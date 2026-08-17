מהפך בענף החשמל: ממצאי בדיקה מקיפה ראשונה מסוגה ובלעדית ל"ממון" של עשרות מוצרי חשמל מצביעים על ירידות מחירים בשיעור של עשרות אחוזים בשורה של קטגוריות בקיץ הנוכחי לעומת אשתקד. המוצרים המובילים בירידות המחירים הם שואבי האבק הרובוטיים והאלחוטיים השוטפים, אבל לא רק. ירידות מחירים נרשמו גם במחירי מסכי טלוויזיות, תנורי אפייה בילט אין, שעונים חכמים, מקררים ומכונות כביסה. ירידות מתונות יותר נרשמו מנגד בקטגוריות של מזגנים וכיריים אינדוקציה.

"שוק מוצרי החשמל מתנהל אחרת מענפי צריכה אחרים", מסביר גדי אביטן, סמנכ"ל אי קומרס ב"זאפ השוואת מחירים". לדבריו, "קודם כל זהו אחד הענפים השקופים ביותר מבחינת מחירים. הצרכן יודע בדיוק איזה דגם הוא מחפש, ויכול תוך דקות להשוות את מחיר אותו מוצר בין עשרות חנויות ופלטפורמות, גם כשהוא נמצא בחנות, שקיפות שיוצרת לחץ תחרותי מיידי, משום שכל הורדת מחיר של שחקן אחד גלויה מיד לכל השוק. בנוסף ברוב הקטגוריות קיימים כמה מותגים חזקים שמתחרים זה בזה. לצד יבוא מקביל שמגביר את התחרות. לכך מצטרף קצב השקות גבוה במיוחד במוצרים הטכנולוגיים, שמוביל לשחיקה מהירה במחירי הדגמים הקודמים".

יורם בדש, מנכ"ל "מחסני חשמל", מחזק את הדברים: "הצרכן הישראלי חכם, מבין שהוא צריך למצוא את המקום שמשתלם לו, ורואה את השחקנים החדשים". רשת מחסני חשמל היא אחת השחקניות המובילות בשוק החשמל הן בגלל מותג "אלקטרה" שמאחוריה, המתעצם בשנים האחרונות והגיע בחציון הראשון של 2026 עד למקום הראשון במכירה כמותית של מייבשים, מכונות כביסה, מקפיאים ואפילו מקררים. כניסת מותג פרטי חזק כמו אלקטרה, מותגי מדבקה ומותגים ידועים שנכנסים לרשתות המזון כמו "אושר עד", "ויקטורי", "רמי לוי" ועוד, לצד מוצרי יבוא מקביל, קטגוריה היודעת עלייה משמעותית, מחייבים את השחקנים הוותיקים להוריד מחירים.

גלריה תנור אפייה בוש דגם HBA534EB3 ( צילום: יח"צ )

תנור אפייה בוש דגם 534EB3: יוני 2025 - 2,584 שקלים. יוני 2026 - 1,890 שקלים. שיעור הירידה - 26.9%

"קחי את נינג'ה או דייסון, מותגים חזקים שהיבוא המקביל נוגס בהם קשות וזה משפיע על המחירים", מציין נתי גלאם מנכ"ל DNG שתחת מותג "הצלצול" מפעיל שלוש חנויות ואתר און ליין המתמחים ביבוא מקביל.

"ברובוטים שוטפים התחרות מטורפת, למרות ששני מותגים חזקים – דרימי ורוברוק מובילים את השוק והשאר נוגסים מהפירורים", טוען גם חיים פימט סמנכ"ל "רשת חשמל נטו".

שואבים את המחיר

בעוד שבחנויות מציינים את השחיקה במחיר הדולר, שתרמה להורדות המחירים, אביטן פחות מתרגש. "הירידה בשער הדולר תרמה במידה מסוימת, אבל היא לבדה אינה מסבירה ירידות של עשרות אחוזים במחירים שנרשמו בחלק מהקטגוריות. בסופו של דבר עיקר הלחץ מגיע מהשילוב של שקיפות מחירים, תחרות עזה וקצב התחדשות מהיר של מוצרים.

טלוויזיה שיאומי - דגם Max 100 ( צילום: יח"צ )

טלוויזיה שיאומי דגם Max 100: יוני 2025 - 9,370 שקלים. יוני 2026 - 5,979 שקלים. שיעור הירידה - 36.2%

באיזה קטגוריות התחרות חזקה במיוחד? אביטן: ״שואבי אבק רובוטיים ואלחוטיים, טלוויזיות, אוזניות ושעונים חכמים - פועלים בהם מספר גדול של מותגים חזקים, כך שהתחרות אגרסיבית מאוד. שחיקת המחירים הגבוהה ביותר היא בשוק שואבי האבק. מדובר בקטגוריה שמרכזת את כל הגורמים שמייצרים ירידות מחירים: תחרות בין מותגים רבים, קצב השקות מהיר מאוד, חדשנות טכנולוגית שמציגה שיפור כמעט בכל דור חדש, צרכנים שמוכנים להמתין לדגם הבא או לבחור בדגם הקודם במחיר מוזל. רק ב-2026 הושקו ארבעה דגמים. כל השקה כזו מפעילה לחץ על מחירי הדגם הקודם. וכך במוצרים טכנולוגיים רבים התקצר משמעותית מחזור החיים. זה בולט גם בשעונים חכמים, אוזניות אלחוטיות, טלפונים סלולריים וטלוויזיות״.

גלאם: "המצב ברובוטים שוטפים הגיע לכך שכשמוצר מתקלקל במקום להשקיע בתיקון, קונים כבר חדש ומשוכלל יותר".

במזגנים מנגד, התמונה לדבריו שונה. "השוק נשלט בעיקר על ידי תדיראן, אלקטרה וטורנדו, ולכן אין 'מרוץ לתחתית' במחירים. גם קצב החידושים איטי יחסית, כך שאין לחץ להוזיל את הדגמים הקיימים".

רובוט שוטף – דרימי X50 ULTRA ( צילום: יח"צ )

רובוט שוטף דרימי X50 ULTRA: יוני 2025 - 5,769 שקלים. יוני 2026 - 3,106 שקלים. שיעור הירידה - 46.2%

גלאם מצביע על המזגנים כדוגמה להשפעה של העדר תחרות ממשית על המחירים לצרכן. "מול הירידה בשער הדולר, של 25% מול אפריל 2025, שהייתה אמורה להביא לירידת מחירים גורפת, צריך לזכור את עליית מחירי השבבים המשפיעה על המוצרים החכמים, למעלה מ-50% מראשית 2025. מזגנים הם מוצר 'טיפש' יחסית, שרכיב השבבים שבו נמוך יחסית, אבל כשיש מעט יבואנים ששולטים בקטגוריה, אין יבוא מקביל והמחירים לא נופלים דרמטית".

"במזגנים", מסכים גם חיים פימט סמנכ"ל רשת חשמל נטו, "קיימת גם נאמנות של לקוחות למותגים שרכשו בעבר, מה גם שדירות חדשות מסופקות לצרכנים עם מזגנים, המוכתבים מעסקאות הקבלנים עם חברות המזגנים, מה שמקטין את התחרות במחירים בזירת הצריכה הפרטית".

ובל נשכח את מחזור החיים של דגמי המזגנים. "ארוך בהרבה מכל המוצרים שבדקנו", מציין אביטן. "דגם מזגן יכול להימכר מספק שנים ללא שינוי משמעותי ולכן אין לחץ מתמיד להוזילו כפי שקורה במוצרים טכנולוגיים.

מכונת כביסה בוש 24404IL קיבולת 9 ק"ג ( צילום: יח"צ )

מכונת כביסה בוש 24404IL קיבולת 9 ק״ג: יוני 2025 - 3,365 שקלים. יוני 2026 - 2,743 שקלים. שיעור הירידה - 18.5%

יורם בדש מצביע על ירידת מחירי מזגנים, דווקא בקטנים והודות לרשתות המזון שהכניסו ובכוח מזגני 1 כוח סוס והביאו לתגובת שרשרת של הוזלות ברשתות החשמל. "המזגן הזול ביותר שמכרנו בשנה שעברה ברשת 'מחסני חשמל' עלה 899 שקלים, השנה עומד המחיר על 699 שקלים. השוק תחרותי ודינמי וכולם מגיבים לכולם".

שוק הייבוא הכריע

אין ספק שגם הרפורמה של "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" העצימה את התחרות והשפיעה על ירידות המחירים. הן בהשוואה לשנה שעברה, והן בהשקות מוצרים חדשים, שמחירי רבים מהם יורדים ולעתים קרובות בצורה משמעותית חודשיים-ארבעה חודשים אחרי השקתם. הרפורמה קיצרה משמעותית את מסלול הביורוקרטיה, וחסכה ליבואנים בהוצאות על בדיקות אבי טיפוס לפני הכנסת כל מוצר חדש. ״הסינים שולטים היום בעולם מוצרי החשמל ובגלל שהם מוכרים באירופה מגיעים המוצרים בין היתר גם עם תקינה אירופאית״, מסביר בדש, ״הרפורמה עוזרת כי היא חוסכת את מכון התקנים, יש כניסה של יותר יבואנים לתחום והתחרות בענף גדולה מבעבר״.

איך עובדת התחרות בירידת מחירים? מתחרה אחד מוריד והשאר בעקבותיו? אביטן: "התהליך מתחיל בדרך כלל במהלך של רשת או יבואן אחד, אך בגלל השקיפות הגבוהה של השוק והיכולת של הצרכנים להשוות מחירים בזמן אמת, המתחרים מגיבים מהר מאוד, ולכן בפועל נוצר גל של הורדות מחירים כמעט במקביל".

מזגן נייד טורנדו דגם to go 14 ( צילום: יח"צ )

מזגן נייד טורנדו דגם to go 14: יוני 2025 - 1,287 שקלים. יוני 2025 - 1079 שקלים. שיעור הירידה - 16.2%

ומהם המוצרים החורגים במגמה, שמחיריהם דווקא עולים? "מדובר בתופעה של 'אפקט המלאי היוצא', כאשר דגם יוצא מהשוק ונשארות רק מעט יחידות, דווקא המחיר עלול לעלות. כי מספר החנויות שמחזיקות את המוצר קטן ולעיתים דווקא מי שמחפש את הדגם הספציפי מוכן לשלם יותר. זו אחת הסיבות לכך שראינו התייקרות של 6.8% במקפיא של ליבהר שבדקנו (דגם 4204 FNF)".

איך השפיעו ירידות המחירים על הרגלי הצריכה? "אנחנו רואים יותר צרכנים שמתקדמים לדגמי פרימיום שבעבר היו מחוץ לטווח המחיר שלהם, וגם יותר נכונות להחליף מוצרים בתדירות גבוהה".

בדש מסכים עם אביטן: "אם אנחנו מוכרים טלוויזיה 100 אינטש ב-6,000 שקלים, מחיר בו נמכרו לפני שנים ספורות טלויזיות במחצית הגודל, הרי שלא הארנק הוא מגביל הקנייה אלא גודל הקיר". ופימט מוסיף: "הצרכן הישראלי חכם. אם את יכולה לקנות מכונת כביסה או מייבש של 7 ק"ג באושר עד ב-800 שקלים, למה שתתקני את המייבש הקיים שהתקלקל?".

מקרר סמסונג 4 דלתות, דגם 9621 SR ( צילום: יח"צ )

מקרר סמסונג 4 דלתות דגם 9621 SR: יוני 2025 - 14,989 שקלים. יוני 2026 - 11,799 שקלים. שיעור הירידה - 21.3%

מה יקרה למחירים?

פימט לא מאמין בירידות מחירים נוספות, "אלא אם שער הדולר ירד ל-2 שקלים", מה שלא יקרה לדעתו. בדש סבור שדווקא במוצרי הטכנולוגיה כולל מחשבים, קונסולות משחק ומסכים, מגמת ההוזלה עומדת להשתנות בקרוב בשל התייקרות מחירי השבבים. גם בחברות הסלולר מדברים על כך. אבל בסך הכל מחירי מוצרי החשמל ימשיכו לדעתו לרדת בגלל התחרות, שער הדולר, והסינים שמשפרים כל הזמן את יכולות הייצור.

אביטן צופה המשך שחיקת מחירים בקטגוריות עם קצב חדשנות גבוה כמו שואבים רובוטיים, שעונים חכמים ואוזניות. בעוד שהוא מתקשה לצפות ירידות מחירים משמעותיות בקטגוריות יציבות יותר כמו מזגנים, או מוצרי חשמל לבנים.

במצב הקיים בעת השקה של דגם חדש אין צורך לעוט עליו. בדקו קודם כל מה ההבדלים המהותיים בינו ובין הדגם הקודם. אם הם לא דרמטיים, קח בחשבון ירידה די מהירה של מחיר הדגם הקודם. וגם אם יש הבדלים שמצדיקים להתביית על הדגם החדש, המתינו חודשיים-שלושה ועקבו אחרי המחירים. סיכוי טוב שתוכל לחסוך בחלק גדול מהמקרים 10% ולפעמים אפילו הרבה יותר.

מקפיא ליבהר FNF 4204: יוני 2025 - 4,486 שקלים. יוני 2026 - 4,790 שקלים. שיעור העלייה - 6.8%+

גדי אביטן, זאפ: "ב-2026 הושקו ארבעה דגמים של שואבים. כל השקה כזו מפעילה לחץ על מחירי הדגם הקודם. וכך מחזור החיים שלהם מתקצר. זה בולט גם בשעונים חכמים, טלפונים סלולריים וטלוויזיות״

חיים פימט, חשמל נטו: "הצרכן הישראלי חכם, מגיע עם תקציב מסוים ויכול לקנות בו יותר. אם את יכולה לקנות מכונת כביסה או מייבש של 7 ק"ג באושר-עד ב-800 שקלים, למה שתתקני את המייבש שהתקלקל?"

אוזניות BOSE דגם Quiet comfort ultra ( צילום: יח"צ )





אוזניות BOSE דגם Quiet comfort ultra: יוני 2025 - 1,549 שקלים. יוני 2026 - 999 שקלים. שיעור הירידה - 35.5%

רובוט אלחוטי שואב שוטף טינקו – FLOOR ONE S 6 ( צילום: יח"צ )

רובוט אלחוטי שואב שוטף טינקו – FLOOR ONE S 6: יוני 2025 - 2,900 שקלים. יוני 2026 - 1,188 שקלים. שיעור הירידה - 59%

השוואת המחירים: הבדיקה והממצאים

בזאפ בדקו בלעדית ל"ממון" את מחיריהם של 56 מכשירי חשמל מ-10 קטגוריות מובילות, מרובוטים שוטפים, דרך מוצרי הקו הלבן - מקררים, מכונות כביסה ומייבשים, דרך טלוויזיות ועד שעונים חכמים, והשוו את מחיריהם בין יוני 2026 ליוני 2025. בכל קטגוריה נבחרו המכשירים הפופולריים ביותר, כאשר מדד הפופולריות נמדד לפי מספר הקליקים בפועל על הדגם - אינדיקטור אמין להתעניינות הצרכנים.

מחיריהם של 42 מהמוצרים (75%) הנבדקים ירדו ביותר מ-10% בהשוואה לשנה שעברה; מחירי 22 מהמוצרים (כ-40%) ירדו ביותר מ-20%, כשהמקרים הקיצוניים ביותר עם ירידות של יותר מ-40% נרשמו בקטגורית השואבים הרובוטיים.

הבדיקה

במסגרת הסקר תועדו המחירים החציוניים של כל אחד מ-56 המוצרים ביוני 2026 מול יוני 2025. "בחרנו בחציון במקום מחיר ממוצע, כי הממוצע מושפע בקלות ממחיר קיצוני בודד, בעוד שהחציון מייצג נאמנה את המחיר הטיפוסי שפוגש הצרכן", מסבירים ב"זאפ".

בכל אחד מהמוצרים נבדקו המחירים של כלל ההצעות של החנויות שמפרסמות את מחיריהם בזאפ. כאשר כל דגם הוצע בממוצע בכ-7.4 חנויות ובפועל בין 57-5 חנויות לדגם, תלוי בפופולריות ובקטגוריה. וכך משקף המחיר שוק שלם ולא חנות בודדת.

יצוין כי הרשתות הגדולות כמו ״מחסני חשמל״, ״טרקלין חשמל״ או ״א.ל.מ״ וגם רשתות הסופרים שהגדילו בצורה דרמטית את מחלקות החשמל שלהן, לא מדווחות מחירים ל״זאפ״ המתמחה ברשתות קטנות, בינוניות ומכירות באון-ליין, אבל ההיקף הגדול של המדווחים והצרכנים הנכנסים ל״זאפ״ משקף את המגמות בשוק.

כדי להכניס להשוואה גם מוצרים חדשים שהושקו ב-2026 ושאי-אפשר להשוותם עם מוצרי 2025 בגלל שינוי בתכונות, נבדקו המחירים החציוניים של 22 מוצרים מ-8 קטגוריות שהושקו בחודשים פברואר-אפריל 2026 והושוו מול מחיריהם ביוני 2026.





יורם בדש, מנכ"ל "מחסני חשמל" ( צילום: תמר מוצפי )





גדי אביטן, סמנכ"ל אי קומרס ב"זאפ השוואת מחירים" ( צילום: יח"צ )





הממצאים

מחירי מחצית מהדגמים שהושקו ב-2026 הוזלו ביותר מ-10% בין ההשקות ובין הבדיקה ביוני. "השחיקה המהירה ביותר נרשמה במחירי שואבי הרובוט. 30%-18% בירידת המחירים מאז ההשקה כשהמוביל שואב אבק רוברוק דגם F25 ACE PRO שהושק במחיר של 2,539 שקלים, וירד ביוני למחיר של 1,789 שקלים, ירידה של 29.5%.

מקררים התגלו כקטגוריה עם התנודתיות הקיצונית ביותר. בעוד שדגם יקר של סימנס KG39NVIDG הושק במחיר של 12,900 שקלים וירד ביוני ל-8,099 שקלים, ירידה של 37.2%, מחיר הדגם של מידאה IL46M שנבדק התייקר באחוז - מ-7,690 שקלים ל-7,770 שקלים.

הטלוויזות הציגו מגמה מעורבת: ירידות מחירים של 12.1%-10.9% בדגמי הייסנס שנבדקו, יציבות בדגם של סמסונג שנבדק. במזגנים, תנורים וכיריים אינדוקציה, ניכרת מאז ההשקה ירידה מתונה יחסית במחירים שנעה בין 18%-5%.

"המחירים של מוצרי הפרימיום והמוצרים הטכנולוגיים החכמים", אומרים בזאפ, "מציגים את ירידות המחירים המהירות ביותר מרגע השקתם. דגמי הבסיס שומרים בדרך כלל על יציבות. ולפעמים גם עולים".