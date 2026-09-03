סניף ויקטורי בקניון איילון, בשבוע שעבר. אני עומדת בקופה וסקרנית לדעת מה הנזק או במילים אחרות, כמה עליי לשלם. שאלתי לתומי את הקופאי והוא הדגים לי את התוצאה באצבעותיו. מהר מאוד התברר לי שהעובד החייכן ונעים הסבר לא יודע מילה בעברית פרט לשלום ותודה. הוא הגיע לפני שמונה חודשים מהודו. את השיח בינינו אנחנו מנהלים באנגלית נימוסית במיוחד מצידו. הוא פונה אליי בלשון "מאם" (קיצור של מאדאם) גבירתי, שאף קופאי או קופאית ישראלים לא יחשבו בכיוון.

5,000 עובדים זרים השתלבו השנה ברשתות הסופרמרקטים בישראל, בשנה הבאה הצפי הוא לאלפים נוספים. כבר עכשיו הדבש, הבשר והרימונים יגיעו אל סל החג שלנו בסיוע עובדים מתאילנד, סרי-לנקה והודו. שינוי בולט באווירת ההכנות לחג.

שינוי פחות נחמד הוא בקטגוריית המחירים. הסל התייקר ונראה כי יוקר המחיה לא מטריד פה אף אחד חוץ מאת הצרכנים. אפילו מיזם השנה "הסל הזול של המדינה" של משרד הכלכלה שבו זכתה קרפור לא הצליח להוזיל את הסל הכללי. כלום לא קרה. המחירים המשיכו לעלות. בשמונה מבין 13 רשתות הדיסקאונט שבדקנו התייקר סל החג ב-1.46%-17.8%. השיעור הגבוה ביותר 17.8% — ברשת "חצי חינם" שהשתתפה בסקרי החגים האחרונים, הן בחגי תשרי והן בערבי פסח, במירוץ אחר המקומות הראשונים עם מבצעים אגרסיביים. השנה לא הרגשנו בהם.

בכשליש מסניפי רשת קרפור שהשתתפו במיזם אמנם נשמרו מחירי 100 מוצרי הסל של המדינה, כפי שהוכיחה בדיקתנו. אבל מדובר במוצרים שמהווים חלק קטן מסל הצריכה הישראלי בערבי חגים ובכלל לאורך השנה — קרפור היפר שנכללה במבצע דורגה בסל שלנו במקום החמישי, קרפור מרקט שחלק מסניפיה השתתפו במבצע "הסל הזול של המדינה" הגיעה למקום העשירי מבין 13. מבין שני המתגוששים הקבועים על המקום הראשון בסקר – רמי לוי ואושר עד, הגיע הפעם למקום הראשון רמי לוי בפער של 1.7% מול אושר עד.

נכון לנתוני המחירים, ליוקר המחיה המבצע לא דיגדג. כפי שהוכיח כאמור סל השוואת המחירים שערכנו ביחס לסל זהה מערב ראש השנה שעבר.

סניף רמי לוי ( צילום: אוראל כהן )

בערב ראש השנה תשפ"ז אנחנו מקבלים סל יקר. אפילו מאוד. שורה של מוצרים חשובים התייקרו. מוצרי בשר, מוצרי חלב, שהמובילים בהם הם המוצרים המועשרים שהמחלבות מחבבות כל כך בגלל שיעורי הרווח הגדולים. מטורף. מתי ראינו פערים כאלו ביוגורט חלב ומשקאותיו? בגבינות לסוגיהן, במעדני חלב? אם אתם צרכנים גדולים של מוצרי חלב למיניהם תכננו קנייה. פער המחירים של קוטג' רגיל של שטראוס (5%) עומד על 7.6%, במוצר בסיסי לא משחקים. אבל כשמדובר בקוטג' מועשר (5% טרה) צומח הפער ל-49.6%. קנייה מושכלת וחסכונית במוצרי חלב רלוונטית לסוכות אפילו יותר מאשר לראש השנה.

חלב מועשר, מוצרי עתירי חלבון, נטולי לקטוז, סוכר, כל תכונה שמתווספת פותחת את השער להתייקרויות. גם בלחמים הכותרת "מיוחד" מקפיצה מחירים ופערים גם יחד. לחם כוסמין וחיטה מלאה של אנג'ל נמכר בפער מחירים של 112%, לחמי ארטיזן, לחמי מחמצת. הטעם הישראלי משתנה, המגוון עולה, ובמקביל גם ההזדמנות להגדלת הרווחים.

הצרכן מתקשה לחפש אלטרנטיבות זולות יותר. השוואת המחירים היא מצד אחד חשובה יותר ויותר, בגלל רמת הפערים במחירי מוצרים רבים לא רק בין רשתות אלא גם במוצרים עם שם כמעט זהה. ולמרות זאת היא נעשית קשה יותר ויותר גם בגלל ריבוי המותגים. הן הפרטיים והן כאלו שנמכרים במספר קטן של רשתות. קחו למשל את הקפואים של סנפרוסט. שנדחקו הצידה בחלק מהרשתות, בסניף יוניברס ברחוב הלח"י בבני ברק תופסים קפואי סנפרוסט חלק קטן ומבויש בשולי המקפיאים הגדולים שבשליטת "ארבל", מותג הבית של שופרסל ו"ירוקים". שופרסל על רשתות הבנות שלה, כולל יוניברס, היא מלכת המותג הפרטי בעשרות רבות של שמות. כפי שניתן להבחין כבר בכניסה לחנות. פתיתים של "מנטיני" 500 גרם לשקית מיובאים מאזרבייג'אן, למרות השם האיטלקי – 2 ב-3.90 שקלים. ביוניברס, אגב, לא טרחו לציין את מחיר הפתיתים מאזרבייג'אן ללא מבצע. בניגוד לחוק.

ויקטורי לא דוגלת במותג הפרטי, אבל כפי שניתן להבחין בסניף שבו ביקרנו, העלתה על המדפים מגוון גדול של מותגים לא ידועים גם בקטגוריות עם שליטים דומיננטיים. דוגמה: בקורנפלקס קוראת ויקטורי תיגר ובגדול על האלופים של תלמה עם קורנפלקס נטול שם מותג, שמגיע מליטא. באותיות הקטנות מתברר שהיבואן הוא ויקטורי. קפסולות לכביסה: MILL, האלמוני לרוב הצרכנים, מככב בבולטות מול "אריאל" המוביל בקטגוריה. 44 יחידות של MILL ב-44.90 שקלים, וממול על הסטנד אריאל עם 41 קפסולות ב-49.90 שקלים פער של 19% שמחייב אותך להסתובב בסופר עם מחשבון צמוד, בגלל כמויות הקפסולות השונות באריזה. מציאות שגרתית בסופרים. אגב, גם AI לא יספיק להשוואות מחירים מדויקות. אין לו מספיק נתונים. בויקטורי למשל אני נתקלת לראשונה במבצע 2+1 מוגבל לימי שני ושלישי בלבד על חטיפי "פנדה". תגיע לסופר בראשון, רביעי, חמישי, שישי. תשלם יותר.

סניף ויקטורי ( צילום: יאיר שגיא )





מלכודת דבש

עוגות הדבש ממשיכות להרגיז ולהטעות. על פי נתוני פרייסז אני מגלה שברשתות נמכרות לא פחות מ-19 סוגים שונים של עוגות דבש ו-9 עוגות בטעם דבש. בראש השנה שעברה חשפנו את הכמות הזניחה של דבש שמכילות עוגות הדבש — מעוגות בטעם דבש לא היו לנו ציפיות. בין 1.5% בעוגה של אסם שממשיכה השנה בדרכה ועד ל-5%. השנה גילינו באושר עד שבירת שיא נוספת של חוצפה בדבש. עוגת דבש נטולת שם, מוגדרת כמותג פרטי. בחיטוט באותיות הקטנות מסתברר ש-28% מהעוגה הזאת הם "מתק בטעם דבש". וכמה דבש יש בה? 2% בלבד. והיצרן עוד מעז לציין שמדובר ב"דבש טהור".

אגב, באושר עד השתלטו מוצרי הנון פוד על החנויות ברמה כזאת, שבסניף הדגל הוותיק מול קניון אילון הם הורסים את חווית הקנייה. חלק ממגרש החניה הפך לכניסת החנות בלי שיותאם להליכה נוחה, שהופכת לסיוט עם העגלות הישנות. הגיע הזמן להחליף. מאחד ממקפיאי הגלידה נעלמו שתיים מתוך שש דלתות. איש לא טרח לפנות ממנו את אריזות הגלידה. על מקפיא סמוך מצאתי אריזות שונות, ביניהן 4 אריזות של עוף ומוצרי בשר שמפשירות באיטיות. אחד הלקוחות כנראה מאס בהם. חצי שעה הייתי באיזור. אף עובד לא טרח לפנות. חלק גדול מאריחי הרצפה מלוכלכים ו/או סדוקים. מה שלא הפריע לים של לקוחות לנוע בהם עם עגלות מפוצצות. עד כמה מוכן הצרכן הישראלי לוותר על חווית הקנייה למען המחיר? אני ברחתי. השומר בכניסה שהודה שאני צודקת המליץ לי לנסוע לסניף בקרית אונו. שם, לדבריו, המציאות שונה.

תופעת "המבלבלים אותנו" מתעצמת. מגוון עצום של גדלי אריזות שמקשות על ההשוואה. זה בולט בחטיפים, בבמבה ובכל עולם המלוחים. פערי מחירים לא מוסברים. על טייסטרס צ'ויס הרגיל איש לא מעז לגבות מחיר מפולפל. פער המחירים שמצאנו בסל עמד על 23% (בין 29.9-36.9 שקלים) ולא במקרה. זהו מוצר שצרכנים זוכרים את מחירו והוא גם מככב בנבחרת ה-100 בסל של המדינה. לעומת זאת בטייסטרס צ'ויס ללא קפאין זינק הפער ל-60.4% והמחירים נעים בין 57-33 שקלים. סימון המחירים עדיין דורש תיקון. אם כי ניכרים גם מאמצים של הרשתות להשתפר. בויקטורי בקניון איילון מצאתי סימון מחירים מוצלח. לעומת זאת ביוניברס ברחוב הלח"י גיליתי על המדף העליון של היוגורטים יוגורט יווני חדש מסקרן, מיובא כנראה מחו"ל. רציתי לבחון אותו, לא מצאתי שחקן כדורסל בקרבת מקום שיוריד לי הגביע מהמדף. על המדף גם לא היה מחיר או תיאור מוצר. אגב, הסניף שינה את הגדרתו ל"יוניברס מהדרין". מתחת לאחד השלטים הבולטים גיליתי את הבונבונים של "פררו רושה" נטולי הכשר מהודר שלא נצרכים על ידי המקפידים על כשרות מהדרין.

מציאות בסופר

כדי להתמודד עם הבלבול יצר בועז יהב, מנכ"ל פרייסז, תוכנה חדשה בשם "מציאות", המסייעת ללקוח, עוד לפני הכניסה לסניף, לבחור בו לפי כמות המבצעים שהוא מציע ולאתר מבצע רלוונטי עבורך גם אם לא חשבת לרכוש את המוצר הספציפי.

מבצעי חטיפים בסניף ויקטורי ( צילום: שושנה חן )

בתוכנית כלולים למעלה מ-2,000 החנויות המעבירות מדי יום מחירים לאתר משרד הכלכלה. בחרת חנות, המחירים של ה"מציאות" יופיעו לפי זמן העדכון האחרון. עדכוני המחירים ברשתות מתבצעים מדי יום החל מארבע בבוקר, כשהרוב המכריע מסתיים עד שמונה, והסיום הסופי בשעה תשע בבוקר. אתה יכול לבקש את כל המציאות בחנות או להגדיר קבוצות ספציפיות כמו מוצרים לאפיה או מוצרי דיאט ללא סוכר. עם הכניסה לאתר יופיע לך מיד מספר המציאות שיש בחנות הספציפית. כשפתחתי בתוכנה את חנות AM:PM בנחלת יצחק בתל-אביב גיליתי שיש בה 12 מציאות. בחנויות של רמי לוי לעומת זאת גיליתי מאות מציאות, ואפילו 1,123 מציאות בסניף אשדוד. אשדוד היא עיר בת מלחמות מחירים ומבצעים אגרסיבית. גם לסניף נטו חיסכון שם814 מציאות, ובאושר עד באשדוד 771 מציאות. מתחת למציאה נכתב הסבר להגדרתה. מחיר חליטת קמומיל הגן הקסום של ויסוצקי 40 שקיקים עומד על 22.9 שקלים, 39% מתחת למחיר הממוצע ברשתות. ויש גם היסטוריית מחירים של 60 הימים האחרונים. מוצר יוצג כ"מציאה", כשהוא עומד באחד התנאים הבאים: המחיר ירד לאחרונה והוא שווה או נמוך מהמחיר הכי זול שנרשם למוצר הזה בשנה האחרונה וגם נמוך מהמחיר הממוצע. מחיר מדף שלא זז לא ייחשב כמחיר מציאה גם אם הוא הנמוך ביותר שנרשם. או שהמחיר הוא המחיר הזול הרגיל של המוצר עם הנחה של 30% לפחות מהממוצע. שלושה תנאים שבודקים את המוצר מול היסטוריית המחירים של עצמו באותה חנות. התנאי הרביעי — המחיר ליחידת מידה נמוך ב-30% לפחות מהמחיר החציוני של מוצרים דומים בקטגוריה כשההשוואה מתבצעת על פי יחידת מידה (100 גרם, ליטר וכדו') והמוצר נמכר כאן במחיר הזול ביותר בארץ. כך נכנסים לרשימת המציאות גם מוצרים שמחיריהם קבועים ולא יורדים. באילת אין מע"מ ולכן המחירים בה נמוכים בכ-15% מהמחירים בשאר אזורי ישראל. למען הגינות ההשוואה החליטו בפרייסז להוסיף באילת את המע"מ לצורך הבדיקה, כך שרק הנחה אמיתית נספרת כמציאה.

קחו למשל את עולם הצלחות והכלים החד פעמיים שאפילו אנחנו לא הצלחנו מעולם לכלול בתוך סלי הקניות לחג, למרות שצריכת הכלים החד פעמיים עולה פי שניים-שלוש בחגי תשרי. בגלל ריבוי הארוחות המשפחתיות והאירוח בכלל. מסתבר שכדי לייצר הילה של מחירים זולים, יבואנים הקטינו את מספר הצלחות באריזות. לא כולם שמים לב. בצלחות הפלסטיק הבסיסיות, הלא חגיגיות, יש למעשה שני סוגים עיקריים המסתתרים מאחורי אותיות שרובנו לא מודעים להן. ה-PP/5 העמידות והיקרות יותר, עמידות למיקרו, לא יתכופפו תחת מנות חמות וצלחות ה-6ps הדקיקות יותר והזולות יותר שאינן מיועדות לחום. הסימונים אמורים להיות על האריזה. כמה מאיתנו מחפשים? כמה מבינים מה פשר המחיר הזול?

"הכלל הראשון בקנייה נכונה של צלחות חד פעמיות הוא בדיוק אותו כלל שאני ממליץ עליו במזון", אומר גלעד דולב, שף מחקר ופיתוח. "מספר סועדים כפול מספר הארוחות ולאחר מכן רזרבה סבירה של 10%. אין סיבה לקנות 100 צלחות אם בארוחה יושבים 20 איש רק מפני שהאריזה הגדולה נראית משתלמת יותר. לפני שקונים פותחים את הארון לספירת מלאי, לרובנו שאריות מחגים קודמים, אני ממליץ אפילו לייצר 'ארגז חג' קבוע. עוד טיפ לחיסכון: לעבוד בשיטה משולבת חד פעמי ופורצלן. כך גם השולחן נראה מכובד יותר ומצמצמים הוצאה ופסולת. השולחנות הערוכים בחנויות החד פעמי הם מלכודות יפה, אבל לא בהכרח נחוצה. קנו לפי הצורך בבית".





קנו חכם

בשנה שעברה פרסמו בלקט ישראל הערכה על המזון שאנחנו זורקים בעקבות ההצטיידות לחגי תשרי. שווי המוצרים הנזרקים נאמד ב-1.4 מיליארדי שקלים. השנה טרם פורסמו אומדנים, אבל כל אחד מכיר את הנטייה שלנו לקנות הרבה ולזרוק.

"תכנון נכון אינו קמצנות", מוסיף שף דולב, "אלא צרכנות נבונה שמאפשרת לנו לארח בשפע בלי לסיים את החג עם מקרר מלא אוכל לפח וארון מלא בחבילות חד פעמיות שלא נפתחו. בתקופת החגים אנחנו נוטים לקנות לפי תחושת שפע ולא לפי מספר הסועדים ומספר הארוחות, וכך חלק מהתקציב הופך בסוף לפסולת מזון".

איפה אנחנו נוטים להגזים? "המוצרים שקל במיוחד לאבד שליטה עליהם הם חלות, סלטים וממרחים, גבינות, שתייה, קינוחים, ירקות ופירות, לחמים וכמובן בשר ודגים. אחת הטעויות היא לחשב כל מנה כאילו היא היחידה בארוחה, בארוחת חג שיש בה דג למנה ראשונה, שני סוגי בשר, שלוש תוספות ושישה סלטים — הסועד לא אוכל מנה מלאה מכל אחד מהם".

איך מחשבים כמויות? "הכמויות לאדם בוגר הן למשל כ-300 גרם בשר עם עצם, 250-350 גרם עוף, 80-120 גרם למנת דג ראשונה, 60-80 גרם לאדם לתוספת של אורז או קוסקוס ושתייה קלה שלוש כוסות בערך לאדם. לילדים אפשר בדרך כלל לחשב כ-50%–70% ממנת מבוגר, בהתאם לגיל".

דבש ממותג הבית בסניף יוניברס בבני ברק ( צילום: שושנה חן )

פירות וירקות הן מוקד משמעותי לבזבוז לדברי דולב. הוא ממליץ להימנע מקנייה מרוכזת של ירקות ופירות. במיוחד בתקופת החגים. "עגבניות בשלות, עלים ירוקים, עשבי תיבול, פירות רכים, פירות יער ופטריות הם בין המוצרים הרגישים ביותר. עדיף לקנות חלק מהתוצרת קרוב ככל האפשר למועד השימוש ולהפריד בין מה שצריך לארוחה הראשונה ובין מה שמיוחד להמשך החג. כמויות גדולות אפשר לקנות מתפוחי אדמה, בטטה, בצל, שום, גזר, כרוב ודלעת ולאחסן בתנאים מתאימים".

חשוב לזכור את פערי המחירים הדרמטיים שמצאנו בירקות ובפירות. במיוחד בירקות המככבים במבצעי קילו בשקל. את העגבניות מצאנו בפער של 790% במחירים, כרוב לבן ב-490% פער, רימונים בפער מחירים של 87%; מלון בפער של 152%. עם פערים כאלו שווה לתכנן ולהשוות מראש.

איזה טיפ יש לך לקניית בשר ודגים? "אם קונים בשר ודגים בכמויות במבצע חלקו למנות לפני ההקפאה. גם בדגים חשוב לחשב את המשקל האכיל. דג שלם אינו שווה במשקל למנת פילה. כאשר משווים מחירים, צריך לשאול לא רק 'כמה עולה קילו', אלא כמה מתוך הקילו שקניתי באמת מגיע לצלחת".

גם במוצרי מדף יבשים עם תוקף ארוך, דולב לא ממליץ לקנות בכמויות. "אורז, פסטה, קמח, קטניות, שימורים, מחזיקים מעמד זמן רב יחסית אבל אין הצדקה לקנות כמויות רק בגלל מבצע. לפני שיוצאים לקניות החג תפתחו את המזווה, המקרר והמקפיא יש בהם כבר לא מעט. אורז, פסטה, שימורים, שמן, יין, תבלינים ומוצרים קפואים שנקנים שוב מיותרים.

דולב ממליץ על שיטת חישוב פשוטה: במקום להתחיל מרשימת קניות, מתחילים ממספר הסועדים × מספר הארוחות × התפריט. "נניח שיש 12 אורחים. קודם כותבים מה באמת מוגש בכל ארוחה. ליד כל מנה רושמים את הכמות לאדם ומכפילים במספר הסועדים. רק לאחר מכן בודקים מה כבר נמצא בבית ורק ההפרש נכנס לרשימת הקניות".

אשר לתכונה הלאומית של "עוד קצת שיהיה" ההמלצה של דולב: רזרבה של כ-10%. הוספה של 30% לכל מנה מביאה מהר מאוד לכמות מזון שמתאימה לעוד משפחה שלמה.

ועוד טיפ חשוב לחג, לתכנן גם את היום שאחרי. שאריות צלי יכולות להפוך לכריך או לתבשיל, עוף צלוי לסלט או למילוי, ירקות צלויים לפשטידה, ופירות בשלים לקומפוט או לקינוח. חלק מהמנות אפשר גם להקפיא במנות קטנות, כאשר הדבר מתאים מבחינת בטיחות ואיכות המזון.

"שולחן חג עשיר אינו שולחן שמסיימים ממנו עם שקיות אשפה מלאות. שפע אמיתי הוא לדעת לקנות נכון, לבשל נכון, לארח בנדיבות, ולסיים את החג עם מינימום מזון שנזרק", מסכם שף דולב. והכי חשוב לכל הוצאות החג על פי דולב: "לפני שאנחנו ממלאים את עגלת הקניות לחג כדאי לזכור שאנחנו מארחים אנשים ולא את הפחד שלא יהיה מספיק".

( איור: ליאו אלטמן )





איך בדקנו?

על בסיס נתוני "פרייסז" בהנהלת בועז יהב הרכבנו סל בן 440 מוצרים זהים. מספר המוצרים בסל גדול, כפי שאנחנו נוהגים בהשוואות האחרונות של סלי חגי תשרי וערב פסח בניסיון להתמודד עם המניפולציות של הרשתות שרק מתרבות בנסיונותיהן להקשות על הצרכן השוואת מחירים אמיתית. המחירים נבדקו ב-13 רשתות דיסקאונט כפי שהועברו על ידיהן ביום שני השבוע ה-31 לאוגוסט. המחירים אינם כוללים הנחות לחברי מועדון של הרשתות ובעלי כרטיסי אשראי של הרשתות. מבוססים על מחירי מוצרים שנפוצים ב-20% לפחות מבין סניפי הרשת הספציפית, ומבצעים המחייבים קנייה של למעלה מ-100 שקלים או יותר משני מוצרים כדי ליהנות מהם.

מה כולל הסל

רשימה חלקית: מוצרי מקרר ומקפיא, מגוון גדול של סוגי חלב טרי ומשקאות חלב קטגוריות עם מגוון גדל, גבינות לבנות, שמנות להקצפה, יוגורטים גם מחלב עיזים, מעדני חלב, חמאה, מרגרינה לאפייה ובישול, גבינות צהובות, גלידות לסוגיהן, ביצים, שמרים, מיצי תפוזים סחוטים טבעיים, טחינה, חומוס, סלטים, דגי סלמון, אמנון ולברק. עוף וחלקיו, נקניקיות שניצלים מעוף ומסויה, ועוד.

יינות ומשקאות קלים: מגוון גדול של יינות, מיץ ענבים תירוש אדום ולבן של כרמל, משקאות אלכוהוליים, משקאות אנרגיה, בירות, קוקה קולה לסוגיה, ספרייט, תה קר, מים מינרליים ומים מינרליים בטעמים, נקטרים, סודה ועוד.

מוצרים יבשים: תה, חליטות, קפה כולל קפסולות.

מיני מאפה: לחמים מיוחדים, טורטיות, עוגות, עוגיות לסוגיהן, ופלים.

מוצרי מכולת: מגוון דגני בוקר, מרקים כולל אבקות מרק נמס בכוס, מנות חמות לסוגיהן, שמן לסוגיו, טונה, שימורי עגבניות חתוכות, תירס ועוד, ממרחים וריבות, רטבים, קטשופ, חרדל, מיונז, מלח, אורז, פסטה, שקדי מרק.

חטיפים וממתקים: בייגל׳ך, צ׳יפס, שוקולד לסוגיו, במבה לסוגיה.

מוצרי ניקוי וניייר: אקונומיקה לסוגיה, ג׳ל כביסה, נייר טואלט, מוצרים למדיח, ג׳ל ואבקה למכונות כביסה, מוצרים למדיח, תרסיסים ונוזלים לניקוי כללי, נוזלים לרצפה.

טואלטיקה: משחות שיניים, שמפו, מרכך, תחליבי רחצה.

מוצרי תינוקות וילדים: חיתולים, תחליף חלב אם.

מוצרים לשוחרי בריאות: סוכרזית, מוצרים דלי קלוריות, גומי לעיסה וסוכריות ללא סוכר, תחליף חלב, משקאות ומעדנים אלטרנטיביים, מוצרים עתירי חלבון.

פירות וירקות : 27 סוגים של ירקות ופירות כולל רימונים שצריכתם עולה לחג.

יצוין כי לא הצלחנו למצוא אפילו אריזה במשקל זהה של מותג אחד של דבש הנמכרת בכל 13 הרשתות בהן נבדקו מחירי הסל. אפילו חגיגת ה-90 של דבש ״יד מרדכי״ לא הועילה. אף אריזה במשקל זהה שלו לא נמכרת בכל הרשתות. המותגים הפרטיים והאלטרנטיביים מתחרים בו.





סניף של קרפור ( צילום: הרצל יוסף )

הסל שהכניס והפסיד

הסל של המדינה הביא לקרפור לקוחות חדשים, אך פגע ברווחיות וברשת שוקלים אם להמשיך במבצע גם אחרי שיפוג תוקפו ב–14 באוקטובר • בדיקת "ממון": קרפור עומדת בהבטחת המחירים, החוסרים הצטמצמו, אבל היא עדיין לא הרשת הזולה ביותר

באוגוסט הפתיע צביקה שווימר, מנכ"ל "אלקטרה מוצרי צריכה" ויו"ר קרפור, כשהצהיר בתדרוך שה"סל של המדינה הביא לקרפור לקוחות חדשים אבל פגע בהכנסות הרשת". בראיון בלעדי של המנכ"ל דאז, מיכאל לובושיץ, ל"ממון" דובר על 72,000 לקוחות חדשים. אבל גם לובושיץ הסביר כי הסל עולה לחברה כסף ופוגע ברווחיות שלה. כך נוצרה לקרפור דילמה בין היעד של פריצה ללקוחות חדשים לבין היעדים הכספיים המיידיים.

אומדנים שנערכו, טוענים שהסל גרם לשחיקה ברווח הגולמי בשיעור חודשי של בין כמיליון עד שני מיליון שקלים בתרחיש הנמוך ועד לחמישה מיליון שקלים בתרחיש הגבוה. על פי דבריו של שווימר, בוחנת "אלקטרה צריכה" את צעדיה האם להמשיך בהפעלת הסל גם אחרי שיפוג תוקפו ב-14 לאוקטובר. האם ימשיך הסל של המדינה גם בחורף?

עד שתינתן התשובה בדקנו בסיוע "פרייסז", בחיפוש ברשתות החברתיות, ובשיחות עם צרכנים — איך רואים הלקוחות את הסל. מסתבר שלמרות הביקורות הרבות שהוטחו בו בראשית דרכו, הוא עבד היטב, וגם החוליים של ראשית הדרך, כמו בעיות בזמינות, תוקנו ברובם אם כי הן לא נעלמו לחלוטין. כלומר גם אם בקרפור יוחלט להפסיק את הסל, זה לא יהיה בגלל בעיות מול צרכנים אלא בגלל סוגיות עסקיות.

מיד אחרי פסח האחרון, עם תום אחת משתי עונות הקניות הגדולות של השנה בסופרים יצאו משרד הכלכלה ורשת קרפור עם מה שכונה "הסל הזול של המדינה". זאת אחרי שקרפור הייתה הרשת היחידה שהתמודדה ואף הפלא ופלא ניצחה במכרז. בתמורה, זכתה קרפור בקמפיינים פרסומים ראשונים מסוגם בישראל, בעלות של כ-25 מיליון שקל, במהלכם אישר, מימן והכתיר הרגולטור, קרי משרד הכלכלה, את קרפור כבעלת הסל הזול ביותר באופן גורף. וזאת בלי להתייחס למוצרים הספציפיים בסל ולמרות שקרפור לא הייתה מיום הקמתה, אפילו פעם אחת, הרשת הזולה של המדינה בבדיקות החגים או בבדיקות השגרתיות.

( צילום: שלו שלום )

עומדת במילה

מבדיקה שערכנו ב-30.8, מתברר שקרפור אכן שומרת על מחירי 100 המוצרים. כאן אין בלופים. נדיר במקומותינו ושאפו. הבדיקה נערכה ב-51 סניפים ובאתר האון ליין בסיוע "פרייסז" והיא מסתמכת על דיווחי הרשת לאתר משרד הכלכלה. יצוין כי הרשת יצאה עם קמפיין לגרום ללקוחות להיכנס ולקנות את המוצרים לקראת החג — המלצה טובה בערבון מוגבל. כפי שהוכיח מבחן הסל שלנו, קרפור כרשת לא מציעה את הסל הזול ביותר. למרות שסל ראש השנה שלנו כלל מספר מוצרים מהסל הזול, הרי אפילו קרפור היפר שכל סניפיה משתתפים במבצע דורגה במקום החמישי מבין רשתות הדיסקאונט שבדקנו.

עם זאת יצוין כי מספר החוסרים של מוצרי הסל בחנויות ירד משמעותית בהשוואה לבדיקות שערכנו בשבועות הראשונים להפעלת המבצע. הם בולטים יחסית במוצרי חלב כמו שמיניית יוגורט לבן ביו טבעי 3% של דנונה – שהיה חסר ב-15 סניפים. יוגורט מועשר 20 גרם חלבון 1.5% בטעם טבעי פרו דנונה שהיה חסר ב-13 סניפים. גבינה צהובה "נועם" של טרה 28%, 500 גרם הייתה חסרה ב-14 סניפים. אבל היו חוסרים גם במוצרים נוספים. כמו ג'ל לכביסה לבנה וצבעונית ירוק של פרסיל שהיה חסר ב-21 סניפים.

יצוין כי בדיווח האון ליין לא היה חסר אף מוצר, אם כי יש להניח שהדברים עשויים להיות שונים בעת קבלת הזמנות בשטח.

האם כדאי להצטייד במוצרי ה"סל של המדינה" במסגרת הקניות לראש השנה? לצורך מתן תשובה, המשכנו להיעזר ב"פרייסז" והשווינו ביום ראשון ה-30.8.2026 את מחירי 100 מוצרי הסל בקרפור מול המחירים של אותם פריטים בשמונה רשתות דיסקאונט: רמי לוי, אושר עד, ויקטורי, חצי חינם, יוחננוף, יוניברס, מחסני השוק ושופרסל דיל. הסל הכולל של כל 100 המוצרים שהגיע בקרפור לסך 589.60 שקלים היה זול ב-16.2% מול הסל הזול ביותר בין סניפי הדיסקאונט שסקרנו — מחסני השוק שבו הגיע הסל ל-703.64 שקלים; סל קרפור היה גם זול ב.30.2% מול הסל בשופרסל דיל, היקרה ביותר מבין רשתות הדיסקאונט שכללנו בהשוואה. סל ה-100 מוצרים שלה הגיע ל-844.80 שקלים.

יחד עם זאת, ב-11 מוצרים, כלומר בעשירית מבין מוצרי הסל לא מספקת קרפור את המחירים הזולים ביותר. לדוגמה קוטג' תנובה 5%, 250 גרם נמכר במסגרת הסל ב-5.4 שקלים ובמחסני השוק ב-4.90 שקלים. חמאת תנובה נמכרת בקרפור ב-7.90 שקלים כמו במחסני השוק. קורנפלקס של אלופים של תלמה 850 גרם 17.90 שקלים בקרפור מול 14.90 שקלים במחסני השוק. חבילת שקדי מרק רכיבים טבעיים של אסם (400 גרם) נמכרת בקרפור ב-7.90 שקלים מול 5.90 שקלים ביוניברס.

כדי להגדיל את סל הקניות של מחפשי מבצעי "הסל הזול של המדינה" היה על קרפור להפוך לרשת אטרקטיבית יותר במחירי סך מוצריה. מה שלא קרה

בשני מוצרים נוספים קוקה קולה וזירו נכללו משום מה בסל, על פי הנחיות משרד הכלכלה, בקבוקים יחידים בלבד, ולא שישיות שהן המבוקשות ביותר בחגים: מחיר בקבוק מתוך שישייה זול תמיד בהשוואה לבקבוק הבודד אפילו במחירי קרפור. לעומת זאת מצאנו מוצרים שנמכרים בקרפור במחירים מצוינים, כמו מיקס חטיפי שוקולד עלית מגדים (390 גרם) ב-21.90 שקלים בקרפור מול 28.90-32.90 שקלים בשאר הרשתות. או קפה טייסטרס צ'ויס (200 גרם) מחיר מצוין של 29.90 שקלים לעומת 35.90 שקלים אצל המתחרות.

שאפו לקרפור ששמרה על המחירים שהבטיחה במשך חודשים.

נצלו את המבצע

מעקב ברשתות החברתיות מצביע על שיפור בעמדות הצרכנים לסל של קרפור. בולטים התומכים שטוענים שמחירי הסל טובים, שהם קונים רק את מוצרי הסל. לצד המאוכזבים, הקובלים על זמינות בעייתית, קיימים אלו הסבורים כי "הסל טוב אבל לא מצדיק את הנסיעה כי שאר המוצרים ברשת יקרים". וכאן טמונה הבעייתיות של המבצע מבחינת קרפור. כדי להגדיל את סל הקניות של מחפשי מבצעי "הסל הזול של המדינה" היה עליה להפוך לרשת אטרקטיבית יותר במחירי סך מוצריה. מה שלא קרה.

ובכל אופן לפני החג מומלץ לצרכנים לעבור על הרשימה, לדלות את המוצרים הנחוצים ולצאת לקנייה באחד הסניפים בחנויות הפיזיות. שימו לב מדובר בכחמישית מכלל סניפי הרשת, כל ההיפרים, חלק מהמרקטים, סניפי המהדרין ומספר מצומצם של הסניפים העירוניים. באון ליין תידרשו להוסיף 36 שקלים דמי משלוח. זכרו, יש הגבלה על 2 יחידות מכל מוצר ב"סל של המדינה". המבצע מסתיים ב-14.10. לאור העובדה שקיים סיכוי שלא יתחדש, שווה לבצע ביקורים חוזרים ולהצטייד במוצרים שלא מתקלקלים בתנאי שאתם צורכים אותם.

מקרפור נמסר: "אנחנו משלימים את הבדיקות שלנו ובקרוב נקבל החלטה".

עוף על מקרר הגלידות בסניף אושר עד קניון איילון ( צילום: שושנה חן )





מקרר בלי דלתות בסניף אושר עד קניון איילון ( צילום: שושנה חן )





איפה משתלם לקנות - באונליין או בסניף?

מי אמר שאונליין משתלם יותר? בדיקה שערכנו בסיוע פרייסז בחמש רשתות: ויקטורי, מחסני השוק, קרפור, רמי לוי ושופרסל, מגלה כי סל החג יקר יותר באתרי האונליין, מאשר בסניפים הפיזיים, וזה עוד לפני שהוספנו את דמי המשלוח. ואם זה לא מספיק, בכל הרשתות התייקר השנה המשלוח בכ-20%, ממחיר של 29.90 שקלים ל-35.90 שקלים.

הפערים באחוזים בין הסניף לאונליין משמעותיים לרוב, ואם משווים גם לסניפים העירוניים שנמצאים בשכונה, הרי שאלה יקרים ביותר אצל כולן, וחבל. רשת כמו רמי לוי למשל, שזועקת מחירים זולים, חייבת לדאוג לכך גם בסניפיה בשכונה.

ממצאי הבדיקה מוכיחים כי קניות באונליין הן אופציה יקרה. המכה בכיס משמעותית יותר ככל שהסל גדול יותר.

שופרסל בדי.אן.איי שלה רשת יקרה ולכן הפערים בין הערוצים השונים מצומצמים יחסית. במחסני השוק הפער בין הסניף הפיזי לאונליין קטן מאוד (0.1%) — לא מענישים את מי שרוצה לקנות באון ליין ועל כך שאפו. ויקטורי היא הרשת היחידה שמציעה משלוח חינם בכל יום ראשון. מגוון מרשים של אוכל בריאותי, אלטרנטיבי גם באונליין.

קרפור: סל המוצרים בסניף קרפור היפר זול ב־8% מהאונליין

שופרסל: סל המוצרים בסניף זול ב־2.35% מהאונליין

רמי לוי: סל המוצרים בסניף זול ב־7% ממחירו באונליין

מחסני השוק: סל המוצרים בסניף זול יותר ב־0.1%