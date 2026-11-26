ג'נסן הואנג הוא הרבה יותר ממנכ"ל אנבידיה, הוא האיש שניצב מאחורי הצלחתה המסחררת של החברה, עד כדי כך שהמשקיעים מתקשים לדמיין את עתידה בלעדיו. הטלטלה שאחזה בוול סטריט סביב עזיבתו וחזרתו לתפקיד ממחישה עד כמה דמותו של מנכ"ל, שהוא בבחינת "סופרסטאר", יכולה להיות שווה טריליונים של דולרים. אלא שמחקר אקדמי חדש, שחובר בטיימינג מושלם, מציג תמונה מפתיעה: בניגוד לתפיסה שלפיה עזיבתו של מנכ"ל, שנחשב לכוכב, עלולה לדרדר את שווי החברה לאורך זמן - הנתונים מלמדים כי ברוב המקרים הנזק למניה מוגבל, וכי גם בטווח הארוך אין נזק משמעותי לביצועי החברה. במחקר נבדקו בין היתר הפרישות של מנהלי-על מחברות טכנולוגיה כמו סטיב ג'ובס. ביום שבו עזב ג'ובס, שזוהה עם אפל לא פחות מבמקרה של הואנג ואנבידיה — מניית אפל הגיבה בשלווה יחסית.

אז מה יש בו בג'נסן הואנג שההודעה על חזרתו לאנבידיה הקפיצה ביום אחד את המניה ב-34%, והעלתה את שווייה בסכום דמיוני של יותר מטריליון דולרים? מה מיוחד במקרה שלו? "הואנג עזב בבת-אחת, באופן די כפוי, מבלי לתכנן זאת מראש, בלי להכשיר יורש, ובתוך פרשה שכללה חקירה ביטחונית בחשד לריגול", מסבירה פרופ' מורן אופיר מאוניברסיטת חיפה שעבדה על המחקר ביחד עם יבגני מוגרמן מאוניברסיטת בר-אילן. "במצב כזה המניה מתמחרת גם את הסיכון לנזק לחברה. העזיבות במחקר שלנו הן בדרך כלל אירועים מתוכננים ומכוונים ברובם. מתוך כל 204 המקרים שבדקנו, רק 13 מקרים היו של אובדן פתאומי ובלתי צפוי של מנכ"ל.

גלריה ג'נסן הואנג. "הכוח שלו נובע מהאמונה הכללית שאין לו תחליף" ( צילום: Handout/AFP )

"ביום ההתפטרות של הואנג, המניה נסגרה בירידה של 4.3%. זה דומה ל-13 המקרים שקיימים אצלנו במדגם של עזיבה פתאומית, שבהם הירידה הממוצעת הייתה 2% עד 5%. רוב הירידה במחיר של מניית אנבידיה באה לאחר שהדירקטוריון הודיע שאין בכוונתו להחזיר אותו לתפקידו. הזינוק של 34% החזיר את המניה בערך למחיר שבו נסגרה ביום ההתפטרות. חלק ממנו נובע מהעובדה שג'נסן חזר, וחלק מהסרת אי-ודאות, וייתכן גם שהמעורבות של הממשל האמריקאי תרמה. הדירקטוריון כתב בהודעתו שהתייעץ עם גורמים בכירים בממשל, ושהחזרתו של ג'נסן אינה כרוכה בסיכון לביטחון הלאומי".

איך עזיבה וחזרה של אדם אחד מזיזות טריליוני דולרים? "אנבידיה נסחרת בשווי של כ-4 טריליון דולרים, ורובו נשען על ציפיות מהישגי החברה לשנים קדימה. כשהמשקיעים מאמינים שאדם אחד משפיע בצורה מהותית על הציפיות האלה, כל שינוי במעמדו מתורגם לסכומי עתק. אך חשוב לציין שתגובת המניה מראה מה המשקיעים מאמינים בנקודת הזמן הזו, ורק העתיד יגלה אם האמונה הזו אכן הייתה מוצדקת. הממצאים מראים כי בטווח הארוך החברות המשיכו עם נתוני תשואה ורווחיות דומים לחברות מקבילות".

ההפתעה בממצאים

במחקר שערכו פרופ' אופיר ופרופ' מוגרמן, נבחנו 204 מקרים של עזיבת מנכ"לים שהוגדרו כ"סופרסטארים" בחברות הנכללות במדד S&P 1500, בין השנים 2005 ל-2024. הממצאים מראים כי ביום ההודעה על עזיבתם ירדה המניה ב-1% בלבד בממוצע, ובשלוש השנים שלאחר מכן ביצועיה היו דומים לאלה של חברות מקבילות.

פרופ' מורן אופיר ( צילום: עוז שכטר )

לכאורה, הממצאים סותרים את מקרה עזיבתו של הואנג, אבל החוקרים מדגישים כי יש להבדיל בין עזיבה מתוכננת, כמו במקרה של ג'ובס ואפל, שבה המנכ"ל מכשיר יורש ולעיתים נשאר בחברה, לבין פרידה פתאומית ללא היערכות מוקדמת. אז מה הופך מנכ"ל ל"סופרסטאר"? לדברי פרופ' אופיר, מומחית למשפט וכלכלה, ממשל תאגידי והתנהגות משקיעים, יש כמה קריטריונים למנכ"ל "סופרסטאר". "מנהל שמציג רקורד עקבי של הצלחה עם מניה שמכה את השוק, אדם שייסד את החברה או מכהן בה כמנכ"ל יותר מעשר שנים, או מכהן במקביל גם כיו"ר דירקטוריון ומחזיק ב-5% ויותר במניות החברה. רק כ-6% מהמנכ"לים במחקר עמדו בהגדרה הזו במחקר, ובהם סטיב ג'ובס, ג'ף בזוס, לארי פייג', לארי אליסון והווארד שולץ".

במחקר נבחנו 2,501 עזיבות של מנכ"לים, מתוכן 204 של סופרסטארים. בשלוש השנים שאחרי העזיבה, המניה נעה עם השוק. הרווחיות יורדת, אבל לא יותר מחברות דומות. "מצאנו הבדלים הקשורים לאופן העזיבה: כשהמנכ"ל נשאר כיו"ר החברה, כדירקטור או בתפקיד אחר - המניה נשארת יציבה. כשהוא עוזב לגמרי, ערך הירידה הוא כ-3%, לעומת 1.3% אצל מנכ"לים רגילים".

סטיב ג'ובס, מייסד אפל ומנהלהּ הראשון, הוא דוגמה בולטת במחקר. כשהודיע על התפטרותו באוגוסט 2011 ומינה את טים קוק, מניית אפל עלתה ביום המסחר הראשון ב-0.9% יותר מהשוק. שנה אחר כך היא הייתה כ-60% מעל השוק, ואחרי שלוש שנים כ-29% מעליו. דווקא ההודעות על מצבו הבריאותי הורידו את המניה ב-2.5% ביום, ומותו באוקטובר 2011 ב-2.3%. ההתפטרות המסודרת, עם יורש מוכן, לא הורידה אותה.

פרופ' יבגני מוגרמן ( צילום: אוניברסיטת בר-אילן )

גם בשאר המקרים המוכרים התגובה לעזיבת מנכ"ל "סופרסטאר" הייתה קטנה ולעיתים אף חיובית, בין ירידה של 4% במחיר המניה עם עזיבתו של מארק פרקר את חברת נייק לעלייה של 2% במחיר המניה עם עזיבתו של לארי פייג' את גוגל. "בטווח של שלוש שנים ממועד העזיבה התמונה מעורבת", מציינת פרופ' אופיר. "סטארבקס וגוגל היכו את השוק, נייק ואמזון פיגרו אחריו, ואורקל נעה יחד איתו. בכל המקרים האלו מנכ"לי-העל נשארו בחברה כיו"ר או כדירקטורים".

כשאילון מאסק יעזוב

החוקרים מתייחסים לאפשרות שאילון מאסק יעזוב את טסלה או את ספייס אקס. "אם מאסק יעביר את הניהול בצורה מסודרת ליורש שהוכן מראש, ויישאר יו"ר או בעל מניות מעורב, הניסיון מצביע על תגובה מתונה של השוק לעזיבה. אם העזיבה תהיה פתאומית, התגובה עלולה להיות חדה כמו באנבידיה".

סטיב ג'ובס ( צילום: Paul Sakuma/AP )

עד כמה תגובות השוק וחשש המשקיעים מכתיבים החלטות בחברות הענק? "יש לכך השפעה רבה. דירקטורים שמאמינים שהמנכ"ל אינו בר-החלפה, ויודעים שגם המשקיעים מאמינים בכך, יהססו לרסן אותו או להיפרד ממנו. החשש מתגובת השוק הוא שנותן למנכ"ל את הכוח, ואנבידיה ממחישה זאת בדיוק. המחקר שלנו שואל אם החשש מעזיבת מנכ"ל-על הוא מוצדק, והתשובה בממוצע היא לא: כשהעזיבה מסודרת, השווי לא נעלם יחד עם המנכ"ל".