הדיון בנושא האיראני ממוקד כיום בשאלה אם יתחדש העימות הצבאי, אבל דווקא מהלכים לא־צבאיים מסתמנים כאלה שעשויים לקבוע את עתיד העימות ואף את גורל המשטר בטהרן. בראשם ניצב חנק כלכלי שמשית טראמפ על איראן מאז אוגוסט השנה ומביא בהדרגה לקריסת כלכלתה. על רקע זה עולה השאלה אם ניתן באמצעות הלחץ הזה לממש את היעדים שהצבא התקשה להשיג, בפרט ריכוך העמדה האיראנית בנושא הגרעין, לצד ערעור המשטר האיסלאמי מבית.

המערכה הכלכלית מונהגת בידי מזכיר המדינה, רוביו, ולצידו הווארד לוטניק, שר המסחר, וסקוט בסנט, שר האוצר, שקבע באחרונה כי בעקבות הסנקציות איראן הופכת ל"חיה פצועה שנדחקת לפינה, ובשלב הראשון עלולה להגיב באלימות, אך בהמשך תוחזר לשולחן המו"מ מרוככת יותר".

וושינגטון מקדמת כמה מאמצים: מצור ימי שמונע ייצוא נפט (כמויות מצומצמות מועברות בנתיבים יבשתיים או באמצעות הברחת נפט דרך עיראק); פעילות נגד צי הצללים הכלכלי האיראני הכולל מערך ענק של חברות קש (מחלקת המדינה הציעה באחרונה פרס של 15 מיליון דולרים למי שיספק מידע על רשתות מימון חשאיות של משמרות המהפכה); ופתיחה בכוח של מצרי הורמוז ליצוא נפט של מדינות ערב, למרות מתקפות איראניות מתמשכות, דבר שמאפשר ייצוב יחסי של מחיר חבית סביב 90 דולר.

גלריה חיילים באימונים בטהרן ( צילום: Atta Kenare/AFP )

טראמפ נהנה משינוי מסוים במדיניות סין שלאורך שנים סייעה לטהרן לעקוף סנקציות. בייג'ין ממשיכה להקל על האיראנים אך בהיקף מצומצם יחסית, בשל חוסר רצון להישאב למשבר במפרץ. הסינים הקטינו את יבוא הנפט מאיראן מכ־1.4 מיליון חביות ביום בראשית השנה לכ־300 אלף בלבד כיום, וטראמפ מצידו נזהר מהטלת סנקציות על בנקים וחברות סיניים, בין היתר משום שגם הוא תלוי ביבוא חומרי גלם מסין.

השפעת המצור על המשק האיראני, הסובל גם כך ממשברים כרוניים, דרמטית. הכלכלן איל השקס ממפה בשיחה את מוקדי המשבר: "היקף יצוא הנפט הוא הנמוך ביותר מאז המהפכה; האינפלציה נסקה לכ־90%; האבטלה ל־10% (זהו הנתון הרשמי, בפועל הוא כנראה גבוה יותר, ובולט בקרב הצעירים שכרבע מהם מובטלים); נרשמת עלייה של כ־90% במחירי מוצרים בהשוואה לשנה שעברה, דבר שמורגש במיוחד בתחום המזון; המשק התכווץ בשיעור של כ־10%; והמטבע מתרסק (דולר אחד שווה כיום 2.9 מיליון ריאל איראני בהשוואה ל־1.6 מיליון ערב המערכה)".

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ההתנודות במשק מורגשות היטב בחיי האזרח, שגם כך חווה מצוקה תמידית. מאז הקיץ ניכר צמצום גובר ברכישה ובצריכה, בבתי המרקחת מורגש מחסור מתמשך בתרופות או שמחיריהן גבוהים מאוד, החיסונים נגד שפעת במדינה בוטלו, והפסקות החשמל "הרגילות" הפכו שכיחות יותר, דבר שבלט השבוע בצילומים של הנשיא מסעוד פזשכיאן שתועד בלשכתו לבוש מעיל ועובד לאורה הקלוש של מנורת שולחן, כשהוא פונה לאזרחים לחסוך ולהפגין הבנה נוכח האתגר הלאומי. בקרב הכל מקנן חשש לקראת החורף, ובפרט מאזהרות הנשמעות לגבי צמצום באספקת גז לחימום.

חיילים איראניים ( צילום: Atta Kenare/AFP )

נוכח חוסר הפופולריות של המלחמה באיראן בקרב הציבור האמריקאי, שהיה לו משקל גדול בתבוסת טראמפ בבחירות האמצע, נראה שהנשיא מקווה לפריצת דרך בנושא הגרעין גם בלי מאמץ צבאי. הבעיה המרכזית היא שעד כה ולמרות הפגיעה הקשה בו, לא ניכרים סימני התערערות של השלטון, קל וחומר רמיזות על כוונתו להתקפל מעמדותיו הנוקשות. נהפוך הוא. המשטר שהפך קיצוני יותר מאז "שאגת הארי" עם התחזקות משקל משמרות המהפכה בו, מפגין נוקשות בסוגיה שנתפסת בעיניו כמפתח לשרידות, וייתכן שאף שוקל הסתערות לפצצה. טהרן גם ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ בטענה שהן מסייעות לאמריקאים, ואף מפזרת איומים כפי שעשה מפקד משמרות המהפכה ווחידי השבוע, כשהכריז כי אם המערכה תתלקח, היא צפויה לגלוש מעבר למזרח התיכון.

החוקר האיראני־אמריקאי, ד"ר אראש עזיזי: "לפחות כרגע קשה לזהות סימנים של תסיסה. למשטר יש מנגנוני שליטה חזקים, הוא מגייס את התומכים שלו ברחובות, ולמרות המשבר הכלכלי הקשה בכל זאת מסופקים לציבור צורכי קיום בסיסיים"

"הקריסה הכלכלית מעוררת ויכוח בצמרת האיראנית בין הקיצונים לקיצונים יותר, ולפי שעה אין הכרעה לכיוון הגמשה או התרסה", מסביר בשיחה שלשום פרופ' מאיר ליטבק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת ת"א, ומוסיף: "המצב הזה נוח יחסית לאמריקאים, אבל בלתי נסבל מבחינת טהרן, וכדאי לשים לב לקולות בהנהגה שגורסים כי לא ניתן להשלים עם המצב הנוכחי, דבר שמשקף אולי מחשבה על מתקפת פתע".

לכך התווספו השבוע דיווחים על הערכות בקרב מקבלי החלטות בישראל ולפיהן איראן מאיצה את ייצור הנשק הכימי (לצד ההפקה הסדרתית של טילים ארוכי טווח), מה שנראה כמו ניסיון לדרבן את וושינגטון לעימות צבאי. מכל מקום, הדיווחים משקפים את הפער בין ההשתבחות כי האיום האיראני מוגר למציאות בפועל.

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בינתיים לא ניכרת תסיסה בציבור, בוודאי לא כמו המחאה ערב "שאגת הארי" שדוכאה באכזריות. אומנם התקיימו הפגנות בכמה ערים בפרט של נהגי משאיות ושל גמלאים שלא קיבלו קצבאות, אך הן לא מצטברות בינתיים לגל. כמו בעבר גם עתה אין למחאה הנהגה, ארגון או חזון, ויש ציבור שכבר שבע אכזבה מ"העזרה בדרך". "לפחות כרגע קשה לזהות סימני תסיסה", מסביר בשיחה החוקר האיראני־אמריקאי, ד"ר אראש עזיזי, "למשטר יש מנגנוני שליטה חזקים, הוא מגייס את תומכיו ברחוב, ולמרות המשבר הקשה מסופקים לציבור צורכי קיום בסיסיים".

כל זה מציף מחדש את השאלות מה היעד המרכזי במערכה נגד איראן, ומה ניתן לממש. טראמפ רואה באיום הגרעין משימה מרכזית, אך נדמה שבישראל ממשיכים לדבוק גם במיטוט המשטר (כפי שמשתקף בהכרזות נתניהו, כ"ץ וראשי המוסד הקודם והנוכחי), אף שהניסיון לשנות את המציאות באמצעות שילוב של מאמץ אווירי, עריפת הנהגה, קילוף מיכולות צבאיות (בעיקר אוויריות), עידוד מיעוטים (כורדים) וקידום חלופות מוזרות (הכתרת אחמדינג'אד) - נכשל. על הפער הזה העיד טראמפ השבוע: "הפלת המשטר אולי אפשרית, אך אינה מטרה או אמת מידה להצלחה. אני ממוקד בכך שלא יהיה לטהרן נשק גרעיני".

המשך השקעה עיקשת במיטוט המשטר פגע ועוד יפגע במיקוד המאמץ בפרויקט הגרעין, גדול האיומים על ישראל, ומעלה סימן שאלה מדאיג לגבי המסוגלות ללמוד ממשגי העבר (וכל זאת לאחר 7 באוקטובר) ולהבחין בין פנטזיות ליעדים מפוכחים. מיטוט המשטר אינו בלתי אפשרי. ואולם, כפי שלימדה ההיסטוריה של המזרח התיכון, אם יתרחש יהיה זה בעקבות תהפוכות מבית (כמו האביב הערבי והפלת משטר אסד), בעוד התערבות חיצונית תוך ניסיון להנדס מציאות, בפרט במעורבות ישראלית, מובילה לכישלונות במקרה הטוב ולנזק חמור במקרה הפחות טוב.



