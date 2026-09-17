בדייט השני שלהם לפני 15 שנים, אורי בנאי בישר לשחקנית המתחילה אנה גופמן שהוא כבר סגר את הבאסטה. "אני גרוש, יש לי בת ובן וזהו, לא יהיו עוד ילדים". אחרי שנתיים של זוגיות הם הגיעו לפרשת דרכים. "הרגשתי שאורי נהנה מכל העולמות", אומרת גופמן. "היו לו ילדים ומצד שני אישה צעירה שכיף לו איתה, אבל לי לא היה את הדבר האמיתי, כי הוא אמר 'אני לא עושה עוד ילדים'. היה לי רע, אז עזבתי את הדירה וטסתי להודו".

בנאי: "כשאנה עזבה הייתי גמור. הרגשתי כמו סמרטוט רצפה שסיים ספונג'ה גדולה. אחרי שלושה חודשי פרידה הגעתי למסקנה שאני לא מוכן לאבד אותה. חיכיתי לה מתחת לבית שלה, על הספסל. כשהיא חזרה, היא אמרה 'אתה לא יכול לעקוב אחריי', ואמרתי 'אני לא מטריד אותך, מותר לי לשבת על ספסל ציבורי'. אחרי שהיא נכנסה לבניין צילצלתי לאמא שלה, אמרתי לה שאני רוצה לחזור לאנה והיא שאלה 'טבעת קנית?'"

גלריה צילום: שי פרנקו

הוא הלך מיד וקנה טבעת והתקשר לאנה שוב, מהעמדה שתפס ליד פחי הזבל. "הכי לא רומנטי. אבל לא הייתה לי ברירה, פחדתי לאבד אותה. כשאנה ירדה אמרתי לה, 'הנה, קניתי לך טבעת', ולהפתעתי היא לקחה אותה וביקשה לחשוב על זה. אחרי 24 שעות, היא אמרה 'בוא נחזור לצאת ונראה איך הדברים מסתדרים'".

לפני כמעט שלושה שבועות הם הוכתרו בתואר 'פאוור קאפל' כנגד כל הסיכויים. הקהל בחר דווקא בזוג שהתרחק מדרמות ומתככים. נכון לעכשיו, הם בקשר עם כולם, להוציא זוג אחד. "שרון חזיז הפכה לחברתי הטובה, כולם ראו איך התקוממתי כשהתעללו ברונן, בן זוגה, גם עם דורין וקנדה אנחנו בקשר", היא אומרת.

בנאי: "אני מדבר שעות עם שיר טרן, למרות הקטע שהיה - שראיתי אותה בביקיני ואמרתי 'כל הכבוד שהיא נותנת דרור לאיבריה'. התכוונתי לפרגן ויצא לי על העוקם. לא מזמן הסתמסתי עם אודיה פינטו שלא ידעה מי זה אבא שלי (גברי בנאי, ס"ש) וגם לא זיהתה את יצחק רבין, שזה הרבה יותר מייאש".

אז איזה חתול שחור עבר בינכם לבין עדי ואסי בוזגלו? גופמן: "שום חתול. לא התחלנו את התוכנית כחברים וכשסיימנו את התוכנית לא הכרזנו שנהיה חברים. קורה שיש פחות כימיה בין אנשים, אבל אין לי שום בעיה איתם".

בנאי: "הם כועסים עלינו, ראיתי כל מיני דברים שהם אמרו עלינו ובעיקר על ההפקה. אני יודע שאם אנחנו לא היינו זוכים, עוד באותו הערב הייתי מרים טלפון לזוכים ואומר 'מזל טוב'. בערב של הזכייה כולם צילצלו אליי חוץ מבוזגלו".

אורי בנאי: "רציתי לתת לשיר טרן מחמאה ויצא לי משפט באווירה גששית שלא עבר לאנשים חלק בגרון. כל אחת צריכה להרגיש בנוח עם הגוף וללבוש מה שבא לה והלכתי קצת לאיבוד. התנצלתי בפניה על הניסוח והשלמנו. היום עשינו סרטון - טייק אוף מצחיק בבריכה, על מה שהיה שם"

בגיל 30, אחרי שכבר עשה לו שם כשחקן, בין השאר ב'עניין של זמן' ו'פלורנטין', ובמקביל למגה-להיט 'פרפרים' שכתב והלחין (וזכה לגרסה המצליחה של אודיה), ענד בנאי טבעת לשחקנית לני שחף. אחרי עשור של זוגיות, ואחרי שנולדו שני ה"גדולים" שלו, נינה (23) ומיכאל (18), הם נפרדו. "החבר'ה סיפרו לי על דוגמנית שהתעניינה בי ואמרתי להם, 'אני סיימתי. סגרתי את המוסד הזה'. אחרי שנה הכרתי את אנה במקרה ואכלתי את הכובע".

גופמן נולדה בסנט-פטרסבורג, עלתה לארץ עם הוריה ואחותה בגיל שש. בגיל 27 הייתה שחקנית מתחילה, בוגרת טריה מבית צבי, שהתגלגלה להפקת הצגת חנוכה יחד עם בנאי. "אף פעם לא יצאתי עם מבוגרים", היא מספרת. "ואורי לא היה מישהו שעלה לי בדמיון. כשהוא צילצל והזמין אותי לבירה סירבתי".

בנאי: "ביום הראשון, כשפתחתי את הדלת של חדר החזרות, אנה כבר הייתה שם. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותה וגם ראיתי שהיא מסתכלת עליי. היה שם רגע. היא מסתכלת עליי בגלל שהיא נדלקה עליי או בגלל שאני אורי בנאי? בסוף השבוע הראשון של החזרות הרמתי לה טלפון והצעתי לה לצאת, ובצד השני של הקו שמעתי בנאדם שבולע את הלשון. אמרתי 'הכל בסדר' והמשכנו את החזרות. המשכתי להצחיק אותה ולאט-לאט היא התרככה".

גופמן: "בדייט הראשון חטפתי הלם. היה לנו ערב כיפי ונעים ובשום רגע הוא לא ניסה לגעת בי. שאלתי את עצמי מה הקטע שלו, איך זה שהוא אפילו לא מנסה לגשש".

בנאי: "אנה הייתה בטוחה שאני בקטע של זבנג וגמרנו. היא לא ידעה שגם אני לא מחפש סטוצים".

אחרי שנתיים של זוגיות, הגיע המשבר. "הייתי בן 50 וקצת, הרגשתי שמבחינה נפשית, ואולי גם פיזית, אני לא מסוגל להיכנס לסבב נוסף של חיתולים ולילות לבנים. מה שהכניע אותי היה ההיגיון. אמרתי לעצמי, 'אני אוהב את אנה, אין לנו בעיות בזוגיות. אתה חייב להתגבר על החששות שלך".

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היום הוא בן 57 והיא בת 42, הורים לשניים. יונתן (11) ורפאל (3). גופמן, שמשחקת בתיאטרון אורנה פורת לצד הנחיית סדנאות של 'איך לספר סיפורים לתינוקות ולזוחלים', הייתה זו שרצתה לצאת ל'פאוור קאפל'. "הביאו שמפנייה, התחלנו לדבר, ופתאום רון שחר אמר 'כל זוג יגיד מי, לדעתו, הזוג הכי פחות מחובר לזוגות האחרים'. זה היה הרגע שבו התפכחתי מהאשליה. הבנתי שאהבה ואחווה זה לא רייטינג", אומר בנאי.

הייתה סולחה. שיר טרן

מה חשבתם על הדו-קרב המילולי בין חני נחמיאס לאודיה פינטו. "אתחיל בזה שאודיה נורא מצחיקה. לא סתם היא טובעת בעוקבים. אבל התוכנית הזאת לוקחת מכל מיני מקומות וגילים וזורקת אותם לתוך סיר. חני לא באה ממקום של 'באתי להתנשא עלייך', היא רצתה להדליק אותה על תיאטרון, שזה דבר נפלא. הבעיה הייתה שאודיה, בחורה צעירה, לקחה כל ביקורת והצעת ייעול כעלבון אישי".

איך עשית סולחה עם שיר ו"כל הכבוד לה שהיא נותנת דרור לאיבריה"? "בחירת המילים שלי הייתה שגויה. רציתי לתת לה מחמאה ויצא לי משפט באווירה גששית שלא עבר לאנשים חלק בגרון. אני מסכים עם האג'נדה הבריאה ששיר מובילה, כל אחת צריכה להרגיש בנוח עם הגוף וללבוש מה שבא לה, והלכתי קצת לאיבוד. התנצלתי בפני שיר על הניסוח והשלמנו. היום עשינו סרטון טייק-אוף מצחיק בבריכה, על מה שהיה שם".