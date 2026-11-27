



לרוני

כרטיס הפלגה פתוח למסע חייך













תנו רבנן: נפל למים - בין שיש להם סוף

בין שאין להם סוף - אשתו אסורה, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים - מים שיש להם סוף אשתו מותרת, ושאין להם סוף אשתו אסורה.

(בבלי יבמות קכא ע"א)













הסיפור מבוסס על עובדות היסטוריות ומשקף את האווירה ששררה בתקופה שעליה מסופר. ליפשיק היא עיירה דמיונית שנוצרה בהשראתה של העיירה שפולה שבפלך קייב. אירועים שונים הנזכרים בספר הם אירועים היסטוריים אמיתיים. כאלה הם למשל החרם על הבשר בעיר ניו יורק בחודש אייר תרס"ב (מאי 1902) והמהומות בזמן הלוויית הרב יעקב יוסף, רבה של העיר ניו יורק, בחודש תמוז תרס"ב (יולי 1902). "פארווערטס" היה העיתון היידי הסוציאליסטי הבולט שיצא בניו יורק החל משנת 1897, ועד לפרסום הצהרת בלפור ב-1917 נקט קו אנטי ציוני. לא יצא לאור בניו יורק עיתון ציוני בשם "דער פלאם", אבל עיתונים ציוניים אחרים בהחלט ראו בה אור.

הפוגרום בליפשיק בין פורים לפסח תרנ"ט (1899) מבוסס על אירוע דומה שהתרחש בשפולה באדר א' תרנ"ח (מרס 1898). הפוגרום בראש השנה תרס"ג (1903) מבוסס על מקרה דומה בעיר ססנוביץ שהתרחש שנה מאוחר יותר. ההקדמה לתרגומו הרוסי של זאב ז'בוטינסקי ל"משא נמירוב" ("בעיר ההריגה") של ביאליק פורסמה בערב פסח תרס"ד (מרס 1904), מעט יותר מאוחר מאשר הזמן שבו היא מפורסמת בסיפור.

שאר האירועים בספר וגם הדמויות המופיעות בו הם פרי הדמיון.













חלק ראשון:

מים שאין להם סוף

אביב תרס"ב (1902)









א.









גם מים שאין להם סוף - יש להם קצה.

תחילה התנשא מתוך קו האופק גוש כהה - ספק יבשה, ספק חשרת עננים שאיימה לשטוף אותנו במבול נוסף. אחר כך, משאפשר היה להבחין בין תכלת ללבן, החלו להזדקר מתוכו קצותיהם של מגדלים שראשיהם נוגעים בשמים. חלפו רגעים אחדים, ומשאפשר היה להבחין בין תכלת לכרתי התחילו להיפרד ממנו תרנים וקווי מתאר של מפרשים מתוחים. אלה היו הרגעים הראשונים של יום חדש, ואני - כמו מאות נוסעים נוספים שנפלטו במהלך הלילה מבטן האונייה אל הסיפון בחיפוש אחר מעט אוויר, היטלטלתי בין ערות לשינה, תוהה אם שוב חוזר אלי, כבכל בוקר, אותו חלום, או שאולי הפעם היה למציאות. אבל פתאום התחילו לחישות להישמע סביבי - יבשה. צליל של ספק ליווה את הלחישות שהתערבלו בשבעים לשון - יבשה יבשה יבשה. והנה נהפך הספק לוודאות, וכמו רחש ההולך ומתגבר ונהפך לסופת רעמים מתגלגלת הלך הקול מקצה הסיפון ועד קצהו - יבשה. ואז החלו להינתק ממנו קולות ברורים - מישהו בירך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. קולות צחוק של הקלה נשמעו, וקולות בכי שהכיל בתוכו סבל של שנים ותקוות לחיים חדשים, ושעטות של מאות רגליים שטיפסו במעלה המדרגות מבטן האונייה אל הסיפון כדי לחזות בפלא.

גדליה סיפר פעם שהספן הספרדי כריסטופר קולומבוס הפליג אל העולם החדש בשלוש ספינות עץ ענקיות, ששמותיהן כשמות שלוש גבירות שנשמטו מזיכרוני, וכי המסע נמשך חודשים רבים. בחלוף הזמן, כשאזלו המים והמזון וכבר היה נדמה שאין ולא יהיה סוף למים שהקיפו את הספינות, החליטו המלחים להכות את קולומבוס, להטיל את גופתו אל הים ולהשיב את הספינות בחזרה אל הנמל שממנו הפליגו. אבל אז, ברגע האחרון ממש, קרה הנס ואדמת אמריקה נגלתה לעיניהם. יבשה יציבה נראתה פתאום באופק, וכך זכה העולם בחוף מבטחים שעניים ונרדפים יכולים לברוח אליו עד היום. הנסיעה בהֶר פרנץ ארכה כמעט שבועיים ימים, וגם אילו רצינו להשיב את הספינה לאחור ולשים קץ לייסורי המסע - לא היה הכוח בידינו לעשות זאת. מי יודע, אילו נמשך המסע הזה עוד ימים אחדים, אולי היו בינינו כאלה שהיו עושים את מה שאיימו לעשות בשעות שבהן לא יכלו לשאת את הסבל ומטילים את עצמם אל המים, כפי שעשה יונה הנביא בשעתו.

במשך דקות ארוכות נדחקו מאות אנשים על סיפון האונייה, מבקשים להדוף את העומדים לצדם ולזכות ברגע של נחמה כשהם שעונים על המעקה וצופים בחזיון האדמה ההולך ומתרקם למציאות. הגלים המכסיפים הוסיפו להתנפץ על דופנות האונייה, אבל עכשיו כבר לא היה בהם כדי להפחיד איש מאיתנו. השמים היו אפורים, מאיימים, ממש כשם שהיו בכל הימים שבהם נפרשו מעל ספינתנו המיטלטלת בים כמו שמיכה כהה ונוקשה, לא כאותן שמיכות פוך מלאות נוצות אווז רכות שעוטפות אותך בנעימות ומוליכות אותך בטפיפות קלות אל השינה המבורכת. אבל בבוקר הזה רק מעטים הבחינו בשמים האפורים. רוב הנוסעים העדיפו לתלות את מבטם דווקא בקרן שמש יחידה שביקשה להבקיע לה דרך מבעד לעננים. זה יהיה יום יפה, אמר מישהו. סוף סוף חלפו הסערות, אמר אדם אחר. סוף סוף אדמה יציבה מתחת לרגליים.

אבל פתאום החלו להישמע צעקות - בחזרה אל האולמות שבבטן האונייה. מתורגמנים חזרו על הקריאות בשבעים לשון, כדי שאיש לא יוכל לומר שלא הבין, אבל מי היה יכול שלא להבין את הצעקות שלוו בדחיפות, שבתוך רגע הפכו את כולנו לעדר של כבשים מבוהלות. איש מאיתנו לא באמת הופתע. החיים כבר לימדו את כולנו שיש מי שנועדו לראות איך אחרים מגשימים את חלומותיהם שלהם. כשהיינו ילדים, היו הם אלה שאכלו את התפוחים המצופים במרקחת שזיפים שעליהם חלמנו, כשבגרנו היו הם אלה שהזדמנה להם פרנסה בשפע, והיום הם אלה שיֵרדו אל הנמל בשעה שאנחנו נשוב ונידחק אל תוך אולמות הנוסעים, מותירים מאחורינו את האוויר הפתוח ואת אור השמש, מוקפים אנחות וגניחות ושיעולים יבשים.

למעלה - כך ידענו, אף שלא יכולנו לשמוע או לראות דבר מכל זה - התחילו הבדיקות של הנוסעים במחלקות הראשונה והשנייה. אלה שכל חייהם עברו עליהם בנחת, אלה שכל המסע הנורא הזה עבר עליהם בנוחות וברווחה, גם יזכו לעלות בקלות ובנעימות אל חופה של הארץ המובטחת. ידענו שפקידים אמריקנים עולים עכשיו אל האונייה, מחייכים אל המהגרים שאם היה להם די כסף לנסוע במחלקות הראשונות, מובטח שגם יהיו אזרחים אמריקנים למופת. אם הכסף מטהר את הממזרים, אין ספק שהוא מטהר גם את זרותם של הבאים מרחוק. אולי אפילו מחלות עיניים ושיעול.

פתאום ירד עלינו שקט כבד. במשך קרוב לשבועיים כמעט לא פסקו הדיבורים באונייה, לא ביום ולא בלילה. סיפורי זוועה על החיים הקשים במולדת הישנה, סיפורי פלאות על מה שצפוי לנו בארץ החדשה, שמועות משמועות שונות על מה שעתיד לקרות לנו כשנגיע לחוף, כשישלחו אותנו לאי הדמעות. מה שיקרה אם נצליח לעבור בשלום את הבדיקות על האי, מה שיקרה אם חלילה ימצאו בנו פגם ויחליטו לשלוח אותנו שוב לאירופה. אבל פתאום נפל על האונייה שקט כבד. בעוד שעות אחדות ייהפכו החלומות למציאות. עבור רובנו ייהפך חלום הגאולה לאמת - נזכה לעלות ברגל בטוחה על אדמתה של הארץ המובטחת ונתחיל בחיים חדשים. אבל מה יקרה אם נהיה בין המעטים שפקיד כלשהו יחליט שאינם ראויים לבוא בשעריה של הארץ שאנו כבר עומדים מול חופיה, כמו משה על הר נבו? אפילו המחשבה על החזרה לחיים הישנים, העגומים, אלה שמחמתם שילמו אנשים במיטב כספם ובחרו לצאת להרפתקה המסוכנת הזאת בחיפוש אחר חיים חדשים - אפילו המחשבה הזאת לא היתה איומה כמו המחשבה על שבועות וחודשים נוספים של טלטלה בדרכים, בספינה מצחינה כמו זאת, ברכבות דחוסות, בעגלות מקרטעות. מאות אנשים סביבי שקעו במחשבות, נעים בין תקווה לייאוש, בין מחשבה על יום המחר, שיהיה היום המאושר בחייהם, או חלילה... רק שיעולים יבשים שאפילו מחשבות גורליות כאלו לא הצליחו להכניע, רק קולות בכי של ילדים שלא היו מודעים לגודל המעמד, קטעו מדי פעם את השקט הכבד. ועם כל קול בכי של ילד נקרע בי עוד משהו, נתלש עוד חלק מלבי. אולי כבר מוטב לחזור עכשיו וזהו.

שעות ארוכות נמשך העניין. ישבנו מכורבלים ומכונסים בתוך עצמנו, עד שהרגשנו איך הספינה זזה ממקומה, שטה רגעים אחדים ונעצרת שוב. עכשיו, ידענו, יורדים הגבירים אל החוף. עבורם תם מסע הייסורים, אבל לנו עדיין מחכה הקשה מכול. עוד רגעים אחדים ושוב קריאות רמות, צעקות, דחיפות. העלו אותנו אל הסיפון. כל אחד מאיתנו אחז בידו בחוזקה מזוודה קטנה, תיק או צרור של סמרטוטים. היו רגעים במסע הזה שבהם אנשים ביקשו להשליך אל הים את מה שהביאו איתם מהמולדת הישנה. עכשיו נאחזנו בחפצינו כאילו בהם טמונה כל הווייתנו. כאילו הם הם מקור כוחנו וביטחוננו. כל כך עלובים נראינו ודאי למי שהתבונן בנו מן הצד, כל כך עלובים ומסכנים. ברגלינו הרועדות, באיברינו הנוקשים ובפנינו האפורות. פליטים שכל מה שהם מבקשים הוא אדמה יציבה תחת רגליהם, מעט אוכל ומי שתייה ראויים ומקום להניח עליו את ראשם כדי לזכות בשעות אחדות של שינה רגועה.

על פני המים, סביב האונייה, נראו כלי שיט משונים, צורתם צורת ספינות אבל קטנים יותר, דומים לאלה שהובילו אותנו אל הספינה בנמל המבורג. קריאות של מתורגמנים התעופפו מכל עבר בשפות רבות: עלו על המעבורת! אבל כולנו כבר ידענו מראש מה מחכה לנו. הרי לכולנו כבר סיפרו פעמים רבות כל כך את סיפור הגעתנו לחופה של אמריקה, ועכשיו לא נותר לנו אלא להפוך את הסיפור למציאות. ספנים מיוזעים הדפו אותנו אל המדרגות המובילות לעבר המעבורות שיסיעו אותנו בעוד כמה דקות אל אי הדמעות, שעליו ייחרץ גורלנו. איש לא יאפשר לנו להניח רגל על אדמתה של אמריקה לפני שיקבעו כי אכן ראויים אנחנו לבוא בשעריה. הרי איש אינו זכאי להניח רגל על אדמת הקודש שלה לפני שיוכח כי הוא אכן ראוי לכך, שמא ידבק בפסולים שבינינו משהו מקדושתה ואז יתברר כי עליו לחזור כלעומת שבא. תחילה ייקחו אותנו אל האי הזה, שניצב לא הרחק מגבולה של אמריקה, יחטטו בעינינו, יחפשו בין שערות ראשינו, יפשפשו בנבכי נשמותינו, ימשמשו פה וייגעו שם. ואנחנו נהיה כמו חפצים העוברים מיד ליד, ממלמלים בלי ניע שפתיים תפילות ליושב במרומים, שלא יתברר המסע הנורא הזה כמסע שהיה לשווא. בלי ניע שפתיים נתפלל, כדי שלא יחשוד בנו אחד הפקידים שמטורפים אנחנו, יסמן בגיר אות על בגדינו ויורה לנו להמתין עד שייקחו אותנו בחזרה אל המקום שממנו ברחנו. ועל אף החרדה והגעגועים והעייפות לא נניח לאף דמעה ללחלח את עינינו, כדי שלא יחשדו בנו חלילה שחולי עיניים אנחנו ויסמנו תו אחר על בגדינו וישליכו אותנו לאותו מקום שאליו ישליכו את מי שנטרפה דעתם. ובינתיים הודפים אותנו בדחיפות גסות החוצה מן הספינה. זקנים צועקים בפחד וילדים רכים בוכים בכי מבוהל. ועם כל קול בכי של ילד נקרע בי עוד משהו, נתלש עוד חלק מלבי. מה זה עלה על דעתי לצאת למסע המטורף הזה?





•••





ועכשיו הים שוב פתוח לפנינו. גלים לבנים מקציפים בעליצות. באופק נראה אי קטן שמעליו מתנשאת מין טירה בנויה אבנים אדומות ועל צריחיה כיפות דמויות בצל, כמו בבתי התפילה של הגויים המקיפים את ליפּשיק, העיירה שבה באתי לעולם לפני כמעט עשרים ואחת שנה. והנה, מעט לפני האי מתנשאת מתוך המים דמותה של האישה הירוקה. הלב מתחיל להלום בחוזקה. כל כך הרבה שמענו על פסל האישה האוחזת בידה האחת ספר ובידה השנייה לפיד בוער שמאיר את הדרך לכל הבאים בשעריה של אמריקה. אישה אוחזת ספר בשעריה של המולדת החדשה, היית מייחלת לראות מראה כזה שם אצלנו? - כך כתב לי נח אחי במכתב הראשון מאמריקה. ואז הפליג בתיאוריה של האישה הירוקה - כמה היא גבוהה, חזקה, גאה. כמה עליז המבט שבעיניה, כמה היא מאושרת לקבל בברכה את הפליטים הסחופים, המעונים, מוכי היגון, המתדפקים על שערי ארצה. עוד רגע תדרוך כף רגלם על אדמתו של אי החירות והם ייהפכו סוף סוף, אחרי שנים רבות כל כך, לבני חורין.

אבל אני מתבוננת בפניה של האישה הירוקה ואיני רואה דבר ממה שראה בהן נח - נח הזה שתמיד יש לו מגדלים פורחים בדמיונו. אני מתבוננת בפניה של האישה הירוקה ורואה כמה כאב יש בעיניה, כמה חלול מבטה. אין בו לא שמחה ולא חדווה. מי יודע, אולי גם היא, כמוני, הותירה ילדה קטנה מעבר לים, וכל קול בכי של ילד החולף על פניה באחת המעבורות קורע ממנה עוד דבר מה, תולש עוד פיסה מלב הנחושת שלה.









ב.









גדליה שלי סיפר שהספן הספרדי כריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה לפני כארבע מאות שנה. גדליה עצמו גילה את אמריקה לפני שנים מעטות, ומרגע שגילה אותה גדליה גילינו אותה כולנו, ומאז לא יכולנו עוד לנתק את גורלנו ממנה.

מתי שמענו עליה ממנו לראשונה? עכשיו כבר קשה לזכור. כאילו מאז ומתמיד דיבר ודיבר עליה. אולי היה זה באחד הערבים כשפרץ הביתה בסערה עם נח, שניהם שקועים בשיחה שלאיש מלבדם לא היתה בה דריסת רגל. אולי באחת מסעודות השבת, בין הדגים למרק או בין החמין לקערה של קומפוט, הזכיר את שמה לראשונה. ואולי דווקא בלילה, באחד הרגעים שבהם השינה כבר התערבה בערנות, נצמד אל גופי ולחש לתוך אוזני - שמעי, חנה, מעבר לים יש ארץ רחוקה אחת שנוכל להפוך בה לעשירים. ארץ שבה איש לא ירדוף אותנו מפני שאנחנו יהודים. ארץ שבה בנינו לא יצטרכו להטיל מום בגופם כדי להימלט משירות בצבא. את לא תצטרכי לכבס ולנקות ולבשל כל היום כמו משרתת. תלבשי בגדים מפוארים ואני אקנה לך תכשיט חדש לכל חג. ואולי בכלל בזמן אחר. מי זוכר. היום נדמה כאילו תמיד היתה אמריקה בפיו.

תחילה היה דויד'ל לישנסקי, בנו של יודקה הסנדלר, שנסע לאמריקה והתחיל לשלוח ממנה מכתבים שבהם סיפורים על ארץ שאין כדוגמתה בעולם כולו, ומשנפוצו הסיפורים בין באי בית הכנסת בשעה שבין מנחה לערבית הגיעו גם לאוזניו של גדליה, ודרכו הגיעו אלינו. אחר כך התחיל גדליה להביא הביתה גיליונות עיתון שבהם תמונות של הארץ הזאת וכתבות המספרות בשבחה - יש בה חופש לבני כל העמים, וצורת ממשל ששמה דמוקרטיה שמאפשרת לבני כל הדתות והעמים, ואפילו למהגרים שזה מקרוב באו, לבחור את נציגיהם בממשלה. וכמה אדמה יש בה, ומי היה מאמין - גם יהודים יכולים לקנות אדמות ולעסוק בכל עבודה, ויהודים רבים מספור כבר התעשרו ונהפכו בה לשועי עולם.

פעם הביא הביתה ספרון שעל כריכתו תמונת זקן בעל פנים חביבות ומאירות עיניים וסיפר ששמו קרנגי ושלפני שנים הגיע לאמריקה כילד עני מארץ ששמה סקוטלנד, התחיל את דרכו כשוליה של לבלרים בסניף הדואר, אבל עד מהרה, בזכות חריפותו ושכלו הממולח, טיפס מתפקיד לתפקיד והיום הוא כבר מחזיק בידיו את כל תעשיית הפלדה של אמריקה. פעם אחרת הביא הביתה ספר שכתב מהגר יהודי שברח לפני שנים מעטות מרוסיה והתיישב בניו יורק, והיום הוא משיא עצות לבני עמו איך ללכת בדרכו ולהיהפך כמותו לבני חורין בארץ המקבלת בסבר פנים יפות את כל הנוהרים אליה מרחבי תבל. גם לאבא היו גיליונות משלו - גיליונות "הצפירה" ובהם כתבות על מושבות חקלאיות חדשות שהולכות ומוקמות בארץ ישראל. אבל מושבות ארץ ישראל בעיתוני "הצפירה" של אבא נראו זוהרות פחות מאמריקה, כפי שהשתקפה דרך עיתוניו של גדליה.

יום אחד שמעתי את אבא ואמא מתלחשים בהיחבא - לא רצו שדבריהם יגיעו לאוזנַי אבל אני שמעתי בכל זאת - תוהים אם יש לו לגדליה כל כך הרבה כסף לקנות ספרים, מדוע לא יקנה פעם צעיף לאשתו, שלא לומר שיחסוך משהו לימים שבהם יצטרך לפרנס משפחה בעצמו. ושאם כל כך חשקה נפשו בקריאה ובעיון בספרים, מדוע לא רואים אותו אף פעם לומד דף גמרא או לכל הפחות מעיין בפרשת השבוע או ב"עין יעקב".

אבא ואמא מעולם לא אהבו את גדליה שלי ותמיד חיפשו ועל פי רוב גם מצאו בו טעם לפגם. אבל אני ידעתי שגדליה אינו קונה צעיפים, כי הכסף שבו הוא קונה ספרים המלמדים אותו על אמריקה הרחוקה הוא גרעין שיום יבוא ויצמח ממנו עץ נושא פירות, ומפירותיו יקנה לאשתו מכל טוב הארץ ההיא. ושאם אינו קורא בחומש או מעיין בגמרא, זה רק מפני שראשו עסוק במחשבות ובתוכניות שתכליתן לחלץ אותנו מחיי הדלות שאנו שקועים בהם עד צוואר. חיים שאבא ואמא רק בוססו בהם עמוק יותר ויותר בכל יום.

כבר כשהיה ילד למד גדליה שכדי להגיע למשהו בחיים עליו להילחם. לחשוק שיניים, לנעוץ ציפורניים בקירות שסבבו אותו ולטפס מעליהם בכל הכוח. על כל דבר שאחרים מקבלים כמובן מאליו היה גדליה שלי צריך להיאבק. ועוד הרבה לפני אמריקה כבר היה ראשו מלא בתוכניות איך לצאת מהבור שאליו השליכו אותו החיים. איך שכנע את נח להתחיל ללמוד רוסית ולנסות להתקבל ללימודים בגימנסיה. וגם כשלא הצליחו, זה היה הוא שלצד העבודה עם נח בבית המלאכה לייצור חביות החליט לשלוח יד גם במסחר במליאס, פסולת סלק הסוכר - קנה את המליאס מיצרני הסוכר ומכר למגדלי הבהמות שיאכילו בו את בהמותיהם. ובנה במו ידיו מבנה קטן מקרשים ליד בית המלאכה כדי לאחסן בתוכו את המליאס, ואסף רובל לרובל וכבר כמעט התחיל להרוויח. אבל אז הגיעה אמריקה, וגדליה שאל לשם מה לעסוק כל היום בעבודה המפרכת בבית המלאכה, ובין לבין להתלכלך במשא ומתן עם מגדלי סלק אוקראינים ועם מגדלי בהמות אוקראינים, כולם שיכורים ושקרנים, וכל אחד מהם עלול לקום עלינו ולרצוח אותנו אם רק יזדמן לו, כשאפשר לנסוע לאמריקה ולהרוויח בה מיליונים בקלות כמו קרנגי הזה, שהגיע אליה כילד עני מארץ ששמה סקוטלנד, והיום כל תעשיית הפלדה של אמריקה נמצאת בידיו. ואני ידעתי בביטחון מלא שגדליה צודק, כמו שתמיד צדק.

אבל אבא ואמא צמצמו את מבטם בכל פעם שגדליה התחיל לדבר בשבחה של אמריקה. אבא אמר שאמריקה היא עמא ריקא, עם ריק שארצו טמאה, אַ טְרֵיפֵה מדִינֵה. שיהודים נאלצים לעבוד בה בשבת ולאכול בה נבלות וטריפות ושולחים את ילדיהם לבתי ספר של גויים שלא לומדים בהם צורת אות עברית, והילדים גדלים ואינם יודעים לקרוא לא בסידור ולא בחומש. גדליה אמר שלא מכריחים אף אחד לעבוד בשבת, כי אמריקה היא ארץ של חופש וכל אחד יכול לעשות בה כרצונו. גם יהודים. גם יתומים עניים. זה מה שהופך את אמריקה לאמריקה. ונח אמר שגם ברוסיה יש כבר יהודים רבים ששולחים את ילדיהם לבתי ספר של גויים - כדי שיוכלו להיחלץ מתחום המושב או כדי שיִפטרו את בניהם משירות בצבא הצאר. וגם ברוסיה ילדים יהודים רבים כבר לא יודעים צורת אות עברית, ומה שקובע הוא האדם ולא המקום. ושאם אבא חושש שילדיו לא יתמידו בלימוד תורה ובקיום מצוות, מוטב שיפשפש במעשיו ובחינוך שנתן להם ולא יוציא לעז על אמריקה. ואמא שאלה את נח מה גיטל אומרת על אמריקה, ונח אמר שגיטל אומרת בסדר - על פי רוב אמרה גיטל בסדר. ואותי לא היה צורך לשאול מה דעתי על אמריקה, כי בכל פעם שהסתכלתי על גדליה מדבר על אמריקה בעיניים נוצצות, נצצו גם עיני שלי.





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השעה מאוחרת. חושך בבית. לחישותיהם של אבא ואמא בחדר המגורים מעבר לדלת כבר השתתקו ונבלעו בתוך קירות הבית. גדליה ואני עדיין זוג צעיר - אני בת שבע עשרה וגדליה מבוגר ממני בשנה, ולכן אנו ישנים בחדר השינה של אבא ואמא על המיטות הגדולות והמזרנים הרכים. כל לילה לצדו של גדליה הוא עדיין ענן של אושר. חלום שחלמתי במשך שנים ועדיין לא התרגלתי לכך שנהפך למציאות. גופו של גדליה גדול וחזק ומשרה ביטחון, וכשהוא נצמד אל גופי עולים ממנו ריח של עץ וחום שהיה עשוי להפיל עלי תנומה, אלמלא הפיח בי דווקא ערנות של בוקר אביב. גדליה לוחש לתוך אוזנִי - בקרוב אקח אותך לאמריקה, אהובה שלי. בקרוב נתחיל חיים חדשים במקום שבו כולם שווים. כולם בני חורין. ואני אהפוך אותך לאישה המאושרת ביותר בעולם.

גדליה לוחש לתוך אוזני רוח שמפיחה חיים במפרשים רדומים. הוא עוטף את גופי בגלים של מים רבים המשיטים ספינה רעועה אל חוף מבטחים. צופר של אונייה צועק בתוך ראשי. אני חולמת מסע. אני חולמת מים סוערים שנושאים אותי ומטיחים אותי ומטילים אותי לבסוף על אדמה רכה מכוסה בעשב רענן. גופי מותש מהמסע, אבל מעט מעט פושטת בו לאות נעימה שבעוד רגע תיהפך לשינה. והשינה תהיה שדה רחב שאוכל לרוץ ולרוץ בו, חופשייה מפחדים. חופשייה מדאגות.









ג.









וכשניתקה הספינה מהנמל - רסיסי מים ניתזו מכל עבר וריח דחוס של עץ רקוב ודגים ועשן מנועים מילא את הריאות וצריחת צופר רמה החרישה את האוזניים - נראתה קבוצת נוסעים כשהיא נדחקת אל הסיפון במין להט דתי. כמו יוצאי מצרים שהשליכו אל האש נזמים וצמידי זהב הם נראו לי, כשבאיזו התרגשות טקסית הסירו מעל ראשיהם כובעים וכיפות ופאות נוכריות ושביסים והשליכו אותם אל המים. כשבעיירה דיברו על אנשים כאלה חשבתי שזו רק הגזמה, כדרכן של הגזמות. ניסיון לתת תוקף לאיומים על ה"טריפה מדינה" שאבניה טמאות ואווירהּ מזוהם, ושכל מי שיוצא בדרכו אליה מסיר מעליו קב אחד של יראת שמים בעלותו על האונייה, ותשעה קבין נוספים כשהוא בא בשעריה. עכשיו, כשכיפות וכובעים ופאות נוכריות התעופפו באוויר והושלכו אל מעבר למעקה האונייה, היו השמועות למציאות. נדמה היה לי שמישהו הגדיל לעשות והשליך אל המים גם נרתיק של תפילין, אבל אולי רק דמיינתי. רסיסי מים ניתזו מכל עבר והתערבו ברטיבות שמילאה את עינַי ממילא, ואולי ערבבה בין מה שראיתי לבין מה שדימיתי לראות.

ככל שהתארך טקס התשליך המשונה הזה - צהלות וקולות צחוק לצד קריאות מחאה ליוו אותו מכל כיוון - הרגשתי איך מתהדקת אחיזתי בצרור המרופט שבידַי. מה כבר יש בו, חשבתי לעצמי, שמלת שבת אחת, ועוד שמלה משומשת אך נאה למראה, שניתנה לי בידי פקידי חברת עזרה בהמבורג, כדי שאוכל להחליף בה את שמלתי בסיומו של המסע האינסופי הזה, וכך איראה בעיניהם של פקידי ההגירה באי הדמעות כמי שראויה לבוא בשערי אמריקה. וסידור, וחמשת חומשי תורה שאבא דחף לתוך ידי כשנפרדנו ליד העגלה בקצה הרחוב, וכמה תמונות של אבא ואמא ושל טויבּה שלי, מהוהות מרוב משמוש אף שעדיין לא חלף זמן רב מאז שצולמו. רק זה היה בתוך הצרור. טבעת הנישואים שלי הרי היתה על אצבעי, לוחצת אבל מבטיחה שיום אחד, כשאזדקק לה, אוכל להמיר אותה בכסף עובר לסוחר; טבעת היהלום שקיבלתי עם אירוסי חסרה כבר מזמן. מעט הכסף שברשותי הוטמן בנרתיק התלוי על צווארי ומוסתר צמוד לגופי מתחת לשמלה, וגופי עטוף בצעיף גדול, שבלילות הקרים משמש גם תחליף לשמיכה. כל כך מעט היה בצרור שבידי, ובכל זאת אחזתי בו חזק כל כך, כאילו טמונה בו כל תמצית קיומי, כאילו אם יאבד ממני, יאבד איתו גם כל מה שאני. וכשבסמוך למעקה האונייה עמדו אנשים והשליכו אל המים המקציפים כיפות וכובעים ופאות נוכריות, אחזה ידי השנייה בלי משים במטפחת שכיסתה את שער ראשי, מבקשת להבטיח שלא תבוא שום רוח זרה ותסיר אותה מעלי.

כשהריח המוזר - תערובת של ריח דגים ועץ רקוב ועשן מנועים - משך צריבה של בחילה ממעלה הקיבה אל עבר גרוני, הוסיפו תנודות הגלים על מה שעורר בי הריח, ורק בקושי הצלחתי לפלס לי דרך לעבר המעקה בניסיון שלא להקיא על בגדי או על רצפת העץ המוכתמת, שנראתה כאילו כבר ספגה בעבר את פרצי מועקת הגוף והנפש של אלפי נוסעים כמותי. כשהרגשתי שמץ הקלה התחלתי להביט סביבי, מנסה להפריד פנים בודדות, בעלות תווי היכר וייחוד, מתוך הגוש שהורכב מהמוני פנים, מהן צוהלות ומלאות ציפייה לקראת המסע ואחרות המומות ומבוהלות כפי שנראו מן הסתם גם פני שלי. מפלצת הפלדה האימתנית הזאת, שגודלה לא נתפס במלוא מבט העין, הפילה עלינו אימה. מישהו מלמל בפחד שכך בוודאי נראה הלווייתן הקדמוני, שהיה עצום יותר מכל חיה שנבראה אי פעם, ושלעתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו, יהיה בבשרו די כדי לכלכל את כל הצדיקים היושבים בסוכה העשויה מעורו.

והמים, כמה מים נפרשו סביב האונייה למלוא רוחב האינסוף. יריעת נחושת מרוקעת, מוריקה, מכחילה, מכסיפה, מקציפה. נרעדת. נעה ונדה. עולה ויורדת כמו מפת שבת שמנוערת מפירורי הסעודה, ואנחנו מעליה, עולים ויורדים בעקבותיה. חבורות חבורות התגודדו הנוסעים סביבי, אוחזים זה בזה כאילו כך יגנו על עצמם מטלטלות הספינה, כאילו כך יבטיחו שלא תתהפך עליהם האונייה ותטיל אותם אל המים. אלפי שנים נודדים היהודים מארץ לארץ, מיבשת ליבשת, מלמל איש זקן אחד שזקנו מאפיר ופניו ירוקות. נודדים מארץ לארץ ומיבשת ליבשת, ותמיד רגליהם מונחות על הקרקע. אבל כך? מי שמע מין דבר משונה שכזה? יהודים מהלכים על פני המים? וכמו כדי לחזק את דבריו התעוותו פתאום פניו הירוקות, ושטף של מים רבים פרץ מתוך פיו - שלא כמוני, לא הספיק להטות את גופו אל מעבר למעקה - וכבר סבבו אותו קריאות של גועל וכעס ומיאוס. מישהו שעמד קרוב מדי אל אותו זקן הפטיר את המילים שמכאן והלאה ילוו אותי עוד ימים רבים: מארה על קולומבוס!





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כשעלינו על האונייה הנחו אותנו בדחיפות לעבר האולמות שבירכתיים - גברים לחוד, נשים בודדות לחוד ונשים עם ילדים לחוד. שמחתי כשראיתי את הנשים שילדים קטנים כרוכים סביב שמלותיהן ותינוקות צווחים אחוזים בזרועותיהן נדחפות הרחק ממני. שום כוח בעולם, ידעתי, לא יאפשר לי לעבור את המסע הזה כשילדים קטנים מקיפים אותי. אבל כאשר נהדפנו לתוך אולמות השינה הארוכים, ועינינו מצליחות רק בקושי להתגבר על העלטה הכבדה בעזרת אור המנורות הקלוש, נחרדנו לראות שורות שורות של דרגשים צרים שעליהם מזרני קש מעופשים, ספוגים בריחות שלא רצינו לחשוב מה מקורם, צמודים זה לזה ומתנשאים זה מעל זה בקומות כדי לספק מקום שינה לאלפי הנוסעים. חלונות לא היו כמובן באולמות השינה - גלים סוערים שצְפו מעבר לַדפנות במעמקי הספינה - והאוויר היה חושך סמיך ומצחין, כך שבתוך רגעים מעטים התחילו היורדים במדרגות אל מעמקי הספינה להתנגש בנוסעים שכבר גילו מה מצפה להם שם ומיהרו לחזור אל הסיפון. ושם התערבו אלה באלה נשים וגברים וילדים, נדחקים זה לצד זה, שומטים ראש כבד על ערימת סמרטוטים, מניחים גוף יגע על גוף יגע אחר. וקולות גניחה ואנחה ומלמול מתערבבים אלה באלה, וביניהם גם קולות בכי של תינוקות וילדים קטנים, זה רעב, זה צמא, זה פוחד מהמים, זה מחפש צעצוע שאבד, ואני - איך אשרוד לאורך כל המסע הזה כשכל קול בכי מזכיר לי את מה שהשארתי מאחור?

כשעלינו על האונייה הסבירו לנו שעלינו לתפוס לעצמנו דרגשים באולמות השינה ולהניח את חפצינו כל אחד על הדרגש שיבחר לעצמו. אבל מי יעז להניח את חפציו בלי השגחה על דרגש אחד מבין מאות דרגשים זהים? מי יעמיד את כל הרכוש שנותר לו בעולם בסכנת הטָעוּת שבהחלפת צרור אחד באחר, בסכנת רשעותם של מי שאינם בוחלים בנטילת רכושו של הזולת? וכך הקפיד כל אחד לאחוז בחוזקה במעט החפצים שהביא איתו מהבית - זה בתיק וזה במזוודה ישנה וזה בשמיכה מרופטת שבתוכה צרוּר כל רכושו. ועם מעט החפצים האלה אנחנו נעים ממקום למקום על גבי הסיפון, ופתאום בא גל גדול ומנער את האונייה על גבי המים, ואנשים נופלים זה על גבי זה, והצרורות והתיקים והמזוודות נשמטים ונפתחים ובגדים וספרים ותמונות מתערבבים אלה באלה, ואנשים מתגוששים ונאבקים להחזיר לעצמם את המעט שהיה להם. וכל אחד מתכרבל בפינתו ומגן בגופו על חפציו.

כשירדנו אל אולמות השינה שבבטן האונייה ראינו איך מחיצות בד מפרידות בין אזורי השינה של יהודים ושל נוכרים, לבל נתערבב אלה באלה. אבל כאן, על הסיפון, אמנם נצמדים אל אלה הדומים לנו, ובכל זאת, כמו במגדל בבל, בליל של שפות ומבטאים נשמע מכל עבר, ובגדים וכובעים משונים מארצות משונות, כל אחד גונח, נאנח וממלמל בשפתו את הפחדים מפני הלא נודע ואת התקוות להגיע אל אותו חוף מבטחים. ומי ייתן ולא יהיה סופה של הספינה הזאת כסופו של המגדל.





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בלילה הראשון התלכדו השמים השחורים עם המים שהשחירו גם הם ונהפכו לגוש כהה שסגר עלינו מכל עבר. עובדי הספינה הדליקו פה ושם פנסים כדי להפיג מעט את החשיכה. כבר יצאנו מתחומו של נהר האלבה אל תוך הים הגדול, ולבליל הריחות המצחינים שנשמנו לתוך ריאותינו מאז הבוקר - ריח דגים ועץ רקוב ועשן מנועים, וריח דחוס של תפוחי אדמה מתבשלים שעלה מן המטבח שבבטן האונייה - הצטרף עכשיו גם מין ריח מוזר שלא הרחתי כמותו עד היום הזה - ריחם של מים מלוחים. יום אחד מימי ההפלגה הרבים בים בא אל סופו, חשבתי לעצמי, תוהה איך יעבור הלילה, תוהה איך יעברו כל הלילות העתידים לבוא אחריו.

באותו בוקר עדיין לא הכרתי איש מבין אלפי האנשים שעלו איתי אל הספינה, רק כמה פנים הצלחתי להפריד מתוך ההמון שהקיף אותי ולזהות כפניהם של אנשים שנסעו איתי ברכבת מקייב או ששהו איתי במחנה המהגרים בהמבורג או שנדחקו לצדי בנמל. וככל שרבו האנשים שסביבי כך גברה תחושת הבדידות שחדרה לעצמות בקור שדקר בתוכי כמו מיליוני מחטים. רק כמה שעות חלפו, והשטח הצר שחלקנו אלה עם אלה התחיל למסמס את תחושת הזרות ששררה בינינו וכפה עלינו תחושה של משפחה מורחבת, שגם אם את רוב בניה ובנותיה לא הכרתי אפילו בשמם, הידיעה שכולנו שותפים לאותו דוחק ולאותן תלאות, הצורך לחלוק איתם קולות ומחוות גוף ומעשים שעל פי רוב אדם עושה בינו לבינו בדל"ת אמותיו, ואולי יותר מכול - הצורך להקל את תחושת הבדידות המעיקה, החלו ליצור בינינו מין קרבה משונה.

הקרבה מקרית. אנשים שבאקראי מצאו את עצמם מכורבלים על הסיפון זה לצד זה משילים זה בפני זה כיסויים ומחסומים, חושפים בפני שכניהם את קרבי הנפש, מערטלים את נשמתם, מספרים בגילוי לב למי שיום קודם כלל לא הכירו דברים שמעולם לא סיפרו לאיש. עד שהמסע יגיע אל סופו וכל אחד מהם יתגלגל לאן שיתגלגל. וחברוּת האמת וסודות הנפש הכמוסים יישטפו אז עם המים שבהם יציפו הספנים את רצפת האונייה המזוהמת, ייסחפו אל הים ויתפזרו לכל עבר עם קצף הגלים.

ולכן אני שותקת עכשיו, כי סודותי יקרים לי מדי. כי מה ששלי שלי ולעולם לא אסכים לחלוק אותו עם זרים. וכשאישה גדולת גוף מוקפת בשלושה ילדים מניחה את גופה הכבד ואת ילדיה בסמוך מאוד אלי על הסיפון ומבקשת למצוא בי ידידה למסע, אני מניחה לה לדבר ומבכרת את השתיקה. גופה מסורבל, עטוף בשמלה אפורה מוכתמת, ופניה עייפות ומתחילות להיחרש קמטים, אבל על פי גילם של ילדיה נראה כאילו היא צעירה ממה שהן מספרות עליה. הגדול נראה כאילו עדיין אינו בר מצווה, והקטן גדול רק במעט מבתי, מטויבה שלי. אבל אולי לא. פתאום אני מוצאת את עצמי תוהה מהו בעצם גודלה האמיתי של טויבה. לבי מלא בה למלוא גודלו, אבל הידיים לא ליטפו אותה כבר כל כך הרבה זמן, שבועות ארוכים כבר לא ליטפתי אותה, והגוף שרוצה לצעוק מרוב געגועים לחיבוקיה כבר לא בטוח לגמרי עד לאן הגיעו רגליה בפעם האחרונה שנשאתי אותה בזרועותי וחיבקתי אותה.

אני הינדה, היא זורקת לעברי, ואת? חנה, אני משיבה בשקט, מסרבת להתמסר בקלות לשיחה. אבל היא, כאילו לא אכפת לה. מביטה באצבעי החבוקה בטבעת, במטפחת שלראשי, ושואלת - מישהו מחכה לך שם, באמריקה? אחי, אני עונה בקצרה, אחי ואשתו. והיא לא מוסיפה לשאול, אולי מתוך רצון שלא לחטט במה שאינו עניינה, ואולי מפני שענייניה מעניינים אותה יותר מעניינַי. חיימק'ה שלי נסע כבר לפני יותר משלוש שנים, היא ממשיכה אף שלא נשאלה. לבוסטון, ומצליח מאוד בעסקים. כל כמה חודשים שולח כסף, אבל הילדים מסכנים, היא אומרת ורומזת לכיוון הילדים שמצטופפים שלושתם תחת שמיכה אחת ומנסים להירדם. כל כך הרבה זמן לא ראו את אבא שלהם. הגדול יעלה לתורה ויניח תפילין עוד מעט, ואיך אפשר בלי אבא? והקטן - היה רק תינוק כשאבא שלו נסע, בקושי זוכר איך נראה. והילדה - היא מרימה מעט את השמיכה, בודקת את הילדים שנשימותיהם נעשות אט אט קצובות ורגועות - הילדה המשיכה לבכות כל לילה, כאילו רק אתמול עזב. החזיקה את הבובה שנתן לה לפני שנסע קרוב קרוב ללב בכל לילה כשנכנסה למיטה ובכתה שעד שאבא שלה יחזור לא תוכל לישון. אמרתי לה שתישן איתי במיטה, במקומו, וכך שלוש שנים. אבל אני כאילו לא מספיקה לה. הכניסה לעצמה לראש שעד שלא תראה את אבא שלה לא תוכל לישון. וכך כל לילה. בכי ובכי עד שרק מרוב עייפות היתה נרדמת. רק מיום שהבטחתי לה שניסע אל אבא שלה, לאמריקה, התחילה לישון בשקט. הנה - היא שוב רומזת לעבר הילדים שכבר נוחרים בקולות שקטים - תראי איך הם ישנים בשלווה. אמא עושה בשבילם הכול. מעלות השחר ועד חצות הלילה. מנקה ומבשלת ומכבסת ומאכילה ומטפלת בהם כשהם חולים, והם - רק אבא ואבא יש להם בראש. ואני שומעת את קולות השינה של הילדים, אבל לנגד עיני רואה את טויבה שלי חובקת קרוב ללבה את הבובה שנתתי לה לפני שנסעתי, ובוכה אמא, אמא, אמא במיטתי שנהפכה למיטתה. עד שאמא שלי אוספת אותה אל מיטתה שלה - משכיבה אותה בינה לבין אבא, שרה לה שירי ערש, אבא מספר לה אגדות ישנות, מעביר על ידה הרכה את כף ידו שעורה קשה ויבש, אבל היא ממשיכה לבכות.

אני רוצה למלא את אוזנַי בקולות הגלים המתנפצים על הספינה, ברעש טרטור המנוע העצום, כדי להשתיק את קול בכייה של טויבה בתוך ראשי. אבל הינדה ממשיכה לדבר כאילו העניין שלי בסיפוריה אינו מעניינה. אז כתבתי לו שאני יוצאת אליו עם הילדים, היא ממשיכה לספר. שאין טעם לחכות יותר עד שיתעשר ויבנה לנו בית של גבירים. הילדים מתגעגעים. וגם אני, כמה זמן אוכל להמשיך לטפל בהם לבדי. הוא כתב לי לחכות. שאולי עוד שנה ירוויח די כסף כדי לחזור וללוות אותנו במסע לאמריקה. כתב שמסוכן בדרך לאישה עם ילדים קטנים. יש גנבים ורמאים בכל פינה, הוא כתב, וסיפר סיפורי אלף לילה ולילה על אסונות של נוסעים בדרך שאיבדו את כל רכושם ואפילו את חייהם. אבל אני צחקתי לו. איך בדיוק אתה תעזור לנו? חיימק'ה הוא קטן כזה ודקיק כמו לולב. להרים כד של חלב איננו מצליח. פה כואב הגב ופה לוחץ הקילה...

באמת, אם רק הייתי יודעת מה מחכה לנו במסע הזה הייתי מעדיפה לחכות לו ואולי לא לצאת אליו בכלל. והיא מספרת בשטף איך באכסניה שבעיר הגבול נובוסליצה נתקלה בנוכל אחד שהתחזה לתלמיד חכם והבטיח לה ולעוד חבורת יהודים מסכנים שאם ישלמו לו כהלכה, יקשר אותם עם רוסי שיעזור להם להבריח את הגבול מבלי להיתפס בידי החיילים השומרים אותו. והם, איזו ברירה היתה להם, הרי לא היו להם המסמכים הדרושים כדי לחצות את הגבול כחוק. שילמו לו במיטב כספם, אבל הוא עשה "ויברח" ונעלם עם הכסף. וכשהגיעו אל מעבר הגבול בלילה קר וחשוך וחיפשו את איש הקשר שהיה אמור להעביר אותם את הגבול, לא מצאו שם נפש חיה ונאלצו לחזור שוב ושוב לילה אחרי לילה. ורק בלילה הרביעי פגשו שם איכר רוסי שיכור ששלף מולם סכין ואיים שאם לא ישלמו לו, יסגיר אותם לידי החיילים או שישחט אותם בו במקום. והם, איזו ברירה היתה להם. שילמו במה שנשאר להם והלכו אחריו כשהם מתפללים לריבונו של עולם שהשמש שתזרח למחרת בבוקר תמצא אותם בין החיים. ורק במזל הצליחו לעבור את הלילה הזה ואת הגבול. ואחרי כל זה עוד היו צריכים להתגלגל בדרכים שבועות ארוכים עד שהגיעו להמבורג, כי ההפלגה שרכשו אליה כרטיסים הרי יצאה מהמבורג, ומי העלה על הדעת כשיצאו ממוגילוב שהמבורג רחוקה כל כך מנובוסליצה. ורק בזכות יהודים טובים ובזכות פקידי חברת עזרה, שנתנו להם קצת אוכל וקצת כסף, לא מתו ברעב ושרדו את המסע האינסופי הזה, עד שעלו סוף סוף על האונייה הזאת, שגם עליה לא טוב בהרבה - מחלת ים וצפיפות וזוהמה, ולאכול נותנים רק תפוחי אדמה מבושלים בקליפתם ודגים מלוחים. ומזל שחיימק'ה שלה - אף על פי שהוא קטן ודקיק כמו לולב וסובל מקילה ומכאבי גב ואפילו כד חלב בקושי מצליח להרים, מזל שראש ממולח יש לו, וכבר עשה עסקים מפולפלים באמריקה וכשיגיעו לשם יחיו ברווחה ובתוך שנה שנתיים יוכלו לרכוש לעצמם בית של גבירים.

ואז היא משתתקת לרגע, מתבוננת בי, כמעט מופתעת לגלות שכל הזמן הזה הייתי שם, מיטיבה את קשר המטפחת שמוטמן מתחת לפימה רוטטת ושואלת כלאחר יד לאן אני נוסעת. ואני אומרת, ניו יורק, מגלגלת את שתי המילים הללו לאט על הלשון. פתאום הן זרות לי. זרות ומוזרות וצופנות בתוכן משהו רחוק ותמוה. והינדה מניפה יד בביטול ואומרת - בוסטון היא הטובה ביותר לעסקים. כאילו מיליוני אנשים שבחרו בניו יורק היו עיוורים לראות את מה שראה חיימק'ה שלה, שראשו ממולח, ושבתוך שלוש שנים עשה בבוסטון עסקים מפולפלים וחי בה ברווחה ובעוד שנה שנתיים כבר יצליח לקנות בה בית של גבירים. והיא מביטה בי מרוצה, נראה שסיפרה את כל מה שרצתה לספר, וכבר היא מתעטפת בשמיכה משלה, גונחת ונאנחת ומתלוננת על הרצפה הקשה ועל הקור המציק, וכעבור רגע כבר היא משמיעה נחרות קצובות, רמות יותר מאלו של ילדיה.

וכשהיא משתתקת ונרדמת אני מוצאת את עצמי ערה וחסרת שקט ותוהה אם אצליח לשקוע בחיקה של השינה עד שיגיע הבוקר. ואני מרגישה בודדה כל כך. האנשים שאני אוהבת נמצאים במרחק שבועות של נסיעה ממני, והאנשים שמקיפים אותי הם זרים שאין להם עניין בי ושבעוד פחות משבועיים יסתלקו מחיי לעולמים. ומסביבי רק שמים שחורים ומים שחורים שאין להם סוף.

ריבונו של עולם, אני לוחשת בלי קול. שמור לי עליהם. ושמור עלי כדי שאוכל לשוב ולחבק אותם שוב לפני שאצא מדעתי.





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השינה הגיעה טיפין טיפין. הרצפה היתה קשה. הקור חדר מבעד למעיל ולצעיף הגדול שהתעטפתי בו כבשמיכה. מכל עבר נשמעו קולות גניחה ואנחה, קולות צחוק ובכי, קולות דיבור וקולות שהיסו את המדברים. מדי פעם נשמעו קולות הקאה. אנשים קמו והלכו מתוך ערנות או מתוך שינה, כשלו אלה על אלה, נפלו ונחבטו וצעקו ונזפו, ושוב קולות גניחה ואנחה וצחוק ובכי. קולות נחירה עלו מהגוש הכהה שבו התלכד גופה של הינדה עם גופי שלושת ילדיה, ושל נוסעים נוספים שכבר בורכו בשינה המיטיבה, נבללו בקטעי פטפוט ומלמול שנשמעו מפה ומשם ובשצף הגלים שחבטו בספינה ובטרטור המנוע העצום, אבל לא היה בהם כדי להשתיק את קולות הבכי של טויבה הנצמדת לבובתה שרעמו בתוך ראשי. הייתי רוצה שהינדה תתעורר ותשוב לספר את סיפוריה שאין לי בהם עניין, תחפה במילותיה על הקולות שבתוכי, אלא שהינדה ישנה שינה עמוקה שיכולתי רק להתקנא בה.

אבל השינה הגיעה טיפין טיפין. תחילה התבוננתי בכוכבים, מנסה למצוא את העגלה הקטנה והעגלה הגדולה - אבא לימד אותי לפני שנים רבות איך למצוא אותן מתגלגלות לדרכן בין כוכבי השמים. הנה קצה מוט האחיזה, הוא הצביע, וכאן נשב יום אחד ונצא למסע אל ארץ ישראל, אמא ואני נשב בעגלה הגדולה, את ונח תשבו בעגלה הקטנה. ואני צחקתי והטחתי בו - אבל אבא, מה יקרה כשתעלה השמש? איך ניסע אז? עכשיו התערבבו הכוכבים במסילותיהם, אלפי נקודות נוצצות במרחק אלפי שנות כיסופים, ואני נסעתי לבדי באונייה אל אמריקה הרחוקה.

ובסוף הגיעה השינה, טיפין טיפין. עננים התחילו לחלוף מעל פני הירח והכוכבים, מכסים אותם לרגע ושבים ומגלים, מכסים ומגלים, ואז מופיעים לזמן ארוך יותר ויותר, והערפל שהתערבב בנקודות האור נהפך לרגעים של שינה חטופה. מישהו צעק מרחוק משהו שלא הבנתי, אחד מילדיה של הינדה בכה מתוך שינה על דבר מתיקה שנגזל ממנו, והרגעים החטופים של השינה הלכו והתארכו והיו לרצף של תמונות שהתערבלו בתוך ראשי - רכבת חולפת, גלים שוצפים, מזרני קש על דרגשי שינה צפופים, קערות בדיל מלאות תפוחי אדמה מבושלים בקליפותיהם, אמא - זאת היתה העוגה שלי, עכשיו היא נפלה אל המים ומי ייתן לי עוגה אחרת במקומה?

ואז חלמתי על טויבה. היא בכתה כי רצתה עוגה. מישהו חטף מידה הקטנה פרוסת עוגת דבש, וכשרצה אחריו נפלה העוגה לתוך שלולית וטויבה התבוססה בבוץ וניסתה להוציא ממנו את העוגה שכבר היתה לעיסה שחורה ודביקה. הרמתי אותה בזרועותי. גופה נצמד אלי ונשם בקצב נשימותי. היא היתה רכה וחמה. כפות ידיה הקטנות מיששו את צווארי ומשכו מתחת לבד שמלתי נרתיק שהוסתר היטב. מה זה, אמא? היא שאלה. ואני נזפתי בה, היזהרי, אסור שהנרתיק הזה ייפול, אסור שיאבד, כל הכסף שלנו נמצא בתוכו, ואם יאבד הכסף יאבד הכול, ולא אוכל לחזור אלייך, טויבה, אסור שהנרתיק יאבד. אבל טויבה משכה בנרתיק, החוט חתך את צווארי וניתק ממנו, וטויבה פתחה את הנרתיק ומשמשה בתוכו אבל לא מצאה בו דבר. הוא ריק, רציתי לצעוק בבהלה, אבל אז הכניסה טויבה לתוכו את כף ידה הקטנה והעלתה ממנו טבעת יהלום, ובצהלות של שמחה ניתקה ממני והתחילה לרוץ. היא רצה ואני בעקבותיה, לא, טויבה, אל תרוצי, מים מקיפים אותנו מכל עבר, צעקתי. אבל טויבה לא שמעה והמשיכה לרוץ. היא רצה מעל אנשים ישנים, מעדה וקמה והמשיכה לרוץ, הטבעת בידיה - לכל הרוחות הטבעת, צעקתי לעברה, אבל את, טויבה, אסור שתיפלי לי. וכך המשכתי לרוץ בעקבותיה. לא היה מעקה לספינה, והיא רצה היישר אל תוך המים, ואני בעקבותיה, מנסה להדוף מעלי את המים, מנסה לאחוז בגופה הקטן שהולך ומתרחק ממני, והמים חובטים בי וחובטים בי וחובטים.

פתאום נשמעה צעקה - אל בטן האונייה! מישהו ניסה לתפוס בגופי ולהרים אותי, ואני המשכתי לחבוט בכל הכוח - בידיים הדוחפות אותי, במים המצליפים בי. אבל המים הוסיפו להצליף והידיים הוסיפו לדחוף, ואז הבנתי שגשם יורד מלמעלה. הספינה היטלטלה מצד לצד טלטולים שזעזועי הספינה ביום הקודם היו לעומתם כמו נענוע רך של עריסת תינוק מתנמנם. אנשים נשטפו מצד לצד, וקולות של עובדי האונייה - ספנים ופקידי חברת הנסיעות - ניסו להתגבר על קולות הגשם ולהפנות אותנו אל אולמות השינה שבמעמקי הספינה.

במשך רגעים ארוכים כשלנו במדרגות לכיוון בטן האונייה, מתנגשים זה בזה רטובים ומושפלים. במשך שעות רבות ישבנו מכונסים על הדרגשים הצפופים, עינינו מגששות באפלה אחר פנים מוכרות - גם אם לא היו מאחוריהן שם מוכר או דמות מוכרת - מתפללים שהסערה תחלוף סוף סוף ושוב נוכל לעלות אל הסיפון ולנשום אוויר נקי. ואני - במשך שעה ארוכה עוד היטלטלתי בין ערות לשינה, מבקשת להפיל את עצמי אל מעבר למעקה הספינה ולבקש את טויבה הצוללת במים. ורק כעבור זמן רב הבנתי שלא לטויבה הישנה שנת ישרים במיטתה אני צריכה לדאוג. זאת אני שזקוקה עכשיו לרחמי שמים.









ד.









גדליה פרץ לתוך חיינו ביום אביב אחד. אולי בעצם היה זה יום קיץ ואולי דווקא יום של סתיו. אבל אני תמיד אזכור אותו כיום אביב.

נח חזר מהחדר וסיפר על ילד חדש שהגיע לשם באותו יום. יתום אסופי. אחיין של בלה אופת הכעכים. בא רק עכשיו מעיירה רחוקה ויגור אצל דודיו, ילד נוסף שיצטרף אל חבורת הזאטוטים קרועי הבגדים וזבי החוטם שגרו בקצה העיירה באחד הבתים הישנים, שקירותיהם קירות חמר מעוקמים ומטים לנפול, וגגותיהם גגות קש פרוצים לגשם בחורף ולשמש בקיץ. נח סיפר שהוא בן גילו, אבל גבוה וחזק ממנו בהרבה. כבר אז נשמעה מנגינה של הערצה בקולו. אולי גם של קנאה נסתרת.

נח סיפר בשמץ גאווה שהמלמד הושיב את הילד החדש לידו, כי נח היה תמיד שקט וחרוץ וחכם. היו ימים שבהם גם אני הלכתי לחדר וישבתי ליד נח. היינו אז ילדים קטנים של אלף בית ולמדנו יחד לקרוא בסידור ובחומש. אבא ואמא הכניסו אותי לחדר יחד עם נח אף על פי שהייתי צעירה ממנו בשנה, כדי שלא אשאר לבד בבית, אשתעמם ואקנא. עשיתי אז כל מה שיכולתי כדי להצטיין ולהתבלט לעומתו, אבל כשגדלנו קצת והתחילו ללמוד בחדר גמרא, נאסר עלי ועל הילדות האחרות להמשיך ללמוד עם הבנים. אבא המשיך לקרוא איתי מדי פעם בחומש - תמיד החזיק חומש על הדלפק בחנות ובשעות הרבות מדי של הפוגה מקונים היה יושב ולומד, וכשישבתי שם לצדו היה קורא גם איתי בחומש. גם סיפורים נהג לספר לי - מספרי הנביאים ומן המדרש ומעשי חסידים. אבל נח הוא זה שהמשיך ללכת לחדר כדי להיהפך ביום מן הימים לתלמיד חכם ואולי אפילו להיות לרב. עכשיו הושיבו ליד נח בחדר ילד חדש שהגיע מעיירה רחוקה, יתום אסופי. בערב, כשהסתיימו הלימודים, הזמין אותו הילד החדש להתלוות אליו אל בית דודיו שבקצה העיירה ושם נתן לו - ספק ברשות, ספק בגניבה - כעך אחד מהכעכים שאופה דודתו ומוכרת בשוק. נח הביט בי כממתיק סוד, ואז הכניס את ידו לכיס מעילו והוציא חתיכת כעך ששמר עבורי. זאת היתה הפעם הראשונה שאספתי מנח את השאריות של מה שהעניק לו גדליה - כך קוראים לילד, אמר כבדרך אגב כששנינו חלקנו את חתיכת הכעך שכבר היה יבש ומלוכלך משאריות של מאכלים ישנים שנמצאו בכיס מעילו של נח. קוראים לו גדליה, הוא אמר, ושנינו לא ידענו שזאת רק הפעם הראשונה מני רבות שבהן אבקש ליטול מתוך ידיו של נח את פירורי קרבתו של גדליה.

נח היה אז בן עשר ואני בת תשע. אבא ואמא היו כבר זקנים ועייפים משנים, או כך לפחות נדמו לי. פעמים רבות שאלתי את אמא איך זה שרק נח ואני נולדנו להם. איך זה ששנים רבות היו נשואים לפני שנולדנו ובכל זאת אין לנו אחים גדולים. אמא שתקה, תמיד מיעטה לדבר על עצמה, ורק אמרה שהיו שנים רעות ואחר כך באו שנים טובות, ושאנחנו פירותיהן של אותן שנים טובות. בכל שנה בשבת בראשית, כשאבא קרא לעצמו את פרשת השבוע לאור הנרות, נדמה היה לי שיש עצב מיוחד בקולו כשקרא את המילים - "ויקרא את שמו נח לאמור זה ינחמנו" - אבל אולי רק דמיינתי.

בשבועות הבאים איחר נח לחזור בערבים מהחדר, וגם בשבתות היה נעלם לשעות ארוכות. כשהיה מגיע הביתה היו בגדיו מלוכלכים מבוץ או מעשב, שריטות נראו על ידיו ועל פניו, ובעיניו היה מבט קונדסי שמעולם לא נראה בהן קודם. אבא ואמא התלחשו ואמרו שהיתום האסופי משפיע עליו לרעה, ויום אחד הלכה אמא לחדר כדי לשוחח עם יוסל'ה המלמד ולבקש ממנו שירחיק את הילד הזה מבנה, שעתיד לגדול להיות תלמיד חכם ולא פרחח שמטפס על עצים ועל גדרות ורודף אחרי חתולים. יוסל'ה, כך סיפרה אחר כך, הביט בה בעיניו הטובות, שחודרות פנימה עמוק לתוך נשמות תלמידיו ובוחנות את השריטות שעל לבותיהם ולא רק את אלו שעל על גופם, ואמר לה - הוא ילד טוב, ברכה, ילד טוב ומסכן. הרבה צרות עברו עליו בעשר השנים שחי בעולם הזה. צריך לקרב אותו, ברכה, לא להרחיק.

ולכן, מיד אחרי הביקור בחדר הלכה אמא אל דוכן הכעכים של בלה בשוק, הציגה את עצמה בתור ברכה מוסקוביץ', אמו של נח, וסיפרה לה שנפשו של בנה קשורה בנפשו של גדליה היתום, וכדי לשמח את נח שלה היא מבקשת בכל לשון של בקשה שבלה תתיר לגדליה לאכול בביתנו בשבת הקרובה. אמא, שלא רק מיעטה לדבר על עצמה אלא מיעטה גם לדבר סרה באחרים, לא סיפרה עד כמה שמחה בלה האופה למשמע ההזמנה. אבל כולנו ידענו ששמחה, כי בלה אופת הכעכים והענוך אישהּ החייט היו עניים מרודים, עניים בהרבה מאיתנו, והצליחו רק בקושי לפרנס את שבעת ילדיהם.

וכך, בליל שבת לאחר התפילה חזר אבא מבית הכנסת כשמאחוריו נח וגדליה, שעד לאותו יום רק שמענו עליו אבל עוד לא ראינו אותו. הוא היה גבוה מנח בראש לפחות, וכתפיו היו רחבות כל כך עד שבגדי השבת הישנים והמהוהים שלבש, שקיבל מן הסתם מאחד מבני דודתו, היו קטנים ממידתו ונראו עליו עלובים אפילו יותר משהיו באמת. אבל היו לו עיניים - אילו עיניים היו לו - שמים בהירים משתקפים באגם שבקצה העיירה בעיצומו של יום קיץ, כשבני האיכרים משתובבים בתוכו ומתיזים מים לכל עבר והשמש יורה לעברם קרניים לוהטות. והיו לו פנים - אילו פנים היו לו - בוקר אביב מואר, מעוטר בשיער שצבעו שיבולי זהב, שיער שמזמן לא נגזז ושיווה לו עצמו מראה של בן איכרים. מראה של גוי, לחשה אמא לאבא לאחר שהלכנו לישון. לחשה וחשבה שלא שמעתי, אבל אני שמעתי היטב.

מעט מעט, במשך חודשים רבים, אולי שנים, התחילו להתגלות לנו פרטים על עברו של גדליה. למדנו שנולד בפולטבה שנה או יותר לפני הסופות בנגב - גל הפרעות ששטף את דרום מערב רוסיה בעקבות רצח הצאר אלכסנדר השני. שמעתי פעם את אמא ממלמלת - מזל שנולד לפני הפרעות, כי עם ראש של גוי וגוף של גוי כמו שלו עוד היה אפשר לחשוב שנולד לאיזה פוגרומצ'יק שיכור. אינני יודעת אם ידעה ששמעתי אותה אומרת את הדברים. מכל מקום, ודאי לא העלתה על דעתה שהם נשמרו בלבי באותו מקום מדמם שבו ננעצות הסכינים הדוקרות ביותר.

כשפרצו הפרעות איבד את אביו ואת שני אחיו. אמו מעולם לא התאוששה מהפרעות ונשארה אחריהן פצועה בגוף ובנפש. במשך שנים היתה חולה, גידלה את גדליה רק בקושי, וכשהיה בן עשר והיא הבינה שימיה ספורים, ביקשה מאחותה שלאחר מותה תאמץ אותו ותשמור עליו עד שיגיע לבגרות. גדליה הגיע אלינו לליפשיק בידיים ריקות אבל בלב מלא כאבים, ובהחלטה נחושה שגורלו לא יהיה כגורל משפחתו.

ולכן, כשהגיע אלינו עם אבא ועם נח מבית הכנסת באותו ליל שבת, אף על פי שידעתי שבעיני האגם שלו שמימיו ניתזים לכל עבר רובצת מבוכה - הוא הישיר מבט אל אמא וגם אלי כשנח הציג אותנו בפניו. וכשאבא מלמל - ספק אומר, ספק שר - את ה"שלום עליכם" ואת "אשת חיל", הצטרף גדליה לשירה כאילו היה בן בית. ואז בירך אבא את נח ואותי בברכת הבנים והשתהה לרגע, ואז רמז לגדליה להתקרב אליו וגדליה הרכין את ראשו ואבא הניח עליו שתי ידיים מחוספסות אבל רכות ובירך גם אותו. ולרגע נדמה היה לי שדמעה מתנוצצת בעיניו של גדליה, אבל אולי רק דמיינתי.

נח הושיב את גדליה לידו, בכיסא שתמיד היה שמור לי, ואני נאלצתי להתיישב מולם. בהיחבא פזלתי וראיתי איך הם בועטים זה ברגליו של זה מתחת לשולחן, איך הם מסתודדים זה עם זה, איך הם מצחקקים. במשך רוב הארוחה עשיתי את עצמי כאילו לא אכפת לי. אבל בתוך תוכי רציתי לצעוק. רציתי להשליך על שניהם את קערות המרק. רציתי לעמוד מול נח, להפשיל שרוולים ולהכניס לו היישר לתוך הפרצוף אגרוף שלא ישכח כל ימי חייו. אבל שתקתי ובהיתי בקערת המרק שלי, חסרת תיאבון. מאז שנולדתי היינו נח ואני כמו זוג תאומים. רק לנח סיפרתי על החלומות שחלמתי בלילות. רק לנח גיליתי שיבוא יום ואהיה מלכה. ונח סיפר לי סיפורים לפני השינה. סיפורים על ארצות רחוקות ועל תגליות והמצאות. רק לי גילה שיום אחד יכתוב את סיפוריו ויהיה לסופר מפורסם ואולי אפילו עשיר, ולא יצטרך לחסוך פרוטה לפרוטה כמו אבא ואמא ולחשוב פעמיים ושלוש על כל הוצאה. לאבא ואמא לא אמר על כך דבר כי הם רצו שייהפך לתלמיד חכם ואז לרב גדול בישראל. כשמלאו לי ארבע שלחו אותי אבא ואמא עם נח לחדר, ללמוד אלף בית ולקרוא בסידור ובחומש, כדי שלא אשאר לבד בבית, משועממת ואכולת קנאה. וגם כשגדלנו, ונח התחיל ללמוד גמרא ואני נאלצתי להישאר בבית, לעזור לאמא בעבודות הבית והמשק או להתלוות אל אבא לחנות, גם אז בכל לילה סיפרתי לנח מה חלמתי בלילה הקודם - אם שכחתי הייתי ממציאה חלומות אחרים. ונח סיפר לי סיפורים וגילה לי סודות, ובשבתות וחגים היינו הולכים להשקיף על האגם שבקצה העיירה או לטייל בשדות. ומאז שהגיע גדליה לליפשיק לא היה לי עוד נח. הייתי בודדה להחריד ביום ובערב, בימי חול ובשבתות. ועכשיו ישב מולי גדליה הזה שגזל ממני את נח. עיניו שמים שמשתקפים במי האגם בעיצומו של יום קיץ מופז שמש. שערו הארוך מדי מעטר בצבע שיבולים בשלות פנים שהן בוקר אביב בשדות האיכרים. ואני רציתי להשליך על נח ועליו קערות מרק. רציתי להפשיל שרוולים ולהטיח בפרצופו של נח אגרוף שלא ישכח כל ימיו. אבל במקום זה קמתי מהשולחן וברחתי מהבית אל ספסל העץ שלי, שתחת עץ הלבנה רחב הצמרת הסמוך ללול התרנגולות.

ציפיתי שאמא תרוץ אחרי, אבל היא לא באה. ציפיתי שנח יבוא, אבל ידעתי בבירור שלא יעשה זאת. חיכיתי זמן שנדמה לי כנצח עד ששתי דמויות נראו מתקרבות אלי בחושך. נח וגדליה. נח ניגש אלי, גדליה נשאר מעט מאחוריו אבל הישיר אלי מבט כשנח השפיל את עיניו ואמר - אם תרצי תוכלי לשחק איתנו מחר אחרי הסעודה. לא עניתי, אבל שמץ חיוך התפשט על פנַי. וכעבור רגע ראיתי איך גם נח מחייך.

אני בטוחה שאמא אמרה לו לגשת אלי. נח מעולם לא היה חכם דיו כדי להבין בעצמו שעליו לעשות זאת.













מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק השני של הספר.





ימימה חובב / אי החירות









עורך אחראי: דב איכנולד

עורך ממונה: עמיחי ברהולץ

עורכת: דפנה שחורי

עריכת הלשון: רתם כסלו

עיצוב הכריכה: נועה שניר

סדר: טפר בע"מ









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