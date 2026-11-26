1. בשבוע שעבר ילד מתוק בשם אשחר שלח לי הודעה שלא תיאמן. הוא סיפר לי שאמא שלו הייתה צריכה לחגוג באותה עת יום הולדת 46. הוריו היו אושר ולימור נחמני. אמא שלו הייתה קצינת נפגעים, נכת ואלמנת צה"ל.

הוריו הכירו במהלך שירות הקבע שלהם: אביו היה מפקד בנח"ל שנפצע קשה במהלך ניווט ואיבד את מרבית ראייתו. אמו, בתור קצינת נפגעים מתחילה, ליוותה אותו ואת משפחתו. כך הם הכירו. בצעירותה אמו חזרה הביתה מהצבא עם עוד קצין, כשרכב עם מחבלים פתח לעברם בירי. הקצין שהיה עימה ברכב נהרג, ואמו ספגה ארבעה כדורים בצוואר, נפצעה אנוש ושרדה בנס. אבא ואמא שעברו חוויות של כמעט מוות.

באחד הבקרים, כשהיה בן שנתיים ואמו הייתה בהיריון מתקדם עם אחותו, אביו לקח אותו לגן בעגלה. במעבר החציה פגע בהם רכב. שבריר שנייה לפני שנהרג, אביו הספיק לדחוף את העגלה קדימה ואשחר ניצל. אביו ז"ל הוכר כחלל צה"ל בגלל אחוזי נכותו הגבוהים ומתוך הבנה שאם לא היה מקריב את ראייתו בצבא, היה מבחין ברכב ולא היה נהרג.

2. אמו גידלה את אשחר ואת אחותו, ובה בעת שירתה עשרות ימי מילואים בכל שנה. ב-7 באוקטובר היא גויסה כמפקדת במערך של מודיעי הנפגעים, ופיקדה על עשרות הודעות של חללים.

לאחר כמה חודשים במערך המודיעים, הצבא רצה שתשוב לתפקידה כקצינת נפגעים שתלווה משפחות לטווח ארוך. לאחר כשנתיים היא זכתה בפרס של מצטיינת הרמטכ"ל, ואמרה שם שלא משנה מה עברנו, אין לנו פריווילגיה לשבת בצד ולא לעזור.

בפברואר האחרון, במהלך מילוי תפקידה, היא אובחנה עם סרטן מתקדם, וכשלושה חודשים לאחר מכן היא נפטרה.

לימור נחמני ז"ל ( צילום: מהאלבום המשפחתי )

אשחר סיפר לי כי אמו ז"ל ליוותה במלחמה הזו יותר מ-40 משפחות, שכל אחת מהן אומרת שהיא הייתה המלאך שלה. היא העניקה להן דרך לקום בבוקר.

היום אחותו והוא עברו לחיות עם דודים שלו, והוא ביקש שאזכיר את אמו לימור. שנדע איזו נשמה גדולה איבדנו.

והאמת היא, אשחר המתוק, שאני שמעתי על אמא שלך מאנשים שסיפרו לי עליה דברים מדהימים. היא הייתה פורצת דרך בתחומה ואישיות אהובה ומוערכת.

חיבוק גדול לך ולאחותך, ויהי זכרם של אמא ושל אבא ברוך.

3. הנה עוד אדם שאשמח שתכירו. ברוך השם, הוא איתנו. ממש איתנו. במשך ארבעה ימים הוא שימח אותנו ביער הסודי בקפריסין. ניגן ושר. הוא היה חלק מקבוצה שבאה איתי ליער השחור כדי לכתוב. בלילה האחרון הוא ניגש אליי ושאל אם מותר גם לבכות. היה מותר. חיבקתי אותו, ובמשך כמה דקות הוא הזכיר לי משפט יפה שאמרה לנו פסיכיאטרית שהייתה איתנו בקבוצה: לפעמים דמעות הן מקלחת לנפש.

קוראים לו ניר (נירו) רובין. הסיפור שלו הוא הסיפור הישראלי. סיפור של כאב, אבל גם סיפור של בחירה בחיים.

שבוע לפני החתונה שלו, במלחמת לבנון השנייה, נירו איבד בקרב הקשה בבינת-ג'בייל את חברו הטוב ביותר. רגע לפני שהוא אמור להתחיל את החיים, כשהיה צריך להחזיר את גופת חברו הטוב בהליכה על אלונקה מעומק לבנון לישראל, החיים הזכירו לנירו כמה הם שבירים. מאז 7 באוקטובר נירו שירת 680 ימי מילואים כלוחם ומפקד בכל הגזרות. גם במלחמה הזו הוא איבד לצערנו חברי נפש, וגם את גיסו האהוב, שתמונתו האחרונה היא שלהם כשנפגשו במקרה בעומק לבנון.

אבל הסיפור של נירו הוא לא רק על אובדן. הוא גם על בחירה, על אהבה, על משפחה ועל היכולת להמשיך לחיות, גם כשהחיים לא ממש משתפים פעולה.

נירו מעביר מופע מרגש (וגם מצחיק!) שנקרא "הקרב של חיי", שבו הוא מספר (ושר) על הדרך שעבר, על ארבעת ילדיו, על המוזיקה, על הפוסט-טראומה ועל כל מה שלמד בדרך.

ואני חושב שדווקא בימים האלה, כשמסביב יש כל כך הרבה רעש, אנחנו צריכים לשמוע יותר סיפורים כאלה. סיפורים שעושים טוב על הלב, שמזכירים לנו כמה כוח יש באנשים שסביבנו, ולמה, למרות הכל, אנחנו באמת עם סגולה - אבל אלו גם סיפורים שמבהירים לנו עם מה מתמודדים אלה שחזרו מן הקרב.

המטיילת הישראלית נפלה ביער השחור בקפריסין ונפצעה. במקרה לגמרי היה שם אורתופד בכיר משערי צדק, שהציל חיים רבים במלחמה. הוא שלח את בעלה עם רשימת מצרכים לבית המרקחת, ועם דלי ומים חמים הכין לה בעצמו את הגבס

4. שמעו סיפור חמוד שקרה לנו שם בקפריסין: ישראלית מקסימה הגיעה ליער הסודי לכבוד יום הולדתו של בעלה. מפה לשם, היא יצאה לטייל ונפלה, שלא לומר התרסקה ממש. זה הסתיים בקרע מלא בגיד אכילס. למזלה, בקבוצת הכתיבה שאני באתי איתה היה גם רופא צדיק, ד"ר מיכאל עמנואל, מגלניסט שבמהלך מאות ימים של מילואים הציל חיים רבים במלחמה. הוא הרופא שטיפל בפצועים באירוע הקשה שבו אלישע מדן איבד את רגליו. מיכאל גם איבד את גיסו, שהיה מח"ט הנח"ל, ולא היה יכול אפילו להיות בשבעה כי כבר השתתף כרופא בלחימה, באין-ספור תקריות קשות.

עכשיו שימו לב מה זה רופא ישראלי עם מעוף: הוא שלח את בעלה של הישראלית הפצועה לבית מרקחת בעיר עם רשימת קניות, ובאמצעות דלי ומים חמים הכין לה בעצמו את הגבס, וגיבס את רגלה. אגב, תוך כדי גיבוס הוא אמר לה שהוא מתמחה שנה ב', והיא נלחצה קצת. אבל האמת היא שהוא אורתופד בכיר שמומחה בכף רגל ועובד בשערי צדק.

5. גם אותם פגשתי בקפריסין: ישראלים שאיבדו את אחיהם התאום במלחמה. 37 כאלה ישנם. היה להם אח תאום ואיננו. זה דבר קשה לאבד אח במלחמה, ודבר קשה באופן אחר לאבד אח תאום, כזה שאת יום ההולדת שלכם חגגתם תמיד יחד, ובמקרים רבים גם נראה כמוך. האח התאום שנותר הוא תזכורת חיה למי שהאח הנופל יכול היה להיות.