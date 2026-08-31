ב-27 במאי 2015, בשש בבוקר, פרצו שוטרים שוויצריים למלון יוקרה בציריך. הם עלו לחדריהם של בכירי פיפ"א, העירו אותם משנתם ושלפו שבעה מהם החוצה כשהם עדיין בפיג'מות. החשדות היו חמורים: שוחד, סחיטה והלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר. המעצר הדרמטי סימן את תחילת נפילתו של ספ בלאטר, נשיא פיפ"א במשך 17 שנה, וסיפק לארגון הזדמנות נדירה לעשות את מה שהיה צריך לעשות: ניקוי אורוות.

במקום שבו בלאטר נפל, ג'יאני אינפנטינו עלה. אחרי התפטרותו של בלאטר, אינפנטינו נכנס למירוץ להחלפתו והציג תוכנית רפורמות מקיפה. בפברואר 2016 נבחר רשמית לנשיא התשיעי של פיפ"א ומאז נבחר עוד פעמיים כשהוא רץ כמועמד יחיד ללא מתחרים. הוא הגיע לארגון עם הבטחות לרפורמה, לניקוי השחיתות ולשינוי תרבות הניהול של הארגון החזק ביותר בכדורגל העולמי. עשור אחר כך, לא רק שהרפורמה לא ניקתה את פיפ"א, הארגון הצליח לשבור גם את שיאי השחיתות של עצמו.

גלריה נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ( צילום: Justin Setterfield/AFP )

אינפנטינו בנה סביבו מערכת כוח שקושרת את פיפ"א לכמה מהאנשים והמשטרים השנויים במחלוקת: ולדימיר פוטין שאירח את המונדיאל ברוסיה, קטאר שאירחה את המונדיאל אחריו, וכעת דונלד טראמפ, שבתקופת כהונתו השנייה הפך אינפנטינו לאחד מאורחיו הקבועים ומקורביו.

"הטלגרף" הבריטי חשף השבוע כי כבר בחודשים הראשונים לאחר בחירתו של אינפנטינו, החלו בכירים בגוף המנהל של הכדורגל העולמי להגיש תלונות חמורות על התנהגותו. ועדת האתיקה של פיפ״א חקרה אותו אז וגילתה כי קיבל מושבים במטוסים פרטיים מממשלת רוסיה של פוטין ומאמיר קטאר — שתי המדינות שאירחו את המונדיאלים של 2018 ו-2022 תחת שחיתות שאף אחד אפילו לא ניסה להסתיר.

אינפנטינו סירב לחתום ב-2016 על חוזה שכר של 1.5 מיליון ליש"ט כי חשב שזה "סכום מעליב". ובמקביל עקף את הפרוטוקולים של פיפ"א כדי למנות את מקורביו לתפקידי מפתח עם משכורות שלא תאמו את מבנה השכר הקבוע. הוא השתמש בכספי פיפ"א לרכישת ​​פריטים אישיים. ביניהם היו שישה זוגות נעלי כדורגל בשווי כולל של 942 ליש"ט, וטוקסידו לאירוע ב-1,060 ליש"ט. סכום זה נוסף למה שהיה אז שווה ל-1,500 ליש“ט בחודש שבכירים בפיפ"א קיבלו לכיסוי הוצאות. החקירה העלתה שבע הפרות אפשריות של קוד האתיקה של פיפ"א, בהן לפחות תשע טיסות במטוסים פרטיים, חלקם שייכים לאוליגרכים רוסיים, כולל נסיעה למה שאינפנטינו הגדיר כ"פגישה פרטית" עם האפיפיור אליה הביא את אמו ואשתו.

פיפ"א בדקה את כל הטענות, ובמקום לנצל את ההזדמנות לניקוי בית כללי, החליטה לזכות אותו. מיד אחר כך הדיח אינפנטינו את ראשי ועדת האתיקה והחליף אותם באנשיו. מאז, אין למעשה שום גוף פנימי בארגון שיכול או מעז לחקור את הנשיא.

הון ושלטון

סר סטנלי רוס, שהיה נשיא פיפ"א עד 1974, ניהל את הארגון בהתנדבות. הייתה אווירה ג'נטלמנית בימים ההם. הכל השתנה כשב-1974 נבחר ז'ואאו הבלאנז' הברזילאי לתפקיד ושינה את הארגון לתמיד. כדי לממן את הבטחות הבחירות שלו, הוא הכניס חברות ענק כמו אדידס וקוקה קולה כספונסריות, והחל למכור זכויות שידור תמורת שוחד וטובות הנאה שזרמו לבכירים. ספ בלאטר, שהחליף את הבלאנז׳, מיסד את השיטה ושיכלל אותה, כשהוא מבסס את שלטונו באמצעות הבטחות לסיוע פיננסי ישיר להתאחדויות כדורגל קטנות בתמורה לקולן. השיא הגיע בהצבעות הרקובות במיוחד לאירוח מונדיאלי 2018 ו-2022, שחשפו שוחד בהיקפים אדירים.

ג'ובאני וינצ'נצו אינפנטינו נולד בשווייץ להורים שהיגרו מאיטליה, למד משפטים והוסמך כעורך דין. הוא איש מבריק שבין היתר דובר שבע שפות באופן שוטף. לפני שנכנס לעסקנות הספורט הבינלאומית, שימש אינפנטינו כיועץ משפטי עבור מועדוני כדורגל שונים באיטליה, ספרד ושווייץ. בשנת 2000 החל לעבוד באופ"א בתפקידים משפטיים ומסחריים שונים וב-2009 מונה למזכיר הכללי של הארגון האירופי.

( צילום: David Ramos/Getty Images America/AFP )

במשך עשור מנהל אינפנטינו את פיפ"א לתפארת שחיתות ההון-שלטון. בין היתר קיים סדרה של פגישות חשאיות, לא מתועדות ולא רשמיות, עם מיכאל לאובר, שהיה התובע הכללי של שווייץ ואמור היה לחקור את פרשות השחיתות של פיפ"א. לאובר נתפס משקר לגבי הפגישות הללו ונאלץ להתפטר. נגד אינפנטינו נפתחה חקירה פלילית בשווייץ שנמשכה שלוש שנים ונסגרה רק באוקטובר 2023 מחוסר ראיות. לפני מונדיאל 2022, העביר אינפנטינו את מרכז חייו לדוחא, כאשר קטאר שילמה חלק ניכר מהוצאותיו. בתמורה, הוא הפך לשופר תעמולה קטארי.

לא במקרה כל צעד שלו חשוד. כאשר פיפ"א החליטה לבטל את הכרטיס האדום שספג חלוץ נבחרת ארה"ב, פולארין באלוגון, במונדיאל האחרון, לא היה לאיש ספק כי אינפנטינו קיבל טלפון מהבית הלבן ועשה מה שהתבקש. פיפ"א אמנם הכחישה, אבל טראמפ, שמעולם לא פגש שחיתות שהוא לא שמח להתגאות בה, אמר משהו אחר. רק השבוע קרא מישל פלאטיני, אחד מכוכבי הכדורגל הגדולים בכל הזמנים ומזכ"ל התאחדות הכדורגל האירופאית לשעבר, לאינפנטינו להתפטר: "תמיד ידעתי שהוא אוהב כסף ושררה".

התדמית של פיפ"א כל כך רעה עכשיו, שהיא משלמת לסוכנות שיווק בלונדון כדי שתסייע. לפי הטיימס הלונדוני, החוזה עם חברת Ten Toes Media שווה 2.3 מיליון ליש"ט. עותק של החוזה שהגיע לידי העיתון קובע כי אחת המטרות העיקריות של הסוכנות היא "להגן על תדמיתו של אינפנטינו".

המגרש של טראמפ

בתחילת חודש יולי האחרון שלח ג'ימי רסקין, הדמוקרט הבכיר בוועדת המשפט של בית הנבחרים, מכתב לנשיא פיפ"א אינפנטינו. לארגון המנהל את הכדורגל העולמי יש משרדים רבים בארה"ב, כולל משרד מרכזי גדול במיאמי, אבל בראש המכתב של רסקין, באופן שאי אפשר לפספס, הייתה הכתובת אליה הוא נשלח: מגדל טראמפ, השדרה החמישית מספר 725, קומה 17, ניו יורק. פיפ"א שכרה משרדים במגדל טראמפ באמצע 2025, "כחלק מההיערכות לגביע העולמי", ובטקס הפתיחה נכח אריק טראמפ, בנו של בעלי הבניין, שהוא גם במקרה נשיא ארה"ב. למעט 39 ימי המונדיאל, המשרדים האלה עמדו ועומדים כמעט ריקים, בזמן שפיפ"א ממשיכה לשלם דמי שכירות של כ-15 אלף דולר ביום ישירות לעסק של, שוב, נשיא ארה"ב.

המכתב ששלח רסקין נועד להודיע לאינפנטינו על פתיחת חקירת קונגרס רחבה ב"חשד לשחיתות חמורה ויחסי תן וקח (Quid Pro Quo) בין פיפ"א לממשל טראמפ". "בשנת 2015", כותב רסקין, "העמיד משרד המשפטים האמריקאי לדין יותר משני תריסר בכירים בפיפ"א ומנהלי שיווק ספורט בגין קשירת קשר לסחיטה, הונאה והלבנת הון. נאשמים מיותר מ-20 מדינות הואשמו בשוחד של יותר מ-200 מיליון דולר ב-24 שנים, בתמורה לזכויות שידור של משחקי כדורגל בינלאומיים. באחד מהתיקים הפליליים הרבים שהוגשו, הורשעה חברת Full Play Group (חברה ארגנטינאית לשיווק וזכויות ספורט המקושרת לפיפ"א) בהונאה והלבנת הון. אבל חודשים ספורים לאחר ההרשעה, ממשל טראמפ ביטל את התיק בפתאומיות ובצורה בלתי מוסברת".

פיפ"א שכרה משרדים במגדל טראמפ ב–2025, "כחלק מההיערכות למונדיאל". למעט 39 ימי המשחקים, המשרדים האלה עומדים ריקים, בזמן שפיפ"א משלמת שכירות של כ–15 אלף דולר ביום ישירות לעסק של נשיא ארה"ב

לטענת רסקין, "הכניעה התמוהה של משרד המשפטים הגיונית הרבה יותר כשחושבים על הקמפיין החצוף של פיפ"א להתחנף לדונלד טראמפ — קמפיין ששילם דיבידנדים עצומים עבור פיפ"א בדיוק כשצפון אמריקה אירחה את גביע העולם המשותף הראשון שלה. אסטרטגיה זו של שוחד גלוי אינה חדשה לארגון שלך. בחירתך לנשיא פיפ"א הייתה אמורה לסמן פרידה בכרטיס אדום מתרבות של שחיתות ושערוריות בת עשרות שנים שפגעו במוניטין של הכדורגל העולמי. נבחרת עם מנדט לנקות את הבית. במקום זאת, עשית ההיפך". המכתב מסתיים בדרישה שאינפנטינו ופיפ"א ישמרו על כל המסמכים הרלוונטיים ויהיו זמינים להעיד בפני ועדת המשפט של בית הנבחרים.

ספק אם אינפנטינו התרגש במיוחד. ב-10 שנותיו כנשיא פיפ"א, חרף התעצמות השחיתות, מעמדו רק התחזק. אינפנטינו הפך מקורב לטראמפ וגם לפוטין, והמונדיאל האחרון הכניס לפיפ"א סכום שיא של 15 מיליארד דולר (ארבעה מיליארד מעל הצפי). אינפנטינו הפך כה זחוח, שהחליט להפעיל תוכנית שלמעשה תפריט את המונדיאל וגם תעשה אותו עשיר מאוד. תגובת הנגד הייתה ברוטאלית, ועכשיו נותר לראות האם זה היה מעוף אחד קרוב מדי לשמש השחיתות.

( צילום: Adem Altan/AFP )





העסקה הסודית

קצת אחרי סיום המונדיאל המוצלח בצפון אמריקה, רעדה אדמת הכדורגל העולמי. אינפנטינו, התברר, עבד בשנה האחרונה בשקט-בשקט על עיסקת מכירת נתח מזכויות המסחר של המונדיאל לקרנות השקעה פרטיות אמריקאיות וגורמים פוליטיים. לא רק בסוד, אלא גם ללא מכרז. בין המשקיעים הייתה אמורה להיות קרן ההשקעות Thrive Capital, ששייכת לג'ושוע קושנר, אחיו של ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ.

משמעות העסקה הייתה העברת 20% מההכנסות העתידיות של הכדורגל העולמי (מפרסום, חסויות, מוצרים רשמיים וזכויות שידור) לידי אנשי עסקים פרטיים בארה"ב. העסקה בוטלה אחרי לחץ ציבורי חסר תקדים ואיום של רוב מדינות העולם להחרים את המונדיאל. אבל התאחדות הכדורגל האירופית, אופ"א, שממנה צמח אינפנטינו, מכינה תביעה נגדו בשווייץ, שהסעיף המרכזי בה הוא "ניהול פלילי כושל". לפני כן, הגישה אופ"א בסוף השבוע שעבר תביעה לגילוי מסמכים רחב היקף בבית משפט פדרלי במנהטן (נגד קרן Thrive Capital של קושנר) ובמיאמי (נגד השלוחה האמריקאית של פיפ"א). אגב, תחקיר הטלגרף חשף גם כי אופ"א שילמה פיצוי בן שש ספרות לעובדת שניהלה רומן עם אינפנטינו בזמן כהונתו כמזכ"ל הארגון, לפני שהתמנה לנשיא פיפ"א.

התביעה הצפויה מאשימה את אינפנטינו כי פעל ב"מסך של סודיות מוחלטת" במשך יותר משנה. הוא ניהל את המשא ומתן מבלי להתייעץ או לקבל אישור ממועצת פיפ"א, או מ-211 ההתאחדויות החברות בארגון. אופ"א טוענת כי אינפנטינו העניק למונדיאל "שווי שוק אבסורדי ונמוך בצורה קיצונית" כשהעסקה הציעה למכור למשקיעים 20% מזכויות המסחר עבור 4.2 מיליארד דולר, לפי שווי כללי של 20 מיליארד. זאת בזמן שכלכלנים מעריכים את שווי המונדיאל בלפחות 30 מיליארד.