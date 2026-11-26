מייקל רפפורט למד על בשרו שלהיות ישראלי זה מסוכן, ולא בגלל המובן לנו מאליו. השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקאי נחת בסט של ״ארץ נהדרת״ כדי לצלם מערכון עם הקאסט, וקיבל את הכיבוד ההוליוודי שלנו: עוגיות עבאדי. “זו עוגיית חנק”, הוא מודה. “אבל החוויה הייתה מדהימה”.

לא בדיוק התנאים של “סאטרדיי נייט לייב”. ״הייתי מופתע מאוד. בתוכניות טלוויזיה ובסרטים באמריקה הכל מסודר מאוד. המאפרת מאפרת, איש התסריט כותב את התסריט. איש הסאונד עושה את הסאונד. ופה המאפרת גם מביאה לי אוכל, המלבישה בודקת את המצלמה. אנשים מעשנים בכל מקום. אמרתי, וואט דה פאק? זה היה מפתיע מאוד בהתחלה, אבל זה הגיוני לי עכשיו, כשאני מבין את ישראל, מבין את התרבות ואת הדרך שבה המדינה מנוהלת״.

אתה מבין שהכל פה הוא סוג של נס. “אני לגמרי מבין את זה עכשיו. אבל כשהגעתי לפה בפעם הראשונה אמרתי, ‘מה לעזאזל קורה פה?’ ועדיין, התוכנית הזו טובה כל כך, והם נתנו לי השראה לכך שגם בזמנים הכי חשוכים אפשר לעשות הומור. כשהם ביקשו ממני לבוא ולעשות את זה, אפילו לא קראתי את התסריט, פשוט אמרתי ׳אני בדרך׳״.

גלריה מייקל רפפורט ( צילום: אלון גלבוע )

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הרבה לפני שהפך למסביר הלא-רשמי של ישראל בתפוצות, מייקל רפפורט כבר היה פרצוף מוכר בהוליווד. הניו-יורקי הג'ינג'י פרץ בתחילת שנות ה-90 בדרמה Zebrahead - תפקיד שזיכה אותו במועמדות לפרס אינדפנדנט ספיריט - ומשם המשיך ל״רומן על אמת״ של טוני סקוט, ״אפרודיטה הגדולה״ של וודי אלן, ״בחורות יפות״ ו״קופלנד״. בהמשך כבש גם את המסך הקטן, בין היתר כגארי, בן הזוג השוטר של פיבי ב״חברים״, ובתוך כך בנה קריירה כסטנדאפיסט ופודקאסטר. הוא מעולם לא היה הכוכב המלוטש שמקפיד לשקול מילים בראיונות; להפך, חלק ניכר מהקסם שלו נבע דווקא מהתחושה שהוא תמיד נמצא במרחק משפט אחד מלהסתבך. אלא שאחרי מתקפת 7 באוקטובר, אותו פה גדול שהיה סימן ההיכר שלו לאורך השנים גרם להוליווד, ואפילו לחברים ולבני משפחה, להגיש לו חשבון.

המחיר ששילם עומד במרכז הסרט הדוקומנטרי החדש בכיכובו - ?Am I Canceled Yet (״האם ביטלו אותי כבר?״), שמלווה את השנתיים האחרונות בחייו. בניגוד למה שאפשר לצפות מסרט על תרבות הביטול מעיניו של המבוטל, רפפורט מתעקש שאין כאן מקום לכינורות. ״מה שאני מתמודד איתו הוא באמת זניח בהשוואה לכל כך הרבה אנשים שפגשתי״, הוא אומר בריאיון זום, רגע לפני שהוא מגיע להקרנת בכורה של הסרט בפסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים (10-5 בדצמבר); ״אנשים איבדו גפיים, איבדו את יקיריהם, אנשים בישראל נכנסים ויוצאים ממקלטים. במאית הסרט רות ברדה-קנט ערכה אותו מהמקלט. המשפחה שלי לא הייתה מוחזקת בשבי או גרוע מכך. לא צריך לרחם עליי״.

מתוך הסרט "האם ביטלו אותי כבר?" ( צילום: אלון גלבוע )

ובכל זאת, הסיפור שלך הוא גם סיפור של אנשים שנעמדים לצד ישראל בשנים האחרונות ומגלים שיש לזה מחיר. איפה עובר הגבול בעיניך בין ביקורת לגיטימית לבין אנטישמיות? “שום ממשלה לא מושלמת. לא ממשלת ישראל, לא ממשלת ארצות-הברית, לא המערכת בניו-יורק. כל ממשלה היא פגומה, זה לעולם לא יכול להיות מושלם כי זה מורכב. אבל כשאנשים מדברים על ישראל, הם מדברים על ישראלים. אפשר לומר שהממשלה היא הממשלה הכי גרועה בתולדות ישראל, אוקיי? כשאתה מדבר על ביבי נתניהו זה שונה מאשר כשאתה מדבר על העם. ופה לקחו את השיח משיח על ממשלה לשיח על הישראלים, על היהודים. העובדה שהגעתי לישראל כבר עשר פעמים איפשרה לי לחוות את האנשים המדהימים פה, את הרוח הישראלית. יש בישראלים משהו מיוחד״.

כן. אנחנו משוגעים. ״אתם משוגעים על כל הראש. גם לא יודעים לקבל ׳לא׳ כתשובה. האם זה לפעמים יותר מדי? כן. אבל תראי עם מי את מדברת. אני יכול להתחבר לזה״.

למה החלטת לצלול ראש לתוך המציאות הישראלית? לנו אין ממש ברירה, אבל לך יש אחלה חיים בניו-יורק. מוכר, עובד, לא חייב ללכלך את הידיים. ״אבל אני שמח מאוד שעשיתי את זה. אני שמח שהגעתי לארץ וראיתי את מה שראיתי ופגשתי את המשפחות, את החטופים שחזרו מהשבי, ושיכולתי להעביר את זה הלאה. פגשתי את המשפחה של אופיר אנגל שחזר בפעימה הראשונה, פגשתי את דודה שלו. לפגוש אותו אחר כך היה סוריאליסטי כל כך. בקליפת אגוז, זה הרגיש כמו הדבר הנכון לעשות. לא חשבתי על מה זה יעשה ואיך אנשים יקבלו את זה. כי בשבילי, מעבר לזה שאני יהודי, זה הרגיש הדבר הנכון לעשות כאדם. אנשים נחטפו והאנשים האלה צריכים להשתחרר מיידית. באחד הביקורים בארץ הגעתי עם אשתי לבית השרוף של משפחת סימן טוב. ראינו והרחנו ושמענו את הסיפורים שוברי הלב. המשפחה הזו הייתה משפחה רגילה, ולהיכנס לבית… אלה מראות שלא אשכח, משבר הומניטרי. אני בר-מזל שיש לי קול ופלטפורמה כדי להיאבק למען החטופים, למען ישראל, למען היהודים. במובנים מסוימים, כל מה שעשיתי כשחקן, כמגיש פודקאסט, כסלבריטי הוביל אותי למעמד הזה, שאני יכול להשמיע את הקול שלי ללא היסוס״.

הריסות בית משפחת קדם סימן טוב מקיבוץ ניר עוז, שנרצחה בטבח 7 באוקטובר 2023 על ידי מחבלי חמאס ( צילום: דנה קופל )

מצאת את עצמך לבד בזירה הזו. סלבריטאים יהודים ולא-יהודים לא התנדבו לבוא לפה, לראות את המראות, לשמוע סיפורים ולתווך את זה החוצה. ״וזו הייתה אחת ההפתעות הכי גדולות, חוסר התמיכה, חוסר העניין, האנטישמיות. השנאה ליהודים היא אחת ההפתעות הכי גדולות שאני חושב שכולם מתמודדים איתן מאז 7 באוקטובר. כי זה הפך למשהו שאני לא חושב שמישהו אי פעם היה יכול לדמיין. הגל מהשטח שנוטה לטובת המחבלים והאנטישמיות זה משהו שמעולם לא דמיינתי. אבל זה גם מדרבן אותי להמשיך להביע את דעתי. אני יודע שהשתניתי הרבה מאז 7 באוקטובר כבן אדם. איבדתי חברים, אבל גם הרווחתי כל כך הרבה מפגשים משמעותיים. בכל יום ברחוב בניו-יורק אני פוגש יהודים-אמריקאים וישראלים, והשיחות איתם משמעותיות עבורי, לא מובנות מאליהן. היו חטופים מניו-יורק, עומר נאוטרה (נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו הושבה לישראל בנובמבר 2025, ר״א) שגדל בלונג-איילנד, עידן אלכסנדר (ששוחרר משבי חמאס במאי 2025, ר״א) מניו-ג׳רזי, רובי חן, אבא של איתי חן ז״ל (נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו הושבה לישראל בנובמבר 2025, ר״א) מברוקלין. כניו-יורקר, חשבתי שלכל הפחות אנחנו צריכים לעמוד לצד האנשים שלנו, שאמורים לדאוג זה לזה. אבל איש לא אמר דבר. מה אגיד, בורות היא ברכה״.

״הבנתי שאני הולך עם מטרה על הגב, שאני שם מטרה על הרפיוטיישן שלי. בנות עם טבעת באף ושיער ורוד צעקו לי ׳רוצח תינוקות׳, אבל היו גם עימותים עם גברים - ששם אמרתי, אוי שיט. כי כשאנשים ניגשים אליך פיזית או כשיש מפגינים מחוץ להופעה שלך שרוצים להיכנס פנימה, זה כבר לא כיף. וכשאנשים מתקשרים לסוכנים שלי ומאיימים עליהם, כשזה כבר מגיע לביטחון הפיזי שלך, זה כבר לא מגניב״.

הייתה לך אבטחה? ״לא. אני לא יכול להסתובב בניו-יורק עם מאבטח, זה הבית שלי, את מבינה? זו העיר שלי. העיר הזו עיצבה את הדרך שבה אני הולך, מדבר, חושב״.

"אנשים לא רוצים להיות מקושרים אליך, אנשים לא מחזירים לך טלפונים. אתה לא מוזמן יותר לאירועים של התעשייה. וגם יחסים אישיים ויחסים בתוך המשפחה התערערו, הם לא רוצים את הצרות האלה, מה שנקרא 'אני מחבב אותך, אבל לא עד כדי כך'"

אז מה זה אומר “להיות מבוטל” במקרה שלך? איפה הרגשת את זה? ״הזדמנויות שאבדו בעבודה, הצעות עבודה שכבר הגיעו אליי ואז נלקחו, מופעים שבוטלו ולא נקבעו מחדש. הייתה תוכנית טלוויזיה שהוצעה לי, ופתאום נלקחה ממני ללא הסבר, דבר שהוא לא רגיל. אנשים לא רוצים להיות מקושרים אליך, אנשים לא מחזירים לך טלפונים. אתה לא מוזמן יותר לאירועים של התעשייה. וגם יחסים אישיים ויחסים בתוך המשפחה התערערו. הייתה תמונה שלי עם כוכבת ריאליטי מפורסמת שהיא העלתה אצלה בעמוד, והתגובות היו אכזריות כל כך על עצם זה שהיא העלתה תמונה איתי. אני יכול להבין למה אנשים מסוימים לא ירצו שום קשר לזה, הם לא רוצים את הצרות האלה. מה שנקרא ׳אני מחבב אותך, אבל לא עד כדי כך׳״.

האמריקאים די מנומסים, איך הם אומרים לך את הדברים האלה? ״הם לא אומרים, זה מה שמתסכל״.

איש לא אמר ישירות שהתמיכה בישראל משפיעה לך על הקריירה? ״האדם היחיד שאמר לי את זה הוא אשתי. האחרים לא אומרים, הם הולכים סביב זה, מתחמקים, יכולים להגיד, למשל, ׳אולי תגיד משהו בשם כל האנשים, בשם העזתים?׳ וכן אמרתי, אבל זה לא מקבל את אותה תהודה, זה לא הופך לוויראלי. ניסיתי״.

מה הכי איכזב אותך? ״היחסים הקרובים והיחסים בתוך המשפחה שהתערערו, וחוסר הרצון להבין. להגיד ׳אני מבין איך אתה מרגיש, מעולם לא שמעתי אותך מדבר ככה, מה קורה?׳ היו לי חברויות קרובות שהפסיקו. לאבד חברים בתעשייה זה לא כואב כמו לאבד חברות של 20 שנה. וכשזה קורה בתוך המשפחה זה הכי מפתיע״.

בתוך המשפחה היהודית שלך? ״כן. קיבלתי הודעה מהאחיינית שלי שאמרה שהיא לא רוצה שאפגוש את הבת שלה בגלל הדברים שאני אומר״.

קשוח. ״כן, זה משוגע. שמעי, אני לא בודהה. אני לא מושלם. אני שחקן מניו-יורק. אין תסריט לאיך אמורים להרגיש אחרי 7 באוקטובר. עשיתי את הכי טוב שלי, ואני לא מרגיש שיש לי על מה להתנצל״.

כותרת הסרט מציגה את עניין הקינסול בסימן שאלה, לא כקביעה. אז אתה מבוטל או לא? ״אני אוהב את סימן השאלה כי לא עשיתי שום דבר כדי להיות מְבֻטָּל, לא עברתי על שום חוק. גם היה לבמאית ולי חשוב למצוא הומור, כל הסרט עובר דרך סטנד-אפ. חייבים למצוא הומור גם בזמנים אפלים, זה מה שיהודים עושים. את יודעת, הייתי עולה על במה בהתחלה ואומר שאין פה שום דבר מצחיק, אבל אז אתה מוצא זווית, למשל הרצון שלי להתגייס לצה״ל. באמת באיזשהו שלב חשבתי על זה!״

אתה יודע, יש מחסור בחיילים. לא כולם פה מתגייסים. ״אני יודע, אבל אני לא בכושר קרבי. אני גם חושב שאהיה הפרעה לכל המעורבים בדבר״.

"חייבים למצוא הומור גם בזמנים אפלים, זה מה שיהודים עושים. הייתי עולה על במה בהתחלה ואומר שאין פה שום דבר מצחיק, אבל אז אתה מוצא זווית, למשל הרצון שלי להתגייס לצה"ל. באמת באיזשהו שלב חשבתי על זה"

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בלי כינורות, כבר אמרנו. כי כששואלים את רפפורט מה נשאר איתו מכל המסע הזה, מהניסיון להסביר לעולם את מה שישראל פשוט לא מצליחה, הוא לא מדבר על ההופעות שבוטלו או החברים שהתרחקו, אלא על מפגשים אנושיים ששום תסריטאי הוליוודי לא יכול היה להמציא. ״פגשתי את ירדן ביבס״, הוא משחזר, ״זה לא היה מתוכנן וזה היה מרגש כל כך. הוא בדיוק שוחרר, עבר את הגרוע מכל, ומה שנשאר איתי זה מה שהוא אמר לנו. היה לו חוש הומור מדהים. הוא סיפר לי שהוא עדיין לא היה בארצות-הברית ושהחלום שלו הוא להגיע לווגאס, שכאמריקאי זה היה נראה לי משוגע שזה המקום הראשון שאתה רוצה להגיע אליו. אמרתי לו שאם הוא מגיע לארצות-הברית, הוא לא יכול להגיע רק ללאס-וגאס. זה לא מייצג את אמריקה״.

אז הוא דיבר איתך על החיים, על העתיד. ״כן. הוא דיבר איתי גם על מה שהוא חווה. לא שאלתי יותר מדי שאלות, הוא פשוט התחיל לדבר על זה בזמנו. פגשתי שורדי שבי, ובכל פעם תפסתי את הראש. את אמילי דמארי, את עידן אלכסנדר. שניהם סיפרו לי שהם ראו אותי בזמן השבי, מדבר בכיכר החטופים ואומר את השמות שלהם. זה היה משוגע כל כך. לפגוש אותם היה נס מבחינתי״.

מה הסיפור או המפגש שהכי נחרת לך בלב? ״קשה לבחור אחד. לפגוש את שורדי השבי במציאות. להסתובב בישראל, לפגוש את הקהילה היהודית, לפגוש חיילים פצועים בשיבא. שום דבר מזה לא היה לי מובן מאליו, וזה הזכיר לי שאנחנו צריכים להמשיך ולהילחם, למרות החרמות״.

מה אפשר להבין מהעלייה של ממדאני בניו-יורק? ״אני חושב שכיהודים באמריקה, אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים ומה קורה ולא לקחת את זה כמובן מאליו, כי אני חושב שהרבה אנשים לקחו את היהדות שלהם ואת מה זה אומר להיות יהודי כמובן מאליו. אותי זה שינה מאוד כיהודי בניו-יורק. אני מניח תפילין, אני מחובר ליהדות במובן הרוחני, הדתי, התרבותי. זה לא היה ככה. לא חגגו לי בר-מצווה, אבא שלי בן ה-93 התמודד עם אנטישמיות, ואני חושב שאחרי השואה אנשים קצת הדחיקו את היהדות שלהם, לא רצו קשר אליה. זו התאוריה שלי למה שעומד מאחורי האופן שבו גידלו אותי. ואני חושב שזה הזיק לנו, כי כשמסתכלים על איפה אנחנו עכשיו - אנטישמיות היא הצורה הכי ישנה, הכי זולה של שנאה. והיא עברה החייאה מחודשת עכשיו״.

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ( צילום: Jeenah Moon/Reuters )

טוב, צריך לחגוג לך בר-מצווה מאוחרת. ״חגגתי לפני שנה! בגיל 55, כמו שצריך, עם רב והכל. זה היה יפהפה, בכותל. היו שם בערך 150 חיילי צה״ל, והם נשאו אותי ואת אשתי ושרו איתנו. תקשיבי, בכינו. זה היה מרגש כל כך ומשמעותי כל כך. זה היה מעל ומעבר לכל מסיבה שהייתה לי״.

וחוץ ממסיבה בכותל? ״אכלתי ארוחות מעולות, עשיתי הליכות מופלאות, שתיתי קפה מעולה, אכלתי גלידה מעולה, הייתי בים. ויש לי בישראל חברים, כי ביקרתי כל כך הרבה פעמים. יש כבר אנשים פה שהם חלק מהחיים שלנו״.

אז מה מונע ממך לעשות עלייה? ״אולי יום אחד. אני מרגיש שאני עדיין נחוץ בניו-יורק״.

תשמע, אולי תכף תהיה פה ממשלה חדשה ויהיה כיף יותר. ״אל תהיי נחרצת מדי. למדתי שבישראל אי-אפשר לדעת כלום״.

"אפשר לומר שהממשלה היא הממשלה הכי גרועה בתולדות ישראל, אוקיי? כשאתה מדבר על נתניהו זה שונה מאשר כשאתה מדבר על העם. ופה לקחו את השיח משיח על ממשלה לשיח על הישראלים, על היהודים"

לתפיסתך, מה ישראל עושה לא נכון במלחמת ההסברה? מה אנשים לא מבינים? ״בגזרת ההסברה ויחסי הציבור הפסדנו כבר לפני 7 באוקטובר. אנשים אומרים ׳היהודים שולטים בעולם׳, ׳ישראל שולטת בעולם׳. אבל ישראל לא מצליחה להבין איך לשלוט באינסטגרם, בטוויטר ובפייסבוק. אני חושב שהדבר שאנשים מחוץ לישראל לא מבינים הוא שהאנשים במדינה הזו הם פשוט אנשים רגילים. אני באמת משווה ישראלים לניו-יורקרים, כי יש איזו רוח דומה. רוב האנשים הם ממעמד הפועלים, אנשי משפחה, אנשים צנועים שפשוט מנסים לחיות את חייהם כמו כולם. אני חושב שהתעמולה ברשתות החברתיות דומיננטית כל כך ומטעה כל כך שכבר איבדנו את זה״.

אתה אומר שאיבדנו את יכולת ההסברה כבר לפני 7 באוקטובר. כלומר שהתוצאה הייתה אותה תוצאה גם אם המלחמה הייתה מפסיקה אחרי חודשיים? גם אם לא היה משבר הומניטרי בעזה? ״נכון. הם התכוננו להסברה נגד ישראל כבר 20 שנה. ולצד זה, ישראל ממש איומה ביחסי ציבור. אני לא יודע למה אי-אפשר לפצח את זה. והייתי רוצה למחוק את המונח הסברה מהמילון הישראלי, כי זה אומר להסביר ואני לא חושב שיהודים צריכים להסביר את עצמם בשיט״.

הפגנה אנטי ישראלית בניו יורק ( צילום: Lokman Vural Elibol/Anadolu/Getty Images )