בראשית 2025 קיבלה ענת צלדטי (47) מנכ"לית פלייאול, אז בכירה בחברת כלל שיחת טלפון מירון לוי, יו"ר איסתא, שהציע לה לעמוד בראש חברה חדשה בבעלות משותפת של חברת כרטיסי האשראי כאל ואיסתא. לחברה אפילו לא היה שם.

"שתי החברות החליטו לחבור יחד להקים חברת תיירות שתהווה כוח צרכני שיווקי ותתחרה בכל חברות התיירות", היא נזכרת. "לא דובר אז על תחרות לפלייקארד" (כרטיס האשראי החזק ביותר בשוק התיירות - ש.ח). אם כי הרצון לברוא כרטיס אשראי חדש ריחף ברקע. צריך לזכור שאז כאל היו עדיין עם פלייקארד. דובר על השקעה של עשרות מיליוני שקלים בקטגוריה חדשה שלא דומה למה שראינו בישראל".

איך הגבת? "בהתחלה לא הסכמתי להגיע. אחר כך קיימנו סבב שיחות, שנועדו להבין עד כמה העסק רציני, כי מעולם לא עזבתי נתיב בטוח עבור גחמה".

המו"מ נעצר וכשהתחדש באפריל 2025, היא דרשה לפגוש את האנשים שמאחורי הקלעים. "האמונה שלהם שכנעה אותי, הבנתי שכאן הולכים להקים חברה מאפס", אומרת צלדטי, שאז עוד כיהנה כסמנכ"לית שיווק ודאטה בחברת כלל.

היום היא כבר מנהלת לצד יפית גריאני, מנכ"לית כאל, את המאבק השיווקי הלוהט של הקיץ, בכסף, בפרסום, וגם בהשמצות ובאמוציות: המלחמה על מועדוני האשראי בתחום התעופה. יחד הצליחו השתיים להרים תוך חודשיים וחצי, את FlyAll, מתחרה רציני בשוק ל-FlyCard של אל-על. צלדטי מנופפת בהישג מעורר השתאות: 130,000 מצטרפים בחודשיים וחצי מאז ההשקה של הכרטיס ב-2 ביוני. לשם השוואה, לפלייקארד, השחקן הוותיק והמוביל יש 520,000 חברים, ל"סקיי מקס" בת השבע שנים יש 100,000 חברים.

גלריה ענת צלדטי. "בסוף מדובר בתחרות בריאה והצרכן רק מרוויח ממנה" ( צילום: עוז מועלם )

למרות שאין לה ניסיון בענף התעופה והתיירות, צלדטי לא נרתעה ממאבק ישיר עם אל-על, כולל התחייבות תמחור תוקפנית: מחירים נמוכים למלונות בעולם בהשוואה לבוקינג וטיסות זולות מהמחירים של אל-על, ארקיע וישראייר באתרי החברות. "הרבה שנים אני עוסקת בהיבטים שונים של תחום השיווק, מעולם לא ראיתי נהירה כזו של אנשים. 130,000 מצטרפים? זה הישג עצום. זו הבעת אמון שאין כדוגמתה", מתגאה צלדטי. "הרמנו קמפיין שיווקי מוצלח שעורר שיחה, כמו סיכה שפוצצה בלון".

נתב"ג. סוכן AI יתפור את הנסיעה בדיוק לצרכי הנוסע ( צילום: יריב כץ )

בראיון ל"ממון" היא מדברת על הקרב רווי היצרים שנפתח בין המועדונים, מסבירה למה לא נפגעה אישית מהאשמות הקשות שהוטחו בחברה שהיא עומדת בראשה ומציבה מסר תחרותי ברור: "אם עד היום הכוח היה בידי חברת תעופה אחת, היום הכוח חזר לצרכן".

ה-AI יעשה הכול

עוד לפני ראש השנה צפוי חידוש נוסף שישים, לטענת צלדטי, את הצרכן במרכז: אתר של החברה שבו יפעל לראשונה בישראל סוכן תיירות אישי AI. "שוק התיירות הוא שוק שעוסק במוצר שכולם אוהבים", היא אומרת ויש לה נתונים. "למרות המלחמה, כ-66% מהישראלים דיווחו בסקר שנערך לקראת הקמת החברה כי בשנה-שנתיים האחרונות טסו לחופשה בחו"ל לפחות פעם אחת. 37% מדווחים כי התקציב השנתי על חופשות בחו״ל (טיסות, בתי מלון, רכב) הוא למעלה מ-20,000 שקלים. אבל רוב החברות העוסקות היום בתחום התיירות פחות משקיעות בחוויית הלקוח. כשאת באה להזמין מלון בפריז בבוקינג את מקבלת 600 הצעות. אף אחד לא בודק איזו מהן מתאימה לך. את זה אנחנו רוצים לשנות.

"האיום בתביעה היה נגד כאל, היו ניסיונות לעצור אותנו וכולם לא צלחו. אישית לא נפגעתי, כי אני רואה את הנושא בעיניים מקצועיות, הלקוחות לא טיפשים הם מצביעים ברגליים"

"עד ראש השנה, אני מקווה, נעלה עם הגירסה החדשה של האתר, עם סוכן AI שיתפור את הנסיעה שלך בדיוק לצרכיך. וככל שתרכוש יותר מוצרי תיירות באמצעות האתר שלנו, ההתאמה תהיה מדויקת יותר. בפריז לדוגמה יציעו לך את שלושת המלונות הטובים ביותר לפי הרגלי התיירות והתוכניות שלך. האטרקציות באזור, הטיולים, הכול בלי לבזבז זמן. והכול זה למשל מתינוק שמצטרף, דרך בילויים ועד כשרות האוכל. התוצאה – זמן החיפוש שלך יצומצם והדיוק בבחירה יעלה".

איך את מציעה מחירים זולים יותר מבוקינג למלונות ובתי דירות? או כרטיסי טיסה זולים יותר מהאתרים באל-על, ישראייר וארקיע? "מדובר בקיום הבטחה של חברה שרוצה לבנות מערכת יחסים ארוכת טווח עם הצרכנים וגם להרוויח. שילוב הכוח הצרכני שלנו כשאיסתא מאחורינו והנכונות לוותר על חלק מהעמלה שיכולה להגיע עד 8%. אנחנו מנתחים כל הזמן את המחירים וכהחלטה עסקית משמרים מחיר שבהגדרה יותר זול ועדיין רווחי לנו".

ואיך זה שבמחירי טיסות אתם לא מבטיחים להחזיר לצרכן את כספו אם יגלה שבאתרי חברות התעופה הרלוונטיות המחירים זולים יותר? "כי אם מחר מחירי הטיסות או העמלות באתרי חברות התעופה ישתנו, יכול להיות שנשנה את ההחלטה הזאת".

העזיבה וההלם

הידיעה ב-26 במרץ 2026 שאל-על מעבירה את פלייקארד מכאל לישראכרט אחרי שותפות של 12 שנה — נפלה בהפתעה מוחלטת על כאל. על פי הדיווחים, הציעה ישראכרט לאל-על סכום גדול יותר ממיליארד שקלים — לפי חלק מהפרסומים אפילו 1.3 מיליארד שקלים ל-10 שנים. מסתבר שמאחורי הקלעים התנהל גם ויכוח על טיב הכרטיס. אל-על דרשה מכאל לשדרג את כרטיס האשראי למסטרקארד, וכאל סירבה. בישראכרט הסכימו כדי לקבל את הלקוח הנחשק.

כשצלדטי נכנסה לתפקידה החדש, היא לא דמיינה לאיזו מערבולת היא נכנסת. "בסוף זו יזמות, לשבת במשרד לבד, לגייס אנשים, לשכנע אותם בחזון חדש. לעזוב את 'כלוב הזהב' של המשרה הבכירה, ולגלות שפתאום אין לי מזכירה, אין מקרר עם שתייה ופינוקים והמעטפת השלמה שמלווה את הבכירים. אבל יש אפשרות לבנות חברת תיירות חדשה שמסתכלת על הכל אחרת, ויש את חווית הסטארט אפ".

"כאל לא הופתעה מהמהלך של אל-על", טוענת צלדטי, "אבל בין אם הופתענו ובין אם לא, החברה כבר הייתה קיימת, השם 'פלייאול' נבחר כבר בינואר כי הוחלט שהחברה תתמקד בתחום התעופה והאשראי ולכן מתאים שם גנרי. בצנרת דובר גם על כרטיס אשראי, העזיבה של אל-על גרמה להאצת התהליכים. אם כי כרטיס האשראי היה נוצר גם ללא עזיבתה".

סביר להניח שגם באל-על הופתעו מהתגובה המהירה שלכם וגם מכמות המצטרפים לכרטיס החדש. "אין ספק שהנחישות של יפית (גריאני, מנכ"לית כאל – ש.ח) שגייסה את כל הצוותים הביאה לתוצאה שכבר ב-4 ביוני יצאנו עם הכרטיס החדש. אגב כבר במאי היינו מוכנים שיווקית ואסטרטגית. אלו היו חודשיים מטורפים".





המתחרים של צלדטי: אל-על ופלייקארד ( צילום: יאיר שגיא )





איומים והאשמות

למעלה מ-10 מיליוני שקלים נשפכו הקיץ בקמפיינים של פרסום בלבד בתחום מועדוני התעופה. כ-6 מיליון שקלים של אל-על, 4.5 מיליון שקלים של פלייאול וטרם נאמרה המילה האחרונה. רק השבוע השיק רמי לוי את סופרפליי — עוד שחקן בקטגוריה.

הקמפיין האגריסיבי של פלייאול נפגש בהאשמות קשות של אל-על ששלחה שבוע אחרי ההשקה לכאל מכתב חריף "בטרם נקיטת הליכים משפטיים" עתיר האשמות. ביניהן, ביתר היתר, שהשיווק של פלייאול מטעה צרכנים בהשוואות מוטות מול הכרטיס של פלייקארד. שאפילו הרכיב Fly "הוא הלב של המותג פלייקארד" והשימוש שעושה בו פלייאול מהווה גניבה ועוד שורה של האשמות. אל-על פנתה ברוח זו גם לרשות השנייה ודרשה להפסיק את הקמפיין של השחקנית החדשה.

בשורה התחתונה קבעה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שפלייאול תוכל להמשיך להשתמש בקמפיין ולהציג את ההשוואה בתנאי שתוסיף הבהרות ברורות על אופי החישוב. בהסכם שנחתם בין החברות נקבע כי כאל תקבל מאל-על פיצוי משמעותי של 75 מיליון שקל תמורת המעבר לישראכרט. גורמים בתחום טוענים כי בין הצדדים הוסכם גם באותו מעמד להנמיך את גובה הלהבות.

"הישראלי מעדיף כרטיס אשראי אחד, מקסימום שניים בארנק. הוא לא אוהב כרטיס לכל מטרה. הכתרת כרטיס מסוים כברירת המחדל שווה הרבה לחברות האשראי כי היא מייצרת כסף בכל קנייה", מסבירה ד"ר לירז מרגלית את האמוציות והכספים הנשפכים סביב המלחמה על כרטיסי האשראי בתחום התעופה. "מדובר רק בשנה האחרונה בשוק של 48 מיליארדי שקלים מתוכם כ-10 מיליארד שקלים בארנק הדיגיטלי לכן חברות האשראי מוכנות להיאבק ראש בראש, ואפילו לתת כרטיסי טיסה חינמיים – הטבה מטורפת. אל על וישראכרט מוכרות נאמנות ובונות עליה, ולכן חשובה להם צבירת נקודות מהירה. ככל שתצברו יותר לא תלכו למתחרים כי כל טיסה אצלם תרגיש כמו בזבוז.

ד"ר לירז מרגלית: "הישראלי מעדיף כרטיס אשראי אחד, מקסימום שניים בארנק. הכתרת כרטיס מסוים כברירת המחדל שווה הרבה לחברות האשראי כי היא מייצרת כסף בכל קנייה"

"כאל ואיסתא מוכרים חופשה", ממשיכה ד"ר מרגלית, "ורמי לוי נקט בצעד מעניין פסיכולוגית, שמחבר את ההוצאה הכי יומיומית — הקנייה בסופר, כמקור לנקודות שיסייעו ברכישת חופשות. כשתקני בסופר המשעמם תחשבי על החופשה. במיוחד כשטיול בחו"ל הפך חמצן להישרדות כאן. 918 אלף יציאות מהארץ נרשמו בחודש יוני וזו המטרה של מלחמת כרטיסי מועדוני התעופה, שנחשוב על החופשה בכל פעם שאנחנו מוציאים את כרטיס האשראי. הלחץ שלנו מנוצל כלכלית".

"אני במקום האידיאלי"

האם באל-על מנסים לנחם את עצמם שחלק נכבד מהמצטרפים החדשים לפלייאול הם בעלי פלייקארד שעוד יחזרו הביתה? מכיוון שאף אחת מהחברות לא חושפת את התשובה לשאלה כמה מבעלי פלייקארד עברו למתחרה החדש, קשה לדעת. אך ידוע שברגע שהישראלי התפתה להחליף כרטיס אשראי, הוא לא ימהר לבטלו. האתגר של אל-על הוא להחזיר הביתה את מי שנטשו, לבלום עזיבה נוספת ולהגדיל את כמות המשתמשים, ושל פלייאול לשמר את נוטשי פלייקארד ולהגדיל משמעותית את כמות הלקוחות החדשים. אנחנו נהיה עוד עדים להדי המאבק.

חשבת שתיכנסי לזירה תחרותית כל כך? צלדטי: "אני שמחה על המקום שבו אני נמצאת ועל האתגר. חשוב לנו להישאר חברה 'רזה' (12 עובדים) כדי לא לאבד את הזהות היזמית. אבל אנחנו מעסיקים קבלני משנה רבים וכשנגדל נגדיל את מספר העובדים בשירות לפי הצורך".

יש תחושה שכל המועדונים עובדים על הצרכנים הישראלים שרק שומעים את צירוף המילים 'כרטיסי טיסה' והאוזניים מזדקפות. בפועל קשה להשוות בין כרטיסי האשראי. לכל כרטיס תעופה יש גם פרטים סמויים או פחות מודגשים בקמפיינים. בפלייאול למשל יחס הצבירה יורד דרמטית החל מהשנה השנייה. מ-1% בכרטיס הרגיל ו-1.2% בכרטיס הפרימיום ל-0.75% ו-1% בהתאמה בשנה השנייה, מה שלא עולה מהקמפיין. "בסוף מדובר בתחרות בריאה והצרכן רק מרוויח ממנה. גם אם נעשה את החישוב של יחס הצבירה בשנה השנייה ואת התשלום החודשי, הערך שצובר בעל הכרטיס אמיתי. אנחנו לא מסתירים את כמות הנקודות שיש לו, אנחנו רוצים שהוא יממש אותן ושולחים לו תזכורות ב-sms. התמורה שאנחנו מספקים שקופה, גלויה ומתפרסמת בכל מקום".

מכיוון שהמועדון שלכם מכוון גם לקניית כרטיסי טיסה של חברות זרות, לא ברור מה יקרה לישראלי שייתקע בחו"ל מסיבה בטחונית. בשעה שהוא קונה כרטיס של חברה ישראלית, הוא די בטוח שייעשו כל המאמצים להחזירו הביתה. "אנחנו עובדים לפי חוק הגנת הצרכן וגם אם מדובר בחברה זרה, יש החזר כספי שלא קורה אם אתה קונה את הכרטיס ישירות מחברה זרה. לגבי חזרה ארצה, נעשה מה שאפשר כדי להחזיר את הלקוחות הביתה. אני לא יודעת איך בדיוק אבל נייצר פתרון אלטרנטיבי גם אם יעלה ללקוח כסף".

מה מבטיח שכל ההבטחות היפות שלכם או לפחות חלקן לא יתפוגגו? "אם היינו רוצים לתחמן היינו עושים זאת. אנחנו מוכרים במחירים נגישים וטובים ומרוויחים. באנו לשפר את חוויית התיירות ולהעניק ערך גבוה".

מנציגת שירות למכ"לית

צלדטי (47) תושבת ראשון לציון נשואה לרפי, עצמאי בענף המסעדנות ואמא לשלושה (14,15,19). "גדלתי בבת ים, מגיל קטן תמיד הייתי מאוד הישגית, זה מה שראיתי בבית. הוריי היוו לי מודל של התמדה. אבא היה קם בשש בבוקר וחוזר ב-11 בלילה, אמא הייתה עקרת בית עמלה ללא הרף. המסר היה להתמיד בעבודה קשה כי ממנה תבוא ההצלחה".

היא מולטי-טאסקית. לא מוותרת על אימון ספורט ארבע פעמים בשבוע. גם לראיון הגיעה אחרי האימון שהתחילה בשש בבוקר. 3-4 פעמים בשבוע היא מקפידה לחזור הביתה ולהעמיד סיר של אוכל חם לילדים. "חשוב לי שיאכלו אוכל של אמא כמוני בילדותי, למרות שיש לנו מסעדה. כך גדלתי, לאמא בשלנית מטורפת ממוצא לבנוני. כשאומרים לי איך את מספיקה? אני עונה, 'כשרוצים הכל אפשרי'".

ציינת בעבר שאיפה להוות השראה לנשים שרוצות ליזום פרויקטים בתחום הדאטה. מה החסם המעשי הגדול ביותר שראית בשטח? "כל חיי הייתי בסביבה שמרביתה בהנהלות גברים. נשים הן סופר מוכשרות, יכולות לעשות דברים שאחרים לא יכולים בניהול, אבל יש להן חסמים במובן אומץ ואמונה אישית. ביקורות מהסוג של 'מתי תראי את הילדים' חוסמות אותן. אני לא מוותרת. אני בעבודה כל הזמן גם בלילה, אבל מעולם לא חסכתי זמן עם הילדים בחופשות עם המשפחה".

היא סיימה תואר ראשון במימון ושוק ההון בקריה האקדמית אונו ואחרי שירותה הצבאי הגיעה לשב"כ. "הנושא המבצעי גירה אותי, אבל ראיתי שדרש ויתורים, אני לא בנויה לשחק מישהו שאני לא. כשלא התקבלתי לתפקיד מסוים החלטתי לעזוב. שבוע לפני שמעתי פרסום של ויזה כאל. הרמתי טלפון ושאלתי אם הם זקוקים לעובדים".

אחרי שלוש שעות זומנה לראיון והתקבלה כנציגת שירות, בין השנים 1999-2011 עבדה בכאל ועזבה כמנהלת מחלקת השיווק. "היום אני מרגישה סגירת מעגל כשאני מנכ"לית של חברה בבעלות כאל. למדתי לקח שאני אומרת לכל אחד/ת: כשעוזבים מקום עבודה חשוב גם איך עוזבים".

מנכ"ל הנוסע המתמיד ופליי קארד, משה מורגנשטרן ( צילום: איה בן עזרי )

אז למה עזבת? "הרגשתי שהגעתי לתקרת זכוכית. פנו אליי מהראל לפתוח משרד עצמאי כיועצת ולהעמיד לחברה מחלקת שיווק ישיר בסיוע מערכת דאטה לניהול לקוחות בדומה לפרויקט שביצעתי בכאל".

ב-2012 השתלבה בהראל ולאחר שמונה שנים עזבה כסמנכ"לית לקוחות ומשנה למנכ"ל חברת השיווק. משם עברה לכלל שביקשה להקים מודל דומה אצלה. "הרבה הרימו גבה. הייתי צריכה לומר ליאיר המבורגר שאני עוזבת ושוב ידעתי לסגור את הדלת יפה. גם לעזוב וגם להישאר חברה של החברים בהנהלה. הלכתי אחרי ליבי וניהול הקריירה שלי".

את אוהבת לנסוע לחופשות בחו"ל, מה הטריד אותך כצרכנית? "בהחלט, אני טסה לפחות ארבע פעמים בשנה. אחד הדברים שמטרידים אותי כלקוח הוא שאני צריכה לעבוד מול כמה גופים. חברת התעופה, מלון, הופעות, רכב, אני טכנולוגית ויודעת להתנהל מול כולם, במקרה של ביטול טיסה לדוגמה. אבל אם אין לך אוריינטציה טכנולוגית גבוהה ואת רוצה לארגן חופשה יש לך בעיה. אנחנו מייצרים פתרון לדבר הזה".

ענת צלדטי, מנכ"לית FlyAll ( צילום: עוז מועלם )





ולאן את אוהבת לטוס בחופשה? "איטליה ותאילנד. הנופשים שלי מגוונים. בכל מקום אחפש את מלונות הספא, בקיץ אלך על חופשת בטן גב, בחורף למלונות סקי למרות שאני לא עושה סקי. אוהבת את האווירה".

גם לאל-על יש תוכנית לרכישת חופשות במלונות באמצעות "אל על טרגט". במה אתם עדיפים עליה? "מדובר בשתי פלטפורמות המחוברות לספקי מלונות. לבעלי פלייאול יתרון שהם יכולים להשתמש בנקודות למימוש ההזמנה. 'אל על טראבל' לא פתוחה לכולם, רק לחברים במועדון הנוסע המתמיד שלה".

מדוע לא השתמשתם בכעס של הנוסע הישראלי על אל-על ומחירי הכרטיסים שגבתה במלחמה ובקורונה כדי לדחוף את השיווק? במיוחד לאור העובדה שאל-על האשימה אתכם בהונאת הצרכן ואיימה בהגשת תביעה משפטית. "יכול להיות שזעם הצרכנים על אל-על כולל על המחירים הגבוהים סייע לנו. אבל מה שעומד לנגד עינינו הוא רק הלקוח. אנחנו לא במלחמה. עסקית בחרנו לתת הצעת ערך טובה יותר ללקוח. האיום בתביעה המשפטית", מדגישה צלדטי, "היה מול כאל. נגד פלייאול אין תביעה משפטית. 'פליי' הוא שם גנרי. היו כל מיני ניסיונות לעצור אותנו. כולם לא צלחו. אישית לא נפגעתי. אני רואה את הנושא בעיניים מקצועיות. אני מאמינה במה שאני עושה. עובדה, לא שינינו דבר בקמפיין הפרסום. הלקוחות הם לא טיפשים והם מצביעים ברגליים, אם לא היינו עונים על צורך זה לא היה קורה".

מה התוכניות להמשך

צלדטי מסרבת לפזר תחזיות עתידיות. גם כשאני מזכירה לה את משה מורגנשטרן, מנכ"ל פלייקארד, שמצהיר על יעד של מיליון בעלי כרטיסים. "השמים הם הגבול", היא עונה, "השאיפה שלנו להיות חברת התיירות המובילה. אני רוצה להגיע למצב שבכל בית בישראל לקוח שמחפש חופשה בחו"ל יפנה לאתר של פלייאול. יש לנו עוד הרבה תוכניות להמשך, חלק מהדברים שאנחנו עובדים עליהם עוד יפתיעו. כשיהיה הזמן הנכון — נחשוף אותם".

כמה הזמינו בקיץ בחו"ל באמצעות האתר שלכם? "אלפי אנשים, לא חושפים מספרים".

כמה טיסות ב-999 דולר נקנו לניו יורק, פוקט, בנגקוק, האנוי וטוקיו? איזה יעד מוביל? "מדובר ב-1,500 מושבים ואנחנו לקראת סיום המכירות. טוקיו מובילה כי בשוטף הכרטיס עולה מעל 1,500 דולר. כדי להראות את הכוח התחרותי של פלייאול חברנו בווייטנאם, תאילנד ויפן לשלושה גופים מוכרים שם שיכולים לתכנן לך את החופשה. אתרי תיירות רגילים לא רוצים לשלוט בחוויה שלך, אותנו מעניין מה קורה איתך בחו"ל וסוכן ה-AI שנפעיל באתר יוסיף ליכולת שלנו ללכת איתך יד ביד".

סניף איסתא. בעלות משותפת עם כאל ( צילום: קובי קואנקס )

צלדטי לא מוכנה לחשוף כמה לקוחות של פלייאול הם חדשים וכמה עברו מפלייקארד. יש לה נחישות תקשורתית ומיצוב אגרסיבי והיא לא מהססת להיכנס למאבק ישיר עם מונופול היסטורי, המועדון החזק ביותר בעולם התעופה והתיירות עם 3.7 מיליון לקוחות במועדון הנוסע המתמיד. "טרם נאמרה המילה האחרונה", אומרת צלדטי, אבל השאלה האמיתית לגבי הצלחת פלייאול תיפתר אחרי 18 חודשים מהקמתו. האם החברה תמשיך לצמוח באותו קצב ותגיע למאות אלפי לקוחות? האם תצליח לנגוס עוד ואפילו לעבור את "פלייקארד" עם יותר מחצי מיליון לקוחות?