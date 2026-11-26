דווקא במקום אקזוטי, שמח ורחוק כל כך מ-7 באוקטובר, איתי רגב למד שהפלאשבקים מהנובה לא שואלים מתי נוח לו שהם יחזרו. זה קרה באי שירגאו בפיליפינים, באפריל האחרון. השעה הייתה אחת בלילה ורגב מצא יחד עם חבר מסעדה שנותרה פתוחה. לפתע נורה מטח של זיקוקים בשמיים, והסועדים עזבו את הכיסאות כדי לראות מי חוגג. רק רגב נשאר לשבת. מה שתפס אותו לא היה הרעש אלא דווקא הרגע שבו כולם קמו ונעו כאיש אחד. גם אז, בבוקר המקולל בפסטיבל הנובה, קודם שמעו את הרעש ורק אז אנשים התחילו לרוץ.

"אני נשאר בכיסא ומרגיש בגוף את התחושה", מספר רגב, "זו הפעם הראשונה שהרגשתי את החרדה הזאת מאז. רק אחרי דקה הבנתי שזה בסך הכל זיקוקים. אף פעם לא רציתי להגיד 'יש לי פוסט-טראומה'. אחרי המקרה הזה הבנתי שיכול להיות - מה זה יכול להיות? - יש לי פוסט-טראומה. היא נמצאת בתוכי".

הלכת לטיפול אחרי? "שמע, אני מטופל מהרגע שחזרתי. פשוט אף פעם לא הבנתי למה אני צריך ללכת לטיפול. אחרי שחזרתי מהשבי, אנשים אמרו לי, 'תלך לטיפול פסיכולוגי, ותלך לשם ותעשה ככה וככה'. ואני מסתכל עליהם ואומר, 'כן, כן, אני הולך'. הרגשתי שאני ממש בסדר. יכול להיות שבהתחלה, אחרי השחרור, הייתי אפילו ממש בהיי. הרגשתי באמת שהסיפור שלי מאחוריי והכל טוב. היו מקרים שהייתי נבהל בקלות. הייתי שומע רעש של מטוס וממש נבהל. רגעים קטנים כאלה, שבאמת לא ייחסתי להם חשיבות. הם קרו, הפסיקו והמשכתי בחיים".

בפעם הקודמת שבה ישבנו לדבר, באוקטובר 2024, שאלתי אותו אם השאלות על השבי מחזירות אותו לשם. "אין פלאשבקים משאלות, אין טריגרים", הוא ענה. באותה נשימה סיפר שהיה מתעורר לפעמים מסיוט, או רואה בחלום את הפנים של המחבלים. גם אז ידע להגיד בדיוק מאיזה רעש הוא נבהל. "דווקא לא מאזעקות. אם אני שומע בום קטן, אני ישר קופץ עד שאני מבין בדיוק מה זה היה". עכשיו הוא כבר מצליח לחבר את הפרטים האלה לתמונה אחת. גם אם הוא לא תמיד אוהב אותה, הוא מבין שאסור לו להתעלם ממנה.

גלריה איתי רגב ( צילום: שי פרנקו )

מאז אותו לילה בפיליפינים היו עוד רגעים כאלה? "פעם בכביש, עבר רכב והאגזוז פתאום מקפיץ לך את החיים, אתה מוצא את עצמך מסתכל לצדדים. היה עוד רגע דומה עם אופנוע. רגעים קטנים שיכולים להגיע במהלך היום".

אבל הרגע עובר ואתה פה. חופשי. "את הרגע אני מנצח. אבל עצם זה שהרגע הזה מגיע, יש פה משהו. כל רעש קטן יכול פתאום להחזיר אותי לרגע הכי קשה בחיים שלי".

לפעמים קשה לזכור שהוא רק בן 21, ושעדיין קיים פער בין החוויה המזעזעת שעבר לאופן שבו רגב מתאר את עצמו. כשהוא מסתכל במראה, עיניו רואות בחור חזק יותר, שקול יותר, פחות עצבני, כזה שיודע להתייחס לדברים בפרופורציה. כשאני מבקש ממנו להשוות בין איתי שיצא למסיבת הנובה לבין זה שיושב מולי, הוא לא משתמש במילים של אובדן. איתי 2026, לדבריו, "יותר מחובר לעצמו, יותר מכיר את עצמו. הרבה, הרבה יותר בוגר".

אתה לא חושב לפעמים שהתבגרת מהר מדי, בבת אחת? "אני מאוד אוהב את הגרסה שלי היום, לדעתי זו גרסה משופרת. קור רוח, בגרות, הסתכלות נכונה. בסופו של דבר אני עדיין אותו איתי, עדיין אותו בן אדם, פשוט עם הפלוסים שנוספו לי".

יש תקופות שבהן אתה מצליח לשכוח שהיית בשבי? "אני לא אשכח בחיים, אבל זה לא משהו שאני חושב עליו כל הזמן. אם זה היה במוח כל היום, לא הייתי יכול לחיות בשקט. אבל אני גם לא יכול להתנתק מזה באופן מוחלט, כי זה חלק ממני. זה סיפור החיים שלי עד עכשיו והוא די מטורף".

ב-6 באוקטובר 2023 היו לאיתי ולאחותו מיה את כל הסיבות בעולם להחמיץ את מסיבת הנובה. המשפחה הייתה בחופשה במקסיקו ופיספסה את הטיסה חזרה של 5 באוקטובר. הטיסה הבאה שמצאה אמא מירית הייתה אמורה להחזיר אותם רק ב-9 בחודש. איתי ומיה, שהצטיידו בכרטיסים לפסטיבל מראש, לא התכוונו להחמיץ אותו. בבוקר של 6 באוקטובר, מירית העירה אותם עם החדשות שהצליחו למצוא עבורם דרך חזרה, כולל שמונה שעות של קונקשן בפרנקפורט. מבחינתם זה היה מחיר פעוט תמורת הזכות לרקוד עם החברים.

ב-6:29, כשהמסיבה פוזרה, איתי, מיה וחברם עומר שם טוב חיפשו דרכי מילוט. הם שלחו מיקום לאורי דנינו ז"ל, שחזר לקחת אותם. כמה דקות אחרי שהגיע עם הרכב, מיה התקשרה לאביה, אילן, שהיה מהעבר השני של הקו כשהיא נורתה. גם איתי חטף קליע שפגע ברגל אחת ועבר לשנייה. ויחד עם שם טוב, השלושה נלקחו בטנדר של חמאס לעזה. אורי נחטף בנפרד ונרצח באוגוסט 2024.

על מה שקרה שם סיפר באומץ חודשים ספורים לאחר שחרורו, לפני שלוש שנים בדיוק. למשל על הוצאת הקליע מרגלו בלי הרדמה, אחרי שהוזהר על ידי אחד המחבלים שהוא יחוסל אם יעשה רעש. "רציתי לצרוח אבל נשכתי את השפתיים", סיפר בריאיון למוסף זה, "נתתי צעקה מבפנים". אבל לא את הכל הוא הצליח לבלוע: כשהושיבו אותו ליד מיה, כדי שיראה איך פותחים את התחבושת של רגלה הפצועה, לא יכול היה לעמוד בזה.

איתי רגב, מתוך 'גולסטאר הפיליפינים' ( צילום: פיני סילוק, באדיבות HOT )

בהמשך מיה הופרדה מאחיה ומשם טוב, שמצאו דרכים למדוד זמן ולחלק את האוכל. הרעב עזר להם לבנות תוכנית עסקית: דוכן שימכור פיתה עם שוקולד לבן, נוטלה, חלבה ופיסטוק, שמניחים על הגז ונותנים לה להישרף קצת משני הצדדים.

כשנודע לשניים על עסקה שבמסגרתה ישוחררו נשים וילדים, איתי בן ה-18 התקשה להאמין שההגדרה כוללת אותו. ילדים, אמר לשם טוב, הם בני עשר. וגם כשגבר הסיכוי שייצא, הוא לא רצה להשאיר את חברו שם לבד. עומר התעקש שייצא. כשנפגשנו, כמעט שנה אחר כך, איתי עדיין חיכה לעומר. היום, שלוש שנים אחרי הבוקר ההוא, שלושתם שוב כאן, מאוחדים.

"עומר חזר אחרי שחיכינו לו המון זמן", אומר רגב, "והפכנו חבורה מאוד קרובה. אני מאוד מבסוט עליה. אין אגו בחבורה הזאת, אנחנו ממש כמו משפחה ויש פה רק פרגון. אני סומך על החברים שלי במאה אחוז. בעולם של היום קשה מאוד למצוא כאלה חברים ולרוץ איתם קדימה. אני יודע שהקשר שלנו זה מכאן ולכל החיים".

בשפה שרק אתם מבינים? "אנשים אומרים לי, 'וואי, בטח יש לכם שפה אחרת כי הייתם שם'. כן, אני יכול להבין את עומר יותר, מיה יכולה להבין אותי יותר, אבל אין איזו שפה סודית. בסוף אנחנו אנשים רגילים".

"אנשים אומרים לי, 'וואי, בטח יש לכם שפה אחרת כי הייתם שם'. כן, אני יכול להבין את עומר יותר, מיה יכולה להבין אותי יותר, אבל אין איזו שפה סודית. בסוף אנחנו אנשים רגילים"

נדמה שהרצון להרגיש "רגיל" הוביל את רגב להרפתקה הבאה: החל מאתמול (חמישי) הוא חלק מהנבחרת של 'גולסטאר פיליפינים', הדוקו-ריאליטי הפופולרי בהפקת ADD, שמשודר ב-HOT, HOT VOD ו-NEXT. זאת התוכנית הוותיקה ביותר של HOT ולכן לא פלא שגם רגב הוקסם ממנה הרבה לפני שכל המדינה למדה את שמו. עכשיו הוא מככב לצידם של דמויות ירון ברלד, אליאב זוהר, ליאם גולן, ליאור ברקוביץ', לירון אופיר ואחרים, תחת הצוות המקצועי המורכב מג'ובאני רוסו ואיתי שכטר. "לא דמיינתי לרגע שאני אתברג לתוכנית הזאת", אומר רגב, "כשקיבלתי את ההצעה חשבתי על הילד שראה את כל העונות ונקרע מצחוק. אמרתי, וואלה, בא לי להגשים לאותו ילד קטן את החלום".

למעשה, הקשר בין רגב לפורמט הרבה יותר הדוק: הוא הרי היה כדורגלן מוכשר בעצמו, יותר מהממוצע ב'גולסטאר'. בגיל שש הצטרף לעירוני רמת-השרון ושיחק כמגן ימני עד שהגיע לגיל של קבוצת הנערים. הייתה לו אפשרות להמשיך, אבל בשלב מסוים החליט לחתוך. "התחלתי לחשוב אם בא לי להיות שחקן כדורגל", הוא נזכר, "זו השתעבדות. אני מפסיד את כל הגיל היפה של הילדות, של לצאת עם חברים ולעשות שטויות. החלטתי שלא בא לי לוותר על זה, אבל האהבה לכדורגל נשארה".

השיחה גולשת לרגע לכדורגל, במובן הפשוט והנעים ביותר: איזה שחקן היית, על איזו עמדה ויתרת, אילו אפשרויות היו לך. היא מזכירה שלפני השבי היה כאן נער, שהיה מוטרד משאלות כמו "מה לעשות בשישי בערב" ולא מההצטלבות הטרגית שלו עם אסון לאומי. "בסופו של דבר אנשים לא מכירים אותי באמת", הוא אומר, "חוץ מכתבות על השבי, או מכיכר החטופים, או מנאומים שלי פה ושם. ב'גולסטאר' יש להם אפשרות להכיר אותי באמת, לדעת מי זה איתי".

גם שם יש מצלמות ועריכה. אתה לא אומר כל מה שאתה חושב. "אני אף פעם לא אומר את כל מה שאני חושב, אבל ב'גולסטאר' לא רואים אותי מדבר רק על 7 באוקטובר, ואת החלק הזה אהבתי. פה יראו את 'איתי הרגיל', בחור שמשחק כדורגל, שיעשה הכל בשביל לנצח, שיודע לצחוק ויודע להסתלבט. הגעתי לתוכנית כי אני באמת רוצה להראות עוד צדדים, וגם כי ניתנה לי הבמה להעביר מסרים לכל כך הרבה בני נוער שרואים את התוכנית - אם זה הוגנות, תחרותיות, אפילו מנהיגות ודרך ארץ".

איפה הרגשת שאתה מעביר מסר של דרך ארץ? "אני לא אבוא ואדבר מלוכלך בטלוויזיה כדי שאולי יהיו עוד צופים, כמו שאני לא מדבר מלוכלך מחוץ לצילומים. אם יש לי את הבמה להעביר משהו טוב לילדים ובני הנוער שרואים, אז עשיתי את שלי".

מי הכי הצחיק אותך שם? "אתה צוחק שם 24/7. לירון אופיר שובר מצחוק והוא לא מנסה להצחיק".

איתי רגב עם אחותו, מיה, ועומר שם טוב ( צילום: דנה קופל )

ומי הרגיז? "אף אחד. אני לא מתעצבן מהר ולא נכנס לפינות. אני בן אדם שמסתדר עם כולם, לא בן אדם שיריב עם אנשים. גם יראו את זה על המסך. ליאור ברקוביץ' הפך לחבר טוב והתחברתי גם לתומר טליאס ואליאב זוהר. בסופו של דבר כולנו מאחורי הקלעים לא מרגישים סלבס. זה לא משנה מה ההוא עבר וכמה עוקבים יש לשני באינסטגרם. באנו לצלם תוכנית ביחד".

מי שעקב אחרי חייו מאז השחרור אולי היה מצפה שהמסגרת הדחוסה והקפדנית של 'גולסטאר' תעורר בו משהו, אבל הוא כמעט מתפלא מהשאלה: "למה שאני אטוס לפיליפינים לצלם תוכנית אם אני יודע שדבר כזה יכול להפעיל אצלי טריגרים? אני בן אדם בוגר. אני יודע שאני מגיע לצילומים. יש שעות שאני צריך לקום, יש שעות שאני הולך לישון, יש מסגרת והכל טוב. זה לא מה שמפעיל אצלי טריגרים. ממש לא".

לא הכל בחיים שלו חוזר אל השבי, הוא מבקש להזכיר. יש סרטונים שהוא בא להצטלם בהם כי הוא אוהב כדורגל. יש אנשים שהוא מתחבר אליהם כי מצחיק איתם. ויש רגעים שבהם הוא מתרגז בדיוק מאותן סיבות שמתחרים בכל ז'אנר של ספורט מתעצבנים. רק שכאן, גם כשאיתי בא לנצח, לא כל המשתתפים מוכנים לשכוח את הסיפור שלו. לפעמים, בדיוק כמו בחיים, מציעים לו הקלות שבכלל לא ביקש.

במשימה לבחירת הקפטן של 'גולסטאר', למשל, נשארו שלושה: רגב, ארז איסקוב ותומר טליאס. משימה של כוח וסיבולת, שהמפסיד בה הוא הראשון שמשחרר. רגב, עם חמישה אימוני כוח בשבוע, לפני אירובי, מומחיות באמנויות לחימה, איגרוף וגם פוצ׳יוולי, הביט בשני היריבים שלו ולא חשב שהסיכויים באמת שווים. "יש לי את שני הדברים", הוא אומר על כוח וסיבולת, "ובוא נגיד את זה בעדינות, יש לי את זה פי חמישה יותר מכל המתמודדים".

אלא שהשניים מולו החליטו שהם דווקא רוצים שאיתי יהיה הקפטן והיו מוכנים לפרוש מהמשימה ולהגיש לו את התפקיד. מה שלרגע נשמע כמו מחווה חברית, הפך לתסכול קטן.

לא אהבת שוויתרו לך. "הם אמרו לי, 'תשמע, אנחנו רוצים שתהיה הקפטן, למה שכל אחד מאיתנו יסבול עכשיו?' אני חשבתי שאפשר היה לעשות את זה אחרת. אתה רוצה שאני אהיה הקפטן? תנצח אותי ורק אז תעניק לי את הסרט, אל תוותר לי. אני אוהב להשיג דברים בזכות עצמי. אני אוהב להשיג דברים כי אני ראוי להם, ולא כי אני ראוי להם בגלל העבר שלי. אבל בוא אני אגיד לך משהו, אף אחד מהם גם לא היה מנצח אותי".

אמרת להם את זה? "ברור. בן אדם שיודע שהוא הכי חזק במשימה ספציפית ושהסיבולת שלו הכי חזקה, היה רוצה שיוותרו לו? הוא היה רוצה לראות את כולם נשברים לפניו. הם החליטו לוותר לי נטו בגלל שאני שורד השבי, ומבחינתם לי מגיע הכי טוב והכי הרבה".

בחיים, מחוץ לתוכנית, זה קורה לך? ״יש לי סיפור קשה מהשבי, ולאנשים מאוד יוצא הלב כלפיי כשהם פוגשים אותי. אנשים רוצים להקל עליי בגלל הסיפור הזה, אבל בסופו של דבר אני הרבה יותר חזק ממי שהייתי לפני. זה אבסורד. הם חושבים שאני אולי טיפה יותר חלש כי עברתי המון. היו לי מכשולים גדולים מאוד, עברתי אותם. גם המשפחה שלי עברה מכשולים גדולים מאוד. אנחנו מתמודדים עם ההשלכות אולי יום-יום, אבל בסוף אנחנו גם חזקים וביחד".

במשימה אחרת, מול איסקוב, רגב מתאר מאבק פיזי שבו כל אחד ניסה להחזיק בכדור, אבל מבחינתו יש גבולות. "אני בחור שפועל לפי החוקים, משתמש בכוח במשימות כאלה, אבל בטח לא מכאיב ולא חונק. באחד הרגעים ארז הניח את המרפק על הצוואר שלי, לא הצלחתי לנשום. הייתי צריך לשחרר את הכדור בשביל כדי שישחרר את המרפק מהצוואר שלי. אם הייתי יודע שזו הדרך שלו לנצח, כנראה שהייתי עושה את זה לפניו, וגם הייתי עושה את זה טוב יותר ממנו. אבל דיברנו קודם על הוגנות. הוא ניצח, זו הדרך שבה הוא בחר, הכל בסדר. לא רבנו או משהו, לא היה לי שום דבר רע נגדו".

בשתי המשימות האלה אפשר למצוא את רגב שהוא רוצה להכיר לנו: זה שלא אוהב שמפסידים לו בכוונה ולא את האופן שבו ניצחו אותו. באף אחד מהמקרים הוא לא ביקש טיפול מיוחד אלא פשוט להתחרות, לנצח או להפסיד לפי החוקים, ולהתווכח עליהם כמו כל שחקן. הספיקה לו התקופה שבה לא הייתה לו שום אפשרות לבחור.

'גולסטאר פיליפינים' ( צילום: פיני סילוק, באדיבות HOT )

משטר האימונים של רגב שתואר לעיל, וגם הדיאטה המוקפדת שנלווית אליו, מהווים חלק מרכזי באורח החיים שלו. הפציעה מהנובה השאירה צלקת ברגל, אבל הכאב פחת. "המקום שהכדור עבר בו הרבה יותר רגיש ממקום אחר, אבל זה לא מגביל אותי בשום דבר", הוא אומר.

כשאני מנסה לרגע להיתלות בפסיכולוגיה ולשאול אם מאחורי כל שעות האימון עומד גם הרצון להיות הכי חזק שאפשר, אחרי מה שקרה, הוא מאוד נחרץ: "גם אם הייתי אז הבן אדם הכי חזק בעולם והייתי מקבל מדליית זהב אולימפית בקרב 10, זה לא היה משנה את מצבי בשבי. אני פשוט אוהב שיש לי אורח חיים בריא. אני אוהב שהיום-יום שלי מתנהל על פי כושר ותזונה בריאה. בלי אימון אני מרגיש פחות טוב".

מה בעצם אנחנו לא יודעים על איתי 2026? "אני בן אדם רגיש יותר ממה שאולי חושבים. אני חושב שיראו ב'גולסטאר' את הרגישות שלי, מה שלא ראו לפי דעתי אף פעם. מה שאני משדר כלפי חוץ, לפחות לפי מה שאני שומע, זה קור רוח, בן אדם חזק, קול כזה. אבל בסוף אני אדם רגיש, ובסצנות בתוכנית זה יוצא החוצה. אני גם אדם שונה לגמרי מזה שעל מגרש הכדורגל. בחיים אני טיפה יותר מופנם".

הפעם יהיה לרגב קהל, בעיקר ילדים ובני נוער, שעשויים לזהות אותו לראשונה בזכות תוכנית בידור ולא מהחדשות. זה אחד הדברים שמצאו חן בעיניו בהצעה לצילומים: האפשרות שאדם יכיר אותו בעקבות מה שבחר לעשות, לא רק בגלל מה שנקלע אליו. "לכל בן אדם יש סיפור אישי משל עצמו, לפעמים רק הוא עצמו יידע מה הסיפור שלו. הסיפור האישי שלי הוא מזמן לא אישי. כל המדינה יודעת אותו. עכשיו אפשר יהיה להוסיף עליו שכבות שלא מכירים".

אבל זה אומר עוד פרסום. "אני ערוך לזה, אבל לא הלכתי ל'גולסטאר' כדי להתפרסם, את זה אני כבר לא צריך. הלכתי מתוך אהבה לתוכנית, רצון להראות דברים אחרים. ברור שלקחתי בחשבון שהולכים להכיר אותי יותר. אם הפרסום היה מעניין אותי, הייתי כבר חותם לעוד עונות ובעוד תוכניות. באתי לעונה אחת, באתי לחוויה, באתי ליהנות".

כרגע רגב משאיר את כל האופציות פתוחות. הוא כבר ניסה משחק, דוגמנות, עכשיו מתכנן ללמוד מינהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, אבל בעיקר עוד לא רוצה לבחור. "אני עדיין לא יודע בדיוק לאיזה תחום אני רוצה להיכנס, כרגע זורם בחיים שלי, יש לי עוד הרבה זמן כדי להחליט על דרך. מאמין שזה יגיע אליי מתישהו, מה שאני צריך לעשות בחיים".

איך אתה מדמיין את החיים שלך בגיל 30 נניח? "נשוי, עם שני ילדים, עוסק בתחום שאני אוהב. בעיקר חי את החיים".

איך יוצאים לדייט כשהצד השני יודע עליך הרבה יותר ממה שאתה יודע עליו? "אתה רוצה מקום בלי יותר מדי אנשים, ויש לי כבר מקום כזה. אני לא אחשוף אותו. בסופו של דבר, זה כמו שאתה יוצא לדייטים. אתה יוצא לדייט ומתנהג כרגיל, והכל טוב. זה לא עובר לי בראש".

אולי אנשים מתאהבים בסיפור שלך לפני שהם מכירים אותך? עבורם אתה גיבור ששרד את הגיהינום. "אולי יותר נכון לומר שיש אנשים שמאוד מתחברים אליי בעקבות מה שעברתי. זו אהבה שאני מקבל ברחוב. מפזרים עליי המון אהבה למרות שלא מכירים אותי, פרט לסיפור השבי. אני מאוד מעריך את זה. אם אני הייתי במקום של אותם אנשים, כנראה שגם אני הייתי ניגש ואומר כמה מילים".

"אני אוהב להשיג דברים בזכות עצמי ולא בגלל העבר שלי. החבר'ה ב'גולסטאר' אמרו שהם רוצים שאהיה הקפטן? תנצח אותי ורק אז תעניק לי את הסרט, אל תוותר לי. גם אף אחד מהם לא היה מנצח אותי"

ביום השנה הראשון ל-7 באוקטובר רגב הגיע לשטח המסיבה ברעים. בשנה השנייה היה בחו״ל. השנה חזר שוב למקום שבו נפרדו חייו הקודמים ממה שבא אחר כך. דווקא הפעם, הוא מספר, היה לו קשה יותר: "פתאום הייתה לי הרבה יותר מודעות לדבר. כל התקופה, כל הזמן הזה שהוא לא התאריך של 7 באוקטובר, אתה נוהג להיות מאוד חזק. יש לך מגננות, יש לך מחסומים, אתה לא נותן לכאב להיכנס אליך לחיים. ודווקא ב-7 באוקטובר נתתי לו להיכנס אליי. יצא לי לחשוב על כל מה שקרה, וחשבתי לעומק. הסכמתי לשמוע ולקרוא סיפורים וראיתי הכל. באמת נכנסתי ליום העצוב הזה. איבדנו המון אנשים ואיבדנו חברים, ומשפחות איבדו את האנשים הכי יקרים להן".

אפשר לשמוע בתשובה הזאת גם משהו שלא תמיד נמצא בסיפורים על מי שחזר מן השבי: סקרנות כלפי מה שעבר על אנשים אחרים באותו בוקר. בתוך המכונית, פצוע וחטוף, עולמו של איתי הצטמצם למיה, לעומר, לרעשים שבאו מבחוץ ולכאב ברגליים. הוא לא יכול היה לדעת אז מה קורה למי שרץ עשרות מטרים מאחוריו. רק אחרי שחזר הגיעו אליו סיפורים נוספים, והוא יכול היה לבחור מתי להקשיב להם. השנה, כשהגיע לרעים, הוא בחר לפתוח גם את הדלת הזאת. "זה היה היום הכי מפחיד שהיה לי בחיים", הוא אומר, "בתאריך הזה לא הייתי בטוח שאמשיך לחיות. אבל הנה, דווקא בתאריך הזה אני חוזר לאותו מקום שבו כל הכאוס קרה, עומד על שתי הרגליים, חזק יותר בגוף ובנפש. אני מבסוט על עצמי. זה סוג של ניצחון קטן כזה, אתה מבין?" ואז הוא מתקן את עצמו: "אתה יודע, זה בעצם ניצחון לא קטן בכלל".

כחובב קעקועים, לרגב יש גם ציור אחד על הגב שלו, מעט מתחת לעורף, שמחזיק את היום ההוא בלי צורך לדבר: שתי ידיים, אחת של אדם חי ואחת של שלד, ומכל אחת יוצאת אצבע. האצבעות כמעט נוגעות זו בזו. "זה אומר שהייתי מרחק נגיעה מהמוות. בין האצבעות מופיעה שמש שביקשתי להוסיף כדי להזכיר את הזריחה בנובה ומעליה ירחים בשלבים שונים. כך בעצם עבר אותו היום משמש של בוקר ללילה בעזה. עשיתי את הקעקוע שלושה חודשים אחרי שחזרתי".

אתה ומיה הייתם קרובים לפני, ובשבי ממש החלפתם פתקים. איך הקשר היום? "היום יש לנו קשר ממש כמו תאומים. אנחנו מדברים כל יום, אוכלים צהריים ביחד. שנינו ממש בתפריט דומה, בתזונה, מקפידים על חזה עוף ואורז, כל אחד אחרי האימון שלו, נפגשים המון. אבל מיה חיה את החיים שלה, אני חי את החיים שלי".

עכשיו רגב כבר מנסה למצוא גם את הזוויות הקומיות בכל זה. ב'גולסטאר', למשל, היה סיפור על חדר שבו לא היו מספיק מיטות לכולם. רגב, איך לומר, כבר חווה לילות בתנאים גרועים הרבה יותר.

"אני תמיד מתייחס לדברים בהומור, גם למה שעברתי", הוא אומר, "בסופו של דבר הומור וצחוק הם התרופה הכי טובה לטראומה או לפגיעות. בזמן שאתה צוחק, שום דבר לא יכול להכאיב לך, זה מה שאנחנו אומרים אצלנו בחבורה. אנחנו צוחקים על הכל. גם אם קורה משהו גדול, אנחנו מסתכלים אחד על השני ואומרים, 'בסדר, עוד חודש נצחק על זה'".