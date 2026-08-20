אוגוסט הוא החודש שבו הילדים בחופש, אבל הארנק עובד שעות נוספות. אין מסגרות, ההורים ממשיכים לעבוד, ימי החופשה הולכים ואוזלים ובין בייביסיטר לקייטנה, בריכה, פארק מים וחופשה משפחתית, ההוצאות מצטברות בקצב שקשה לעקוב אחריו. אפילו יום בים כבר לא מסתכם במגבת, מים ואיזו צידנית. יש חניה, ארטיקים, שתייה, קפה ועוד שלל הוצאות שהופכות בקלות לסכום גדול.

וזה עוד לפני הקניות בסופר שגדלות כשהילדים נמצאים יותר בבית. גם מי שמוותר על חופשה יקרה בחו"ל ומנסה "להעסיק את הילדים" קרוב לבית, מגלה שהחופש הגדול בכלל, ואוגוסט בפרט, הוא עסק יקר עד כאב. כרטיס כניסה לפארק המים שפיים, למשל, יכול להגיע גם ל-152 שקלים לאדם. משפחה בת 5 נפשות שמבלה שם יום שלם, חוצה את ה-1,000 שקלים. ואם בחרתם בילוי ממוזג יותר, אז מסתבר שגם כרטיס כניסה למוזיאונים נע בין 50 ליותר מ-80 שקלים, ואם מדובר במחזמר כמו "מסביב לעולם ב-80 יום", אחת מהפקות הקיץ הגדולות, מחיר כרטיס נע בין 199 ל-259 שקלים.

שמונה משפחות חישבו יחד איתנו כמה באמת עולה להן אוגוסט, התוצאה הפתיעה גם אותן: כ-20 אלף שקל בממוצע, זאת לצד ההוצאות המשפחתיות הרגילות. אז על מה הולך הכסף? ואיך מצליחים לסיים את החודש הזה מבלי לרוקן לגמרי את החשבון, או לפחות להשאיר קצת אוויר לנשימה להוצאות החגים שגם הן כבר מחכות מעבר לפינה.





תמר ורמי קוסטוקובסקי וילדיהם ( צילום: יובל חן )

"נערכים הרבה לפני"

משפחת קוסטוקובסקי, נס ציונה | ההרכב: הורים וארבעה ילדים | ההוצאות העיקריות: קייטנות, פארקי מים ובריכות, חופשה משפחתית | החשבון: כ־ 21,000 שקלים

תמר ורמי קוסטוקובסקי מנס ציונה, הורים לארבעה ילדים (עמית בן 11, אורי בת 7 והתאומים שייה וריי בני 4.5), החליטו השנה לא לטוס באוגוסט כדי לחסוך כסף לחופשה בחגים. זה לא ממש צימצם להם את ההוצאות "כי כל יום בחודש הזה הוא הוצאה של כמה מאות שקלים", אומרת תמר, מדריכת ליווי התפתחותי ויועצת שינה.

"חודש אוגוסט שלנו התחיל בהרשמה של הבן הבכור לקייטנת כדורסל", היא מספרת ומודה: "אין ספק שזה החודש הכי יקר עבורנו בשנה. כל יום וההוצאות שלו, וזה לא נגמר. רק על קולנוע לדוגמה מוציאים 300 שקלים לפחות על כרטיסים ועל הבזבוזים הנלווים לזה. בכל יציאה מהבית יש הוצאות על אוכל או חטיפים או גלידה, או פיצה, גם אם אצא עם צידנית אוכל מהבית, הילדים תמיד ימצאו על מה לבזבז".

הוצאה משמעותית נוספת היא פארקי המים והבריכות. במקרה של המשפחה, בילוי בפארק המים ימית 2000 הוא האהוב ביותר. "יום בילוי כזה מהבוקר — רק הכרטיסים עולים לנו 713 שקל (כרטיס משפחתי של 5 נפשות מוזל יותר הוא 118 שקל לאדם, וכרטיס נוסף באתר האונליין הוא 123 שקלים), וזה רק לפעם אחת, וכשמדובר בחודש חופשה הדבר הופך להוצאה מצטברת. בחודש אוגוסט על סעיף פעילויות מים אנחנו מוציאים לפחות 3,000 שקלים. ואם הקטנים רוצים ממש סיבוב ברכבת שבפארק אז עוד 200 שקלים עפו.

"מבחינת טיולים משפחתיים, עשינו טיול ריינג'רים בצפון, עוד הוצאה של 1,200 שקלים רק על הפעילות. בכל חופש גדול אנחנו מקפידים גם לשלב פעילות לילדים במוזיאון עם תוכן מעניין. סעיף בתקציב בהערכה גסה של 400 שקל ליום. בשבוע שעבר למשל היינו בתערוכת Bubbles galaxy, ורק על כרטיסים הוצאנו 360 שקלים. כל יום כזה עולה לפחות 1,000 שקלים.

"ותמיד ישנה ההוצאה הקבועה בקיץ על בילוי בבריכה העירונית, שגם היא עולה מן הסתם כסף - יום בילוי בה הוא 400 שקלים, וזה רק על הכניסה להורה עם הילדים. עשינו יום כיף ברפטינג בנהר הירדן. אמנם השכלנו להשתמש בהטבות מועדונים שיש לנו גם בכרטיסי האשראי, אבל עדיין ההוצאה הייתה 900 שקלים במקום 2,000 שקלים".

ומה לגבי חופשה משפחתית? "החלטנו שלא לטוס בחופש הגדול כדי לשמור את התקציב לחופשה בחגים. אבל כן נסענו לחופשה משפחתית בכינרת. בילינו שני לילות בעמק המעיינות, ויש לנו בלו"ז עוד לילה חופש עם הילדים ליד בית אורן שליד חיפה".

איך מתמודדים עם הוצאה כזו? "אנחנו נערכים להוצאות של אוגוסט הרבה לפני. חלק מהדברים שילמנו לפני, ועדיין אוגוסט הוא חודש משוגע מבחינת הוצאות. בין אם בחרנו בקייטנה או בלבלות זמן איכות ביחד".

עשיתם חשבון סופי? "בשורה התחתונה אני מעריכה שכבר חצינו את ה-15,000 שקלים, ואוגוסט עדיין לא הסתיים. אני מאמינה שנגיע גם ל-21,000 אלף שקלים כמו כלום, אם לא יותר, בחישוב עלות החופשה בארץ".





יקטרינה בליאקוב וילדיה במוזיאון המדע בחיפה ( צילום: גיל נחושתן )

משפחת בליאקוב, חיפה | ההרכב: הורים וארבעה ילדים | ההוצאות העיקריות: מסגרות חינוך, פארקי מים | החשבון: יותר מ־7,000 שקלים (לא כולל חופשה משפחתית)

גם יקטרינה ואלכסנדר בליאקוב מחיפה ויתרו הפעם על חופשה בחו"ל וחופשה משפחתית בכלל. ולמרות כל ההטבות מהעבודה וסבסוד של העירייה למסגרות ופעילויות רבות, הם מעריכים כי מתחילת החודש הם הוציאו כבר 7,000 שקלים מעבר לתקציב השוטף.

יקטרינה, עובדת כאחות מוסמכת במרכז רפואי ואלכסנדר מלגזן. הם הורים לארבעה ילדים (ליזי 12, אריק 10, דיאנה 7 וסבסטיאן 4.5). אנחנו עובדים סביב השעון, אז מסגרות זה משהו הכרחי עד כמה שאנחנו יכולים. הקטנים הלכו בשבועיים הראשונים של אוגוסט לקייטנה מסובסדת של העירייה בעלות 450 שקלים לכל אחד, ועכשיו נשארים אצל סבא וסבתא. אנחנו מבלים איתם בעיקר בימי שישי בכל מיני אטרקציות.

"במהלך השבוע אני מתיישבת ממש על המחשב, ומחפשת הטבות והנחות. כי לצאת עם ארבעה ילדים זה הוצאה כפול ארבע, גם אם זה אומר רק לקולנוע. ובסוף כל בילוי כזה מצטבר להוצאה גדולה".

מה הבילוי המועדף עליכם? "אנחנו אוהבים מאוד בריכות ופארקי מים. היינו בבריכת גלי חיפה, בפארק המים בנוף הגליל, בפארק המים בחוף גיא בטבריה - שם אגב שילמנו 530 שקלים רק על כרטיסים, וגם זה אחרי הנחה של קופונים. גם סתם בילוי בבריכה עירונית זה מאות שקלים למשפחה בהרכב כזה.

"פעילות נוספת שאנחנו אוהבים היא ביקור במוזיאונים, וכאן בחיפה יש לנו את המדעטק. רק כניסה למוזיאון עולה לנו 420 שקל, כשהקטן פטור מתשלום".

כבר חישבת כמה הוצאתם? "עד כה חצינו כבר את ה-7,000 שקלים, והיד עוד נטויה. וזה כמובן בלי לצאת לחופשה בארץ ובוודאי שלא בחו"ל".





אדוה בנישתי וילדיה ( צילום: אביגיל עוזי )

"בילוי בים הוא לא זול"

משפחת בנישתי, ראשון־לציון | ההרכב: הורים ושני ילדים | ההוצאות העיקריות: אטרקציות לילדים (כ־300 שקלים ליום), קולנוע וחופשה בחו"ל | החשבון: יותר מ־20,000 שקלים

אדוה (רואת חשבון) ואביחי בנישתי (הייטקיסט) מראשון-לציון, הם הורים לשני ילדים (עמית 5 וליאור בת שנה ו-8 חודשים). "עם סיום קייטנות הגן, נותרנו למעשה כמעט חודש שלם ללא מסגרות, מה שהצריך מעבר לניהול עצמאי של הזמן, הלוגיסטיקה המשפחתית והתקציב", מספרת אדוה. "אנחנו לא בונים לו"ז נוקשה ומוקפד מראש, אלא זורמים עם הרצונות של הילדים. עם זאת, ההוצאות העיקריות בחודש הזה הן על קולנוע, כשכל יציאה כזו מסתכמת ב-250 שקלים לפחות; ביקור בספארי ובחי כיף. אנו מקפידים על ניצול תווים, קופונים והנחות דרך מועדוני הצרכנות שברשותנו ('בהצדעה', מפעל הפיס והייטק-זון), מה שמאפשר לנו להשיג עלות של 50 שקל בלבד לכרטיס לבילוי בחי כיף למשל. זו הוצאה של 150 שקל למשפחה ליום כיף כזה. אם מדובר בביקור בספארי מחיר הכניסה לאדם הוא 129 שקל (בקופה עצמה). בילוי כזה מצריך לפחות 400 שקלים.

"אנחנו משתדלים גם לשלב הצגות לילדים, אבל בסופו של דבר, גם במחיר מסובסד, עלות המופע עצמו וההוצאות שמסביב מסתכמות ב-300 שקלים. למשל, היינו בתערוכת האור בנמל תל-אביב, ושילמנו על כרטיס משפחתי 400 שקלים. וברור שיש גם הוצאות כמו חניה, אוכל, אקססוריז.

"גם סתם בילוי בים הוא לא זול. אנחנו מקפידים ללכת לחוף ראשון-לציון, וכל ביקור כזה מסתכם בלפחות 150 שקלים. אנו מנצלים את זכאותנו כתושבי העיר לשכור כיסאות ושמשיות בעלות מסובסדת, נהנים מחניה חינם ומקצים את התקציב לנשנושים, ארטיקים ופינוקים על החוף.

"נוסף על כך, אנחנו מבלים הרבה בג'ימבורי ליד הבית, כשעלות כניסה היא 30 שקלים לילד. וגם בילוי כזה מקנחים בדרך כלל בארוחה במקדונלד'ס. בשורה התחתונה, כל יום בחוץ הוא עניין של כמה מאות שקלים, ויחד עם החופשה המשפחתית ברודוס אנחנו עוברים את ה-20 אלף שקלים".

טיפ להתמודד עם ההוצאות הכבדות? "את החופשה בחו"ל סגרנו כמה חודשים מראש, וזה הוזיל את העלויות. אנחנו מקפידים גם לרכוש כרטיסים לכל מיני אטרקציות דרך מועדונים, ויש אפילו ארוחות ילדים מסובסדות במקדונלד'ס דרך הטבות של מפעל הפיס. אבל למרות ההוצאה הכבדה שמאפיינת את החודש הזה, אנו מקבלים זאת באהבה. מבחינתנו, בתקופה הזו של החיים שבה הילדים קטנים, עדיף להשקיע את המשאבים בצבירת חוויות משפחתיות משותפות וזיכרונות לכל החיים מאשר בצבירת נכסים".





יעלה וליעד משולם ושני ילדיהם ( צילום: עידו ארז )

משפחת משולם, רעננה | ההרכב: הורים ושני ילדים | ההוצאות העיקריות: הופעות והצגות, ספארי, ים וסופרים | החשבון: יותר מ־7,000 שקלים עד כה

יעלה וליעד משולם מרעננה הורים לשניים (נלי 7 ויאן 4.5). היא עובדת בסמסונג, הוא בהייטק. שני שכירים שעובדים במשרה מלאה, ומודים כי אוגוסט כל שנה הוא "חתיכת התארגנות עבורנו". על קייטנות באוגוסט הם ויתרו בגלל העלות הגבוהה, "אבל ההוצאות עדיין נערמות כי אי-אפשר להחזיק ילדים כל היום בבית מול המסכים, ורק על בילוי בקולנוע כמו שעשינו בשבוע שעבר שילמנו אחרי הטבה 150 שקלים על כרטיסים. זה לא כלל פופקורן, שתייה וארוחת ערב אחרי הסרט. כך עפו כמה מאות שקלים באשראי על בילוי של כמה שעות", מספרת יעלה.

"הילדים היו עם סבא וסבתא יוסי ואורלי במחזה קטנטנות שכרטיס אליו עלה 259 שקלים, אבל הם שילמו 199 שקלים, ולאחר מכן הלכו לתערוכה World story באקספו (בתמונה) בעלות של 119 לכרטיס.

עוד בלו"ז שלנו היה בילוי בפארק שפיים (רק על הכרטיסים שילמנו 512 שקלים); סופרלנד (596 שקלים), ולא להתבלבל — גם בילוי בים הוא הוצאה לא מבוטלת. אנחנו משכירים שמשייה וכיסאות, משלמים חניה, ארטיקים, שניצל וצ'יפס, מים ואולי גם אבטיח וסגרנו 500 שקלים.

"ובאוגוסט גם כשלא יוצאים מהבית, ההוצאות לא מדלגות. מזמינים פיצה הביתה או אוכל מהיר, כי כמה אפשר לבשל כל יום. זה לא כמו כריך ופרי בילקוט, ועל כן גם ההוצאות בסופר גדולות יותר באוגוסט. נמצאים יותר בבית ואוכלים יותר. זה לעולם לא נגמר".

מה עם חופשה משפחתית? "החלטנו לדחות את החופשה בחו"ל לחגים. אגב, שקלנו לצאת לחופשה באוגוסט עם הילדים באחד מבתי המלון באילת ולשלב להם גם יום כיף בפארק המים הענק בעיר. אבל בחישוב מהיר הגענו ל-10,000 שקלים לארבעה לילות על בסיס לינה וארוחת בוקר. זה בלי מסעדות וכניסה לאתרים. אז ויתרנו לטובת חופשה בחו"ל בקרוב".

כמה כבר הוצאתם החודש? "בלי למצמץ עד אמצע החודש כבר הוצאנו יותר מ-7,000 שקלים, זה בלי חופשה משפחתית. אם היינו בוחרים לצאת לחו"ל עכשיו, ההוצאה כבר הייתה עומדת על יותר מ-22 אלף שקלים".





יסמין ורותם חמו עם ילדיהם ( צילום: אביהו שפירא )

"מנסים לחסוך"

משפחת חמו, אשדוד | ההרכב: הורים וארבעה ילדים | ההוצאות העיקריות: פארקים (כ־500 שקלים ביום), קולנוע (400 שקלים ליום), חופשה במלון (15,000 שקלים) | החשבון: כ־20,000 שקלים

כשמדובר במשפחה דתית, תקופת חגי תשרי פחות נוחה לטיולים, ולכן חודש אוגוסט מנוצל כולו לטיולים בפארקים ברחבי הארץ ולחופשה משפחתית בבית מלון. כך נוהגת משפחת חמו, משפחה שומרת מצוות מאשדוד: האמא יסמין חמו בעלת מותג לעיצוב תכשיטים "טליה תכשיטים", האבא רותם חמו מנכ"ל לייהאר ישראל וארבעת הילדים (טליה 12, אריאל 10, נעה 8 ושילה בת 5).

על קייטנות באוגוסט, אחת מסובסדת של תלמוד תורה, הם מוציאים כ-2,000 שקלים. "ההוצאות שלנו באוגוסט מתרכזות סביב בילוי בפארקים של רשות הטבע והגנים", אומרת יסמין, "מדובר בהוצאה משפחתית של 500 שקלים לפחות ליום. בנוסף, הילדים אוהבים ללכת המון לסרטים בקולנוע, עוד בילוי שמסתכם בלא פחות מ-400 שקלים. אנחנו משלבים גם סיורים במחלבות באזור ובמשקים, וכניסות למקומות כאלה הן 60 שקל לפחות לילד, שהם 360 שקלים למשפחה. אבל ההוצאה הכבדה באוגוסט היא תמיד החופשה במלון בארץ, מחיר של 15,000 שקלים לשבוע".

רותם מוסיף: "הוצאה נוספת היא ימי החופשה שאנחנו לוקחים כדי לשמור על הילדים. אנחנו לא גרים ליד ההורים, ומעבר לשבוע חופשה נאלצים לקחת עוד כמה ימים כדי לשמור על הילדים".

איך מתמודדים עם הוצאה כזו? "אז כמובן שאנחנו מנצלים הטבות מבורכות של 1+1 לכרטיסי קולנוע במועדונים השונים. ויש היערכות מראש לחודש הזה, אבל זה לא עד כדי כך מתוכנן. בונוסים מהעבודה למשל אני שומר לחודשי הקיץ".





אורנה ומשה גרמי עם ילדיהם ( צילום: שלו שלום )

משפחת גרמי, מבשרת־ציון | ההרכב: הורים וארבעה ילדים | ההוצאות העיקריות: מחנה נוער (3,000 שקלים), חופשה בארץ (6,000 שקלים) | החשבון: 12,000 - 15,000 שקלים

אורנה ומשה גרמי ממבשרת-ציון, הוא מורה לאזרחות והיסטוריה והיא אשת חינוך, מספרים כי ההוצאה הגדולה שלהם היא מסגרות לילדים, כשהמסגרות היקרות ביותר הן מחנות הקיץ לילדים הגדולים (1,000 שקל לפחות לכל ילד). הם הורים לארבעה (דרור בת 13, אביב בת 11, גילי בן 9, צליל בת 6), ונוהגים גם לצאת בכל חודש אוגוסט לחופשה משפחתית בקיבוץ בצפון בעלות של 6,000 שקלים, וגם לקמפינג של שלושה ימים — הוצאה של 780 שקלים בערך. "אם נוסיף לזה את העלויות על אטרקציות קיץ שאנחנו לוקחים את הילדים. כמו קיפצובה, ספארי, מוזיאון המדע, איי ג'אמפ. אלו מקומות שבילוי יומי בהם מגיע בקלות ל-600 שקלים למשפחה. לזה מתלווה גם הוצאה קבועה של בילוי בבריכה הציבורית — עוד 400 שקל ליום כיף לכולנו.

"בילינו גם בגן החיות התנ"כי ובאקווריום המרהיב, כשמחיר כניסה נע בין 60-70 שקלים לאדם".

חופשה בחו"ל הייתה על הפרק? "לא. טוב לנו לגמרי בארץ".

טוב ויקר מדי. איך מתמודדים עם ההוצאה? "מנסים לחסוך איפה שאפשר. למשל כשנוסעים לים, מתארגנים על אוכל ופירות מהבית, וכך הבילוי מסתכם ב-100 שקלים בערך. אנחנו גם משתמשים בקופונים איפה שאפשר, ולעיתים זה חוסך 50% מההוצאה".





דלית חדיף ושניים משלושת ילדיה ( צילום: שאול גולן )

עובדים מסביב לשעון

משפחת חדיף, מודיעין | ההרכב: הורים ושלושה ילדים | ההוצאות העיקריות: קייטנות (12,000 שקלים), חופשה בחו"ל (25,000 שקלים) | החשבון: כ־40,000 שקלים

במקרה של דלית ורז חדיף ממודיעין, העבודה האינטנסיבית סביב השעון היא חלק מהמוקש הכלכלי של חודש אוגוסט. מאחר ששניהם עובדים במשרה מלאה מחוץ לבית, הם מחויבים לרשום את הילדים למסגרות גם באוגוסט — וזו כשלעצמה הוצאה של 12 אלף שקלים. דלית מנהלת בחברת סיעוד ורז פסיכולוג, הם הורים לשלושה ילדים (עתי בן 9, ינאי בן 7 ומאיה בת 5). "ההוצאה של הקייטנות היא כבדה, אבל מבחינתנו היא הכרחית. ונכון שמעבר לקייטנות יש גם הוצאות על בילויים כמו מוזיאונים ופארקי מים.

"הבילוי היקר ביותר הוא החופשה בחו"ל שהסתכמה ב-25,000 שקלים. מעבר לחופשה בחו"ל, גם ההוצאות השוטפות גבוהות יותר כשהילדים בחופש. יותר הוצאות על מזון למשל או על בריכות. ישנן גם כל ההוצאות הקטנות שמצטברות במהלך החופש כמו גלידות, ארטיקים, שתייה, חטיפים ואוכל בחוץ.

"אנחנו משתדלים בחלק מהיציאות להביא אוכל ושתייה מהבית, אבל בפועל כשנמצאים יום שלם בחוץ קשה להימנע לחלוטין מקניות ומאוכל בחוץ. גם קולנוע או מופע לילדים יכולים להפוך להוצאה לא קטנה כשמדובר במשפחה של 5 נפשות.

"אנחנו מעריכים שכל חודש אוגוסט יעלה לנו בסביבות 40,000 שקלים".

איך מתמודדים עם הוצאה חודשית כזו? "מבחינתנו זו הוצאה חריגה מאוד, ולכן נערכנו אליה מראש. בחודשים שלפני עבדנו יותר וניסינו להגדיל את ההכנסות. ועדיין גם אחרי שמתכננים מראש, מדובר בסכום משמעותי מאו. אנחנו בהחלט משתדלים לנצל הטבות וקופונים ככל שאפשר. גם הנחה של כמה עשרות שקלים לאדם יכולה להפוך לחיסכון של מאות שקלים כאשר קונים כרטיסים לכל המשפחה.

"החלק הקשה הוא שלא מדובר בהוצאה אחת גדולה אלא בהרבה מאוד הוצאות שמצטברות. קייטנות, אטרקציות, אוכל, בילויים, נסיעות. בסוף כשמחברים הכל, מגיעים לסכומים של עשרות אלפי שקלים. הילדים נמצאים גם יותר בבית, ולכן גם הקניות בסופר גדולות יותר. וזה עוד לפני ההוצאות של הציוד לבתי הספר. זו אחת התקופות היקרות ביותר בשנה, ולכן היערכות מראש הכרחית".





ליז ויוני גוטליב ושתי בנותיהם ( צילום: קובי קואנקס )

משפחת גוטליב, מודיעין | ההרכב: הורים ושלושה ילדים | ההוצאות העיקריות: חופשה בחו"ל (15,000 שקלים), מחנה קיץ (1,500 שקלים), פארקים ואטרקציות (2,500 שקלים) | החשבון: כ־20,000 שקלים

אצל ליז ויוני גוטליב ממודיעין צרכנות חכמה היא לא רק סיסמה — היא מקצוע. ליז יוצרת תוכן בתחום הצרכנות, הטיולים והפנאי ומנהלת את קהילת "ליז קופונים וזמן זוגי", יודעת לנצל היטב כל הנחה. הם הורים לשלושה ילדים בני 19, 16 ו-8 וחצי. "הגישה שלי היא תמיד לחפש הנחות והטבות ולא לשלם מחיר מלא", אומרת ליז. "חלק מהאטרקציות והמופעים הגדולים אני מסקרת במסגרת שיתופי פעולה מקצועיים ועבודה כגון: מוזיאון האשליות, World story ,GLOW ,Bubbles galaxy. אני תמיד מבררת אם יש הנחות או הטבות במועדוני הצרכנות וכרטיסי האשראי. ניצול קופונים והטבות הוא ליבת הצרכנות החכמה".

תני לי דוגמה לחיסכון כזה? "כרטיס לפארק מים שמחירו בקופה הוא כ-140 שקלים, נרכש דרך מועדון הטבות ב-49–69 שקלים. אם נכפיל ב-5 נפשות, מדובר בחיסכון של כ-300 שקלים".

ועדיין אוגוסט הוא נטל כלכלי כבד. "זה נכון. אם משקללים הוצאות כמו אוכל בחוץ, בייביסיטר ובילויים, ההוצאה הכוללת מגיעה בקלות לכמה אלפי שקלים נוספים. חופשה משפחתית בחו"ל גם עולה לנו המון כסף, לפחות 15,000 שקלים. לכן אנחנו נערכים מראש. גם אטרקציות יכולות להסתכם ב-500 שקל למשפחה ליום, ואם הלכנו לחמש כאלה בחודש הוצאנו כבר 2,500 שקלים.

"הבת שלי יצאה גם למחנה קיץ בעלות של כ-1,500 שקלים. אבל אני לגמרי שמחה על כך ומעודדת אותה להמשיך לתרום".

למה זה כל כך יקר?

מחירי הכרטיסים לאטרקציות ולהפקות הקיץ גבוהים מאוד. לדברי אסף מור, סמנכ"ל שיווק toMix, בקיץ הזה הושקעו כ-25 מיליון שקלים בכל האטרקציו, במיוחד תערוכות כמו Bubbles galaxy, ,GLOW ועוד מופעים ומחזות. "השנה אנו נמצאים בפעילות רחבה ומגוונת, לעומת השנים הקודמות, שבהן המצב הביטחוני יצר חוסר ודאות וחוסר יציבות. צריך להבין כי עלות הכרטיס נגזרת ממכלול רחב של עלויות הנדרשות להקמה, להפעלה ולתחזוקה של אטרקציה לאורך כל תקופת הפעילות שלה. מעבר לעלויות התוכן וההפקה, נכללות בעלות הכרטיס עלויות הקמה והתאמת המתחם, מערכות ותשתיות, עיצוב ומיתוג, רישוי וביטוחים, אבטחה, ניקיון ותחזוקה שוטפת. כל אלה לצד עלויות תפעול משמעותיות כגון מיזוג, חשמל, מים ושירותים טכניים. כמו כן נדרשת מצבת עובדים רחבה לאורך שעות הפעילות.

"לצד זאת, אנו פועלים באופן שוטף ליצירת שיתופי פעולה עם מועדוני צרכנות, חברות אשראי וגופים מסחריים נוספים, המאפשרים לסבסד ולהוזיל באופן משמעותי את מחיר הכרטיס לצרכן, ובכך לאפשר למשפחות ולקהלים רחבים ליהנות מהחוויה במחיר נגיש יותר, תוך כדי שמירה על איכות התוכן ורמת ההפקה".