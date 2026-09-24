"ערב אחד, לפני כמה חודשים, הייתי בחתונה וראיתי בחור חמוד", מספרת אורית גוטמן־למפרט. "ניגשתי אליו ושאלתי: 'מה העניינים? אתה פנוי?'. הוא ענה: 'זה בשבילך, כן?'. אמרתי: 'אני נשואה עם ילדים, אבל אני עושה שידוכים'. התברר שהוא בכלל תפוס. אני חושבת שאם זה היה בשבילי, לא הייתי מעיזה לפנות ככה לגבר זר".

גוטמן־למפרט (30), מנכ"לית ארגון "עיר מדינה", נשואה ואם לשלושה (6, 3, שנה) המתגוררת בקיבוץ עין צורים, מודה שהשידוכים נהפכו עבורה לאובססיה. "נושא הרווקות צריך להעסיק כל אחד מאיתנו, כי הרבה אנשים רוצים למצוא זוגיות ולא מוצאים", היא מנמקת. "זה יכול להיות קשוח. אם יש לי יכולת להקל קצת על המסע הזה, אז למה לא?".

עד לפני חודשים אחדים היא ניהלה את השידוכים על בסיס הזיכרון האישי שלה, דרך ווטסאפ. כעת היא מתגאה במערכת ממוחשבת מבוססת בינה מלאכותית, שאליה נרשמו לאחרונה 5,000 גברים ונשים שחולמים למצוא אהבה.

מוכן להכיר את אשתך?

היא גדלה בפתח תקווה, הצעירה מבין שלושה ילדים. לאחר סיום לימודיה באולפנית "ישורון" ושירות לאומי, למדה לתואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה באוניברסיטת בר־אילן. כשהייתה בת 21, בתום שנה של דייטים, הכירה את עזרא (32), שנהיה בעלה. איך הם הכירו? תתרכזו, זה מסובך: "חברה של רונית, גיסתו של עזרא, הציעה לו להכיר מישהי. רונית הסתכלה על הבחורה בפייסבוק וקבעה שהיא לא מתאימה לו, אבל אז היא ראתה אותי באחת התמונות עם הבחורה ואמרה: 'זאת אשתו של עזרא'".

גלריה אורית גוטמן־למפרט ( צילום: קובי קואנקס )

אז היא פנתה אלייך בפרטי? "לא, לפני עשור אנשים לא כל כך פנו בפרטי לזרים בפייסבוק, אז היא חיפשה איך להגיע אליי. בסוף היא מצאה חברה של חברה וביקשה ממנה לפנות אליי. פתאום קיבלתי הודעה בווטסאפ מחברה שלי מבר־אילן שיש לה בחור להכיר לי, למרות שהיא בכלל לא הכירה את עזרא. היא כתבה כמה פרטים, צירפה תמונה ואהבתי את מה שראיתי. תוך שבוע כבר יצאנו לדייט. די מהר היה לי ברור שזה זה. עזרתי לו להבין שאני האחת, ואחרי שנתיים התחתנו".

בגיל 23 גוטמן־למפרט החלה לעבוד בארגון החברתי "מעוז" לפיתוח מנהיגות במגזר הציבורי, שם ניהלה את "רשת מקום", תוכנית עתודות לדרג הבכיר במרחב המקומי, תפקיד שעשתה במשך חמש שנים. ועוד דבר קרה זמן קצר לאחר החתונה: היא החלה לשדך על ימין ועל שמאל.

קרה לך מה שקורה להרבה כלות. מתחתנות ורוצות לחתן את כל השאר. "אני רוצה שלכל המכרים שלי יהיה טוב, ואם מה שטוב להם זה להתחתן, אז כן. הזוג הראשון ששידכתי היה שני מכרים שלי ממקומות שונים. במקרה שניהם אמרו לי באותו יום: 'אין לך מישהו/מישהי להכיר לי?', ואז היה לי דינג בראש ואמרתי לעצמי: 'יאללה, נשדך ביניהם'. כשיש לי אינטואיציה חזקה, אני יושבת על הבן אדם עד שהוא מסכים. היום הם נשואים עם שלושה ילדים. אני זוכרת את עצמי בחתונה שלהם, מסתכלת על החופה ולא מאמינה שיש לי חלק בדבר הזה. חודש מאוחר יותר שלחתי הודעת ווטסאפ לחבר של עזרא: 'מוכן להכיר את אשתך לעתיד?'. גם הוא ואשתו נשואים עם שלושה ילדים".

תוך שנה ותשעה חודשים מיום החתונה, בעודה באמצע תואר שני במִנהל עסקים והתנהגות ארגונית באוניברסיטת בר־אילן, כבר הייתה גוטמן־למפרט אמא. את חופשת הלידה החליטה לנצל להגברת קצב השידוכים. "החלטתי שאני לא חוזרת מחופשת הלידה בלי ליצור שלושה זוגות", היא נזכרת, "כתבתי פוסט בפייסבוק שיש לי זמן לעשות שידוכים, הזמנתי אנשים לפנות אליי, ופנו המון, היה ביקוש מטורף. הצלחתי לשדך שני זוגות. ככה היה גם בחופשות הלידה הבאות".

אורית גוטמן־למפרט ( צילום: קובי קואנקס )

לא רק שהיא שידכה באותה תקופה בין מכריה, היא גם הצליחה להחזיר זוג פרוד. "הייתי עם עזרא בחתונה ופגשתי חבר שלו, שנראה בדיכאון. שאלתי אותו: 'מה קרה? למה אתה ככה?', והוא ענה: 'זאת שיצאתי איתה חתכה ממני, אני מבואס רצח'. התבאסתי בשבילו וזה הלך איתי. הכרתי את הבחורה מפתח תקווה, אבל לא היה לי טלפון שלה. השגתי את המספר ושלחתי לה הודעה: 'היי, מה נשמע? אני מקווה שזה לא פולשני מדי, אבל נפגשתי אתמול בחתונה עם הבחור שיצאת איתו ורציתי להגיד לך שאם במקרה את חושבת שאולי בכל זאת יש לזה סיכוי, שתדעי שהוא בעניין. אולי תחשבי על זה שוב?'. היא לא ענתה לי שבוע ואני התפדחתי. כעסתי על עצמי: למה התערבתי? אחרי שבוע היא ענתה לי: 'אני אשמח לתת לזה עוד צ'אנס'. היום הם נשואים עם ארבעה ילדים".

"בפרויקט הבליינד דייטים שלנו הייתה כמעט פדיחה: שידכנו זוג שבעבר ביטל אירוסים. איכשהו גילינו את זה זמן קצר לפני הדייט, שכמובן בוטל"

מדהים. "היו מצבים שחפרתי למישהו שיסכים להכיר מישהי, כי האינטואיציה שלי אמרה לי שיש שם משהו. כשנדלק לי הדינג, הוא לא נכבה עד שהשניים מנסים. אני אכבד את ה'לא', אבל תמיד אנסה לתת לזה דחיפונת. יש גם פעמים שאני צריכה לעגל פינות: חבר של עזרא פנה אליי ושאל על חברה שלי בפייסבוק, שעבדה איתי, אבל ביקש שהיא לא תדע שהוא ראה אותה בפייסבוק. פניתי אליה בעבודה ואמרתי לה שיש לי מישהו להכיר לה. היום הם נשואים עם שני ילדים. היא יודעת את הסיפור האמיתי וצוחקת: 'איך חרטטת אותי עם ההיכרות'.

"פעם הצעתי לאח של חברה שלי להכיר מישהי עם שם פרטי זהה לשלו, והוא סירב. ידעתי שהם חייבים להתחתן, אז התקשרתי לאחותו וביקשתי שתדבר איתו, כי לפסול על רקע שם זהה זו לא סיבה הגיונית. היא דיברה איתו ובאמת הם התארסו תוך חודש".

זה לא אני, זה הקב"ה

לפני שנה וחצי הצטרפה לעידן טנדלר, יו"ר "אנו באנו", ארגון הגג של העשייה החברתית של ההייטק בישראל, להקמת "עיר מדינה", ארגון שמחבר בין ההייטק לשלטון המקומי. "יחד עם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי אנחנו מצמידים לכל רשות מקומית נבחרת של חמישה מנכ"לים מההייטק ששואפים לקדם את אתגרי הרשות. המטרה היא להצליח להביא טכנולוגיה ושיטות ניהול של הייטק לרשויות המקומיות".

"הרבה אנשים חושבים שעולם השדכנות הוא מיושן, כבד, רציני ואפילו נואש. אני רוצה להקליל ולהפוך את זה למשהו יותר מגניב, עם קריצה"

יש קשר בין מה שאת עושה בעבודה ובין השידוכים? "אני מרגישה שמה שעשיתי ב'מעוז' ומה שאני עושה ב'עיר מדינה' מתחבר לשידוכים. ביום אני עושה חיבורים בין מגזרים, ארגונים ואנשים, ובערב אני מחברת בין לבבות".

בחנוכה האחרון חגגה גוטמן־למפרט יום הולדת 30 ובאותה הזדמנות קידמה מיזם חדש: "יש שמונה ימי חנוכה, ואמרתי שאני רוצה להקדיש אותם לשידוכים. עלה לי רעיון - להעלות גברים רווקים לסטוריז שלי באינסטגרם, חיה בסרט שאני מאיה ורטהיימר. ידעתי שגברים פחות מוכנים להודות בפומבי שהם מחפשים אהבה, אז פניתי למכרים שלי, שלא יכלו לסרב לי: 'אתה עולה עכשיו לסטורי שלי'".

שאלת או הודעת? "שאלתי עם סימן קריאה. הם הסכימו לעלות, כשבכל סטורי תייגתי איש קשר לשאלות על הבחור. לאט־לאט זה פתח איזה סכר, והגיעו אלפי פניות של גברים שרצו לעלות לסטוריז שלי. אחרי שלושה ימים פתחתי את זה גם לנשים. לצערי לא הצלחתי להגיע לכל האנשים ששלחו לי הודעות באותם ימים, אבל ארבעה זוגות עדיין יוצאים בזכות הפרויקט הזה".

כבר מזמן יש לך מקום בגן עדן. "אני הייתי רק פלטפורמה. כשזיווג מצליח, אני מאמינה שיש לי חלק בזה, אבל מי שמזווג זיווגים זה לא אני אלא הקב"ה".

חנוך דאום ( צילום: יאיר שגיא )

ופתאום חנוך דאום כתב עלייך פוסט. "פניתי אליו בווטסאפ וסיפרתי לו על פרויקט השידוכים שלי. הוא צלצל, דיברנו, והוא ממש ביקש שניתן עדיפות לאלמנות ולפצועי צה"ל, שהוא מאוד מסור להם. הוא כתב פוסט על השידוכים שלי ופרסם את הטלפון שלי. בעקבות זה קיבלתי מאות הודעות".

בשלב זה החליטה גוטמן־למפרט לשדרג את שידוכיה והשיקה, יחד עם השדכנית שיפי שלומוביץ, פרויקט בליינד־דייטים. היא פנתה לאריאל לבנון, סמנכ"ל סייבר ב"אנבידיה", שהכירה דרך עבודתה, וביקשה ממנו לבנות עבורה דשבורד שינהל את הדייטים. "חשבנו שאולי נצליח להוציא מזה עשרה דייטים. פרסמנו ברשתות החברתיות קישור לטופס דיגיטלי, ותוך זמן קצר נרשמו 2,500 איש מרחבי הארץ. עברנו על כולם ומתוכם שידכנו בדייקנות 80 דייטים, שקיבלו מאיתנו הודעה מתי ואיפה הם אמורים להיפגש. בעזרת המלצות מגוגל בחרנו עבורם בית קפה".

אנשים אשכרה הלכו לדייט בלי לדעת שום דבר על הפרטנר? "יש רבים שסומכים עליי ויודעים שאני לא אעשה שידוכים הזיה. הרגשתי שנותנים בי אמון. לחלק מהמשודכים אמרתי מה השם הפרטי של הפרטנר או הפרטנרית, אבל אם זה היה שם נדיר לא חשפתי אותו. הייתה הרבה עבודה".

"היו מצבים שחפרתי למישהו שיסכים להכיר מישהי. כשנדלק לי הדינג, הוא לא נכבה עד שהשניים מנסים. אני אכבד את ה'לא', אבל תמיד אנסה לתת לזה דחיפונת"

היו גם פדיחות? "היה זוג שהגיע לדייט והגבר גילה שהוא אקס של חברה טובה שלה. והייתה כמעט פדיחה: שידכנו זוג שבעבר התארס וביטל אירוסים. איכשהו גילינו את זה זמן קצר לפני הדייט, שכמובן בוטל. מתוך 80 דייטים, שני זוגות עדיין יחד".

סטטיסטית זה לא מדהים. "אני מסכימה איתך, זה יכול להיות מאוד מייאש. אבל אני אומרת לעצמי שככל שאנסה יותר, יש סיכוי שזה יצליח. שידוכים זה לא עסק קל".

ולאחרונה השתכללת, עם מערכת ממוחשבת, מבוססת AI. "כן. כדי שהסטטיסטיקה תהיה לטובתי, הבנתי שאני צריכה לייצר מערכת שתוציא כמה שיותר דייטים. כשנתקלתי בעבודה שלי ב'בייס 44', פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית, שמאפשרת לכל אדם שאינו מתכנת לבנות אפליקציות, ישר נדלקו לי העיניים. אמרתי: איך אני מקימה מערכת כזאת לשידוכים? יחד עם נועה יערי, שהיא רכזת אצלנו, בנינו מערכת מסודרת, באפליקציה שנמצאת אצלי בטלפון ורק אני רואה אותה. זה מאוד נוח לי כשאני הולכת לאירועים. אם אני פוגשת מכר רווק, אני יכולה להראות לו מיד תמונה ולשאול: 'מה אתה אומר עליה?'".

כיום, כאמור, כוללת המערכת 5,000 רשומים, מתוכם רק 40%-30% גברים. "אני משדכת לכל המגזרים, אבל מן הסתם בגלל שאני דתייה יש אצלי אחוזים גבוהים של דתיים", היא אומרת. "אני יושבת על המערכת ויכולה להוציא חמישה דייטים בחצי שעה".

( צילום: קובי קואנקס )

אז עכשיו ה־AI משדך במקומך? "לא. אין שידוך שלא עובר תחת ידיי. כשאני רוצה לעשות כמה שידוכים אני לוחצת על כפתור AI במערכת, והאפליקציה מראה לי תמונות ופרטים. אני מחליקה ימינה את מי שלא מתאים למי שאני מחפשת עבורה, כמו באפליקציות של היכרויות, עד שאני מגיעה לאדם מתאים, עוברת על כל הפרטים, ואם הכול בסדר, לוחצת כן. המערכת תשלח לגבר את פרטי הבחורה".

למה הגבר מקבל ראשון את הפרטים? "אחרי שנים בשידוכים למדתי שרוב הנשים יעדיפו לקבל הצעה לשידוך אחרי שהגבר כבר אמר עליהן כן. אם אשאל את האישה ראשונה, היא תתאכזב אם אחזור אליה ואעדכן שהגבר סירב".

המערכת מצריכה רישום חינמי ומזמינה את הנרשמים לתמוך בסכום סמלי חד־פעמי של 20 שקל. "הרישום לא מותנה בתשלום ואין לזה שום השפעה על קבלת הצעות", היא מחדדת.

"הרבה אנשים חושבים שעולם השדכנות הוא מיושן, כבד, רציני ואפילו נואש. מצד שני, יש גם רבים שלא מוצאים את עצמם באפליקציות ולא יודעים איך להגיע לאדם הנכון. אני רוצה להראות שאפשר לעשות את זה אחרת, להקליל ולהפוך את זה למשהו קצת יותר מגניב, עם קריצה".

את אמא לשלושה ילדים שהצעיר בהם בן שנה ועובדת במשרה מלאה. איך את מוצאת בכלל זמן לעסוק בשידוכים במשרה מלאה נוספת? "זה עניין של סדרי עדיפויות בחיים. השידוכים חשובים לי ויקרים ללבי. אחרי שהילדים הולכים לישון, אני אוכלת ארוחת ערב, מתקלחת ויושבת על זה. אני רואה בזה מפעל חיים שלי".

מה המסר שלך לנשים שמחפשות זוגיות? "קודם כול, תקשיבו לעצמכן. אתן יודעות הכי טוב מה מתאים ומה לא מתאים לכן".



