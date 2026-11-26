פיני בלילי לא שוכח את כל ה"לא" שקיבל בשנים האחרונות מעולם התקשורת. ויותר מזה, את הנימוקים ללמה לא. אפשר להבין אותו, לא בחלו שם בעלבונות מסוג "אולי אתה רוצה, אבל אתה לא יכול". "אני כבר חמש שנים מנסה להיכנס לטלוויזיה, בדרך כזאת או אחרת. נפגשתי עם המון המון אנשים. אני לא מתבייש להגיד שהתחננתי שיקראו לי לריאיון, לאודישן, אבל אף אחד לא הסכים לתת לי צ'אנס".

במי מדובר, בזכייניות, בחברות הפקה? מה אמרו לך? "גם וגם. שזה לא בשבילי, שאני לא יודע לדבר, שאני מדבר עם שגיאות. 'מה לך ולפוליטיקה'. שמעתי את כל הדברים הלא-טובים שאפשר".

לא נעים בכלל. מה אמרת לעצמך מול הפסקנות הזו? "שזה לא מעניין אותי, שבסוף אני אוכיח לעצמי ולכולם שהם מדברים שטויות. היו לי רגעי משבר קשים, היה לא פשוט, היה דיכאון. מחשבות שאולי באמת משהו לא בסדר איתי. אבל אז אני אומר לעצמי, אני כן יודע לדבר. אצלי, בכל הבית, הטלוויזיות רק על החדשות, 12, 13, 14, i24. אני מבין בפוליטיקה ובאקטואליה, רק לא נותנים לי צ'אנס".

גלריה פיני בלילי ( צילום: איליה מלניקוב )

דווקא ראו אותך באולפנים לאורך השנים. "כשהיו צריכים שאתראיין על כדורגל או על הפעילות שלי מ-7 באוקטובר, הם ידעו לפנות אליי. אז פתאום אני כן יודע לדבר? בהתחלה גם חשבתי, לא מגיע להם. אבל התעשתי, אמרתי לעצמי 'בוא, זה עוד מקום שיראו אותי. בסוף יבוא הבן אדם שיאמין בי'".

נראה שהסאבטקסט של "לא ייצא ממנו כלום" מלווה אותך מהילדות, כילד היפראקטיבי עם הפרעות קשב וריכוז. "אני עדיין מתמודד עם הפרעות קשב. אני קם וזז להם באמצע השידור. לא יכול להישאר לשבת. בסוף, צריך מבוגר אחראי אחד שיאמין בך כילד, ובי לא האמינו".

נעלבת? "נפגעתי מאנשים, חברים שביקשתי מהם לעזור לי למצוא עבודה והתחמקו. בינתיים ראיתי שלוקחים אחרים, פחות טובים, אבל עם קשרים. רוב הכדורגלנים הפורשים הולכים לערוצי הספורט, ולמרות שזה פחות מרגש אותי, גם שם לא פתחו לי דלתות. לי מעולם לא היו קשרים. אף פעם לא רדפתי אחרי אף אחד ולא ליקקתי לאף אחד. אני זאב בודד. יכול להיכנס הביתה בשתיים בצהריים ולא לצאת עד למחרת. אולי גם מפחדים מהדמות שלי, ממה שיש סביבי".

מה זו הדמות הזו, איזה דימוי אתה חושב שיש לך? "אולי כי אני בן אדם חזק, יש לי כריזמה. אני, לעומת זאת, דווקא רוצה סביבי אנשים חזקים שאני יכול ללמוד מהם, שייתנו לי טיפים".

"ראיתי ששורדי הנובה פתחו קבוצת כדורגל. התקשרתי למארגן ואמרתי: 'אני פיני בלילי ואני רוצה לאמן אתכם'. הוא לא ידע מי אני, אבל הכל בסדר. באימון הם רצים, הם משתחררים, אבל איך הם אומרים: כבר לא נהיה מי שהיינו ב–6 באוקטובר"

אבל הנה חלה התפנית בעלילה. הכוכבים הסתדרו, בלילי הפך לפאנליסט מן המניין בתוכנית האקטואליה היומית "גליק ותמר" בכאן 11, תוכנית המחבקת את בלילי על כל גווניו, ליטרלי. כולל החולצות המקושקשות (על רקע האדום הבוהק של האולפן. מחזה אופתלמולוגי קשה) וההערות מן היציע, שנורות מתוך הבטן. "לפני כארבעה חודשים, קיבלתי טלפון לבוא להתראיין ביום שישי אצל יפעת גליק ותמר אלמוג. כששאלתי על מה, פתאום ענו 'על האירועים הפוליטיים של השבוע'".

שברת את תקרת הזכוכית. איך זה קרה? "אני לא שואל שאלות. מזמינים, סבבה. אני זוכר את ההתרגשות שלי. מתחת לכל הכריזמה הזו, מסתתר בחור ביישן, שקט. שלחו לי ליין-אפ, את נושאי השיחה, אז העברתי לכמה חברים, התייעצתי, 'תעזור לי פה, תעזור לי שם'. אני יודע בגדול מה קורה בפוליטיקה, אבל לא יודע נקודתית מה היה בכנסת השבוע".

סוף-סוף עלה בידך. "אני כבר עשר שנים לא בכדורגל, ועדיין, חברים, מכרים, אנשים בסביבה, כששומעים שאני בטלוויזיה, אומרים, 'מה, בערוץ הספורט?' אני עונה שאני פאנליסט בערוץ 11 והם מרימים גבות, 'מה לך ולאקטואליה?' מזלזלים בי, באינטליגנציה שלי. בסופו של דבר, אף אחד לא באמת ידע מי אני, עד עכשיו".

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קשה להסיט את בלילי (47) ממונולוג העלבון לטובת דיבור על הדבר החדש שקרה לו פתאום, בלי קצת עזרה מאיזה מכר מהעבר, מהתקופה בה היה כוכב כדורגל גדול בשנות האלפיים. "אני כדורגלן העבר השלישי, אחרי ברקוביץ' ואוחנה, שנכנס לתחום".

כבוד. "זו בכלל הייתה אמורה להיות הופעה חד-פעמית. אגב, בחיים לא פתחתי ערוץ 11 עד שהפכתי להיות חלק ממנו. היום אני רואה המון ערוץ 11".

מה למשל? סרטי דוקו? סדרות בריטיות? "רק אקטואליה. אחרי החדשות, אני עובר לערוץ 14, ל'הפטריוטים', ונרדם מול התוכנית".

אם "הפטריוטים" ירצו לגנוב אותך לפאנל, זו אופציה? "אני פחות אוהב את הרעש והבלגן שם, אבל אני רוצה לשמוע את כל הדעות, ללמוד. אף אחד ברחוב גם לא יודע מה הדעות שלי. אני שומר אותן לעצמי".

לא קניתי. תקבל הצעה מ"הפטריוטים", לא תעבור? "כשיציעו, נחשוב על זה. ב'גליק ותמר' אין התלהמויות ואין התנגחויות, השיח נעים, וזה יותר הסגנון שלי".

בחזרה ל"גליק ותמר". התוכנית מסתיימת ובלילי נכנס למכונית וחוזר הביתה, ואז טלפון משמח. "לא זכרתי על מה היה השידור בכלל, התרגשתי מדי, הייתי במתח מדי, זה גם קשור לקשב ולריכוז, ולנגיחות מהכדורגל, הכל ביחד, ואני מנסה לנתח אם הייתי טוב, לא הייתי טוב. אין לי חברים שאני יכול להרים אליהם טלפון. התקשרתי לאשתי, דיברתי עם הילדים. ואז יפעת (גליק) מתקשרת. לא הכרנו, היא אומרת לי 'היית מעולה'. אמרתי לה 'מה, באמת?' היא חוזרת על זה שהם היו מבסוטים ממני ואם בא לי לבוא גם בשבוע הבא".

ככה במשך חודש, בלילי חי משישי לשישי. מתייצב באולפן, ניעור לחיים. "אחרי עוד שיחה ועוד שיחה של 'אנחנו אוהבים את איך שאתה מדבר, את הסגנון שלך', אני עף על עצמי. הנה, זה קרה, קיבלתי את הבמה שכל כך רציתי. וכל זה בלי קומבינות ופרוטקציות".

באוגוסט האחרון, התוכנית קיבלה עוד סלוט, והשתבצה ברצועת הצהריים. בלילי נקרא לדגל גם באמצע השבוע. ואז החליט להרהיב עוז. "דיברתי עם יפעת ואמרתי לה, אני רוצה חוזה. היא מיד ענתה לי 'פאנליסטים לא מקבלים כסף'. אמרתי לה, 'אני לא מבקש הרבה, אבל תנו לי איזה שקל וחצי'. אפילו הדלק היה עליי. התקשרתי לדפנה ליאל, שהיא סוג של חברה. אנחנו לא מדברים שלוש פעמים ביום, אבל אם צריך אני מרים לה טלפון. שאלתי אותה כמה כסף לבקש. ניהלתי סוג של משא ומתן כשיפעת היא המתווכת, ולפני משהו כמו חודש וחצי, נחתם החוזה".

בשידור אתה לא מביע עמדה ברורה. אצל ברקוביץ' ואוחנה יודעים בדיוק איפה הם נטועים. אתה מטשטש. "ברקוביץ' נותן שואו. אני חולה עליו, שרוף עליו, ואוחנה גם אומר את הדעות שלו. זו הדרך שהוא בחר בה, וזה בסדר. אני בחרתי בדרך אחרת. לא תמיד בא לי להיכנס לזה".

אייל ברקוביץ' ( צילום: עוז מועלם )

מה חשבת על הסערה שבעקבותיה ברקוביץ’ הושעה, אחרי שהטיל ספק בתואר הדוקטור של אחמד טיבי? "אז הוא אמר. זה לא אומר שברקוביץ' צודק. הרבה אנשים אומרים דברים שלא תמיד הם נכונים".

אתה מעדיף לא להביע דעה פוליטית כדי להישאר אהיב? "כן. שלא יגידו, הנה, הוא שמאלני. אה, הוא ימני, אי-אפשר לשמוע אותו. ב-2003 נסעתי לשחק בטורקיה, ושם לא אוהבים לדבר על פוליטיקה וקיבלתי החלטה שאני לא מדבר על פוליטיקה. היום בכל תוכנית יושבים עשרה אנשים סביב השולחן ויש להם עשר דעות שונות, ומהר מאוד יש התלהמות. אני לא בא לשנות את הדעה של אף אחד".

רגע, אני מבולבלת. בחרת להיות על טיקט של אדם שמביע את דעותיו על ההתרחשות הפוליטית בישראל. אתה אמור לייצר עמדה ולדבר על העמדה הזו. "השבוע דיברתי על בנט. שאלתי באולפן 'למה בנט נכנס לביבי, מה הוא רוצה?' אף אחד לא יודע מה באמת היה שם. אני שואל שאלות, אין לי תשובות".

נפתלי בנט ( צילום: ריאן פרויס )

אז איפה הערך המוסף שלך כפרשן לענייני השעה, איפה אתה כן מתבטא בנחרצות? "אני כן יכול להגיד שאני רוצה שתקום פה ממשלה שתעבוד בשבילנו. שבכנסת אנשים יכבדו אחד את השני. הם עולים לנאום וכולם צועקים והשיח הרעיל הזה יורד לרחוב, לכביש, לבתי הספר. אני רוצה מהפך".

או, אז אתה אומר שאתה רוצה ממשלה חדשה? "את לא תוציאי את זה ממני. קטונתי להגיד איך, למה וכמה. אני רק יודע שצריך למצוא את עמק השווה בשביל המטרה המשותפת. פוליטיקאים צריכים להזיז את האגו הצידה, 'אני רוצה להיות ראש ממשלה ראשון, שההוא יהיה השני'. בשנים האחרונות עברנו הרבה טלטלות. עברנו קורונה, מלחמות וחטופים, וצריך לעשות פה מהפך גדול. לכל אחד יש את הדעות שלו איך לעשות את זה. בגוש השינוי כולם רוצים להזיז את ביבי, אמרתם שתסתדרו ביניכם איך לעשות את זה. נבחרתם, ועכשיו כל אחד מושך לצד אחר. בסוף, אני רוצה שמה שאנשים הבטיחו, שיקיימו".

אני אנסה בפעם האחרונה, מה אתה חושב על ההיתכנות לעוד סבב עם איראן? "שאלתי את זה באולפן, 'יכול להיות שביבי מחפש מלחמה בשביל שלא תקום ממשלה?'"

והתשובה שלך היא? "אני נשאר בשאלה. אני שואל את זה בשם הציבור. אני כמו כל אזרח שיושב בבית".

תגיד, כמאמן נבחרת הכנסת בקטרגל לשעבר, שרים וח"כים מתקשרים לתדרך, מבקשים שתזכיר אותם, משהו? "לא, לא, לא. יש לי חברים פוליטיקאים מהתקופה שאימנתי את הנבחרת. הייתי מגיע לכנסת, שותה איתם קפה, אוכלים במזנון. עד היום כותבים לי שבת שלום וחג שמח, אבל אף אחד מהם לא מנסה להעביר לי מסר. אם מישהו יבקש לשתות איתי קפה, אין לי בעיה. אני תמיד מוכן להקשיב".

"כבר חמש שנים אני מנסה להיכנס לתקשורת. היו לי רגעי משבר, היה דיכאון. ראיתי שלוקחים אחרים, פחות טובים, אבל עם קשרים. לי מעולם לא היו קשרים. אף פעם לא רדפתי ולא ליקקתי. אני זאב בודד. יכול להיכנס הביתה בשתיים בצהריים ולא לצאת עד למחרת"

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בשנים האחרונות, בלילי היה רחוק מהעין הציבורית. למחייתו, עבד כסוכן בחברת פרסום וקידום מכירות. אחרי 7 באוקטובר התחיל לחזור לתודעה הציבורית מבלי שהתכוון. הוא בכלל רצה לחזק את המפונים והחיילים, אבל על הדרך תפס כותרות, מה שהביא עוקבים לרשתות, וכן, גם הייטרים שטענו שכל הפעילות המבורכת הזו, נועדה לטראפיק. כך או כך, זה פעל את פעולתו.

"יומיים לפני 7 באוקטובר הייתי בסוכה של חברת הכנסת דאז נירה שפק, בכפר עזה", הוא מפתיע. "הכרנו כשאימנתי את חברי הכנסת ונירה הייתה אחת השחקניות. נסעתי אליה פעם בשלושה-ארבעה חודשים. הייתי אומר לה שמהרגע שאני יוצא מהבית עד הרגע שאני חוזר, אני מפחד. הבית שלה היה מאות מטרים מהגדר. כל הזמן אמרתי לה שהיא מטורפת".

מה היא הייתה עונה? "היא הייתה צוחקת ואומרת, 30 שנה אנחנו חיים ככה. אהבתי לנסוע לשם, לשעה, שעתיים, שלוש, לא יותר. לא העזתי להישאר שם ללילה. אז הגעתי לשם בחמישי, היו הרבה פוליטיקאים, יאיר לפיד הגיע. היינו בכיף שלנו, צחקנו, אכלנו".

ואז אתה קם בשבת בבוקר. "מתחילות האזעקות, ואני מחייג לנירה והיא לא עונה. אני מחייג לבעלה, שגם לא עונה. אני דואג וכותב לו הודעה. הוא עונה לי שהכל בסדר ושאין להם בטרייה בסלולרי".

מה הדבר הבא? "אני מתקשר לבעלה של נירה בראשון והוא מספר לי שכל הקיבוץ הגיע לשפיים. בשלישי באתי לבקר אותם. כשיצאתי החוצה עם הקפה, מתיישב מולי מישהו ואנחנו מדברים על כדורגל, על הפועל, שיחת חולין רגילה לגמרי. אחרי רבע שעה אני מעז ושואל אותו, 'מה הסיפור שלך?' הוא אומר לי, 'אני הייתי בחו"ל ואשתי והבן שלי נרצחו בבית'. השתתקתי. הבנתי שמפה אני הולך לבקר ולעודד בעוד מקומות, מלונות מפונים, הלוויות, שבעות. נסעתי בכל הארץ והתחלתי לתעד ברשתות. ממקום של אני מגויס לזה, רוצה לעשות לאנשים טוב, ותזמינו אותי".

יפה מאוד. "אלא שאז קיבלתי הודעות כמו: מה אתה מתלהב להראות, תעשה בשקט. הצד החיובי היה שקיבלתי גם מאות הודעות של: תבוא אלינו. פה החייל שנפל היה אוהד הפועל, שם האבא היה מגיע למשחקים שלי. הייתי יוצא בשמונה בבוקר וחוזר בלילה. הייתה משפחה של מפונים מהעוטף שהבן שלהם נפל וביקשו שאבוא איתם בפעם הראשונה שחזרו לבקר בקיבוץ אחרי השבת ההיא".

ומה קורה לנפש? "לא חשבתי על זה בכלל, שיהיו מחירים לדבר הזה. הייתי בתוך זה מאה אחוז. בדרך חזרה, באוטו, אחרי עוד ביקור, הייתי צורח, בוכה, בדיכאון. היו שנתיים שלא הצלחתי לישון. כשהייתי חוזר הביתה, לא הראיתי כלום למשפחה, אבל הם היו תופסים אותי כשהייתי יוצא למרפסת. פתאום הילדה נכנסת ורואה אותי בוכה. אשתי אמרה לי 'די, מספיק, אתה פוגע בעצמך'".

פיני בלילי בערב תמיכה שאירגן בכיכר החטופים ( צילום: עוז מועלם )

ובכל זאת, הפכת למאמן הכדורגל של שורדי נובה. "יום אחד ראיתי כתבה, שהם פתחו קבוצת כדורגל. התקשרתי למארגן ואמרתי לו 'אני פיני בלילי ואני רוצה לאמן אתכם'. הוא לא ידע מי אני, אבל הכל בסדר. בהתחלה, הייתי אחראי על שיתופי הפעולה, לארגן משחקי הנצחה. רק לפני שלושה חודשים, התחלתי ממש לאמן אותם. הם רצים, הם משתחררים, הם באים להתפרק שעה וחצי".

הם הצליחו לחזור למעגל החיים הנורמטיבי, עבודה, זוגיות? "איך הם אומרים, אנחנו לא נהיה מי שהיינו ב-6 באוקטובר. אי-אפשר להשוות. אבל חלקם משתקם, מחזיק עבודה, נמצא בזוגיות, ויש כאלה שהמצב שלהם אחר לגמרי. יש כאלה שמגיעים לכל אימון ויש כאלה שבאים פעם בחודש, כי זה מה שהם מסוגלים".

תשומת לב ציבורית קיבל גם מכיוון אחר לגמרי: בלילי החל להעלות תמונות שלו לרשתות, כשהוא לבוש באופן שלא תואם את העולם המאצ'ואיסטי שממנו הגיע. אופנה צבעונית, עליזה, עם לא מעט הומור. הוא טוען שכבר 15 שנה הוא מתלבש כך, אבל הקהל שם לב לזה רק בשלוש השנים האחרונות. אין ספק שהרשתות תרמו להייפ סביבו ולהכתרתו כאייקון אופנה. אגב, לריאיון הוא בא סולידי, חולצת מיזע של אדידס ומכנסי אימון, אבל בכל זאת לא ויתר על קצת שואו, ולשם כך צירף פאוץ' שחור של גוצ’י. "אני רוצה לעשות רעש, שידברו. שיגידו 'וואו, איזה משוגע' או 'תראו איך הוא התלבש'".

כנות יפה. גם תיק יפה. אני קצת חומדת אותו. "אשתי קנתה לי אותו במתנה, למרות שאני לא מסתובב עם תיקים. אגב, אין לי מותגים וזה לא מעניין אותי. לא ימצאו אותי עם פראדה ודולצ'ה וגבאנה ואין לי שעון בכלל. בסוף, אני ביישן. גם ככה כשאני נכנס למקום, אני בולט. אם זה כשאני מבקר בכנסת או כשאני מגיע לבית הספר של הילדים".

איך אשתך עם ההופעות שלך בציבור? "אני חושב ששחור-לבן זה משעמם. אשתי תמיד אומרת לי שאם לובשים מכנסיים צבעוניים, אז החולצה צריכה להיות חלקה, והפוך. אני אומר שזה בשביל אנשים אחרים, אני אלבש חולצה צבעונית ומכנסיים צבעוניים. אני לא אעשה את מה שכולם עושים. לפעמים, כשאני יוצא לצילומים, היא אומרת לי 'אתה לא תעשה צחוק מעצמך'. היא גם לא מרשה לי להתלבש צבעוני כשאנחנו יוצאים ביחד. אז כשאני יוצא איתה, זה שחור ולבן, חלק, בלי הדפס. מה אני אעשה? אחרת היא לא תצא איתי".

פיני בלילי בלוק אופייני ( צילום: ריאן פרויס )

גם כשאתה מצטלם לתוכנית אקטואליה אתה מתפרע. "לפני שיצאתי לאולפן בפעם הראשונה, התלבטתי. לבוא כמו שאני, או לשנות בשביל הערוץ והקהל. בסוף החלטתי להתלבש כמו שאני אוהב. אני לא יודע להיות משהו אחר".

ואילו תגובות אתה מקבל? "אם אני מתגלח, אז למה אתה מתגלח. לא מגולח, למה לא התגלחת? אם אני הולך רגיל, אנחנו רגילים לצבעוני, וכשאני בצבעוני, זה לא יותר מדי? לאנשים יהיה תמיד מה להגיד".

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הוא נשוי בשנית, להילה, בת גילו, סוכנת נסיעות עצמאית. יש לו בן, רון (23), מנישואים קודמים, שעושה עסקים. מסבב ב' יש לו זוג תאומים, רוי וריי (13), ובת, רומי (12). הוא אבא מסור, שקם להכין סנדוויצ'ים לילדים ולקחת אותם לבית ספר. הוא גם זה שמחזיר. "זו חלוקת התפקידים עם אשתי. היא בקריירה".

בנו הבכור שיחק כדורגל עד שעבר לשחייה והפך לאלוף ישראל לנוער. התאומים משחקים, אבל בלילי מתעקש שהוא לא לוחץ שם. אין מקום להשוואות בינו לבין יעקב בוזגלו. "אמרתי לילדים, שכל אחד יבחר את דרכו. אני רק הנהג שלהם. אגב, לא קל להיות הבנים שלי. כל הזמן עושים השוואות ביני לבינם. גם אחרי שרון עבר לשחייה, היו שואלים אם הוא מהיר כמו אבא שלו. אחד מהתאומים שיחק בהתחלה במכבי וכשהעליתי פוסט איתו במדים הצהובים, קיללו אותו. זה הפוסט היחיד שמחקתי. זה חצה גבולות".

בכל זאת, לא היית רוצה שימשיכו אותך? "יש רצון, והם יודעים את זה, אבל אני לא מלחיץ אותם. כרגע זה חוג שהם נהנים ממנו. כשאני נותן להם תיקונים אחרי שאני צופה במשחק שלהם, נהיה בלגן. הם לא אוהבים את זה".

אפשר להבין את בלילי ‑ חלוץ מיתולוגי, כוכב, עם גבות שהפכו לסימן היכר, שפרץ בתקופה שנחשבה כתור הזהב של הכדורגל הישראלי בסוף שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים, לצד פליקס חלפון, יוסי אבוקסיס, אסי דומב ועוד, תחת המאמן המיתולוגי לא פחות של הפועל תל-אביב, דרור קשטן, שאיתו זכה בדאבל היסטורי.

אתה עוקב אחרי מכורתך, הפועל תל-אביב? "הפועל תל-אביב בתקופה הכי טובה שהיו בה ב-30 שנה האחרונות. מאז שאדמונד ספרא נכנס עם הכסף, והביא את גיא פרימור להיות מנכ"ל, יש סוף-סוף שקט תעשייתי. נותנים למאמן ולשחקנים לעבוד, לא מחסירים מאף אחד כלום, אז יש גם תוצאות".

פיני בלילי במדי הפועל תל אביב ( צילום: ראובן שוורץ )

הוא נולד ברחובות, עבר עם משפחתו לבת-ים ומגיל 13 גדל בראשון-לציון. אלו היו הימים טרם האבחונים, אבל בלילי מספר שהבין לבד שהוא שונה, שהוא לא יכול לשבת במקום אחד והספורט התחרותי היה עבורו הצלה. "הייתי בורח מהשיעורים לשחק כדורגל, רץ כל הזמן. גם עכשיו, בשיחה, אני כל הזמן זז".

ריטלין? "אף פעם לא. עד היום מציעים לי, ואני אומר שאם אקח וזה ירגיע אותי, אני לא אהיה אני".

יש כתם אחד בקריירה שלו ככדורגלן שהיה יותר משמח למחוק ‑ פרשת הנבחרת הצעירה. הוא היה בן 20 וחצי כשהיא התפוצצה. נחשף ששבעה שחקנים קיימו יחסים עם בת 17 במלון, ערב לפני משחק מוקדמות אליפות אירופה. המשטרה שבחנה את הסיפור סגרה את התיק, כיוון שהצעירה סירבה להעיד, אבל התאחדות הכדורגל נכנסה לעניין. במסגרת הסדר, בלילי וחבריו יצאו עם הרחקה של שנתיים מנבחרות ישראל, הרחקה על תנאי, וקנס. אחרי שנה, בלילי קיבל חנינה וחזר לנבחרת ישראל. "אין בן אדם שלא עשה טעויות שהוא מצטער עליהן. היינו צעירים, לא חשבנו. בדיעבד, בטח שאמרתי לעצמי, איך עשיתי את זה, איך הייתי שם. אבל אתה צעיר ושטותניק וזה חלק ממני, לצערי הרב".

הבן הבכור שלך שאל על זה? "אנחנו לא מדברים על זה. הוא לא שאל כלום".

עם או בלי קשר, ב-2003, בלילי כבר נסע לשחק בטורקיה. הוא היה שם בימים הטעונים של צוק איתן ומשט המרמרה. "אהבו אותי באופן אישי, למרות שאני ישראלי ויהודי, גם הייתי מחובר לראשי ערים ולנשיאים במועדון, אבל יכולתי לראות מהמגרש כשהיו שורפים לפעמים דגל ישראל ביציע. מה יכולתי לעשות, המשכתי לשחק".