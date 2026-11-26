"זה טירוף הדעת, אין דרך טובה יותר או עדינה יותר להגיד זאת", אומר "אדם", גורם ביטחוני בכיר שהיה מעורב בתכנון ובהוצאה לפועל של שתי התקיפות הקודמות על איראן, ובקיא מאוד בפרטי התכנון של התקיפה השלישית, אם וכאשר זו תצא לפועל.

הוא עוצר לרגע את שטף הדיבור ואומר שהוא מחפש מילים קצת יותר מתונות ופחות מעוררות פחד. ואז הוא מניד את ראשו מצד לצד בתנועת שלילה וממשיך: "אני מצטער, אבל אין לי דרך אחרת להגדיר זאת. זה פשוט טירוף הדעת, יציאה מאיפוס בכל כך הרבה ממדים ורבדים. המערכה מול איראן תקועה, ובמצב הזה לא מעט מפקדים בכירים בצה"ל ובמוסד מצטרפים לדעה של נתניהו, או לפחות למה שהוא מציג כדעתו, כי הרי אף פעם אי-אפשר לדעת מה קורה אצלו בתוך הקאבסה, ובטוחים שכשלנו בהפעלת כוח. פשוט כי לא הפעלנו מספיק כוח".

ואת הכוח הנוסף, זה שישראל וארצות-הברית לא הפעילו עד היום, יש בכירים בצה"ל שמשוכנעים שצריך להטיל, תרתי משמע, על משק האנרגיה, משק החשמל ותשתיות קריטיות אזרחיות נוספות באיראן.

"אדם", שראה כבר כמה דורות של מפקדים בכירים בצה"ל, מוסיף: "יש אנשים רציניים במטכ"ל שסבורים באמת ובתמים, וזו דעתם המקצועית - שאני מתנגד לה אבל בטוח שהיא באה ממקום כן ואמיתי שמאמין שזו הדרך - שיש עוד קונץ פטנט אחד שלא ניסינו, ואם ננסה אותו, נגיע להישגים הנדרשים. זה תמיד הקונץ שלא הופעל.

"תוכנית ההתקפה שישראל וארצות-הברית מגבשות כוללת, איך נאמר זאת בעדינות, הרבה מאוד רכיבים שישראל מאוד מרוצה מהם. וצריך לזכור שאלה בינתיים תוכנית והכנות בלבד. אומרים לצבאות להתכונן והם מתכוננים, בלי קשר לסיכויים שלדעתם באמת יקרה משהו בסוף.

גלריה בנימין נתניהו עם הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר ( צילום: שירה קינן, משרד הביטחון )

"אבל אם זה יקרה, וטראמפ ילך עם נתניהו כי הוא עצמו לא רוצה לצאת לוזר, ויכפיל את ההימור עכשיו, כשהוא לא צריך להיבחר שוב, ובחלון הזמנים הקצר שיש לו עד להשבעת בתי הנבחרים – אם הוא יאשר את התקיפה העצומה הזו, אז לדעתי ישראל עלולה לעשות פה מהלך שגוי באופן עמוק. גם כי היא תואשם, ובמידה מסוימת בצדק, במשבר הומניטרי קשה במדינה של 90 מיליון איש, שמצבם והנגישות שלהם לשירותים קריטיים מראש לא מדהימים, וגם במה שאיראן תעשה בתגובה לפעולה כזאת נגדה. התגובה תבוא והיא תהיה יותר קשה, יותר ממוקדת, יותר יעילה. תאר לך שהאיראנים 'רק' יפציצו ויהרסו את מתקני התפלת המים של סעודיה, שהם ממש מטרות קלילות עבורם. הרי זה לבד ‑ והם יכולים לעשות הרבה יותר מזה - ייצר משבר מים מתוקים מטורף במפרץ".

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לא מדובר באדם שאפשר לכנות "צמחוני" והוא לא דיבר כך לפני שתי התקיפות הקודמות. בראשונה תמך. "חשבתי שפרויקט הגרעין שלהם מתקדם מדי, שהם צברו יותר מדי אורניום מועשר בדרגה כמעט צבאית, שצריך לדפוק להם את מערך ההעשרה הסדרתי וגם את המדענים שהתחילו לפרוץ קדימה", הוא מסביר. "ב-CIA התריסו אז בפני העמיתים מישראל, 'איך הם יפרצו לפצצה אם אין להם אישור של המנהיג, חמינאי האב, שלא הסיר את הפתווה שלו שקבעה שגרעין הוא נשק אנטי-איסלאמי?'. אני זוכר שבישיבה אצל הרצי הלוי אחד הקמ"נים הסביר זאת בעזרת פסוק מהמשנה על 'הלכה היא ואין מורין'. כלומר, הרבי לא אישר לי לעשות את זה, ואם אשאל אותו הוא יגיד לי לא לעשות. אבל בעצם הוא מתכוון שאני כן אעשה. וכך המדענים עם חמינאי. בקיצור, חשבתי שהאיראנים תפסו יתר ביטחון עצמי וצריך להעמיד אותם ואת הפרויקט שלהם במקום".

באשר לסיבוב השני הוא היה מסויג מאוד באשר ליכולת של המוסד - ובנגררת, של ישראל - להפיל את השלטון בטהרן, הסיבה שבגללה נפתחה המלחמה בפברואר. הא ותו לא. "אבל חשבתי", הוא מוסיף, "שגם אם תקרוס כל הפקקטה ג'יניוס פלאן (תערובת של יידיש ואנגלית על התוכנית הגאונית הדפוקה, ר"ב), כמו שכל ילד היה יכול לחזות, ורבים אכן חזו, עדיין היו לנו מטרות רבות משלנו שהפגיעה בהן הייתה חשובה, לצד מחיריםשאז, במונחים של הסבב הקודם, היו יותר מסבירים".

ומה השתנה כעת, למה אתה כל כך מודאג? "כי אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מאוד מסוכן. אנחנו שוב חושבים שאנחנו מבינים את היריב, למרות שהניסיון רב-השנים עם האיראנים מוכיח שלא ממש ידענו, ובעיקר לא ממש חזינו, איך הם יגיבו. ניסינו שנים לסכל להם את פרויקט הגרעין. היו לא מעט הצלחות נקודתיות אבל לא עריפה של התוכנית, שגדלה והלכה והולידה מתוכה חומר בקיע למשהו כמו 11 וחצי פצצות. ממבצע עם כלביא חזרנו עם הרבה גאווה על ההצלחות, אבל גם ידענו שזו לא תהיה הפעם האחרונה. ולנוכח העובדה שאת האורניום לא השמדנו, ולא לקחנו אותו איתנו הביתה, כלומר האיום נותר מובהק, ומאחר ששוב טעו בהערכה כמה זמן ייקח לאיראנים לשקם את פרויקט הטילים, החליטו אצלנו ללכת על משהו הרבה יותר רחב, שאם יצליח, יפתור לנו את כל הבעיות בבת אחת: הפלת השלטון והמלכת מישהו משלנו במקום.

"מישהו במוסד חשב שכששמים את הכל על קובץ אקסל זה דווקא נראה משהו אפשרי לביצוע, אבל בפועל שום דבר לא עבד. ובמקום חמינאי האב, שהיה אדם אכזר וקיצוני אבל גם פוליטיקאי מחונן ואיש מתוחכם, קיבלנו את הבן שלו, שהיה קיצוני שבקיצונים עוד לפני שהרגנו לו את האבא, האמא, האישה והבת, מה שבוודאי לא מביא אותו לכיסא השליט עם וייב חיובי כלפינו".

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בששת השבועות שקדמו לבחירות בישראל ניסה בנימין נתניהו להפוך בקשה אמריקאית להיערך לאפשרות של תקיפה משותפת - לדחיפה לתקיפה ממש. וכשנתניהו רוצה משהו, הוא יודע היטב להביע זאת. הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד חיל האוויר עומר טישלר בלמו את העיתוי. זמיר לא ראה צורך צבאי מיידי, והשניים הבינו היטב את המשמעות של שליחת אנשים לקרב כשהם חושדים שהמטרה היא להציל את עתידו הפוליטי של ראש הממשלה.

האלוף שלומי בינדר ( צילום: דובר צה"ל )

קצינים בחיל האוויר השמיעו את החשש, וטישלר נקט מדיניות של שקיפות והעביר לנתניהו את הדברים. זו הייתה עמדה אמיצה בזמנים לא פשוטים, להתעקש על שלך מול פוליטיקאים שניסו לעשות במערכת כבתוך שלהם. עוד ידובר על אודות מאחורי הקלעים של הימים הלחוצים והדרמטיים הללו. את התוצאה – ישראל לא יצאה למתקפה - יש לזקוף לפחות חלקית לזכות זמיר וטישלר, בעיקר לרמטכ"ל, שראה חובה חוקתית לוודא שהציבור בישראל ילך להצביע בלי הפרעות חיצוניות.

אבל כאן כנראה הרגיש זמיר שהחובה החוקתית שלו הסתיימה. גם קודם, התנגדות לא הייתה עקרונית למלחמה נוספת. גם אחרי הבחירות היו הסתייגויות מתקיפה מיידית, אבל ההכנות נמשכו. ומהשעה 22:00 ב-27 באוקטובר, העמדה שהציגו בכירי צה"ל בדיונים הייתה שאם תיווצר הזדמנות לתקוף עם ארצות-הברית, יש לנצל אותה. רק שגם גם אז הם הדגישו: אין דחיפות לצאת לתקיפה ישראלית עצמאית.

כדאי להתעכב על ההבדל הזה. האיום האיראני לא נעשה קיומי יותר ברגע שטייס אמריקאי מצטרף לטייס ישראלי. ההשתתפות האמריקאית משנה את היכולת הצבאית ואת המחיר הצפוי. היא גם מקילה מאוד את ההסבר בתוך צה"ל: ארצות-הברית יוצאת למלחמה, ואנחנו ממילא בסיפור, אז חייבים להצטרף. אלא שבינתיים, כך לפחות חשים גורמים בכירים בבית הלבן ובצמרת הממשל, ישראל מפעילה לחץ כדי שאמריקה תחליט לצאת. קשה לשכנע את בעלת הברית לפתוח במלחמה ואז להציג את ההצטרפות אליה ככורח שנכפה עלינו.

התוכנית מדברת על ימים ספורים של תקיפות, אבל גורם ביטחוני תוהה: הרי צריך שגם איראן תסכים לזה, אבל למה שמי שהחריבו לו את התשתיות יעצור בסיטואציה הזאת?

ואם זמיר וטישלר הבינו מה פסול במלחמה שתשבש בחירות, מה בדיוק נפתר עם סגירת הקלפיות? הבחירות נועדו לאפשר החלפת שלטון - בחירת פרלמנט שממנו תיבנה קואליציה שתרכיב ממשלה חדשה. ממש לפני הבחירות חשפנו כאן את התוכנית של נתניהו: מלחמה, או איום רציני בכזו, בתקופה שבה גדי איזנקוט מנסה להרכיב קואליציה, יכולים לשבש את המהלך, להפעיל עליו לחץ להשאיר בלשכה את מי שהבוחרים ביקשו להחליף, ולצרף את הנשיא טראמפ ללוחצים על מחנה השינוי להקים ממשלת אחדות. החשיפה של אז הפכה למציאות של היום.

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לשכת נתניהו אומרת שהחלטותיו מונחות על ידי שיקול אחד בלבד: ביטחון ישראל ואזרחיה. ובכל זאת נדרשת תשובה לשאלה מה השתנה באופן שמחייב פעולה דווקא עכשיו. אחרי כל ההכרזות על "הסרת האיום הקיומי לדורי דורות ונצח נצחים", הציבור זכאי לתשובה מפורטת יותר לשאלה למה נתניהו שוב מדבר על הסרת האיום הגרעיני "לצמיתות", ושוב על הפלת המשטר, כשהפעם נכרך בכך שימור כהונתו.

אפשר כמובן לשאול את האלופים הדוחפים למהלך מה גורם להם לחשוב שהפעם זה יעבוד. אם כל ההישגים הצבאיים הקודמים לא הביאו לתוצאה הרצויה, מה יועילו עוד כמה ימי הפצצות? זו שאלה מתבקשת, אבל היא מחמיצה את ההיגיון המסוכן מאחורי התוכנית.

יש עדיין מי שמציגים לאמריקאים תקווה להתקוממות נגד השלטון. אחרים, יש שיגידו הרוב המכריע בצמרת צה"ל והמוסד, כלל לא ממתינים להפיכה, שנראית להם כמו חלום רחוק. מבחינתם, גם אם האייתוללות יישארו בכיסאותיהם, אפשר להחזיר את איראן עשרות שנים לאחור: להרוס את משק הנפט, לפגוע באספקת החשמל ובתשתיות הקריטיות, ולהפוך מדינת ענק לכזאת שמתקשה לתפקד. כך, הם מקווים, יהיה לה פחות כסף, פחות יכולת ופחות פנאי לבנות טילים ולהתקדם לגרעין. המשטר יוכל להמשיך לשנוא אותנו מתוך ההריסות.

רומן גופמן ( צילום: חיים צח/לע"מ )

זה היגיון שאפשר להבין. משום כך הוא מפחיד הרבה יותר מעוד הבטחה חלולה על ניצחון מוחלט. כאן החורבן עצמו הוא ההישג המבוקש. מיליוני בני אדם שיתקשו לחיות אינם תקלה שהתוכנית מקווה למנוע; הקושי של מדינתם להתקיים הוא חלק מהמנגנון שאמור לייצר לנו ביטחון.

אחד מבני שיחי השבוע דימה את האמונה הזאת לכדורגל: "כשאתה בפיגור, השחקן שעל הספסל הוא תמיד זה שהכי חסר במגרש". את מה שעשינו אפשר למדוד מול התוצאות, אבל את מה שעדיין לא עשינו אפשר להמשיך לדמיין כפתרון מושלם. תקיפת התשתיות שטראמפ בלם בעבר ממלאת עכשיו את התפקיד הזה. אילו רק נתנו לנו, אומרים לעצמם מצדדיה. עכשיו צריך לשכנע שייתנו.

כפי שדיווחנו בכותרת הראשית של "הניו יורק טיימס" בשבוע שעבר, טראמפ עדיין לא החליט. בממשל יש מחלוקת עמוקה על חוזק המודיעין ועל התבונה בעוד מתקפה. ראש המוסד רומן גופמן וראש אמ"ן שלומי בינדר הם הנציגים הבכירים של ישראל המציגים את המודיעין העדכני ביותר על מאמץ ההתחמשות והשיקום האיראניים. גופמן נפגש בוושינגטון עם ראש ה-CIA, ובינדר דיבר עם בכירים אמריקאים. אלה מצידם מרגישים, אחרי שיחות עם נתניהו וישראלים נוספים, שמבקשים למכור להם דחיפות, וחושדים שהמודיעין משמש את ראש הממשלה כדי למשוך אותם בחזרה למלחמה.

מראשי ארגוני מודיעין מצופה להביא לוושינגטון גם את המידע שמפריע לתקיפה, ואת האפשרות שמבצע מוצלח יסתיים בכישלון מדיני. כשהם מזוהים, בצדק או שלא, עם מסע השכנוע של נתניהו, גם מידע אמיתי מסתכן בכך שיתקבל כחומר הסברה. גופמן מזוהה כשלוח אישי של ראש הממשלה ויש שחושדים בו כי הם חושדים בנתניהו. בינדר מזוהה כקצין מקצועי שנשלח על ידי הבוס שלו, הרמטכ"ל זמיר, אבל בכיר אמריקאי טען: "נדמה לי שהם באו למכור לנו דחיפות בצד האיראני. זה מדויק שהם מזהים דחיפות באחד הצדדים, אבל לדעתי לא בטהרן אלא דווקא כאן אצלנו". ישראל חוששת, כך לפי הבכיר, שאחרי כניסת בתי הנבחרים החדשים בינואר, לא יהיה יותר סיכוי להביא את ארצות-הברית לתקוף. לטראמפ פשוט כבר לא יהיו התקציבים לעשות זאת.

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למסע הזה מצטרפים הנשק הכימי והטענות על יכולות ביולוגיות של איראן. גם מידע מוצק על פיתוח עדיין לא מוכיח שיש נשק מבצעי, ובוודאי לא איום שמחייב מלחמה מיידית. בין פיתוח יכולת לבין ההחלטה להשתמש בה יש מרחב זמן. בעיקר צריך להסביר איך כל זה מוביל למסקנה שיש להחריב את משק הנפט והחשמל של מדינה שלמה.

שלושה גורמים ישראלים ואחד אמריקאי מטילים ספק כבד הן באפקטיביות של נשק כימי על טיל בליסטי והן באפשרות למנוע לאורך זמן את חידוש היכולת הזאת באמצעות הפצצות. הם גם מתקשים להבין מה הרווח האסטרטגי שאיראן תשיג משימוש כזה נוכח התגובה שהיא תזמין. על הטיעון הכימי בתוך ההצדקה למלחמה אמר הגורם האמריקאי: "הוא שולי לגמרי, זה בולשיט".

האמריקאים גם קוראים אחרת את אותו מידע. לפי מקור אמריקאי, בשתי סוכנויות מודיעין מעריכים שההאצה האיראנית נועדה להרתיע מפני פגיעה נרחבת בתשתיות ובאזרחים. כלומר, מאמץ שהם מפרשים כהרתעה מפני החרבת איראן הופך אצלנו לנימוק להחריב אותה. אפשר לחלוק על ההערכה האמריקאית, אבל אי-אפשר לדלג על המחלוקת ולהחליט שהתוצאה היא "אין ברירה".

על הרמטכ"ל לומר מה המהלך ישיג. אם הוא לא עושה זאת מחשש ממכונת הרעל או מנתניהו, כפי שמתאר הבכיר, מדובר בכשל פיקודי עוד לפני שהמריא מטוס אחד

"אדם" ושניים מעמיתיו מודאגים מעניין נוסף, שמפניו הזהרנו כמה פעמים כאן בעבר. הוא מכנה זאת "ההחלדה של מערכות הבדיקה, האיזונים, הבלמים והטלת הספק". התזה שלפיה הדרך להתמודד עם המשטר האיראני עוברת דרך החרבת חלקים גדולים מהמערך האזרחי במדינה, הייתה אמורה, במצב נורמלי, "להיות מאותגרת בידי מערכת בקרה ואזהרה, לצד דנ"א של פתיחות, הקשבה ונאמנות למקצוע של המערכת במלואה ושל כל מכלול בפני עצמו - אמ"ן, אגף מבצעים, חיל האוויר.

"אבל אלו לא זמנים נורמליים, ותחת השחיקה של חופש הבעת הדעה יש היבטים רבים שלא נשקלים ושאלות שלא נשאלות, בין אם בגלל הפחד ממכונת הרעל או ממבטו הרושף של נתניהו, ובין משום שחלק מהבכירים באמת תומכים בתוכנית. אז כמעט כולם חוששים להביע דעה נגד נקיטת פעולה, כדי לא לצאת פוסי או כמי שעוינים את מדיניות נתניהו".

קצין בכיר במילואים באמ"ן מוסיף כי "גם לפני התקיפה בפברואר שרר מצב דומה. בצה"ל היה סוג של קונצנזוס שהתוכנית להפיל את השלטון באיראן לא תצליח, וגם ידעו לתקף את זה מחקרית. היו גם אמירות שהטילו ספק מחמיר בסיכויי הצלחת ההפיכה, כולל מכתב מאופיר (רח"ט מחקר, ר"ב) בתפוצה רחבה, עד נתניהו. אבל מעבר ללעשות את המתחייב בשביל הפרוטוקול ועבור ועדת החקירה העתידית, הקול הזה כמעט לא נשמע".

הגורמים שעימם שוחחנו הדגישו שהם לא חושבים שסוגיית הנשק הכימי נופחה מכוונה רעה. לא חייבים להניח שמישהו ישב בחדר והמציא תירוץ. אבל התהליך יכול להיות מסוכן דווקא משום שאנשים מאמינים בו: קודם משתכנעים שחייבים לפגוע בתשתיות, אחר כך שכל חלון ההזדמנויות עומד להיסגר, ואז כל ידיעה שתומכת בתקיפה זוכה להגברה. השאלות שמפריעות לה נדחקות לשוליים. כך משכנעים אחרים, ובדרך גם את עצמנו.

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חלון ההזדמנויות נמדד גם בריכוז כוח האש האמריקאי באזור ובזמן שנותר עד כניסת הקונגרס החדש. בכירים אמריקאים קושרים לכך את הלחץ הישראלי. נושאת מטוסים שעומדת לעזוב ושינוי במאזן הפוליטי בוושינגטון הם שיקולים בתכנון ולא הוכחה שמלחמה נחוצה. השעון הדוחק ביותר אינו בהכרח השעון האיראני. זה גם השעון של נתניהו, ושל ההרכב הפוליטי הנוח לו בוושינגטון.

ומה אמור לקרות אחרי ההפצצות? כשמקור אמריקאי מתאר תוכנית שעלולה להשאיר חלק גדול מאיראן בלי חשמל, המשמעות אינה עוד כתם אדום על מפת מטרות. חשמל מפעיל גם בתי חולים, משאבות מים, קירור מזון ותרופות. הרס משק האנרגיה עלול לייצר אסון שיימשך הרבה אחרי סיום המבצע. מי שמתכנן להחזיר מדינה עשרות שנים לאחור, מתכנן גם את תנאי החיים של האנשים שיישארו שם. ישראל תישא באחריות לתוצאות שתוכל לצפות מראש, גם אם השקופית במצגת תיקרא "פגיעה ביכולת השיקום".

מה גם שאיראן לא חייבת להסכים לתפקיד שיועד לה. כפי שאיימה, היא יכולה להגיב נגד תשתיות הנפט, החשמל וההתפלה במדינות המפרץ. במדינות הללו אנשים זקוקים למים גם כשאצלנו בטוחים שהם צריכים לקבל בהבנה את הסיבוב הבא. תגובה כזאת עלולה להרחיב את האסון, לפגוע בכלכלה העולמית ולהפוך את ישראל בעיני שותפותיה לגורם שהמיט עליהן מלחמה שאותה ביקשו למנוע.

בתוכניות מדובר על ימים ספורים של תקיפות. אחד המרואיינים לכתבה זו שואל את השאלה שהייתה צריכה להופיע בתחילת כל דיון: למה שאיראן תעצור בסיטואציה הזאת? כדי לתכנן מלחמה שתסתיים בתוך כמה ימים צריך שגם הצד השני יסכים. אין סיבה להניח שמי שהחריבו לו את התשתיות יפסיק לירות מפני שהתוקף סיים את רשימת המטרות.

מידע על פיתוח נשק כימי עדיין לא מוכיח שיש נשק מבצעי, ודאי לא בטווח מיידי. גורם אמריקאי אמר על הניסיון להצדיק בכך את המתקפה: "האיום שולי לגמרי, זה בולשיט"

ואם המשטר ישרוד, כפי שהתוכנית אמורה להביא בחשבון, במה יאיימו עליו בסיבוב הבא? אחרי שפגעו בנכסים היקרים ביותר שלו, מה ישכנע אותו להתפשר על הגרעין? למה שיסכים שהוא לא זקוק לנשק שימנע מאיתנו לעשות לו זאת שוב? מדינה ענייה יותר אינה בהכרח מדינה מסוכנת פחות. אין שום הבטחה שמשטר ששרד את החורבן יעדיף לשקם את בתי אזרחיו לפני שישקם את כוחו שלו.

לכן האחריות של הרמטכ"ל זמיר לא הסתיימה במניעת מלחמה לפני בחירות, וגם לא בבדיקת האפשרות לבצע את המשימה. עליו לומר מה המהלך ישיג, מה עלול להשתבש ומהו הגבול שמעבר לו הוא סבור שאסור ללכת. אם הביקורת הזאת לא נאמרת מחשש ממכונת הרעל או ממבטו של נתניהו, כפי שמתאר הגורם הבכיר, מדובר בכשל פיקודי עוד לפני שהמריא מטוס אחד.

לאיום האיראני צריך להיערך, אבל הצעה להפוך מדינה של יותר מ-90 מיליון בני אדם לחורבה, בלי הסבר משכנע מדוע נהיה בטוחים יותר אחר כך, מחייבת מישהו לקום ולעצור את הדיון. גם אם יגידו עליו שהוא פוסי. מחיר העלבון הזה נמוך לאין שיעור מהמחיר שעלולים לשלם אזרחי ישראל על הפחד לומר לנתניהו שהוא טועה.