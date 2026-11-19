מאמי מאמי | 1985

מילים: שלמה כישור לחן: בורהאן באיאר

"אני לא מכיר את אבא שלי, הוא נפטר כשהייתי בן שלוש. היינו 12 ילדים ואני הקטן, כולם נולדו בכורדיסטאן ורק אני בארץ. גרנו בשכונת תלפיות בירושלים ואחר כך עברנו לקטמונים. אמא שלי, שרה ז"ל, עבדה מחושך עד חושך כדי להביא לחם. לפני הכל אני נותן לה את הכבוד. הילדות שלי הייתה בתנאים מאוד קשים, היו לילות שהלכתי לישון בלי לאכול, ואני לא מתבייש בזה. אבא הגיע לארץ וקיבל שיתוק. אנשים מספרים שהיה לו קול שאין דברים כאלה, שהוא היה חזן כל כך טוב, עד שאנשים היו בוכים כשהיו שומעים אותו בימים הנוראים. את הקריירה המוזיקלית שלי התחלתי בגיל עשר בחזנות ירושלמית, בקריאה בתורה, בפיוטים. יום אחד רחמים עמר הגיע לבית הכנסת שלנו, הוא היה מוזיקאי גדול שמגלה כישרונות צעירים וידע משהו על המוזיקה בארץ. נבחנתי אצלו כמו הרבה ילדים שהגיעו. הוא לקח אותי לצד ושאל איפה אני גר ואם אבא בבית, אמרתי שכן. התביישתי לומר את האמת. אמא פתחה את הדלת וראתה איש עם חליפה וכינור. אתה יודע מה זה לראות דבר כזה בשנים ההן אצלנו? הוא אמר לה, 'יש לך ילד מוכשר, אני רוצה לדבר עם אבא שלו', ואז אמא התחילה לבכות. מאותו רגע רחמים הפך להיות כמו אבא שלי ולימד אותי הכל. לא היה לי כלי נגינה, אז הוא הלך לדוקטור יוסף בורג ז"ל ואמר לו שיש ילד מוכשר מאוד שאין לו כסף לכלי נגינה. בורג אמר 'תקנה לו מנדולינה, מפרטים, מיתרים, תקנה לו הכל, אל תחסוך ממנו כלום'. אתה יודע מה זה היה בשביל ילד בגילי אז לקבל מנדולינה? זה לא שהיו גיטרות תלויות על הקירות אצלנו".

בגיל 11 אתה מגיע להקלטות בקול ישראל. "הייתי סולן של מקהלה, עם אנשים שמבוגרים ממני ב-30 שנה. מפה לשם, אנשים כבר התחילו לשים אליי לב. בגיל 15 כבר התחלתי להופיע".

ללהקה צבאית, לעומת זאת, לא קיבלו אותך. "אמרו שאני לא מתאים. התאכזבתי, אבל אחרי כמה ימים אמרתי לעצמי, איציק, יבוא יום והם ישימו לב אליך. אחרי כמה שנים הזמינו אותי להיות שופט בוועדה של הלהקה הצבאית.

"את הדרך שלי", הוא מוסיף, "עשיתי בעשר אצבעות, לבד. הופעתי במועדוני לילה בכל הארץ מכאן ועד להודעה חדשה. מוזיקה זה מה שאהבתי וזה מה שאני אוהב. עבדתי עם האחים בן מוש, עם האחים ראובני, עם אבי גואטה. הכסף לאלבומים בא מהופעות".

גלריה איציק קלה ( צילום: יונתן בלום )

'מאמי מאמי' כבר הביא אותך לקהל רחב. "זה שיר של איברהים טטליסס הטורקי, שלימים גם נהיינו חברים. שמעתי אותו ברדיו וישר נדלקתי. דיברתי עם שלמה כישור ז"ל, שאמר 'במקום 'מאווי מאווי' תשיר 'מאמי מאמי''. שלמה היה מראשוני היוצרים שהאמינו בי, עוד לפני שהגעתי לרדיו".





לבד יושבת | 1985

מילים ולחן: אביהו מדינה

"כששמעתי את אביהו מדינה, חבר יקר שלי, שר את 'לבד יושבת' הוקסמתי. הלחנתי לשיר הזה פתיחה מיוחדת כדי שיישמע מעט אחר, ומאז כמעט כל מי שמבצע את השיר משתמש גם בפתיחה שלי".

השיר 'לבד יושבת' מזוהה מאוד גם עם חיים משה וגם עם זהר ארגוב ז"ל, שלפי הארכיון סיפר שהשפעת עליו לא מעט. גם הקלטת שיר לזכרו ב-1987. "זהר היה חבר קרוב שלי. אתה לא יודע איזו נשמה הייתה לו. כשהיה מזמין אותי לבמה במועדון הקליק, הוא היה אומר 'אני רוצה להזמין את מורי ורבי'. פעם אמרתי לו, 'זהר, נשמה, תגיד איציק קלה'. הוא אמר לי שזאת זכות בשבילו להזמין אותי ככה. לא האמנתי שיגיע למצב שבו היה בסוף, אבל לפעמים התהילה משכרת ומשקרת. אני ברוך השם, מעולם לא התפתיתי לשטויות".





איש מגבעתיים | 1985

מילים: שלמה כישור. לחן: מאנוס לואיזוס, לפטריס פפדופולוס

"שלמה כתב את האיש מגבעתיים ללחן יווני שהבאתי".

זה שיר על גבר שמטריד נערה, והיא עומדת על שלה בצורה מעוררת התפעלות. ״זו בדיוק הייתה ההתלבטות שלי. אבל שלמה אמר לי, 'שמע ממני, זה יהיה להיט היסטרי ואף אחד לא יגיע אליך עם סימני שאלה'. הוא צדק. אולי היום שואלים יותר".





אני העבד | 1988

מילים: עוזי חיטמן לחן: יורם הראל-חיימוב

"עוזי חיטמן היה אדם משכמו ומעלה. כשפניתי אליו הוא אמר שהוא מחפש אותי כבר שבועות. כשקראתי את המילים שעוזי כתב ללחן של יורם הראל-חיימוב אמרתי 'איך הבן אדם מגיע לרמה דתית רוחנית כזאת והוא אפילו לא דתי?' אלו מילים מצמררות על משה רבנו, שלא נכנס לארץ. עוזי הגיע להקלטות, וכשיצאתי מההקלטה הוא היה עם דמעות בעיניים, ואמר 'אני כתבתי מאות שירים, זה אחד הגדולים בקריירה שלי'. ואז שאלתי אותו 'איך הגעת לכתיבה הזאת?' הוא הסתכל עליי ואמר 'אבא שלי היה אדם מקובל'. אז הבנתי את 'אדון עולם' שלו. דיברנו על לעשות דואט יחד, אבל לא הספקנו".

אלה היו להיטים גדולים בשטח אבל ברדיו לא הושמעו כמעט, למעט בתוכניות מעטות לזמר ים-תיכוני. "אחרי 'מאמי מאמי' דברים השתנו. התחילו להזמין לתוכניות פה ושם. אבל לפני כן הייתה תקופה קשה, קיפוח ואפליה בהשמעות. אבל מעולם לא התלוננתי, חשבתי שהמוזיקה תדבר במקומי. כשהייתי מוציא שיר, הייתי הולך ל'קול ישראל' ויושב בחוץ שעות עד שמישהו יבוא לקחת את התקליט וישמיע אותי. הנשמה יצאה. כשהיו שואלים אותי למה אני לא בגלגלצ, הייתי אומר שהם כנראה לא מספיק מודעים לשירים שלי וזה עוד יקרה. מדד ההשמעות שלי הוא תמיד הקהל. להגיע להופעה סולד-אאוט בקיסריה בלי פרסום גדול, 4,000 איש שמכירים את כל הלהיטים. אתה יודע מה זה? אני עוצר והם שרים. זה המבחן האמיתי בשבילי".





והיא איננה | 1995

מילים: אהוד מנור לחן: ספירוס פאפאוואסיליו

"המילים של השיר נמצאות על המצבה של בתי מעיין ז"ל שהלכה לעולמה בגיל 36 באוקטובר 2023, אחרי שנאבקה ארבע שנים במחלת הסרטן. היא אמרה לי לא פעם ולא פעמיים, ממש כמו צוואה, שלא אפסיק לשיר גם אחרי שהיא תלך. אם היא לא הייתה אומרת את זה אני לא יודע אם הייתי ממשיך. השיר 'לילדתי מתגעגע', שיצא בפברואר 2024, הוא לזכרה".

איציק קלה (מימין) ותום כהן ( צילום: שי פרנקו )





מחיפה עד סלוניקי | 1997

מילים: אהוד מנור. לחן: פוליקוב

"לפני בערך 45 שנה יעקב פרי התקשר אליי, הוא עוד לא היה אז ראש השב"כ. הוא היה ביחידה שלו בירושלים, ואמר שהם עושים מסיבה וכולם רוצים שאיציק יגיע, אבל אין הרבה תקציב ושאל אם אוכל לעזור. הופעתי ולא לקחתי כסף. מאז הפכנו חברים.

"אחרי כמה זמן מישהו הביא לי לחן יווני", מספר קלה, "וכשיעקב שמע את הלחן הוא הציע שאהוד מנור ז"ל, שהיה חבר שלו, יכתוב מילים. אמרתי לאהוד שאני רוצה להקליט את האלבום שלי בסלוניקי וזה נתן לו את הרעיון למילים 'מחיפה עד סלוניקי'. אהוד לא רצה לקחת שקל על השיר הזה".





אני קורא בשמך | 1997

מילים: יוש גרנות. לחן: יווני

"גם את השיר הזה הקלטתי בסלוניקי. החיבור שלי למוזיקה היוונית התחיל עוד מהחזנות, אני שומע קשר בין התפילות של הימים הנוראים לסטליוס קזנג'ידיס. אהבתי מאוד לשמוע את אריס סאן. אני מודה להשם שחנן אותי: כשאני שר ערבית חושבים שאני ערבי, כשאני שר יוונית לא מאמינים שאני ישראלי, וכשאני שר טורקית שואלים איפה גדלתי בטורקיה".





אינתה עומרי | 1997

מילים: אחמד שפיק כאמל. לחן: מוחמד עבד אל-והאב

"אני מדבר ושר בערבית, יש לי אלבום שלם בערבית. אנשים מארצות ערב לא מאמינים שאני יהודי. את המחמאה הכי גדולה קיבלתי ממוזיקאים בנצרת שהתפלאו מההגייה שלי. להקליט את 'אינתה עומרי' היה לי טבעי".

אחרי 7 באוקטובר היה לך קשה לשיר בערבית? "מאוד, הרגשתי שזה לא נכון. לקח לי די הרבה זמן לחזור לשיר בערבית, ממש רק בחודשים האחרונים. עמדתי לסיים הופעה ומישהי מהצד אומרת 'אתה לא מסיים עד שתשיר לנו את 'אינתה עומרי'. לא יכולתי לסרב לה".





מחפש את הדרך | 2002

מילים: ארלט ספדיה לחן: איברהים טטליסס

״הגעתי לארלט עם משפט אחד ללחן הזה: 'מחפש את הדרך'. משם היא לקחה את זה ופגעה בול".

אז כבר התחילו להשמיע אותך גם ברדיו. עד היום בעצם. "האמנתי באמונה שלמה שאגיע לאן שהגעתי. מאחוריי כבר 34 אלבומים ומעולם לא הייתי מושמע כמו שאני מושמע בשנים האחרונות".





תביני אותי | 2003

מילים: תומר עג׳ם. לחן: עממי טורקי

״גם השיר הזה, כמו הרבה אחרים, לא ממש הושמע ברדיו, אבל הגיע בגדול למועדונים ולתחנה המרכזית בתל-אביב".

בבית הבינו אותך ואת המחירים של הקריירה? "תמיד. הרבה מהשירים עשיתי בזכות ציונה, שאני נשוי לה יותר מ-50 שנה והיא החיים שלי. ב-2012 היא נפצעה קשה בפיגוע זריקת אבנים. זו הייתה, ועדיין, טראומה לה ולכל המשפחה".

אתה חלית בסרטן הגרון לפני עשר שנים. היה חשש שלא תוכל לשיר. "לא האמנתי שאוכל בכלל לדבר. כשחזרתי לעצמי הבנתי שאנחנו צריכים להעריך כל רגע, שלא הכל מובן מאליו. אני מעביר את המסר הזה בכל הופעה, מברך בקול 'שהכל נהיה בדברו'".

מה אתה עוד לוקח מהימים האלה? ״ידעתי שאוהבים אותי, אבל לא האמנתי שברמות כאלה. בכל מקום התפללו עליי. בזכות התפילות אני יושב מולך היום. הרגשתי שהקדוש ברוך הוא אומר לי: לך תשמח את עם ישראל. מעולם לא הופעתי בשבת, גם כשקיבלתי הצעות גבוהות מאוד. אחרי המחלה התחזקתי שבעתיים. השיר 'חי למענך', שיצא באותה שנה, הגיע אפילו לבתי הכנסת. במופע החדש עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב, תום כהן (המנהל האמנותי והמנצח של התזמורת. ר"ש) עשה לשני השירים האלה עיבוד מיוחד".

עומר אדם ( צילום: אמיר מאירי )





אבא נשמה | 2003

מילים ולחן: צדי אור

"זה שיר שהוא אני, איציק קלה מגיל עשר. אבא שבשמיים. אני מאמין מאוד".





קול קורא לי במדבר | 2005

מילים ולחן: אהובה עוזרי

"אהובה עוזרי ז"ל ביקשה ממני שאבצע את השיר, היא אמרה 'אתה יכול להביא אותו למקום אחר'. הבטחתי לה שכך יהיה, והיא מאוד אהבה".





הדרך אל הכפר | 2010

מילים: יורם טהרלב לחן: נורית הירש

״הכרתי לראשונה את רבקה זהר בתוכנית של ירון אילן. אז היא הציעה לשיר יחד את 'הדרך אל הכפר', ואחר כך ביקשה שאבצע אותו לבד. הקלטתי אותו וברוך השם משמיעים את הגרסה הזאת לא מעט. למדתי בחיים לשים קצת פלפל חריף, אבל לא להגזים. אם אתה שר את 'הדרך אל הכפר' ולא מחדש, אז מה עשית?"





קסם | 2011, עם עומר אדם

מילים: יוסי גיספן. לחן: איציק קלה

"סבא של עומר, שמואל אדם, הוא אח יקר שלי. במשך עשרות שנים הייתי מגיע למשפחת אדם, מופיע בימי הולדת ובקבלות שבת. הופעתי שם בימי הולדת של יצחק רבין ושל אמנון ליפקין-שחק. עומר גדל על ברכיי, הוא תמיד אהב לשיר איתי. כשהופעתי בקיסריה העלתי אותו לבמה, וגם הקלטנו יחד את 'קסם'".





עד יום מותי | 2005

מילים: ארלט ספדיה לחן: יורגוס מוקידיס