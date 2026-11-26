זה התחיל בשהות סופרים בגרמניה. גלית דהן קרליבך הוזמנה לרזידנסי בטירה עתיקה במזרח גרמניה, שם הייתה אמורה להשלים את כתיבת הרומן שעבדה עליו. אבל מכיוון שהכל שם היה יפה כל כך ונעים כל כך, ולא היה שום "קיר התנגדות", היא לא כתבה כמעט דבר ורק קראה וקראה, עשרות ספרים במשך שלושה חודשים.

"כשבאתי לכתוב שמעתי מין קול שלוחש לי דמות חדשה שלא הייתה שייכת לרומן, ולא ידעתי מה לעשות איתה", היא מספרת. "חזרתי לארץ, הייתי בדיכאון. עניינים של מצבי רוח מוכרים לי היטב. לא הצלחתי לתפקד. הייתי בתחתית. פתאום ביומולדת שלי ראיתי קול קורא של אקו"ם לכתבי יד, זה נתן לי מוטיבציה והתחלתי לכתוב. מהתקף דיכאון נכנסתי למצב היפו-מאני – זה לא מאניה של פסיכוזה, כי במצב כזה אי-אפשר לכתוב. חודשיים כתבתי בלי הפסקה. הרומן ההוא נדחק הצידה, הספר הזה נכנס כמו בן חורג, ומאשה פרץ פרצה החוצה".

גלריה גלית דהן קרליבך ( צילום: יונתן בלום )

מאשה פרץ היא גיבורת הרומן החדש של דהן קרליבך, 'לא רואים עליה' (אחוזת בית). זה רומן קצר ודחוס על אישה צעירה שמתמודדת עם מאניה-דפרסיה. את ההפרעה הדו-קוטבית מכירה דהן קרליבך מקרוב. "אני דו-קוטבית", היא אומרת. "פעם פחדתי להגיד את זה. שנים התביישתי בזה. אמנם לא התאשפזתי כמו מאשה הגיבורה שלי, אבל אני שייכת למשפחה באופן מובהק. גם בתחום הזה יש ספקטרום. הספר הוא לא תיאור החוויות שלי. הוא ספרות. אבל במובן מסוים כל הספרים שלי עוסקים במצבי נפש קיצוניים. זה כנראה בגללי, כל הזמן אני יורדת מהמחלפים הראשיים של החברה. אולי בגלל המקום שבו גדלתי, מקום שבו לא רואים אותך".

מה הדרך שלך להתמודד עם זה? "אני מבינה שזה מי שאני, וזה לא קל. אני לא מטופלת בכדורים היום. החלטתי ללכת על הסטואים. גייסתי את כל האוטודידקטיות שלי וקראתי על הסטואים. זה אומר שאם יש לך גל מאוד קשה שאת לא יכולה לשלוט בעצמך, את כמו על גלשן ים, עולה ויורדת איתו, חיה איתו, עד שהוא עובר. אצלי זה לא הגרנד-מאניה כמו אצל הגיבורה שלי, מי שיש לו מאניה קיצונית חייב עזרה ואשפוז. אבל זאת בדיוק הבעיה, חולה אמיתי לא רוצה לקחת כדורים כי הוא רוצה לחוות את המאניה, זו הדרך לחמוק מהדיכאון. ואז אתה משתגע ועולה ועולה ועולה ואחר כך הנפילה כואבת".

את מתארת את מאשה כשהיא מאוזנת, נמצאת בנקודת האמצע, נקודת הזהב, אבל מבחינתה היא בהמתנה לקוטב השמח, למאניה. "זה הפרדוקס, כשאת מגיעה למישור את בבעיה כי תוך שנייה את סוטה מהדרך ונופלת. אני למשל לא יודעת מה זה מישור, אני או למעלה או למטה. אני לא מכירה משהו אחר. מערכות יחסים שלי נהרסות, לא כל אחד יכול להבין את הגליוּת הזאת. אבל יש בזה גם קסם. אני מכורה לסיפורי קטבים ומשלחות לקוטב, ומטפלת בעצמי עם הרעיונות הסטואיים, עם הכישופים שאני יודעת לעשות, עם הספרים והכתיבה. הכל עוזר. ואז בא גל ואת עוברת אותו. זה כיף כי את גם מגלה כל מיני מקומות מוזרים ומעניינים. כמעט לא הייתי צריכה לעשות תחקיר לספר, שאלתי רק שאלות קטנות, כי זו המשפחה שלי ואני מכירה אותה".

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דהן קרליבך, בת 45, נולדה למשפחה דתית וגדלה בשדרות, באשדוד ובירושלים. היא למדה תסריטאות ותקשורת בבית הספר לקולנוע 'מעלה' בירושלים, כתבה סיפורים קצרים, מסות, מאמרים, וב-2010 התפרסם ספרה הראשון 'אחותי כלה והגן נעול'. אחריו יצא ספר הפנטזיה המצליח לנוער 'ערפילאה', ומאז היא פירסמה עוד שורה של רומנים, נובלות וספרי נוער. היא נעה בין ריאליזם חברתי חד לסיפורי פנטזיה, כותבת על חויות של הגירה וזרוּת, על פריפריה כמרחב גיאוגרפי ונפשי, ועל דמויות שמתקיימות מחוץ למסגרת.

גיבורת 'לא רואים עליה' מגוללת את סיפורה בגוף ראשון היישר ממוסד בריאות הנפש בבאר-שבע, שאותו היא מכנה 'עברה וזעם'. את הרופא המטפל שלה היא מכנה דוקטור יוהן, ומעניקה שמות משלה לכל דבר, כדי לקשט ולעגל את המציאות הדוקרת. היא מקבלת תרופות וטיפול בנזעי חשמל. היא מכירה עוד טיפוסים שמאושפזים שם, וגם מתאהבת באחיו של הרופא. סיפור המסגרת של הרומן בנוי כמו מסלול סיור ב"מוזיאון גני הנפש של מאשה פרץ", אולי כי דהן קרליבך עבדה שנים כמדריכת טיולים.

הכתיבה של דהן קרליבך – כמוה עצמה – סוחפת, מסקרנת, מפעילה את הרגש. היא תזזיתית, מהירת מחשבה, בעלת דמיון ונפש סוערת. לא מזמן למדה פלמנקו, עכשיו היא מסתובבת עם ספר דקדוק רוסי-עברי בתיק כי היא מלמדת את עצמה רוסית. עלילת חייה מפותלת: בת להורים יוצאי מרוקו, הבכורה מבין שישה אחים ואחיות, בגיל 16 עזבה את הדת. "אני אדם מאוד דתי אבל הציונות הדתית ניסתה להפקיע ממני את אלוהים, ואני התנגדתי לזה. ב-1984 הייתה מפולת מניות וההורים שלי הפסידו את כל הכסף שלהם. אבא שלי היה הנדסאי חשמל ועבד בכל הקיבוצים בנגב, אמא שלי למדה הוראה. גדלתי בעוני. לא מדליקים דוד ככה סתם. הייתי מאוד קשורה לסבתא שלי שנשארה בשדרות, כל שבת וכל חופשה הייתי אצלה, היא דמות משמעותית בחיי".

כשהייתה בת עשר עברה המשפחה לירושלים, לשכונת קריית משה. "זו הייתה הגירה לכל דבר, וזה היה משבר", היא אומרת. "ההורים שלי החליטו שהם רוצים להציל אותנו מסמים ומפשע באשדוד, אז הם קנו בית עם משכנתה מטורפת, נאבקו כלכלית בשיניים ובציפורניים, התחברו לזרם הכי חרד"לי, הם רצו להתקבל לגוש קטיף אבל לא קיבלו אותם. הם הכניסו אותי לבית ספר נעם לבנות, כולן שם בנות של רבנים מישיבת מרכז הרב. הגזענות שחוויתי בכלל לא מעניינת כי הייתי ילדה מופרעת. הייתי עושה בלגן ואז אומרת, אה, זה בגלל שאני ממשפחה מרוקאית? ברור שהייתה גזענות מגעילה, אבל זו קלישאה. כי מה עברתי לעומת ההורים שלי? הם באמת עברו השפלה. אין לי רבע טענה אליהם. הם באמת חשבו שלרשום אותי לאולפנה זה רעיון טוב".

גלית דהן קרליבך ( צילום: יונתן בלום )

אז זה לא היה רעיון טוב. "זה היה נורא. הפוליטיקה כל הזמן נכנסה לזה. כשאת ילדה בת 15 את לא מבינה את המשמעות של רצח רבין. הייתה מורה שאמרה, מי שהולכת להפגנה נגד רבין מקבלת עוד 15 נקודות במבחן. הכל היה מאוד פוליטי, ואני לא אדם פוליטי. הייתי בכל הצמתים המטורפים וראיתי הכל מהצד. היה לי חבר מזרם הר המור, זרם חרד"לי שוביניסטי עם ליבידו רק על ארץ ישראל. יש אנשים שרוכבים על גל הקיפוח, בשבילי אין דבר כזה ישראל השנייה, אני שייכת לישראל השלישית".

מה זו ישראל השלישית? "אלה אנשים שלא מזוהים עם שום דבר, לא שמאל ולא ימין, כמו הדמויות בספרים שלי, נמצאים בשוליים, ליפתא, בית משוגעים".

את מרגישה שאת ישראל השלישית?

"כן. לא כי אני רוצה — שנים רציתי להיות איקאה, הכל סטנדרט, הכל נכנס בדיוק, אין לך חושים וטעמים של משהו אחר — אבל מה לעשות, אני רואה בנאדם ואני מרגישה את האנרגיה שלו, היא נכנסת אליי לתוך הגוף ואני יודעת אם הוא טוב או לא. ככה שרדתי, הדברים עוברים דרך החוש".

ואז הגיע השירות הלאומי, גם שם הייתה צריכה לחפש מקום לשרת בו ודלתות נסגרו בפניה. בסוף התקבלה להיות מדריכת סיורים בגוש קטיף. במשך השירות הלאומי התגלגלה ממקום למקום, לא רגועה, לא צייתנית, לא מסגרתית. רכבת הרים. אחרי הצבא למדה קורס מורי דרך. היא לא רצתה לגור אצל ההורים בקריית משה כי כבר לא הייתה דתייה ולא רצתה להעמיד פנים. חיפשה מקום לגור בו והגיעה איכשהו למאחז מעלה רחבעם. "מצאתי את עצמי עם שישה אנשים שהקימו מאחז מול ההרודיון ונשארתי לגור שם בקרוון. זה לא קרה מסיבות אידיאולוגיות. הנוף היה יפה והייתי צריכה מקום".

באותה תקופה הכירה את בעלה – היום הגרוש שלה – חנוך קרליבך ממשואות יצחק (וגם קרוב משפחה של עזריאל קרליבך). היא נושאת את שם משפחתו גם אחרי הגירושים, "כשכתבתי את הספר הראשון שלי, גיל הראבן, שהייתה המורה הראשונה שלי לכתיבה ב'מעלה', אמרה שדהן קרליבך מצטלצל יפה. אז השארתי את זה".

שני ילדיהם נולדו בלידה ביתית במושב נס הרים. "איבדתי אמון בממסד הרפואי, הם רצו שאעשה הפלה כשהייתי בהיריון עם הילדה שלי, הם טעו כי היא נולדה בריאה לגמרי. אני ומשרד הבריאות לא חברים טובים".

"מה פתאום סופרים נהיו נביאים? זה המקצוע הכי שקרני שיש. הם ממציאים דמויות אבל זה לא אומר שהם יותר חכמים מאחרים. צ'ארלס דיקנס עזב את אשתו והלך עם אישה צעירה, היו לו איזה עשרה ילדים, אז הוא היטיב לראות את אשתו המסכנה? לא, הוא דפק אותה כלכלית וירד עליה ב'דוריט הקטנה', איפה הוא היטיב לראות?"

גוש קטיף נוכח מאוד בספר החדש. במונולוג של הגיבורה לפני רופא הנפש עולים פרקי ילדות בגוש, על כלל המתחים המשפחתיים, החברתיים והפוליטיים, וזה מגיע לשיא בההתנקות ב-2005. נדמה שיש בספר מעין דין וחשבון עם המקום. "היה שם היבריס גדול", היא אומרת. "העיפו אתכם – זה המכתוב שלכם, קבלו את זה. נווה דקלים, כולה וילות, נמצאת כמה מטרים מחאן-יונס, זה לא נראה טוב, יש בזה דיסוננס מוזר. המדינה נתנה לכם את התקציבים האלה והמדינה החליטה לקחת. תקבלו את זה. הם אומרים, אצלנו זאת שליחות להיות במילואים. אתם צריכים להתבאס מצו מילואים, זה הדבר הנורמלי – להתבאס ממילואים. למה אתה רוצה להיות חוד החנית ולספור את המתים? זה אפילו לא ספרטה, כי יש וילות ותקציבים".

גלית דהן קרליבך ( צילום: יונתן בלום )

איך נראות לך תוצאות הבחירות האחרונות? "אני לא מדברת על ביבי עצמו, יש כנראה דברים טובים שהוא עשה, אפשר להגיד את זה, ואני בחיים לא אגיד על השבט שלי שהם בבונים. מותר להם להצביע למי שהם רוצים. אבל אני מדברת על ההיבט הדתי. אסור שמלך ימלוך כל כך הרבה שנים. המקרא שלנו שונא את השלטון, שונא, למה אתם מסכימים לזה? איך יכול להיות שבמשמרת שלו קרה מה שקרה ואתם עדיין נותנים לו את הקרדיט? אתם הולכים לבית כנסת בשבת, קוראים פרשת השבוע, קוראים הפטרה, קוראים ספר שמואל, למה? נתניהו הצליח לאחד את הציונות הדתית עם הספרדיות שהייתה פעם נפרדת. הם התאחדו נגד השמאל הכאילו-מסוכן. זה לא שהשמאל נקי, אני שייכת לשמאל ולסוציאליזם, אבל גם השמאל עשה הרבה טעויות".

אחת הסצנות החזקות ב'לא רואים עליה' מתארת את התקף המאניה של הגיבורה. היא גרה בנתיבות ברחוב ילדי אוסלו – אמנם על שם אסון ילדי אוסלו וללא קשר להסכמי אוסלו, אבל בכל זאת, מטאפורה – והיא מחליטה לקיים אזכרה המונית לזכרם. היא מדליקה אלף נרות נשמה ברחוב, סוחפת אחריה את אנשי האזור כולו, שרה ומנגנת, וגומרת בבית חולים פסיכיאטרי.

היא יודעת לעבוד עם כישופים. "אבל רק כישופים טובים", היא אומרת, "לא קללות חלילה. אסור לדבר על זה. למדתי מסבתא שלי על נרות, קמעות, תפילות. ישראל השלישית. הרפואה הישראלית היא בין הטובות בעולם, אבל בכל מה שקשור לבעיות כרוניות היא לא מסוגלת לטפל. השתיקו את כל המכשפות ואני חולה על מכשפות. יש זרם שלם של מתקשרים שאני אוהבת. אני יודעת לזהות צדיק אמת. הבבא סאלי בעיניי הוא צדיק אמת. צדיק זה בנאדם שאין לו כבוד לסטטוס. לא יכול להיות צדיק אמת שרודף אחרי סטטוס. זה לא פולקלור, זה דבר אמיתי. כוח רצון זה כוח הכישוף הכי גדול שיש בעולם. הפוך מכוח רצון זה קורבנות. אני, שום דלת לא נפתחה בפני בקלות. בכלל, כל הקטע שאני כותבת ספרים זה נס. שמשהו מזה בכלל התקבל. אני בוחרת להישען על אלוהים לא על בני אדם".

אין לה יותר מדי מחשבות על מעמדם של סופרים בחברה. "מה פתאום סופרים נהיו נביאים? זה המקצוע הכי שקרני שיש. הם ממציאים דמויות אבל זה לא אומר שהם יותר חכמים מאחרים".

כריכת הספר 'לא רואים עליה'

סופרים לא מיטיבים לראות בני אדם? "צ'ארלס דיקנס עזב את אשתו והלך עם אישה צעירה, היו לו איזה עשרה ילדים, אז הוא היטיב לראות את אשתו המסכנה? לא, הוא דפק אותה כלכלית וירד עליה ב'דוריט הקטנה', איפה הוא היטיב לראות? כמו שמוזיקאי הולך בעולם ושומע צליל שאדם חסר חוש מוזיקלי לא שומע, אותו דבר סופר, הוא יבחין במשהו שאחרים לא יבחינו, אבל זה לא אומר שהוא אדם טוב יותר או חכם יותר. לסופרים אין שום יתרון על בני אדם אחרים, להפך, הם שקרנים".