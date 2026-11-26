במשך שלוש שנים השקיע אסף דקל 4 מיליון שקלים כדי להוכיח שאפשר למכור מוצרי קוסמטיקה באינטרנט. בלי חנויות ובלי רשתות פארם. ב-2018, כשהחברה שהקים, פרומיס, עמדה על סף קריסה הוא כבר היה קרוב להרים ידיים. ואז כמעט במקרה הגיע המפנה: משפיענית אחת, פוסט אחד והמוני הזמנות.

"הייתי במשבר, החברה דיממה", שיחזר אסף בריאיון מיוחד ל"ממון". "ניסינו הכל, מיתוגים שונים, שיווק בארה"ב, פופ-אפים במרכזים מסחריים, ידועניות. שרון איילון (כוכבת ״קחי אותי שרון״ המיתולוגית ש.ח) הייתה הפרזנטורית של המותג, הדוגמניות רונית יודקביץ' וליאת שטיינמץ אירגנו אירועי פופ-אפ בבתים. שום דבר לא עזר. יועץ שלקחתי הציב בפניי שתי אופציות: לסגור את כל הפעילות או לשנות את דרכי לחלוטין ולהתחיל למכור באמצעות משפיעניות. מושג שהיה אז בראשיתו בארץ. אני זוכר את היום הראשון בנובמבר לפני 8 שנים, התחלתי עם משפיענית בשם מירנושקה, באתי אליה הביתה, העלינו תוכן ופתאום הזמנות בכמויות שלא הכרתי".

ואכן, שמונה שנים מאוחר יותר, 25 משפיעניות אחראיות לכ-60% ממכירות האונליין של החברה, שמגלגלת עשרות מיליוני שקלים בשנה והחלה בספטמבר האחרון למכור את מוצריה גם בדיוטי פרי בנתב"ג.

גלריה ( צילום: ריאן פרויס )

אבל המהפך העסקי הוא רק חלק מהסיפור של פרומיס. את המושכות בחברה מסר דקל לבנו הצעיר אופק, בן ה-23, שהגיע אליה אחרי שירות צבאי ב-8200 ותוכניות לקריירה בהייטק. התנאי של אופק להיכנס לחברה היה - להיות המנכ"ל. האב הסכים, והפך את בנו למנהל שלו.

עכשיו הם מספרים על הדרך מהמשבר שהעמיד את החברה בסכנת סגירה, ועד הפיכתה לשחקנית בולטת בשוק הקוסמטיקה הישראלי; על הכוח הכלכלי של המשפיעניות ועל הניסיון לפרוץ גם לחנויות הפיזיות ולשווקים בחו"ל.

הדרך לפרומיס

אסף (58) גרוש ואב לשניים, יליד רמת-גן, בעל תואר ראשון במנהל עסקים, שעבד שנים כמנטור עסקי, משחזר את המפגש הראשון שלו עם עולם הקוסמטיקה בגיל 5 כשהיה מנגב את בקבוקי הבושם שייצר אביו צבי ז"ל.

אבל עוד לפני כן עברה המשפחה טלטלה קשה. "לאבא שלי לא הייתה עבודה כמהנדס טקסטיל, אז עברנו לדימונה. כשהייתי בן שנה, אבא, אחיו וסבתא שלי עברו תאונת דרכים בגלל גמל שעלה לכביש. אבא וסבתא נפצעו קשה, ודוד שלי יצא בשלום. במשך שנתיים אבי היה בשיקום במפעל לון לקוסמטיקה בירוחם, וכך התוודע לתחום. כשהייתי בן 5, אבא כבר קודם לנהל את המפעל ברעננה".

על אף שלאסף חשוב להדגיש שאביו צבי ז"ל עימו עבד שנים רבות היווה עבורו מודל השראה "אני מאמין שידו ורוחו תמיד איתי בעסק, גם היום", אי-אפשר להתעלם מהעננה שרבצה על שניהם בעקבות תקופות האשפוז והשיקום שבהן האב לא שהה בבית. "אחיו הגדול והמטפלות גידלו אותי", ממשיך אסף, "קראתי 'אבא' לדוד שלי שגידל אותי ואבא שלי לקח את זה קשה מאוד".

בגיל 5 עבר אסף עם משפחתו לרעננה. "אני זוכר את עצמי מגיע כבר אז למפעל ומנגב בקבוקים", הוא מספר. בשנת 1984 החליט אביו של אסף להיות עצמאי, ופיתח בשמים לגברים ונשים תחת השם "מצדה". הם שווקו בדיוטי פרי וגם יוצאו לחו״ל. אסף נכנס לעבודה במפעל, ועזר בתקופת שירותו הצבאי, ואז הגיעה הקוסמטיקה - מוצרי טיפוח לשוק המקצועי של הקוסמטיקאיות.

אסף דקל (משמאל) ואופק דקל, הבעלים של פרומיס קוסמטיקה ( צילום: ריאן פרויס )

"מכיוון שלא היה לאבא ציוד, הוא לקח מכונת כביסה, פירק את המנוע ובנה סוג של מיקסר והתחיל לייצר קרם פנים וחלב פנים", מספר אסף. כך נולדה חברת "הולילנד קוסמטיקה" שהתמחתה במוצרים לקוסמטיקאיות. החברה קיימת עד היום תחת השם HL, והיא אחת מן המובילות בתחום. "היינו הראשונים לייצר לרונית רפאל, לפני שהמריאה לחו״ל".

ב-1989, עם השחרור מהצבא, נכנס אסף לעבוד רשמית בחברה ועזב כדי להקים עסק להדרכות בשיווק וטיפול בנוער בסיכון. "עד היום אני ממשיך לאמץ משפחה עם ילד בסיכון. בכל פעם משפחה אחת בשביל הנפש". אבל הוא חזר. "עבדתי בחברה עד 2011 עם אחי אמיר שנכנס אליה בשנות ה-2000. ב-2013 אבא החליט למכור את החברה, להפקיד עליה את אחי ולשלם לי ולאחותי את חלקנו למען שימור המשפחה.

"אמרתי לעצמי שסיימתי עם הקוסמטיקה, אבל מצאתי את עצמי עם הון ללא חדוות יצירה. התגעגעתי לתחום שבו עסקתי, פיתוח מוצרים עם התמחות בריחות. בניתי את החברה עם אבא, עברנו משברים והצלחנו להביא אותה להישגים. הייתי מדריך מאות קוסמטיקאיות, נוסע לכנסים ותערוכות בחו״ל ופתאום כלום. רציתי לחזור. נפגשתי עם יועצת שליוותה את תוכנית 'הכרישים', והיא אמרה לי: 'אונליין זה העתיד, לך על זה'. לא האמנתי. שאלתי מי יקנה מוצרי טיפוח באונליין? ובמחשבה שנייה הבנתי שאם קונים אופנה באונליין אז למה לא קרם פנים?

"היא הציעה לי לייצר מארז יוקרתי בן שלושה מוצרים: קרם אנטי-אייג׳ינג, סרום נגד קמטים וקרם עיניים שישווק בצירוף דוגמיות, כשההצעה ללקוחות הייתה: תנסו את הדוגמיות ואם לא תאהבו, תקבלו כסף חזרה. וכך גם נולד שם החברה 'פרומיס' שהמצאתי. בהתחלה היה מדובר בהבטחת החזרה ללא הגבלה. היום אפשר להחזיר את המוצרים עד 90 יום מיום הקנייה, מקבלים שליח הביתה ואת כל הכסף חזרה".

אסף: "כשעזבתי את הקוסמטיקה, נשארתי עם הון אבל בלי חדוות יצירה. נפגשתי עם יועצת עסקית שאמרה לי: 'אונליין זה העתיד, לך על זה'. לא האמנתי. שאלתי מי יקנה מוצרי טיפוח באונליין? ואז הבנתי שאם קונים אופנה באונליין אז למה לא קרם פנים?"

מה היו התגובות להבטחה שלכם להחזיר מוצרים? אופק: "גם היום כל מי ששומע מגיב בהלם".

אנשים לא מנצלים את זה? זה שווה לכם? "בהחלט. בעולם הקוסמטיקה זו מדיניות שהיא בונת אמון. רוב הלקוחות הוגנות, וסך כל ההחזרות לא עובר 3%, וברוב המקרים הלקוחות צודקות מבחינתן. בנימוקים כמו 'לא אהבתי את הריח, המוצר עשה לי רע'. וכמובן שיש גם את המקרים המעצבנים של שלקוחות שמחזירות בקבוקים ריקים, ודורשות את כספן חזרה. אבל אלה מקרים בודדים".

מ-8200 לקוסמטיקה

עם מכירה בלעדית באונליין הגיע מחזור החברה ב-2025 ל-25 מיליון שקלים. ב-2026 הם צופים לגידול של עשרות אחוזים לאחר שהשיקו מיתוג ואריזות חדשות עם הכניסה לדיוטי פרי. בשנה הבאה הם מתכוונים להגביר את הפעילות בחו״ל במיוחד בשווקים האמריקאי והתאילנדי שבו הם כבר פעילים בקטן.

המשפיענית חן רודין ( צילום: צילום מסך )

אופק לא חלם מעולם להשתלב עם אביו בתחום הקוסמטיקה. בגיל 23, אחרי שירות צבאי ב-8200 הוא סימן לעצמו את העתיד בהייטק, וזה היה ברור לכל מי שהיה סביבו, החברים ובת הזוג שלה יינשא בשבוע הבא. אבל לחיים היו תוכניות משלהם. בעודו בטיול של אחרי צבא בדרום אמריקה, קיבל טלפון מאביו אסף. "אני בארגנטינה מטייל, ופתאום אבא מתקשר ושואל אותי מה הכיוון שלך בחיים. ותוך כדי הוא הציע שאבוא לעבוד בפרומיס. הקטע הניהולי בער בי, וביקשתי ממנו זמן לחשוב".

אחרי שבועיים כשחזר לארץ, הציב לאביו תנאי: עובד בפרומיס בתנאי שאני מנכ"ל החברה. "אבא הפתיע ואמר לי 'קח את המפתחות'. חשבתי לעצמי שבטח מדובר בחצי שנה ואז אמשיך הלאה", מספר אופק.

זה לא מוגזם? אני שואלת את אסף. אתה בשיא יכולתך, בגיל 52 ורחוק מפנסיה, ולוקח את בנך נטול הניסיון וממנה אותו למנכ"ל?

״אני לא זקוק לאגו. אני יזם, יש לי ראש יצירתי, אבל בניהול אני פחות טוב".

מערכת היחסים הטעונה שהייתה לך עם אביך ז"ל לא עוררה בך חשש? "אני חושב שכן. בכל השנים שבהן עבדתי עם אבאֿ, לא הייתה בינינו תקשורת טובה, רק בעבודה וגם שם המצב היה סבוך. עברתי הרבה תהליכי מודעות עצמית, למדתי לקבל את זה. אין ספק שהקשרים הטובים שלי עם אופק מילדות הביאו אותי למנות אותו למנכ"ל. ידעתי שאם אני מכניס אותו לתפקיד זה יהיה מבחירה של שנינו. אתן לו להתמודד ולנהל, אני לא מתערב".

ואופק מעריך. "זה לא מובן מאליו", הוא אומר ומוסיף: "אני מעריך גם את היכולת לעשות הפרדה בין להיות ילד של אבא ובין לקבל החלטות".

לגדול לתוך עסק זה יתרון, מכירים אותו מלמטה, אבל כשזה עסק שאביך הקים ומצוי בתנועה וצמיחה מהירות, נוצרים באופן טבעי חיכוכים מקצועיים. אתה לא חושש שהיחסים ביניכם ייפגעו? "התפתחתי ברמה האישית, למדתי ליצור את היחסים הנכונים".

ובכל אופן, על איזו החלטה עסקית משמעותית התווכחתם הכי חזק, ומי צדק בסוף? אסף בוחר לענות במקום בנו: "אופק החליט להחליף את משרד יחסי הציבור לחברה מומחית במשפיעניות. התנגדתי. אני נקשר אישית לכל ספק שאני עובד איתו. הם היו איתי לאורך כל הדרך, בזכותם הצלחתי להתרומם, ובכל זאת גיביתי את ההחלטה שלו, והוא צדק בהחלטה האסטרטגית שלו".

מבחן המשפיעניות

בגיל צעיר הפך אופק לשותף פעיל בניהול ובפיתוח העסקי של פרומיס. הוא השתלב בניהול השוטף של מערך הסחר האלקטרוני, התפעול והשיווק הדיגיטלי של החברה, תחומי הליבה של מותג הפועל במודל של מכירה ישירה לצרכן.

בענף שבו השיווק נשען במידה רבה על טיקטוק, אינסטגרם ועבודה צמודה עם יוצרי תוכן ומשפיעניות, המעורבות של אופק מביאה זווית עדכנית יותר לגבי מגמות צריכה, שפה שיווקית ותקשורת עם דור ה-Z והמילניאלז. הוא מעורב באיתור הזדמנויות צמיחה חדשות מעבר לאתר הבית, הרחבת קווי המוצרים ובחינת כניסה לשווקים בין-לאומיים.

המשפיענית שי לי עופרי ( צילום: צילום מסך )

אחד הצעדים הראשונים שעשה אופק היה בדיקה יסודית של המשפיעניות והאפקטיביות שלהן. "בדקתי מספרים. כמה מביאה לנו כל אחת. צימצמתי את מספרן ל-25, ובדקתי מה העמלות שהן מקבלות וגיליתי שהן נעות בין 15%-5%. הן בהחלט חלק ניכר מההוצאות השוטפות של החברה: 400,000-200,000 שקלים בחודש".

אסף, בעבר ציינת בראיונות שבחרת באונליין כדי לחסוך לצרכן בדילוג על רשתות הפארם ורווחיהן, אבל בפועל ההוצאות על המשפיעניות הן 35%-25% מהמחיר שאנחנו משלמים למוצר שקודם באמצעותן. בפארמים הלקוחה משלמת בעיקר על תשתיות, לוגיסטיקה קמעונאית ורווחי רשת, בעוד שבאונליין היא משלמת בעיקר על תוכן, עלויות פרסום דיגיטלי ועמלות למשפיעניות. השימוש בהן יוצר גם ניפוח מחירים המכונה 'מס הפראייריות', מחירי המחירון מנופחים כדי לאפשר את הנחת הקופונים של המשפיעניות. אין מתנות חינם. אופק: "המשפיעניות הן הערוץ הכי משתלם לנו כחברה וגם ללקוחות. גם בפארמים ואצל הקוסמטיקאיות אתה משלם עמלות שהחברות משלמות כדי לקדם מכירות. אצלנו הלקוחה מקבלת מידע ממי שהיא יכולה להחליט אם היא מאמינה לה או לא. לגבי ניפוח המחירים, הועלו טענות כאלו בפייסבוק, אני גם מדבר עם לקוחות ומבין שהשוק צריך מחירים זולים יותר".

או אולי ניפוח המחירים עובד כי הצרכנית הישראלית פשוט לא קונה בלי תחושת מבצע? "זה בהחלט משפיע. לקוחה ישראלית היא 'חיית מבצעים'", הם מסכימים.

המכירות בדיוטי פרי

בספטמבר האחרון פתחה החברה את הנקודה הפיזית הראשונה שלה בדיוטי פרי בנתב״ג, שמסתמנת כסיפור הצלחה.

למה דווקא דיוטי פרי? אופק: "זו הייתה הפעם הראשונה שבה איפשרנו ללקוחות לגעת פיזית במוצרים לפני הקנייה. לראות עמדה יפה כל כך. וזה עובד. אנחנו מקבלים תמונות רבות של לקוחות בדיוטי".

אין ספק שהעיצובים הצבעוניים של מכלי המוצרים של פרומיס, מביאים בחשבון את צילומי הלקוחות ולא רק בדיוטי. כמו סרום המנגו, הלהיט הגדול של החברה, שמריח כמו מנגו, צבעו כתום והצבע העז של המכל בהתאם. "קיבלתי מחברה צרפתית בסיס לסרום בצבע אפרסק, שהעלה בי אסוציאציה למנגו בגלל הריח", מספר אסף. "הפכנו את הסרום לסורבה מנגו, וכך נולד המוצר שנראה נועז בעינינו. התחלנו עם המנגו ב-2021, ומאז הוא סיפור ההצלחה הגדול ביותר שלנו. גם בדיוטי פרי".

למה דווקא בדיוטי פרי? לדברי יאיר וייס, סמנכ"ל תפעול ומסחר בחטיבת הביוטי ג'יימס ריצ'רדסון-היינמן, "ההחלטה התקבלה לאחר היכרות מעמיקה עם מוצרי המותג וכחלק מאסטרטגיית הדיוטי פרי להרחיב ולגוון את ההיצע של מותגי הטיפוח, תוך כדי שילוב מותגים ישראליים בעלי זהות ייחודית.

אסף דקל (מימין) ואופק דקל, הבעלים של פרומיס קוסמטיקה ( צילום: ריאן פרויס )

"PROMISE הוא מותג טיפוח ישראלי שבנה לעצמו במהלך השנים נוכחות מוצלחת בעולם הדיגיטלי, בין היתר בזכות שילוב של רכיבים פעילים ופורמולות אפקטיביות שזכו לאמון הלקוחות והובילו לרכישות חוזרות. שיתוף הפעולה עם החברה מאפשר לנו להציע לנוסעים גם פורמטים ייעודיים המתאימים לעולם הנסיעות. מוצרים מוקטנים לצד מארזים המשלבים כמה מוצרים ומציעים חווית קנייה והתנסות עשירה יותר. כל זאת לצד הטבות ומבצעים ייעודיים לנוסעים. מאז השקת המותג בדיוטי פרי, אנו זוכים לתגובות חיוביות מאוד מקהל הנוסעים והיקפי המכירות עומדים בציפיות שלנו".

הישארות מחוץ לרשתות הפארם מרשימה, אבל יש תקרת זכוכית למכירות באונליין בישראל. גם בחו״ל וגם בארץ, מותגים שמתחילים באונליין עוברים לאוף-ליין כמו adah של המאפרת עדה לזורגן. אחרי רכישת 51% מהמותג ב-2024 על ידי טרמינל איקס של הראל ויזל, השתנה המצב ומוצרי המותג נכנסו לסניפי פארמים ונפתחו גם חנויות עצמאיות.

אופק: "השוק בהחלט משתנה. עוד ועוד רשתות נכנסות, הייבוא גדל, פרומיס תצטרך לחשוב על רצפת המכירה. יש לנו שיחות עם רשתות פארם. אנחנו בוחנים מה נכון כדי לתת ללקוח את החוויה לא רק של מוצר, אלא גם איכות חיים".

השוק מוצף היום במותגים שמוכרים חומצה היאלורונית, ניאצינמיד וויטמין C. אם נשים בצד את האריזה והשיווק, מה היתרון הכימי או הטכנולוגי בפורמולות שלכם שמצדיק מחיר יקר בעשרות אחוזים משל סבוקלם או ד״ר פישר? אסף: "קודם כל כי פרומיס היא לא רק מוצר אלא מעטפת שמשפרת את חיי היום-יום. אבחוני עור באמצעות AI באתר, יועצות קוסמטיקאיות שמאבחנות וממליצות על שגרת הטיפוח עם צילומים ושיחה. אנחנו גם משתמשים בחומרי הגלם הטובים ביותר ובכל רכיב יש מנעד גדול מאוד של איכויות. אני לא אבחר את הסטנדרטי אלא את הטהור יותר. והמחיר בהתאם. גם ליכולת של הצרכנית להחזיר מוצרים יש עלות".

אתם מדברים על השוני בשוק הצריכה. אחד השינויים הבולטים הוא ירידת גיל המשתמשות בקרמים לפנים לגילים 10-8. האם ההיצע בשוק יכול להזיק להן? אסף: "עקרונית לא אמכור פרונטלית לילדה בגיל 13 ומטה מוצר לפנים ללא אישור הורים. באונליין זו בעיה. לא מומלץ לילדות בגילים אלה השימוש בקרמים שמכילים 10% חומצות. אני לא מותג שמיועד לצרכניות מתחת לגיל 18. קהל היעד שלנו הוא בנות 30-20, ואנחנו מתכננים להעלות ל-40-30".

אופק: "ההבטחה להחזיר את הכסף אם לקוחה לא מרוצה זו מדיניות שבונה אמון. רוב הלקוחות הוגנות, וסך כל ההחזרות הוא כ–3% בנימוקים כמו 'לא אהבתי את הריח'. וכמובן שיש גם את המקרים המעצבנים של לקוחות שמחזירות בקבוקים ריקים ודורשות כסף חזרה. אבל אלה מקרים בודדים"

ומה דעתך על פריחתו של שוק הטיפוח הקוריאני? אסף: "המנעד רחב מאוד. נסעתי לקוריאה כדי לבדוק אפשרות לייצר מוצרים קוריאניים בארץ, ולמכור במחירים שווים לכל נפש. ביקשתי מחמישה יצרנים מובילים את הפורמולות שלהם, וגיליתי שרוב חומרי הגלם הם בכמויות נמוכות. לא די שיש במוצר חומר פעיל ידוע, הוא צריך להיות בכמויות הנכונות כדי להביא תוצאות. קיימות המון חברות קוריאניות שמייצרות מוצרים במרקמים טובים ומצוינים, אבל אם אתה מקבל מוצר במחיר מגוחך תביא בחשבון שמישהו התפשר באיכות האריזה והרכיבים, בכמויות הרכיבים היקרים. כדי לאתר את ההבדלים צריך להיות בקיאים ברכיבים של מוצרי טיפוח, במיקום של הרכיב בסדר. רוב הלקוחות לא יוכלו לעמוד במשימה".

ומה הלאה? אסף: "מה שמנהל אותי הוא מה הלקוחה צריכה ומה חסר בשוק. כרגע אני מזהה מחסור בפתרונות לקהל בוגר יותר, 40-30, לטיפול במרקם העור, הסרת פיגמנטציה, תכשירים לנשים אחרי לידה, ויש לנו מוצר שהוא פיתוח ייחודי שעומד לצאת בעוד כחודש, ויעבוד על חידוש העור וכמות גדולה של לקויות באמצעות רכיב שעובר התססה.

"העולם הולך לשילוב של תוספי תזונה גם בקוסמטיקה, ואנחנו בוחנים את התחום. נרחיב גם את מערכת ה-AI שלנו לרמה של תקשור יום-יומי עם הלקוחה. להבין מה מצבה, ולייעץ לה איך לנהל את שגרת הטיפוח".

כשמסתכלים קדימה לשלוש השנים הבאות, מה הדבר שהכי מפחיד אתכם שיכול לפגוע במודל של פרומיס. אופק: "מפחיד אותי להיכשל בצמיחה בחו״ל. לא מיצינו את השוק האמריקאי. עכשיו אנחנו מתכוונים להגביר פעילות עם המיתוג החדש, משתמשים שם במשפיעניות מקומיות. אנחנו מוצגים כמותג בין-לאומי, למרות שכתוב על המוצרים שהם מיוצרים בישראל, פה ושם היו תגובות אנטישמיות בפייסבוק, אבל הן לא הפריעו למכירות. מפריעה לנו הרבה יותר התחרות בארץ כיצרנים ישראלים מהייבוא האישי מחו״ל תחת ההגנה של פטור ממס לצרכן הפרטי".

שוק המשפיעניות: מאות מיליוני שקלים בשנה

תחום הטיפוח והקוסמטיקה הינו אחד הסקטורים התלויים ביותר בשיווק משפיענים בישראל ובעולם. שוק שיווק המשפיענים בתחומי האופנה והיופי בעולם מוערך ב־2026 בכ־12.5 מיליארד דולרים לשנה, כשתת־התחום של טיפוח וקוסמטיקה מחזיק בנתח ההכנסות הגדול ביותר מתוכו. כ־28% מכלל מכירות הביוטי בעולם מתבצעות כיום אונליין, כאשר המסחר החברתי (טיקטוק, אינסטגרם ולייב־סטרימינג) הוא ערוץ הצמיחה המהיר ביותר בתעשייה.

מותגי קוסמטיקה גלובליים כמו לוריאל, אסתי לאודר ומותגי אינדי (מותגים עצמאיים, לא בניהול ובעלות הגדולות) מקצים היום בין 50%-30% מתקציב השיווק הדיגיטלי לשיתופי פעולה עם משפיענים. גם בישראל תחום הביוטי והלייף־סטייל הוא המוביל בביקוש למשפיעניות. המודל של קודי הקופון הייעודיים ולינקים של עוקבי מכירות הפך למנוע המכירות המרכזי של מותגי טיפוח מקומיים לצד מותגים של משפיעניות ישראליות. יחד עם זאת מצביעים סקרים על ירידה בהשפעתן, בגלל תחושה של היעדר שקיפות מספקת בסימון תוכן ממומן.

שוק המשפיענים בישראל מגלגל כ־400-350 מיליון שקלים בשנה, כאשר קוסמטיקה וטיפוח הם מהקטגוריות המובילות. אצל מותגים גדולים שנמכרים בפארמים, משפיעניות מניעות כנראה חלק חד־ספרתי מהמכירות. במותגים שמוכרים ישירות ללקוחה באונליין כמו פרומיס, נתח המכירות באחוזים באמצעות משפיעניות הוא דו־ספרתי. 35-25 שקלים מכל 100 שקלים שאנחנו משלמים תמורת מוצר קוסמטיקה המקודם באמצעות משפיעניות הוא הוצאה ישירה למשפיעניות.

כמה הן מרוויחות: עמלת מכירה - קוד קופון. משפיעניות עם 100,000-80,000 עוקבים מקבלות קוד קופון אישי - 20%-10% הנחה ללקוחה, וגוזרות 25%-10% % מערך העסקה נטו.

תשלום קבוע מראש - בעבר הוגבל למשפיעניות עם 100,000 ומעלה, היום גם משפיעניות זוטרות יחסית מתעקשות על תשלום חודשי קבוע שנע בין 30,000-2,000 שקלים לחודש לפי מספר העוקבים. כמו־כן, באים התשלומים על חבילות תוכן בין 8,000-3,000 לבינונית ועד 40,000-15,000 לאישיות מובילה לקמפיין בודד.