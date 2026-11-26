הודעת השופטים השבוע מילאה רוח במפרשיו של נתניהו. עבור סביבתו הקרובה, זהו זיכוי דרייפוסי. כן שיגור לבחירות הבאות ולניצחון. הרי שלוחיו של נתניהו בפוליטיקה ובתקשורת מציגים את המשפט כרגע מכונן ומיילד. ראשית הצירים של ה"חרם" הפוליטי על ביבי; נקודת ההתחלה של המשבר הפוליטי הנוכחי כולו.

זה כזב, כמובן - וכזב מוחלט. משפט נתניהו לא היה הנושא הגדול של הבחירות האחרונות, מן הסתם. בין 7 באוקטובר לסוגיית הגיוס, בין ההפיכה המשפטית ל"איזנקוט ילך עם הערבים", ההליך הפלילי נגד ראש הממשלה לא נכנס לעשרת הנושאים המדוברים של הבחירות. אבל עוד לפני הפירוט, נכון לכתוב את המובן מאליו: סטירת הלחי שהנחיתו שופטי המשפט למנגנוני אכיפת החוק מהדהדת. היא תהדהד עוד דור שלם.

גלריה בנט ואיזנקוט. אופציית האחדות שבנט מקדם לא מלהיבה את איזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

יש שתי אפשרויות: או שהקייס היה חלש מאוד, לפחות בשניים מתוך שלושת התיקים, ואז נראה שראש ממשלת ישראל הועמד לדין ונגרר לביהמ"ש עם ראיות חלשות וטיעונים משפטיים חלולים (בלתי קיימים, אמרו השופטים לגבי פרשת 2000); או שהקייס חזק ואיתן והתביעה הכללית ניהלה את התיק בצורה שערורייתית ולא משכנעת. בכל מקרה – כישלון אדיר, עם השלכות רוחב שאין להכחיש על השיח הישראלי ואמון הציבור במערכת המשפט ובעצם במוסדות המדינה בכלל.

השופטים שהטיפו מוסר ליועצת הם חלק מהכישלון. נכון, הם הביעו את דעתם בעבר נגד סעיף השוחד בתיק 4000. אבל מה בדיוק קרה בחודשים האחרונים ששיכנע אותם שאפילו הפרת אמונים אין שם? כפי שציין השבוע העיתונאי אבישי גרינצייג, לא קרה דבר חדש וזה מעלה את התהייה – מה הם נזכרו, כעת. לגבי פרשת 2000 השאלה לשופטים חמורה יותר: הם קבעו שהראיות בתיק אינן מייצרות כלל עבירה פלילית. היו להם אינספור הזדמנויות מוקדמות יותר להתערב בכך (נניח אחרי פרשת התביעה) – והם לא עשו זאת. אם שופט קורא כתב אישום שלא מזדקקת בו עבירה פלילית, מצופה ממנו להצביע על כך. לבצע צעדים למען הצדק. ולא כעבור עשור.

המשפט הוא ירושה שהותיר אביחי מנדלבליט ליועצת הנוכחית. מעולם לא נפגשתי איתו אחד על אחד, אך זכור לי אירוע מסוים, בנוכחות רבים אחרים. הוא היה כבר היועץ המשפטי לממשלה, אך בראשית דרכו; שנים לפני ההחלטה להעמיד לדין את נתניהו. החקירות נגד נתניהו כבר היו בעיצומן. הנוכחים רצו לתהות על קנקנו של מנדלבליט; היועץ המשפטי היחיד שמונה לתפקיד אחרי ששימש כמזכיר ממשלה, לבד מאליקים רובינשטיין. האחרון נחשב בתחומים רבים לעילוי. הוא גם היה היועץ הראשון שנאלץ להתמודד עם חקירת משטרה והמלצה להעמיד לדין את נתניהו, בפרשת בראון-חברון.

המפגש עם מנדלבליט החל בבדיחות על כדורגל, ואחריהן היועץ הטרי הציג את עצמו וניסיונו ברצינות רבה; בין היתר, הוא הסביר שיש לו ניסיון בדין פלילי כי שימש כפצ"ר. כעשור חלף מאז המפגש ההוא, אבל את הדברים האלה קשה היה לשכוח. גם משפטן זוטר כמוני התפלא; הפרקליט הצבאי הראשי נעדר כל ניסיון והכשרה עם עבירות צווארון לבן.

הרצוג. חנינה למפרע? ( צילום: אלכס קולומויסקי )

כאשר גלי בהרב-מיארה נכנסה לתפקידה, היא בחנה את התיקים. תיק 4000, שהפרקליטות זיהתה כגולת הכותרת, לא נראה לה שרירי ומשכנע כמצופה. היועצת, כמעט מיד, תידרכה את צוותה שהיא מעוניינת בהסדר טיעון וסיום המשפט. הנקודה, כמובן, הייתה סוגיית הקלון. לשיטת מערכות האכיפה, תיק 1000 לבדו מצדיק קלון. נתניהו לא היה מוכן - ובוודאי שאינו מוכן השבוע - לשמוע על כך. כעת היועצת תיאלץ לקבל החלטות קשות; אפשרות אחרת שמושמעת היא שהנשיא הרצוג, כעת בגיבוי ביהמ"ש, יעשה מעשה. יעניק לדוגמה חנינה לנתניהו על תיקי 4000 ו-2000, ויותיר לביהמ"ש את ההכרעה לגבי תיק 1000 לבדו.

לא "חרם", מיאוס / משפט נתניהו איננו הסיפור הגדול של ראש הממשלה בפוליטיקה הישראלית וגם לא קרוב. בפרט לא אחרי המלחמה ומחדל 7 באוקטובר.

לתועלת הזיכרון, ראוי לפרוט את העובדות. בבחירות 2019 הראשונות היה ברור שנתניהו בדרך לכתב אישום. הוא לא הצליח להרכיב ממשלה כי אביגדור ליברמן החליט לחתוך החוצה מגוש נתניהו. בין הבחירות הללו לאלה שבאו אחריהן, המשפט היה סיפור גדול, בלי ספק. ראשי מפלגות האופוזיציה הודיעו, כל אחד בדרכו, שאם נתניהו יואשם עליו להתפטר ואם לא יתפטר – הם לא יישבו איתו בממשלה. האבישי בן חיימים של העולם משוכנעים שזו עמדה הנובעת מהטיה יסודית נגד נתניהו, לאור מוצאו העשוק במעברת רחביה פינת לימודים ב- MIT . האמת היא שראשי האופוזיציה יישמו את אותו סטנדרט שנטלו על עצמם – על נתניהו. הקריירה הפוליטית של אהוד אולמרט כראש הממשלה וראש המחנה שלו הסתיימה הרבה לפני כתב האישום, עוד בעת חקירת המשטרה. זה קרה כי חבריו לגוש – מרכז ושמאל - הודיעו לו שהוא גמר. זו הייתה גם תפיסת העיתונות; בעצמי, כתבתי מאמר שקורא לאולמרט להתפטר מיד. לא כאשר הוגש כתב אישום, אלא זמן קצר לתוך חקירת המשטרה.

כתב האישום נגד נתניהו הוגש בינואר 2020, ובמאי 2020 קמה ממשלת אחדות לאומית, רוטציה, גנץ-נתניהו. תמכו בה 73 חברי כנסת. ככל שהיה "חרם", הוא נגמר די במהירות. גדעון סער ונפתלי בנט, עוד שתי אושיות ימין שעזבו את גוש נתניהו בשעתו, לא עשו זאת משום שהשתכנעו בפרשת 4000.

המשבר הפוליטי שבו ישראל נתונה מאז 2019 איננו נובע מאיזה "חרם" על בנימין נתניהו בשל טיעון מוסרני על העמדתו לדין. הוא נובע מסיבת עומק ששופרות נתניהו לא יכירו בה: לרוב הציבור נמאס, אחרי שנים רבות, משלטונו. בשבע השנים האחרונות התקיימו בישראל שש מערכות בחירות. בחמש מתוכן, התגבש רוב נגד נתניהו בכנסת ישראל. רק באחת (אחרי בחירות 2022) היה לנתניהו רוב, והוא אכן הקים ממשלה. הסיבה היחידה שלא קמה ממשלה יציבה של האופוזיציה (לבד משנה אחת, שהייתה מאוד בלתי יציבה, עם בנט-לפיד) היא בשל חוסר היכולת של גוש אנטי-נתניהו להסכים בינו ובין עצמו. בפרט הפער בין האגף הימני של גוש השינוי לבין המפלגות הערביות.

אין בדברים הללו כדי לדלל את המכה שספגה מערכת האכיפה השבוע. נתניהו הוא מנהיג עם חשיבות דורית למחצית מהישראלים; הוא הובא כראש הממשלה לבית המשפט באישומי שחיתות חריפים. מעט מאוד נותר מהם, לפי השופטים. גם אם מתחשבים במלחמת ההתשה של פרקליטיו, בהאטה הדרמטית של ההליך שאיפשרו השופטים, בהפיכה המשפטית, משפט נתניהו הוא כשל ללא תירוץ.

ארוכה הדרך לאחדות / בהקשר הזה, בהחלט יכולים להתרחש דברים מעניינים ביותר בעשרת הימים הקרובים. התמוטטות רוב תיקי נתניהו מאפשרת לגדי איזנקוט גמישות רבה יותר בדרך לממשלת אחדות. אך הסיכויים לכך עדיין מוגבלים ביותר.

איזנקוט עצמו לא נלהב לעניין, בלשון המעטה. עמדתו על נתניהו ידועה, והיא לא התגבשה בעת המשפט או ההעמדה לדין; לדעתו, הגיעה השעה שיירד מבימת ההיסטוריה הישראלית, ולו רק בשל כישלונו ב-7 באוקטובר. אך נפתלי בנט מתעקש, ולא רק הוא, שממשלת מיעוט (גם עם יהדות התורה ורע"מ) תקרוס במהירות. תסעיר את הדם הרע. תיבחן ותיכשל כל שבוע בכנסת. בממשלה הקודמת היו אלה תקנות איו"ש; בכנסת הנוכחית, עוד מעט, יהיה צורך להאריך את התקנות שבאמצעותן מוחזקים מחבלי הנוח'בה. התקציב מעבר לפינה. אי-אפשר להכחיש את הפער בין אליסף פרץ וחילי טרופר – אנשי מפלגתו של איזנקוט, לא בנט – ובין חברי הכנסת של הרשימה המשותפת שיוצאים במחאה בשירת "התקווה" בכנסת.

התרחיש של ממשלה עם נתניהו הוא סיוט לרבים בגוש השינוי. ראשי הגוש התחייבו לא לשבת בממשלה בראשות נתניהו, וגם לא לשבת איתו. חלקם עודם רואים בכך בגידה בעיקר, הטמנת פצצה בלב הממשלה, הפניית גב לכל רפורמה הכרחית.

עניין אחד ברור: ללא ויתור על ראשות הממשלה בשנתיים הראשונות, אין מה לדבר. אחרי שרימה את בני גנץ, אף אחד לא ייפול שוב בהסכם רוטציה עם נתניהו. לכן, יציאת נתניהו מלשכת ראש הממשלה היא התנאי החשוב ביותר לכל ממשלת אחדות. האם יש לכך סיכוי? בזהירות, אפשר לכתוב כך: נתניהו לא נשמע נחוש בשבועות האחרונים בשלילת התרחיש הזה.

אם הנשיא יעניק חנינה, ואולי חנינה למפרע על קלון בתיק 1000, נתניהו יוכל לשמש כשר בכיר בממשלה. לא יהיה צורך להוציא מן האוב את חוק "ראש הממשלה החליפי", שבוטל בכנסת הקודמת.

אך הבעיות בדרך לאחדות כזו קשות מאוד. אם נתניהו יוותר על ראשות הממשלה, הוא ידרוש את כל השאר. לדוגמה: הקפאת ביטול חוקי ההפיכה המשטרית, הריגת ועדת החקירה הממלכתית לכשל 7 באוקטובר, קבלת תיקים בכירים (שר הביטחון עבורו, לדוגמה), מנגנון קבלת החלטות פריטטי שינטרל את כוח ראש הממשלה, הרכב קואליציוני עם החרדים וסמוטריץ'. אם נתניהו ישקול בכלל לוותר על ראשות הממשלה, הוא ירצה שכותרת הפרשנות עם השבעת הממשלה החדשה תהיה: איזנקוט, ראש ממשלת נתניהו.

הרוצה בשלום יתכונן למלחמה. מי שרוצים באחדות, צריכים להמחיש שהצליחו להרכיב ממשלה אחרת – ולכן שיציאתו של נתניהו מלשכת ראש הממשלה היא ודאית. אז, ורק אז, ישקול נתניהו להתגמש. אך גם במקרה כזה, הוא ידרוש לגבות מחיר יקר ביותר. זה מחיר שאיזנקוט לא רוצה, ואולי לא יכול, לשלם.

מטען הכאב / ככל שיעבור הזמן, כך יגבר הדיון הציבורי על התמרון הקרקעי ברצועת עזה. זהו החלק במלחמה שגבה את המחיר הכבד ביותר, אחרי 7 באוקטובר. הפרק הנורא ביותר בלחימה התרחש במהלך הפעולות הקרקעיות; על מחיריו, מהרוגים ופצועים ועד לפצעים סמויים מן העין, נמשיך לדבר שנים רבות.

נועה זלוטניק ופרופ' יגיל לוי כתבו לאחרונה מאמר שמפלח את הסיבות לנפילת חיילי צה"ל ברצועת עזה. הם הבחינו שיש ירידה עקבית בשיעור ההרוגים בקרבות פנים אל פנים, מ-26% מסך ההרוגים לכ-5%, ועלייה קיצונית בנפגעים ממטענים – מ-26% לכ-70%. המסקנה העיקרית שלהם היא שמדובר ב"מדיניות מכוונת של הפחתת סיכון ללוחמים, המתבטאת לא רק בהעברת הסיכון לאזרחי עזה, אלא גם בארגון מחדש של הסיכון בתוך הכוח הלוחם עצמו – מקרבות מגע ישירים לצורות לחימה עקיפות". כמובן שההיגד הפרובוקטיבי במשפט האחרון, זה שמתכתב ישירות עם אישומים כגון הסרט "נז"א", הוא "העברת הסיכון לאזרחי עזה". השבוע שודר תחקיר חשוב של חן ליברמן בערוץ 11 על נוהל יתוש, עם עדויות על שימוש עקבי ונרחב באזרחים עזתים (לא מחבלים) לצורך טיהור וזיכוי מבנים תוך כדי הלחימה; לטענת ליברמן והלוחמים כתוצאה ממחסור חריף במשאבים ייעודיים לכך.

בעולם, בעצם, יש כעת שלוש טענות על הלחימה בעזה: טענת הג'נוסייד, שמומחי רצח עם למיניהם מקדמים, אך מעטים המומחים הצבאיים שמסכימים לה, ואין בעובדות שנחשפו עד כה כדי לתת לה תמיכה אמיתית; הטענה של רצף פשעי מלחמה סדרתיים ומכוונים, נניח התעלמות מהחובה להגן על אזרחים, או ההרס השיטתי של ערים עזתיות, אך ללא כוונה של השמדה או הרג המוני; טענת ישראל ובעלי בריתה, שמדובר היה בלחימה קשה בארגון טרור שהתבצר וגונן על עצמו באמצעות אזרחים ותשתית אזרחית, ושיחס הבלתי מעורבים שנפגע היה למעשה נמוך ביחס לעימותים אחרים.

המאמר של זלוטניק ולוי מעניין מבחינת העובדות שהוסיף לדיון. בעיניי, עדיף בו איסוף הנתונים על מסקנות הכותבים. גורם צבאי, שהיה מעורה בניהול הלחימה, אמר לי על הטענות לגבי "העברת הסיכון לאזרחי עזה" כי אכן כך היה – אך מי שהעביר את הסיכון היה חמאס. צה"ל, הוא ציין, הקפיד לבצע נוהלי פינוי סדורים לקראת לחימה בתאי שטח, במאמצים גדולים ותוך אובדן מרכיב ההפתעה, אך חמאס נאבק נגד פינוי האזרחים; פשע מלחמה בפני עצמו. המאמר, אמר הגורם שעימו שוחחתי, הופך את הסיבה והתוצאה: במקום להבין שמלכוד המבנים חייב לחימה אגרסיבית יותר, הוא טוען שהאגרסיביות של צה"ל היא שהובילה ליותר נפגעים אזרחיים.

הנה העיקר: זה שמספר הנפגעים בקרבות פנים אל פנים צנח, אמר לי גורם צבאי אחר, נבע מתופעה שכל לוחם בעזה יכול להעיד עליה ‑ בתחילת הלחימה, חמאס ניסה לנהל קרבות, גם בהיקף פלוגתי וגדודי. הוא הובס, ועבר להסתתרות, הישרדות ומודל גרילה והנחת מטענים. במקביל, צה"ל עבר מהתקדמות לשהייה קבועה בשטח, מה שגרר תנאים מבצעיים שונים בתכלית. אלה הדברים שגרמו לשינוי נסיבות הפגיעה בלוחמים, ולא העברת הסיכון לאזרחי עזה, ובוודאי שלא רתיעה מקרבות ישירים. הכותבים מציינים שזו "פרשנות סבירה" חלופית לשלהם, אך הם אינם מקבלים אותה; הם לא פירטו.