העיבוד החדש והמדובר ל"גאווה ודעה קדומה" עוד לא עלה בנטפליקס. ועדיין, אני כבר יודעת שאני הולכת לשנוא אותו בלהט. זה כמובן לא מונע ממני לצפות בטריילר עוד פעם ועוד פעם באובססיביות, ובכל פעם מחדש אני רק מתעצבנת יותר.

האמת שדווקא אין לי בעיה עם השחקנית שנבחרה לגלם את התפקיד הראשי של אליזבת בנט. קוראים לה אמה קורין, ואפילו לא הייתי צריכה לגגל אותה כדי לגלות מי היא. בדרך כלל אני לא מצליחה לזהות כמעט שום שחקנית מהדור החדש, וגם אם הייתי מנסה ללמוד את שמות השחקניות זה לא היה עוזר לי, כי עד שאני מתרגלת לפרצוף של אחת מהן היא הולכת ודופקת איזה ניתוח פלסטי להסרת שומן הלחיים, או מעצבת לעצמה עיניים חדשות. פשוט הופכת את עצמה לעוד דוגמנית אינסטגרם גנרית, כמו שקרה לאחרונה לג'ניפר לורנס האהובה שלי, ואני שוב לא מזהה אותה על השטיח האדום.

קורין דווקא כן זכורה לי כי היא גילמה את דמותה של הנסיכה דיאנה בסדרה "הכתר" בכישרון לא מבוטל, וגם כי היה לה שכל לשמור על תווי הפנים המקוריים שלה, במיוחד על השפתיים הצרות יחסית שלה. בעידן הנוכחי שפתיים צרות הן דבר שלא יעלה על הדעת, עבירה כמעט מקוממת על חוקי היופי המקובלים. אני יודעת, כי לי בעצמי יש שפתיים לא בשרניות במיוחד ונשים רבות שאני פוגשת נחרדות כל כך מהפה הקטן מדי שלי שהן מרשות לעצמן להגיד לי בפרצוף "למה את לא מזריקה קצת בשפתיים? זה יהיה לך יפה כל כך". זה תמיד מדהים אותי, החופשיות שבה הן מרשות לעצמן לבקר בגלוי חלק כזה מהותי מהחיצוניות שלי, הרי אני לא ניגשת אליהן וגם לא לכל מישהי אחרת ואומרת "למה את לא מרימה קצת את החזה שלך? יהיה לך מהמם".

( איור: לביאה טושינסקי, בעזרת בינה מלאכותית )

יש משהו בכל האיברים המנופחים והאובר-סקסיים האלו שלא רק מקומם אותי, הוא גם סותר את כל מה שאני יודעת על סקס. כי מבחינתי סקס הוא המקום היחידי שבו אין שום מקום לחוקים מגוחכים כמו "אם רק יהיו לך שפתיים שנראות כמו זוג נקניקיות ששהו הרבה זמן במֵחַם, תיחשבי לסקסית". גם לא לחוקים אחרים, כמו מי חייב להימשך למי וכמה טוב יהיה להם במיטה ביחד. נכון, בפרסומות ובסרטים תמיד מנסים להראות לנו שיש לזה חוקיות. אם אתה גבר חתיך וגבוה, אתה חייב להימשך לבלונדינית החטובה והיפהפייה. וכמובן שאם שניכם יפים כמו השמש, ברור שיהיה לכם סקס מושלם ברגע שהדלת תיסגר מאחור. אבל זה כל הקטע, שבחיים זה ממש לא ככה. הכרתי בחורים נאים ביותר שנמשכו בטירוף דווקא לבחורה בעלת האף הנשרי ועור הברונזה שלא הייתה יפה בצורה רגילה, אבל כן הייתה מעניינת וקשוחה ומאה אחוז היא. וכל מה שהם רצו היה לקלף ממנה את נעלי הבלנסטון הלא-מתאמצות שלה ברגע שהיא חוזרת מעוד טראק שהיא עשתה לבד בספרד.

תשוקה היא לא תרגיל מתמטי של קח סידני סוויני אחת, תשאיר אותה בחדר עם לאו דיקפריו הצעיר, ותקבל פיצוץ אטומי במיטה. תשוקה היא משוואה משונה עם 50 מיליון נעלמים, מישהו שיש לו ריח מבתי השחי שמסמם אותך, מישהי עם פנים שמזכירות לך את החברה של אמא שלך שעוררה אותך בגיל ההתבגרות, גבר שפוגש אותך בדיוק כשאת מבייצת, ועוד בבר שעל הקיר שלו תלויים פוחלצים של איילים, ועוד ועוד משתנים שאי-אפשר לשלוט בהם או לנהל אותם. איש לא יודע מה יצית את האש ועם מי יהיה שיכרון חושים מהסוג שנזכרים בו אחר כך בבית אבות, וזה מה שהופך את הדבר הזה ששמו טירוף חושים לירח כחול נדיר כל כך.

ולכן, שמחתי כל כך כשדווקא אמה קורין צנועת השפתיים זכתה בתפקיד של אליזבת בנט, ולא נגיד איזו שחקנית אופנתית כמו פלורנס פיו. ראיתי אותה לאחרונה ב"קדמת עדן" של נטפליקס, שזו דרמה תקופתית שמתרחשת בסוף המאה ה-19, והיה לי קשה לקבל אותה בתור קטי כי היופי שלה היה טיקטוקי כל כך ועכשווי שכל הזמן ציפיתי שהיא תזמין את הבאטלר שלה ותגיד לו "ג'ייבס, הגיע הזמן לזריקת האוזמפיק".

הליהוק של אמה קורין איפשר לי לעשות את כל מה שאוהבות ואוהבי הספר הזה עשו מהשנייה שבה הוא פורסם בינואר 1813, להצליח לדמיין אותה כבחורה היחידה שהצליחה לכשף פוץ עשיר ויהיר כמו מר דארסי. והסיבה שהיא מצליחה לעשות את זה? היא לא בגלל שהיא יפהפייה סטנדרטית. להפך, אוסטן בכוונה לא מתארת את צורתה החיצונית בספר, ומדגישה כל הזמן שאחותה הבכורה, ג'יין, נחשבת לפצצה האמיתית במשפחה, היא הוורד האנגלי המקורי עם העור הצחור והבלונד. לא, הסיבה שמר דארסי פורץ לסלון של משפחת בנט ביום חורף סוער ומתוודה בפני אליזבת שהוא מאוהב בה ורוצה אותה כנגד כל שיקול הגיוני של כסף ומעמד, היא לא שהיא יפהפייה מהממת בהכרח. הסיבה היא שהיא חתיכת בחורה חכמה ומצחיקה, הבחורה היחידה שמעיזה לענות לו בתשובות שנונות יותר משלו, להעמיד אותו על מקומו עם האמת הבלתי מתפשרת שבה היא אומרת את דעתה עליו ועל הסנוביות שלו, שעה שכל הגבירות היפות והאלגנטיות שמסביבו רק מתחנפות אליו.

במובנים רבים, גאווה ודעה קדומה זה ה-רומן המכונן של כל הנשים החכמות. יותר נכון, של כל אלו מאיתנו שלמדו להסתמך יותר על השכל וההומור שלהן מאשר על תווי פנים מושלמים. אני זוכרת אותי קוראת אותו בגיל 16 ומתמלאת בתקווה, מאמינה בפעם הראשונה שגם לי יש סיכוי לכשף יום אחד את הדארסי שלי שיאהב אותי מחוץ לדעתו.

ליזי שלה ליוותה אותי בכל פעם שנשברתי, שהרגשתי מכוערת, בעלת תווי פנים שבורים. והיום, כשאני כבר בגיל שעובר אפילו את הגיל של האמא האיומה בספר, אני כבר לא מרגישה כמו ליזי בנט, אבל אני כן חולמת שהבת שלי תתמכר כמוני ל”גאווה ודעה קדומה”. כי לאנשים צעירים בכל דור, אפילו לפני מאתיים שנה, יש תמיד את התחושה הזו שאהבה גדולה היא משהו שמגיע רק ליפהפיים ביותר, לשריריים ולעשירים. וזה כל כך לא נכון. מעציב אותי לראות נשים בנות 20 ו-30 דופקות זריקות וטיפולים, כשאני יודעת שג'יין אוסטן הייתה אומרת להן "די כבר, לאיש לא אכפת אם שלוש שערות יצאו מהמקום, ואם הלק ג'ל שלכן התקלף באמה של יד ימין. עדיף שתפתחו קצת אטיטיוד, קצת עמוד שדרה".

בגלל זה אני רוצה כל כך שגם העיבוד הזה של "גאווה ודעה קדומה" יצליח אצל הצעירות של הדור הזה, אבל לא בטוח שהקסם יעבוד כמו תמיד. והסיבה שאני חוששת תלויה בדבר אחד - מר דארסי. עכשיו, בכל דור ודור יש לנשות העולם מר דארסי משלהן, זה ממש כמו שאצל גברים יש לכל אחד את הג'יימס בונד שלו, היחידי שהוא מסכים לראות בו את 007. ולכן, אצל חברה שלי שקטנה ממני בעשר שנים היחיד שיכול להיות מר דארסי הוא מתיו מקפדיין, ששיחק את דארסי מול קירה נייטלי בסרט האהוב עליה משנת 2005. אצלי היחיד שלנצח יהיה מר דארסי הוא קולין פירת’, שגילם את התפקיד בסדרה של ה-BBC. בהתחלה לא הבנתי כל כך את הקסם של קולין פירת’. הוא לא נראה לי אכזר ומתנשא כמו שדארסי היה בספר, רוב הזמן הוא הסתובב שם בפרצוף תחת ונראה די מדוכדך. אולי זה קטע של אשכנזיות, אבל גברים מדוכדכים עם ארשת חמוצה לא באים לי טוב, כנראה שישבתי עם יותר מדי כאלו בארוחות חג ושמעתי מהם שהמדינה שלנו הלכה קפוט ואין מה לחפש פה. אבל לקראת אמצע הסרט, גיליתי שלמרות שפירת’ יודע לעשות את מה שמר דארסי תמיד ידע לעשות הכי טוב, וזה לכמוה, לכסוף, לערוג בכל מאודו לאישה שלו בעודו שולח בה מבטים מיוסרים ומורעבים של זאב גלמוד. זה הציב לי סטנדרט חדש במה אני צריכה ורוצה מגבר, והוא שלא משנה כמה הוא מוצלח, הוא יכול ללכת לחפש אם הוא לא בוער עליי ומשתוקק אליי במאה אחוז.

תשוקה היא לא תרגיל מתמטי של קח סידני סוויני אחת, תשאיר אותה בחדר עם לאו דיקפריו הצעיר, ותקבל פיצוץ אטומי במיטה. תשוקה היא משוואה משונה עם 50 מיליון נעלמים

בעיבוד הנוכחי משחק את מר דארסי שחקן בריטי סקוטי בשם ג'ק לאודן. וגם אותו אני לא מכירה ממש, אבל כן ראיתי אותו ב"סוסים איטיים". "מה פתאום בלונדיני", אמרתי לחברה שלי, "מי שמע על דארסי בלונדיני? כל הקטע שלו הוא שהוא קודר וכהה עם שיער שחור". נוסף על זה, ללאודן יש גם פנים קטנים מאוד, הוא כאילו קובץ jpg של גבר יפה, כל התווים שלו מכווצים לכדי מזעור. ועדיין, כל זה לא היה מפריע לי אם הייתי סומכת על הדור הפרוגרסיבי המטורלל הזה שהוא יבין מה המהות של מר דארסי ושל “גאווה ודעה קדומה” בכלל.

כבר עכשיו אני רואה כמה דברים מדאיגים. למשל, הבמאית הצהירה שהיא הולכת להרים את העיבוד הכי מצחיק שנראה פה. מי רוצה לצחוק מדארסי? אני רוצה לבכות כשהוא צורח לה בגשם, את כישפת אותי בגוף ובנשמה. ולא רק זה, אוליביה קולמן נבחרה לשחק את תפקיד האמא. היא שחקנית מעולה, אבל גם פרוגרסיבית בלתי נסבלת שתומכת בפרי פלסטיין. תוסיפו לזה את לאודן הסטואי עם המיקרו-הבעות שלו, ואני די חושדת שלא יהיו פה מספיק כיסופים וערגה ומתח מיני שמתבשל באיטיות שהיא כמעט עינוי. וזה חבל, כי בכל פעם שאני מדברת עם רווקה או גרושה שמחפשת אהבה הן תמיד אומרות לי דבר אחד, "מתי כבר יגיע גבר שיודע להתאמץ? גבר אחד שיודע איך זה לבעור בשבילי?" הן מספרות לי על בחורים חתיכים וחכמים ונחמדים שהן יוצאות איתם, אבל לא עושים אפילו מחווה קטנה אחת. לא לוקחים אותך בהפתעה לראות מטאוריטים במדבר, אפילו לא חושבים להזמין סופ"ש בצימר כי זה יקר והם חוסכים כסף לטיול צלילה במקסיקו עם החברים.