בפינה של כלוב מגודר ומוקף באריות שואגים עומדת אורי בן ארי בשמלת נשף כחולה. השמש לא מרחמת עליה ובטח שלא האריות. אורי היא הצלע הנשית בחבורת סולטיז, ובמקרה הזה העלמה במצוקה שמחכה לשלושה נסיכים שיצילו אותה. "האריות השתינו לכיוון שלי כדי לסמן טריטוריה", היא משתפת, "יצאתי מהכלוב בלי אף שריטה אבל עם מכת שמש".

"הכל היה אמיתי", נשבעים גם החברים האחרים להרכב (שובל אליעזר, נווה בר-מואב ופז שגיא) שהפך להיסטריה בזכות סרטי האקסטרים המושקעים להפליא שלהם, "באמת דאגנו לה".

למה לקחת כזה סיכון? שובל: "לא לקחנו, ידענו שנווה, המפיק הכל-יכול שלנו, תיכנן ובנה כלוב בטיחותי אחרי שהתייעץ עם מגדלי אריות באפריקה. זה הסרט היחיד שבו הוספנו לאייפונים מצלמות גו-פרו והיה גם רחפן. ההפקה השאירה לאורי קצת מים, המינימום ההכרחי. מה היה יוצא לנו מזה שהיינו מחלצים אותה כשהיא נראית כמו פרינססה שקמה מהשנ"צ?"

נווה: "לקחנו בחשבון שבאפריקה יש נחשים ארסיים שיכולים להרוג את מי שלא מקבל טיפול מיידי. דאגנו שיהיה מסוק במידה שיקרה משהו. מזל שהוא היה קרוב: בתוכנית שלנו לא הייתה סופת גשמים שתוביל לזה שאחד מאיתנו יחליק וינקע את הרגל".

פז: "זה היופי של הסרטים שלנו. אנחנו יוצרים סיטואציה יוצאת דופן ויוצאים ממנה בריאים ושלמים. מה יוצא לנו מזה? כיף. מה יותר כיף מלטייל בעולם עם החברים הכי טובים שלך?"

זה השלב שבו אם אתם שואלים "אבל מי אלה", סימן שיש מקום לשיפור בקשר עם הילדים והנכדים. הם, סביר להניח, יושבים ממש ברגעים אלה שמוטי לסת מול המסך בזמן שהסולטיז משודרים אליהם מהיוטיוב בסרטונים באורך חצי שעה שנראים כמו הפקה הוליוודית שצולמה עם אייפון. לערוץ היוטיוב שלהם מנויים לא פחות מחצי מיליון איש, מה ששיכנע אותם ללכת עוד יותר רחוק: סרט קולנוע אמיתי, באורך מאה דקות. התוצאה: 200 אלף כרטיסים בחודש והורים שעוצרים אותם ברחוב כדי לספר שבגללם הילדה בחרה ביפן כטיול בת-מצווה. "ההורים אומרים שאנחנו הערוץ היחיד שהם מעודדים את הילדים לצפות בו", אומר שובל, "ילד אמר לנו שאנחנו 'הורים בהשראה'. סיפוק ברמות".

שובל אליעזר: "עשינו אירוע בקניון וציפינו לאלף איש גג. הגיעו 32 אלף, גם מקפריסין. אחרי שבע דקות המשטרה סגרה את האירוע בגלל צפיפות. גם איכזבנו את הקהל וגם הפסדנו מאות אלפי שקלים"

הסיפור שלהם מתחיל בתיכון מקיף י"א בראשון-לציון, מגמת תעשייה וניהול, שם למדו שובל, פז ונווה, כיום בני 26. דרכיהם נפרדו בצבא, שם שירתו בתפקידי לחימה, והצטלבו שוב לפני חמש שנים, בחופשת השחרור. כיאה לילדי דור המהפכה הטכנולוגית, הם החליטו לאחד מוחות ולהקים סטארט-אפ בכספי מענק השחרור. אורי, בת 21, התחברה אליהם דרך אחות של שובל והצטרפה לאחר הבגרויות וקבלת פטור מגיוס עקב סיבות רפואיות. הלהקה הוקמה, ועכשיו נשאר רק אתגר קטן: להחליט מה הסטארט-אפ שלהם יעשה. "ביום שנכנסנו למשרד חתמנו על חוזה שכתבנו בעצמנו, בלי להבין מה זה בכלל ובלי לדעת מה בדיוק יהיה הסטארט-אפ. תלינו על הקיר, לחצנו ידיים ואמרנו שמרגע זה אנחנו אחים לחיים ויש לנו שותפות גורל".

פז: "הדבר שאנחנו הכי טובים בו זה ללמוד דברים חדשים, אז כל אחד זרם לכיוון שלו במטרה להגשים את החזון המשותף. אני למדתי גרפיקה, נווה למד תכנות ונסחפנו לעשייה. זו הייתה תקופה מעניינת, עבדנו בלי סוף, ישנו במשרד. התחלנו באפליקציה לטלפון ואז משחק למחשב ונכנסנו לעולם הגיימינג כי זה מה שאהבנו לעשות בתיכון".

נווה: "הייתי בן 12 כש'מיינקראפט' כבש את ישראל ולא זזתי מהמחשב, שיחקתי שעות. ההורים כעסו עליי, אמרו לי לצאת מהמסך ולעשות משהו מועיל עם החיים שלי. בדמיון הכי מופרע לא חשבתי שהאהבה למשחקים תהפוך לעבודה".

שובל: "להקים סטארט-אפ זה לזהות כאב. פייסבוק, לדוגמה, זיהו את מחלת הבדידות. בגיימינג זיהינו את התסכול של השחקנים הדיגיטליים, שלא הצליחו להפוך את התוכן שלהם מתחביב למקצוע עם כסף. בניגוד לשחקני כדורגל, שמרוויחים מיליונים מספונסרים ומפרסומות, שחקני כדורגל בעולם הדיגיטלי, בהם כאלה עם מיליוני עוקבים, לא ראו שקל כי הכל היה בחינם ועדיין לא הייתה פלטפורמה שחיברה בין היוצר לקהל".

ארבעתם הסתערו על האתגר: פלטפורמה כלכלית ליוצרי תוכן ולגיימרים. כדי להציג את עצמם בפני קהל היעד – או בכלל להבין מיהו קהל היעד – שובל הציע לייצר תוכן. בסרטונים הראשונים, שהיום הם נבוכים לראות ולהראות, הם דיברו באנגלית ולהפתעתם הביאו עוקבים מחו"ל. לפני שלוש שנים, ב-1 באוקטובר, הם צילמו סרטון שחושף את ההמצאה שלהם שמיועדת לשוק האמריקאי. "הרי החלום הישראלי הוא לעשות אקזיט באמריקה ולהביא את המיליארד דולר במכירה לאיזה גוגל או משהו", אומר שובל.

שישה ימים לאחר מכן העולם התהפך על הראש. פז היה היחיד שגויס למילואים, שהתארכו לארבעה חודשים. בזמן הזה שלושת האחרים עברו לגור יחד, העבירו את המשרד להאנגר ענק בפתח-תקווה וצירפו אליהם שמונה עורכים ומתכנתים. הם היו אז רגע לפני הפריצה הגדולה.

"ב-7 באוקטובר חטפנו הלם וצללנו לחוסר מעש מוחלט", מספר שובל, "אז הצעתי שניקח את התוכן שייצרנו לארצות-הברית ונעשה אותו בארץ כדי לשמח ילדים. פתחנו ערוץ יוטיוב, כצרכני חטיפים בחרנו בשם 'סולטיז', יענו מלוחים, ועשינו את הסרטון הראשון שלנו בעברית. בנינו את 'הסרטן הפריך', המסעדה של בוב ספוג, בסוכה שעדיין עמדה בחצר האחורית של אמא שלי. שלושתנו עמדנו בתחפושת, הכנו אלף המבורגרים וחילקנו אותם לחיילים. פז בדיוק קפץ מהמילואים ועזר לנו לחלק. גם האכלנו חיילים רעבים וגם הראינו לילדים שאפשר להתנדב בכיף".

אורי בן ארי בכלוב האריות ( צילום: אילי אלפיה )

ההמבורגר היה הספתח לשרשרת של סרטוני אתגרים ומשימות להעלאת המורל, כשעל הדרך הם מייצרים לעצמם חוויות חד-פעמיות. "מגיע לנו", אומר נווה, "הרי פיספסנו את הטיול שאחרי צבא בגלל הסטארט-אפ שהיה לנו דחוף להקים. אז התחלנו לטייל מסביב לעולם ולצלם את מה שעובר עלינו. זה השיא של לחיות את החיים".

בשלב כלשהו החליטו להגשים חלום ולטוס ליפן לחודש. "יש שם קטע של שירותים מוזרים", אומרת אורי, "שירותים בתוך אקווריום או אסלה נקייה ברמות באמצע יער. הדבר הראשון שעבר לי בראש היה: וואלה, זאת תרבות, מגניב להראות את זה בישראל".

שובל: "אנחנו חיים במציאות של לחץ אטומי, וכשאנחנו מראים לילדים את העולם אנחנו מכניסים צבע לחיים שלהם, מראים להם שהחיים שמחים. הסוד שלנו הוא בזה שאין 'הכינותי מראש'. אנחנו זורמים בתוך החוויה, מגיבים אליה ומראים את מה שבא לנו לשתף. ביפן צילמנו שירותי גברים שמכוונים לאסלה בצורת פרצוף, זה היה מגניב רצח. ובאיזה יום חם פה בארץ פז זרק כבדיחה מוחלטת 'הלוואי שהייתה פה בריכת פטל'. באותו יום הצבנו בריכה ענקית בסטודיו, קנינו ליטרים על ליטרים של תרכיז פטל ושחינו בבריכת מיץ פטל. בהתחלה, כשאמא שלי שאלה מה אני עושה בחיים, אמרתי לה שאני מגשים חלומות. אגב, עשינו סדרה של 'מגשימים חלומות ילדות' ובמקום הראשון דורג לילה בחנות ממתקים שהגיע לשני מיליון צפיות".

בלהקות יש טייפקאסט לכל חבר. איך זה אצלכם? שובל: "פז הוא הדמות היותר-חנונית, נווה הוא זה שבונה ומסדר, אני מביא את הצחוקים ולאורי, במקביל אלינו, יש ערוץ פרטי של בישול. לכל ילד יש דמות להתחבר אליה. אני מאמין שכל אדם צריך לעשות משהו שהוא יוכל להתגאות בו. עשינו סרט קולנוע בתוך חודש עם צוות של 80 אנשים, כדי שיום אחד אספר לילדים שלי שיחד עם הדודים שלהם עשינו את הבלתי אפשרי".

אורי בן ארי: "ביפן יש קטע של שירותים מוזרים. שירותים בתוך אקווריום או אסלה נקייה ברמות באמצע יער. הדבר הראשון שעבר לי בראש היה: וואלה, זאת תרבות, מגניב להראות את זה בישראל"

כדי שלילדים העתידיים יהיה גם מה לאכול מלבד מור"קים, סולטיז צריכה גם להכניס כסף, לא עניין פשוט כשהצפייה בתכנים ביוטיוב היא חינמית ורף הציפיות של הקהל רק עולה. "כל חודש אנחנו מוציאים 800 אלף שקל על תוכן, ואנחנו מפרנסים 18 משפחות של עובדים במשרה מלאה", אומר שובל, "אנחנו משקיעים בסרטונים המון כסף והמון זמן, ולא מרוויחים שקל, כי אין חסויות ופרסומות. בעצם אנחנו מתנהגים כמו יוצרי התוכן שעבורם ניסינו לבנות פלטפורמה רווחית. אין בזה היגיון".

אז מה עושים? "גילינו יוטיובר שהוציא מוצרים משלו למכירה והופ – רעיון: בנינו ממלכת שוקולד וייצרנו שוקולד 'סולטיז' עם הלוגו שלנו, אדום-צהוב, הפועל ומכבי בנשימה אחת. לכיף שלנו, לא למכירה. כמובן שצילמנו את זה וזה חצה את השני מיליון צפיות. הקהל התחרפן ודרש שנוציא לחנויות. התחלנו לחקור וללמוד את התחום. טסנו לכנס הממתקים הכי גדול בעולם שהתקיים בגרמניה לשבוע של טעימות. הרבה מוצרים מוגדרים 'בטעם פיסטוק' ואנחנו, אולי בגלל פרפקציוניזם מוגזם, הלכנו על מלית של פיסטוק אמיתי וייצרנו אותו בחו"ל ביותר ממיליון שקל. עד היום, אחרי שנה וחצי של מאבק, לא הצלחנו להכניס אותו לסוּפרים בגלל השליטה של המונופולים הגדולים. הוצאנו לקיוסקים במחיר הכי נמוך שיכולנו אבל עדיין גבוה יחסית, וסמכנו על הקהל שיתמוך בנו. בשבועיים וחצי מכרנו 1.3 מיליון שוקולדים".

את ההצלחה הם רצו לחגוג עם הקהל שלהם בקניון TLV פאשן בתל-אביב. "בנינו את הבית של עמי ותמי", מספר שובל, "הטבענו בחלק מהשוקולדים כרטיס זהב שמביא פרס, תיכננו להישאר שם עשר שעות ולהצטלם עם אלה שיגיעו. ציפינו לאלף איש גג. הגיעו 32 אלף, גם מקפריסין, ואחרי שבע דקות המשטרה סגרה את האירוע בגלל הצפיפות. גם איכזבנו את הקהל וגם הפסדנו מאות אלפי שקלים. יצאתי מבואס על החיים, אבל הספקנו לקבל מילדים שלטים של 'הראיתם לי איך אמורה להיראות חברות אמיתית' ו'עזרתם לי בתקופת המלחמה' שריגשו אותנו ברמות. אז היו לנו רק שבע דקות בגן עדן ובא לנו עוד. המוצר הבא שלנו יהיה כחול-לבן".

לדבריהם, כל אחד מושך 3,500 שקל בחודש בלבד שמספיק אולי לאוכל וכל שקל נוסף הולך לתשלום עבור משכורות לאנשי מקצוע וכמובן להפקה הבאה. למשל האירוע 'סולסטארס', הפקת חנוכה בלייב שהושקה בשנה שעברה ותחזור ב-8 בדצמבר להיכל שלמה בתל-אביב, בהשתתפות כוכבים אטרקטיביים בקרב ילדים ונוער, כמו אהבת השם גורדון ואייל לוי. מאידך, הרעיון להגיע עם השוקולד ודגל ישראל לפסגת האוורסט ייאלץ להידחות לבינתיים. "הטיפוס לאוורסט מותר רק למי שכבר טיפס על הרים בגובה מסוים וזה ייקח לנו חודשיים", מסביר נווה, "לא נשקיע חודשיים על סרטון אחד".

אתה האיש עם הרגליים על הקרקע. "אני היד שאמורה להפוך את החלום למציאות. שובל בא עם הרעיון של חוף ים באולפן כי פז נשרף בשמש. הבאנו 15 טון חול. הרעיון האחרון שלו הוא להציף בית במים. האתר עוד לא נבחר".