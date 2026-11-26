דג מלוח / אנחנו חיים עכשיו בלי ספק בעידן אי-הוודאות. אני יכול להוכיח את זה "חד-משמעית". אבל אתחיל בזה שאני לא יודע מה עבר עליי במכולת כשתקף אותי קרייבינג היסטרי ורכשתי לי קופסה מלאה ב דג מלוח. אולי זה בא מזיכרון ישן של אבא שלי, שאהב לקרדות. הכנסתי ת'קופסה למקרר. לקח לי זמן עד שפתחתי אותה כי לפעמים כדאי למשוך זמן לקראת התענוג. ואז גיליתי שבעידן אי-הוודאות דבר אחד ודאי – הדג המלוח היה נורא-נורא-נורא מלוח. ובחיינו המלוחים בלאו הכי התקשיתי לאכול אותו.

גלריה ( איור: יזהר כהן )

העידן / עוד לא נאמרה המילה האחרונה בעידן אי-הוודאות שבו אנו חיים. אין ממשלה, רק פטפוטים. ההוא מאנבידיה עושה קאמבק. מצד שני, ככל שקרה הרבה גם "לא קרה כלום" – זה שם של סדרה ישראלית חדשה שכולם מדברים עליה, על בגידה בזוגיות.

יאללה, פרגן גם לפיליפינים שזכו באירוויזיון גרסת אסיה. וכך התברר שלא הערכנו מספיק במוזיקה את אלה שאוחזים אצלנו על הספסלים באנשים זקנים ורוטטים.

נזכרתי במשחק / בגלל הדג מלוח נזכרתי במשחק אחת, שתיים, שלוש, דג מלוח, זוכרים? נבחר ילד לעמוד עם הפנים לקיר, הילדים האחרים עמדו במרחק ממנו, והמטרה הייתה בעצם להגיע אליו ולגעת בו בכתף. הילד שליד הקיר קרא בקול: "אחת, שתיים, שלוש, דג מלוח!" ואז כולם התקדמו לעברו במהירות. ואז, כשהוא הסתובב בבת אחת, כולם היו חייבים לקפוא במקום. מי שזז נענש ונשלח בחזרה להתחלה (או לסיביר או לבחירות חדשות).

עכשיו, בגילי המבוגר, סוף-סוף קלטתי את הפילוסופיה מאחורי המשחק. כשהחיים מסתכלים עליך באמת, אתה קופא. כשהם מפנים את הגב, אתה מעז להתקדם. והדבר הכי עצוב הוא שכילדים ידענו בדיוק מתי מותר לנו לזוז. כמבוגרים (כולל במשא ומתן לממשלה) לרגעים כבר אין לנו מושג.

אי-הוודאות הכללית / מאז 7 באוקטובר יש אצלנו עוד משתתף קבוע בכל שיחה על העתיד בינינו. הוא קצת אמורפי כי אף אחד לא ממש הזמין אותו לשיחה, עד שמישהו אומר "בקיץ הקרוב ניסע עם הילדים לחופשה" ואז "המשתתף" מרים גבה ולוחש באי-ודאות: "טוב, נראה מה יהיה עם האיראנים". בעשר דקות של קשקושי אי-ודאות בטלוויזיה על התקפה ישראלית-איראנית אנחנו עלולים לבטל הופעה, חופשה וארוחה משפחתית.

ואולי בגלל זה אני אוהב את הרגע המוזיקלי על הבמה שבו קרן המתופפת שלנו מרימה את המקלות וסופרת עד ארבע. לרגע אחד כולנו יודעים בוודאות מתי להיכנס לשיר, כולל געגועינו למאיר ישראל.

ד'ה אחדות / וכשאני מפשפש ב "זיכרון הלחמים" שלי נדמה לי שהייתה פעם מאפיית לחמים בשם "אחדות" באזור חיפה והצפון והיה לחם שנקרא "לחם אחיד", פרוס, שחור וטעים.

ישראל מאבדת את מה? אמר קושנר, החתן של טראמפ, כשראה איך שוב ושוב, כמו באחת, שתיים, שלוש דג מלוח, קפאנו על חיינו. דפקנו מכות במסיקים. ולמול העולם הנבזי נעמדנו כפשוטו אובדי עצות, בלי לדעת מה לעשות.

"יש לי הצעה", אמר לי פעם אלעדיק, שכבר מת לי מזמן.

מה? שאלתי.

"שכל בחירות ייתנו לנו גם עיפרון קטן, וכל אחד יוכל להוסיף בשוליים כמה מילים לאיש שבחר, ' אם תצטרך להתפשר, תתפשר. גם אני מתפשר עם אנשים שאני אוהב. רק ספר לי, על מה ויתרת ולמה? בכל זאת, חלק מזה היה שלי '".

חבל שאתה לא פה, אלעדיק. אבל תדע שלמול המילה "אחדות" אני יותר מאמין בצמד המילים "שותפות אמת", כמו שהיינו שנינו.

פאקינג הולנד / בא לי השבוע לשבת ב בית קפה בפאקינג אמסטרדם (ששונאת אותנו) ולשאול הולנדי מעופף: תגיד, איך זה לחיות בארץ שבה אתם יודעים בוודאות מה יהיה מחר? ואז הוא היה מגלה לי, להפתעתי, שאחרי הבחירות של 2021 חיכו ההולנדים 299 ימים עד שהושבעה ממשלה!!! ושילד הולנדי שהוריו ילדו אותו בליל הבחירות הגיע להשבעת הממשלה ההולנדית בעגלה.

חד-משמעית / למה כולם אומרים כל הזמן את צמד המילים " חד-משמעית "? שאלתי אותה.

"אני לא יודעת, זה פסיכי".

אם בא לך לשמוע את ההסבר שלי, אז לטעמי "חד-משמעית" זה צמד מילים שנועד לייצר תחושת ודאות מוגזמת כשאין ודאות, כמו שהדתיים אומרים "אני באורות" לעודד את עצמך בעידן החושך.

זמר שלושת המנהיגים / שי הסיני נטול ההבעה אחז בכנף המעיל של טראמפ. הם הלכו לאט, יד ביד מלב אל לב. לעיתים עצרו ב"פריז". מתברר שבסוף כולם ילדים באחת, שתיים, שלוש, דג מלוח. וטראמפ? כמו הילד עם הבלורית שנסחף, כינה את פוטין "חבר שלי" (הוא אומר "פוטן", בלי י'). מצידי חשבתי שיזייפו יחסים ויחמיאו, כי אם מחמאה אחת יכולה לחסוך לוויה אחת בעולם, זכה העולם.

אוי, זאפה / "תגיד", שאל הנכד בן העשר, "מה זה זאפה?"

זאפה זה מועדון שקרוי על שם המוזיקאי פרנק זאפה. אני אמנם כבר מזמן בבארבי, אבל פעם הייתי הבן הבכור של זאפה, כ-300 פעמים מאושרות באורות, אמרתי לנכד. ועכשיו, כשהוא הוכרז כשר, תשכח מהופעות שקיעה במוצאי שבתות בשוני. זוכר שבאת פעם?

לא זכר.

הבדיחה / טוב, בסך הכל ניסיתי בדיחה ואמרתי: הוא רצה להגיע בשנייה, אבל לא למד שצריך ללמוד לאחר. וכשבארוחת השישי לא צחקו ממנה, חיכיתי שנייה, כי יש בדיחות שלוקח להן זמן להגיע לצד השני של השולחן (כמו במשא ומתן). אבל למה הבדיחה לא הצליחה? זה מה שהטריד אותי. אולי כי אנשים בארץ כבר עייפים מרוב אי-הוודאות, כי הם רואים רק תקצירי חדשות (כמוני) ורק את אמצע המשחקים האבודים של מכבי תל-אביב בכדורסל, כי למה לסבול בסוף מסל אחרון? ותוסיפו על זה פרומואים של צרחות עם פרצופים מופתעים, אז למי יש ראש שב"כ בראש של עצמו?

"רוצה שאני אגיד לך איפה הבדיחה שלך התפספסה?" שאל הנכד.

האמת שלא רציתי לדעת כי מי שסיפר בדיחה שלא צחקו ממנה – שיאכל את הפאנץ' לעצמו כמו דג מלוח, חשבתי והלכתי מהם עצוב.

( איור: יזהר כהן )

המון כלום / בעידן אי-הוודאות, בעודי מחפש טעם לחיי כשאני חוגג את יומולדתי היום בצהריים בהופעה בהיכל התרבות, מצאתי את עצמי לפתע מסתמס לרגע עם מישהי מהעבר (כיתה ה'2), אולי כי הגענו לגיל שבו "מעט כל כך לומר, דחוף כל כך לומר זאת" (ל' כהן) ועכשיו אנחנו צריכים עוד זמן.

קוסט טו קוסט / ועוד משהו: בעידן אי-הוודאות שאל מישהו את שאלת מיליארד הדולר: "תגיד, יש למתדיינים על ממשלה רישיון נהיגה, אם ירצה אחד מהם שייבחר ברוטציה (או לא ייבחר בכלל) לעשות קוסט טו קוסט מנחם עם אשתו?"

נראה לך?

"כן. שמעתי שמועה שגנץ עשה מסע אופנועים בדולומיטים".

הכל ייתכן. הכל אפשרי. הגשם שתכף יבוא, הצד שבו בחרנו להילחם, הנכדה שביקשה לינוק. אני מחליש את הפודקאסט, נמאס לי מדיבורי סרק. מגיע לילד במשחק לגעת בכתף של הילד השני ולנצח. מגיע לכולנו דג מלוח מתוק.