רוב הפרטים מאותו בוקר שבת, 14 בדצמבר 2024, לא ידועים. היו רק שני עדים למה שקרה, ואחד מהם כבר לא יכול לספר את הגרסה שלו. מה שידוע הוא שג'ונתן אנדיק, אז בן 43, הגיע למגרש החניה בהר מונטסראט בקטלוניה במרצדס Class-G שלו. אביו איזק (71), שהוסע על ידי הנהג הפרטי שלו, כבר היה שם. ג'ונתן החליט על המיקום והמסלול. הם קבעו ללכת ביחד, לדבר. קצת על עסקים, קצת על המשפחה, וגם על היחסים ביניהם שעברו טלטלה בשנים האחרונות, בעיקר על רקע כספי.

גלריה איזק אנדיק ( צילום: Julien M. Hekimian/Getty Images )

איזק הקים את אימפריית האופנה מנגו, ועם הון של 4.5 מיליארד יורו נחשב לאיש העשיר בקטלוניה. ג'ונתן הוא הבכור שלו. שני גברים, אב ובן, עולים את 207 מדרגות האבן לכיוון סנטה מריה דה מונטסראט, מנזר בנדיקטיני הממוקם על הר מונטסראט, שמתנשא לגובה של 1,236 מטר ונמצא 48 קילומטר מערבית לברצלונה. פירוש השם הוא "ההר המשונן", בגלל צורתו. המנזר נחשב לאתר הדתי החשוב ביותר בקטלוניה. הבתולה ממונטסראט, שפסל שלה ניצב בעומק הכנסייה של המנזר, נחשבת לקדושה האהובה ביותר בחבל הארץ ומאות אלפים עולים לנשק אותו. בכנסייה נמצאות יצירות של כמה מגדולי האמנים הספרדים, בהם פבלו פיקאסו וסלבדור דאלי. מדובר בסמל הלאומי והרוחני של קטלוניה.

האב והבן מתחילים ללכת על שביל "קאמי דה לה פיישדאס", מסלול של 5.5 קילומטר הנחשב קל יחסית ונוח למשפחות ולילדים. משמאל הצוקים המחוספסים, מימין התהום. השמיים כחולים ובהירים ואחרי כמה מאות מטרים איזק מוריד את המעיל הירוק שלבש מפני הקור, וקושר אותו מסביב למותניים. איש לא מבחין בהם כשהם הולכים על צלעות ההרים, דרך תצפיות מרהיבות, בסמוך למערות ומונומנטים בסגנון המודרניזם הקטלוני שלחלקם היה שותף האדריכל אנטוני גאודי. לקראת סוף המסלול, כשהחניה כבר באופק, הם מגיעים לקטע צר, ברוחב של בקושי מטר. שני אנשים יתקשו ללכת שם זה לצד זה. דווקא כאן אין מעקה בטיחות, גם משום שזה נחשב לקטע הליכה קל.

כאמור, לא הרבה ידוע על מה שקרה בהר בשעות הללו של אמצע דצמבר 2024, אבל לגבי דבר אחד אין כל ספק: איזק אנדיק, שנולד ב-1953 באיסטנבול והיגר כנער בן 14 עם משפחתו לברצלונה, החל למכור חולצות לחבריו בתיכון, הקים דוכן בגודל 16 מ"ר בשוק, התרחב עם אחיו נחמן לחנות ראשונה ב-1984, עבר לשוק הבין-לאומי ב-1992, ופתח מאז 2,900 חנויות ב-120 שווקים עם 16 אלף עובדים והכנסות של 3.8 מיליארד יורו ב-2025 בזכות אופנה קריאטיבית, אקלקטית, שמשתנה ומתחדשת כל הזמן. אותו איזק אנדיק עלה באותו יום לטיפוס והליכה על ההר. בנו ג'ונתן ירד משם מקץ כמה שעות כשהוא בסטטוס יתום.

ג'ונתן אנדיק ( צילום: Anadolu )

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עוד דברים שברורים: איזק אנדיק נפל מנקיק הסלע - גובה של 150 מטר - ומת במקום. ג'ונתן התקשר לשותפתו לחיים של אביו, אסטפניה קנות', שחקנית גולף בעברה, ואז ל-112, מוקד החירום, והודיע בפאניקה: "הולה, הולה, אני צריך עזרה. אבא שלי נפל. אני חושב שהוא מחוסר הכרה. בבקשה תשלחו מישהו, תשלחו אמבולנס". בסוף ההקלטה נשמע ג'ונתן מתחיל לבכות. שירותי החירום שלחו מסוק שלא הצליח להתקרב לזירה. לבסוף הגיעו למקום מחלצים וקבעו את מותו של האב.

האופציה של התאבדות ירדה מיד מהפרק. איזק חי את החיים הטובים, שט ביאכטה שלו, "נירוונה פורמנטרה", טס במטוס הפרטי הגדול בספרד ונהנה מהעבודה הקשה שהשקיע בפרויקט חייו. היו קצת בעיות משפחתיות, אבל לכאורה שום דבר שאמור היה לזעזע את עולמו. כמה שבועות לפני שמת הוא הזמין לביתו שפים ספרדים מובילים, והציע לאורחיו הרבים את המבחר מתוך מרתף היינות שלו. הוא היה דמות פופולרית בחברה הַקָּטָלָנִית. מארח, נדבן. האירוע גרם לשוק מוחלט. אפילו ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס התייחס למותו.

אנדיק דיבר מעט עברית מהתקופה שבה התנדב בצעירותו בקיבוץ, ונחשב לאחד ממנהיגי הקהילה היהודית בברצלונה ומגדולי התורמים עבורה. בחגים נהג לפקוד באופן קבוע את בית הכנסת הגדול בעיר. הוא תרם לשיקום יישובי עוטף עזה והצפון אחרי 7 באוקטובר, וניסה לנצל את כוחו והשפעתו כדי להשמיע גם את קולה של ישראל בתקשורת הספרדית ולאזן במעט את הסיקור הפרו-פלסטיני.

אנשים שניסינו לדבר איתם על אנדיק - מהקהילה היהודית בעיר, מעסקיו, מחייו הפרטיים - סירבו להתייחס לנושא. "הפלישה לסאוטה הייתה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לכל מי שקשור בפרשה הזו", אמר לי אחד מהם והתייחס למשבר המתגלגל בשבועות האחרונים במובלעת הספרדית באפריקה, שמסעיר את המדינה ואת העולם. "המוות של איזק הסב נזק כבד לקהילה ולמשפחה. אנשים היו מדברים על זה כל היום, בכל מקום, במספרות, בתוכניות הצהריים בטלוויזיה. בושה גדולה. הפלישה לסאוטה לקחה מהפרשה הזו את תשומת הלב".

לימים התבקש הבן ג'ונתן למסור את הנייד ששימש אותו באותו היום, וענה שהוא נגנב ממנו באקוודור. אלא שכלל לא נמצא איכון שלו במדינה, מה גם שהודעות ותמונות לא הועברו למכשיר החדש שלו

המשטרה המקומית סגרה את התיק כבר בינואר 2025, וקיטלגה אותו בתיקיית "תאונות". אבל היו שוטרים בתחנה שלא הרגישו שלמים עם ההחלטה. משהו נראה להם לא כשר והם המשיכו בחקירה חשאית. הם זיהו בעייתיות וסתירות בגרסה הלא-עקבית של ג'ונתן. בחקירה הראשונה, שבה לדבריו עדיין היה נרעש והמום מהטרגדיה, הוא העיד שנמצא כמה מטרים לפני אביו בזמן הנפילה. בחקירה השנייה טען שראה את אביו נופל בעודו צועק. בחקירה אחרת אמר שאביו החזיק ביד את הטלפון הנייד שלו, אבל המכשיר נמצא בכיסו של איזק אנדיק המת.

וזו לא הייתה רק העדות. האב נפל אל מותו כשרגליו מובילות, "כמו מי שגולש במגלשה", כתב אחד החוקרים. הוא סבר שלא כך נופל מישהו המחליק אל מותו. על ידיו לא התגלו סימני פציעה, כמו שאמורים להיות אצל מי שמנסה לבלום את נפילתו. גם העקבות בנקודה שממנה נפל - נעל שנמשכת ארבע פעמים קדימה ואחורה - נראו כמו מצג שמישהו ניסה להשאיר באופן מלאכותי ולא תוצאה אותנטית של החלקה. "סימן ההחלקה בקצה הצוק הראה שסוליית נעל יצרה שם לחץ מסוים על ידי שפשוף הקרקע לפחות ארבע פעמים", נכתב בדוח. החוקרים גם לא הבינו איך אנדיק האב, שעשה את המסלול הזה כמה פעמים בעבר, נפל דווקא באחד המקטעים הקלים ביותר להליכה, באזור המערות. "אזור שבו משפחות רבות הולכות עם ילדיהן", לשון הדוח.

כשהמשטרה תישאלה גם את שתי האחיות הקטנות של ג'ונתן, ג'ודית' ושרה, ואת בת הזוג קנות', העלילה החלה לאט-לאט להיפרם: סכסוך משפחתי עמוק על כספי הירושה, בעיקר על רקע רצונו של האב לארגן מחדש את הונו לקרן צדקה. החוקרים גילו עוד טפח: אישה אקוודורית-גרמנייה, פסיכיאטרית ללא רישיון, פופולרית בחברה הגבוהה בקטלוניה, שהתחילה לטפל במשפחה ב-2023 בדרכים לא קונבנציונליות בסיוע העוזרת-מתרגמת הבריטית שלה.

כל זה הוצג לשופטת החוקרת ראקל ניאטו גלבן בבית המשפט במארטורל, סמוך לברצלונה. במרץ 2025 היא החליטה שיש מספיק ראיות נסיבתיות לכך שלא מדובר בתאונה, ולכך שלג'ונתן היה חלק אקטיבי ומתוכנן במוות, והורתה על פתיחת החקירה. כעבור כמה חודשים התבקש הבן למסור את הטלפון הנייד ששימש אותו ביום שבו טייל עם אביו על ההר, אך טען שהמכשיר נגנב ממנו במהלך נסיעת עסקים קצרה באקוודור. אין במשטרת אקוודור רישום על תלונה בעניין, וגם לא איכון דיגיטלי שהטלפון בכלל היה במדינה. כשג'ונתן החליף לטלפון חדש הוא לא העביר נתונים מהמכשיר הישן. לא תמונות ולא מסרונים.

במאי 2026 הובל ג'ונתן אנדיק - סגן יושב ראש הדירקטוריון של אימפריית מנגו ‑ כשהוא כבול באזיקים לתחנת המשטרה. הוא השתחרר בערבות עצמית של מיליון יורו וחל עליו איסור לצאת מספרד. עכשיו זה רשמי: הבן הפך לחשוד ברצח אביו. המשפחה והחברה פירסמו הודעות על כך שהן בטוחות בחפותו.

ג'ונתן התפטר מתפקידו בחברה, ואופרת הסבון של משפחת אנדיק, שתמיד ניסתה לשמור על פרטיותה, פגעה במאוורר בעוצמה של כור גרעיני. כל קבוצת ווטסאפ בספרד, בחוגים העסקיים ובקהילה היהודית בקטלוניה דיסקסה על המקרה. ברובן שלטה דעה אחת: ג'ונתן אשם, עד שיימצא חף מפשע. "אנשים שלא הכירו את המשפחה, שלא היו באתר התאונה, שאין להם שום מידע חוץ מהכותרות, כבר החליטו שהוא אשם", כתב העיתונאי ג'ורדי באסטה ב"לה ונגארדיה" הספרדי. "אני חושב שהחברה תאבה לכך שזה יהיה מקרה של פשע. תאונה תהיה דבר יותר מדי בנאלי לחברה שאובססיבית לפשע ומצפה למבט מקרוב לתוך תהום נפשו של הרוצח".

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מריה ג'וליה לודרוולדט היא אקוודורית מלידה וגרמנייה דרך נישואיה, פסיכותרפיסטית לא רשומה והחברה, המטפלת-מייעצת ואשת הסוד של רבים באליטה הקטלונית. מדובר בסוג של גורו שרלטן ואניגמטי - עד שהופיעה להעיד בפרשה ביוני לא הייתה תמונה ציבורית אחת שלה - הפועלת בתחום השירותים האקסקלוסיביים והייעוץ הפרטי. היא מחזיקה בקהל לקוחות יוקרתי ובלעדי המגיע אליה בעיקר על בסיס המלצות מפה לאוזן. "לודרוולדט היא סוג של סמל סטטוס", אומר המקורב לקהילה היהודית בברצלונה. "אם היא מסכימה לטפל בך זה אומר שהמשפחה שלך דפוקה באמת".

מריה לודרוולדט ( צילום: Europa Press News/Getty Images )

ב-2023 היא התחילה בתרפיה של משפחת אנדיק. זאת הייתה המלצה של אסטפניה קנות', שותפתו לחיים של איזק, שחיפשה בכל דרך להשלים בין האב לבנו. לודרוולדט לקחה את הצד של ג'ונתן, לפחות בכל מה שקשור בוויכוח הכלכלי. היא אפילו איימה על האב שתפסיק את הטיפול אם הוא לא יעניק לבנו מקדמה על סך 40 מיליון יורו מתוך הירושה בנימוק שסכום כזה יאפשר לג'ונתן לפתוח עסק עצמאי של הלבשה ותפירה שעליו תמיד חלם, ויסייע לו להתנתק מהתלות האמוציונלית באביו. היא הפנתה את ג'ונתן ואיזק לפסיכיאטרית עם רישיון שערכה איתם טיפול אחד והגיעה למסקנה שהיחסים ביניהם הם קשר גורדי; קשים אבל כאלה שאפשר לטפל בהם. איזק הסכים להמשיך בטיפול, העניק לבנו שני מיליון יורו כמקדמה, ועוד מיליון יורו לכל אחת מבנותיו, סכומים שהורדו מאוחר יותר מהצוואה הסופית.

לודרוולדט ייעצה לג'ונתן בפרוידיאניות להתאמן על סיטואציית עימות שנקראת "מות האב": ללכת עם איזק למקום קיצוני ומסוכן, מה שנקרא בז'רגון הפסיכיאטרי "עמידה על הקצה", שבו יוכל לערוך הדמיה של רצח, ולהשתחרר באופן מטפורי מהצל הענק ומהתלות האמוציונלית הלא-בריאה באביו.

אחרי שהשופטת ניאטו גלבן החליטה על פתיחת החקירה הופיעה לעדות דמות נוספת, ג'ו, אישה בריטית המשמשת כמתרגמת והעוזרת של לודרוולדט. "לא יכולתי לישון שנה וחצי, הייתי חייבת לספר את מה שאני יודעת", היא אמרה. "הייתה בי תערובת של פחד, רגשות אשמה ודאגה שבסוף אני אשב על ספסל הנאשמים".

המטפלת ואשת הסוד לודרוולדט ייעצה לג'ונתן להתאמן על סיטואציית עימות שנקראת "מות האב": ללכת עם איזק למקום קיצוני ומסוכן שבו יוכל לערוך הדמיה של רצח, ולהשתחרר באופן מטפורי מהצל הענק שהטיל עליו

לפי העדות של ג'ו, בשבוע שלפני מותו של איזק היא נסעה עם ג'ונתן אל ההר שלוש פעמים (ב-7, ב-8 וב-10 בדצמבר), שם הם עברו על התוואי שבו ילכו בשבת. הם התעכבו ארוכות במקום שבו נפל בסופו של דבר האב אל מותו. "שאלתי את מריה ג'וליה מה היא חושבת שקרה שם", העידה ג'ו, "והיא ענתה לי שהיא מעדיפה לא לדעת כי אולי היא תהיה הבאה בתור". הגרסה שלה מנוגדת לעדות של ג'ונתן שלפיה ביקר בהר רק פעם אחת בחודש שלפני הטרגדיה, ושבחר במסלול רק בעצת חברים. ג'ו גם העידה שג'ונתן אמר שהוא מתכוון לעשות את ההליכה עם האחיינית שלו.

התביעה לא חקרה את לודרוולדט, לא האשימה אותה בדבר ואין שום רמיזה לכך שהתרגיל נועד לגרום כאב פיזי או מוות. "אתה תמיד עוזב את הטיפולים שלה בדמעות ובתחושת אשמה", סיפר מטופל לעיתון "אל פאיס" הספרדי. "היא לא מחייבת הרבה, אבל אתה חוזר שוב ושוב, ואז עם כל המשפחה, ואז עולה מפעם בשבוע לשלוש פעמים. אתה תלוי לחלוטין בה ובפתרונות שלה בכל פעם שצצה לך בעיה".

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בדוח החקירה בן 17 העמודים של השופטת היא מסתמכת על מסרונים בין האב לבן בתקופת הטיפול, שבהם לדבריה גילה ג'ונתן שנאה כלפי איזק וסלידה ממנו, והגדירה את הבן "אובססיבי לכסף".

כסף וכוח הם מוטיבים שתמיד מוצאים דרך לשזור את עצמם בעקשנות לתוך סיפורי פשע, ולאיזק אנדיק היה הרבה משניהם. הוא לא היה טיפוס כוחני, אבל ההון העצום שצבר העניק לו עוצמה. עוצמה וצרות. למשל, הוא השאיר לזוגתו קנות' רק חמישה מיליון יורו. היא חשבה שמדובר בסכום מעליב ודרשה 70 מיליון. קצת לפני מעצרו של ג'ונתן, הוא ואחיותיו ג'ודית ושרה הגיעו איתה לפשרה על 27 מיליון יורו. קנות', שהייתה זוגתו של איזק במשך שש שנים, העידה בחקירה על מערכת היחסים הרעועה בין האב לבן.

ג'ונתן, שהתחנך בפנימייה בשווייץ ובאוניברסיטה בארצות-הברית, נשוי למשפיענית פאולה נאטה ולהם ילד כבן שנה. בני הזוג מתגוררים באחד האזורים היותר יוקרתיים בברצלונה ומנהלים אורח חיים אינסטגרמי וראוותני, עם בגדי מעצבים וארוחות פאר, בדיוק ההפך מאיזק. אבל ג'ונתן הוא הבכור, הבן היחיד. הציפייה הייתה שהוא ייקח את המושכות. לפי כל העדויות, אם היה משהו שהפחיד את איזק אנדיק היה זה ניתוק הקשר עם ילדיו. הוא היה צריך צעדים של פרד אסטר כדי לשמור על האיזון שבין שמירה על הבריאות של האימפריה שהקים לבין הקשרים שלו עם ילדיו.

ג'ונתן, שכרגע מחזיק עם אחיותיו ב-95 אחוז מ-MNG, חברת האחזקות שבבעלותה נמצאת גם מנגו, היה מעורב בעסקיה בשני העשורים האחרונים, בעיקר בפיתוח וטיפוח אופנת הגברים. "לג'ונתן, הרבה יותר מהאחיות שלו, הייתה אובססיה לכסף. הוא היה אמביציוזי וחמדן", אומר המקורב לקהילה היהודית בברצלונה. "הוא היה מפעיל מניפולציות על אביו כדי להשיג את המטרות שלו. הוא לא היסס לדבר על כך שהוא שונא אותו. הוא האשים אותו והסתייג ממנו". אחרים המעורים בפרשה סיפרו לעיתונות הספרדית שהבן לא היסס, בעיקר לאחר תחילת הטיפול המשותף עם אביו, לדבר על רעיונות שקשורים במוות.

ג'ונתן אנדיק נעצר בחשד לרצח אביו איזק אנדיק, 2026 ( צילום: REUTERS/stringer )

הסכסוך האמיתי בין האב לבן התחיל ב-2014, השנה שבה החליט איזק לפרוש לפנסיה חלקית ולשוט ביאכטה מסביב לעולם, ולכן האציל על בנו סמכויות רבות. השנים הראשונות של ג'ונתן בתפקיד היו גרועות מאוד לעסקים של מנגו, ואחרי הפסדים של מיליונים החזיר איזק את המושכות לידיו, תוך כדי שהוא מאשים את המנהלים ואת בנו שגרמו לחברה לאבד את מהותה ונשמתה, ובעיקר הפקירו את הקשר עם הלקוחות.

ב-2020 הוא מינה למנכ"ל את איש סודו, טוני רואיז, שנחשב לאחראי העיקרי לחזרתה של מנגו לדרך המלך. רואיז מחזיק כיום בחמשת האחוזים הנותרים בחברת האחזקות, שהועברו אליו כחלק מהדם הרע בין האב לבן, שחש מושפל כשהכישלון יוחס לו.

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לפי קנות', בין איזק לג'ונתן היו ויכוחים מרים על כסף ועל הרצון של האב ב-2024 לשנות את הצוואה. ג'ונתן עצמו טען שהיחסים עם אביו היו רצופים ברגעי אהבה, שיתוף וחום, לצד מחלוקות משפחתיות טבעיות, אבל לדברי החוקרים, התכתבויות ווטסאפ ביניהם חשפו שנאה, מרמור, מחשבות אובדניות ואשמה. בהודעה אחת, חמישה חודשים לפני המוות, כתב ג'ונתן לאביו: "להיות אבא לבן כמוני זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. לא מפתיע אותי שחשבת שאני יכול להרוג אותך". בבית המשפט טען הבן שההודעה נמסרה במהלך הטיפול הפסיכיאטרי שעברו השניים, וכי הציטוט הוצא מהקשרו.

ההגנה בהליך הפלילי, בראשות קריסטובל מרטל, עורך דין יוקרתי ואקסצנטרי מברצלונה, לא בחלה באמצעים כדי להגן על חפותו של ג'ונתן. היא הוכיחה שהאב והבן הלכו יחד פעמים רבות במסלול על ההר, והציגה סרטון המתעד זאת עוד בתקופת מגפת הקורונה. מרטל טען שיהיה קשה למצוא חבר מושבעים שדעתו לא תהיה מוטה. "תאוריית הרצח לא מחזיקה מים", ציין, "אבל מעבר לכל היא מכאיבה, כי היא מדביקה סטיגמה לחף מפשע".

עורך הדין קריסטובל מרטל ( צילום: Europa Press News/Getty Images )

עורך הדין הציף את התקשורת והרשתות בתיעוד מצלמה ממעגל סגור מפברואר 2024, שבו נראה איזק אנדיק מועד ונופל מול בניין ברחוב בברצלונה. שני רופאים קבעו לפי הסרטון שהוא סבל מהפרעה נוירו-מוטורית, מה גם שהיה ידוע שהוא סובל מדלקת פרקים (עם זאת, בווידיאו נראה איזק מושיט את ידיו קדימה כדי לבלום את נפילתו).

ההגנה הצליחה להוכיח גם שכחצי שעה אחרי הנפילה הקטלנית פגשו שני מטיילים את ג'ונתן במקום, והוא היה כה נסער עד שמסר להם את הנייד שלו כדי שידברו עם שירותי החירום. כשהשוטרים הגיעו למקום הם שוחחו איתם אבל שכחו לקחת את פרטיהם ואי-אפשר היה לאתר אותם לצורך חקירה. מרטל טען שהשניים היו יכולים להעיד על מצבו הנואש של ג'ונתן באותם רגעים. "הציבור פשוט לא מסוגל לקבל שהעשירים והמפורסמים מתים מוות משעמם", אמר בריאיון. הוא התעקש שאין לתביעה שום הוכחה שיכולה לקשור את ג'ונתן אנדיק לרצח אביו. על שלושת הביקורים המוקדמים של הבן בהר בשבוע שקדם למוות אמר: "כמו כולם, גם הוא רצה לרצות את איזק אנדיק ושהכל יהיה מושלם".

"קריסטובל מרטל הוא עורך דין ידוע בברצלונה ואפילו ייצג את לאו מסי", אומר המקורב לקהילה היהודית בעיר. "קוראים לו 'הקוסם', גם כי הוא קצת נראה ככה, וגם כי הוא עורך הדין שאליו אתה פונה כשהמצב שלך לא טוב ואתה צריך קסם כדי לצאת מההאשמות נגדך. מרטל יודע היטב איפה ההליך הזה מתנהל. הוא עושה ממנו משפט ציבורי ככל האפשר, ואז מתלונן שזה משפט ציבורי".

ההליך הפלילי עדיין נמצא בחקירה, ולא ברור אם יגיע למשפט. על רקע ההתפתחויות האחרונות פירסמה המשטרה בקטלוניה הודעה רשמית שלפיה "החקירה אינה מתמקדת באדם מסוים, ואין עדיין ראיות שסותרות את תאוריית התאונה. אך כיוון שמדובר בחקירה תחת פיקוח של בית המשפט, איננו יכולים לספק פרטים נוספים".

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זמן קצר אחרי מות אביו מונה ג'ונתן לסגן יו"ר הדירקטוריון של מנגו ולנשיא MNG, חברת האחזקות של הרשת. האחיות ג'ודית ושרה מונו לסגניות נשיא. אבל הקידום המעניין ביותר היה דווקא של רואיז, שמונה ליו"ר הדירקטוריון ולאיש שעליו למעשה הוטלה האחריות לנווט את המערכת כולה. זו הייתה הצהרה משמעותית שהשאיר אחריו אנדיק האב, במיוחד על רקע החשיבות שייחס למשפחה בחייו: הוא נתן את מנגו, הפרויקט המשפחתי שהחל במסדרונות בית הספר, בתא האחורי של מכוניתו ובשוקי ברצלונה - לידיים של אדם מבחוץ. לזר.

ברואיז הוא ראה את הממשיך האמיתי של חזונו. אנדיק לא רק הקים וניווט את החברה, ולא רק הבין מה רוצים הקונים או איך לאזן בין מחיר שפוי לאופנה. הוא היה הרוח החיה מאחורי ההתפשטות העולמית של מנגו, שם שבחר לחברה אחרי ששתה מיץ מנגו בחופשה בתאילנד. העובדה שבחר ברואיז, כך לפי העדויות, לא נשאה חן בעיני הבן ג'ונתן. כנראה שבתקופה הקרובה נגלה אם הכעס שהתעורר בו גם גרם לו לרצוח אותו.

איזק אנדיק ( צילומים: יובל חן, שאול גולן )

מדובר בדרמה משפחתית ספקטקולרית. מנגו עדיין מתפקדת ‑ ולפי המספרים אפילו מצוין - אבל היא כבר לא עסק משפחתי. מעבר לזה, איש שם לא מסכים לדבר על מות המייסד ועל החקירה. מדובר בטאבו אפילו בשיחות לא פורמליות, אוף דה רקורד, שלא לייחוס. בכל פעם שהעליתי את הנושא, השיחה סוימה בנימוס. גם העיתונים בספרד מהססים לפני שהם מפרסמים ידיעה בנושא. מנגו היא עדיין מפרסמת ראשית עבורם.