







ח.









הרכבת חולפת ברחובות העיר קייב. שקשוק הגלגלים על המסילה מתערבב בתרועת הצופר ובהמולת המוני הנוסעים הדחוסים בקרונות עד אפס מקום, כמו בקר ברכבת משא. כמו רבים אחרים לא זכיתי בספסל להניח עליו את עצמי, ולכן אני יושבת באי נוחות על צרור חפצי שמונח על הרצפה. רק כשאני מרימה במאמץ את ראשי אני מצליחה לראות מבעד לחלונות תמונות חולפות של מבני ענק שלא ראיתי כמותם מעולם בעיירה. אבל אני יודעת שבקצהו השני של המסע הארוך שלפני עוד מחכים לי גורדי השחקים של אמריקה, אלה שרגליהם בקרקע וראשיהם מגיעים לשמים.

בחבילה שעליה אני יושבת צרורים מעט החפצים שילוו אותי בשבועות הבאים, לאורך המסע שבו אחצה את העולם, שהוא בעצם כדור אחד גדול, כדור שמסתובב ומטלטל אותנו מלמעלה למטה וחוזר חלילה. על צווארי תלוי שרוך מעור שבקצהו, מוטמן מתחת לשמלתי, סמוך ללבי, צרור קטן ובו כל כספי וכרטיס ההפלגה והדרכון שעליהם שילמו אבא ואמא במיטב כספם. ובתוך הצרור תמונות אחדות שצולמו רק לפני ימים מעטים - אבא ואמא ואני וטויבה שלי בבגדי השבת שלנו, ומי יודע מתי נשוב וניפגש. בתוך הצרור הגדול שמתחתי, בין שאר החפצים, טמונות גם תמונותיו של גדליה מיום אירוסינו ומיום החתונה - מהוהות ממשמוש בימים רחוקים - יבוא יום ואזדקק להן, כך אני משערת. אבל בינתיים נוח לי שהן מופרדות מיתר התמונות, כדי שלא יפריעו לי להימלט אליהן בכל פעם שהלב יישטף געגוע שלא אצליח לשאת - לאבא, לאמא, לטויבה.

מדי פעם אני מותחת את איברי. מדי פעם אני זוקפת את ראשי ומבקשת לקלוט משהו מנופה של קייב שחולף במהירות בעד החלונות. מוזר לי כל כך לחשוב שרק לפני שנים אחדות היו כאן גם נח וגדליה, שגם הם התחילו כאן יחד את המסע שלהם, מסע שבסופו של דבר הסתיים גם הוא באמריקה הרחוקה. ביני לביני אני תוהה לאן היו חיי מתגלגלים אם אז, באותם ימים מעטים בקייב, היו הדברים מתרחשים אחרת. אם גדליה היה מצליח בבחינות הכניסה לגימנסיה. אם נח היה בוחר ללכת עם הצלחתו ולא לקשור את גורלו בזה של גדליה. אבל הדברים קרו כך. מה יכולתי לעשות אז ומה עוד נותר לי לעשות עכשיו?

אני יושבת על רצפת הרכבת. צרור של חפצים מונח מתחתי ואיברי צועקים מכאב. ואני כחומר ביד היוצר, כהגה ביד הנהג. הרכבת לוקחת אותי הלאה והלאה ואני אינני יודעת לאן ומה לפני.





•••





ימים מעטים לאחר שחזר נח מקייב, מהבחינות שלא צלחו, התחילה האפרוריות להישטף מפניו. הוא כאילו הזדקף, כאילו הניח מאחוריו את המשא שרבץ על כתפיו והחליט לצעוד הלאה בדרך שאליה נקלע בעל כורחו. כשאבא הציע בדחילו ורחימו שיחזור לבית המדרש, הסביר לו, כשהוא מקמץ במילים, שבית המדרש כבר אינו מתאים לו. כשאמא רמזה לו שיוכל לנסות להיבחן שוב בשנה הבאה, השיב בשקט שאין לו כוונה לחזור לשם. הספיקו לו הימים המעטים שבהם ראה את תלמידי הגימנסיה המטורזנים מביטים בשחצנות בנערים היהודים שהגיעו מהעיירה ומסננים - בהיחבא או בגלוי - יריקות וקללות. ואז הביט בי בחיוך נוגה ולחש לי - אל תדאגי, חנה, להיות סופר גדול יכול גם מי שהתחיל את דרכו בתור סוחר.

החיים כאילו הכריעו אותו, והוא נכנע להם בשקט, מקבל עליו את הדין, ולפעמים אפילו נראה כאילו השלים עם הגורל. כמו שאבא ואמא, רק לפני חודשים מעטים, הצליחו לוותר על נח שאותו חלמו במשך שנים ולהחליף אותו בנח אחר, כך גם נח עצמו נראה כאילו ויתר על מי שחלם להיות והתרגל למה שזימנו לו החיים. ובאמת, במשך חודשים אחדים הוא עבד עם אבא בחנות, הזיז סחורות מכאן לשם, יעץ לאבא אילו סחורות חדשות כדאי להזמין, שקל שיקולים של רווח מול הפסד. כל כך לא נח שתמיד היה. כאילו רבצו עליו פתאום עוד שנות חיים רבות. אבל בערב, אחרי שאבא והוא נעלו את החנות והלכו יחד להתפלל, ואחרי שסיימנו כולנו לאכול בשקט ונח הגיש לאבא ולאמא את כוס התה שנהג להגיש להם בכל ערב, הוא פנה אל חדרנו הקטן והצפוף, הסיט את הווילון שהפריד בין שני חלקיו, זה שלו וזה שלי, התיישב אל שולחן הכתיבה הקטן שהיה צמוד למיטתו, הדליק את מנורת הנפט והתחיל לכתוב. אבל עכשיו, שלא כמו בעבר, לא הראה לי דבר ממה שכתב. לפעמים, לאחר שסיים לכתוב, היה דוחף חבילת דפים מקופלים לתוך הכיס הפנימי של מעילו וממהר החוצה אל הלילה. ידעתי להיכן הוא הולך ולמי הוא נותן לקרוא את סיפוריו. אבל מעולם לא שאלתי על כך ולא אמרתי דבר. יותר ויותר התרחקנו זה מזה באותם ימים, ופחות ופחות דיברנו זה עם זה. השתיקות העמידו בינינו קיר של זרות, ובשבתות שבהן בא גדליה לאכול איתנו, נדמה היה ששניהם מתייצבים יחד מאחורי הקיר הזה - מתלחשים בינם לבינם כאילו אינני נמצאת כלל בחדר, מייחלת למבט, מייחלת למילה.





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יום אחד, כשנח היה בחנות, העזתי לפתוח את מגירת העץ של שולחנו ולנבור בין ספרי השירה וההגות שהיו דחוסים בה. ידעתי שאיש לא יראה אותי בשעת מעשה - אבא ונח היו בחנות, אמא הלכה אל השוק והנחתי שיחלוף זמן רב עד שתחזור. אבל לבי פעם בחוזקה והרגשתי כאילו אני פולשת למקום שאין לי בו דריסת רגל. ובכל זאת הוצאתי את הספרים מן המגירה ונברתי בין הדפים שהיו מוסתרים תחתיהם. כל כך התגעגעתי לאותיות הקטנות, לכתב הצפוף הנוטה מעט על צדו, לדפים שבלעו את מה שנח כבר מזמן לא שיתף אותי בו.

כשהיו ילדים בני חמש - סיפרו האותיות הנוטות על צדן של נח - כשהיו ילדים בני חמש למדו נחום ושרה'לה אלף בית יחד בחדר, הוא ליד שולחן שסביבו ילדים והיא ליד שולחן שסביבו ילדות. אבל כשהמלמד נפנה לשולחן שישבו סביבו ילדים של חומש, מיהרו השניים לחמוק מתחת לעיניו כדי לשחק יחד באגוזים. בתחילה צחקו הבנים על הילד שמשחק באגוזים עם ילדה, אבל לנחום לא היה אכפת. לשרה'לה היו שתי צמות זהב ועיני ספיר נוצצות וקול פעמונים מצלצל, ונחום ידע היטב - אם כי לא גילה זאת לאף ילד אחר - ששרה'לה היא פיה בדמות ילדה.

בכל בוקר היה מחכה לה על השביל שליד ביתה, וכשהיתה יוצאת היו הולכים יחד אל החדר. אבני הרחוב השבורות נהפכו פתאום למרצפות שיש, וקרני השמש יצאו מבעד לעננים גם בימי חורף קודרים. שרה'לה הלכה לצדו של נחום וסיפרה לו מעשים מופלאים על עולמות קסומים, ונחום האמין בלב שלם לכל מה שסיפרה לו. גם כשסיפרה לו שכשיגדלו ייהפכו למלך ומלכה של ארץ רחוקה, האמין לה בכל לבו.

לפעמים יצאו יחד לשדות שבפאתי העיירה. יחד קטפו פרחים וקלעו מהם זרים לראשה הזוהר של שרה'לה. יחד רצו לאורך הנחל שחצה את העיירה, השליכו לתוכו שיבולים והביטו בהן משתאים כשהלכו ונהפכו לנקודות זעירות, שהלכו והתרחקו ונעלמו מן העין מעבר לאופק, שאת מה שהיה מעבר לו יכלו רק לדמיין. והם אכן הרבו לדמיין את מה שמעבר לאופק. את מה שמעבר להרים. את מה שמעבר לעיירה שרק אותה הכירו.

אבל הימים חלפו. ילדי האלף בית התחילו ללמוד חומש, וכעבור זמן מה הפסיקה שרה'לה להגיע לחדר. מאז, במשך שנים, לא ראה אותה עוד. בבוקר, כשחלף ליד ביתה בדרכו אל החדר, קיווה לראות את דמותה מציצה מחלון הבית, אבל התריסים היו תמיד מוגפים. הוא קיווה לראות את דמותה מקפצת על אבני הרחוב השבורות והופכת אותן שוב למרצפות שיש נוצצות. הוא ציפה לראות איך היא קוראת לשמש לקרוע חור בעננים גם בימים הקודרים של החורף. וכשעבר ליד הנחל שחצה את העיירה, נדדו מבטיו לרגעים ארוכים על פני המים, אולי תשתקף בהם פתאום דמותה הקסומה.

אלא ששרה'לה לא נראתה בשום מקום. נחום ידע שהיא נמצאת היכנשהו, מתגעגעת אליו גם היא. הוא ידע בוודאות שיום יבוא והם ירחיקו שניהם יחד אל הממלכה הפלאית שבה ייהפכו למלך ומלכה. אבל בינתיים חלפו הימים, ודמותה של שרה'לה הלכה והיטשטשה בזיכרונו, הלכה ונהפכה למין דמות עשויה קווי מתאר רופפים שאין בה ממשות.

השנים חלפו. נחום גדל, נהפך לבן מצווה והתחיל להניח תפילין. אבל את שרה'לה לא פגש שוב. ואז, יום אחד, בשעת תפילת שחרית, כשעמד בפינתו הקבועה בבית הכנסת, נדד מבטו אל החלון, ופתאום, כמו מתוך חלום, ראה דמות של נערה חולפת ברחוב. רק את גבה יכול היה לראות, ואת צמת הזהב שהשתלשלה עליו, אבל הוא ידע בביטחון מלא שזוהי שרה'לה, מלכת חלומותיו. מילות התפילה התחילו להתערבב בפיו, וברגליים כושלות ניגש אל החלון, אף על פי שהיה בעיצומה של התפילה, וביקש את דמותה של שרה'לה. אבל שרה'לה נעלמה, ממש כמו שנעלמה לפני שנים רבות. איש לא נראה ברחוב, אבל נחום ידע בוודאות שרק לפני רגע היתה שם שרה'לה שלו, וצמת הזהב שלה קיפצה על גבה.

תפילתו של נחום לא שבה עוד להיות תפילה, והלימוד של נחום לא שב עוד להיות לימוד. המילים התערבבו בפיו ובתוך ראשו, ומול עיניו שבו והופיעו פניה המטושטשות של שרה'לה - שיער זהב, עיני ספיר. וקול הפעמונים שלה סיפר לו על ארץ רחוקה שבה ייהפכו יחד למלך ומלכה...





•••





הלב שלי פעם במהירות. לא מפני שפחדתי שמישהו יראה אותי קוראת כך בדפיו הכמוסים של נח - אבא ונח היו בחנות, אמא היתה בשוק והנחתי שיעבור זמן רב עד שתחזור - אלא מפני שהיה משהו מוזר כל כך בגילוי הזה, שגם נח, נח שקם בכל בוקר לחנות ומוכר קמח וסוכר ועדשים, ממשיך לחלום בסתר חלומות כמו שפעם נהגנו לחלום יחד. שגם נח, בשעה שאני הוגה בגדליה, הוגה בנערה משלו, נערה שהיא חלום. ובעצם, מה היה לי גדליה אם לא חלום?

פחדתי להמשיך לקרוא בדפיו של נח, לא משום שחשבתי שמישהו עלול לראות אותי כך, אלא משום שחששתי מפני מה שאני עשויה לקרוא בהם. ולכן החזרתי אותם לתוך מגירת השולחן של נח והנחתי עליהם את ספרי ההגות והשירה באותה צורה שבה מצאתי אותם. אבל גם אחרי שהחזרתי את הדפים למקומם לא יכולתי להפסיק לחשוב על מה שכתוב בהם. לא יכולתי שלא לתהות אם הראה נח לגדליה גם את הסיפור הזה, כמו שהראה לו סיפורים אחרים שכתב. ולא יכולתי שלא לתהות מי היא שרה'לה זהובת הצמה שמופיעה בחלומותיו של נח. מי היא שרה'לה המופיעה בחלומותיו של גדליה.





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התחילו התלחששויות בבית. מתי בדיוק התחילו? את זה לא יכולתי לומר. אבל יום אחד פשוט שמתי לב שהן שם. נכון יותר לומר - לילה אחד, כי אז, בחסות החשיכה, נשמעו הלחישות המהוסות מחדרם של אבא ואמא נוכחות יותר. כאילו ביקשו להסתתר מאחורי הדלת הסגורה, אבל לא יכלו להסתיר לגמרי את עצם היותן. ומרגע שהבחנתי בלחישות הליליות, יכולתי להבחין שגם במשך היום הוגנבו מאחורי גבי חצאי משפטים או רמיזות עיניים.

על מה הסתודדו לא ידעתי, אבל בדיעבד הבנתי שגם נח בסוד העניינים. כי באחד הימים, בשעת אחר הצהריים, מעט לפני שעת תפילת מנחה, נכנסה אמא הביתה במהירות - לא ידעתי מאיפה - וביקשה שאמהר אל החנות ואקרא לנח, וכשהזדרזתי למלא את בקשתה נדמה היה לי שגם הוא וגם אבא ידעו במה מדובר. נח מיהר להניח על אחד המדפים שקיקי תבלינים שבדיוק מילא, אבא הנהן לעברו כאומר - לך, לך הביתה עם אחותך, זה דחוף יותר. אני כבר אטפל בכל זה בעצמי. ונח לא שאל במה מדובר, ומכיוון שהרגשתי שהוא יודע מדוע ביקשה ממני אמא לקרוא לו, לא טרחתי לשאול אותו מה הוא יודע ורק נגררתי מאחוריו כל הדרך הביתה, שקטה ותוהה.

כשהגענו הביתה ראינו את אמא עסוקה בניקיון, כאילו ערב שבת הגיע, ועל השולחן קערה ובה בצק תופח לעוגות - איך הספיקה ללוש אותו וכבר להיות שקועה בניקיונות בזמן הקצר שנעדרתי מהבית לא הבנתי. שאלתי אם אנחנו מחכים לאורחים ואיך אוכל לעזור לה, ומתוך הרגל התחלתי להפשיל את שרוולי השמלה, אבל אמא רק הביטה בי לרגע במבט מבולבל מעט ואמרה, לא אורחים, בעצם - אורח אחד, כן, בערך אורח. אחרי ערבית. ולא, אל תעזרי לי. לכי עם אחיך להסתדר. לשטוף את הפנים ולסדר את השיער וללבוש את שמלת השבת שלך. בעצם, אחרי שתתלבשי בואי אלי ואני אקלע לך צמה יפה. מהר, מהר, היא זירזה אותי תוך שהיא מביטה בשעון הכבד שהיה מונח על אחד המדפים בארון הספרים, שעמד בין המטבח לבין חדר המגורים, וניגבה בלי משים את מצחה המיוזע בשרוול שמלתה, ומיד מיהרה ללוש את הבצק שכבר תפח מספיק ולקרוץ ממנו עיגולים שתוטבע במרכזם מרקחת פירות.

כנראה בתוך תוכי הבנתי על מה ולמה, כי אם לא הייתי מבינה ודאי הייתי שואלת. אמנם לעצמי סיפרתי שאינני מבינה, אבל בתוך תוכי כנראה כבר הבנתי, ומשהו כבד ומעיק התחיל ללחוץ בתוך חזי. מבעד לחלון המטבח ראיתי את נח יוצא מהבית ושוטף את פניו ואת ידיו במים מהמשאבה שעמדה בחצר. הוא היה שקט ונראה מוטרד כשפנה אל החלק שלו בחדר הפנימי, הקטן, הסיט את הווילון והשמיע רחשים של החלפת בגדים. יצאתי גם אני אל החצר ושטפתי את פני ואת ידי לקראת האורח שהוא בערך אורח. כנראה בתוך תוכי ידעתי מיהו, אבל לעצמי סיפרתי שאינני יודעת. ולאחר שנח יצא מחדרנו וסגרתי את הדלת, פשטתי את שמלת החולין החומה ולבשתי במקומה את שמלת השבת הכחולה שסרט תחרה לבן מעטר את מפתח צווארה, פרעתי את הצמה הארוכה שנחה על כתפי והתחלתי להבריש את שערותי. היתה לי מראה קטנה שהיתה תלויה על הקיר בסמוך למיטתי. שולחן כתיבה לא היה לי אלא רק לנח. לשולחן נוסף לא היה מקום בחדר, וממילא - מה כבר הייתי צריכה לכתוב? אבל מראה קטנה היתה תלויה על הקיר בסמוך למיטתי, ומדי פעם הגנבתי אליה מבטים, וגם עכשיו - אל הפנים הבהירות, החיוורות, ששיער שחור שברגע זה גלש על כתפי שימש להן מסגרת, ואל העיניים השחורות, הגדולות, שלעתים קרובות, אולי קרובות מדי, נדדו הלאה בחלומות בהקיץ, ואל האף המחודד מעט, ואל השפתיים שנראו אדומות רק מפני שעור פני היה חיוור כל כך.

רק מדי פעם הגנבתי מבטים אל המראה הזאת, כי ממילא לא אהבתי את מה שראיתי בה, והמבטים החטופים והמקריים במראה נועדו רק כדי לראות אם אולי קרה איזה נס ויופי חדש נגע בפני. כבר הייתי בת יותר משש עשרה, נערה בוגרת. הייתי שמחה אילו הייתי יפה יותר. בלילות חלמתי את עצמי יפה יותר. אבל מה כבר יכולתי לעשות. ובכל מקרה, מה כבר היה מועיל לי היופי הזה עכשיו, כשהנער היחיד בכל ליפשיק, הנער היחיד בכל העולם כולו, שרציתי שיביט בי, כבר מזמן לא שלח אלי אפילו מבט אחד חטוף.

בינתיים הלך נח לבית הכנסת, לתפילת מנחה וערבית ובין השתיים ללמוד עם אבא דף גמרא, ואמא קראה לי אל המטבח, בחנה אותי לרגע במבטה, הושיבה אותי על כיסא וקלעה לי צמה ארוכה, ואז הביטה שוב בפני, ניגשה אל חדרה, חזרה כשסיכות אחדות בכף ידה והתחילה להצמיד את הצמה אל ראשי ככתר. מעולם לפני כן לא סידרתי כך את שערי, ואמא הביטה בי שוב, לרגע נדמה היה שדמעה קטנה מתנוצצת בקצה עינה, ואז נשמה נשימה עמוקה ואמרה משהו שלא אמרה עוד אף פעם קודם לכן - את כל כך יפה, חנה'לה, כל כך יפה. ואני תהיתי אם היופי הזה אמיתי ורק ממבטי הוא מצליח לחמוק, או שבאמת אינני יפה, כמו שתמיד ידעתי על עצמי, ורק אמא, מפני שהיא אמא, רואה בי יופי שאיננו.

כנראה בתוך תוכי כבר הבנתי קודם, כי כשהדלת נפתחה ולצד אבא ונח נכנס לבית גם ליפא הפוזל, לא הופתעתי. ליפא היה שמש בית הדין בעיירה, אבל לא פחות משהיה ידוע כשמש, היה ידוע כשדכן לעת מצוא. ומכיוון שלנח כבר מלאו שבע עשרה שנה, אך טבעי היה שיבוא לביקור. אמנם הזמנים בליפשיק השתנו. פעם גיל שבע עשרה היה גיל שכיח לשדך בו נערים בני טובים. אבא היה בן גילו של נח כשנשא את אמא לאישה, ואמא היתה אז בת גילי. אבל הזמנים השתנו בליפשיק. יותר ויותר נערים ביקשו פרנסות מכובדות. היו שנסעו לערים הגדולות, אחרים הצליחו להגיע לגימנסיה. נערים שהתעתדו להתגייס לצבא הצאר דחו את נישואיהם בשנים אחדות כדי שלא ישאירו אחריהם רעיות צעירות כאלמנות קש. אבל נח ראה את עצמו כבן טובים. ומרגע שזנח את חלום הגימנסיה נדמה היה שבחר לעצמו חיים רגילים של בעל בית רגיל. ואם כך - מדוע שלא יישא אישה רגילה כמו כל בעל בית רגיל?

המשקולת שרבצה בתוך חזי מאז שעות אחר הצהריים היתה עכשיו כבדה עוד יותר. לא יכולתי לשאת את דמותו של נח, חנוט בבגדי השבת שלו, ישוב על כיסא ליד שולחן השבת שהיה עכשיו ערוך עם קערות של צימוקים, שקדים ועוגות טריות - מולו ליפא הפוזל ומשני צדי השולחן האחרים אבא ואמא, גם הם לבושים בבגדי שבת ומדברים במין לשון משונה שלא דיברו בה בימים רגילים. אילו לא כעסתי על נח באותם ימים, אילו לא בזתי לו על האופן שבו ישב ליד השולחן - כמו ילד בשעת מבחן בחדר, ילד שמוכר ברגע זה ממש את כל חלומותיו בעבור נזיד עדשים - הייתי יכולה לרחם עליו. כי הוא נראה כל כך אומלל וחסר אונים באותם רגעים. אבל אני כעסתי עליו, ובזתי לו, ונכנסתי לחדרנו והטלתי את עצמי על המיטה בכעס ובבוז - על האח שמוכן לעזוב אותי כך, אף על פי שבאמת כבר עזב אותי מזמן. על האח שמוכן לעזוב כך את עצמו, אף על פי שגם את עצמו כבר עזב מי יודע מתי. ובתוך כל הכעס והבוז גם התאמצתי לשמוע את מה שנאמר בחדר השני.

אבא סיפר על לימודיו של נח בטלז. סיפר כמה הצליח שם בלימודים. אבל מכיוון שהוא בן טוב כל כך, התפרצה אמא לתוך דבריו, לא יכול היה לשאת את הידיעה שאביו, שכבר אינו צעיר, צריך לעבוד לבד בחנות. והוא בחר לחזור הביתה ועכשיו רוצה להקים בית בליפשיק, כדי שיוכל להיות קרוב להוריו ולעזור להם בימי הזקנה. ואז התחיל ליפא לדבר. היה לו קול שקט, והוא דיבר במין מלמול שלא אִפשר לי להבין את מה שאמר, רק הבנתי שהוא מדבר על חביות. שוב ושוב חביות. וקולות מרוצים נשמעו מהחדר - אבא ואמא ונח. וגם ליפא נשמע מרוצה ושוב אמר משפט שבקצהו התגלגלו חביות.

ואז התייצבה אמא בפתח החדר וביקשה שאגיש תה לכולם, ואני לא חשדתי, ניגשתי בצייתנות של בת טובה למטבח ויצקתי מים חמים מהסמובר לספלי השבת, והנחתי אותם על מגש השבת, והנחתי עליו גם את קנקן עלי התה החלוטים וקערת קוביות סוכר וצלוחית עם פלחי לימון. וכשנכנסתי לחדר המגורים עם המגש בידי, לאט לאט כדי שלא אפיל ממנו דבר, והנחתי אותו על השולחן וחייכתי בנימוס אל האורח - רק אז שמתי לב ששקט השתרר בחדר וכל המבטים הופנו אלי, ואבא הביט בליפא ואמר לו - וזאת חנה שלנו, צעירה מנח בדיוק בשנה, נערה טובה וחכמה וצנועה כל כך, וכמה היא יפה אתה הרי רואה בעצמך. ואז פתאום הבנתי כמה טיפשה הייתי. כי גם כשבתוך תוכי הבנתי שאבא ואמא זוממים להביא שדכן הביתה, גם אז חשבתי רק על נח. עלי לא חשבתי כלל. מי יכול היה לחשוב שאבא ואמא מזמינים הביתה שדכן כדי להראות לו גם אותי?

אבל הנה, הם ישבו שם ארבעתם מולי - אבא ואמא עדיין נרגשים, נח כבר נינוח יותר משהיה קודם, וליפא שהביט בי בעניין במבטו המבולבל מבעד למשקפיו העבים, כמו שאבא נוהג לבחון סחורה חדשה בחנות.

הייתי אמורה להגיש את הספלים כמו בת טובה וצייתנית - תחילה לאורח, ואז לאבא ולאמא ולבסוף לנח. והייתי אמורה להניח על השולחן את הקנקן עם חליטת התה ואת קערת הסוכר ואת פלחי הלימון. אבל משהו בי סירב לעשות זאת. ולכן מיד לאחר שהנחתי את המגש על השולחן פניתי לאחור, יצאתי מהבית בטריקת דלת מהדהדת ורצתי ורצתי ורצתי הלאה משם. אם השעה היתה שעת יום והשמש היתה זורחת, כנראה הייתי רצה אל האגם שבשולי העיירה. אבל היה ערב חשוך, וכעבור זמן מה מצאתי את עצמי משקיפה מרחוק על ביתם השבור של הענוך החייט ובלה אופת הכעכים. וכמו הבית - גם לבי היה שבור, ודמעות חמות שטפו את פני ובכו על דברים רבים שלא רציתי להסביר לעצמי במילים.









ט.









ועוד תחנה בדרך לאמריקה הרחוקה. אחרי מסע ברכבת שלא האמנתי שייגמר אי פעם. גופי כואב, אני מותשת מחוסר שינה ורעבה כאילו בטני כבר שכחה מתי הגיע אליה אוכל אמיתי. ועכשיו ההמונים נשפכים מתוך הקרונות ונדחפים בידי פקידים חסרי סבלנות, שהרוסית נגרסת בפיותיהם כמו חצץ, אל עבר תחנת הפיקוח. לא רחוק מכאן הגבול, ומעברו האחר גרמניה, שבה עוד מסילת רכבת ארוכה ארוכה שרק בקצהָ נמל המבורג, שכרטיס ההפלגה המוטמן קרוב ללבי יאפשר לי לעלות בו על אונייה ולהפליג ימים רבים בים שמעבר לו אמריקה.

המוני אנשים נשפכים מתוך הקרונות. רעבים. מותשים. גופיהם כואבים. מבוהלים. כי הצעקות שהודפות אותם אל תחנת הביקורת נגרסות באוזניהם כמו חצץ שנרמס תחת גלגליה הכבדים של עגלה. אין כאן לא חיוכים ולא מבט מעודד, ולא יד תומכת בזקן כושל או באם שנושאת בזרועותיה שני ילדים בוכים. שוטר מכוון את ההולכים ומצביע על מבנה עץ מרוחק. הרגליים כושלות והידיים אוחזות היטב בצרורות, במעט החפצים שהם עכשיו כל עולמנו. יש מי שיש לו גם קרובי משפחה לאחוז בהם. ויש מי שלא.

מישהו מסביר שעלינו למסור את חפצינו. יעבירו אותם חיטוי. אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון שהפליטים יפיצו מחלות - לא כאן, ולא מעבר לגבול הגרמני, וודאי שלא באמריקה הגדולה והחזקה שאינה מוכנה לקבל לתוכה אנשים חולים. מישהו מספר שרק לפני שנים מעטות התפשטה באחת מערי הגבול מגפת כולרה, והפליטים האומללים נכלאו ימים רבים בבידוד עד שהתברר שבעצם כמה מלחים צרפתים הם שהביאו איתם את המחלה. כך או כך, איש אינו מוכן להסתכן בהעברת פליטים נושאי מחלות אל מעבר לגבול.

אנחנו צועדים בטור ישר בכיוון שפוקדים עלינו ללכת בו. מורים לכל אחד מאיתנו לשלם רובל אחד עבור בדיקה רפואית. ואנחנו כמו כבשים מבוהלות ולאף אחד מאיתנו אין אומץ לומר מילה או לחרוג מהטור או לסרב לשלם. בקצה האולם שאליו מובילים אותנו עומד רופא בחלוק לבן. הוא מפשפש בעיניהם של הפליטים ומחפש טרכומה. אחר כך מפשפש בין שערות ראשם ובודק אם אין ביניהם איזה חולה צרעת. מדי פעם נשמעות צעקות שבר. מישהו מתגלה כחולה. שולחים אותו לאולם אחר וקשה לקבוע אילו צעקות חזקות יותר - צעקותיו שלו או צעקותיהם של בני משפחתו שהוכרזו בריאים. אני מתקדמת לעבר הרופא ולבי הולם בתוך חזי, מחשש שאיזו מחלה נסתרת תתגלה בי פתאום, אבל קול אחר בתוכי דווקא מייחל למחלה שתחזיר אותי הביתה.

והנה אני עומדת לפני הרופא. אצבעות מיוזעות נוגעות בי בלי שמץ עדינות. עיניים קרות מביטות בי כאילו אני חפץ. המטפחת שעל ראשי מוסרת בגסות. חיטוטים. כמה טפיחות על הגב. כמה נקישות על החזה. אני חפץ, אבל חפץ תקין, כך מתברר. הרופא מהנהן ומורה לי לצעוד אל האולם שמעבר לדלת שמאחוריו. רק נשים נדחסות אל האולם הזה. יש בו אמבטיות גדולות וריח מוזר ואדים ממלאים את האוויר הדחוס והחם. שתי נשים מורות לנו לפשוט את הבגדים. לא רק את החפצים מחטאים במקום הזה אלא גם אותנו. ובעצם, הרי גם אנחנו מין סוג משונה של חפצים, ובתור שכאלה אין לנו הזכות להרגיש אפילו בושה או עלבון.

כשמחזירים לנו את הבגדים מורים לנו לעבור לאולם אחר. בני משפחה - גברים ונשים - פוגשים שוב אלה את אלה. הצפיפות רבה. סמוך לקיר יש מיטות רבות, אבל לא רבות כמו האנשים שמתחילים להצטופף באולם. מי יודע כמה ימים ולילות נצטרך להישאר במקום הזה. עכשיו, משהוכרזנו בריאים, לא יאפשרו לנו לצאת מכאן ולהידבק במחלות חדשות שאורבות לנו בחוץ, עד שיתאפשר לנו לחצות את הגבול. מישהו מסביר שעוד בדיקה מחכה לנו בנמל, לפני שנעלה על האונייה. כל הבדיקות על אי הדמעות באמריקה, בדיקות ששמענו עליהן כל כך הרבה סיפורי אימה, הן כאין וכאפס לעומת הבדיקות האלו, שחברת הספנות עורכת לנו שוב ושוב כדי לוודא שאף נוסע פגום לא ייסע בספינותיה ויוחזר על חשבונה בבושת פנים לאירופה כלעומת שבא.

הסבל המשותף מתחיל לקרב בין האנשים והם מתחילים להתגודד בקבוצות - רוסים לחוד, אוקראינים לחוד, יהודים לחוד. אישה יהודייה, המלווה בילדים אחדים, ממררת בבכי ומספרת שאחד הפקידים לקח ממנה את הדרכון שלה בטענה שכרטיסי ההפלגה שלה ושל ילדיה אינם תקינים - כנראה נפלה קורבן לאחד הרמאים שמוכרים כרטיסי הפלגה מזויפים - והודיע לה שעד שלא תשלם סכום עתק עבור כרטיסים חדשים, לא יושב לה הדרכון. קולות מרמור והזדהות מקיפים אותה. מישהו מספר ששמע שרק לפני ימים אחדים תלה את עצמו נוסע מסכן בבית הכנסת הסמוך לתחנת הפיקוח. עכשיו הוא מבין מדוע.









י.









אחרי שברחתי מהבית מפני מבטו הבוחן של ליפא הפוזל השתהיתי ברחובות העיירה עוד שעה ארוכה. אבל בסופו של דבר הייתי חייבת לחזור הביתה. השעה היתה מאוחרת, והיה חשוך וקר והרחובות היו ריקים. קיוויתי שעד שאחזור כבר יישנו כולם. אבא ונח כנראה עשו זאת, אבל אמא חיכתה לי על כיסא במטבח, בידיה מלאכת תפירה כלשהי, וכשנכנסתי הרימה את מבטה מהבד והסתכלה בי במבט רך. כששידכו לי את אבא שלך, היא אמרה בלי לחכות שאפתח בעצמי, והיה מוזר כל כך לשמוע אותה אומרת דברים כאלה כי על פי רוב מיעטה לדבר, ועל דברים מסוג זה מיעטה לדבר עוד יותר. כששידכו לי את אבא שלך, היא אמרה, הייתי צעירה ממך רק במעט. כשהשדכנית באה אלינו לבית בערב קיץ אחד הייתי נבוכה כל כך. כמעט ברחתי כמו שאת ברחת. קשה להיהפך פתאום מילדה לאישה. אבל את כבר כמעט אישה, חנה. כבר כמעט אישה. והבחור שליפא הציע הוא בחור טוב. ממשפחה טובה. יוכלו להיות לכם חיים טובים יחד. אבל לפני שהספיקה לומר במי מדובר עצרתי אותה - אני לא רוצה לשמוע מי זה, סיננתי. אני הולכת לישון.

ציפיתי שאמא תנזוף בי. לא כך אמורה בת טובה לדבר אל הוריה. אבל אמא רק אמרה - במוצאי שבת ילך נח לפגוש את גיטל, הבת של חצקל, בעל בית המלאכה לייצור חביות. זה שידוך טוב. משפחה אמידה. אם הם ימצאו חן זה בעיני זה נוכל לסגור שידוך. ואחרי רגע הוסיפה - את צעירה מנח בשנה, חנה, בגיל של גיטל. תני לרעיון הזה להיכנס לך ללב. אף אחד לא רודף אחרייך, אבל תני לזה להיכנס לך ללב. ואני הנהנתי ומיהרתי להיכנס לחדרי לפני שאמא תראה את הדמעות שממלאות את עיני. כי איך יכולתי לתת לרעיון הזה להיכנס לי ללב, כשהלב שלי כבר היה מלא עד אפס מקום בגדליה?

פשטתי בשקט את בגדי ונכנסתי למיטה, מנסה להשתיק את הבכי כדי לא להעיר את נח. הרגשתי פתאום בודדה כל כך. עלובה כל כך. כי האדם היחיד שבאמת רציתי באהבתו כבר מזמן לא דיבר איתי, אפילו לא הישיר אלי מבט. התאמצתי להשתיק את הבכי כדי לא להעיר את נח, אבל אחרי כמה רגעים, כשניסיתי לעקוב אחר נשימותיו הישנות, ידעתי בוודאות שהוא ער כמוני. הרי הכרתי היטב את קול נשימותיו כשישן, ולא יכולתי לטעות בַּשקט שעמד מעבר לווילון שבאמצע החדר. אבל נח לא אמר מילה וכך גם אני. לא שאלתי על גיטל. לא שאלתי על חצקל בעל בית המלאכה לייצור חביות. ולא שאלתי אם מזונות על שולחנו של חותן אמיד משתווים לצמת הזהב של שרה'לה ולעיני הספיר שלה.





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במוצאי שבת התהדר נח כמיטב יכולתו ופנה אל ביתו של חצקל, בעל בית המלאכה לייצור חביות. אבא התהלך הלוך ושוב בחדר המגורים בחוסר סבלנות, ואמא מלמלה פרקי תהלים, ואני - שלא יכולתי לראות כך את שניהם - הסתגרתי בחדרי. רק בשעה מאוחרת שמעתי את דלת הבית נפתחת, וכעבור רגע של מלמולים שקטים שמעתי טפיחה חזקה על כתף ואת אבא ואמא קוראים בשמחה - בשעה טובה, נח, בשעה טובה.

מכאן והלאה התגלגלו העניינים במהירות. בערב הבא התהדרו גם אבא ואמא ויצאו עם נח אל ביתם של המחותנים החדשים. וכעבור ימים אחדים הוזמנו כולנו אל ביתם למסיבה לכבוד החתימה על התנאים. חדר המגורים בבית משפחתה של גיטל היה גדול רק במעט מזה שלנו, וכבר היו דחוקים בתוכו כמה קרובי משפחה ושכנים. בראש שולחן השבת, שהיה ערוך בהידור ועמוס עוגות ומיני מתיקה, ישבו נח ולצדו נערה חיוורת, צנומה וציפורית למראה. אמא תקעה מרפק בצלעותי ולחשה לי - ראי כמה היא יפה, וכמה מאושרים הם נראים. אבל לי נראתה גיטל אפורה וחסרת חן, בפניה הכחושות, בעיניה המימיות ובשפתיה הצרות, ההדוקות, ובשיער החום שהיה קלוע משני צדי ראשה בשתי פקעות. וגם היא וגם נח לא נראו לי מאושרים אלא נבוכים ומבוישים ואולי אפילו מבוהלים.

הוריה של גיטל דווקא היו אנשים מלאים, כמעט שמנים. לאביה היה זקן קטן ומדובלל שהתחיל להלבין, ואמה, שחבשה שביס מעוטר בפנינים, התהדרה בפימה רוטטת ולא הפסיקה להשמיע קולות צחוק עצבניים ולנגב אגלי זיעה ממצחה במטפחת בד רקומה. סביב השולחן ישבו גם שני אחים בוגרים ושתי כלות שקטות ומנומסות, ובחדר התרוצצו שתי אחיות צעירות שניסו להשקיט חבורת אחיינים רועשים, ואני החלפתי כמה מילות ברכה עם הכלה ואמה ועם גיסותיה ואחיותיה, אבל לא באמת הקשבתי למה שענו לי, ולא לדברי הברכה שהשמיעו אנשים שונים בזה אחר זה, ולא לדרשות ששזרו איחולים לזוג הצעיר בפסוקים מפרשת השבוע, וגם לא להמהומי השירה ולשבירת הצלחת ולקריאות הלחיים, כי נח אמר שגדליה הבטיח שיבוא, ולכן במשך כל הערב כולו ישבתי באחת מפינות החדר ועיני תלויות בדלת, מחכה שתיפתח וגדליה יעמוד בה בקומתו הגבוהה, בכתפיו הרחבות ובפניו החתומות. אבל הדלת היא שנשארה חתומה עד שנפתחה רק בסוף הערב, ואנשים צוהלים - לוחצים ידיים ומתחבקים - החלו לצאת דרכה אל הלילה כשמילות ברכה נתלות באוויר מאחוריהם.

את ההכנות לחתונה, כמקובל, קיבלה על עצמה משפחת הכלה, ולנו לא נותר אלא לתפור בגדים לכבוד החגיגה שהיתה עתידה להתקיים בקיץ, אחרי תשעה באב. וכך צעדנו פעם אחר פעם לביתו של הענוך החייט, למדוד אורכי שרוולים ורוחב שמלות, ובכל צעידה כזאת החסיר לבי פעימה, כי אולי אולי, אבל גדליה היה תמיד בשוק הבהמות, ושום דבר ממנו לא חיכה לי בסדנת התפירה של הענוך.

בינתיים, כחלק מהתנאים שנחתמו בין המחותנים, התחיל נח לעבוד בבית המלאכה לייצור חביות של חצקל. נח אמנם היה גם עכשיו כחוש ועדין, כאילו גם כשעזב את בית המדרש, רוח בית המדרש עדיין לא הרפתה ממנו. אבל בית המלאכה לייצור חביות ידע אז ימים טובים - תמיד היו בעלות בתים שנזקקו לחביות להכנת חמיצה ולשימור פירות וירקות, או לגיגיות לכביסה ולרחצת בני הבית לקראת שבת. וחצקל, שחתניו גרו עם בנותיו בעיירות אחרות וכבר חיפש יורש שינהל במקומו את בית המלאכה, שמח להוריש את התפקיד לנח, שניהול ספרי חשבונות לא היה זר לו מהחודשים שכבר הספיק להעביר עם אבא בחנות. אבא עצמו שמח להיפטר מנח, שלא הוסיף לכסף המועט שהכניסה החנות אבל הִרבה להתווכח איתו ויכוחי סרק על המקום שראוי להניח בו סחורה כזאת או אחרת, או על המחירים שיש לדרוש בעבור הסחורות. וערב אחד, כשהגיע נח מבית המלאכה וסיפר בשמחה על אחד משני הפועלים שנקרא להתגייס בעל כורחו לצבא הצאר, ואיך שכנע את חצקל לקחת לעבודה במקומו את גדליה - לא יכולתי שלא להצטרף לשמחה על כל הטוב שהעניק לנו בית המלאכה לייצור חביות. נח חזר והסביר לאבא שאמנם עלולה להיות מראית עין כאילו הוא בכיר יותר מגדליה, אבל הוא עצמו משתדל לתת כתף בבית המלאכה כמידת יכולתו, לחתוך ולנסר ולהשרות במים - לעקם ברזלים הרי אין סיכוי שיצליח. ומכל מקום, גדליה לא מפסיק להודות לו על שחילץ אותו מצחנת שוק הבהמות, וזה המעט שיכול היה לעשות למענו. הרי מילדות הם כמו אחים.

אירועי החתונה התקרבו. מדי פעם ניסתה אמא להזכיר לי את הצעתו של ליפא או לרמוז לכך שאחת השכנות סיפרה לה על תלמיד חכם צעיר ממשפחה טובה, אבל אני התחמקתי בכל פעם וסירבתי אפילו לשמוע במי מדובר. ידעתי שמרגע שיעמוד נח מתחת לחופה תתפוגג סבלנותה של אמא כלפי, אבל בינתיים נהניתי ממנה וניסיתי להימנע מלחשוב על מה שעתיד לקרות.





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החתונה הגיעה, והדבר היחיד שעליו חשבתי היה גדליה שיעמוד בסמוך לנח מתחת לחופה. לא עניין אותי נח שעמד חיוור מתחת לפרוכת הרקומה, לבוש קיטל גדול ממידותיו, כמו בעיצומו של יום הכיפורים. לא עניינה אותי גיטל הציפורית, שבשמלת התחרה הלבנה שלה נראתה חיוורת לא פחות מנח, שניהם כמו עטופים בתכריכים. ולא שתי האמהות הדומעות שאחזו בגיטל כאילו עוד רגע תתעלף, וכשעששיות דולקות בידיהן הוליכו אותה אל החופה ואחר כך סובבו אותה שבע פעמים סביב נח. ולא עניינו אותי הכליזמרים שהרטיטו את לבבות ההמונים שגדשו את השביל המוביל מבית הכנסת ועד למקום החופה, והזילו דמעות, ומלמלו תפילות חרישיות שעשויות להתקבל בשמים ביתר קלות בשעת רצון כזאת של כניסת זוג חדש לחופה. שום דבר מזה לא עניין אותי, כי עיני היו תלויות בגדליה שעמד סמוך לחופה יחד עם עוד אחד מידידיו של נח, והרב ביקש מהם להתבונן בטבעת שנח החזיק ולומר אם היא שוות פרוטה - שוות פרוטה, שמעתי את הד קולו של גדליה, וגם הטבעת שנענדה על אצבעה הדקה של גיטל לא עניינה אותי כלל, אלא רק צליל קולו של גדליה, ודמותו הגבוהה, ופניו היפות כל כך, המעוטרות בזקן בהיר קטן, ועיניו - שמים של קיץ, אבל הבעת פניו חתומה, נעדרת חיוך או זיק נלהב שמתבקשים כל כך במעמד הזה. גם כשהסתיימו קריאת הכתובה ואמירת הברכות ומלמול אם אשכחך ירושלים, והוא חיבק את נח ולחץ את ידו ואמר - מזל טוב, נח, שיהיה בשעה טובה, אפילו אז היו פניו חתומות. וגם אז, רק בהן היו עיני תלויות. רק אותן ראיתי. רק אותן רציתי לראות.

אחר כך יצאו כל עשרות הנוכחים בתהלוכה אל הסככה הגדולה שהקימו הוריה של גיטל במיוחד לכבוד חגיגת החתונה. שולחנות ערוכים חיכו שם למוזמנים, ודגים מטוגנים ומרק עוף שמן ועופות צלויים הוגשו, וחלות מתוקות מעוטרות בצימוקים, וקולות רחש עברו בין המוזמנים - לא חסכו כלום, הורי הכלה, איך שפכו כאן כסף כמו מים. כנראה לא חסר להם. והכליזמרים ניגנו, ומעגלים מעגלים של רוקדים ורוקדות נעו לקול הצלילים הסוערים, ומדי פעם נעצרה הנגינה ושימל הבדחן הצחיק את הקהל בבדיחות מפולפלות, ואז חזרו הכליזמרים לנגן והמעגלים חזרו לנוע לקול הנגינה. ופתאום שמעתי קול אומר לי בשקט, כמעט ביובש - מזל טוב, חנה, ורק אז הבחנתי שגדליה עומד לידי בפניו החתומות, לא שמתי לב שהתקרב אלי, ומלמלתי תודה רפה. ואז שאלתי - איך העבודה החדשה? והוא ענה, טובה, עבודה טובה. אין מה להשוות בינה לבין הטינופת והצחנה של שוק הבהמות. וגם השכר טוב יותר. ואחרי רגע הוסיף במין חיוך מריר - אז הנה, גם אני הרווחתי משהו מהחתונה הזאת. ואני עניתי רק אהה קלוש, כי מה עוד יכולתי לומר אחרי שבמשך חודשים הגיתי רק בגדליה, מתוך ערנות ומתוך שינה, והנה, הוא עומד לידי, ואומר לי דברים משונים שאיני מצליחה לרדת לסופם. ואז הנהן הנהון חטוף בראשו ונעלם בתוך מעגל הרוקדים, והותיר אותי מאחור מתגעגעת למראהו ולצליל קולו.





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אחרי החתונה מיעטנו לראות את נח. הוא עבר לגור בבית חותניו, עבד בבית המלאכה של חותנו ובשבתות אכל את סעודות השבת על שולחנם. רק מדי פעם, בדרך כלל אחרי סעודת יום השבת, הגיע לביקור נימוסים קצר עם גיטל, שהמטפחת שכיסתה עכשיו את שערה הדגישה עוד יותר את הרזון והאפרוריות של פניה. הם ישבו עם אבא ואמא סביב שולחן השבת, ואני הייתי צריכה להגיש להם ספלי מים חמים עם פלח לימון ופרוסות עוגות דבש או לעקך, ולשמוע את נח מדבר על ייצור חביות ואת גיטל מספרת על תבשילים של שבת.

אבל ערב אחד הגיע נח עם אבא מבית הכנסת אחרי תפילת ערבית, כמו פעם, ושניהם נראו מתוחים מעט, ונח לחש משהו לאמא, שמיהרה לבקש ממני לצאת ולמלא סיר במים מהמשאבה שבחוץ. ואחרי שחזרתי נראו שלושתם דרוכים מהרגיל, אמא הציעה לנח לשבת לאכול איתנו, אבל נח הסביר שהוא חייב למהר הביתה, גיטל ודאי תדאג לו, הרי הוא אמר לחותנו שיאחר רק במעט. אבל אז רמז לי וביקש שאצא איתו החוצה, ואני עשיתי כפי שביקש, ושנינו התיישבנו על הספסל שתחת עץ הלבנה הגדול, כמו שנהגנו לעשות פעם, מזמן, כשהיינו ילדים. ונח שאל, מה שלומך? ואני משכתי בכתפי ואמרתי, בסדר, תוהה לאן כל זה מוביל. ושאלתי איך החיים בבית של חותניו, איך החיים עם גיטל התביישתי לשאול, ועכשיו היה תורו למשוך בכתפיו ולומר, בסדר, ואז שתק עוד רגע, ופתאום אמר - הבנתי שאת מסרבת לשמוע הצעות משדכנים. אמא דואגת לך. ואני אמרתי בקול מריר, כן, היא דואגת שיום יבוא ואמצא את עצמי רווקה זקנה. אתרוג אחרי הושענא רבה. מצה שמורה אחרי פסח. אבל אני עוד לא בת שבע עשרה, נח. מה מדאיג אותה כל כך? והוא חייך חיוך קטן, מבין, כמו נח של פעם, ואמר - היא דואגת כי את עצובה. היא דואגת כי את נראית כאילו משהו מטריד אותך. ואז הניח יד חמה על ברכי, ואחרי שתיקה קצרה אמר, אני רוצה להציע לך שידוך. אבל אבא ואמא... נו, טוב, את כבר תביני בעצמך. אני רוצה להיות בטוח שזה על דעתך כדי שאוכל לנסות לשכנע אותם. ואני נבהלתי לרגע. חשבתי, אולי אחד הדודנים של גיטל, אף על פי ש - מדוע יצטרך לשכנע את אבא ואמא. איזה פסול ימצאו בהצעה כזאת? אבל נח קטע את המחשבות הדאוגות שלי ואמר - גדליה. חשבתי, אולי את וגדליה...

ופתאום משהו בפני חייך. משהו חייך ובו בזמן התחילו דמעות להחליק על לחיי ועל צווארי. גדליה? שאלתי בלי קול, גדליה? הוא יודע מזה? ורציתי לשאול - של מי הרעיון? שלו או שלך? אבל ויתרתי על השאלה כי רציתי להאמין שהרעיון של גדליה, אף על פי שידעתי שנח הגה אותו. ונח אמר - יודע, ודאי שיודע. לא הייתי מעלה על דעתי לשאול אותך אילו לא הייתי יודע שגם הוא רוצה בכך. משהו נפתח בי - בכי וצחוק מעורבים זה בזה. חיבקתי את נח ובכיתי לתוך צווארו וצחקתי לתוך צווארו ואמרתי - כן, אני רוצה. עשה שגם אבא ואמא ירצו.





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לא היה קל לדבר על לבם של אבא ואמא, אבל נח לא הרפה. הוא הגיע שוב ושוב, רמז לי במבטו, אני נפניתי לחדרי והוא נשאר איתם בחדר המגורים. הדיבורים התחילו בשקט, אבל מדי פעם התגברו הקולות. היו שברי משפטים ששמעתי. את השאר יכולתי להשלים בעצמי. הרי כבר שמעתי את המילים האלו - ראש של גוי וגוף של גוי. וידעתי שאמרו, בן בלי בית. בלי הורים. בלי כסף. מי יודע מאיזו משפחה בא? מי היו הוריו? ואין לו דבר להציע לה. פרוטה שחוקה אין לו. אילו חיים יהיו לה איתו?

אבל נח לא הרפה. הוא הזכיר להם כמה נחוש גדליה. כמה הוא חרוץ. איך בנה את עצמו מאפס. והעיקר - חנה אוהבת אותו, וממילא איננה מוכנה לשמוע על אף אחד אחר. בסוף התרצו. לא בלב שלם. לא בשמחה. אבל התרצו. אחרי הכול, הם אהבו אותי מאוד וודאי כאבו את הצער שהשתלט עלי, את המבט הכבוי בעיני. ונח, אחרי חודשים אחדים בחנות לצדו של אבא, הרי ידע דבר או שניים על משא ומתן. גם אם הוא עצמו לא ניחן בתכונות של סוחר מלידה, נראה שהספיק ללמוד מאבא איך למכור סחורה ואפילו היא פגומה. והרי גדליה לא היה סחורה פגומה כלל. גם אם היה בן בלי בית, יתום ועני, הרי גם אבא ואמא לא יכלו להתעלם מכוח רצונו, מחריצותו, מהתבונה שנשקפה מעיניו.

וכך, אולי כשם ששינו את טעמם באשר לרצונו של נח לעזוב את הישיבה וללכת לגימנסיה, מתוך הבנה שבכך הוא חפץ ושזה מה שיהפוך אותו למאושר, הם התרצו לבסוף. אולי לא בלב שלם אבל התרצו. מתוך הכרה בכך שבזה אני חפצה בכל מאודי. מתוך תקווה שאחרי ככלות הכול זה מה שיהפוך אותי למאושרת. ונח פתח את דלת חדרי - החדר שבמשך שנים היה חדרנו, החדר שבו הלכנו לישון יחד לילה אחרי לילה כשהוא מספר לי את סיפוריו ואני מספרת לו את חלומותי. פתח את הדלת וחייך ואמר - הם הסכימו, חנה, סוף סוף הסכימו. בשעה טובה. אני הולך לספר לגדליה. ושוב זינקתי עליו, וחיבקתי ובכיתי וצחקתי בו זמנית, עד שנח הדף אותי ממנו וחייך ואמר, די, חנה, די. גדליה לא ירצה בך כך.

ובערב הבא התייצב גדליה בפתח ביתנו, לבוש בבגדי שבת, נבוך, הקיש בדלת ביד רפה, וכשאבא הכניס אותו לתוך הבית, השיב בשקט על השאלות הצפויות - מה שלום הדודים, איך העבודה בבית המלאכה לייצור חביות, ושום מילה עלינו. ואני מיהרתי לרמוז לו לצאת אחרי מהבית. להסתובב ברחובות לא יכולנו. לא ראוי שנער ונערה יסתובבו לבדם ברחוב, ודאי שלא בערב, גם אם במשך שנים נהגו לרוץ יחד בשדות, לקטוף פרחים, לשזור זרים, להשליך אבנים לעבר האופק. ישבתי גם איתו על הספסל הסמוך ללול התרנגולות שבחצר, זה שתחת עץ הלבנה הגדול, זה שאתמול ישבתי עליו עם נח ובכיתי וצחקתי וחיבקתי. ישבנו שנינו על הספסל, ידענו שאבא ואמא יכולים לצפות בנו מחלון הבית, אבל המילים שלנו, לפחות הן, היו שלנו בלבד.

תחילה שתקנו. השפלנו מבטים. ואז פתח גדליה - לא חשבתי בכלל שדבר כזה אפשרי. עד שנח שאל אותי. לא הרשיתי לעצמי אף פעם אפילו לחשוב עלייך. אני הרי יתום. אסופי. בן בלי בית. בלי הורים. ואת... והרי נח ואני כמו אחים. לא העליתי על הדעת שאחותו ואני... לא חשבתי שיסכים. והורייך, הם תמיד אירחו אותי בחביבות כזאת. אבל להתחתן עם בתם...

ואני אמרתי - אבל רק אותך בתם רוצה. בגילוי לב אמרתי, כי למה להסתיר? כי למה להתבייש במה שעיני כבר גילו לו בלי ספק. והוא חייך. פניו האירו פתאום. הוא שוב היה גדליה של פעם. גדליה שעיניו מאירות כמו שמים של יום אביב. שעיניו מי האגם כשקרניים של שמש קיץ מתנפצות בהם לרסיסים. לרגע נדמה היה לי שבעיניו משתקפות גם הנערות ההן שישבו על גדות האגם, בנות האיכרים האוקראינים שבגדיהן מופשלים וצחוקן פרוע. אבל רק לרגע. כי הרי הוא היה גדליה שלי. ועיניו היו אור ותכלת וחיוך.

לא דיברנו הרבה באותו ערב. מבטינו דיברו במקומנו. אילו יכולתי הייתי מחבקת אותו כמו שחיבקתי את נח בערב הקודם. אבל ידעתי שאבא ואמא מתבוננים בנו מבעד לחלון הבית. וידעתי שיגיע הזמן גם לזה. וכשנכנסנו הביתה ניגבה אמא עין דומעת וחיבקה אותי, ואבא לחץ את ידו של גדליה וטפח על שכמו, ושניהם אמרו - בשעה טובה, ילדים, אבל בקולותיהם היתה פחות עליצות מכפי שהיתה בהם כשבירכו את נח על אירוסיו.

כעבור כמה ימים הגיעו דודיו של גדליה, הענוך החייט ובלה אופת הכעכים, לביקור בביתנו. להבטיח נדוניה לא יכלו, לא היה להם מה לתת וגם איש לא ציפה מהם לתת דבר, הם הרי לא היו הוריו של גדליה. ואבא ואמא הכריזו שבתם לא תקבל פחות ממה שקיבל בנם שהתחתן רק לא מזמן. וכך התחייבו לערוך חתונה מפוארת כמו זאת שהיתה לנח ולגיטל, אף שידעתי שהרווחים הזעומים מהחנות היו רחוקים מלכסות חתונה כזאת, והבטיחו לנו שתי שנות מזונות על שולחנם, והענוך התחייב רק לתפור את כל בגדי החתונה של כולנו ובגדים לחתן ולכלה לשנת הנישואים הראשונה.

גדליה ישב נבוך. מתבייש בבגדיהם המרופטים של דודיו. מתבייש בבגדי השבת הישנים שלבש. מתבייש בידיים הריקות שבהן נאלץ להגיע לבית חותניו לעתיד ושבהן ידע שהוא עתיד להגיע גם לחתונתו. אבל הוא אמר - בקול יציב אמר, כאילו לא היה יתום אסופי שידיו ריקות - אני יודע שזה לא נראה כך עכשיו, אבל חנה'לה שלכם עוד תחיה אצלי כמו מלכה. אני מבטיח. כמו מלכה היא תחיה אצלי.





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הכליזמרים מנגנים, וקול משיכת הקשת על מיתרי הכינור מרטיט לבבות ורבים מוחים דמעות. רבים ממלמלים תפילות שעשויות להתקבל ברצון בשעה כזאת של רחמים. אבל אותי לא מעניינים קולות הנגינה, ולא המוזמנים הרבים שממלאים את השביל המוליך מבית הכנסת אל החופה. וגם הסככה שהוקמה לכבוד מסיבת הנישואים, וגם הדגים ומרק הזהב השמן והעופות הצלויים, והחלות המתוקות ועוגות הדבש - שום דבר לא פחוּת ממה שהיה בחתונתו של נח, ולי לא אכפת מכל אלה. רק דמותו של גדליה מעניינת אותי עכשיו, דמותו הגבוהה בקיטל הלבן, כתפיו הרחבות, פניו המאירות, וצליל קולו שמכריז - הרי את מקודשת לי. כל העולם כולו נמוג לתוך הרגע הזה, לתוך הדמות הזאת, לתוך קולו היציב. ובעוד שעות אחדות נפרוש מההמולה שמסביב ונהיה לאחד. וכשכף ידי בכף ידו החמה, החזקה, של גדליה, אני יודעת - הוא עץ לִבנה חסון ואני יכולה לחסות בצלו. הוא ים אינסופי ואני נחל שזורם אליו ונבלע במימיו. הוא עוגן השומר על ספינתי שלא תיטלטל ברוח. הוא קיר שלעולם יגן עלי מכל סערה. ואני כחומר ביד היוצר. בידיו של גדליה שלי. לעולם. והוא יישא אותי בזרועותיו החסונות לחוף מבטחים.









יא.









ואז גילה גדליה את אמריקה.

תחילה, בחודשים הראשונים שלאחר נישואינו, היה להוט לקיים את ההבטחה שיהפוך אותי למלכה. כל יום עבד שעות רבות בבית המלאכה לייצור חביות. כשנח היה עסוק בחישובים, סחב גדליה וניסר גזעי עצים. כשנח השרה קורות עץ במים, עיקם גדליה מוטות ברזל. בערב היה חוזר הביתה עייף אבל מרוצה. חסך פרוטה לפרוטה ושמר את הכסף שהרוויח בקופסת עץ מתחת למיטתנו. מדי פעם הלך אל הבית השבור והמעוקם שבקצה העיירה, בית הדודים, ונתן להם מעט מהכסף שהרוויח. אבל את רוב הכסף חסך. יום אחד נבנה לנו בית, היה מתחיל לדמיין לתוך אוזני באותם לילות שבהם הגבול של חלומותיו היה עדיין גבול העיירה.

אמנם המצב בבית המלאכה של חצקל, כך לחש לי גדליה בסוד עוד לפני החתונה, לא טוב כמו שכולנו חשבנו. חצקל אכן התנהג כמו גביר. לחתונה של גיטל ושל נח הזמין אורחים רבים וערך שולחנות לתפארת ותפר בגדים מהודרים. אבל המצב בבית המלאכה, נו - יכול היה להיות טוב יותר. מנח לא שמע דברים ברורים. נח נזהר בכבוד חותניו. אבל פעם שמע אותו אומר לחצקל בדחילו ורחימו משהו על חובות שצריך לפרוע, וחצקל נראה מודאג, פניו התעננו, ומדי פעם הרים את קולו וצעק על סוחרי עצים או על לקוחות. וככל שהתעננו פניו של חצקל, התעננו גם פניו של נח.

ולילה אחד לחש לי כשהלכנו לישון - בדרך כלל לחש, כי הבית היה קטן כל כך, ומעבר לקיר, בחדר שהיה עד לא מזמן חדרי ולפני זה גם חדרו של נח, ישנו עכשיו אבא ואמא, ואוזנם היתה כרויה מן הסתם לשמוע כל מילה שאמרנו, או לכל הפחות להקשיב לנימת קולנו, לוודא שחיי הזוג שאנו רוקמים לאט לאט נעים על מי מנוחות. את יודעת - הוא לחש לי - אני כבר לא סומך על חצקל. יש לי תחושה שהעסק שלו לא יאריך ימים. ובינתיים, הוא הנמיך את קולו והעביר יד מלטפת על לחיי, בינתיים אני מרחרח על איזה צד של החלה מרוח השומן. יש אוקראיני אחד שהזמין משלוח של חביות, וכשעזרתי לו להעמיס את החביות על העגלה, נכנסתי איתו בדברים ומשכתי אותו בלשון, ושמעתי ממנו שעכשיו, כבר זמן מה שזה כך, אפשר לעשות רווח גדול ממכירה של מליאס - פסולת סלק הסוכר - למגדלי הבקר. לקנות בזול את המליאס ממגדלי הסלק ולמכור אותו ביוקר בתור מזון משובח לבהמות. ולי הרי יש קשרים עם כמה מהם עוד מהימים שלי בשוק הבהמות. ומי כמוני יודע להפוך זבל לזהב?

אז דיברתי עם נח, הוא המשיך. הצעתי לו שיבקש מהחותן שלו שנקים מחסן קטן בסמוך לבית המלאכה. אני אקים את המבנה בשעות שאחרי העבודה. נח יהיה שותף במימון. אני אדבר עם מגדלי סלק הסוכר. נח הרי לא מסוגל לעשות דברים כאלה. אני אדבר איתם וגם עם מגדלי הבהמות ונח ידאג למקום ויעזור במימון. אחר כך נתחלק ברווחים. הרי בעוד פחות משנה יצטרך נח להתחיל לפרנס אותו ואת גיטל בעצמו. וכשיבואו ילדים יצטרכו עוד כסף. וגם אנחנו, בעוד פחות משנתיים נצטרך גם אנחנו לעמוד ברשות עצמנו. וכך נוכל לעשות כסף. הרבה כסף. אני מבטיח לך. האם לא כך הבטחתי לאבא שלך? שאעשה אותך גבירה?

כשגדליה דיבר על עסקים היה קשה לעצור אותו. התוכניות התגלגלו מפיו ורדפו זו את זו, ונדמה היה שאם ימשיך לדבר - יצליח בתוך שעה או שעתיים להיות עשיר מרוטשילד. אבל אז, פתאום, היה משתתק, וכובש את פניו בתוך שערי, ומתחיל ללחוש לתוך אוזני מילים של אהבה. וכך, ברגע אחד, היה גדליה הגדול, החזק, שריחו ריח של עץ אלון, נעשה רך, אצבעותיו הארוכות, שעיקמו במשך היום מוטות ברזל באותה קלות שבה יהודים מלפפים רצועות של תפילין, היו מתחילות לפרוט בי בעדינות על נימים נסתרים כאילו הייתי כינור, כאילו היה כנר. היה מתחיל להפיק ממני מנגינות של ערגה. ואני נבלעתי בתוכו, כי הוא היה סלע, כי הוא היה צוק איתן, גזע של עץ אדיר שתמיד יכולתי להישען עליו ולחסות בצלו.

ובכל הסערה הזאת, בערגה ובגעגוע ובלהט שבהם מצאנו זה את זה, שבהם מצאתי את גדליה, ונבלעתי בו, וחסיתי בו, תמיד זכרנו לחסות בצלו של השקט, כי אבא ואמא ישנו מעבר לקיר. ואולי לא ישנו. אולי ביקשו לשמוע אותנו. אם לא לשמוע את המילים שאמרנו, לפחות לשמוע את נימת קולנו. לדעת שאנחנו בסדר. שהשידוך, אחרי הכול, עלה יפה. כי אבא ואמא הרי לא באמת רצו בגדליה, שהיה יתום אסופי שגדל בבית דודים עניים, שגופו גוף של גוי ושחסרה בו עדינותם של תלמידי חכמים שהיתה בנח. לכן דאגו כל כך בתחילה. אבל ככל שחלף הזמן והאור שבעינַי רק גבר, לא יכלו עוד לומר דבר. הם נאלצו ללמוד לאהוב את גדליה כשם שאני אהבתי אותו כבר שנים.

גם לנח ולגיטל דאגו, אף על פי שבשידוך שלהם שמחו מהרגע שבו הציע אותו ליפא הפוזל. כי זמן קצר אחרי החתונה התחילו להבין שחצקל בעצם איננו עשיר כמו שדימו לחשוב - נח אמנם לא אמר מילה, אבל היו להם דרכים משלהם להבין. בפעמים שבהן באו הוא וגיטל לבקר בבית אפשר היה - תחילה בקושי ובהמשך בקלות רבה והולכת - להבחין בעננים שעל פניו, בקמטי הדאגה שהתחילו להיחרש סביב עיניו. ועם הזמן התחילו גם פניה של גיטל להתענן, וגם סביב עיניה התחילו להופיע קמטים של דאגה ואולי של צער. ואמא לא אמרה דבר ולא שאלה דבר, אבל יכולתי לראות את מבטה חולף מדי פעם בחטף על בטנה של גיטל, שגם חודשים רבים אחרי חתונתה נשארה צנומה ומצומקת, וכך, לאט לאט, התחילו גם פניה שלה להתענן, ובעקבותיה גם פניו של אבא, ונדמה היה שמכולם רק גדליה ואני עליזים ומאושרים באהבתנו.

וגדליה ניסה להדביק בשמחתו ובהתלהבותו את נח - בבטנה המצומקת של גיטל לא הבחין, וגם כשהערתי את תשומת לבו לכך צחק בביטול ואמר - הם נשואים רק שנה. מה הדאגה? אבל לדאגותיו של נח ממצוקת הפרנסה היה ער, ולכן ניסה להדביק אותו בתוכניותיו למסחר במליאס, והצליח לשכנע אותו לקבל מחותנו שטח אדמה בסמוך לבית המלאכה לחביות לבניית המחסן, וללוות סכום כסף לצורך קניית חומרי הבניין, ולהלהיב אותו ולגרום לו להאמין בלב שלם שכאן מרוח השומן, שזהו הזבל שממנו יוכלו לייצר זהב, ושבעוד חודשים אחדים יהיה לשניהם די כסף לבנות לגיטל ולי בתים מרווחים, אם לא מגדלי שיש שנוגעים בשמים.





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אבל אז גילה גדליה את אמריקה, והחלומות על המסחר בפסולת סלק הסוכר נהפכו פתאום קטנים ועלובים.

מתי התחיל לדבר על אמריקה לראשונה? אני מתקשה להיזכר. אולי כשהתחילו לספר בעיירה על מכתביו של דויד'ל לישנסקי, בנו של יודקה הסנדלר, שהגיע לאמריקה והפליג במכתביו בשבחה של הארץ שבה גם פליטים יכולים להיות בתוך זמן קצר עשירים כקורח. אולי זה היה אז ואולי בזמן אחר. אבל פתאום אי אפשר היה לעקור את שמה של אמריקה מפיו של גדליה, שדיבר ודיבר עליה, וקנה עיתונים וספרונים שסיפרו על ארץ שיש בה שוויון בין כל בני האדם, ואף אחד אינו מוכרח להתגייס לצבא, ושכל אחד - אפילו פליטים יהודים - יכולים לבחור בה נציגים לממשלה או להתעשר במהירות, כמו המהגר הזה קרנגי שהגיע מארץ ששמה סקוטלנד והיום הוא מחזיק בידיו את כל תעשיית הפלדה של אמריקה הגדולה.

כשסיפר לי בפעם הראשונה על תוכניותיו לנסוע לאמריקה, שאלתי מיד מה יהיה על מחסן המליאס שכבר כמעט סיים לבנות. ואם לא חבל על כל הזמן והעבודה והכסף שהשקיעו בו. וגדליה הביט בי לרגע בעיניו הבהירות, הצלולות, ואמר לי בשקט, חנה'לה, כאן בכל פעם שאני מסתכל בעיניו של מגדל סלק או מגדל בקר אוקראיני, אני חושב לעצמי - אולי הוא ואולי אבא שלו הם שרצחו את אבא שלי ואת האחים שלי. ואם לא הוא זה שרצח אותם - מי מבטיח לי שברגע שאסתובב הוא לא ינעץ לי סכין עמוק בגב? והמילים האלו של גדליה העבירו בי צמרמורת, ולא שאלתי עוד שום דבר על מחסן המליאס שהפסיק לבנות, והנחתי לעצמי להידבק בהתלהבותו מחלום הנסיעה לאמריקה הרחוקה.

כששאלתי אותו מה נח אומר על הרעיון - כי הרי לא העליתי על הדעת שגדליה ייסע בלי נח - אמר לי שנח נלהב כמעט כמותו. הרי את יודעת, אמר לי, שלנח יש חלומות משלו, וגם אם נראה שקבר אותם, בתוך תוכו עדיין לא ויתר עליהם. וכששאלתי מה אומרת על כך גיטל, אמר שנח אומר שגיטל מאמינה שמשנה מקום משנה מזל. ורק אז, מאוחר מדי, שאלתי מה יהיה על אבא ואמא. מה יעשו אם ניסע כולנו לאמריקה? וגדליה אמר - שיבואו גם הם. אמריקה ארץ גדולה. יש בה מקום לכולם.

אבל אבא ואמא לא אהבו את רעיון הנסיעה, לא שלנו וודאי שלא שלהם. אמריקה היא ארץ טמאה, אמרו, אין בה לא יראת שמים ולא יראת חטא. יהודים מחללים בה שבת ואוכלים נבלות וטריפות ומזלזלים ברבנים ובדברי תורה. והם, אם יחליטו לטלטל את עצמותיהם הזקנות מהארץ הזאת, שאין בלבם שום אהבה כלפיה, יעשו את זה לארץ ישראל ולא לשום ארץ אחרת. וכדי להוכיח את הדברים הצביע אבא על ערימה של עיתוני "הצפירה" שהיו מונחים בסדר מופתי על אחד המדפים בארון הספרים שלו, ושהיו בהם סיפורים על מושבות שאמנם איש עוד לא התעשר בהן, אבל כאלו שהיו בארץ הקודש ולא באיזו ארץ טמאה שאבות אבותינו לא שמעו עליה מעולם. והיו בהם גם סיפורים על עיתונאי וינאי בשם הרצל שכינס יהודים מכל העולם לאסיפה שבה קרא להם לקנות את ארץ ישראל מידי הטורקים ולבנות בה מדינה שיהודים מכל העולם יוכלו לבוא אליה. אבא אמר שאם כוחותיו יאפשרו לו לעזוב את רוסיה, יעשה זאת רק למדינה היהודית שהרצל יקים בארץ ישראל. ואמא הנהנה בהסכמה, ואז ודאי חשבה על היום שבו שני ילדיה יעזבו אותה וילכו לארץ אחרת, ועיניה האדימו והיא מיהרה לנגב אותן בממחטת בד.

וכאילו כדי להבהיר לנו שאין זמן להשתהות, פרץ הפוגרום הראשון בליפשיק בימים שבין פורים לפסח תרנ"ט. איכר אוקראיני אחד שרט את עצמו בצוואר וטבל את בגדיו ואת שערות ראשו בדם של בהמה שחוטה, כמו אחֵי יוסף שטבלו בדם של גדי את כתונת הפסים, ואחר כך הטיל את עצמו על הארץ באמצע שוק הבהמות והתחיל לצעוק שיהודים ניסו לרצוח אותו. ובתוך זמן קצר פרצה מהומה - כמה הודיתי לאל שגדליה כבר לא עבד אז בשוק הבהמות כי מה היה עלול לעשות אם היה רואה במו עיניו את הגוי הזה מעליל עלילת דם כזאת על יהודים - איכרים התחילו להתנפל על כל יהודי שראו, היו שמיהרו אל שוק היהודים והתחילו לנפץ חלונות של חנויות ולבזוז מכל הבא ליד ולהכות יהודים. אבא הספיק לנעול את החנות ולברוח הביתה, ולאורך כל הדרך - כך סיפר - לא ראה אף שוטר אחד. וכך ישבנו בבית הנעול במשך שעות רבות, אבא ואמא מלמלו תהילים, וגדליה נראה כמו אריה שנכלא בכלוב ולא הפסיק לסנן קללות עסיסיות באוקראינית ולומר שהנה ההוכחה, למי שעוד היה לו אמון בהם, שאי אפשר לסמוך על אף אחד מהם, וחייבים להסתלק מכאן כמה שיותר מהר, ושבאמריקה לא קורים דברים כאלה. שם היהודים שווים לגויים בכול. ושם לא יעלה על הדעת שגוי יפגע ביהודי ואף שוטר לא יקום להגנתו.

לקראת ערב נרגעו הרוחות. כשהפורעים התקרבו אל רחוב הנפחים יצאו לקראתם כמה נפחים יהודים עם מוטות ברזל, ורק אז הופיעו קציני משטרה ופקדו על ההמונים להתפזר. גדליה כעס על עצמו שלא היה בין הצעירים שהבריחו את הפורעים ומיהר אל בית המלאכה של חצקל, שם נחרד לגלות שחלק מבית המלאכה עלה באש. אני מיהרתי עם אבא ואמא אל החנות, שחלונותיה היו מנופצים ודלתה פרוצה, וכמה שקי קטניות היו זרוקים בה על הרצפה כשתכולתם מפוזרת על הארץ. למרבה המזל לא נרצח אף יהודי בפוגרום, רק כמה פצועים היו ונזק רב לרכוש, אבל הפחד משנאת הגויים נעשה פתאום מוחשי, ודיבורים על עזיבה התחילו לרחוש בכל מקום, וגדליה אמר שהנה, סימן משמים שצריך להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות.













מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק הרביעי של הספר.





ימימה חובב / אי החירות









עורך אחראי: דב איכנולד

עורך ממונה: עמיחי ברהולץ

עורכת: דפנה שחורי

עריכת הלשון: רתם כסלו

עיצוב הכריכה: נועה שניר

סדר: טפר בע"מ









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