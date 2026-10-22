את ובעלך כבר מזמן לא בטוב. הנישואים שלכם במשבר, וכל דבר שאת מנסה פשוט לא עוזר. לא החופשה הרומנטית בחו"ל, לא עוד שיחה לילית, וגם לא הייעוץ הזוגי שאליו הצלחת לגרור אותו. את מבקשת יותר קרבה, יותר שותפות, יותר עניין, וכל ניסיון כזה נגמר פחות או יותר באותו האופן: לכמה ימים נדמה שמשהו זז, ואז הכול חוזר לקדמותו. בשלב מסוים פשוט נמאס לך לנסות.

אבל גם להתגרש את לא רוצה. יש ילדים, בית, משכנתה, חיים שלמים שבניתם יחד, וגם חששות ממה שיקרה אם תפרקי את כל זה. אז את לא עוזבת את הנישואים, רק מפסיקה להיות באמת בתוכם. את כבר לא קובעת דייטים, לא מציעה לצאת לסוף שבוע, מפסיקה להתלונן שהוא לא מקשיב, ולא מחכה שהוא ייזום סקס או ישאל מה שלומך. במקום זה את נוסעת עם חברות, מוצאת לעצמך תחביבים ואולי אפילו עוברת לישון בחדר אחר. מבחוץ אתם עדיין זוג. בפנים, לפחות אחד מכם כבר מזמן עזב.

התופעה הזו זכתה לאחרונה לשם: "התפטרות שקטה” (Quiet Quitting). הביטוי נולד בכלל בעולם העבודה ותיאר עובדים שמפסיקים לתת מעצמם מעבר למינימום הנדרש. אבל בנובמבר 2025 הוא קיבל משמעות זוגית בעקבות כתבה של העיתונאית והתסריטאית מוניקה קורקורן הראל במגזין The Cut של הניו יורק מגזין, תחת הכותרת "הנשים שעוזבות בשקט את בעליהן". הראל כתבה על נשים, בעיקר באמצע החיים, שלא רוצות או לא מוכנות להתגרש, ובמקום זה מתנתקות מבני הזוג שלהן רגשית ופיזית.

גלריה התפטרות שקטה ( צילום: Milan Markovic/Getty Images )

קורקורן הראל, בת 58 ונשואה בעצמה, פתחה בסיפור אישי. במהלך 25 שנות הנישואים של הוריה אמה הלכה והתנתקה מאביה. בשלב מסוים היא הפסיקה לדבר איתו. הוא, באופן כמעט בלתי נתפס, שם לב לכך רק כעבור שנה ושאל אם יש בעיה. בהמשך היא הפסיקה לצפות איתו בסרטים, עברה לישון בחדר האורחים והתרחקה ממנו עוד ועוד.

אלא שהנשים שעליהן כתבה הראל שונות במובן אחד משמעותי מדור האמהות שלהן: חלקן דווקא יכולות לעזוב. הן עובדות, עצמאיות כלכלית, וגירושים כבר אינם אות הקלון שהיו פעם. ובכל זאת הן נשארות. לפעמים בגלל הילדים, לפעמים כי הן לא מוכנות לפרק בית ולנהל מלחמת גירושים, ולפעמים כי הן פשוט לא בטוחות שהחיים בחוץ יהיו טובים מספיק כדי להצדיק את המחיר.

סמדר מילר, מטפלת זוגית: "כל אחד רואה את הסדרה שהוא אוהב, והקשר הופך להיות מאוד טכני. הרבה פעמים מפסיקים לריב. כשיש באמת התפטרות שקטה, כבר אין ציפייה, אין אכזבה ואין דרמה"

אז הן מייצרות לעצמן חיים בתוך החיים. חברה אחת של הראל סיפרה שהיא נוסעת לטייל לבדה, "כדי לקחת חופשות נחוצות מאוד מבעלי המעצבן". אישה אחרת עברה לחדר של בתה מיד אחרי שזו יצאה לקולג': "אני יכולה לראות פרקים ישנים של 'ברוד סיטי'. הוא יכול לראות פורנו או מה שזה לא יהיה שהוא עושה". וזה אולי מה שהופך את ה"התפטרות" הזאת לכל כך שקטה. דווקא המריבות יכולות להיעלם. כשהנשים כבר לא מבקשות שום דבר, גם האכזבה נעלמת. הן פשוט מפסיקות לנסות.

אבל קורקורן הראל גם מודה שהגבול לא תמיד חד, ותוהה כמה מהוויתור הזה קיים כמעט בכל קשר ארוך: "בניגוד לאמא שלי, אני לא מתפטרת בשקט מהנישואים שלי. אבל אחרי כל כך הרבה שנים יחד, האם כולנו לא מפסיקים במידה מסוימת להתאמץ? אנחנו עושים ויתורים, משלימים עם פחות תשוקה ועם יותר שעמום".

אני השתניתי, אתה לא

הכתבה ב־The Cut נעשתה ויראלית, ובאוגוסט האחרון הקדישה אופרה ווינפרי פרק שלם בפודקאסט שלה לתופעה. היא אירחה את קורקורן הראל לצד מטפלות זוגיות ונשים שסיפרו שהן עצמן כבר החלו להתנתק רגשית מהנישואים שלהן. "אני זוכרת שקראתי את הכתבה וחשבתי: אני מכירה הרבה שעושות את זה", אמרה ווינפרי כשהציגה את הנושא. "נשים עושות את זה כבר שנים. פשוט עכשיו אנחנו קוראים לזה בשם".

אופרה ווינפרי ( צילום: Michael Loccisano/Getty Images )

אחת המשתתפות, הנדי, נשואה 19 שנה ואם לשתי מתבגרות, סיפרה שהיא ובעלה ישנים כבר שנים בחדרים נפרדים, ושככל שהיא עצמה משתנה ומתפתחת, היא מרגישה שהמרחק ביניהם גדל. ובכל זאת, היא עדיין לא ויתרה על הקשר: "אני אוהבת את בעלי מאוד, ואני רואה שעם קצת מאמץ אנחנו יכולים להתחבר מחדש ולהישאר משפחה יציבה בשביל הבנות שלנו. אבל אני לא יכולה לעשות את זה לבד. אני פשוט צריכה יותר".

אישה אחרת, קישה, סיפרה שבמשך 16 שנה הרגישה שהיא זו שמגשרת על כל פער רגשי בנישואים. אם היה צריך לנהל שיחה קשה, היא פתחה אותה. אם היה צריך להשלים אחרי ריב, היא יזמה. כשהציעה לעבור לחדרי שינה נפרדים, קיוותה שבעלה יסרב. "רציתי שהוא יגיד: אני הולך להילחם על זה, אני הולך להילחם עלייך", סיפרה. אלא שבמקום זה קיבלה בעיקר שתיקה. ואז הגיע השלב שבו הפסיקה לחכות: "הגעתי לנקודה שבה הבנתי שאני צריכה להיפרד ממנו רגשית".

קורקורן הראל ניסחה את השינוי שמתרחש אצל חלק מהנשים במשפט חד: "פעם היית אומרת לבן הזוג: 'השתנית'. היום נשים אומרות: 'אתה לא השתנית, אבל אני מתפתחת. אתה לא גדל, ולכן גם מערכת היחסים הזאת לא גדלה'".

ההתפטרות השקטה אינה סיפור על נשים שיום אחד קמות ומחליטות שנמאס להן. לרוב זו נקודת הקצה של תהליך שנמשך שנים, וזו בדיוק הנקודה שעליה סמדר מילר, מייסדת "קרובים – בית הספר לזוגיות" ומורה לזוגיות ומיניות, מבקשת להתעכב.

התפטרות שקטה ( צילום: Milan Markovic/Getty Images )

"המונח הזה נותן שם לתופעה של נשים שברגע מסוים מתייאשות מתקווה ממושכת מאוד ומהמון ניסיונות לגרום לבן הזוג להיות באינטימיות רגשית, להתעניין, לקחת חלק ולשאת את נטל החיים והילדים", היא אומרת. "ואז מגיעה תפנית של: אוקיי, אני כבר לא מצפה לזה ממך. אני הולכת לארגן לעצמי חיים משמעותיים ותחומי עניין משלי. האישה מפסיקה לנסות – לרַצות, לשמח, לעניין, להתקרב ואפילו להתלונן. אפשר לקרוא לזה ייאוש שקט. אבל מתחת לפני השטח הכמיהה לא באמת כבתה. זו הבנה שכל מה שאני עושה עד היום לא נושא פרי, ואני מרשה לעצמי להתעייף מזה, להתייאש ולהרפות".

אם כבר הגעת למצב כזה, למה לא פשוט להתגרש? "יש המון סיבות. להתגרש זה כמעט, במקומות מסוימים, פריווילגיה. אישה מתגרשת כשיש לה אופק של פרנסה, חיים חברתיים ומקצועיים וקשר עם הילדים. זה מפחיד מאוד. יש קהילות שבהן גירושים לא מקובלים מבחינה ערכית, דתית או חברתית, ויש אנשים שחווים את זה ככישלון אישי. יש גם פחד מהסבל שייגרם לילדים וכמובן, העניין הכלכלי. צריך פתאום לכלכל שני בתים.

העיתונאית מוניקה קורקורן הראל סיפרה בכתבה במגזין The Cut, שבשלב מסוים אמה הפסיקה לדבר עם אביה. הוא שם לב לכך רק כעבור שנה ושאל אם יש בעיה

אלא שמבחינת מילר, הנרטיב שלפיו צד אחד ניסה שוב ושוב להתקרב ואילו הצד השני פשוט סירב להשתתף בזוגיות עלול לפספס חלק מהדינמיקה. "אני חושבת שזו הסתכלות נפוצה מאוד אבל שטחית. בהרבה מקרים צד אחד צריך את הביחד כדי להירגע - 'בוא נדבר, בוא נלבן, בוא נתחבק' - והצד השני צריך דווקא להירגע לבד. הוא צריך ספייס, להתקרר, לא לדבר עכשיו. הבעיה היא שכל אחד מהם מרגיש שהדרך שלו היא הנכונה לזוגיות, ולכן הצד השני לא בסדר. כך נוצר מעגל: ככל שאחד מבקש יותר קרבה, השני נסוג, וככל שהוא נסוג, הראשון מגביר את המאמצים".

סמדר מילר, מטפלת זוגית ( צילום: יפעת יוגב )

אז מה עושים במקרה כזה? "צריך לשאול למה הפרטנר מתרחק. האם זה רק כי הוא לא מעוניין או לא מסוגל, או שאולי התקשורת שלי לוחצת מאוד? אולי אני דורשת את הביחד גם כשהוא צריך משהו אחר? האם אני מביאה הרבה ביקורת והתנשאות? בנרטיב של 'אני רציתי קרבה ואתה לא' אין מספיק התבוננות בשאלה מה התרומה שלי למרחב שנוצר בינינו".

האם ההתפטרות השקטה יכולה לפתוח פתח לשינוי? "זו לא אסטרטגיה של 'וואו, הנה רעיון'. זו תולדה של דפוס מאוד לא בריא ושל נקודת ייאוש ומיצוי. אבל יש בה גם הזדמנות. אני מאוד אוהבת ייאוש, כי אני מפסיקה לעשות שוב ושוב את הדבר שלא משיג לי תוצאה. כמה פעמים אני שומעת 'אמרתי לו אלף פעם'. בזוגיות אנחנו הרבה פעמים עושים אלף פעם את הדבר שלא עובד, ופה את סוף־סוף עוצרת.

"כשאני כבר לא מצפה ממנו לכלום, אני פתאום יכולה לראות אותו, לא את מה שהוא היה אמור לספק לי, אלא אותו. ובצד השני יכול להיות בן אדם שרק חיכה שיראו אותו ולא רק את כל הציפיות שהושלכו עליו. לפעמים, כשאת באמת מרפה, ולא מתוך מניפולציה, הצד השני פתאום מתעורר".

איך אפשר לזהות שבן או בת הזוג כבר הגיעו לשלב הזה? "נראה רצון לצמצם מגע. פתאום היא הולכת מחוג לחוג, נוסעת עם חברות לחו"ל או שוקעת בעבודה. היום זה גם קל מאוד. אני מרימה את הטלפון והופ, אני לא פה. כל אחד רואה את הסדרה שהוא אוהב, והקשר הופך להיות מאוד טכני. הרבה פעמים מפסיקים לריב. כשיש באמת התפטרות שקטה, כבר אין ציפייה, אין אכזבה ואין דרמה. באים אליי זוגות במצבי משבר קשים, ואת רואה שהם נפגעים, שהם נלחמים, שהם נחושים שהאדם הזה יראה אותם ויאהב אותם. בהתפטרות השקטה כבר יש משהו שאומר: כבר לא יהיה פה הדבר הזה שאני רוצה".

העיתונאית מוניקה קורקורן הראל ( צילום: Rob Latour/WWD/Penske Media/Getty Images )

ומה עושים אם מזהים את עצמנו רגע לפני ההתפטרות השקטה – או כבר בתוכה? "קודם כול כדאי לזהות מוקדם אם נוצר קשר א־סימטרי, שבו מישהו אחד כל הזמן יוזם בילוי, מיניות, שיחה, חופשה. לפעמים זה מתחיל נורא נוח: אני דומיננטית ויודעת מה אני רוצה, לך נוח שאני מחליטה. אבל צריך ללמוד לייצר קשר שהוא יותר פינג־פונג – שמישהו נותן ומישהו מחזיר, שיש דיאלוג ושיש נסיעה משותפת".

ואם כבר הגעת לנקודה שבה הפסקת לצפות, לריב ולבקש? "לכי לעשות תהליך עם גורם שלא רק ילטף אותך ויגיד לך כמה את מסכנה וכמה את צודקת, אלא גם יעמת אותך עם התרומה שלך לסיטואציה. כן, יכול להיות שבן הזוג שלך פישל, אבל את יכולה לשנות רק את מה שאת עושה. ויכול להיות שתחליטי שאת רוצה להתגרש. זו החלטה לגיטימית ולפעמים מתבקשת. אבל כדי לא לשחזר את זה בקשר הבא, כדאי להבין מה קרה. נורא כואב להישיר לזה מבט, אבל יכולה להיות שם צמיחה מדהימה, כולל ריפוי של הקשר הזוגי, אם תבחרי בזה".