בשנת 2012, מיד אחרי שסיים את סאגת "דמדומים" - חמישה סרטים שהכניסו יחד כ-3.35 מיליארד דולרים והפכו אותו לאליל גלובלי חיוור - לקח רוברט פטינסון הימור גדול, ובצידו פרס אפשרי גדול לא פחות: מחיקה מהזיכרון הקולקטיבי של אדוארד הערפד הסקסי, והתחלה כמעט חדשה של קריירה קולנועית אחרת. פטינסון מעולם לא הסתיר את הזלזול שלו בסיפורי "דמדומים", ונהג ללעוג לעלילה, לדיאלוגים ולאופי של דמותו. אבל הסדרה הזו הפכה אותו לצעיר עשיר מאוד, ובזכותה הוא היה יכול להרשות לעצמו לעשות אתחול מלא לקריירה. אז הוא דחה את הצעות הבלוקבסטרים שהונחו לרגליו, ונעלם מכותרות המיינסטרים.

גלריה רוברט פטינסון ( צילום: Stefano Rellandini/AFP )

יום אחד ב-2015 נתקל פטינסון בבאנר פרסומי לסרטם העצמאי של הבמאים האחים ג'וש ובני ספדי, Heaven Knows What. משהו באסתטיקה של התמונה תפס אותו. הוא השיג את המייל של האחים וכתב להם: "אני מרגיש שהיקום מחבר בינינו או משהו כזה. לא ראיתי שום סרט שלכם, אבל אני יודע שאני אמור לעבוד איתכם“. הוא אפילו הציע לעשות כל מה שצריך על הסט, כולל קייטרינג. ג'וש ספדי סיפר שבמשך שבועות הם חשבו שמדובר במתיחה, והתלבטו אם לענות. כשהבינו שהוא רציני ונפגשו איתו, האחים הסבירו לפטינסון שהוא לא מתאים לפרויקט שעליו עבדו אז (שיהפוך כמה שנים אחר כך ל"יהלום לא מלוטש" האדיר עם אדם סנדלר האדיר עוד יותר), אבל הציעו לכתוב בשבילו סרט חדש לגמרי. בתוך שישה שבועות בלבד הגישו לו טיוטה ראשונה של "גוד טיים", תסריט על שודד בנקים כושל שמנסה לחלץ את אחיו ממעצר. פטינסון אמר כן מיד.

האחים ספדי הכירו כמה אסירים בכלא רייקרס הידוע לשמצה בניו-יורק, ופטינסון התחנן בפני ג'וש שיעזור לו להיכנס למתקן לצורך תחקיר. כשזה קרה, פטינסון התאפר בכבדות והסתובב במסדרונות הכלא כאילו שהיה הבית שלו. "התאפרתי כי לא רציתי שיזהו אותי, רציתי שיחשבו שאני שייך למקום", הוא סיפר מאוחר יותר. "הייתי בטוח שאני משכנע. ואז, אחד האסירים שאל אותי: 'מה אתה עושה פה? אתה בתוכנית של בני נוער?׳ חשבתי שאני נראה כמו איזה טיפוס קשוח, אבל הוא קלט אותי מיד, לא שיכנעתי שם מישהו“.

הרבה השתנה בעשור שחלף מאז. דונלד טראמפ הפך לנשיא, וכלא רייקרס עומד עכשיו להיסגר. גם רוברט פטינסון כבר בן 40, ולא נראה כמו אדוארד הערפד. עכשיו הוא ג'יימס בונד. הליהוק שלו כשחקן השביעי שזוכה לגלם את 007, משלים סופית לא רק את הצלחת ההימור שלקח לפני 14 שנה אלא גם את אחד המרוצים המדהימים של שחקן לצמרת ואחד המעברים המוצלחים בהיסטוריה של הוליווד מאליל נוער לשחקן שהוא גם מוערך וגם כוכב. ג׳יימס בונד הוא חתיכת פרס לדרך הזו.

רוברט פטינסון כג'יימס בונד על שלטי חוצות ( צילום: Felix Ursell/Reuters )

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כדי להבהיר שמדובר באחד התפקידים הנחשקים בהיסטוריה של הקולנוע, נהוג לומר שיש יותר אנשים שהלכו על הירח מאשר כאלה שגילמו את ג'יימס בונד, סוכן ה-MI6 שהמציא איאן פלמינג ונקרא על שמו של חוקר הציפורים האמריקאי(!) ג׳יימס בונד. במשך שישה עשורים שמרו אלברט "קאבי" ברוקולי ובתו, ברברה, שהחזיקו בזכויות היצירתיות של הפרנצ'ייז, על סודיות מוחלטת סביב תהליך האודישנים והציגו כל שחקן חדש באירוע תקשורתי מתוקשר. דניאל קרייג, למשל, הגיע בסירת מרוץ על נהר התמזה ב-2005.

מדובר כמובן גם בתפקיד שנתפס כסמל תרבותי לאומי, מדד לרוח התקופה, לג׳נטלמניות בריטית ולמעמדה של בריטניה בעולם. לא במקרה משפחת המלוכה מחבקת את המותג ומגיעה להקרנות הבכורה החגיגיות, ורק בונד היה יכול ללוות את המלכה אליזבת לטקס הפתיחה של אולימפיאדת לונדון.

הסרט הראשון, "ד"ר נו" ב-1962, הגיע לעולם גם בזכות נשיא ארה"ב ג׳ון קנדי. ב-1961 פורסמה במגזין Life רשימת עשרת הספרים האהובים על JFK, ובה הופיע "מרוסיה באהבה". דבר שהקפיץ את מכירות ספרי בונד באמריקה, ושיכנע את האולפנים לממן את הסרט הראשון. לפני הליהוק, ערך ה"דיילי אקספרס" משאל דעת קהל לבחירת הבונד האידיאלי. הזוכה היה הדוגמן פיטר אנתוני.

קאבי ברוקולי הציע אז את התפקיד לחברו הקרוב קרי גרנט, שהיה אומנם בריטי במקור, אבל כבר בן 58. הוא הסכים להתחייב רק לסרט אחד, והרוויח אז בערך 100 אלף דולרים לסרט, פי שישה בערך מהתקציב שהיה לתפקיד בונד. נו, בסוף הלכו על שון קונרי, שחבש פאה בכל סרטי בונד כי החל להקריח כבר בגיל 21. איאן פלמינג, טוענת אגדה מפורסמת, הסתייג מקונרי וסבר שהוא מחוספס מדי כדינ לגלם את דמותו של הסוכן החשאי המעודן. אבל מאוסף מכתביו של פלמינג שערך אחיינו, פרגוס פלמינג, עולה כי ממציאו של 007 פגש את קונרי וכמו כולם נפל בקסם.

בעולם אפלולי שנשלט יותר בידי מיליארדרים מאשר מעצמות, בעידן שבו כבר אין באמת כוכבי קולנוע, דווקא רוברט פטינסון - שאיש לא יטען שיש לו את הכריזמה של בראד פיט, טום קרוז או ג'ורג' קלוני - הוא כוכב הקולנוע הגדול של הדור, שחקן שהוא גם באטמן וגם ג'יימס בונד

כמעט כל ליהוק עורר סערה כזו או אחרת, אבל לאורך הדרך נטו הברוקולים בדרך כלל להעדיף שחקנים שלא היו כוכבי קולנוע ענקיים. פעם אחת הלכו רחוק מדי לכיוון השני, וליהקו את ג'ורג' לייזנבי - דוגמן שהניסיון הקולנועי שלו הסתכם בעיקר בהופעות בפרסומות, ואיש לא הכיר אותו לפני הסרט היחיד שבו השתתף וגם לא אחריו - אבל גם ברוב המקרים האחרים היו אלה בחירות מפתיעות יחסית. פירס ברוסנן היה מוכר בעיקר בזכות סדרת הטלוויזיה "רמינגטון סטיל", ורוג'ר מור היה כוכב טלוויזיה גדול עוד לפני שנכנס לנעליו של 007 - תפקיד שמילא בהצלחה על אף שפחד מכלי נשק ומיצמץ בכל פעם שלחץ על ההדק, מה שאילץ את הבמאים לערוך את הסצנות סביבו ולהשתמש בכפילים.

אפילו דניאל קרייג קיבל בהתחלה את הכינוי "ג'יימס בלונד" ואמרו עליו שהוא נמוך מדי ומכוער מדי כדי לגלם את בונד. קרייג ענה עם חמישה סרטים שגרפו יחד כמעט ארבעה מיליארד דולרים - ובהם שני הסרטים המכניסים ביותר בתולדות הסדרה, כש"קזינו רויאל" ו"סקייפול" הפכו לקלאסיקות ממש - והוא גם היחיד שסיים את תפקידו בשירות החשאי של הוד מלכותה בזמן ובמקום שבחר בעצמו.

מה שכנראה לא קרה מעולם בתהליך הליהוק של בונד, הוא מרוץ פומבי כל כך עם הדלפות בקצב שמצריך אינסטלטורים, כפי שראינו בשבועות האחרונים. וזה כנראה רק אחד ההבדלים בין מה שהתעשייה התרגלה אליו בכל הקשור לסרטי ג׳יימס בונד, למציאות החדשה שבה הפרנצ'ייז כולו עבר לידיים אמריקאיות, גם אם בונד עצמו נשאר בריטי.

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זה סיפור שמתחיל ב-2021, כשאמזון הודיעה על רכישת אולפני MGM, ביתו של בונד מאז ומתמיד, תמורת 8.45 מיליארד דולרים. כמו כל מיליארדר אמריקאי, גם ג'ף בזוס, מקום שני ברשימת עשירי העולם, אוהב אקססוריז. פעם יאכטה ענקית הייתה סמל הסטטוס הגדול. אבל יאכטה ענקית יש היום לכולם במועדון, אז האוליגרכים החדשים פונים לעולמות אחרים: יש מי שקונים קבוצות ספורט, יש מי שקונים פלטפורמות של מדיה חברתית, ובזוס קונה מותגים קלאסיים, מ"הוושינגטון פוסט" ועד "שר הטבעות".

את MGM, עם כל הכבוד ל"רובוקופ", הוא לא קנה בגלל הלוגו של האריה השואג. הוא רצה את ג'יימס בונד, אבל ג'יימס בונד היה שייך לבעלי זכויות שהגנו עליו במשך 30 שנה באובססיביות דיקטטורית: האחים למחצה, ברברה ברוקולי ומייקל ג' ווילסון. אביהם המנוח, המפיק האגדי קאבי ברוקולי, היה ממקימי חברת EON, שהחזיקה בשליטה היצירתית על הדמות מאז הסרט הראשון. האחים ירשו את הניהול מאביהם באמצע שנות ה-90, ומאז שלטו בזיכיון ללא עוררין, כולל זכות המילה האחרונה על עריכת הסרטים.

גם אחרי שאמזון השלימה את רכישת MGM, שמרה משפחת ברוקולי בידיה את הסמכות להחליט מתי ייכנס להפקה סרט חדש וכמובן מי יהיה הבונד החדש אחרי דניאל קרייג. הברוקולים לא סמכו על אמזון בכל הנוגע לטיפול בדמות, והצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה על מתווה להפקת סרט חדש. המבוי הסתום גרם לכך שבניגוד למסורת הפצת סרט חדש כל שנתיים-שלוש, הסדרה לא התקדמה לעבר הסרט הבא מאז צאתו לאקרנים של No Time to Die ב-2021.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג’ורנל", ברוקולי כינתה את שותפיה החדשים באמזון: Fucking idiots. "הוליווד ריפורטר" דיווח כי אחרי שקרא את הציטוט הזה, הרים בזוס טלפון למי שצריך ואמר: "לא אכפת לי כמה זה יעלה - תיפטרו ממנה".

יום אחרי הפרסום על העברת הזכויות על ג'יימס בונד לידי אמזון, צייץ ג'ף בזוס: "במי הייתם בוחרים כבונד הבא?" ברברה ברוקולי, שהפיקה תשעה מסרטי הסדרה, כנראה הרגישה בחילה עם התה של הבוקר, על חילול התהליך המקודש. אבל אז בטח בדקה את חשבון הבנק, וסגרה את המחשב

לפני שהלך לעולמו, אמר קאבי ברוקולי לילדיו: "אל תיתנו לשום אדם אחר להרוס את זה. אתם יכולים להרוס את זה אם תרצו, אבל אל תיתנו לאחרים להרוס את זה“. אבל בשנה שעברה החליטו ווילסון וברוקולי שנמאס להם, מבחינתם מישהו אחר כבר בהחלט יכול להרוס את בונד, ומסרו לאמזון את השליטה היצירתית המלאה על הזיכיון. בהוליווד לא הבינו מדוע מי ששמרו על ג'יימס בונד באובססיביות שהפחידה אולפנים ובמאים, בחרו לא רק לוותר עליו, אלא גם להעביר אותו לאוליגרך אמריקאי שמבלה את רוב זמנו על יאכטות. התשובה היא, כמובן, כסף. השמועות טוענות שבזוס שילם כמיליארד דולרים כדי ששני הנודניקים הבריטים יעזבו אותו בשקט.

יום אחרי הפרסום על העברת השליטה לידי אמזון, צייץ בזוס: "במי הייתם בוחרים לתפקיד בונד הבא?“ ברברה ברוקולי, שהפיקה תשעה סרטי ג'יימס בונד במשך 30 שנה, כנראה הרגישה בחילה עם התה של הבוקר. היא לא הייתה מעיזה להוזיל ככה את התהליך המקודש. אבל אחר כך בוודאי בדקה את חשבון הבנק שלה, וסגרה את המחשב.

בזוס אומנם לא סבל את ברוקולי, אבל הוא כן מבין את גודל המותג ולא חוסך עליו כסף או מאמצים. אמזון עקפה השנה את וולמארט ועלתה למקום הראשון ברשימת ה-Fortune Global 500, עם שווי שוק של 2.6 טריליון דולרים. מבחינת בזוס, זו השקעה יוקרתית אפילו יותר מקניית הזכויות על "שר הטבעות", והפיכתן לסדרת טלוויזיה נשכחת לחלוטין. הוא לא יכול להרשות לעצמו להיכשל כאן. 25 הסרטים הקודמים בסדרת בונד גרפו קרוב לשמונה מיליארד דולרים ברחבי העולם, אבל זה האפקט התרבותי שחשוב באמת.

ג'ף בזוס ( צילום: Manuel Orbegozo/Reuters )

הכוונה הראשונית הייתה למצוא כוכב צעיר ולא מפורסם שיוכל להחזיק את התפקיד בערך כמו דניאל קרייג, שעשה חמישה סרטים ב-15 שנה. בזוס שכר צוות של מפיקי-על - איימי פסקל מ"ספיידרמן" ודיוויד היימן מסרטי "הארי פוטר" - ואלה התחילו מיד בגיוס במאי כוכב בפני עצמו. דני וילנב ("חולית", "בלייד ראנר 2049") היה בחירה מרגיעה. עכשיו חיפשו את בונד.

רשימות ראשוניות של 20 שמות, שכללו בין היתר את ג'ייקוב אלורדי וטום הולנד, הצטמצמו מהר מאוד. בסופו של דבר נערכו אודישנים, שעלו לאמזון כחצי מיליון דולר, לכמה שמות שדלפו מהר החוצה, בהם קאלום טרנר, ג'ק לאודן וג'וש אוקונור.

טרנר בן ה-36 היה הפייבוריט המוקדם, אבל האודישנים שלו לא היו טובים מספיק. וילנב חיבב את אוקונור בן ה-36, אבל השחקן האנגלי שפרץ ב"הכתר" החליט בסופו של דבר שהוא מעדיף שלא למשכן את 15 השנים הבאות לדמות אחת - החלטה שבוודאי תתגלה עם הזמן כמעוררת הערצה או כאחת המטומטמות אי פעם.

ג'ק לאודן, 36 אף הוא, הכוכב הסקוטי האהוב של הסדרה "סוסים איטיים", נראה מועמד מושלם למדי. אבל שבועיים לפני ההחלטה על הליהוק, מישהו הדליף צילומים שלו נופל מאופנוע במהלך פעלול על הסט של "סוסים איטיים" ולא מן הנמנע שזה הרגע שבו הפסיד את המרוץ.

היו גם שמועות שאפילו הארי סטיילס נמצא במו"מ על התפקיד. ההדלפות הבלתי פוסקות של שמות נראו מכוונות, על אף שבדרך כלל אולפני הסרטים הגדולים מעדיפים לשמור על חשאיות, והשחקנים בוודאי שונאים את זה כי עכשיו יצטרכו לספר שוב ושוב איך כמעט הפכו לג'יימס בונד.

רוברט פטינסון עם זנדאיה, בבכורת הסרט "הדרמה" ( צילום: IMDB )

בשלב הזה הוחלט לזמן שני שחקנים נוספים: ניקולס הולט - שהפסיד בשנים האחרונות את המרוץ לסופרמן ובאטמן, כמו גם לתפקידי מפתח ב"משימה בלתי אפשרית" וב"אהבה בשחקים: מאווריק" ‑ שהפסיד גם כאן, אאוץ', ורוברט פטינסון. העובדה שפטינסון לא היה בתוכניות המקוריות, מדגישה עד כמה גם אמזון, גם וילנב וגם פטינסון עצמו לא חשבו שהוא צריך להיות בונד, מכל מיני סיבות. אבל ברגע שמיצו את כל האפשרויות שעלו בדעתם, החליט וילנב לזרוק את כל השיקולים האחרים לפח וללכת על שחקן שכבר עבד איתו ולא במקרה, גם הכי מפורסם ברשימה. וילנב תמיד היה במאי שאוהב כוכבים גדולים, ואפשר גם להיות בטוחים שפטינסון לא יהיה הכוכב ההוליוודי הגדול היחיד בסרט. אמזון לא מתכוונת ללהק נערת בונד אלמונית וגם לא נבל ששמו אינו מוכר בכל בית. העידן הזה חלף. ג׳ף בזוס רוצה שבונד יהיה מארוול.

בסופו של דבר, נערכו אודישנים לתפקיד, שעלו לאמזון כחצי מיליון דולרים. ג’ק לאודן, הכוכב הסקוטי האהוב של הסדרה “סוסים איטיים”, נראה מועמד מושלם למדי. אבל שבועיים לפני ההחלטה, מישהו הדליף צילומים שלו נופל מאופנוע במהלך פעלול על הסט ולא מן הנמנע שזה הרגע שבו הפסיד את המרוץ

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״האם רוברט פטינסון הוא כוכב הקולנוע האמיתי האחרון?“ שאל "הניו יורק טיימס" עוד בשנה שעברה. וזה עוד היה הרבה לפני היבול המרשים של 2026, שבה עלו ארבעה סרטים של פטינסון - "הדרמה", "פריים טיים", "האודיסיאה" ו"חולית: חלק 3" - כולם הותירו או יותירו חותם בדרך כזו או אחרת. במקרה של "האודיסיאה", הוא גם הותיר הרבה מאוד ממים של "תוציאו את הקבצנים האלה מכאן". בסוף 2027 אפשר יהיה לראות אותו בסרט המשך ל"באטמן" האפלולי של הבמאי מאט ריבס. אבל השינויים בצמרת אולפני DC יאפשרו לו כנראה להשתחרר מהסרט השלישי בסדרה, ויפנו לו זמן לערבב או לנער.

הוויכוחים סביב הליהוק של פטינסון יימשכו לפחות עד יציאתו של הסרט הראשון. זה קורה כמעט עם כל ליהוק בונד, אבל האתגר של פטינסון נראה גדול במיוחד. הוא שחקן מוכשר ומוערך, אבל רוב הדמויות שהוא גילם עד היום היו נבלים או אנטי-גיבורים או סתם אנטיפתים. ג'יימס בונד הוא סקסי, יש לו חוש הומור, הוא משפריץ קוליות ובסופו של דבר הוא גם גיבור די אופטימי. פטינסון עוד לא הראה שהוא יכול להיות כל הדברים האלה, אבל כמו ליהוקי בונד אחרים, הוא כן מרגיש מתאים לרוח התקופה.

בונד של שון קונרי היה מושלם למלחמה הקרה; רוג׳ר מור היה רומנטיקן משעשע במשקל קל, כיאה לשנות ה-70 ותחילת האייטיז; פירס ברוסנן, אולי הליהוק הכי מדויק של בונד, היה התפר בין פוסט-המלחמה הקרה למאה ה-21; ודניאל קרייג התחיל כגיבור קשוח וטראומטי אחרי 11 בספטמבר, אבל הפך ל-007 שנכנס ללבבות. פטינסון מגיע לעולם אפלולי שנשלט יותר בידי קאבל גלובלי של מיליארדרים מאשר מעצמות. בעידן שבו כבר אין באמת כוכבי קולנוע, דווקא רוברט פטינסון - שאיש לא יטען שיש לו את הכריזמה של בראד פיט, טום קרוז או ג'ורג' קלוני - הוא כוכב הקולנוע הגדול של הדור, שחקן שהוא גם באטמן וגם ג'יימס בונד. ואולי זו אכן התוצאה ההגיונית ביותר של מרוץ ליהוק כאוטי וחסר כל עידון בריטי: שחקן שהתחיל כערפד, נקרא להציל את העולם עם מבט עצוב בעיניים.