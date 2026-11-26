עשרה ימים נותרו עד להכרזה על המועמדים לפרס גלובוס הזהב, טקס פרסים שהצליח בכישרון רב להתבלט בזכות קטגוריות מופרכות וארומה רקובה, אך גם לשמור על יוקרתו המוזרה. והפעם, כך נדמה, זה הולך להיות מעניין במיוחד, משום שגלובוס הזהב, אותו מעניק תא העיתונאים הזרים, פשוט מתעב את הרעיון של שילוב סרטי דוקו בקטגוריית הסרט הטוב ביותר בדרמה או בקומדיה, כי לכאורה דרוש תסריט. אבל מה לעשות ש'לראות את הכל', אחד הסרטים המדוברים של השנה – והעשור וכנראה גם המילניום – הוא דוקו שבו השאלה מה מתוסרט ומה לא היא חלק מהתופעה שהפך להיות.

צחוק הגורל הוא שסרטם שומט הלסתות של ניית'ן פילדר ולאנס אופנהיים, שעלה אמש לאקרנים בישראל, עוד יצליח להיכנס בדלת האחורית שנבנתה עבור בלוקבאסטרים: קטגוריית "ההישג הקולנועי והקופתי הטוב ביותר". כדי לעמוד בתנאי התקנון, סרט צריך להכניס 150 מיליון דולר ברחבי העולם. 'לראות את הכל' עשה את הבלתי ייאמן וחצה בסוף השבוע את ה-100 מיליון, מתוכם כ-90 מיליון בארה"ב לבדה – מקום שני ברשימת סרטי הדוקו המרוויחים אי פעם בארה"ב (הראשון שייך ל'פרנהייט 9/11' של מייקל מור). מבחינת החברה שהפיקה אותו, A24, זה מספיק קרוב והיא הגישה את מועמדותו.

עכשיו רק נותר לראות אם בגלובוס הזהב יעשו את הקווץ' שהם נוהגים לעשות כדי לא לצאת לגמרי טמבלים. או במילים אחרות: דוקו באורך שלוש שעות שנראה כמו שילוב של היצ'קוק ויגאל שילון, יתחרה ראש בראש על פרס להישג קופתי מול 'ספיידרמן'. וואט א טיים טו בי אלייב.

גלריה ניית'ן פילדר, מתוך 'לראות את הכל' ( צילום: צילום מסך )

חודשיים וחצי עברו מאז שוחרר לאינטרנט טיזר קצר לסרט תיעודי, שעל פניו עסק בנושא שכבר כתבו עליו בלי סוף ופירנס דוקו-תחקירני נושך וגם דרמה. רוב הטיזר כלל את הקלוז-אפ הכי קרוב שאפשר להעלות על הדעת ונצמד לפניהם של שני אנשים: ניית׳ן פילדר, קומיקאי ותסריטאי חסר גבולות, פחד או בושה, שהיצירות שלו ('ניית'ן פור יור' ו'חזרה גנרלית') מפרקות את החברה האמריקאית לחתיכות הכי לא נוחות שלה; ואליזבת׳ הולמס, שבגיל 19 ייסדה סטארט-אפ בשם 'ת'ראנוס' וכעבור עשור סיפרה שהמציאה ערכה לבדיקת דם ביתית שתשנה לחלוטין את עולם הרפואה. זה הספיק כדי שבכירים לשעבר בממשל האמריקאי (למשל הנרי קיסינג'ר וג'ורג' שולץ) ובממסד הצבאי (כגון הגנרל ג'יימס מאטיס) יתגייסו למועצת המנהלים של החברה, ההשקעות זרמו והולמס הפכה לסלב בקנה מידה טיילור סוויפטי. שווי החברה נסק ל-9 מיליארד דולר. ואז התברר שהכל תרמית: אין באמת מכשיר מתפקד, אין בדיקות דם מהפכניות, יש הרשעה ו-11 שנות מאסר בבית כלא פדרלי. במקום להיות היורשת של סטיב ג'ובס, הולמס תיזכר כהמחשה מפוארת לכוחה של השרלטנות באמריקה, רק שאצלה זה נגמר בקלבוש ולא בבית הלבן.

אולם דווקא כשנדמה היה שהמגנטיות בסיפור של הולמס הגיעה למיצוי, קרב המבטים שלה עם פילדר התגלה כמשהו אחר לגמרי: הטיזר הפך ויראלי בתוך דקות והמונים חיכו בקוצר רוח לראות מה קרה כשהולמס החליטה להכניס דמות כמו פילדר אליה הביתה קצת יותר מחודש לפני שהיא נפרדת מבן זוגה ושני ילדיהם לשנים הקרובות. כשהסרט סוף-סוף יצא התברר שמדובר במקרה נדיר, שבו אפילו טיזר מצוין לא עושה צדק עם היצירה המלאה. ההייפ התחיל להתרומם, הקהל נהר כדי להבין מה באמת המשמעות של "לראות את הכל" ויצא כעבור 180 דקות כשלא ברור לו מה בדיוק הוא ראה והאם זה אכן היה "הכל", אבל דבר אחד ודאי: בניגוד ל-99.8 אחוז מהתכנים על המסך, החוויה הזאת לא תצא לו מהראש באותה מהירות שבה נכנסה.

לצד השיח הערני להדהים סביב הסרט, שנע בין דיונים בשאלות פילוסופיות עמוקות לאינספור ממים על סצנת מקלחת פרונטלית למדי, מתפתחת ההבנה שגם האוסקר הוא לא מילה גסה. לא לקטגוריית "סרט הדוקו הטוב ביותר" אלא לסרט הטוב ביותר, לצד קמפיין אגרסיבי גם בקטגוריות אחרות: בימוי, צילום, סאונד, פסקול והעריכה, שהפכה 700 שעות חומרי גלם לשלוש שעות מהפנטות. בכל זאת, אם כבר סרט משנה את כל הנורמות של אמנות הקולנוע ודוחס דוקו, פיקשן, קומדיה, ריאליטי והשאלה "מה נשאר מהאמת ב-2026", מה זה כבר לערבב מחדש את האוסקר.

המרוויחה הגדולה של החידוש הזה היא – זהירות, ספוילר ראשון – אמנדה סייפריד. השחקנית המצוינת גילמה את הולמס בסדרה The Droput (זמינה בישראל בדיסני פלוס) וזכתה על כך בפרס האמי. בשלב כלשהו היא גם מפציעה ב'לראות את הכל' בתפקיד עצמה – אך לא רק – והופכת את החצי השני של הסרט לאירוע אחר לגמרי. "חששתי שהשתתפות בסרט תהרוס לי את הקריירה", אמרה סייפריד ל'רולינג סטון' והודתה שהפיתוי היה גדול מדי. ההימור השתלם וסייפרד נחשבת למועמדת רצינית לאוסקר. הרבה אנשים הפסידו את התחתונים בגלל הולמס. סייפריד עשויה להוסיף בזכותה עוד פסלון לארון.

מתוך "לראות את הכל" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

גם כשנראה היה שאין יותר מה להגיד על 'לראות את הכל', הריקושטים המשיכו להתגלגל למקומות סוריאליסטיים כמעט כמו הסרט. למשל, הפיכתו של פילדר, יהודי-קנדי בן 43 וטיפוס אקסצנטרי כמעט כמו הולמס, לסמל סקס. "הסרט הדהים אותי, אבל עכשיו אני גם חשה חיבה עמוקה כלפי ניית'ן פילדר", סיפרה ל-CNN צעירה שהזדהתה בשם "דאלאס" וטענה שהיא סופרת בת 28 מניו-יורק. "יצאתי מהקולנוע בתחושה שיש לי תחרות כי אני רוצה לשכב איתו", הוסיפה, "ונראה שגם כל השאר".

זו תגובה מבלבלת אך לא יוצאת דופן: הסרט אכן גדוש ברגעים ארוכים של שתיקות, מבטים עזים ואינטראקציות טעונות במיוחד, כולל בהקשר המיני. בסצנה קיצונית למדי – ספוילר מס' 2 ואחרון – נראה בן זוגה השתלטן והמבעית של הולמס, בילי אוואנס, כשהוא מתקלח לעיני פילדר וצוות הצילום שלו. שום דבר אינו מקרי: פילדר רצה לשמור את הצופים והצופות בתחושה מתמדת של אי-נוחות, ומושאי הסרט שלו נרקיסיסטים מספיק כדי לספק את הסחורה ועוד קצת. “לא ממש הצלחתי להתעמק בנושאים האחרים, כי פשוט רציתי שכולם יתנשקו", אמרה אחת המרואיינות בכתבה של CNN שהוזכרה לעיל, "היה לי קשה שלא לדמיין את כולם עירומים“.

זאת לא הפעם הראשונה שפילדר מוצא את עצמו בעמדה שבדרך כלל מאוישת על ידי הבראד פיטים של העולם. ב-2022, לאחר שעלתה 'חזרה גנרלית', פורסמה כתבה ב'ניו יורק מגזין' שעסקה ב"קסם המיני המוזר" שלו, שמתבסס על השילוב הייחודי של אינטלקט, פגיעוּת ושליטה. "יש משהו מושך באדם שהקסם שלו הוא כה גולמי, כה טבוע בו, וכה מנוגד לציפיות, עד שאנו נדרשים להקדיש זמן כדי לפענח במה מדובר“, הסבירה מריאן אלואיז ב'דיילי ביסט'.

ייתכן שזה גם מה שהולמס ראתה כשהזמינה אליה את פילדר, ומכאן גם נוצר הקשר הגרוטסקי ביניהם, שמערער לחלוטין את האמינות של פילדר בתור המספר (ואכן, בכלי תקשורת כמו 'הגרדיאן' נמתחה עליו ביקורת כמי שלא צולל לפרטי הממד הפלילי במעשיה של הולמס). אולי בגלל זה פילדר לא מסתיר את תיעובו כלפי אוואנס, בן הזוג הסליזי והשתלטן, שהופך בקלות לנבל הגדול באחד הסיפורים המוזרים ביותר שעברו אי פעם טיפול דוקומנטרי.

אבל האם הוא באמת הנבל? אם הגעתם עד הנה, אתם מבינים שאין שום דרך לדעת את זה. מה כן אפשר לדעת? ש'לראות את הכל' הוא זן נדיר והחגיגות סביבו יימשכו עמוק לתוך 2027.

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הסרט גדוש ברגעים ארוכים של שתיקות, מבטים עזים ואינטראקציות טעונות במיוחד. "לא ממש הצלחתי להתעמק בנושאים האחרים, פשוט רציתי שכולם יתנשקו", אמרה צופה אחת, "היה לי קשה שלא לדמיין את כולם עירומים"

השפה העברית מציעה לא מעט חלופות לביטויים נפוצים באנגלית, אבל אין לה תשובה הולמת ל"פייק איט טיל יו מייק איט": זייפו את חייכם ואולי הזיוף מתישהו יהפוך לאמת. כשכל חופשה בחו"ל היא פרסומת נוצצת וכל הפגנה שבה עמדתם רבע שעה תעזור לכם למכור לילדים שאתם היורשים של צ'ה גווארה, אין אמירה יותר רלוונטית. ואליזבת' הולמס היא גרסת הפי-אלף של הז'אנר.

באחת הסצנות הקורעות מצחוק – ובו-זמנית גם המטרידות ועוכרות השלווה - ב'לראות את הכל', היא נשבעת: בטח, המכשיר שבנתה בהחלט יכול לגלות את כל המחלות בעולם באמצעות טיפת דם אחת. פשוט לא עכשיו. מתישהו. כשהטכנולוגיה תהיה קיימת. הבמאי מנסה להבין אם אחת הנשים החכמות בעולם לכאורה באמת לא מבינה את הבעיה. והיא, שוב ושוב, מתעקשת לא להבין משפטים בסיסיים. או עושה את עצמה. מי יודע. 'לראות את הכל' מספר סיפור שמתרחש בבועת ההייטק של קליפורניה, אבל הדמויות שלו לגמרי יכולות להשתלב בפוליטיקה הישראלית תחת המוטו האלמותי שטבע ח"כ דוד ביטן: "ואם קרה, אז מה קרה".

חפרנים יקדישו את השנים הבאות לפצח מה תיעודי בסרט ומה מתוסרט, מה צולם בזמן אמת ומה שוחזר בדיעבד, אבל האמת היא שהאמת פשוט פאסה בסרט הזה, בפנים ומבחוץ. כולם עושים את עצמם. לכן 'לראות את הכל' הוא סרט על חברה שכל כך רגילה לשופוני, שכולם בה כבר עיוורים. והולמס היא רק אחת מארבע דמויות פסיכיות בו: היא, בן זוגה, המראיין והיוצר הגאון ניית'ן פילדר, ודמות רביעית שמופיעה בחצי השני. בכל שנייה הן שופטות זו את זו, בוחנות זו את זו, מפתות זו את זו ובמקביל בזות זו לזו. כל הסרט הזה הוא ריקוד חיזור מוזר, שבו בכל רגע נתון נראה שכמה דמויות עומדות לקפוץ למיטה או לרצוח זו את זו.