היה לי יום הולדת עגול השבוע. עגול ממש. עגול נורא, במובן הנורא של המילה. עגול ברמה כזאת שאין יותר טעם לנסות להיות מצחיק, משועשע, אירוני או אדיש בקשר לזה. די, זה כבר לא מצחיק, רק עצוב. זה כבר לא נחמד, רק טרגי. זה כבר לא חגיגי, רק מאוס ומדכא ובעיקר זקן, או לפחות מבוגר מאוד, בואכה זקן, כן.

הגיל הזה שאליו הגעתי הוא גיל ברמה, סליחה, מביכה. זה אומר שאם שואלים אותי בן כמה אני, אני מתבייש לנקוב בו. ולכן לא אנקוב בו. הוא כבר ינקוב בי מתישהו, מן הסתם.

גלריה ( איור: גיא מורד )

לא יכולתי גם שלא להבחין שאנשים הפסיקו להגיד לי "מה, אתה בכלל לא נראה בגיל הזה!" ואני חושד שזה בגלל שאני דווקא די נראה בגיל הזה, כי החל מגיל מסוים עור הפנים שלך מבין - כמו דמות מצוירת שממשיכה ללכת אחרי שנפלה מצוק ולוקח לה זמן לקלוט שהיא עכשיו הולכת באוויר - בן כמה הוא באמת, ואז הוא צונח ומת.

יכולתי, ומתבקש היה, לחגוג לעצמי יומולדת. משהו מסיבתי גדול כזה. אנשים. נאומים. משככי כאבים בצורות שונות, חלקן חוקיות. אבל הרגשתי קרוב יותר להכרזת יום אבל - לאומי, אם אפשר. כן, שדגלים יורדו לחצי התורן, ומותר גם טקסים עם שירים עצובים בבתי הספר ("אחי הזקן רענן/ האם אתה יודע/ האם אתה שומע/ אז לך תעשה בדיקת שמיעה"). הודעתי לכולם שלא תהיה שום מסיבה אחרי שהתייעצתי בעניין עם דניאלה, מהטור ליד (שהשבוע בחופשה קצרה), שהגיעה לא מזמן לאותו צומת דרכים עגול להתפלץ, וכששאלתי אותה אם עשתה איזה אירוע, ענתה שמעולם לא ערכה מסיבה לכבוד עצמה: "כשהייתי צעירה פחדתי שאנשים לא יגיעו, ועכשיו אני מפחדת שיגיעו".

קיבלתי. צודקת. אז לא חגגתי.

בגדול, התוכנית ליום עצמו הייתה לחפש איפשהו שק אפר ולהסתובב איתו על הראש לאורך כל היום בקטע תנ"כי - העניין הוא שהתברר ששקי אפר מותאמי-חבישה הפכו די קשים להשגה מאז התנ"ך, ונאלצתי לוותר על התוכנית ולהחליף אותה במשהו מלכלך פחות אבל מסובך לא פחות: GTA6. כן, המשחק הזה שאי-אפשר היה פשוט להתעלם ממנו כי העולם, ובעיקר הילד שלי בן ה-17, חיכו לו כמו שאנשים מסוימים מחכים לממשלה בלי נתניהו, יצא ממש באותו יום.

ובדיוק כמו ממשלה בלי נתניהו, גם ל-GTA6 לקח 13 שנה כדי להגיע אחרי המשחק הקודם בסדרה, שענה לשם המפתיע GTA5.

אני יודע את כל הדברים האלה לא מכיוון שהם אי פעם עניינו אותי, אלא מכיוון שהם לא. די נטשתי את העולם של משחקי המחשב ב-40 השנים האחרונות, בעיקר כי משחקי המחשב של הדור של הילד שלי - בן אדם שהקדיש לפחות שליש מחייו הלא-בוגרים למשחקים האלה - הפכו לאירוע קשה כל כך לתפעול, עד שבפעמים המעטות שניסיתי, הילד פשוט קרע ממני את השלט בעצבים אחרי דקה. הוא לא האמין שאבא שלו - האבא הכל-יכול-לכאורה שלו - מפגין עם השלט מוטוריקה של סטיבן הוקינג, ולא בתקופת ניוון השרירים וכיסא הגלגלים, אלא סטיבן הוקינג של כרגע.

אבל תשמעו, זה פשוט בלתי אפשרי לשלוט בשלט הסטנדרטי של הפלייסטיישן הזה. לדבר יש שני ג'ויסטיקים - אחד לתזוזה ואחד לזווית מצלמה - ועוד שמונה לחצנים לפחות מכל הכיוונים שכל אחד מהם אחראי למשהו שעשוי להתחלף במשהו אחר, וכל העסק גם רוטט לכם ביד כמו קרפיון של פסח רגע לפני שסבתא זצוק"ל הייתה מנחיתה עליו מערוך.

אחרי שניסיתי ונכשלתי שוב ושוב - ובאמת תמיד חשבתי שיש לי קשר עין-יד סביר, אבל מתברר שמדובר בקשר שנגמר - הזדכיתי על העסק קומפלט. "תשמע", אמרתי לילד, "בשלט של משחק וידיאו נורמלי אמור להיות ג'ויסטיק אחד וכפתור אחד, כתום, שעליו לוחצים כדי לירות! זהו! שילמדו מאטארי!" הילד אפילו לא טרח להתאבל עליי תקופה.

וזה לא פשוט להתעלם, ביום-יום, מקיומם של משחקי מחשב שבולעים לך את הילד - וגם "פורטנייט" וגם "רד דד רידמפשן", בשעתם, בלעו לי את הילד לפחות לשנה - ובכל זאת הצלחתי להתעלם. הילד מרוצה? אני מרוצה. הילד בחדר שלו, עושה מה שעושה (לרוב בליווי צרחות)? אני בשלי, עושה מה ששלי (לרוב בליווי אדוויל). שקט ייענה בשקט.

אבל אז הגיע GTA, וידעתי שמדובר במשחק שאסור בשום אופן לתת לילד - משחק שכל תכליתו להתבריין ולהתעבריין בכל דרך אפשרית, כולל דריסת אנשים, סחר בסמים, זנות, קללות, בדיחות פורנו וכל ג'יפה אחרת שהחיים הבוגרים מאלצים אותך לנסות להימנע ממנה במידת האפשר.

ג'ייסון ולוסיה, מתוך GTA 6 ( צילום: Rockstar Games )

זה כל כך לא לילדים - אפילו למבוגרים כמוני זה מתאים בקושי, אם להביא בחשבון את יכולתי לתפעל שלט של פלייסטיישן באמצעות אי-הבנה בלבד - עד שהכרזתי, בשלב מסוים, ש-GTA לא נכנס אלינו הביתה.

זה החזיק בערך חודשיים, שבהם הילד הביא לשולחן רשימה של טיעוני נגד מסודרת יותר מזו שהיה מביא כל פרקליט של האלפיון, כולל "אפשר לגלם במשחק גם תפקידים של אנשים טובים כמו שוטרים או רופא" ו"לא חייבים לדרוס אנשים".

בקיצור, חרקתי שיניים והכנסתי גם את GTA הביתה. טעות גדולה, אבל הילד שילם את המחיר וערכיו הושחתו, אז שיחיה עם זה הוא.

והוא חי עם זה די טוב, התברר. אבל לפני שנה בערך, הילד - שהוא עכשיו כבר בכלל לא ילד - התחיל לנג'ס לי עם GTA6. אני באמת רוצה לחסוך לכם את כל בלבולי המוח וסקירות הרקע, לכן נעשה את זה קצרצר:

העולם חיכה ל-GTA6 כמו לביאה השנייה של ישו, בזמן שהיצרנית - חברת רוקסטאר - דחתה את יציאתו שוב ושוב בנימוק "תזדיינו בסבלנות", וכל זה אחרי ש-GTA5 הפך למוצר הבידור הרווחי ביותר בכל הזמנים - יותר מכל שובר קופות הוליוודי אי פעם - והכניס, לאורך השנים כעשרה מיליארד דולרים. בהתאם, משחק ההמשך GTA6 הכניס רק ביום הראשון לקיומו קרוב לארבעה מיליארד דולרים, כי כל הגיימרים בעולם - והוריהם - לקחו יום חופש מהעבודה כדי להיזכר לאיזה ארון הם דחפו את הפלייסטיישן הישן, להוציא אותו, להבין שאין עליו מספיק זיכרון למשחק העצום הזה, לקנות חדש, להתקין עליו את מלוא 210 הג'יגה-בייט של המשחק, ולהתחיל לשחק.

כך שלא לי הייתה ברירה. התיישבתי עם הילד לשעבר מול המסך, ומה אני אגיד לכם: כל הביקורות - שנתנו למשחק החדש את הציון הכמעט מושלם 99 באתר Metacritic - כנראה צדקו: המשחק הזה נראה, נשמע ומרגיש חי יותר משידור חי, ובטח מכל משחק אחר שאי פעם ניסיתם.

באמת תמיד חשבתי שיש לי קשר עין–יד סביר, אבל מתברר שמדובר בקשר שנגמר. "תשמע", אמרתי לילד, "בשלט של משחק וידיאו נורמלי אמור להיות ג'ויסטיק אחד וכפתור אחד, כתום, שעליו לוחצים כדי לירות! זהו! שילמדו מאטארי!"

העולם שבו המשחק מתרחש - ארץ בשם ליאונידה שנראית ומתנהלת, אחד לאחד, כמו פלורידה ביום רע - הוא עצום ממדים ומפורט גרפית עד רמה שכשהדמות הראשית, ג'ייסון - עבריין קטן אבל בחור טוב בסך הכל, שבזמנו החופשי עסוק בשיפוץ הדירה כדי שחברה שלו, לוסיה, עבריינית קטנה אבל בחורה רעה בסך הכל - תהיה מרוצה ממנו - ובכן, כשג'ייסון הזה הולך על כביש, אתם יכולים לראות כל גרגיר אספלט או אבן מקרית, כל עלה של שיח בצד הדרך שזע קלות ברוח. האור, הצל, מזג האוויר - הכל משתנה, זז בהתאם, נראה ריאליסטי יותר מממשלת אחדות. וכשמגיעים לים, לשחייה, צלילה, השטת סירות או דיג - המים הטורקיזיים נראים ומתנהגים, וגם מרגישים דרך השלט, בול כמו מים ("הם שפכו מיליונים רק על ה-water physics!" הילד ציין ואני תהיתי ממתי שופכים על מים), וכמות הדברים שאפשר לעשות במשחק, מלבד המשחק עצמו, היא באמת אין-סופית.

כלומר - מלבד נהיגה, שחייה, שיט, צלילה, טייס ודריסה ברזולוציה של עולם אמיתי - ג'ייסון הזה יכול סתם להיכנס הביתה, לקחת לעצמו משקה חלבון ולהתיישב מול הטלוויזיה, ואתם יכולים לצפות, יחד איתו, ברצף אין-סופי של פרסומות מומצאות.

דמויות המשנה לאורך המשחק כמעט תמיד שנונות או נוגעות ללב, ועשויות לשבת איתכם לבירה או להיכנס לכם למכונית ולאיים עליכם באקדח, והתסריט מתנהל כאילו טרנטינו והאחים כהן כתבו אותו במשותף ("אתה יודע מה המשמעות של תמרורים?" שואלת דמות ג'ון-גודמנית את ג'ייסון, שעונה: "בטיחות?" והדמות אומרת: "שליטה. שליטה בבני אדם").

בקיצור, זה מבדר מאוד, מלא בהרפתקאות אפשריות, ויותר מזה: זה אימרסיבי באמת - אתם יכולים לשקוע, למשך שעות, במציאות שמשית ונהנתנית וגם בעלילה הוליוודית מדממת ואפקטיבית - ועדיין זה עוסק בעולם ניהיליסטי ודפוק שבו כולם רוצים רק כסף, מין, סמים ושפתיים נפוחות יותר, כשהכל מסביב נראה ומרגיש כמו הג'ונגל האמריקאי הכי דקדנטי שלא חייתם בו.

אני מבין את המשיכה שבדבר הזה. ובחיי שאם יכולתי, גם אני הייתי מעביר את חיי, לפחות לכמה ימים, לתוך המציאות החלופית הנוצצת והרקובה הזו, שבה במקום לשבת לכתוב את הטור הזה אני מסתובב כל היום בחולצת הוואי ושורטס, נוהג בפראות, שט בסירות מהירות, מתפרנס מאיסוף משלוחי סמים ומחכה שהחברה השווה בטירוף שלי לוסיה תשתחרר מהכלא או תציל אותי אחרי שירו בי או סתם תגיד לי: "אני לא עייפה, אבל בוא למיטה".

נוסטלגיה היא הרגל מגונה, אז אולי אני באמת אושיב את עצמי ואשחק GTA 6 עד שאני אצליח להשתלט על זה. ואולי, במאמץ, גם אני אצליח לנהוג, לשחות, לירות, לשדוד בנק ולשכב עם לוסיה

אבל אני לא יכול לעשות את כל זה כי אני לא מסוגל לשלוט בשלט הארור של הפלייסטיישן, כי אני זקן. חרא.

ואני חושב, לפיכך, שאני איאלץ לתת ל-GTA6 את הציון 9-למי-שמסוגלים-לשחק-בזה, ואת הציון 4-לכל-יתר-האנושות. כי הדבר המדכא ביותר במשחקי וידיאו עכשוויים הוא הרגע שבו אתה מבין שמוצר הבידור המדובר והלוהט ביותר בעולם הוא משהו שבעצם אין לך שום יכולת ממשית לגשת אליו או, במקרה זה, לשחק בו.

זה שונה מכל זמן קודם שבו כל האנושות - לא חשוב באיזה גיל ומצב - הייתה יכולה לראות את הסרט הכי מדובר או לשמוע את הלהיט הכי מדובר; יכולתם להיות בני תשע או 90, ועדיין להתפנן על הדברים האלה. אבל עכשיו אתם צריכים לעמוד בדרישות סף מינימליות שמתחילות ב"תהיו גיימרים".

וכל מי שלא גיימר? ובכן, העולם זז בלעדיכם.

לא שאני מתאבל כל כך על שאני לא מסוגל לשחק ב-GTA6. גם ככה משחקי מחשב הם בזבוז זמן עצום, ואת זה יגיד לכם כל אדם שהגיע לגיל שבו "בזבוז זמן" מתחיל להיות בעיה.

כי עד גיל מסוים, אין שום בעיה עם לבזבז זמן, וכמי שביזבז די הרבה ממנו, תנו לי להגיד לכם שזה גם אחד הדברים המהנים ביותר שאפשר לעשות איתו.

אבל משלב מסוים - כמו שאמר פעם הקומיקאי מארק מרון - אתה כבר בגיל שבו אתה אומר: לעזאזל, אני לא יודע כמה זמן עוד בכלל נשאר לי, אני לא יכול להרשות לעצמי להקדיש עכשיו עשר שעות לסדרה בינונית! או למשחק וידיאו שנמשך 80 שעות ובסוף, חוץ מלהשתמש ביד שלך (לתפעול השלט, נו!), לא באמת מסב לך שום מימוש משמעותי.

ופה ושם אני אומר לעצמי: "תתעקש. תשב ותלמד להשתמש כמו שצריך בשלט של הפלייסטיישן. תהיה גיימר! הגיימר הקשיש עלי אדמות!". ובפעמים אחרות אני אומר לעצמי: "תעשה קורס AI, זה בטח מדהים". או "תעשה קורס השקעות, זה בטח רווחי".

אבל במקום לעשות את כל הדברים האלה, אני פשוט שוקע למחשבות עגומות על כל הדברים שכבר עשיתי, וכל הדברים שאני כבר לא אעשה, ואז אני אוכל צהריים, ואז שם לעשר דקות ראש על השולחן ומנמנם, ואז אני קם ושותה קפה, ואז מחשיך בחוץ כי הימים נגמרים עכשיו בארבע וחצי אחר הצהריים כי חורף - מה, לא ראיתם? תסתכלו החוצה: חורף! - ואז עוד יום מתחיל לנזול אל קיצו.

לאן הזמן הולך אחרי שהזמן עובר? לא יודע. ואולי הוא לא באמת עובר לעולם, רק נמשך ונמשך כמו כביש הסרגל, ואנחנו כאן אורחים לרגע, הבט סביב. אני שומע אצלי בראש את "זמנך עבר" של אהוד בנאי, ואומר לעצמי: תראה, העתיד שלו התחיל בשיר געגוע לעבר! כלומר, כש"זמנך עבר" יצא, זמנו של אהוד בנאי רק התחיל. אשכרה הבן אדם כתב שיר נוסטלגי לזמן הכי פחות חשוב או מצליח בחייו, ואז המריא איתו לעתיד מזהיר.

מתוך GTA6 ( צילום: Rockstar Games )

אז אפשר להתגעגע למה שהיה, ועדיין, כנראה שעדיף להתקדם לעתיד. נוסטלגיה היא הרגל מגונה. ואולי אני באמת אושיב את עצמי ואשחק GTA6 עד שאני אצליח להשתלט על זה. ואולי, במאמץ, גם אני אצליח לנהוג, לשחות, לירות, לשדוד בנק ולשכב עם לוסיה.