולל כאלה שוושינגטון חוששת כי ישמשו לשימושים צבאיים. ארה"ב, בתמורה, קיבלה נתח של 25% מהמכירות, תרומה של יותר מ-20 מיליון דולר לאולם הנשפים המוגזם שבונה טראמפ בבית הלבן, והבטחה להשקיע 500 מיליארד דולר בייצור שבבים בארה"ב. הנשיא, אגב, מחזיק אישית במניות אנבידיה בשווי של 1.75 מיליון דולר.

לפי הפרסום אתמול ב"ניו יורק טיימס", טראמפ קיבל דיווח מפורט על הפרשה כבר לפני כשנה, הרבה לפני ביקורו האחרון בסין. אף שבתחילה הושאר הואנג מחוץ לרשימת הבכירים שהוזמנו לנסיעה — ברגע האחרון, כשהבחין טראמפ בסיקור התקשורתי על היעדרותו מהמשלחת, ביקש לצרפו. ואכן, מנכ"ל אנבידיה "נאסף" על ידי מטוס הנשיא, שביצע עצירת ביניים באלסקה.

הואנג ואליס ( צילום: CTI/Reuters )

אתמול, עם חשיפת הפרשה, אמר טראמפ: "לא שמעתי שהוא עשה משהו לא בסדר" ואף הוסיף כי יזמין את הואנג להתלוות אליו לנסיעתו לאסיה בהמשך החודש. "הוא היה בקשר עם מישהי", אמר טראמפ, "אבל כך עושים כולם".

תזכורת: הואנג נלחם בגלוי נגד האיסור הגורף של הממשל על מכירת שבבי AI לסיניים, שבבים שהחברה שלו שולטת בייצור 90% מהם. השבבים של אנבידיה הם הטכנולוגיה הקריטית בחוות השרתים של AI — כיום אחת הסחורות המבוקשות ביותר בעולם, והם נמצאים בלב התחרות בין ארה"ב לסין. ארה"ב מודאגת מיכולתה של סין להשיג שבבים כאלה, אך לטענת הואנג, ההגבלות רק ישיגו את המטרה ההפוכה, יכריחו את הסינים להשתמש בחלופות מקומיות, וישחקו את ההובלה הטכנולוגית של ארה"ב.

אם עד כה הטיעונים הללו נשמעו סבירים, פרשת הרומן מטילה עליהם פתאום אור חדש. בקהילת המודיעין האמריקאית מאמינים, כי אליס הואנג גויסה כמרגלת על ידי סוכנות המודיעין של משרד הביטחון הסיני (MSS). היא גדולה פי כמה מה-CIA, מתמקדת ב"מודיעין אנושי", כלומר בגיוס מרגלים, ומיירטת תקשורת אלקטרונית. ה-MSS גם נעזרת בחברות סיניות כדי להרחיב את פעילותה בתחומי הסייבר, הריגול והמידע. היא כוללת כיום מאות אלפי סוכנים, הרבה מעבר לכל סוכנות דומה במערב.

לפי פיטר מאטיס, אנליסט מודיעין לשעבר ב-CIA, הסוכנות הפכה את הטכנולוגיה למוקד פעילותה, ורואה בה את הדרך העיקרית לשליטה בעולם הכלכלי: "הם מתעניינים בכל מה שמתרחש בתחום, גם במפרטים הטכניים וגם בדרך קבלת ההחלטות עליהם. ג'נסן הואנג הוא דמות שגוף כזה ירצה להשפיע עליה". לפי "ניו יורק טיימס" — באופן מפתיע, הואנג לא קיבל תדרוך מיוחד, שקהילת המודיעין האמריקאית מעבירה אישים בתעשייה כדי לחדד את זהירותם מפעילות ריגול.

החברה שבה מכהנת אליס הואנג, "מגה-ספיד", התפצלה ("ספין-אוף") בשנת 2023 מחברת משחקים סינית. היא נמצאת כבר מסוף 2024 תחת פיקוח אמריקאי בחשד להברחת שבבי אנבידיה לסין באמצעות מעקף עסקי מתוחכם, אך עד עתה לא הוגשו נגדה כתבי אישום. רשמית, "מגה-ספיד" בונה חוות שרתים בדרום-מזרח אסיה ואז משכירה את כוח המחשוב שלה לחברת האינטרנט הסינית הענקית "עליבבא". למרות שמדובר בחברה כמעט ללא נכסים, היא רכשה שבבי אנבידיה בשווי 4.8 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות. אליס הואנג, אזרחית סין, לשעבר כתבת טלוויזיה, כיהנה כמנכ"לית שלה 8 חודשים. גם נגדה נפתחה חקירה כבר לפני יותר משנה בחשד שסייעה למהלך.

השער של ניו־יורק פוסט על הפרשה

בחקירה התברר, בין השאר, כי המעקף התבצע באמצעות חברה-אחות של "מגה-ספיד" במלזיה. זו רכשה מאנבידיה בין יוני 2024 לפברואר 2026 ציוד בינה מלאכותית מתקדם וטכנולוגיות תמורת מיליארדים. פקיד ממשרד המסחר האמריקאי, שביקר במרכז הנתונים שלה במלזיה, מצא שם ציוד מתוצרת אנבידיה ארוז בקופסאות, מה שעורר חשד כי הוא מיועד למשלוח ולא להתקנה במקום. גם סינגפור ביצעה חקירה משלה על "מגה-ספיד": ב-2025 נקראה שם אליס הואנג לחקירה, אך שוחררה לאחריה.

אנבידיה, אגב, ניהלה בעבר חקירה פנימית בנוגע להאשמות, וטענה כי לא מצאה להן ראיות. בסוף אוקטובר קבעה, כי היא פועלת לפי החוק, וכי אין ראיות לכך שהשבבים שלה מוברחים לסין.

לפני ימים ספורים עוד הגן ג'נסן הואנג על עצמו בראיון ל"בלומברג" על עסקיו עם "מגה-ספיד", וכינה אותם "נורמליים ולא יוצאי דופן". הוא הדגיש שאנבידיה וידאה כי החברה מסינגפור לא שלחה באופן בלתי חוקי את מעבדי ה-AI שלה לסין. "חקרנו את כל הפריסות של ה-GPU שלנו וספרנו כל אחד מהם", אמר, "ואני חושב שגם ממשלת ארה"ב עשתה זאת".

הפיקוח יוגבר

חשוב לציין, כי בפועל - למרות שסין היא שוק פוטנציאלי עצום לטכנולוגיית AI, המכירות הישירות של אנבידיה למדינה מהוות כיום רק אחוז זעיר מכלל הכנסותיה.

דובר השגרירות הסינית בוושינגטון אמר בתגובה לפרסומים, כי הדיווח של "ניו יורק טיימס" "חסר בסיס" ו"לא יותר מהשמצות נגד סין"; אליס הואנג עצמה לא הגיבה לניסיונות ליצור איתה קשר בימים האחרונים. גם דוברי הבית הלבן וה-CIA סירבו להגיב.

אליס הואנג ( צילום: לינקדאין )

חשוב להציב את הפרשה כולה בהקשר הנכון: בארה"ב מציינים את תוצאות בחירות האמצע ואת הניצחון המוחץ של הדמוקרטים כנקודת תפנית ביחסם של האמריקאים ונבחריהם לענקיות הטכנולוגיה. הם מודאגים יותר ויותר מהשפעתה של התעשייה על חייהם — מאובדן משרות ועד לנזקים שגורמים מרכזי הנתונים הענקיים. הדמוקרטים הבטיחו להגביר את הפיקוח על חברות בעמק הסיליקון, והחל מינואר הקרוב הם מתכוונים לזמן מנהלים מאנבידיה ומחברות נוספות בעמק להעיד בפומבי על נהלי התעשייה.