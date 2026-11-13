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אויה! מי לא יודע שהזאבים העדינים האלה שמכל היצורים האלה, הם המסוכנים ביותר! (שארל פרו, "כיפה אדומה")













פרק 1: האישה בצריף









את רוצה לחשוב שלכל אישה יש אחד כזה, והוא פשוט האחד שלך.

ככה קל יותר. אם אף אחת לא חופשייה. אין בעולמך מקום לאלה שעדיין בחוץ. אין לך שום אהדה לרוח שבשערן, שום סבלנות לשמש שעל עורן.

הוא בא בלילה. פותח את הדלת הנעולה. גורר נעליים בשביל של עלים מתים. סוגר את הדלת מאחוריו, מחליק את הבריח למקומו.

הגבר הזה: צעיר, חזק, מטופח. את נזכרת ביום שבו נפגשתם, חושבת על הרגע החטוף לפני שחשף את אופיו האמיתי, וזה מה שאת רואה: גבר שמכיר את שכניו. שתמיד מוציא את פח המִחזור בזמן. גבר שעמד בחדר הלידה ביום שבתו נולדה, נוכחות יציבה כנגד הרוע בעולם הזה. אמהות רואות אותו עומד בתור במכולת ומושיטות לו את התינוקות שלהן: אתה מוכן להחזיק אותה לרגע? שכחתי את המטרנה, אני תכף חוזרת.

ועכשיו הוא כאן. עכשיו הוא שלך.

יש סדר במה שאת עושה.

הוא מעיף בך מבט, מבט שמשמש כספירת מלאי. את כאן. כל שתי הזרועות, שתי הרגליים, פלג הגוף העליון והראש.

אחר כך מגיעה האנחה. התרככות בשרירי גבו כשהוא שוקע ברגע המשותף לכם. הוא מתכופף לכוון את תנור החשמל או את המאוורר, תלוי בעונה.

את מושיטה יד ומקבלת קופסת טאפרוור. אדים עולים מהלזניה, מפאי הרועים, מתבשיל הטונה, כל מה שהוא מביא. האוכל, רותח, משאיר שלפוחיות בחכך.

הוא מושיט לך מים. אף פעם לא בכוס. תמיד במימייה. שום דבר שאפשר לשבור ולשייף. הנוזל הקר מעביר מכת חשמל בשינייך. אבל את שותה, מפני שזה הזמן לשתות. אחר כך נותר בפיך טעם מתכתי.

הוא נותן לך את הדלי, ואת עושה מה שאת צריכה לעשות. כבר מזמן הפסקת להתבייש.

הוא לוקח את השפכים שלך ומשאיר אותך לדקה בערך. את שומעת אותו בחוץ, את צליל נעליו על האדמה, את נתז הצינור. כשהוא חוזר הדלי ריק, מלא במים עם סבון.

הוא מסתכל עלייך כשאת מתרחצת. בהיררכיה של גופך, את הדיירת והוא בעל הבית. הוא מושיט לך את הכלים שלך: סבון, מסרק פלסטיק, מברשת שיניים, שפופרת קטנה של משחת שיניים. פעם בחודש, שמפו נגד כינים. גופך: תמיד רוקם מזימות, והוא מרסן אותו. פעם בשלושה שבועות הוא מוציא את קוצץ הציפורניים מהכיס האחורי. הוא מחכה בזמן שאת קוצצת את עצמך למצב ייצוגי, ואחר כך לוקח אותו בחזרה. הוא תמיד לוקח אותו בחזרה. את עושה את זה במשך שנים.

את מתלבשת שוב. זה נראה חסר טעם, בהתחשב במה שיקרה עכשיו, אבל כך הוא החליט. את חושבת שזה לא עובד אם את עושה את זה בעצמך. הוא חייב להיות זה שפותח את הרוכסנים, פורף את הכפתורים, מקלף את השכבות.

הגיאוגרפיה של בשרו: דברים שלא רצית ללמוד, אבל למדת בכל זאת. שומה על כתפו. שביל של שיער במורד בטנו. ידיו: אחיזת אצבעותיו. הלחץ הלוהט של כף ידו על צווארך.

במשך כל זה הוא לא מסתכל עלייך. זה לא קשור אלייך. זה קשור לכל הנשים ולכל הבחורות. זה קשור אליו ולכל הדברים שרותחים לו בראש.

אחרי שזה נגמר, הוא אף פעם לא משתהה. הוא גבר בעולם, עם מחויבויות שקוראות לו. משפחה, משק בית שצריך לנהל. שיעורי בית שצריך לבדוק. סרטים שצריך לראות. אישה שצריך לשמח ובת שצריך לערסל. ברשימת המטלות שלו יש סעיפים שלא כוללים אותך ואת קיומך הקטן, סעיפים שיש למלא ולמחוק.

מלבד הערב.

הערב הכול משתנה.

הערב הוא הערב שאת רואה את הגבר הזה הגבר הזָהיר ביותר, שפועל רק בצורה מחושבת מפר את הכללים שלו.

הוא מתרומם, כפות ידיו שטוחות על רצפת העץ. למרבה הפלא, באצבעותיו לא נתקע שום שבב. הוא ממקם את אבזם החגורה מתחת לטבורו, מהדק את המתכת אל העור המתוח של בטנו.

"את שומעת?" הוא אומר.

משהו מתחדד, החלק הכי חיוני בך מקשיב.

"את נמצאת פה מספיק זמן."

את בוחנת את פניו. כלום. הוא ממעט בדברים ובהבעות.

"למה אתה מתכוון?" את שואלת.

הוא לובש את מעיל הפליס שלו וסוגר את הרוכסן עד הסנטר.

"אני חייב לעבור," הוא אומר.

שוב את חייבת לשאול: "מה?"

וריד פועם בבסיס מצחו. עצבנת אותו.

"לבית חדש."

"למה?"

הוא מזעיף פנים. פותח את פיו כאילו עמד להגיד משהו, ואז מתחרט.

לא הערב.

את מוודאת שמבטו ייפול על מבטך בדרכו החוצה. את רוצה שהוא ילגום את הבלבול שלך, את כל השאלות שנותרו ללא מענה. את רוצה שהוא ירגיש סיפוק מכך שהוא משאיר אותך תלויה באוויר.

כלל מספר אחת להישארות בחיים בצריף: הוא תמיד מנצח. הקפדת על זה במשך חמש שנים.









פרק 2: אמילי









אין לי מושג אם איידן תומס יודע איך קוראים לי. לא אנטור לו טינה אם הוא לא יודע. הוא צריך לזכור דברים חשובים יותר מהבחורה שמוזגת לו צ'רי קולה פעמיים בשבוע.

איידן תומס לא שותה אלכוהול. גבר יפהפה שלא שותה הוא בעיה לברמנית, אבל שפת האהבה שלי היא לא אלכוהול, אלא אנשים שיושבים בבר שלי ומפקידים את עצמם בידי לשעה או שעתיים.

זאת לא שפה שאיידן תומס דובר בצורה שוטפת. הוא אייל בשולי הכביש שקופא במקומו עד שאת חולפת על פניו במכונית, מוכן לברוח אם תפגיני יותר מדי עניין. אז אני מניחה לו לבוא אלי. בימי שלישי וחמישי. בים של לקוחות קבועים, הוא היחיד שאני רוצה לראות.

היום יום שלישי.

בשבע בערב אני מתחילה להעיף מבטים לעבר הדלת. פוקחת עין אחת לראות אם הוא בא ועין שנייה על המטבח המלצרית הראשית שלי, מלצרית היינות שלי, השף הראשי שהוא שמוק. ידי פועלות על טייס אוטומטי. קוקטייל סיידקאר אחד, ספרייט אחד, ג'ק דניאלס וקולה. הדלת נפתחת. זה לא הוא. זאת הגברת מהשולחן לארבעה ליד הדלת שהיתה צריכה להזיז את המכונית למקום חניה אחר. ביטר וסודה. קשית חדשה לילד מאחור. דיווח מהמלצרית הראשית שלי: אלה מהשולחן לארבעה לא אהבו את הפסטה. היא היתה קרה או לא מתובלת מספיק. התלונות לא ברורות, אבל הלקוחות כאן, וקורה לא מתכוונת לאבד את הטיפים שלה מפני שהמטבח לא מסוגל להוציא אוכל חם יותר. להרגיע את קורה. להגיד לה להגיד לטבחים לבשל מחדש את הפסטה, עם תוספת חינמית כהתנצלות. או לבקש מסופי, האופה שלנו, לשלוח קינוח אם אלה מהשולחן לארבעה נראים כמו אנשים שאוהבים מתוק. כל מה שצריך כדי להשתיק אותם.

המסעדה היא חור שחור של דרישות, מפלצת שלא יודעת שובע. אבא שלי אף פעם לא שאל אותי; הוא פשוט הניח שאכנס לעסק. ואז הוא החליט למות, כי זה מה ששפים עושים מתקיימים בכתם מטושטש של חום וכאוס, ואז משאירים אותך לאסוף את השברים.

אני צובטת את הרקות שלי בשתי אצבעות, מנסה לגרש את האימה. אולי זה מזג האוויר זה השבוע הראשון באוקטובר, עדיין תחילת הסתיו, אבל הימים מתקצרים והאוויר מתקרר. אולי זה משהו אחר. אבל הערב אני מרגישה שכל כישלון רשום על שמי.

הדלת נפתחת.

זה הוא.

משהו מתבהר בתוכי. אושר מבעבע בי, אושר שמעורר בי תחושה שאני קטנה וקצת זולה ואולי די סתומה, אבל זאת התחושה הכי נפלאה שיש למסעדה להציע, ואני אקח אותה בשתי ידיים. אני אקח אותה פעמיים בשבוע.

איידן תומס יושב בדממה ליד הבר שלי. הוא ואני לא מדברים, מלבד מילות הנימוס הרגילות. זה ריקוד, ושנינו מכירים את הצעדים שלנו בעל פה. כוס, קוביות קרח, ברז סודה, תחתית קרטון. על הקרטון כתוב באותיות וינטג' מחוברות "אמאנדין". צ'רי קולה אחת. גבר מרוצה אחד.

"תודה."

אני מחייכת אליו חיוך מהיר ומעסיקה את הידיים שלי. בין המטלות שטיפת שייקר, סידור צנצנות זיתים ופרוסות לימון אני מגניבה אליו מבט. כמו שיר שאני מכירה בעל פה אבל לא נמאס לי ממנו: עיניים כחולות, שיער בלונדיני כהה, זקן מסודר. קמטים מתחת לעיניים, מפני שהוא עבר דברים בחיים. מפני שהוא אהב ואיבד. ואחר כך, הידיים שלו: אחת נחה על הבר, האחרת כרוכה סביב הכוס שלו. יציבה. חזקה. ידיים שמספרות סיפור.

"אמילי."

קורה נשענת על הבר.

"מה עכשיו?"

"ניק אומר שאנחנו צריכים לבטל את הסירלוין."

אני מחניקה אנחה. קורה לא אשמה בהתקפי הזעם של ניק.

"ולמה אנחנו צריכים לעשות את זה?"

"הוא אומר שהוא לא חתוך טוב ושלא תזמנו את הבישול שלו נכון."

אני מנתקת את המבט מאיידן ומסתכלת על קורה.

"אני לא אומרת שהוא צודק," היא אומרת. "הוא רק... ביקש ממני להגיד לך."

בכל זמן אחר הייתי עוזבת את הבר ומתמודדת עם ניק בעצמי. אבל הוא לא יגזול ממני את הרגע הזה.

"תגידי לו שההודעה התקבלה."

קורה מחכה להמשך. היא יודעת בדיוק כמוני ש"ההודעה התקבלה" לא תמנע מניק להמשיך להציק.

"תגידי לו שאם מישהו יתלונן על הסירלוין, אני אתמודד עם זה אישית. אני מבטיחה. אקח על עצמי את האשמה. הסירלוין גייט יהיה המורשת שלי. תגידי לו שהיללו את האוכל הערב. ותגידי לו שידאג פחות לסירלוין ויותר לאיסוף המנות, אם הצוות שלו מוציא אוכל קר."

קורה מרימה ידיים, כאומרת בסדר, בסדר . היא חוזרת למטבח.

הפעם אני מרשה לעצמי להיאנח. אני עומדת להתרכז בשתי כוסות מרטיני שצריך להבריק, ואז אני מרגישה שהוא מסתכל עלי.

איידן.

הוא מרים את המבט מהבר בחצי חיוך.

"סירלוין גייט?"

לעזאזל. הוא שמע.

אני מאלצת את עצמי לצחקק. "מצטערת."

הוא מנענע את הראש ולוגם מהצ'רי קולה שלו.

"אין צורך להתנצל," הוא אומר.

אני מחזירה לו חיוך ומתרכזת בכוסות המרטיני שלי, הפעם באמת. מזווית העין אני רואה את איידן גומר את הקולה שלו. הכוריאוגרפיה שלנו מתחדשת: הטיית ראש כדי לבקש את החשבון. יד מורמת קלות כברכת שלום.

ופשוט ככה, החלק הכי טוב של היום שלי נגמר.

אני אוספת את הקבלה של איידן טיפ של שני דולר, כמו תמיד ואת הכוס הריקה שלו. רק כשאני מנגבת את הבר אני שמה לב: תקלה, שינוי בדואט המתורגל שלנו.

התחתית שלו. תחתית הקרטון שאני שמה מתחת למשקה שלו. זה הזמן שבו אני זורקת אותה לפח המחזור, אבל אני לא מוצאת אותה.

אולי היא נפלה? אני הולכת לצד השני של הבר, מסתכלת למרגלות השרפרף שהוא ישב עליו לפני כמה דקות. כלום.

זה ממש מוזר, אבל ברור כשמש. התחתית נעלמה.









פרק 3: האישה בצריף









הוא הביא אותך הנה.

ביתו התגלה לעינייך בהבזקים, מבטים חטופים כשהוא לא שם לב. במשך השנים עברת על התמונות האלה, נצמדת לכל פרט: הבית ניצב במרכז חלקת אדמה. דשא ירוק, עצי ערבה. כל צמח גזום, כל עלה מטופח. מבנים קטנים יותר פזורים מסביב לבית כמו עוגיות על מגש. חניה מקורה, אסם, מתקן אופניים. כבלי חשמל מתפתלים בין הענפים. הגבר הזה, כך למדת, גר באיזה מקום נעים ויפה. מקום שילדים יכולים לרוץ בו, ופרחים יכולים לפרוח.

הוא הלך מהר בשביל עפר ובמעלה גבעה. הבית התעמעם במרחק והתחלף בשורת עצים ארוכה. הוא נעצר. לא היה במה להיאחז, לא היה למי לצעוק. עמדת מול צריף. ארבעה קירות אפורים, גג משופע. בלי חלונות. הוא החזיק בידו את המנעול המתכתי והפריד מפתח משאר הצרור.

בפנים, הוא לימד אותך את הכללים החדשים של העולם.

"השם שלך," אמר. הוא כרע ברך אבל עדיין היתמר מעלייך, ידיו משני צדי פנייך כך ששדה הראייה שלך התחיל והסתיים באצבעותיו. "קוראים לך רייצ'ל."

שמך לא היה רייצ'ל. הוא ידע מה שמך האמיתי. הוא ראה אותו על רישיון הנהיגה שלך אחרי שלקח לך את הארנק.

אבל הוא אמר לך שקוראים לך רייצ'ל, והיה חיוני מבחינתך לקבל את העובדה הזאת. הדרך שבה אמר את זה, רטינת ה ר' וההחלטיות של ה ל'. רייצ'ל היתה דף חלק. לרייצ'ל לא היו עבר או חיים לחזור אליהם. רייצ'ל יכלה לשרוד בצריף.

"קוראים לך רייצ'ל," אמר, "ואף אחד לא יודע מי את."

הנהנת. לא בהתלהבות מספקת. ידיו נטשו את פנייך ואחזו בסוודר שלך. הוא הדף אותך לקיר כשזרועו על צווארך ועצמות מפרק כף ידו מוטבעות על קנה הנשימה שלך. לא היה אוויר, שום חמצן.

"אמרתי," אמר, והעולם התחיל לחמוק ממך, אבל לא יכולת שלא לשמוע אותו. "אף אחד לא יודע מי את. אף אחד לא מחפש אותך. את מבינה?"

הוא הרפה ממך. לפני שהשתעלת, לפני שהשתנקת, לפני שעשית כל דבר אחר, הנהנת. כאילו את מתכוונת לכך. הנהנת כדי להישאר בחיים.

נהפכת לרייצ'ל.

במשך שנים היית רייצ'ל.

בזכותה את חיה. בזכותך את חיה.





נעליים, עלים מתים , בריח מנעול. אנחה. תנור. הכול כרגיל, מלבדו. הערב הוא נחפז בביצוע הריטואל שלו כאילו השאיר מים רותחים על הגז. את עדיין לועסת את הביס האחרון של פשטידת העוף כשהוא לוקח ממך את קופסת הטאפרוור.

"קדימה," הוא אומר. "אין לי הרבה זמן."

זאת לא להיטות, החיפזון הזה. יותר כאילו את שיר, והוא מריץ קדימה את החלקים המשעממים.

הוא לא מתפשט. רוכסן הפליס שלו מתחפר בבטנך. קווצה משערך נתפסת ברצועת השעון שלו. הוא מושך את מפרק כף היד ונאבק להשתחרר ממך. את שומעת צליל תלישה. הקרקפת שלך צורבת. הכול מוחשי, הכול ממשי, גם כשהוא מרחף מעלייך כמו רוח רפאים.

את צריכה שהוא יהיה פה. איתך. את צריכה שיהיה רגוע ונינוח.

את צריכה שהוא ידבר.

את מחכה שזה ייגמר. את שוב לבושה, לתמיד.

כשהוא מתכונן ללכת, את מעבירה יד בשערך. מחווה שהשתמשת בה בדייטים, כשמרפק מעיל האופנוענים שלך על שולחן המסעדה, הטישרט הלבנה שלך מעוטרת באוסף של תליוני כסף.

זה קורה. את זוכרת חלקים מעצמך, ולפעמים הם עוזרים לך.

"אתה יודע," את אומרת לו, "אני דואגת לך."

הוא מגחך בלעג.

"זה נכון. זאת אומרת אני פשוט שואלת את עצמי. זה הכול."

הוא מושך באפו, דוחף ידיים לכיסים.

"אולי אני יכולה לעזור," את מנסה. "למצוא דרך שתוכל להישאר."

הוא משמיע נחרה, אבל לא הולך אל הדלת. את חייבת להיאחז בכך. את חייבת להאמין שזאת התחלה של ניצחון.

לפעמים הוא מדבר איתך. לא לעתים קרובות, ותמיד בהסתייגות, אבל הוא מדבר. בערבים מסוימים זאת התרברבות. בערבים אחרים זה וידוי. אולי זאת הסיבה שהוא בכלל טרח להשאיר אותך בחיים; יש בחייו דברים שהוא צריך לשתף, ואת היחידה שיכולה לשמוע אותם.

"אם תספר לי מה קרה, אולי אוכל לפתור את זה," את אומרת.

הוא מכופף את ברכיו כך שפניו מול פנייך. הבל פיו רענן ומדיף ריח מנטה. כף ידו חמה ומחוספסת על עצם הלחי שלך. קצה האגודל שלו מתחפר לתוך ארובת העין שלך.

"את חושבת שאם אספר לך, את תפתרי את זה?"

מבטו נודד מפנייך לכפות רגלייך. נגעל. לעגני. אבל תמיד זה חשוב קצת סקרן. לגבי הדברים שהוא יכול לעשות לך, הדברים שהוא לא ייענש עליהם.

"מה את כבר יכולה לדעת?" הוא מעביר אצבע על קווי המתאר של לסתך, הציפורן מתחככת כנגד הסנטר שלך. "את יודעת בכלל מי את?"

את יודעת. כמו תפילה, כמו מנטרה. את רייצ'ל. הוא מצא אותך. את יודעת רק מה שהוא לימד אותך. כל מה שיש לך זה מה שהוא נתן לך. שרשרת סביב הקרסול, מחוברת לקיר. שק שינה. על ארגז הפוך, החפצים שהביא לך במשך השנים: שלושה ספרים בכריכה רכה, ארנק (ריק), כדור לחץ (באמת). פריטים אקראיים ולא תואמים. נלקחו, כך הסקת, מנשים אחרות בידי הגבר העקעק הזה.

"מצאתי אותך," הוא אומר. "הלכת לאיבוד. נתתי לך קורת גג. בזכותי את חיה." הוא מצביע על קופסת הטאפרוור הריקה. "את יודעת מה היית בלעדי? כלום. היית מתה."

הוא קם שוב. מפוקק את מפרקי האצבעות שלו, וכל אצבע משמיעה פצפוץ נפרד.

את לא משהו מיוחד. את יודעת את זה. אבל בצריף, בחלק הזה של חייו, אַת כל מה שיש לו.

"היא מתה," הוא אומר. הוא מודד את דבריו, מנסה אותם וחוזר עליהם: "היא מתה."

אין לך מושג על מי הוא מדבר עד שהוא מוסיף: "ההורים שלה מוכרים את הבית."

ואז את מבינה.

אשתו.

את מנסה לחשוב את כל המחשבות בבת אחת. את רוצה להגיד מה שאנשים תרבותיים אומרים: אני כל כך מצטערת . את רוצה לשאול, מתי? איך? את שואלת את עצמך, הוא עשה את זה? האם הוא סוף סוף ירד מהפסים?

"אז אנחנו צריכים לעבור."

הוא מתהלך, עד כמה שאפשר ללכת בצריף. מוטרד, וזה ממש לא אופייני לו. אבל אין לך זמן לרגשות שלו. אין לך זמן לבזבז במחשבות אם הוא עשה את זה. מה זה משנה אם כן? הוא הורג. את יודעת את זה.

מה שאת צריכה לעשות זה לחשוב. לתור בקפלים המנוונים של המוח שלך, קפלי המוח שפעם פתרו את בעיות חיי היומיום. החלק בך שעזר לחברות שלך, למשפחה. אבל הדבר היחיד שהמוח שלך צורח הוא שאם הוא יעבור אם הוא יעזוב את הבית הזה, את הנכס הזה את תמותי. אלא אם כן תוכלי לשכנע אותו לקחת אותך איתו.

"אני מצטערת," את אומרת לו.

את כל כך מצטערת, כל הזמן. את מצטערת שאשתו מתה. את מצטערת, באמת, על כל עוולות העולם, ועל כך שהן נפלו בחלקו. את מצטערת שהוא נתקע איתך, אישה תלותית כזאת, תמיד רעבה וצמאה ורועדת מקור, וגם חטטנית כל כך.

כלל מספר שתיים להישארות בחיים בצריף: הוא תמיד צודק, ואת תמיד מצטערת.









פרק 4: אמילי









הוא חזר. ימי שלישי וחמישי. אמין כמו ויסקי משובח, מלא עד גדותיו בהבטחות.

איידן תומס מוריד מראשו את כובע הציידים האפור שלו, ושערו נראה מתחתיו כמו נוצות פרועות. הערב הוא מגיע עם קיטבג תיק ניילון ירוק, כמו משהו מחנות עודפים של הצבא. הקיטבג תלוי בכבדות על הצד, הרצועה מושכת בכתפו.

הדלת נטרקת מאחוריו. אני נבהלת. בדרך כלל הוא סוגר אותה במחווה זהירה, יד אחת על הידית והאחרת על המשקוף.

הוא ניגש לבר בראש מושפל. צעדיו כבדים, וזה לא רק באשמת הקיטבג.

משהו מכביד עליו.

הוא מכניס את הכובע לכיס, מחליק את שערו, שומט את הקיטבג לרגליו.

"הכנת לי את המנהטן?"

אני מעיפה בקורה מבט מוטרד ומחליקה לעברה שני משקאות. היא ממהרת להתרחק. איידן מחכה עד שהיא נעלמת ורק אז מסתכל עלי.

"מה להגיש לך?"

הוא מחייך אלי בעייפות.

אני לוקחת את ברז הסודה. "כרגיל?" צץ לי רעיון. "או שאני יכולה להכין לך משהו, אם אתה צריך קצת עידוד."

הוא פולט צחוק מתנשם. "זה עד כדי כך ברור?"

משיכת כתפיים רגועה, כאילו זה לא ממש חשוב. "זה התפקיד שלי, לשים לב."

העיניים שלו חסרות הבעה. ברקע, אריק מנפנף בידיו. הוא מתאר את המנות המיוחדות לשולחן לארבעה. הלקוחות שלו מרותקים, עיניהם פקוחות לרווחה. אריק כל כך טוב בזה, בהצגות. הוא יודע איך לזכות בחיבת הלקוחות, איך להגדיל את הטיפים שלו בשניים עד חמישה אחוזים בכמה משפטים.

אריק החמוד. חבר שנשאר חבר גם כשנהייתי הבוסית. הוא תומך בי. משום מה הוא מאמין בי, ביכולת שלי לנהל את המקום הזה.

"בוא ננסה משהו."

אני לוקחת כוס אולד פאשנד ומבריקה אותה במהירות. איידן תומס זוקר לעברי את הגבות. משהו קורה, משהו חדש, שונה. הוא לא בטוח שזה מוצא חן בעיניו. הורס אותי לעשות לו את זה, כשכל מה שהוא רצה זה את הצ'רי קולה הרגילה שלו.

"אני חוזרת עוד רגע."

אני משתדלת ללכת כרגיל. מאחורי הדלת הדו כיוונית ניק כפוף מעל ארבע צלחות של המנה המיוחדת של הערב - צלע חזיר מצופה בפירורי לחם, פירה עם גבינה ורוטב בייקון ובצלצלים. פשוט, אבל טעים , אמר לי. אנשים רוצים לדעת מה יש להם על הצלחת, אבל הם לא באים הנה לאכול דברים שהם יכולים להכין בבית . כאילו זה הרעיון שלו, ולא מה שאבא שלי החדיר לי לראש עוד לפני שלמדתי ללכת. אוכל אמיתי, ובמחירים טובים , אבא שלי היה אומר. אנחנו לא רוצים לפנות רק לעירוניים. הם באים בסופי שבוע, אבל המקומיים מפרנסים אותנו במשך השבוע. הם במקום ראשון מבחינתנו.

אריק חולף לידי בדרכו החוצה מהמטבח עם שלוש צלחות מאוזנות על זרוע שמאל. דרך הדלת הדו כיוונית, הוא רואה את איידן ליד הבר. הוא נעצר, מסתובב ומחייך אלי. אני מעמידה פנים שלא שמתי לב והולכת לחדר הקירור.

"נשאר קצת תה סמבוק מארוחת הצהריים?"

דממה. כולם עובדים או מתעלמים ממני. יוּואנדה, המוסקטרית השלישית מהשלישייה שלי עם אריק, תדע, אבל היא בחדר האוכל, כנראה מדקלמת את המעלות והחסרונות של הגֶווירצטרָמינֶר מול הריזלינג. אני ממשיכה לחפש עד שאני מוצאת את הקנקן מאחורי המכל עם הרוויון. נשאר בערך ספל.

מושלם.

אני יוצאת משם מהר. איידן מחכה, ידיו על הבר. בניגוד לרובנו, הוא לא מושיט את היד לטלפון ברגע שהוא לבד. הוא יודע להיות לבד, להתמתח לתוך הרגע כדי למצוא רוגע, אם לא נחמה.

"סליחה שחיכית."

לנגד מבטו הנעוץ בי, אני שמה בכוס קוביית סוכר. פרוסת תפוז, טיפה של ביטרס אנגוֹסטוּרה. אני מוסיפה קוביית קרח ואחר כך את התה, ובוחשת. אני דולה דובדבן מסוכר מצנצנת בכפית אין דבר שהורס יותר סטייל של ברמן מאשר כפפות לטקס.

"ווּאָלָה."

הוא מחייך לשמע המבטא הצרפתי המוגזם. חמימות מתפשטת בבטני. אני הודפת את הכוס לעברו. הוא מקרב אותה לפניו ומרחרח. מתברר לי, בוודאות מסמאת, שאין לי שום מושג מה הגבר הזה אוהב לשתות חוץ מצ'רי קולה.

"מה אני שותה?" הוא שואל.

"וירג'ין אולד פאשנד."

הוא מגחך. "גם מיושן וגם בתולי? זה כנראה הגיוני."

חום מפעפע מתחת ללחיי. אני מיד רוצה להתכחש לגופי. הלחיים שלי מאדימות לשמע אזכור הסקס, וידי משאירות סימנים לחים על הבר.

הוא לוקח שלוק וחוסך לי את הצורך לחשוב על תשובה שנונה, ממצמץ בשפתיו ומניח את הכוס על הבר.

"טעים."

ברכי פקות לרגע. אני מקווה שהוא לא יכול לראות איך הכתפיים, הפנים, האצבעות שלי, כל השרירים בגופי מתרפים בהקלה.

"אני שמחה שאתה אוהב את זה."

ציפורניים מקישות על הצד השמאלי של הבר. קורה. היא צריכה וודקה מרטיני ובליני. אני ממלאה כוס מרטיני בקרח ומסתובבת לחפש בקבוק שמפניה פתוח.

איידן תומס מערבל את קוביית הקרח בקרקעית המשקה שלו. לוקח עוד שלוק מהיר ומערבל שוב. הנה הגבר היפהפה הזה, שתרם כל כך הרבה לעיירה שלנו. שאיבד את אשתו לפני חודש. יושב בבר שלי לבדו, אף על פי שהוא לא שותה אלכוהול. אני חייבת להניח שאם נפער לו בור במרכז החיים, אולי ההרגל הזה העניק לו קצת נחמה. אני חייבת להניח שלדבר הזה השתיקה המשותפת שלנו, השגרה הדוממת שלנו יש משמעות גם בשבילו.

לכל אחד בעיירה יש סיפור על איידן תומס. אם את ילדה, הוא הציל אותך כמה רגעים לפני תהלוכת חג המולד. הוא בא כשהיית זקוקה לו, חגורת הכלים על מותניו, כדי לתקן את המזחלת הרעועה שלך וליישר לך את קרני אייל הצפון.

לפני שנתיים, כשהיתה סערה איומה ועץ נפל על הבית של מר מקמילן הזקן, איידן נסע אליו והביא לו גנרטור בזמן שתיקן את החשמל. חודש לאחר מכן הוא חזר כל סוף שבוע כדי לתקן לו את הגג. מר מקמילן ניסה לשלם לו, אבל איידן לא הסכים לקחת את הכסף.

הסיפור של המשפחה שלי על איידן תומס קרה כשהייתי בת שלוש עשרה. אבא שלי היה באמצע משמרת ארוחת ערב כשחדר הקירור התקלקל. שכחתי את הפרטים, ואולי אף פעם לא טרחתי לזכור אותם. זה תמיד היה אותו הדבר תקלה במנוע, קצר חשמלי. אבא שלי השתגע מדאגה וניסה לחשוב איך לתקן את זה תוך כדי ניהול המטבח. איש מקסים, שאכל ארוחת ערב עם אשתו, שמע על כך במקרה והציע לעזור. אבא היסס. ואז, ברגע נדיר של נו טוב שיהיה , הוא הוביל את האיש למטבח. איידן תומס העביר את רוב הערב על ברכיו כשהוא מבקש בנימוס כלי עבודה ומפייס את העובדים המותשים.

בסוף הערב, חדר הקירור עבד. וגם אבא התקרר קצת. במטבח, הוא הציע לאיידן תומס ואשתו כוסות של ברנדי אגסים. שניהם סירבו: הוא לא שתה אלכוהול, והיא היתה בתחילת ההיריון.

באותו ערב עזרתי במסעדה, כמו שעושים ילדים של בעלי מסעדות. כשהלכתי למלא מחדש את קערת סוכריות המנטה בעמדת המארחת, מצאתי את איידן תומס בחדר האוכל. הוא טפח על כיסי המעיל שלו כמו שלקוחות עושים בסוף הארוחה, בתקווה למצוא ארנקים וטלפונים ניידים ומפתחות למכונית. הצחוק של אבא טפטף אלינו מהמטבח. אבא שלי, שף גדול שמתרתח בגדול, שהפרפקציוניזם שלו מידרדר לעתים קרובות לכעס. רגוע. נהנה מרגע נדיר של הפוגה במסעדה שהקים. הכי קרוב לאושר.

"תודה לך."

איידן תומס הרים את מבטו כאילו רק עכשיו שם לב שאני שם. רציתי לתפוס את המילים שאמרתי, שעדיין נתלו באוויר בינינו, ולבלוע אותן בחזרה. את לומדת לשנוא את צליל קולך בגיל צעיר, עוד כילדה.

חיכיתי שהוא יהנהן אלי בהיסח הדעת ויחזור מהר למטבח, כדי לרַצוֹת אותי כמו שעשו רוב המבוגרים. אבל איידן תומס לא היה כמו מבוגרים אחרים. הוא לא היה כמו אף אחד.

איידן תומס חייך. הוא קרץ. ואמר בקול נמוך וצרוד שנגע בי עמוק, בחלק מגופי שלא ידעתי על קיומו עד לאותו רגע: "על לא דבר."

זה היה שום דבר וזה היה הכול. זה היה נימוס בסיסי וזה היה טוּב לב אינסופי. הילת אור שנחתה על נערה נסתרת, קטפה אותה מבין הצללים ואפשרה לה להיראות.

מה שהייתי צריכה יותר מכול. משהו שאפילו לא עלה על דעתי להשתוקק לו.





עכשיו אני מסתכלת על איידן תומס שקפא באמצע השלוק ומסתכל עלי מבעד לכוס. אני כבר לא הנערה הנסתרת, שמחכה שגברים ישפכו עליה אור. אני אישה שנכנסה להילה שהיא עצמה יצרה.

הוא מושיט יד. משהו משתנה. איזו הפרעה בעולם, לוחות טקטוניים מתנגשים זה בזה קילומטרים מתחת לנהר ההדסון. אצבעותיו נוגעות קלות באצבעותי ואגודלו מחכך את החלק הפנימי של מפרק כף היד שלי, ולבי לבי אפילו לא הולם באותו רגע, הוא פשוט נדם נדם נדם, לא יכול להתמודד עם זה.

"תודה," הוא אומר. "זה היה מאוד... תודה." צביטה, זעזוע של משהו בלתי מובן ויקר ערך, ממנו אלי.

הוא מרפה מידי ומטה את ראשו שוב כדי לרוקן את הכוס. צווארו, כל גופו רזה, שרירי. ביטחון עצמי איתן.

"כמה אני חייב לך?"

אני לוקחת את הכוס הריקה ושוטפת אותה מאחורי הבר. מעסיקה את הידיים כדי שלא יראה שהן רועדות.

"אתה יודע מה? אל תדאג. הפעם זה על חשבון הבית."

הוא מוציא את הארנק. "בחייך."

"זה בסדר. באמת. אתה יכול..."

אתה יכול להזמין אותי בקרוב למשקה ונשתווה , זה מה שהייתי אומרת אם אשתו לא היתה מתה לפני חמש דקות. במקום זה, אני פותחת מגבת חדשה ומתחילה להבריק את הכוס שלו.

"בפעם הבאה."

הוא מחייך ומחזיר את הארנק לכיס, ואז קם ללבוש את המעיל שלו. אני מסתובבת להניח את הכוס על המדף מאחורי. הזרוע שלי נעצרת באמצע הדרך. כן, אני מתוחה והפנים שלי בוערות, אבל משהו קרה עכשיו. הימרתי, וזה עבד. דיברתי ולא קרה אסון.

אולי כדאי לי להעז עוד קצת.

אני מסתובבת, נשענת על הבר ומעמידה פנים שאני מהדקת את המכסה על צנצנת בצלים מוחמצים.

"לאן אתה נוסע עכשיו?" אני שואלת, כאילו פטפוטים הם מרכיב מרכזי באוצר המילים המשותף שלנו.

איידן תומס רוכס את הדובון שלו, חובש שוב את כובע הציידים ומרים את הקיטבג שלו. הקיטבג נח על ירכו בנקישה מתכתית.

"לאיזה מקום שאני אוכל לחשוב בו קצת."













פרק 5: האישה בצריף









את מחכה לארוחת ערב, להתזות של מים פושרים. לכל דבר שהוא. אפילו לצליל הרוכסנים שנסגרים ונפתחים.

הוא לא מגיע.

את מדמיינת את הצריף החבוי בין העצים. בטח כבר סתיו עכשיו. לפני כמה שבועות הוא לקח את המאוורר והביא את התנור. את עוצמת עיניים. מה שאת זוכרת מהתקופה הזאת בשנה: ימים קצרים, השמש שוקעת בשש. ענפים עירומים על רקע השמים המשתנים. מה שאת מדמיינת: במרחק, נסתר ממך, הבית שלו. ריבועי אור צהובים בחלונות, עלים כתומים פזורים בחצר. אולי תה חם. אולי דונאטס בטעם סיידר תפוחים.

במרחק, טרטור הטנדר שלו. הוא כאן, בשטח הבית. חי את חייו. דואג לצרכיו. אבל לא לצרכייך. את מחכה ומחכה והוא עדיין לא בא.

את מנסה לעשות מדיטציה כדי לגרש את הרעב. את מדפדפת בספרים שהוא הביא לך, שהגיעו לצריף בלי סדר מסוים. "זה" של סטיבן קינג. עותק של "אילן גדל בברוקלין" בכריכה רכה מרוטה. "אוהב מוזיקה, אוהב לרקוד" של מרי היגינס קלארק. הספרים היו משומשים. דפים עם קיפולים בפינות, הערות בשוליים. יום אחד, לפני הרבה זמן, שאלת אותו אם הם שלו. הוא נענע את ראשו. עוד מזכרות, הבנת. דברים שלקח מאלה שלא היה להן מזל כמו לך.

את מתכופפת בפינת הצריף. בלי הדלי שהוא מביא לך, אין לך ברירה. אם יחזור, הוא ירתח. הוא יקמט את האף, יזרוק לעברך בקבוק אקונומיקה. תתחילי לקרצף ואל תפסיקי עד שלא אריח את זה יותר.

את מנסה לא לדאוג, כי דאגות מפריעות להישאר בחיים.





הוא עזב אותך בעבר . אבל לא ככה. בשנה הראשונה, אחרי תשעה חודשים, הגבר שהחזיק בך בצריף אמר לך שהוא נוסע לאיזה מקום. הוא הביא לך את הדלי, קופסת חטיפי גרנולה ואריזה של בקבוקי מים קטנים.

"אני צריך לנסוע," אמר. לא אני רוצה . לא אני חייב . אני צריך .

הוא אמר, "את לא תעשי שום דבר. את לא תזוזי. את לא תצרחי. אני יודע שלא תעשי את זה."

הוא אחז בכתפייך. הרגשת את הדחף לכרוך את ידייך סביב ידיו. להיאחז בו, רק קצת. את רייצ'ל. הוא מצא אותך. את יודעת רק מה שהוא לימד אותך. כל מה שיש לך זה מה שהוא נתן לך.

הוא טלטל אותך. הנחת לרטט לזעזע אותך. "אם תנסי משהו," אמר, "אני אגלה. וזה לא יהיה טוב בשבילך. את מבינה?"

הנהנת. בשלב ההוא כבר ידעת איך להנהן כך שהוא יאמין לך.

הוא נסע לשלושה ימים וחזר מאושר עד הגג. צעדיו מלאי חיים, מין חשמל סטטי באיבריו. הוא נשם עמוק, בגרגרנות, כאילו האוויר מתוק מתמיד.

זה לא היה הגבר שהכרת. גבר בעל מחויבויות ותחומי אחריות.

הוא עשה מה שבא לעשות לך. תוסס. קצת פראי.

אחר כך הוא סיפר לך. הוא לא אמר הרבה. רק שהיא שיתפה פעולה. שהיא היתה מושלמת . שהיא לא ידעה, עד שידעה, אבל בשלב הזה כבר היה מאוחר מדי.

זה קרה שוב. ממש לפני חג ההודיה הקודם. ידעת מפני שהוא הביא לך שאריות. הוא עשה את זה כל שנה. את לא יודעת אם הוא יודע שכך את עוקבת אחר הזמן. את חושדת שהוא לא חשב על זה.

אלה שתיים, בסך הכול. שתיים שהוא הרג בזמן שהניח לך לחיות. שתיים שנוספו לכלל בזמן שאת נותרת היוצא מהכלל.

בכל פעם שעזב אותך, הוא התכונן. הפעם הוא לא השאיר לך כלום. האם שכח ממך? האם מצא פרויקט אחר להתמסר אליו?





בלי הביקורים שלו, קשה לספור את הימים. את חושבת שהטנדר שלו מסמן מתי הוא יוצא בבוקר ומתי הוא חוזר בערב, אבל את לא יכולה להיות בטוחה. הגוף שלך אומר לך מתי לישון ומתי להתעורר. את מניחה את כף היד על הקיר, מנסה להרגיש את חום השמש ואת קור הלילה. על סמך ההערכות שלך, יום אחד חולף, ואז עוד יום.

בסוף מה שנראה כמו היום השני, הפה שלך כמו נייר זכוכית. עטלפים טסים הלוך ושוב במוחך. את מוצצת את האצבעות כדי לייצר רוק, מלקקת את קיר הצריף בחיפוש אחר טיפות עיבוי, כל דבר שיקל את הצימאון. בתוך זמן קצר את רק גוף, גולגולת ועמוד שדרה ואגן וכפות רגליים שנחות על לוחות העץ, עורך לח ודביק, נשימתך מאומצת.

אולי הוא הגזים בהערכת החוסן שלך. אולי הוא יהרוג אותך בלי כוונה. הוא יחזור, יפתח את הצריף ויגלה שאת קרה ולא מגיבה, כפי שנועדת להיות כבר מזמן.

ביום שנראה לך שהוא השלישי, המנעול משקשק. הוא צללית בפתח הדלת, דלי ביד אחת, בקבוק ביד האחרת. את מזדקפת, חוטפת את המים, פותחת את הפקק ושותה, שותה, שותה עד שהעולם מתמקד שוב. אבל את לא יכולה להתמקד. הוא צריך להתקרב אלייך, לכרוע ברך לצדך, לקרב את צוואר הבקבוק לשפתייך.

את בולעת. מנגבת את השפתיים בגב ידך. הוא לא נראה כתמול שלשום. ברוב הימים הוא גבר שמטפח את הופעתו. על עצמות הלחיים שלו ועל צווארו נראים חתכים מסכין גילוח. שערו מדיף ריח של לימונית. שיניו לבנות, חניכיו בריאים. אף פעם לא ראית אותו עושה את זה, אבל את יודעת שהוא משתמש בשקדנות בחוט דנטלי, כל בוקר או כל ערב, ושוטף במי פה לסיום המטלה. אבל הערב הוא נראה מחוספס. הזקן שלו סתור. עיניו לא ממוקדות, מנתרות מקצה אחד של הצריף לקצה האחר.

"אוכל?"

קולך נשמע צורם. הוא מנענע את ראשו לשלילה.

"היא עוד ערה. אורזת."

את מניחה שהוא מתכוון לבת שלו.

"אז אין כלום? שום דבר?"

את יודעת שאת מתגרה במזלך, אבל עברו שלושה ימים, ובלי הצימאון שמאבן את גופך את מרגישה הכול, את ריקנות הרעב מתחת לצלעות, את הכאב בגבך, אלפי אזעקות מצביעות על החלקים המקולקלים שבך.

הוא מרים את ידיו. "מה? את חושבת שאני יכול להכניס חמגשית למיקרו ולצאת מהדלת והיא לא תשאל שאלות?"

האוכל שהוא מביא לך הוא תמיד חלק ממשהו שלם. חלק מלזניה, קערת תבשיל, ריבוע מפשטידה. ארוחות שאפשר להעלים בלי שמישהו ישים לב. הרבה יותר דיסקרטי ממשולש פיצה, מצ'יזבורגר שלם, מכרע עוף בגריל. מפני שכל הזמן הזה הוא בישל כמויות, הסתיר חלקים מהמאכלים שלו והביא לך אותם. זאת אחת הדרכים שבהן הוא שומר אותך בסוד.

הוא מתיישב לצדך בגניחה. את מחכה שהוא יפתח את רוכסן מעילך, יכרוך את ידיו סביב צווארך. במקום זה הוא מושיט יד מאחורי מותניו. את רואה הבהוב, הבזק מתכתי.

את מזהה את האקדח. זה אותו אקדח שכיוון אלייך לפני חמש שנים, אקדח שחור עם משתיק קול מבריק.

אצבעות הרגליים שלך מפרפרות כאילו את מתכוננת לרוץ. השרשרת מתהדקת על קרסולך, קרה וכבדה. היא מושכת אותך למטה כאילו היא רוצה לשאוב אותך לקרקע, קודם את כף הרגל ואחר כך את כל השאר.

תתרכזי. תישארי איתו.

החזה שלו עולה ויורד, נשימות עמוקות בזו אחר זו. בלי טשטוש ההתייבשות, את קולטת אותו יותר בבירור. עייף אבל לא תשוש. מסוחרר אבל לא חולה. כן, הוא על הפנים, אבל הוא מאושר. כמו אחרי מטלה מתישה, ריצה ארוכה או טיול בעלייה תלולה.

כמו אחרי הֶרֶג.

הוא מכניס יד לכיס ושומט משהו בחיקך, כמו חתול שמביא לך עכבר מת.

משקפי שמש. משקפי מעצבים, לפי המסגרת הכבדה והלוגו בצד. מיותרים לגמרי בתוך הצריף, אבל משקפי השמש הם לא העניין. העניין הוא שפעם הם היו שייכים למישהי, והיא כבר לא צריכה אותם.

עכשיו את מרגישה את זה ממנו. הניצחון. הריגוש חסר המעצורים של מסע ציד מוצלח.

היא קוראת אלייך. במה היא עבדה שיכלה לקנות משקפי שמש כאלה? איך נראו האצבעות שלה כשהחליקה אותם על אפה? האם השתמשה בהם כדי להסיט את שערה לאחור? האם הרכיבה אותם יום קיץ אחד במושב הנוסע של מכונית עם גג פתוח, שערה הפזור מצליף בלחייה?

אל תחשבי על זה. אל תחשבי עליה. אין לך זמן להזדעזע או להרגיש הרוסה.

זאת הזדמנות. היוהרה שלו. הערב הוא יחשוב שהוא מסוגל לכול.

"אז תשמע," את אומרת.

הוא לוקח ממך את משקפי השמש. כנראה מפקפק בהחלטה שלו. את יכולה לשבור את העדשות, להפוך אותן לנשק.

"חשבתי קצת. על המעבר שלך."

ידיו מפסיקות לזוז. את מסתכנת, תכף תהרסי לו את הכיף. את מחזירה אותו לטרדות היומיום, כשכל מה שהוא רוצה זה ליהנות מהאופוריה כמה שיותר.

"אתה יכול לקחת אותי איתך."

הוא מרים את מבטו ומגחך.

"בחייך," הוא אומר. "לא נראה לי שאת מבינה."

אבל את מבינה. את מכירה את הצד הבהיר שלו ואת הצד האפל. את יודעת שהוא בא אלייך כמעט כל ערב, בוודאי בכל ערב שהוא נמצא כאן. את יודעת שהוא התרגל לדברים מסוימים. לא אותך הוא אוהב, לא בדיוק, אלא את העובדה שאת עומדת לרשותו. מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה.

מה הוא יעשה בלעדייך?

"אני רק אומרת," את אומרת לו. "אנחנו עדיין יכולים להיפגש. זה לא חייב להיגמר. זה לא חייב."

הוא משלב את זרועותיו על חזהו.

"אני יכולה להיות שם," את אומרת לו. את מטה את ראשך לעבר הדלת. לעבר החוץ, העולם שממנו הוא לקח אותך, העולם עם שפע האנשים שבו. "ואף אחד לא יֵדע."

הוא מחייך. מניח את ידו על עורפך. מלטף את שערך במחווה רכה ושלווה של גבר שיודע שהוא בטוח ומוגן, ואז מושך. מכאיב.

"וברור," הוא אומר, "שאת רק דואגת לי."

את קופאת מתחת למגעו.

הוא קם, פותח את הבריח, מזמין את אוויר הלילה הקר לתוך הצריף. בחוץ, המנעול חוזר בנקישה למקומו. הוא חוזר אל הבית, לבתו, למה שנותר מהאור והחום בביתם.

כלל מספר שלוש להישארות בחיים בצריף: בעולמו, את הדבר הכי טהור. כל מה שקורה חייב לקרות לשניכם.













מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק השני של הספר.





קלמנס מישלון / הדיירת השקטה





Clémence Michallon / The Quiet Tenant









מאנגלית: אסנת הדר





עורך אחראי: דב איכנולד

עורכת הספרות המתורגמת: נועה אילסר

עורכת התרגום: חמוטל לוין

עיצוב הכריכה: אמרי זרטל

עימוד: טפר בע"מ





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