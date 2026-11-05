פאבל פריגוז'ין קיבל את החיים עם מצקת של דבש לפה: האבא יבגני, שהקים אימפריית קייטרינג שממנה צמחו עוד ענפים מניבים בעסקים אחרים, כמו השקעות ונדל"ן. הכינוי של פריגוז'ין היה "השף הפרטי של פוטין" בגלל קרבתו לשליט בקרמלין. הוא קיבל חוזים בלעדיים להאכיל את הצבא הרוסי, בתי ספר ציבוריים ומוסדות השלטון. לפי ההערכות, האימפריה הזו הייתה שווה סכום שעל הטווח בין ההערכה השמרנית של שני מיליארד דולר לבין דיווחים של הקרן למאבק בשחיתות של אלכסיי נבלני, שהעריכה את הבעלים של חברת קונקורד ושלוחותיה בסכום של 20 מיליארד דולר.

קשה להגיד שהאמת נמצאת אי שם באמצע. פריגוז'ין מצא את הונו במסדרונות הקרמלין, מקום שלשקיפות אין בו תעודת אורח. יותר מכך, הוא הקים לאחר מכן את קבוצת שכירי החרב כוח וגנר שמלבד עזרה לפוטין במלחמותיו, סייעה בעוד אזורי לחימה, בהם אפריקה, שם השתלט פריגוז'ין על מכרות יהלומים וזהב ושדות נפט וגז, בתמורה לשירותי אבטחה ולחימה וסדנאות לימוד לצבאות במדינות מוכות מלחמה כמו סודן וסוריה. פריגוז'ין לא היה רק המייסד אלא גם המפקד הראשי של הכוח.

גלריה כוח וגנר ( צילום: Valentyn Ogirenko/Reuters )

עם האוכל הגיע התיאבון: ביוני 2023, פריגוז'ין החל להאשים את ראשי הצבא ומשרד ההגנה כי הם הונו את הציבור ואת פוטין בקשר לסיבות המלחמה ומטרותיה. הוא פתח במרד, נסוג מאוקראינה, והשתלט על שתי ערים רוסיות. המרד הסתיים לאחר יום אחד, פריגוז'ין עזב לבלארוס וההאשמות במרד נגדו בוטלו.

חודשיים לאחר מכן המטוס הפרטי שבו טסו פריגוז'ין, שני הסגנים שלו ובכירים נוספים של כוח וגנר התרסק תשע דקות לאחר שהמריא ממוסקבה לכיוון סנט-פטרבורג. זו הייתה הפעם הראשונה מאז שהארגון הוקם, ששלושת הבכירים עלו ביחד על אותה טיסה. אף אחד לא יוצא מרוסיה חי אחרי קריאת תיגר על הקרמלין ופוטין. פרטי ההתרסקות והחקירה שלה מעולם לא נודעו, אבל בדצמבר 2023 דיווח "הוול סטריט ג'ורנל" כי ניקולאי פטרושב, היועץ הלאומי ויד ימינו של פוטין, עומד מאחורי הפלת המטוס.

יבגני פריגוז'ין העביר את כל רכושו בצוואה לפאבל, בנו. פאבל נולד אמנם עם מצקת דבש בפיו, אבל עם סכנה להרעלה מציאניד: הוא היה על העדשות של פוטין. בדרך כלל מקרים כאלו מסתיימים בצורה אחת: ילדים שיורשים מיליארדים ומצליחים להפוך אותם למיליונים. פאבל פריגוז'ין הוא לא אחד מהילדים הללו. הוא ירש אימפריה ובנה עליה פנטהאוז.

פאבל פריגוז'ין ( צילום: מהאינסטגרם )

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פוטין לא הסתפק במוות של יבגני פריגוז'ין. הוא רצה בחזרה חלקים מהגולם העצום שהוא בעצמו השקיע בו ותרם תרומה ענקית לגדילתו. פריגוז'ין ג'וניור הבין שלהילחם בפוטין ברוסיה זו התאבדות סתמית. אפריקה הייתה הבייבי שלו: שם היו מרבצים טבעיים במיליארדים. הוא היה צריך רק לספק שירותי אבטחה, להרוג את מי שצריך להרוג, ולחתוך קופון של 30-25 אחוז מהכריות. חוץ מזה: מלחמות הן אינפוזיית החמצן של כוח וגנר, ומהבחינה הזו אפריקה מעולם לא מאכזבת. אין חמצן-מלחמה איכותי ותדיר יותר מאשר ביבשת.

לכוח וגנר יש כ–500 חיילים. הם שומרים על הנשיא, מבצעים הריגות מטעמו ונלחמים במורדים. בתמורה הם מקבלים רישיון חופשי לסחור בסמים ובנשק, כשלפעמים הקנים של הרובים שהם מוכרים יכולים להתהפך נגדם

הרפובליקה המרכז-אפריקאית היא אחד המודלים המוצלחים ביותר של הרחבת קשת העסקים של פאבל פריגוז'ין. מדובר אמנם בדמוקרטיה נשיאותית, אבל כמו מדינות רבות ביבשת, מדובר בדיקטטורה דה פקטו שאותה מנהל הנשיא פוסטן-ארקאנז' טואדרה. למרות שיש בה משאבים אדירים של יהלומים, זהב ואורניום, היא נחשבת לאחת המדינות העניות בעולם.

לכוח וגנר יש במדינה כ-500 חיילים. הם שומרים על הנשיא, מבצעים הריגות מטעמו ונלחמים במורדים. בתמורה חיילי הכוח מקבלים רישיון חופשי לסחור בסמים ובנשק, כשלפעמים הקנים של הרובים שהם מוכרים יכולים להתהפך נגדם. אבל פריגוז'ין הוא מודל צעיר ומתוחכם יותר מאביו, הוא חי את היום. הוא הצליח להשיג מטואדרה הבטחה והתערבות אצל פוטין שחיילי הכוח שלו לא יגויסו לצבא הרוסי. כשזה קרה, פריגוז'ין החל להטמיע את שכירי החרב הבכירים ביותר שלו בתוך כוחות הצבא, המשטרה ובעיקר המודיעין של המדינה. זה נתן לו כוח ואינפורמציה, שני מרבצי ביטחון שמהם אפשר להפיק המון-המון כסף.

פאבל פריגוז'ין ( צילום: אלבום פרטי )

העסקים של פריגוז'ין במדינה התרחבו: לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", הוא וכוחותיו השתלטו על מרבץ הזהב הגדול במדינה שמייצר 250 מיליון דולר בשנה, תוך שהם מייצאים את הזהב כרכוש ממשלתי ולא נתונים, כמובן, לשום סנקציה המכוונת נגד רוסיה מאז הפלישה שלה לאוקראינה. הוא שולט על חברות שמייצרות תרופות אופיואידיות סינתטיות, מוכר נשק לכל ארגון מורדים שרק דורש אותו, וידיו טמונות עמוק בייצור ובהפצה של וודקה ובירה מקומית. לפי ארגון היוזמה הגלובלית נגד פשע מאורגן, הכנסותיו של הכוח מוערכות בכ-400 מיליון דולר בשנה. לכוח וגנר יש מטה ראשי במלון מרכזי בעיר הבירה, שמור על ידי שומרים מכוח וגנר. אפילו שרים בכירים שרוצים להיפגש עם פריגוז'ין כשהוא מבקר במדינה, צריכים לעבור דרך מסכת של בדיקות ביטחון.

כוח וגנר ( צילום: Leger Kokpakpa/Reuters )

אבל יש סיבה לכך שפריגוז'ין, למרות המרד של אביו בקרמלין והפלת המטוס שלו, יכול לישון בשקט בבית המפואר שלו בסנט-פטרבורג בלי לחשוש מזריקת רעל או משאר תופיני המוות אשר בידיו של הביון הרוסי. הוא קנה תחנות רדיו וטלוויזיה רבות ברפובליקה המרכז-אפריקאית, ודרכן הוא משדר בצורה בלתי פוסקת תעמולה פרו-רוסית שמהללת את פוטין ומסרים אנטי-מערביים כמו הפצת המידע שלפיו ארצות-הברית משתמשת באזור ובאזרחיו כדי לבצע ניסויים בנשק ביולוגי. המלחמה ההיברידית של פוטין היא מלחמה גלובלית, ופריגוז'ין הבן הוא אחד מהחיילים שלה. כרגע, הוא עדיין נחוץ.

פריגוז'ין והכוחות שלו עוסקים גם בעוד ועוד קמפיינים של דיסאינפורמציה במדינות שכנות. יש לו את התשתית ואת הנוכחות ביבשת שרוסיה מעוניינת לשלוט בה. מדינות כמו ניז'ר, מאלי ובורקינה-פאסו, שבהן שולטות חונטות ואזרחיהן מאסו במערב בגלל העבר הקולוניאליסטי שלו וחוסר היכולת שלו למגר את הג'יהאדיסטים, והן ממהרות לחבק, להסתייע ולהסתמך על הסיוע הרוסי. במדינות מסוימות מנוגן ההמנון הרוסי במסגרות רשמיות (למשל במשחקי כדורגל, אף שרוסיה אינה משתתפת במשחק ואף אחד מהשופטים לא מגיע ממנה), ובבתי ספר מסוימים במאלי ובבורקינה-פאסו אף החלו ללמד את התלמידים על ההיסטוריה והתרבות הרוסית ואת השפה הרוסית.

פאבל קנה תחנות רדיו וטלוויזיה רבות ברפובליקה המרכז–אפריקאית, ודרכן הוא משדר תעמולה פרו–רוסית שמהללת את פוטין ומסרים אנטי–מערביים כמו המידע שלפיו ארה"ב משתמשת באזור ובאזרחיו כדי לבצע ניסויים בנשק ביולוגי

האופרציה האפריקאית הזו היא לא רק קרדינלית מבחינה גיאו-פוליטית לפוטין, מדובר גם בבלון חמצן כלכלי עצום עבורו לאור הסנקציות שהטילו עליו מדינות המערב וארצות-הברית מאז הפלישה לאוקראינה בפברואר 2022. "נכון לעכשיו, יש בין הקרמלין לכוח וגנר קשר סימביוטי של צורך הדדי", אמר מומחה רוסי לעיתון "די צייט", "הם צריכים אחד את השני. אבל בקרמלין זוכרים מי היה האבא של פריגוז'ין, ופאבל פריגוז'ין זוכר היטב מי חיסל את אבא שלו".

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כשפאבל פריגוז'ין קיבל את הירושה על האימפריה בגיל 25, הוא היה פלייבוי מפונק, אמנם עם עבר בצבא הרוסי ובכוח וגנר, אבל לא אחד שהיה מגיע למקומות שהוא הגיע אליהם בלי ויטמין פרוטקציה. בשלוש השנים שעברו מאז, הוא הכריז על התבגרותו, על הפיכתו לאיש עסקים ונושא ונותן מהמעלה הראשונה. במקום שכוח וגנר יתפרק, הוא רק הגביר את כוחו והרחיב את השפעתו, וכל זאת כאשר הכוח תחת פיקודו הצטמצם בכ-90 אחוז. אם אביו פיקד על 50 אלף חיילים, הרי שכוחו של פאבל פריגוז'ין ירד ל-500 שכירי חרב.

יבגני פריגוז'ין עם הלוחמים שלו ( צילום: Telegram channel of Concord group/AFP )

כמובן שהכוח הזה מנהל אימפריה כלכלית קרימינלית, אבל פאבל פריגוז'ין הצליח לנתק את הקשר בין כוח וגנר לתרבות של הוצאות להורג, עינויים ושאר עבירות של פשעי מלחמה, כפי שקרה ליחידה תחת פיקודו של אביו. תחת זאת, הוא שולח יחידות קומנדו מהכוח למדינות אפריקאיות שכנות, והן סוללות עבורו את הדרך (לפעמים באמצעות כוח ופעולות אלימות במיוחד), כדי שיוכל להתניע את האימפריה הכלכלית שבנה באזור, ולהתחיל להזרים מזומנים נחוצים במיוחד לקרמלין, דרך בלארוס, ומתחת לרדאר הסנקציות של ארצות הברית ומדינות האיחוד.

גם פוטין גילה בנושא הזה מידות מנהיגות אחרות. הוא ויתר על הצורך שלו לנקום ועל הצורך שלו לפרק את הכוח ולהכניס אותו תחת חסות משרד ההגנה הרוסי, ותחת זאת השאיר לבן היורש כוח מצומצם יותר והזדמנות להראות שהוא יכול להיות צינור כלכלי מועיל לקרמלין. כעת, לאחר שהוא הצליח להוכיח את עצמו באפריקה, קיימים סיכויים גבוהים שפאבל פריגוז'ין יצטרך לבנות סניפים נוספים, דומים לאלו שהוא ייסד ביבשת.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ( צילום: Pavel Bednyakov/Pool/Reuters )

לכוח וגנר יש ניסיון לחימה רב ותשתיות רבות של קשרי אנוש בלוב ובסוריה (שבה פאבל פריגוז'ין לחם בעצמו), מדינות שיכולות, תחת הנהלה טובה, לייצר מאות מיליונים נוספים לפוטין.

אבל צריך לזכור: גם יבגני פריגוז'ין התחיל את הטיול שלו מחוץ לעולם הקולינריה הממסדית בפרויקטים תקשורתיים דיגיטליים שסייעו לפוטין. הוא הקים ב-2013 סוכנות למחקר באינטרנט, שהייתה למעשה מכונת טרולים שנועדה להשפיע על ידיעות לטובתה של רוסיה על ידי משתמשים מזויפים, עיוות אינפורמציה ומניפולציה על דעות והעלאת פוסטים. בין היתר, הואשמה החברה גם בהתערבות בבחירות לנשיאות ארצות-הברית ב-2018. שנה לאחר הקמת החברה הזו, פריגוז'ין הקים את כוח וגנר, השתתף בקרבות בחצי האי קרים, והפך לאחד האנשים החזקים ברוסיה, מסלול שהוביל למותו. יבגני פריגוז'ין בנה את עצמו לתוך עמדת הכוח הזה. הוא אהב להיות מפורסם, ומתוך אהבה עמוקה ואמונה ברוסיה שאף להגיע לעמדות הכוח הכי גבוהות של קבלת החלטות. פאבל פריגוז'ין נולד לתוך מציאות דומה, כעת הוא רק מנסה לנווט אותה לדרך חדשה. בניגוד לאביו הראוותני שחיפש תמיד תשומת לב ציבורית, פאבל פריגוז'ין מתרחק ככל יכולתו מעין הציבור. כמעט שום דבר לא ידוע עליו, והוא משתדל להתרחק גם כמה שיותר מהמורשת של אביו. אצלו לא תמצאו בבית דקורציה של ראשים שאביו כרת מאויביו תלויים על הקירות.

הקרמלין ( צילום: Andrey Zyk/Shutterstock )

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אחת הסיבות שכוח וגנר רק הידלדל ולא התפזר, היא המבנה שלו. מי שהצטרף לכוח וגנר לא עשה זאת בשביל הכסף. "אנחנו למעשה קבוצה דתית", הסביר פעם מקסים שוגאליי, אחד מהיועצים הפוליטיים הבכירים של פריגוז'ין האב. קבוצה דתית אי-אפשר לפרק. אבל פאבל פריגוז'ין בעצם ירש קבוצה דתית שאמורה עכשיו לפעול אך ורק מתוך מטרה להעצים את הרווחים של המוסדות שבתחומה. זאת הדרך היחידה שלו ושל הכוח לשרוד. הייחוס המשפחתי שלו והכוח שצבר כוח וגנר, לא יאפשרו לפוטין לתת בו אמון צבאי גבוה כל כך.

ההצלחות הכי גדולות בשנתיים האחרונות במלחמה יוחסו לכוח וגנר. המרד היה מכה גדולה לאגו של פוטין אבל גם למאמצי המלחמה שלו. ברור שלכוח וגנר יש אינפורמציה עצומה על הצבא ועל מוסדות הכוח ברוסיה, ועוד יותר ברור שיש בשורותיו המון חיילים וקצינים שיודעים מהו עקב אכילס של הקרמלין ושל פוטין ולכן ההתנהלות של הקרמלין כלפי פריגוז'ין הבן היא של "כבדהו וחשדהו". ברגע שלא יהיה בו צורך, הוא לא יהיה.

הסמל של כוח וגנר

במקום לגייס עשרות אלפי לוחמים בבתי כלא רוסיים, כפי שעשה אביו, ולהפוך אותם למכונות מלחמה רצחניות וחסרות חמלה, פאבל פריגוז'ין הוא יותר דיפלומט. הוא בונה קשרי אמון, הוא מצליח לדחוק את ארצות-הברית ואת צרפת מהשפעתן באפריקה ולהחדיר לשם את העמדה הרוסית. אי-אפשר לדעת אם האגו של פריגוז'ין יחנה במקום הזה ולא יבקש עוד ועוד כוח והשפעה כמו אביו. מה שברור הוא שאף אחד כבר לא מזלזל בו. לאחר המוות של אביו בהתרסקות המטוס, שני גופי מודיעין רוסיים ביקשו מפוטין להעניק להם את מה שנשאר מכוח וגנר. רבי-מרגלים עלו לפוטין וביקשו שיעניק להם את מכונת הרעל ואת שירותי החיילים של וגנר. פאבל פריגוז'ין הצליח למנוע זאת.