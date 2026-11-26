ענת לויט נוהגת לפגישתנו במכונית ענקית, יורדת ממנה במיומנות בכיסא גלגלים ממונע וממהרת להסביר: "אני אסירת תודה לביטוח הלאומי, שמממן את חיי. בזכותו, אני ממשיכה להיות פעילה, ליצור ולחיות חיים נוחים ומאפשרים". הזכות הזו כוללת את המעלון שהותקן לדירתה בקומה רביעית בבניין ישן במרכז תל אביב - מעלון שמככב בספרה ה־16, "השכנים" (ידיעות ספרים).

גיבורת הספר, אסנת, מתגוררת בקומה העליונה של בית דירות, מוקפת בחתולי בית וחתולי רחוב שהיא מאכילה בנאמנות - סלע מחלוקת תמידי בינה ובין שאר הדיירים. חלק מהדיירים חיים במקום שנים ארוכות, אחרים מתחלפים, היא השכנה שמכירה את כולם, יודעת עליהם הכול, כולל על קשרים אינטימיים ולפעמים אורבת להם בחדר המדרגות כדי להיחשף לפרט סודי בחייהם. בקיצור, השכנה שכולנו מכירות ולא כולנו אוהבות, בלשון המעטה.

גלריה ענת לויט ( צילום: מוטי קמחי )

הפסיפס האנושי הזה הוא עמוד שדרה לרומן של לויט, זוכת פרס ורטהיים לשירה, פרס ברנשטיין לביקורת ופרס ראש הממשלה.

לא הכחלתי

לויט (68), גרושה ואם לשתיים, משוררת, סופרת ועורכת ספרים, היא תל־אביבית מלידה, בכורה בין שלוש בנות. "נולדתי בלידת מלקחיים כושלת. להוריי אמרו: 'שימו לב לתינוקת. אם היא תכחיל, בואו מיד'. בדיעבד אני יודעת שהייתה לי פגיעה שגרמה לשיתוק מוחין (CP). לא הכחלתי, אבל מינקות היה לי קשה מאוד ללכת. בגיל חמש אמר האורתופד שיש לי שריר רפוי ברגל שמאל ושהצד השמאלי שלי בעייתי. גם הוא לא נתן אבחנה מדויקת. עברתי ניתוח ואבא לימד אותי ללכת - אבל מאחר שהיה אלים, עשה זאת בצעקות ובנזיפות. כבר בילדותי הבנתי שקושי ונכות הם מקור ללעג ושעליי להסתיר אותם ככל האפשר".

את האבחנה גילתה רק בגיל 17 וחצי, בצו הראשון. "בתיק הרפואי שלי, אצל הרופא בלשכת הגיוס, היה כתוב: 'ילדה בת חמש עם CP, עברה ניתוח'. נדהמתי, כמו ילד שמגלה בגיל 18 שהוא מאומץ".

היא התגייסה לצבא, שירתה בתפקידי פקידות וכתבה. בהתחלה ביקורות ספרות, שירים וסיפורים ב"עיתון 77", ומהר מאוד התרחבה לכתיבה בכל מוספי הספרות של אז. "נולדה בי ההכרה הנפלאה שספרות היא דרך חיי. עשיתי כל מה שקשור בתחום: כתבתי ביקורת ספרים, הייתי תחקירנית בתוכנית 'סוף ציטוט' בערוץ הראשון, כתבתי על אירועים ספרותיים וערכתי ספרי עיון ופרוזה. המילה הכתובה היא לוז חיי".

כריכת הספר "שכנים"

בגיל 26 הכירה את מי שהפך לבעלה. "לפניו היה לי רומן עם קומפוזיטור, מבוגר ממני ב־37 שנה. כשזה שנגמר חיפשתי לשכור חדר בדירה. באחד משיטוטיי פתח לי את הדלת בחור יפה תואר, אדריכל, וידעתי שאיתו אני רוצה להקים משפחה. נהיינו שותפים לדירה וכעבור שנה התחתנו, רכשנו את הדירה שבה אני גרה היום וילדתי את בנותיי - היום בנות 38 ו־36.

"אני שייכת לדור של נשים פמיניסטיות לכאורה", מוסיפה לויט. "בהשוואה לאמי, שהייתה עקרת בית, הייתי קרייריסטית, אבל נדרשתי למלא את כל המטלות של אישה שהיא עקרת בית ואם לילדים. היום הפמיניזם עבר שדרוג רציני בנושא השוויון בנטל. המצב אז שחק והכעיס אותי. בעקבות התפרצות של כעס כבוש מצידי - שהיה כמו לבה רותחת - בעלי הפנה לי גב. זמן קצר אחר כך, אחרי חמש שנות נישואים מושלמים כביכול, הוא יזם גירושים".

היית מופתעת? "עד היום לא עיכלתי את זה לגמרי. נשארתי עם שתי ילדות בנות שש וארבע, וזה לא היה קל".

מה אומרות הבנות?

זמן קצר לאחר הגירושים יצא לאור ספר שיריה, "עובדת אלילים" (הוצאת ירון גולן), שבו כתבה על חיי הנישואים והפמיניזם השקרי. "הייתי משוררת לא מוכרת והוצאות הספרים לא ששו להוציא אותו, אבל זה הספר שזיכה אותי בהכי הרבה הכרה והוקרה, ועד היום השירים נכללים באנתולוגיות".

בספר "דקירות", שהוצאת לפני נישואייך, שילבת שירה ופרוזה בהשראת היחסים במשפחה הגרעינית שלך. גם בהמשך, החוויות שעברת שולבו ביצירותייך? "אני לא בודה חומרים, אלא שואבת אותם מהעצמיות שלי, אבל הבחירה של חומרי הכתיבה מתוך חיי, גם בשירה וגם בפרוזה, נעשית בהנחה שהם בעלי משמעות אוניברסלית ובידיעה שמה שאני כותבת על עצמי משותף לאנשים באשר הם".

ענת לויט ( צילום: מוטי קמחי )

במשך השנים חשה שכתיבת שירה גורמת לה לבידוד ומאחר שהמגע עם אנשים חסר לה, החלה לפרסם משיריה בפייסבוק. "אז התברר לי שיש לי קהל קוראים גדול למדי, שקרא את ספריי. ברבות הימים הוצאתי את ספר השירה 'תפילת יחידה' (הקיבוץ המאוחד), שמוקדש רשמית לחבריי בפייסבוק", היא צוחקת ומציתה סיגריה בסיגריה.

בכתיבה שלך את חושפת חומרים אינטימיים מחייך שאנשים אחרים מעדיפים להחביא. זה לא מרתיע אותך? "אף פעם לא היה לי היסוס. התחום היחיד שבו יש לי איסור הוא חשיפה של יחסיי עם בנותיי. כשכתבתי את ספר השירה על הבית הפרובלמטי שבו גדלתי, אמא שלי אמרה: 'לא חשוב מה תכתבי עלינו, העיקר שזה יהיה כתוב טוב'".

ובכל זאת, מה אומרות בנותייך על החשיפה ביצירותייך? "הבנות אוהבות את הכתיבה שלי. זו חשיפה לכאורה והכתיבה שלי היא לא אחד על אחד. יש גם דברים שאני אוסרת עליהן לקרוא, כמו 'יומנה של אישה מודרנית' (כנרת זמורה ביתן), שהתפרסם ב־2011. כתבתי אותו בהשראת רומן אכזב שניהלתי עם גבר שהזכיר לי את אבי. הן הכירו את נושא ההשראה".

"לפעמים יחסיי עם השכנים לא פשוטים, כי אני לא מוכנה לוותר על החתולים"

מה היה הזרז לכתיבת "השכנים"? "חיפשתי נושא לספר פרוזה ושכנה לשעבר, שמכירה את הבניין ואת יחסיי המורכבים עם השכנים, הציעה לי לכתוב על הנושא. החלטתי שלכתוב על מרקם היחסים בין שכנים זה נושא אוניברסלי. חיפשתי דרך אמנותית כדי להציף את הדינמיקה הזאת ועלה בי הרעיון לברוא דמות של מספרת שיש לה קשר עם הגיבורה, ולספר זאת מפיה. דרך עיניה אני מתארת מארג רב־דורי של שכנים שחלפו בבניין לאורך 40 שנותיי שם. רוב הסיפורים לקוחים מהמציאות".

ואת, אסנת גיבורת הספר? "אסנת היא אני, כפי שאני רואה את עצמי ואת השכנים ויחסיי איתם".

בכל זאת, אני חייבת לעשות ספוילר: יש בספר סיפור אהבה לסבי. האם הוא התרחש במציאות? "במשך שנים רבות אני מרגישה שאני בעלת נפש שמסוגלת להתאהב בעוצמה זהה בגברים ובנשים. היו לי 'הידלקויות' מעטות על נשים, אבל אף פעם לא הרגשתי לסבית במובן הצר של המילה. המשיכה שלי לגברים או לנשים היא לא פיזית גרידא, אלא חלק ממארג של תחושות עוצמתיות. אחרי שבעלי עזב, אלוהים שלח אליי אישה. הייתה לנו חברות עמוקה, שכללה קשר פיזי. לתחושתי, אינך יכולה להיות קרובה לאדם אם אין לך מגע פיזי איתו. הקשר שלנו נמשך כעשור ואחריו היו לי יחסים עם הגבר שבהשראתו נכתב 'יומנה של אישה מודרנית'''.

ענת לויט ( צילום: מוטי קמחי )

ואם את אסנת, יש לך עוד אהבה, שמוצאת ביטוי משמעותי ביצירותייך, כולל "השכנים". "כן, בהחלט: חתולים. ספר הפרוזה 'מה זאת אהבה', שהתפרסם ב־2020 בהוצאת לוקוס, מתאר את מסע ההיכרות והקרבה שלי עם שישה חתולים שגידלתי בבית אחרי הגירושים. הבנות ביקשו שנכניס הביתה בעל חיים והבאנו חתול. ממצב של חוסר היכרות מוחלט עם חתול, מהר מאוד היו לנו בבית שישה חתולים והתאהבתי בהם. בספר אני מתארת את החתולים כגיבורים אנושיים יותר מבני אדם.

"הספר נקנה על ידי הוצאה אנגלית מכובדת שמימנה את תרגומו והוא נמכר ברחבי העולם. ואם לא די בכך, לפני שנה וחצי התפרסם הספר 'שאול המלך' (הוצאת אפיק), שמספר על החתול הפרטי שלי. הוא בהחלט לא מיועד לאוהבי חתולים בלבד".

אני חייבת לומר שאם אסנת היא השראה מדמותך האמיתית, את שכנה די פרובלמטית. "עקרונית, אני לא אוהבת לריב עם אנשים, אבל אני מודה: יחסיי האמיתיים לפעמים לא פשוטים, בעיקר בגלל החתולים, כי אני לא מוכנה לוותר עליהם. אין דבר שגורם לי להרגיש אהבה זכה וטהורה יותר מאשר לתת אוכל לחתול או ללטף אותו. החתולים פתחו לי את העולם האינטואיטיבי, אני מרגישה שהיחסים ביני ובינם אינם חד־סטריים ואני מקבלת מהם המון".

יש לך כבר נושא לספר הבא? "בימים אלה אני מתמודדת עם מחלת הסרטן ועוברת טיפולי כימותרפיה. בית החולים הוא עולם שלא הכרתי ועכשיו אני לומדת אותו. יום אחד, אם יהיה לי כוח, אכתוב ספר על האחיות בבית החולים, שהן מלאכיות. יש למה לשאוף".



