לקריאת החלקים הקודמים: אי החירות - חלק ראשון













מאז היינו שלישייה. גדליה ונח ואני. בקיץ היינו רצים יחד לעבר האופק. מוקפים שדות בר ירוקים מנוקדים בפרחים, הרחק מאפרוריותה של העיירה שבתיה ישנים, קודרים וצפופים. המישורים הרחבים נמתחים סביבנו אל מלוא רוחב העין ועוד מעבר ומעבר, חסרי גבול. היינו קוטפים פרחים ושוזרים מהם זרים שהייתי מעטרת בהם את ראשי כבכתר של מלכה. היינו תולשים שיבולים עמוסות גרעינים שבשלו, מנתקים מהן גרעין אחרי גרעין, מבקשים מהגרעין האחרון שיגלה לנו מה יהיה גורלנו ואיזה עתיד נכון לנו - עשירים, עניים, עשירים, עניים, עשירים. גדליה אהב להשליך אבנים על חתולים. לפעמים גם על ציפורים שנחו על ענפי עצים. אני שנאתי שעשה זאת אבל התביישתי לומר. נח הביט בו כשעשה זאת במבט שלא גילה מה דעתו על כך - האם גם הוא כמוני סולד מהמעשה ורק מתבייש להעיר לגדליה? ואולי רצה לנהוג כמותו ורק לא העז לעשות זאת. לפעמים היינו מסתננים אל בוסתני הפרי בכפר שבשולי העיירה. גדליה היה מטפס על עצי פרי ומשליך לעברנו דובדבנים, אגסים ושזיפים בשלים. היינו תופסים את הפירות שהשליך בכפות ידיים קעורות, ועוד לפני שהצטרף אלינו כבר היו סנטרינו נוטפים עסיס מתוק של פרי, והחולצות שאמא טרחה כל כך לכבס היו מוכתמות בכתמים סמוקים. גדליה היה קורא אלינו שנשמור גם לו מהפירות, הרי הוא קטף אותם, ואנחנו היינו בורחים מפניו בקולות צחוק, שוכחים לרגע שלא מפניו אנחנו צריכים לברוח.

פעם אחת כמעט נתפסנו. איכרה שקולה קול גבר ראתה אותנו בשעת מעשה והתחילה לרוץ אחרינו כשהיא מקללת קללות בשפה זרה ומנופפת בידיה. ימים אחדים נמנענו מלחזור אל בוסתני הפרי שבשולי הכפר. אבל כשהבשילו האבטיחים במקשות דחק בנו גדליה לטעום מהם רק פעם אחת. והפעם היחידה היתה לפעמים נוספות. פעם אחת משך אותנו גדליה אל האגם בשעה שנערים גויים טבלו במימיו כשבגדיהם נחים על שפת המים. גדליה רצה שניקח את הבגדים כשלא ישימו לב ונמתין מאחורי העצים כדי לראות אותם יוצאים מן המים ומגלים שבגדיהם נעלמו. נח כמעט התפתה לשתף איתו פעולה. אבל אחרי רגע הסתכל בי ומשך את כתפיו כאילו רק בי האשם - השתגעת, גדליה? היא ילדה...

בחורף היינו רצים בשלג. משליכים זה על זה כדורים לבנים צוננים. פעם מצא גדליה מגש נחושת גדול ואנחנו גלשנו עליו במורד רחוב הקצבים כאילו היה מגלשת שלג של ממש.

בימי חנוכה סובבנו יחד סביבונים ושיחקנו בקלפים. לקראת ל"ג בעומר היינו יוצרים קשתות מענפים מעוגלים ויורים אל עבר האופק חצים שיצרנו ממקלות מחודדים. היו משחקים שרק הבנים זכו ליהנות מהם, אבל תמיד מיהרו אחר כך לספר לי בקולות צחוק איך קשרו זו לזו את הציציות שבקצה טליתותיהם של הרוקדים המקיפים את בימת בית הכנסת בשמחת תורה, ואיך השליכו פירות אטד קוצניים על המתפללים היושבים על הקרקע ומקוננים בליל תשעה באב.

שנים חלפו מאז, אבל עדיין נרעד בי מיתר של געגוע בכל פעם שאני נזכרת באותם ימים. אם ישנו בעולם הזה גן עדן אבוד שכל חייו מחפש האדם את דרכו בחזרה אליו - זהו ללא ספק אותו גן עדן.





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ואז נהפכנו לבני מצווה. במשך חודשים ארוכים סלסל נח בקולו כשלמד את פרשת השבוע וההפטרה של שבת בר המצווה שלו. כשהתקרב המועד קנה לו אבא תפילין והוא השכים קום בכל בוקר והלך עם אבא לבית הכנסת של רֵבּ איצל'ה להתרגל בהנחת תפילין. בגדים חדשים תפרו לו אצל הענוך החייט, דודו של גדליה. מאז הגיע גדליה לעיירה תפרו אבא ואמא בגדים חדשים רק אצל הענוך החייט כדי לעזור לו להתפרנס מבלי שירגיש עני של צדקה, אף על פי שאת רוב הבגדים יכלה אמא לתפור בעצמה, ואף על פי שכל בגד נוסף שהוציאה עבורו כסף מנרתיק המטבעות השמור במקום מסתור חרץ עוד חריץ של דאגה במצחה.

מכיוון שתאריכי הלידה שלי ושל נח סמוכים זה לזה - במהלך חודש אייר - החליטו אבא ואמא לציין גם את הגיעי למצוות אגב החגיגה שחגגו לכבוד נח, אף שעל פי רוב לא נהגו בעיירה לציין את הגעתן של בנות לגיל מצוות. תפרו גם לי שמלת שבת חדשה אצל הענוך החייט. ובשבת - אחרי שנח קרא את פרשת אמור ואת ההפטרה, ודרש דרשה מפולפלת בבית הכנסת, התקבצו כמה אורחים בביתנו. אמא הגישה מגדנות שאפתה, ואבא בירך את שני ילדיו שהגיעו למצוות בסמוך כל כך זה לזה, ומי ייתן ויתמידו בקיום המצוות מתוך אותה שמחה כמו ביום הזה ממש. אמא מחתה בממחטת בד עיניים נוצצות, האורחים קראו מזל טוב ושתו כוסית לחיים. ורק גדליה עמד בצד במבט כבוש בקרקע. זמן קצר קודם לכן הגיע גם הוא למצוות, קרא בתורה בבית הכנסת והמתפללים טפחו על שכמו ובירכו אותו. אבל איש לא חגג לו חגיגה של ממש. רק בגד חדש תפר לו הדוד הענוך החייט, אולי הבגד החדש היחיד שזכה ללבוש זה שנים, ומתפללי בית הכנסת התכבדו בכעכים שאפתה דודה בלה האופה. נח רמז לי שאפילו על התפילין שקיבל גדליה לכבוד בר המצווה שלו היו אלה אבא ואמא ששילמו. אבל הוא השביע אותי בהן צדק שלא אעז לרמוז על כך לגדליה לעולם כי גדליה עצמו לא ידע על כך.

באותם ימים התחילו אבא ואמא לדבר על עתידו של נח. הלימודים בחדר כבר מזמן לא תאמו את רמתו של מי שעתיד להיות תלמיד חכם, אולי אפילו רב בישראל. אבא ואמא חזרו ואמרו בינם לבינם - למי אנו עמלים? בן אחד יש לנו, ולשם מה אנחנו עובדים מבוקר עד ערב אם לא כדי שיוכל ללמוד תורה? שכרו לו מלמד שיכין אותו ללימודים בישיבה. עכשיו נדרשו רק להחליט באיזו ישיבה ילמד.

שיחות נערכו עם תלמידי חכמים בעיירה. מכתבים נשלחו לקרובי משפחה בעיירות ובערים רחוקות כדי לקבל עצות. מכתבי תשובה הגיעו ובכל אחד מהם עצה אחרת. לבסוף החליטו שנח ייסע לטלז. תלמידי חכמים מליפשיק בחנו אותו ושלחו מכתבי המלצה אל ראשי הישיבה, שרק למדנים מובהקים התקבלו לשורותיה. נח חזר ושינן סוגיות בגמרא כדי להתכונן למבחן שראשי הישיבה היו עתידים לערוך לו כשיגיע אליה. כבר שמענו שמועות על נערים שהגיעו לטלז ונדרשו לחכות חודשים ארוכים, ללמוד עם בחורים צעירים שיכינו אותם ללימודים בישיבה. לחלקם גם זה לא הועיל ולבסוף פנו מטלז וחיפשו ישיבה שמדקדקת פחות בתלמידים שהיא מקבלת. אמא בישלה מרקחות ומילאה עבור נח צנצנות בריבות מתוקות. היא אפתה מאפים שנשמרים זמן רב, עטפה אותם בנייר וקשרה את החבילות בחוט משיחה, וגם הכינה לנח חבילה של בגדים - גם גדולים מכפי מידתו, כי בגילו גדלים מהר ומי יודע אילו בגדים תופרים שם בטלז, ואם נח יֵדע ללכת בעצמו אל החייט ולומר לו דברים כהווייתם. להענוך החייט היתה באותם ימים עבודה רבה.

אבל על גדליה רבצה בימים האלה שתיקה כבדה. על גדליה ועל נח ועלי. שלושתנו ידענו שבקרוב מאוד יגיע קִצה של התקופה המאושרת בחיינו. ושתקנו. בשעות המעטות שעוד בילינו יחד, בשעות הערב כשנח חזר מלימודיו וגדליה סיים את עבודתו - באותם ימים התחיל לעבוד כעוזרו של סוחר בשוק הבהמות - היינו משליכים יחד אבנים לעבר נקודות בלתי נראות אי שם באופק או תולשים בלי משים גבעולי דשא ושיבולים ומרבים לשתוק.

אינני יודעת מתי נפרד נח מגדליה. ביום שבו נסע בעגלה שלקחה אותו אל תחנת הרכבת, ימים אחדים אחרי שתמו חגי תשרי, לא הגיע גדליה להיפרד ממנו. אבא הניח את כפות ידיו על ראשו של נח ובירך אותו בברכת הבנים, ואמא מחתה בממחטת בד עיניים רטובות והעמיסה על נח חבילות וצרורות שארזה עבורו במשך ימים רבים. רגע לפני שעלה על העגלה ניגשתי אל נח ולחשתי לתוך אוזנו בקול רועד - שלח לי סיפורים, נח. הבטח לי שתשלח לי סיפורים משם כדי שאוכל להירדם בלילות כשלא תהיה לידי. ונח לחש שישלח, והפעם לא דמיינתי. על לחייו התגלגלו דמעות גדולות כפנינים.

הפרידה הזאת, שנהפכה לממשית ברגע שבו הסתירו ענני אבק את העגלה ההולכת ומתרחקת מאיתנו, היתה הפרידה הראשונה שחוויתי בחיי. וכבר היה טמון בה גרעין הכאב החותך שיהיה בכל הפרידות שעתידות לבוא אחריה.









ה.









בבוקר הבא נגלל מסך החושך מפני וילון של אור שעלה מן האופק - תחילה רך וקלוש ומעט מעט שוטף בקילוחים מסנוורים. מוקדם מדי התחיל הסיפון לרחוש ערנות - אנשים ביקשו להתרוקן, בעיקר להתרוקן, שוב הלחץ - כל כך מעט מקומות שבהם אפשר לעשות זאת - שישה תאי שירותים לנשים וחמישה לגברים - והטינופת והצחנה נמהלות בחבטות של העומדים בתור ונאבקים על מקומם בין כל המבקשים לפתוח את יומם כבני אדם. פה ושם נדחקו גברים ונצמדו אל מעקה הסיפון והטילו מים אל הים. מישהו פרץ פתאום בצחוק חסר שליטה, כמעט אחוז טירוף - לא נגד הרוח, חברים, לא נגד הרוח.

תור אחר השתרך לפני שני חדרי הרחצה, שבכל אחד מהם ניצבו ברזים אחדים שהזרימו מי ים קרים. שני חדרי רחצה לאלפי נוסעים מזוהמים שמבקשים לשטוף מעליהם את הלכלוך ואת שרידי השינה. רוב הנשים ויתרו מלכתחילה על הניסיון לשטוף את עצמן, יודעות שכוח זרועם של הגברים שבספינה ימנע מהן ממילא להגיע אל ברזי המים. אנשים טיפסו בסולמות - מעלה ומטה - מהסיפון העליון לסיפון הביניים וממנו לסיפון העליון, ובין ההמונים הזורמים כמו נמלים מבוהלות מכאן לשם ומשם לכאן התחילו להתקהל מניינים של מתפללים, מתעטרים בתפילין ומתעטפים בטליתות ולפתע נראים אבודים, מבט תוהה פוער את עיניהם ממש כמו זה שנפער בתפילות היום הקודם - איפה ירושלים? לאן עלינו להפנות את פנינו?

פתאום נשמע צלצול פעמון, ונהרות של בני אדם החלו לשטוף לעבר אולם האוכל, הודפים ודוחפים את אלה העומדים בדרכם. נשים עם ילדים קטנים וזקנים שהתעכבו במרוצתם נאלצו לחכות בפתח האולם, מביטים בקנאה בנוכרים הפונים לצדו האחד וביהודים הפונים אל צדו האחר שבו יוגש להם אוכל כשר - פרוסות לחם יבש ודגים מלוחים ומים בקיצוב. שולחנות ארוכים ניצבו לאורך האולם מקצה לקצה, ספסלים צרים ממסגרים כל אחד מהשולחנות מימין ומשמאל, והמון רעב שנאבק על מקומות ישיבה, על פרוסת לחם, על זנב דג. וצעקות של מי שאיחרו את זמן הארוחה ונדחקו החוצה בידי עובדי המטבח, בכיות של אמהות שביקשו עוד פרוסת לחם לילד רעב.

ואז, כמעט ברגע אחד, נפסקה ההמולה הצעקנית והתחלפה ברחש של דיבורים. מעכשיו ועד לארוחת הצהריים, שבה יחליפו תפוחי אדמה מבושלים בקליפתם את הלחם המלווה את הדגים המלוחים, ועד לארוחת הערב, שבה ישוב הלחם היבש למקומו לצד המליחים, יתמתחו שעות ארוכות של חוסר מעש ושעמום, שעות שבהן - בניגוד מוחלט לסערת היום הקודם - לא יימצא מסתור מפני השמש. אנשים מיהרו לשוב אל הסיפון כדי למצוא לעצמם מקום לרבוץ בו, ומוטב בקצה הסיפון, במקום שבו אפשר לתלות מבט בים הנפרש אל קצה האופק או להטות את הגוף אל מעבר למעקה ברגעים שבהם מתחוללת בתוכו סערה של דגים מלוחים ומיצי קיבה המבקשים להישטף החוצה.

בחרתי להתרחק מחבורה של נשים שילדים קטנים התרוצצו ביניהן, וכך מצאתי את עצמי יושבת סמוך לחבורה של גברים שזקניהם מאפירים וכובעים מרופטים לראשיהם. הם נדמו כאחת מחבורות הבטלנים שמקדימות להגיע לבית הכנסת לתפילת מנחה, ובלי לפתוח משנה או ספר "עין יעקב" בין מנחה לערבית מכלים את זמנם בדיבורי סרק ונפרדים זה מזה רק שעה ארוכה לאחר סיום תפילת הערב. כאן איש לא יכול היה להאשים אותם בבטלנות, שהרי מה כבר אפשר היה לעשות על הסיפון בשעות הארוכות הללו שנמתחו בין ארוחה לארוחה? ולכן התגלגלה השיחה בנחת שהיא מנת חלקם של מי שאינם ממהרים לשום מקום.

מישהו התלונן על האוכל הדל שמוגש שוב ושוב בכל ארוחה - לשם מה ברחנו מהעיירה אם המליחים ותפוחי האדמה והלחם היבש רודפים אחרינו עד ללב הים. אל דאגה, השיב לו אחר. באמריקה יורדים מן ושליו מן השמים ומעדני מלכים עולים בכל יום גם על שולחנותיהם של אנשים פשוטים. מישהו התאונן על הקיצוב במים - לא רק שחלב ובורשט לא נותנים לשתות כאן, אפילו על המים חסים כאילו איננו מוקפים ת"ק פרסה מכל כיוון במים רבים. שוטה שכמוך, צחקו עליו מכל עבר. מי הים מלוחים כמימיו של ים המלח. נראה אותך שותה מהם לגימה אחת מבלי שתרצה להשליך את עצמך אל המצולות.

ואז התחילו לספר סיפורים על תלאות הדרך. אנשים התגלגלו בדרכים חודשים ארוכים. מפגשים מפוקפקים עם סוכני נסיעות מתחזים, כפי שקרה להינדה, היו מנת חלקם של רבים. רבים סיפרו איך איבדו בדרך את כספם ואת החפצים המעטים שלקחו איתם מביתם. מישהו סיפר איך בתחנת הגבול בהמבורג, בבדיקה הרפואית שנערכה מטעם חברת הנסיעה, התברר כי אשתו סובלת ממחלת עיניים והוא נאלץ להשאיר אותה מאחור, בהמתנה עד שיבריאו עיניה, ולעלות לבדו על הספינה. ומאז - הוסיף בקול חנוק - אני עצמי ממרר בבכי ומי יודע אם עד שאגיע לחופה של אמריקה לא יחלו גם עיני שלי ואצטרך לחזור לרוסיה בבושת פנים.

ומרגע שהזכיר את סכנת החזרה לרוסיה התחילו להתגלגל מכל עבר סיפורים על הסבל במולדת הישנה. אחד סיפר איך גידל עם אשתו עשרה ילדים בבקתה מטה לנפול בת חדר אחד ופרנס אותם רק בקושי מעבודתו כבורסקאי, עד שהחלו בניו הגדולים להישמט ממנו אחד אחד ולעזוב לאמריקה, ועכשיו - כשהגדולים מסודרים באמריקה - החליט סוף סוף להצטרף אליהם עם אשתו ועם שלושת ילדיו הקטנים. אחר סיפר איך כל חייו התפרנס בדוחק כעגלון, עד שנסללה בסמוך לעיירה שבה חי מסילת רכבת והוא איבד את מעט הפרנסה שעוד היתה לו. אדם שנראה צעיר מהאחרים הפשיל את שולי מכנסו, הראה את שרידיו של פצע מוגלתי גדול וסיפר איך מאז פצעו אותו הוריו בנעוריו כדי שלא יגויס לצבא הצאר לא החלימה רגלו, ואיך אחת לכמה חודשים שב הזיהום ומפיל אותו למשכב. וככל שהתרחקנו מחופי אירופה הלכו הררי הצרות שהשארנו מאחורינו וגבהו. מישהו סינן מלמול יגע - יימח שמו ושם זכרו של הצאר ירום הודו!





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והנה באה שבת. בלי משים ירדה עלינו. תקיעת השופר של השַמָש לא הכריזה על כניסתה - כשם שלא הכריזה עליה בכל השבועות החולפים שבהם נדדתי מעיר לעיר ומארץ לארץ, וגם נרות ששלהבתם המרצדת מברכת את השבת בכניסתה בשלום בית לא הודלקו על האונייה. גם שמלה חגיגית לא החלפתי לקראתה. אותה שמלה מזוהמת שדבוקה לגופי כבר ימים רבים עדיין עלי, והשמלה שקיבלתי מפקידי חברת עזרה עדיין צרורה בין חפצי המעטים, ממתינה לשעה שבה ננחת על אדמתה של אמריקה. אבל הנה באה השבת. אני יודעת שהיא כאן. משהו בתוכי כמו נרגע לקראתה, אף על פי שכבר ימים אחדים אני שובתת מכל מלאכה בעל כורחי. נר לשמור ונר לזכור ואחד לשלומה של טויבה אינני יכולה להדליק היום, אבל שלושה כוכבים שנראים בשמים מקבלים את פני השבת, ואני מתבוננת בהם כשהם מרצדים מרחוק כאילו היו להבות במנורת השבת שהשארתי בבית.

השפתיים ממלמלות מן הזיכרון את תפילת השבת, שמעט מעט משרה שלווה על הנפש. ואפילו נהרות האדם השוטפים אל עבר אולמות האוכל לקראת ארוחת הערב נדמים רגועים יותר. כאילו הכוח העליון, המרגיע בכניסת השבת את נהר הסמבטיון הגועש כל ימות החול, הצליח להרגיע גם את הנהרות הגועשים שלוש פעמים ביום על הספינה. האוכל הוא אותו אוכל כמו בכל ימות השבוע - לחם יבש ודגים מלוחים. אבל מישהו השיג, מי יודע מהיכן, בקבוק יין, והוא מקדש עליו, וכשהשיניים גורסות את האוכל המאוס מתפשטת בין הספסלים שירה שיש בה יותר תוגה מעליצות - מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון יום מחמדים, שומריו וזוכריו המה מעידים, כי לשישה כל ברואים ועומדים...

גם השינה הלילה נדמית רגועה יותר. ובבוקר, לראשונה זה שבתות רבות, אני מבקשת בסיום תפילת שחרית לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בפרשת השבוע. חמשת חומשי התורה שלי צרורים גם הם בין חפצַי, הצרור מצוי לצדי כל העת מחשש שמישהו ייטול אותו או מתוכו בשוגג או במזיד. אבל לאורך כל ימי המסע הארוכים לא היה בי הכוח לפתוח אותם. אבא דחף אותם לתוך ידַי לפני שעליתי על העגלה, ואני נמנעתי מלפתוח אותם עד עכשיו מפחד שברגע שאעשה זאת יכריע אותי הבכי. אבל עכשיו אני נוטלת אותם מן הצרור בזהירות, תחילה נושמת לתוכי את הריח המוכר של הבית, ממששת את כריכת העור הישנה, ואז מתחילה לדפדף אל פרשת השבוע. ופתאום אני מרגישה נייר עבה הנעוץ בין שני דפים אי שם בחלקו הראשון של הספר. אני פותחת ומוצאת בין הדפים, שבהם מסופר על אשת פוטיפר המנסה לפתות את יוסף ועל יוסף הנמלט מפניה, תמונה שפניו של אבא מביטות אלי ממנה, והבכי שפחדתי מפניו משתלט עלי ברגע, קנוקנות של כאב לופתות אותי מבפנים, צובתות את קנה הנשימה. אני רוצה לצעוק, אבל על הסיפון סביבי אנשים מנמנמים נמנום של שבת. אלפי אנשים על הסיפון העליון ועל סיפון הביניים ובמחלקה הראשונה והשנייה, ואולי ישנם גם מעטים שבחרו לרדת אל אולמות השינה. אבל אני בודדה כמו שלא הייתי מעולם.

אבא מביט בי בעיניו הטובות, אחת מהן עצומה מעט, קצה אחד של פיו נוטה מעט למעלה ספק בחיוך, ספק בטרוניה. אניצים של אפור בזקנו, קמטים אחדים חורצים את מצחו, קסקט של שבת לראשו, כי ביום שבו הלכנו אל הצלם - הוא ואמא וטויבה ואני, שבועות אחדים לפני שיצאתי למסע, כדי שבידי כל אחד מאיתנו תיוותר בבואה של דמות שנוכל לאחוז בה בשעה של געגועים - לבשנו כולנו את מיטב בגדינו. התמונות האחרות שנטלתי עמי לדרך כבר מהוהות מרוב משמוש, אבל זאת עוד חלקה ובוהקת והמבט של אבא חי כל כך, קרוב כל כך, מדלג על מרחק של ימי נסיעה רבים כל כך.

ואני כמעט יכולה לשמוע אותו מדבר אלי ויודעת בדיוק מה הוא רוצה לומר לי, אף שעל פי רוב אבא ממעט בדיבור. אבא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, לעתים מספר סיפורים ומעשיות - מהתורה, מספרי הנביאים, מהמדרש, סיפורי חסידים. לעתים ממלמל זמירות שבת בשעה שצלחות הדג מפונות מהשולחן ועד שקערות של מרק עוף שמן עם אטריות רחבות מוגשות אליו. אבל אבא אינו מרבה לדבר. כשגדליה ונח התחילו לספר על אמריקה, על אבניה העשויות מרגליות ועל הזהב המתגלגל ברחובותיה, אבא אמר בשקט שאמריקה היא עמא ריקא, שאבניה טמאות ורחובותיה טמאים. אבל גדליה ונח לא שמעו. הם בנו בדמיונם מגדלים שראשם בשמיה של ניו יורק, ואבא שאינו מרבה לדבר שתק.

ורגע לפני שעליתי על העגלה הוא חיבק אותי חיבוק חזק, נשק לי והניח על ראשי שתי כפות ידיים עייפות שעורן קשה ויבש, קלף של מגילה עתיקה, ובירך אותי בברכת הבנים: "ישימך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך ה' וישמרך". נדמה היה לי שדמעה נוצצת בקצה עינו העצומה מעט, קצה אחד של פיו נטה מעט למעלה וחשבתי שהאפור בזקנו רב מהרגיל ושמצחו נחרש קמטים שלא היו שם קודם. אבל מיהרתי להסב את מבטי כי לא רציתי שיראה את הדמעות שבעינַי שלי. ואז דחף חמישה חומשי תורה לתוך ידי ובירך אותי בדרך צלחה. עכשיו, כשתמונת פניו בידי, שמעתי את קולו של אבא מדבר אלי ממרחק של מקום וזמן: היום שבו ביקשה אשת פוטיפר לפתות את יוסף הצדיק יום היריד היה. כל בני הבית יצאו אל השוק, מכרו סלק ושקי חיטה וסלים קלועים מקש. ואשת פוטיפר התלוננה על מחושי ראש ונשארה עם יוסף בבית. מקושטת ומבושמת התקרבה אל יוסף ושרה לו בקול ערב שירים שהמסו את לבו. הוא כמעט ניגש אליה, כמעט החל לשיר יחד איתה, כמעט שכח את כל מה שלמד מיום שעמד על דעתו. אבל אז, ברגע אחד של חסד, נראתה לו דמות דיוקנו של אביו שכבר ימים רבים לא פגש. והוא מיהר לנוס על נפשו, משאיר את בגדו בידה ובורח כל עוד נפשו בו.

אבא אינו מרבה לדבר. רק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ולספר סיפורים ולמלמל זמירות שבת. אבל עכשיו, ממרחק אלפי גלי ים, אני שומעת את קולו מדבר אלי, ואני כל כך רוצה לחבק אותו, ועיני נשטפות מי ים מלוחים.





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שוב מצאתי את עצמי יושבת סמוך לחבורת הבטלנים שהעבירה את ימיה על הסיפון בסיפורי מעשיות. ככל שהתרחקנו מאירופה הלכו סיפורי האימה על המולדת הישנה והתחלפו בסיפורים על הארץ שאליה ביקשנו כולנו להגיע. כל אחד מאיתנו הגיע מצויד בשמועות משמועות שונות על מה שאנחנו עתידים לפגוש כשנגיע לחופי אמריקה, וככל שחלף הזמן וככל שהתקרבנו אל חוף היעד הלכו השמועות והצמיחו להן זרועות שהילכו אימים על כל מי שנקרה בדרכן.

בקסל גרדן, תחנת הביקורת באליס איילנד, האי שאליו מגיעים כל המהגרים הבאים בשערי אמריקה - סיפר מישהו - עובר כל אחד תחת עיניהם הפקוחות של לא פחות מעשרים רופאים שונים. זה בודק את העיניים, זה מפשפש באוזניים, זה מבקש לשמוע איך אתה נושם וזה מבקש לראות אותך עוצר את נשימתך לדקות ארוכות. אם מי מבין הרופאים חושד שאינך בריא, מיד הוא מפשיט אותך עירום ועריה לעיני כל הנוכחים ובודק כל פיסה מגופך האומלל. כמעט אין סיכוי לזכות בחותמת שהינך בריא, הוסיף אדם אחר, ואז אתה עתיד להיות מגורש בחזרה לרוסיה, וכפרת עוונות על כל הכסף ששפכת כמו מים על תעודות המסע ועל כרטיסי הנסיעה. מישהו מלמל - שמעתי שמכל ספינה של מהגרים לפחות אחד טורף את נפשו אחרי שנגזר עליו גזר דין של גירוש. שניים לפחות, מלמל זה שישב לצדו.

אנשים התחילו לשנן מתוך הזיכרון מה הן השאלות שעתידים לשאול אותנו פקידי ההגירה אם נזכה לעבור בשלום את כל בדיקותיהם של הרופאים עוכרי ישראל: מה שמך? מאין באת? לאיזו עיר אתה נוסע? מדוע באת לכאן? בן כמה אתה? כמה כסף יש לך? מהיכן הכסף? מי שילם בעד כרטיס ההפלגה שלך? האם יש לך בארצות הברית קרובי משפחה? מכרים? אִמרו שאתם חייטים, הכריז מישהו. לחייטים לא חסרה עבודה באמריקה. חייטים או כובענים או רצענים. מישהו הזהיר שלא לומר בשום פנים ואופן לפקידים שמחכה לו בארצות הברית מקום עבודה מן המוכן. תאמר שיש לך, ומיד יבעטו אותך אל הספינה הבאה שיוצאת לאירופה, הוסיף כמבין דבר. מיד יאמרו שעשית עסקה מלוכלכת עם ספסרי עבודה ושאתה עתיד לגזול את פרנסתם של אמריקאים מבטן ומלידה, והסוף לחלומותיך על עבודה טובה שמפרנסת בכבוד את בעליה.

אחד הנוסעים שהבעה ידענית על פניו הטעים שפקידי ההגירה משבשים את שמותיהם היהודיים של המהגרים ולכן על כל אחד מהבאים אל תחנת הביקורת לבחור לו שם בעל צליל אמריקני כדי שלא ימצא את עצמו עם שם משובש עד סוף חייו. מיד החל נוסע אחר לצחוק צחוק חסר מעצורים, ורק בקושי הצליח לספר בין יפחת צחוק אחת לאחרת: יהודי זקן אחד שבא מרוסיה לאמריקה ביקש מחבריו עצה איזה שם יבחר לעצמו כדי שיניחו לו להיכנס לאמריקה. אמרו לו - רוקפלר. עלה לספינה ושינן - רוקפלר. ישב שבועיים ימים על הסיפון ושינן - רוקפלר. עלה על המעבורת שהובילה אותו מהספינה אל אי הדמעות שממנו מגרשים מהגרים בחזרה לרוסיה ושינן - רוקפלר. אבל ברגע שהביט בו פקיד ההגירה במבט של פוליצאי רוסי ושאל אותו מה שמו, נבהל היהודי ומיד שכח את תלמודו ואמר: שוין פַרגעסן - כבר שכחתי. והפקיד יושב ורושם בטפסים - ג'ון פרגסון.

הצחוק החל להדביק את שאר החבורה. מישהו שביכר את אווירת הנכאים ששררה קודם על הסיפון מיהר להשתיק את הצוחקים ולהזהיר שביציאה מתחנת הביקורת, אם שפר גורלכם ועברתם בשלום את בדיקות הרופאים ואת שאלות הפקידים, יחכו לכם חלפני כספים שייקחו מכם את הכסף המועט שהבאתם איתכם תמורת כסף אמריקני. אבל ביניהם ישבו לבטח רמאים וגזלנים שעלולים לתת לכם כסף אירי או איטלקי, ועם הכסף שלכם יסדרו את הפתי הבא שייפול לידם. מישהו נאנח וגנח - מהפח אל הפחת. מישהו אחר רקק וסינן מבין שיניים שחלקן שבורות וחלקן מרקיבות - מארה על קולומבוס!





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השמש זורחת ושוקעת, זורחת ושוקעת. ימים באים וחולפים. לעתים מתכסים השמים בעננים. לעתים סערה חולפת מציפה את הסיפון במים ומניסה אותנו ככבשים מבוהלות אל בטן האונייה. לעתים השמש מכה ואין לאן להימלט מפניה כי אולמות השינה שבמעמקים חשוכים ומצחינים וחסרי אוויר. כל יום שחולף מרחיק אותי מאבא ומאמא ומטויבה שלי. והגלים נושאים אותי הלאה והלאה, ואני כחומר ביד היוצר, כהגה ביד המלח, נישאת על גביהם ואינני יודעת לאן ומה לפני.









ו.









מאז נסע נח לטלז היו החיים לשממה. לא היה עוד נח ולא היה עוד גדליה. רק שעמום גדול שנמתח על פני כל הימים וכל הלילות. הימים התמלאו בעזרה לאמא בעבודות הבית והמשק. תמיד היו ארוחות לבשל או בגדים לכבס ולהטליא, רצפות לנקות או גרביים לתקן. אבל איזה עניין כבר יכולתי למצוא בכל אלה? בבוקר הייתי יוצאת למלא דלי במים מן המשאבה שבחצר ובודקת אם התרנגולות הטילו ביצים ואחר כך חולבת את העז, ונושמת מלוא ריאותי אוויר שהיה בו ריח של טבע, ריח של דשא, ריח של משחקים בשדות שנפרשו עד קו האופק ומעבר לו, ריח של נח וגדליה. אבל כל כך מעט נשאר מריחם באוויר של הבית והחצר, והחלל שנפער התמלא בשתיקה גדולה.

היו ימים שבהם התלוויתי אל אבא לחנות, עוזרת לו להסיר אבק מהמדפים, למיין סחורות ולסדר ולהניח במקום ולהשיב לשאלותיהם של לקוחות מזדמנים. הייתי צופה בו שוקל שקיק עדשים או מונה תפוחים מצופים במרקחת פירות, מעביר את המטבעות מיד ליד, סופר את העודף, ובין לבין פוזל אל הספר המונח על הדלפק במבט מתגעגע, כי מה לו בהבלי העולם הזה, במטבעות עוברים מיד ליד ובשקיקי קטניות שצריך לשקול ובמיני מתיקה שילדי העשירים מתענגים עליהם וילדי העניים מתבוננים בהם בעיניים כלות. ידעתי שהוא מוצא נחמה בידיעה שנח יושב עכשיו מבוקר עד לילה ולומד תורה בישיבה, אבל גם בעיניו ראיתי את הגעגוע, וגם בהן רבצו שקט גדול וריקנות.

לפעמים ניסיתי למצוא נחמה בקריאה. את סיפוריו של נח אהבתי, אבל המעשיות בספרים המעטים שהיו לנו בבית נראו לי מופרכות או מטופשות או שסתם לא מצאתי בהן עניין. הרומנים שקרא אבא - "אהבת ציון" ו"אשמת שומרון" - היו כתובים עברית, ורק בקושי רב הצלחתי לקרוא בהם עמודים מעטים, וכאלה היו גם עיתוני "הצפירה" שלו שנחו בערימה בארון הספרים.

השבתות היו עצובות. לא רק שנח לא ישב איתנו לשולחן, גם גדליה הפסיק לבוא מאז נסע נח. אמא המשיכה להגיש לשולחן קציצות דגים מעוטרות במטבעות גזר, וקערות מרק שצפו בו אטריות רחבות ועיגולי שומן, ואבא מלמל כתמיד זמירות שבת. אבל גם בין שקשוק כלי האוכל לבין שברי הזמירות היו מונחים השקט והגעגוע. געגוע לנח, אבל לא רק אליו.

אמנם היו לי חברות אחדות בנות גילי. היו מהן שלמדו איתי בחדר כשהיינו ילדות קטנות. אחרות גרו בקרבה לביתנו. כשהיינו צעירות יותר נהגנו לקפוץ יחד בחבל ולשחק זקנה עיוורת וחתול ועכבר וכלה ונסיכות. אבל עכשיו, כשכבר היינו בנות מצווה, לא היה ראוי עוד שנתרוצץ יחד ברחובות ונשחק משחקים של ילדות קטנות. רק מדי פעם נפגשנו בחצר של מי מאיתנו - בשעות שבהן היינו פטורות מעזרה לאמהות במטבח או במשק - לשעות של פטפוט ריק ומשמים. הן אהבו לדבר על נערי העיירה, להסמיק ולצחקק. לפעמים שאלו אותי על נח, מה הוא מספר מטלז, ואז צחקקו שבעתיים. כבר העדפתי לשבת לבד בבית ולשקוע בשקט שנח הותיר אחריו.

רק אחת לכמה שבועות היה השקט מתפזר פתאום כשהגיע מכתב מנח. לאבא היה כותב על הלימוד ועל ראשי הישיבה, לאמא סיפר על בעלת הבית שבביתה התגורר, הבטיח לה שהוא אוכל וישן כמו שצריך והוסיף וסיפר על החברים החדשים שפגש. ועבורי נהג לצרף דף נוסף לכל מכתב, כפי שהבטיח, ובו סיפור שכתב במיוחד בשבילי. נח זה שתמיד חלם חלומות ובנה מגדלים באוויר. ואני הייתי קוראת את הסיפורים פעם אחרי פעם, לפני השינה ועוד פעמים אחדות במהלך היום, אבל כל הזמן תהיתי מה הם הסיפורים שמספר נח לגדליה במכתבים שהוא שולח רק לו.





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נח כתב לי - מוטל'ה היה בנו של ראש ישיבה. על דף שצירף עבורי למכתב ששלח לאבא ולאמא כתב - מוטל'ה היה בנו של ראש ישיבה. מיום שנולד מוטל'ה ידעו הוריו וידע גם הוא שכשיגדל יהיה גם הוא ראש ישיבה. אולי ראש הישיבה של אביו, ואולי ראש ישיבה אחרת. אבל כולם ידעו שיהיה ראש ישיבה.

כשהיה ילד קטן לא הלך אל החדר עם שאר הילדים בני גילו. הוריו שכרו לו מלמד שלימד אותו בביתו. לפעמים היה מציץ דרך החלון ורואה ילדים רצים אחרי אווזים ברחוב הסמוך לביתו. אבל מיד חזר אל השולחן, אל הספרים הפתוחים, חזר ושינן. תחילה אלף בית. אחר כך בראשית ברא. ולבסוף השור שנגח את הפרה.

כשהיו שאלותיו של מוטל'ה חריפות מדי עבור המלמד שלו, וכשהיו שאלותיו של המלמד פשוטות מדי עבורו, שכרו לו הוריו תלמיד חכם שילמד איתו. כעבור זמן, משמצא את עצמו אותו תלמיד חכם לומד ממוטל'ה ולא מלמדו, החליט אביו להכניס אותו אליו לישיבה.

בכל בוקר הלך מוטל'ה לבדו אל בית המדרש של אביו. אביו היה משכים קום לפניו, מקדים לתפילת ותיקין עם הנץ, ומוטל'ה עשה את הדרך אל הישיבה מאוחר יותר. לבדו. יום אחד, כששמש של אביב התחילה לזרוח, החליט מוטל'ה להאריך מעט את דרכו וללכת דרך הנחל שזרם בפאתי העיר. מוטל'ה עמד על שפת הנחל, והמים זרמו הלאה והלאה משם. מוטל'ה תהה מהיכן מגיעים המים ולהיכן הם זורמים. הוא שאל את עצמו אילו דגים שוחים במים, ואם יצליח לדוג אחד מהם אם יעמוד במים במשך שעה ארוכה, בלי לזוז ובלי להשמיע קול. הוא כרע על ברכיו בסמוך למים והתבונן בהם בריכוז, מחכה לדג שיחלוף על פניו. אבל דגים לא ראה מוטל'ה במים. הוא ראה השתקפות של ענני נוצה קלים שחלפו מעליו בשמים. הוא ראה השתקפות של להקות ציפורים שעפו מעליו. ופתאום, כמו משום מקום, ראה השתקפות של פנים נוספות לצד השתקפות פניו שלו. עיניו נדדו מדמות פניו אל דמות הפנים החדשות שנראו במים, ושוב אל דמותו שלו ושוב אל הדמות האחרת. הוא היה בטוח שהוא הוזה. אולי סנוורה אותו השמש. אולי בלבל החום את דעתו. לצד דמותו שהשתקפה במים השתקפה דמות נוספת זהה בכול לדמותו.

הוא הרים את מבטו וראה שלצדו כורע על ברכיו ילד נוסף בן גילו. הילד לבש בגדים בלויים, כפות ידיו ופניו היו מלוכלכות מבוץ, אבל מלבד זאת נראו פניו בדיוק כמו פניו של מוטל'ה. אותן עיניים. אותו שיער. אותו אף ואותו פה שנפער בתדהמה לנוכח הילד שמולו.

אני בערל, הוא לחש, בנו של שייע העגלון. ואני מוטל'ה, בנו של רֵבּ וולף, ראש הישיבה.

שאל בערל - לקרוא אתה יודע? צחק מוטל'ה והשיב - ודאי שאני יודע לקרוא. כבר כשהייתי ילד קטן למדתי אלף בית, ואחר כך בראשית ברא, ואחר כך השור שנגח את הפרה. ועכשיו אנחנו אוחזים בערבי פסחים סמוך למנחה. אני מעולם לא למדתי צורת אות, לחש בערל במבוכה. והאם אתה יודע לנהוג בעגלה? שאל מוטל'ה בקנאה. ודאי, השיב בערל. מדי פעם מניח לי אבי לאחוז במושכות, להצליף בסוסים ולהוביל את העגלה הלאה אל עבר השדות.

בערל המשיך לספר למוטל'ה על חייו, שנראו לו עלובים ובזויים, אבל נדמו למוטל'ה מלאי קסם. מוטל'ה סיפר לבערל על חייו שנראו לו משמימים ועצובים, אבל נדמו לבערל מלאי הדר. ואז, ברגע אחד ידעו השניים מה עליהם לעשות. הם פשטו את בגדיהם העליונים והחליפו אותם זה עם זה, והנה היה בערל למוטל'ה ומוטל'ה היה לבערל. הם קבעו זה עם זה כי לאחר תפילת ערבית ייפגשו שוב באותו מקום וישיבו איש לרעהו את בגדיו ואת דמותו. בערל צעד ברגליים קלות לעבר הישיבה. הוא ידע כי לא יוכל להפליא בשאלותיו ובתשובותיו כפי שעושה מוטל'ה דבר יום ביומו. אבל הוא ישב בשקט, יאזין לקולות הלומדים ויבלע בצמא את נגינת לימודם. ומוטל'ה - מוטל'ה לא ידע דבר ולא חשב על דבר. הוא רץ לאורך הנחל, בעקבות המים, מאמין כי עד שיגלה לאן זורם הנחל ולאן נשפכים מימיו לא תיעצר ריצתו.





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חצי שנה חלפה ונח הודיע שיבוא הביתה לקראת פסח. ופתאום, עם האביב שהתעורר בחוץ התעורר גם הבית לחיים. לא היה אכפת לי לקרצף את הרהיטים ואת הרצפות, לנער כרים ושמיכות, לקלף הרים של סלק בשביל חבית החמיצה של פסח, לעזור לאמא לסייד את קירות הבית, להחליף את כלי החמץ בכלי הפסח שבעליית הגג, וגם לא היה אכפת לי להסיר מהמדפים בחנות שקים של חמץ. בכל דבר מצאתי פתאום עניין. אמא קילפה תפוחי אדמה ושרה לעצמה, אני חלבתי את העז ופיזמתי לעצמי, ואבא ריסק שורשי חזרת על מגררת של ברזל, מצליח רק בקושי לנשום את האוויר הספוג באדים צורבים, מנגב דמעות בממחטת בד אבל לא מפסיק למלמל פסוקים מתוך שיר השירים.

וערב בדיקת חמץ, כשהעגלה שהביאה את נח הביתה עצרה בפאתי העיירה בתוך שלולית של בוץ בין ערימות שלג מזוהמות שעוד נותרו בשולי הדרך מחורף קשה וקר, כבר היה הבית נקי ומצוחצח. אבא התעקש לסחוב את חבילותיו של נח אל הבית, ואמא לא הפסיקה לומר לו - כמה גדלת, נח, כמה גדלת. אם לא הייתי יודעת שאתה מגיע בעגלה הזאת, לא הייתי מעלה על דעתי שזה אתה. ואני חייכתי אל נח, ונח חייך אלי, ופתאום חזרנו להיות ילדים. ואף שידעתי שבעוד פחות מחודש נח עתיד לחזור לישיבה, לא היה לי ספק שהשבועות הבאים יימשכו לנצח.





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גדליה עשה איתנו את הסדר. שוב ישבו גדליה ונח זה לצד זה, מסבים על כריות רקומות מעוטרות בתחרה, בועטים זה בזה מתחת לשולחן, מתלחשים זה עם זה, מסתודדים, צוחקים מדי פעם מבדיחות שרק הם הבינו. ולי לא היה אכפת שנח ישב ליד גדליה ולא לידי. כי כשישבתי מולם היה לי קל הרבה יותר להביט בפניהם של נח ושל גדליה שנהפכו פתאום לנערים עם חתימת שפם, גבוהים בהרבה ממה שהיו רק לפני חודשים אחדים. נח נראה צנום משהיה, עצמות לחייו בולטות יותר, ואמא לא הפסיקה להרעיף עליו אוכל ולומר לו שעליו להשלים את כל מה שלא אכל בחודשים האחרונים. אבל גדליה, גדליה נראה עכשיו כמעט גבר. העבודה בשוק הבהמות שינתה אותו. כתפיו התרחבו והמבט בעיניו היה נחוש ורציני כמו שלא ראיתי אותו מעולם. רק מדי פעם התגנב לתוכן אותו מבט קונדסי שזכרתי מפעם. והוא גם היה יפה בהרבה מכפי שזכרתי אותו. יכולנו לקרוא את ההגדה כולה פעם נוספת ועדיין לא הייתי מסירה ממנו את מבטי. יותר מפעם אחת במהלך הסדר נעצה אמא את מרפקה בזרועי כדי להעיר אותי מחלומות בהקיץ - הכרפס, חנה... המרור. גשי להביא את המרור.

יומיים של ארוחות חג חלפו. וכשאבא ואמא לצדנו נאמר רק מה שהיה יכול להיאמר כשאבא ואמא לצדנו. אבל בצהרי היום הראשון של חול המועד מצאנו את עצמנו שוב לבדנו. רק שלושתנו. כמו פעם. הרחק מאפרוריותה של העיירה, שערימות בוץ ורפש הצטברו בין בתיה, התחילו השדות, שכתמי שלג עוד בהקו בהם פה ושם, לזהור בירוק רענן, מואר בקווים ראשונים של כחול שקרע פתחים בינות העננים הקודרים. פרחים כבר התחילו לנקד את האחו, מזמינים אותנו לשזור מהם זרים כמו פעם, ומרחוק נראו שדות של חיטה שבקרוב יבשילו ויזמינו אותנו לתלוש מהגבעולים גרעין אחרי גרעין. על אילו שאלות יכלו הגרעינים להשיב לנו עכשיו? בתוך תוכי ידעתי איזו שאלה הייתי אני שואלת אותם.

הטבע כולו חיכה לנו שנחזור ונבלע אותו. כמו פעם. עשב עד גובה הברכיים. פירות שרק התחילו להתמלא במטעים שבפאתי הכפר הנושק לעיירה. האגם הגדול - אבן ספיר צוננת שקרני שמש נשברות באדוותיה. ציפורים מצייצות על ענפי העצים. עולם שלם שקפא במשך חודשים והתחיל להתעורר מקיפאונו במיוחד עבורנו.

גדליה חבט פתאום בכתפו של נח והתחיל לרוץ הלאה ממנו. רוץ, נח, הוא צעק. נראה מה נשאר ממך. מה עשו ממך שם, בישיבה? צל אדם? ונח התחיל לרוץ אחרי גדליה, ואני - אטית מהם אבל לא פחות נלהבת - אחרי שניהם. עד שגדליה נתקל באבן ומעד, ונח - בהקלה גדולה - צנח לצדו על העשב, ואני מיד אחרי נח. וישבנו שלושתנו, שוקעים בין הגבעולים, מניחים לנשימותינו להתייצב לאט לאט, נושמים את סוף החורף. נושמים את תחילת האביב. מחייכים. ואז צוחקים.

ואז הפסיק פתאום גדליה לצחוק. פניו הרצינו והוא שאל אחרי רגע של שקט - איך שם, נח? ספר. ונח, מופתע מהרצינות שירדה פתאום על גדליה, המשיך לרגע לצחוק צחוק קטן. ואחר כך הפסיק, הרצין גם הוא, שתק לרגע. ואז חזר על שאלתו של גדליה - איך שם? כדי להרוויח זמן חזר על השאלה. הכרתי את נח מיום שנולדתי. כמו תאומים היינו. ידעתי שנח יכול לשבת עכשיו שעה ארוכה ולספר סיפורים מטלז. סיפורים רבים כאלה כתב לי במכתבים, אולי גם לגדליה. אבל עכשיו, כשגדליה מולו - גדליה שעבד בשבוע שקדם לחג גם בשעות הלילה בשוק הבהמות כדי לזכות ביום חופש אחד בחול המועד - ידע נח שסיפוריו מטלז יישמעו אחרת. יצרבו בגדליה כוויות של קנאה.

ולכן שתק עוד רגע, ואז התחיל באטיות - איך בטלז? עולם אחר בטלז. האנשים אחרים. המלבושים אחרים. האוכל אחר. אפילו היידיש אחרת.

רציתי לשאול - איך אחרים? איך האנשים? ואיך המלבושים? ואיך האוכל? ואיך היידיש? כל כך הרבה שאלות רציתי לשאול את נח, על הדברים הקטנים שלא סיפר במכתביו - מתי הוא הולך לישון ומתי הוא משכים בבוקר? ואיך נראית בעלת הבית שבביתה הוא ישן? ואיזה מין קול יש לה? ומה טעם מרק השבת שלה? ומה טעם קציצות הדגים? ובאיזה מין מיטה היא נותנת לו לישון, בשעה שבה אני קוראת את סיפוריו במיטתי, בודדה ומתגעגעת? ולמי הוא מתגעגע במיוחד רציתי לשאול. אבל פניו נראו עגומות פתאום. וגם פניו של גדליה. ולכן לא שאלתי דבר. ורק נח שאל - הדף את השאלה לתוך השקט שהתאבך פתאום בינו לבין גדליה - ואיך העבודה בשוק, גדליה?

וגדליה, כמו גדליה, לא הקל על נח. לא ענה בשברי משפט שיוציאו אותו ידי חובת תשובה, אלא הטיח בו בכל הכוח, בקול אחר מזה שהיה לו פעם, לפני שנח עזב, כמעט קול של גבר - עמוק יותר וצרוד יותר וגם קשה - איך העבודה בשוק הבהמות, אתה שואל? כמו שאפשר לדמיין עבודה בשוק בהמות. טינופת. צחנה. בהמות מצחינות ואנשים מצחינים. עבודה שמתחילה בשעה שלפני זריחת השמש ונגמרת הרבה אחרי שהיא שוקעת. השרירים נקרעים והגוף עייף. אבל יותר גרועה מזה הבושה. כשסוחרים בורים ואיכרים אוקראינים שיכורים צועקים עלי כאילו אני עכברוש שמצאו במטבח. בכל מקום יורקים ומקללים וצועקים. כבר שכחתי את החדר, נח. שכחתי שפעם למדתי. שכחתי שפעם היינו משחקים באבנים ובמקלות. הכול נראה עכשיו רחוק כל כך, כאילו לא היה שלי מעולם.

ונח, כדרכו של נח, לא ידע מה לענות. הוא מולל גבעול דשא בין שתי אצבעות, והשפיל את מבטו אל האדמה, ושתק. וגם אני שתקתי, כי מה ילדה כמוני יכולה כבר לומר על שוק הבהמות בשיחה של נערים, שנהפכו מאז הפעם האחרונה שראתה אותם כמעט לגברים ודיברו זה עם זה כאילו אינני נמצאת שם כלל.

ואז המשיך גדליה - אבל אני אצא משם, נח, אני נשבע לך שאצא. מהחור המסריח הזה, ומהעיירה המעופשת הזאת, ובכלל - גם מתחום המושב אצא. לאיזו עיר גדולה. אולי לאודסה. אולי... כבר אמצא מקום ללכת אליו. הוא השתתק לרגע ואז המשיך - התחלתי ללמוד רוסית. אחד הנערים בשוק התחיל ללמד אותי רוסית תמורת כעכים שאני סוחב בשבילו מהדודה. הוא יודע קצת לקרוא. אל תשאל אותי איך, ואני לומד ממנו. לאט לאט. כבר מכיר את האותיות ומתחיל לחבר מילים, ולדבר קל יותר ללמוד. הם הרי מדברים הרבה רוסית שם בשוק. אוקראינית אבל גם רוסית, כשבאים סוחרים מרחוק. וכשאדע לקרוא היטב אתחיל לקרוא ספרים וללמוד לבחינות. אני נשבע לך שאגיע לגימנסיה יום אחד. יהודי או לא יהודי. אני אגיע לגימנסיה. ואז - ינשקו לי את הנעליים הסוחרים והאיכרים משוק הבהמות. לא אירק יותר לכיוון שלהם. אני אלמד ואצא מתחום המושב ואעשה מעצמי בנאדם. ונח, כאילו זאת היתה התהייה היחידה על חלומותיו המשונים של גדליה, חלומות שלא היתה להם שום אחיזה במציאות, שאל - ומאיפה יבוא הכסף לגימנסיה, גדליה? הרי את הכסף שאתה מרוויח בשוק אתה צריך לתת לדודים, לא? וגדליה אמר - אל תדאג, נח, יהיה כסף. אל תדאג.





•••





עוד זמן מה ישבנו כך באחו המתעורר מקיפאון החורף, ואז קמנו ופנינו בשתיקה אל האגם. האגם של ילדותנו. האגם שעל גדותיו עברו עלינו שעות רבות כל כך של צחוק ומשחק וגם של התבוננות שקטה במים הצוננים. שם התחרינו בהשלכת אבנים אל המים. שם רצה פעם גדליה לסחוב את בגדיהם של נערים אוקראינים ששחו במים ונח הניא אותו מכך. ביום הזה הנחנו שלא נמצא איש באגם, כי לא כל השלגים כבר הפשירו לגמרי והמים היו עדיין קרים מאוד. אבל כשהתקרבנו לאגם ראינו עגלת איכרים חונה בסמוך אליו, וככל שהתקרבנו שמענו צהלות צחוק פרועות מתערבלות בקולות רמים של שירה באוקראינית. נח אמר שכבר מאוחר. כדאי שנחזור. עוד מעט שעת מנחה. אבא ואמא ידאגו לנו. והאם הדודים לא ידאגו גם לו, לגדליה?

אבל גדליה לא ענה ולא הסב את פניו אל נח. כאילו משהו בקולות הצחוק והשירה כישף אותו. הוא הוסיף להתקרב אל האגם ונעצר מעט מאחורי העגלה. נח ואני התקדמנו בעקבותיו ועמדנו מעט מאחוריו. לא חלף יותר מרגע אחד וכבר רצינו להסתלק משם. על העשב, על גדת המים, סביב מדורה שהתיזה סביבה גצים, רבצה חבורה של איכרים אוקראינים צעירים, רחבי כתפיים ופרועי שיער, ושל בחורות צעירות, שצמות זהב משתלשלות על כתפיהן מתחת למטפחות בשלל צבעים. הם שרו וצחקו וקראו קריאות פרועות, ואף על פי שהמים היו קרים ואיש מהם לא התכוון להיכנס אליהם, נבהלנו לראות גבים חשופים וחולצות רקומות מושלכות סביבם. לרגע ראינו גופים נצמדים אלה לאלה. שמענו קולות שלא רצינו לשמוע. לא יכולתי לראות את פני, אבל די היה לי לראות את פניו של נח, שהסתובב ומיהר לברוח מהמקום. לא ידעתי איך לקרוא להבעה שהיתה לו. אולי בהלה. אולי היה שם דבר אחר שעוד לא ידעתי לקרוא לו בשם.

בעיירה שלנו גידלו רבים בעלי חיים בחצר הבית. גם לנו עצמנו היתה עז בחצר. ותרנגולים חיו בכל מקום, ואווזים. ומיום שעמדנו על דעתנו ראינו סביבנו בעלי חיים מתנהגים כחיות. אבל בני אדם? ככה? ולאור השמש?

נח ואני מיהרנו לרוץ משם, יודעים שלעולם לא נגיד מילה על מה שראינו. אבל גדליה נשאר מאחור, נטוע מכושף במקומו עוד שעה ארוכה, וכשהלך משם סוף סוף והצטרף אלינו היתה גם על פניו הבעה חדשה שלא ידעתי לקרוא לה בשם.

כשהגיע נח מטלז האמנתי שנחזור לזמן מה להיות ילדים, כמו שהיינו פעם, שלושתנו יחד. ברגע הזה ידעתי שלעולם כבר לא נשוב עוד להיות ילדים. וגדליה, גדליה היה מאז אותו יום שונה משהיה, כאילו נהפך לאדם אחר. עם נח מיעט לדבר, ובי - בי אפילו לא הביט. בשבת חול המועד ובימי החג האחרונים, כשהתארח על שולחננו כמו פעם, כבש את מבטו בצלחות האוכל וכמעט לא אמר דבר. אז עוד לא ידעתי, אבל יחלוף זמן רב כל כך עד שיחזור להביט בפני ולומר לי מילים.









ז.









נח חזר לישיבה זמן קצר אחרי חג הפסח ומכאן והלאה מיעט לכתוב. רק לעתים רחוקות הגיעו ממנו מכתבים, ואלה היו קצרים והסתירו יותר מאשר גילו. סיפורים כבר לא כתב לי יותר, ורק בשולי המכתבים הקדיש לי כמה משפטים שביקש לצאת בהם ידי חובה. החודשים נקפו והשקט בבית הלך ודבק ברהיטים ובקירות.

ערב אחד, אחרי שהגיע מכתב מנח, ראיתי שפניהם של אבא ואמא מעוננות. את המכתב הסתירו באחת המגירות לפני שהספקתי להציץ בו, וכששאלתי היכן הוא התחמקו ממני בתשובה שלא היה בה ממש. בלילה נשמעו לחישות של כעס ממיטתם. אמא התייפחה ואבא קם מהמיטה וצעד בחדר הלוך ושוב צעדים חסרי מנוחה. חיכיתי חסרת סבלנות ליום המחרת - אבא היה בחנות ואמא הלכה אל השוק - נברתי במגירה ומצאתי את המכתב. הוא היה קצר. קימץ במילים. כאילו ביקש להכאיב כמה שפחות. נח כתב שהתחיל ללמוד רוסית ושהוא מכין את עצמו לקראת בחינות הכניסה לגימנסיה. אולי בקייב. אולי בחרקוב. בינתיים הוא ממשיך ללמוד בישיבה, אבל לקראת פסח הבא יחזור הביתה שלא על מנת לחזור אליה.

מיהרתי להחזיר את המכתב אל המגירה שבה מצאתי אותו ויכולתי לחוש ברעידת אדמה סמויה שנעה מתחת לפני הקרקע ומאיימת להפיל את קירות הבית. הבנתי היטב את הבכי של אמא ואת הכעס של אבא. ידעתי ששום דבר לא יחזור עוד להיות כשהיה. ידעתי מה עוצמת המכה שהטיחו בהם המילים המעטות של נח, שמאז לידתו ואולי כבר שנים רבות לפני כן חלמו איך יהיה לתלמיד חכם, אולי אפילו לרב. וידעתי היטב מי השפיע על נח לעשות מה שעשה ולכתוב מה שכתב. רק לא ידעתי מה אני חושבת על כוונתו של נח. הרי מצד אחד לא רציתי שיכאיב לאבא ולאמא, אבל מצד שני - גדליה...

ימים אחדים המשיך הענן לרבוץ על הבית ועל פניהם של אבא ואמא, שהיו אפורות וכאובות. שקט כבד עמד ביניהם, שקט שהופר רק לעתים רחוקות ובלחישות מהוסות. אותי כמעט לא ראו באותם ימים. אחר כך ישבו יחד לכתוב מכתב לנח, לנסות להניא אותו מהחלטתו, ואז במשך ימים רבים חיכו לתשובתו של נח, שכתב בנימוס ובכבוד והבטיח שלעולם לא יפסיק ללמוד תורה וכמובן לא יעלה על דעתו, חלילה, אי פעם להפסיק לשמור את המצוות קלה כחמורה. אבל לבו מושך אותו גם לעולמות אחרים. הוא רוצה ללמוד על העולם. על האופן שבו נעים הכוכבים במסילותיהם, על ארצות שנמצאות הרחק מעבר לים ועל מעשי האדם ותחבולותיו בזמנים רחוקים. ובסוף המכתב הוסיף את מה שאני ידעתי כבר מזמן - הוא אינו רוצה להיות רב. הוא רוצה להיהפך לסופר, ולשם כך עליו ללמוד בגימנסיה.

בין מכתב למכתב נמתח נצח מורט עצבים. נדמה היה שהזקנה קפצה על אבא ואמא בבת אחת, וכשהגיעה תשובתו של נח שחה קומתם עוד יותר. עוד שקט, עוד לחישות מהוסות בלילה וקולות התייפחות. היו ויכוחים, וקולות שהתנשאו מעל הלחישות, ומעט מעט התבררה לי כוונתו של אבא לנסוע לטלז ולדבר עם נח פנים אל פנים, להסביר לו כמה מטופש וחסר טעם הרעיון שצץ פתאום במוחו, ואיך בכלל יכול מוח חריף כשלו לוותר על התורה לטובת חוכמות שמצויות כולן ממילא בתורה עצמה, אבל כרקחות וטבחות ולא כגבירות הבית. רציתי לומר לאבא שאין טעם שייסע. אם גדליה הגה את הרעיון, אם גדליה שכנע את נח, אין שום סיכוי שנח יוותר. אבל לא הזכרתי את שמו של גדליה. בתוך ראשי הדהד קולה של אמא - גוף של גוי וראש של גוי - והעדפתי לשתוק.

וכך נסע אבא לטלז, שפוף וכואב אבל זיק של תקווה עוד מרצד בתוך עיניו. במשך ימים אחדים ניהלה אמא את החנות ואני טיפלתי במקומה בצורכי הבית, שממילא היו מעטים יותר כשרק שתינו היינו בו. וכעבור ימים אחדים חזר אבא, שפוף יותר וכואב יותר ועיניו חלולות, ולצדו נח - שפוף גם הוא, נזוף, אבל בעיניו מבט עיקש.

נפתחה אז תקופה חדשה בבית. נח הקפיד להשכים קום לתפילה עם אבא וללמוד איתו בבית הכנסת בין מנחה למעריב, כאילו כדי להוכיח שלא דבק בו רבב, ובמשך שעות אחדות בכל יום עזר לאבא בעבודה בחנות, עד שמעט מעט התחיל הצבע לחזור לפניהם של אבא ואמא והאור התחיל לחזור לעיניהם. אחרי הכול, אמרו מבטיהם, נראה שלא איבדנו את הילד.

אבל בשאר שעות היום רכן נח על ספריו ושינן דברים שהיו מובנים רק לו. ובערב, אחרי שהתפלל עם אבא תפילת ערבית ואחרי שאכל איתנו ארוחה שניסה לתבל בדיבורים קלילים, היה חומק מהבית, חבילת ספרים מתחת לבית שחיו, וחוזר זמן רב אחרי ששכבנו לישון. בלילות הראשונים ניסיתי להישאר ערה עד שיחזור, לשאול איפה ומה הם לומדים ומה שלום גדליה. אבל נח ענה בצמצום, ואני כעסתי על עצמי - מדוע שאלתי אותו, מדוע הראיתי לו שאכפת לי. בלילות הבאים ניסיתי לדומם את נשימותי כשנכנס נח הביתה, כדי שלא ירגיש שחיכיתי לו. בלילות שלאחר מכן כבר הנחתי לעצמי להירדם עוד לפני שחזר.

כשנרגעו אבא ואמא וחזרו לבטוח בנח, הציעו לו שישוב ויזמין את גדליה לסעוד איתנו את סעודות השבת. הנחתי שאינם יודעים שהוא לומד עם גדליה לבחינות, ושאם היו יודעים היו שוקלים פעמיים את ההזמנה. אבל מי יודע. אולי טעיתי.

ובשבת אחרי התפילה חזר אבא מבית הכנסת ומאחוריו נח וגדליה, כמו בימים ההם. אבל עכשיו כבר היה גדליה גבוה ממנו כמעט בראש, ממנו ומנח, שאמנם גבה מאז נסע לטלז, אבל לא התנשא לגובה כמו גדליה וגם נותר צנום ממנו בהרבה. כמה גדל גדליה מאז ראיתי אותו בפעם האחרונה בפסח. כתפיו התרחבו עוד יותר ומבעד לשרוולי חולצת השבת המרופטת שלו יכולתי להבחין בשרירי זרועותיו שתפחו. וכמו בביקור האחרון שלו בביתנו היה מבטו כבוש בקרקע ושפתיו חתומות. אבא מלמל כהרגלו "שלום עליכם" ו"אשת חיל", ואמא, שהתרוצצה בין הסירים לבין צלחות האוכל, ניסתה לדובב את גדליה ולשמוע ממנו מה שלום הדודים, שמעה שהדודה היתה חולה, ומה שלום בן הדוד שהתחתן לא מזמן, ועד כמה קשה העבודה בשוק הבהמות. ואז צחקה אל אבא - נו, באמת, שמואל, אתם הגברים, אי אפשר לשמוע מכם דברים כהווייתם, שותקים כמו הכלבים במצרים שלא העזו לחרוץ לשון. להוציא מים מסלע קל יותר מאשר להוציא מכם משפט אחד שלם. אבא חייך חיוך רפה, ונח וגדליה חייכו גם הם חיוכים רפים, ואמא המשיכה לעמול כדי להוציא מהם עוד שברי מילים וחלקי משפטים. אבל אני רק ראיתי את מבטו של גדליה הכבוש בצלחת. את מבטו הכבוש בצלחת ומסרב להצטלב אפילו לרגע קט עם מבטי שלי. ישבתי מולו מכווצת, מרגישה קטנה כל כך לעומתו, קטנה ואבודה וחסרת ערך. וידעתי שכל עוד גדליה אינו מביט בי, אין לי עניין לא בסיפוריו ולא בסיפוריהם של כל האחרים.





•••





חודשים ארוכים חלפו כך. מעט מעט חזרה השלווה הישנה לנוח על פניהם של אבא ואמא. כאילו במשך זמן מה התאבלו על הילד שדימו שיהיה להם ושאבד ולאט לאט התרגלו לבנם האמיתי, זה שלומד רוסית ומשנן דברים משונים מתוך ספרים משונים לקראת בחינות הכניסה לגימנסיה, אבל הוא עדיין בן כל כך טוב ועדין, משכים בכל בוקר לתפילה, מניח תפילין בכל יום ומקפיד ללמוד עם אבא דף גמרא בין מנחה לערבית, ומגיש לאבא ולאמא כוס תה חם בסיומה של כל ארוחת ערב. כשראיתי איך הם מתרגלים מחדש אל נח, לומדים להוקיר את מי שהוא, חשבתי לעצמי שכנראה רק הורים יכולים לסלוח כך, להחליף חלומות ישנים בחלומות חדשים, להיאחז במי שהוא ואפילו לשמוח בו.

ולכן כשיצא בעגלה לכיוון הרכבת שלקחה אותו לקייב - לקראת הבחינות לגימנסיה - נפרדו ממנו אבא ואמא כמעט כמו שנפרדו ממנו כשיצא אל הישיבה. בחיבוק, בברכת הבנים, בצנצנות מרקחת ובעוגות עטופות. אבל אני לא ליוויתי אותו הפעם. נפרדתי ממנו בחצר הבית ונופפתי לו לשלום, וראיתי אותו נבלע בהמשך הרחוב כשאבא ואמא לצדו, בדרך אל העגלה. במקום שבו עתיד היה לחבור אל גדליה ולנסוע איתו יחד ליקום אחר, שלעולם לא תהיה לי בו דריסת רגל.

אבא ואמא כבר ידעו שגם גדליה לומד לבחינות הכניסה לגימנסיה, אבל אולי לא ידעו מי השפיע על מי - נח על גדליה או גדליה על נח. נדמה שלא חשבו שגדליה יכול היה להגות בעצמו תוכנית כזאת, אבל מי יודע. הם משכו בכתפיים בפליאה - גדליה? משוק הבהמות אל הגימנסיה? כאילו רק נח שלהם, החריף והממולח, שהיה אמור להיות רב גדול אבל עכשיו מתעתד להיות סופר גדול, כאילו רק הוא יכול לעמוד בבחינות הכניסה וללמוד במקום שבו רק גויים או נערים יהודים חכמים במיוחד יכולים ללמוד. אני ידעתי שגדליה חכם וממולח וחריף לא פחות מנח. וידעתי שהוא זה שהגה את רעיון הלימודים והבחינות והגימנסיה, כי נח אולי יודע לחלום, אבל גדליה גם חושב איך להפוך את החלומות למציאות. אלא שאלה תמיד החלומות שלו ושל נח. ומה על החלומות שלי?

ולכן כשיצא נח לקראת העגלה שלקחה אותו אל הרכבת לקייב, נפרדתי ממנו בחצר הבית ונופפתי לו לשלום כשהתרחק מהבית ונבלע בהמשך הרחוב. דמיינתי אותו נפרד מאבא ומאמא ועולה לעגלה, ראיתי בעיני רוחי איך הוא מתיישב ליד גדליה, איך גדליה מניח בידידות יד על כתפו, איך אמא מכניסה לתוך ידיו של גדליה צנצנת ריבה. צנצנות הריבה אמנם היו כולן צרורות בתוך תיקו של נח, אמא ודאי לא הוציאה אותן משם ולא נתנה אף אחת מהן לגדליה, רק חיבקה מן הסתם את נח הנבוך רגע לאחר שאבא הניח על ראשו כפות ידיים מחוספסות ובירך אותו. אבל נעים היה לי לדמיין את גדליה מקבל צנצנת של ריבה, משהו מתוק שילווה אותו בדרך. משהו מתוק שבמו ידַי עזרתי לאמא לרקוח.

בימים הבאים נדדו מחשבותי שוב ושוב אל קייב. אל נח וגדליה שתועים ברחובותיה הזרים, מחפשים אכסניה להעביר בה את הימים והלילות, גונבים עוד מבט בספר, משננים פעלים ומחשבים חישובים. ואז הבחינות - איך נראה המקום שבו הן נערכות? כמה שעות הן נמשכות? יום ועוד יום ועוד יום? כמה נערים יהודים אחרים נבחנים איתם? והאם הנערים הגויים לועגים להם? והשאלות - עד כמה הן קשות? בכל לבי התפללתי שגדליה יצליח בהן. אסור שנח יעבור את הבחינות ושגדליה ייכשל. אם כך יקרה - הוא ייעלם מחיי לתמיד. ואף שבמובנים רבים הוא העלים את עצמו מחיי בכוח כבר לפני חודשים אחדים - השתיקות, המבטים המושפלים, החיפזון שבו מיהר לעזוב את ביתנו בסיומה של כל ארוחת שבת שאכל אצלנו - עדיין היה לי משהו להתנחם בו. דמותו הנאחזת בשתיקותיה. המילים שבכל זאת מלמל פה ושם בתשובה לשאלותיהם של אבא או אמא. איזה שמץ של ריח - אדמה, אפילו רפש או זבל בהמות - אבל משהו שדבק בו ונכנס איתו בכל פעם שנכנס אל הבית והיה שייך רק לו. אסור שייעלם מחיי, ידעתי. אסור שנח ילך ללמוד בגימנסיה בקייב וגדליה יישאר בשוק הבהמות. כשנח נסע ללמוד בטלז זה היה אחרת, למרות הכול. הם עוד היו נערים צעירים. וגדליה לא חשב מעולם שילמד בישיבה. אבל הגימנסיה? החלום שהוא חלם? העתיד שהוא ייחל לעצמו? אם נח ייקח ממנו גם את זה וישאיר אותו מאחור, לא יהיה שום כוח בעולם שיצליח לאחות את מה שייקרע ביניהם.

ולכן בימים האלה, בכל פעם שהתפללתי נדדו תפילותי מתוך הסידור אל קייב, אל גדליה שיושב מול גיליונות של בחינות וכותב וכותב וכותב. והלוואי שיהיו התשובות נכונות. הלוואי שהגימנסיה תפתח בפניו את שעריה. בפניו ובפני נח. ואולי אז, כשישובו הביתה, ייפתחו בפני שערי לבו.





•••





וגם בלילה אני מתקשה להירדם וחושבת על נח ועל גדליה, כמה חשוב ששניהם יצליחו בבחינות, כמה חשוב שיישארו יחד, שניהם, כי רק כך יהיה סיכוי שגדליה ימשיך לבקר בתוך סיפור חיי. ויש משהו מרגיע במחשבות האלו, שעם ההתנמנמות נהפכות לידיעה שיש בה שקט.

אבל כשאני נרדמת אני חולמת חלומות משונים. אני על גדת האגם שמעבר לקצה העיירה. השמש משחקת מחבואים עם העננים - לרגע מוארים השמים והאגם רוטט בכחול, ולרגע מתכסים פניהם בעננים, האגם מתקדר ועולות מתוכו רוחות קרות. על גדותיו ניצבת ערבה ענקית. ענפים דקים מכוסים דמעות ירוקות משתלשלים ממנה לעבר הארץ. האדמה מכוסה עשב, אבל נדמה שהוא מסתיר תחתיו בוץ טובעני, ושאם אעבור בין ענפי העץ ואתקרב אל האגם, אשקע באדמה ואולי לא אצליח להיחלץ מתוכה.

פתאום אני שומעת קולות צחוק ושירה עולים משפת האגם. אני יודעת שאם אתקרב אולי אטבע באדמה הבוצית, אבל משהו מושך אותי לעבר המים, לעבר הקולות. אף על פי שהקולות רחוקים ומעורבים זה בזה בבליל שאינו ניתן להפרדה - אני יודעת שגדליה נמצא שם, ואני מתקרבת, מסתבכת בין ענפי הערבה אבל יודעת שעלי להיחלץ מתוך סבך הענפים וללכת לעבר גדליה. ככל שאני מתקדמת אל עבר הקולות מתגלה לעיני דבוקה אנושית. אבל לאיש אין פנים אמיתיות, פנים ברורות שאני יכולה לתת להן שם, אלא רק לגדליה לבדו. הוא צוחק. הוא שר. הוא קורא קריאות רמות. פתאום הוא משליך אבן לעבר השמים וצוחק בקול רם כאשר ציפור צוללת, מרוסקת, אל האגם. הוא מפחיד אותי אבל גם מושך אותי בו זמנית. וכשאני מגלה שגבו חשוף אני לא מופתעת. כאילו כל הזמן אני יודעת שכך הוא אמור להיות, חולצתו מושלכת על העשב והוא מוקף בנערים ונערות שאין להם פנים ואין להם שמות. ראש של גוי וגוף של גוי, אני שומעת קול מתרה בי, ואינני יכולה להחליט: האם זהו קולה של אמא או קולי שלי?

ופתאום אני חושבת שאולי אני אחת הנערות המקיפות את גדליה. אבל אם אני שם - מי הנערות האחרות ומי הבחורים האחרים? ומדוע הם נמצאים שם, כשגדליה ואני אמורים להיות שם לבדנו. האם נח נמצא שם? קשה לומר. אני רוצה לומר בוודאות שלא, אבל אולי בכל זאת. משהו מסתחרר שם. גדליה צוחק. גדליה שר. אני רוצה לראות אותו מקרוב אבל מפחדת. מפחדת לראות אותו כך. מפחדת לגלות שאני לידו. מפחדת לגלות שאינני.

אני מנסה להתקרב. מסתבכת בין ענפי הערבה. האם הם מנסים להתנכל לי ולחסום את דרכי או שמא הם רוצים להגן עלי? אני מנסה להתנגד להם, להיאבק בהם. מבעד לענפים שסוגרים עלי אני רואה את גופו הגדול והחזק של גדליה, את גופו החשוף, מתקרב אל אחת הנערות. אני רוצה לדעת מה יעשה לה, אבל בו בזמן גם מפחדת לגלות. האם זאת אני? האם מישהי אחרת? אני מנסה להתקרב וככל שתנועותי נעשות חזקות יותר, אני מרגישה איך רגלי ננעצות עמוק יותר ויותר באדמה. אני שוקעת. רגלי נהפכות לאבנים. ומעבר לעץ גדליה. ועם מי?





•••





חלפו ימים אחדים ונח חזר מקייב. לא ידענו מראש מתי יחזור ורק חיכינו לו בלבבות דרוכים. כשנשמעו צעדיו על השביל המוביל אל הבית יצאתי לקראתו בריצה, אבל די היה לראות בחטף את פניו האפורות כדי לדעת. הריצה נבלמה ברגע. נח חלף על פני ועל פני אמא, שמיהרה אחרי לקראתו, ענה בנענוע ראש חטוף לקריאות השלום שלנו ותוך כדי שמלמל, נכשלנו, דחק את עצמו אל הבית, השליך את התיק היכן שהשליך, משך את הווילון שהפריד בין מיטתו למיטתי והשליך את עצמו על המיטה.

אמא רמזה לי שלא אגש אליו ושאשתוק. מבט עיניה היה קפוא. אילו הייתי אומרת לה לפני כמה חודשים שכך תגיב כשתשמע שאחרי הכול נח לא נוסע לגימנסיה, ודאי היתה צוחקת לי. אבל הרבה דברים קרו מאז. היא ואבא קברו חלום אחד ולמדו לטפח חלום אחר, את זה שנבט בלבו של בנם, ועכשיו - מה תעשה?

וכך נאלצנו להתרגל לשקט חדש. שקט של תבוסה. אבא ניסה לומר שאולי עכשיו כדאי שישקול לחזור אל בית המדרש. אמא אמרה, תוכל לנסות שוב בשנה הבאה. ואני אמרתי, תוכל להיות סופר גדול גם בלי ללמוד בגימנסיה. אבל נח המשיך לשתוק ורק הביט בנו במבטים יגעים בכל פעם שניסינו לנחם אותו. הוא הִרבה להיעלם מהבית לשעות ארוכות. חשבתי שאולי הלך אל גדליה, אבל גדליה נאלץ מן הסתם לחזור לעבוד בשוק הבהמות. רציתי לדעת אבל לא חשבתי לשאול.

ואז, בוקר אחד ביקשה אמא שנלך שנינו אל החנות כדי לעזור לאבא לפרוק סחורה חדשה שהיתה אמורה להגיע. הלכנו שנינו יחד, זה לצד זה, לכיוון השוק. יכולתי לדמיין שאנחנו שוב ילדים, כמו פעם. יכולתי לדמיין שאנחנו שוב חברים, אבל כל כך הרבה דברים עמדו בינינו. נח שתק כהרגלו, ואני חשבתי מחשבות שפתאום, בלי משים, נהפכו למילים, ואמרתי לו - אבל איך יכול להיות ששניכם נכשלתם, נח? הרי אתם חכמים כל כך שניכם. ונח נעצר, הביט בי כאילו לא הבין על מה דיברתי, ואז, לרגע אחד קטן ריצד בתוך עיניו משהו זעיר שדמה לחיוך. ובאחת הבנתי הכול. הרי הכרתי את נח טוב כל כך. במשך שנים היינו כמעט תאומים. יכולתי לקרוא את שתיקותיו, יכולתי לקרוא את הבעות פניו, ולכן הכרזתי בהפתעה - כאילו הייתי אמורה להבין זאת מהרגע הראשון - אבל בביטחון מלא: אתה הצלחת במבחן, נח. אתה הצלחת וגדליה נכשל, ולא רצית שהוא ידע שזה מה שקרה. נכון, נח?

ונח הביט בי רגע בשקט, כאילו לא הבין מה אמרתי, ואחר כך אמר - את מדברת שטויות, חנה, את מדברת שטויות. אבל בתוך מבטו זיהיתי שבב של חיוך וידעתי שהוא שמח שאני יודעת. וידעתי שאני אוהבת אותו כמו שלא אהבתי מעולם.













מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק השלישי של הספר.





ימימה חובב / אי החירות









עורך אחראי: דב איכנולד

עורך ממונה: עמיחי ברהולץ

עורכת: דפנה שחורי

עריכת הלשון: רתם כסלו

עיצוב הכריכה: נועה שניר

סדר: טפר בע"מ









ידיעות אחרונות | ספרי חמד









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