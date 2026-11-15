







פרק 11: האישה בבית









דלת הנהג נפתחת ונסגרת. כעבור כמה שניות הוא לצדך. הוא אוחז בידייך, שעדיין נמצאות בין הגב למושב הנוסע. האזיק מחליק ממפרק כף היד השמאלית שלך. גישוש, נקישה. כשהוא אומר לך לפקוח עיניים, אתם שוב כבולים זה לזה.

"קדימה."

את לא מנסה לצאת מהטנדר. הוא נאנח ורוכן לפתוח את חגורת הבטיחות שלך.

"לא יכולת לעשות את זה בעצמך?"

כדי שתתחרפן? תכה בי מאחור עם האקדח? לא נראה לי.

הוא מושך אותך. את יורדת לחלקת דשא. הוא מוציא את הארגז שלך מהמושב האחורי. זאת ההזדמנות שלך להסתכל: את עומדת בקצה חצר קדמית קטנטנה, גבול בין העולם שלו למדרכה. הטנדר חנה בצד אחד של שביל גישה קטן, מכוסה אבני חצץ, וסימני צמיגים שאת חייבת להניח שנוצרו עכשיו, כשהוא חנה. כבישים בשני כיוונים: זה שבאת ממנו, והכיוון הלא ידוע. עץ ודלת עם פעמון ושטיחון בכניסה. פחי אשפה עם גלגלים, אחד ירוק, אחד שחור. מתחת לקומת הקרקע, בתחתית הגבעה, דלת לחניה מקורה. מצדו האחר של הבית, פטיו קטנטן, כיסאות מתכת ושולחן תואם.

הכול כל כך נורמלי. האביזרים המסודרים של חיי הפרברים.

הוא מוליך אותך ישר אליו הבית, בית ממשי בהישג ידך. קירות וחלונות ולוחות עץ, כמו הצריף אבל גדול יותר, גבוה יותר ועם גג. על דלת הכניסה, מנעול ומפתח שיוצא מכיסו ונכנס למנעול, ולפני שאת מבינה את זה, לפני שהד המפתח המסתובב במנעול מגיע לעור התוף שלך, את בפנים.

"בואי."

הוא מזרז אותך ללכת לעבר גרם מדרגות. הבית מציע לך את עצמו במראות קצרים, חמקמקים ספה, טלוויזיה, תמונות ממוסגרות על מדף ספרים. מטבח פתוח, זמזום דק של מכשירי חשמל.

"קדימה."

את הולכת בעקבותיו. עולה מדרגה אחת, ואז שתיים ואז גופך נוטה קדימה. את תופסת את עצמך במעקה לפני שהסנטר שלך פוגע בקרקע. את משפילה מבט לכפות רגלייך. מעדת: המדרגות מכוסות שטיח, ואת כבר לא רגילה לקרקע רכה.

הוא מסתובב ומשגר אלייך מבט. בטנך מתכווצת.

אבל הוא ממשיך לעלות במדרגות ומושך אותך קדימה בלהיטות מחודשת. הוא רוצה שתיכנסי לחדר שהקצה לך. הוא רוצה שליטה. כל מה שרצה תמיד היה שהחיים יתנהלו בהתאם לתוכניות שלו.

את מגיעה לקומה השנייה. את מגלה אותו בחושך בסוף המסדרון, פוסטר מודבק על הדלת. את מתרכזת, מנסה לפענח את התמונה דמות אנונימית מערסלת דמות אחרת, קטנה יותר, כתמים כתומים וכחולים זוהרים בחשיכה. עינייך סורקות הכול והמוח שלך את כמעט לא מאמינה המוח שלך אומר קית הרינג . חזיז הכרה מבזיק בערימה של שברי הריסות. החלקים בך שהצריף לא היה יכול למחוק.

זה חייב להיות החדר של הבת שלו. החדר שלו הוא בטח החדר לשמאלך, בקצה הזה של המסדרון. הוא עומד מול דלת חשופה, סגורה, השומרת בשקט על סודותיו. כאילו הוא אפילו לא רוצה שתראי אותה. כאילו היא מסתירה עולם נפרד לחלוטין מהעולם שלך.

את רואה מימינך דלת נוספת. חלקה. שבלונית. הוא מוציא עוד מפתח, מכניס אותו למנעול באמצע הידית העגולה ומסובב אותו. תנועה חלקה, שקטה. כל כך זריז וקטלני, אפילו בחושך.





החדר קטן וחשוף. מיד לימינך יש מיטת יחיד עם מסגרת ברזל ישנה. שולחן כתיבה קטן ושרפרף תואם בפינה, שידת מגירות לצדם. הרדיאטור בצד השני של החלל. חלון, מוסתר בווילון הַאפָלה. זה החדר הכי מדהים שראית בחיים. הוא הכול ושום דבר, שלך ולא שלך, בית ולא בית.

הוא סוגר את הדלת. מהתקרה תלויה מנורה, אבל הוא לא מנסה להדליק אותה. במקום זה הוא שומט את הארגז על הרצפה, פותח את האזיקים מהקצה שלו ומחווה על המיטה.

"תתקדמי."

הוא מחכה שתשכבי. זאת היתה העסקה: כבולה לרדיאטור ביום, ולמיטה בלילה. את יושבת על המזרן. קפיצים גונחים מתחת לגופך. בפעם הראשונה זה חמש שנים, את שוקעת למשהו רך וקופצני. את מעלה את שתי הרגליים על המזרן, מותחת אותן, משטחת את פלג הגוף העליון ומניחה לראשך לגעת בכרית.

את אמורה להרגיש טוב. אחרי יותר מאלף לילות בשק שינה על לוחות עץ, את אמורה לשמוע שירת מלאכים. אבל שום דבר לא בסדר. המזרן שוקע כאילו הוא מנסה לבלוע אותך. כאילו את ממשיכה לשקוע ולשקוע עד שלא נותר דבר, אין לך זכר עלי אדמות, שום דבר שיסמן לאנשים שהיית פה בכלל.

את מתיישבת שוב, נאבקת לנשום.

"סליחה."

ידו מזנקת לכתפך. הוא הודף אותך למזרן ואצבעותיו מתחפרות מתחת לעצם הבריח.

"מה לעזאזל את עושה?"

"אני לא... סליחה. אני פשוט... אני לא חושבת שזה ילך."

אחיזתו מתחזקת. את רוצה לפייס אותו, אבל משהו בחזה שלך מתכווץ. תחושת דקירה שורפת את הצלעות. הוא צריך לדעת שלא תנסי כלום, שלא היית יכולה לברוח גם אם היית חושבת שיש לך סיכוי. את מנסה לנשום ונכשלת.

"פשוט... סליחה."

את מרימה את הידיים, בתקווה שגופך יגיד לו מה שאת לא יכולה לבטא במילים. שאת חפה מפשע, שאין לך מה להסתיר. הוא עדיין מחזיק את האקדח. המשתיק קול מתחכך בצד ברכך. את מתרכזת בנשימה. לפני הרבה זמן, בחיים הקודמים שלך, הורדת אפליקציית מדיטציה. איזה בריטי עודד אותך במפגשים מוקלטים מראש לנשום דרך האף ולנשוף דרך הפה. שוב ושוב ושוב.

בדיוק כשאת חושבת שהחזה שלך מתחיל להירגע, חרחור עולה בגרונך. ואולי זה צלצול באוזנייך? לנשום דרך האף. לנשוף דרך הפה. ידיים למעלה. עיניים על האקדח.

"זה בסדר... אם אישן על הרצפה?"

הוא מרים גבה.

"פשוט... המזרן... הוא שונה מאוד מהצריף. אני יודעת שזה טיפשי. מצטערת. אני מצטערת. אבל אולי אפשר? זה לא ישנה כלום. אני נשבעת."

הוא נאנח. מגרד את הרקה בקנה האקדח. האם זה אומר שהאקדח נצור? או שהוא עד כדי בטוח בשליטה שלו בנשק?

לבסוף הוא מושך בכתפיו.

"איך שאת רוצה."

את מחליקה מהמזרן. את משתרעת על הרצפה בתנועות אטיות ועדינות של מומחית לפירוק פצצות. קשר בחזה שלך הותר. זה מה שאת מכירה. זה כמו הצריף. את יודעת איך להישאר בחיים בצריף. את יכולה ללמוד לעשות את זה כאן.

הוא כורע ברך לצדך ותופס את מפרק כף ידך הכבול. הוא מותח את זרועך מעל לראשך ומחליק את הקצה הפתוח של האזיקים בין שני עיקולי ברזל בתחתית מסגרת המיטה. פתיתי צבע מתקלפים כשהוא מטלטל את המנגנון שמאלה וימינה, בוחן אותו.

כשהוא בטוח שלא תוכלי להשתחרר, הוא קם.

"אם אשמע משהו כל דבר אני לא אהיה מרוצה. ברור?"

את מהנהנת כמיטב יכולתך כשהראש על הרצפה.

"החדר שלי בקצה המסדרון. אם תנסי משהו, אני אדע."

הנהון נוסף.

"אני אחזור מחר בבוקר. אני מצפה לראות אותך באותו מקום. באותה תנוחה. הכול אותו דבר."

את שוב מהנהנת. הוא עושה כמה צעדים, ונעצר כשידו על הידית.

"אני מבטיחה," את אומרת. "לא אזוז."

הוא מלכסן אלייך מבט. זה אף פעם לא נגמר, חוסר הוודאות של מבטו הנח עלייך. האם יוכל לסמוך עלייך? עכשיו? עוד שעה? עוד שבוע?

"באמת," את מוסיפה. "אני כל כך עייפה. אני אירדם מיד ברגע שתצא."

בידך הפנויה את מסובבת את האצבע המורה שלך סביב החדר.

"חדר נחמד. תודה."

הוא מסובב את הידית, ואז זה קורה. נקישה מהצד השני של הקיר, חריקת פרקט. קריאה מקצה המסדרון: "אבא?"

משהו דומה לאימה מבזיק בעיניו. הוא מסתכל עלייך כאילו את מתה, גופה ודם על ידיו, והבת שלו הולכת לכיוונך.

הוא מרגיע את עצמו באותה מהירות. הוא נושם עמוק. מבטו מתחדד. הוא מרים יד לעברך. אל תתערבי. תהיי ממש בשקט.

הוא חומק מהחדר בתנועה גמישה אחת. האם היא רואה אותו? או שחשוך מדי, והיא רחוקה מדי? זה הדבר הכי קשה שעשית בחיים, לא להסתכל. לא להרים את הראש, לא לזקוף את הצוואר. לסתום את הפה כשהדלת נסגרת מאחוריו. משב אוויר חטוף חולף על פנייך. את יונקת את השפתיים, כוססת את פנים הלחיים.

רעשים עמומים חודרים דרך הקיר: "הכול בסדר?" ו"כן" ו"כל כך מאוחר" ו"אני יודע, אני יודע" ו"ניסיתי לסמס לך" ו"לא שמעתי" ובסוף, "תחזרי למיטה." היא כנראה מקשיבה לו, כי בתוך זמן קצר הצלילים נמוגים ורק את נשארת. את בחדר. את בבית אמיתי עם רהיטים וחימום וכל כך הרבה קירות ודלתות. את והוא, ואי שם בהמשך המסדרון, מישהי אחרת.

את כמעט מרגישה אותה. ססיליה. כמו שדה כוח. גחלת זוהרת בחשיכה. בפעם הראשונה זה חמש שנים, הוריקן קטן. הבטחה אינסופית של אדם חדש.













פרק 12: מספר שתיים









הוא מאורס.

זה הדבר הראשון שהוא אמר לי. אחרי שסגרתי את החנות. אחרי שהוא דרש את הכסף מהקופה. אחרי שקלטתי שכסף הוא לא הדבר היחיד שהוא רוצה.

הוא אמר את זה כשלקח ממני את הטבעת. הוא חשב על תכשיטים, כי לא מזמן התארס.

עם אישה נהדרת, אמר.

הדבר השני לגביו: הוא הצטיין בקשרים. "רואה את זה?" הוא אמר לי אחרי שקשר לי את הידיים מקדימה. "זה קשר שמינית כפול. הוא לא ייפתח אם תמשכי. הלחץ רק יהדק אותו. אז אל תנסי. אין לך מה לנסות בכלל."

ניסיתי, כשהוא לא הסתכל. אבל העניין עם הגבר הזה היה שהוא לא שיקר. הקשר שלו לא הוּתר.

הדבר האחרון שהבנתי: הוא הגיע מוכן. אני חושבת שהוא כבר עשה את זה פעם. הוא הקרין ביטחון עצמי, נחישות. שלווה, אפילו כשלא שיתפתי פעולה עם התוכנית שלו. כי הוא ידע שבסוף אשתף פעולה. הוא ידע שהעולם יעשה כרצונו.

הוא היה זה הדבר האחרון שחשבתי כמו לוחם. כמו מישהו שיודע שזה לא נגמר עד שהצד השני מפסיק להתפתל.













פרק 13: האישה בבית









רטט בכתף. הוא רוכן מעלייך, מטלטל אותך. מתי נרדמת? את זוכרת רק ששכבת על הפרקט, וניסית למצוא תנוחה סבירה לזרועך הכבולה.

את מחכה שהוא ישחרר אותך. הוא מקים אותך על רגלייך. את משפשפת את העיניים, מנערת את הרגליים. בצריף תמיד היית ערה כשהוא בא. גרונך נחסם בתגובה למחשבה שהוא הצליח לחמוק פנימה בלי שהבחנת בו שהוא עמד מעלייך כששכבת בעיניים עצומות, הפה קצת פתוח, לא מודעת לעולם סביבך. לא מודעת אליו.

"קדימה."

הוא אוחז בזרועך, פותח את הדלת, מוביל אותך במסדרון. מתחת למרפק השני שלו הוא מחזיק מגבת ובגדים. הוא פותח דלת נוספת לשמאלך דלת שלא הבחנת בה אתמול בערב ומושך אותך פנימה. את מבצעת הערכה מהירה: אמבט, וילון אמבטיה, כיור, אסלה. הוא מקרב אצבע לשפתיו ופותח את הברז. "היא עוד ישנה," הוא אומר בקול נמוך, מעומעם בגלל זרם המים. "אבל תזדרזי. ותהיי בשקט."

ססיליה. זיכרון אמש צף ביניכם, קולה החקרני של בתו והבהלה בעיניו. שלושתכם עומדים ומחזיקים ידיים בקצה צוק.

את פושטת את הג'ינס ואת התחתונים. פושטת את הסוודר, את הטישרט, את חזיית הספורט הזולה שהוא הביא לך כשהקרסים של החזייה המקורית שלך התפרקו בסופו של דבר.

את מרימה את מכסה האסלה. את כל כך המומה מהמציאות, שאת שוכחת לרגע או שניים שהוא מביט בך. את רק יודעת ששטיחון כותנה מלחך את הקשתות בכפות רגלייך, קצה אמייל קר מתחפר בחלק האחורי של ירכייך. לימינך, גליל נייר טואלט, לבן, שתי שכבות. הוא ממשיך להביט בך באדישות, כאילו היית כלבה שמשתינה כשמוציאים אותה לטיול.

לשמאלך, מים ניתזים על דופן האמבט. את לא שואלת על ססיליה, אם הצליל של מישהי מתקלחת יעיר אותה. הוא אבא, והוא יודע מה יעיר את הבת שלו. את מנחשת: היא רגילה לזה. למיטב ידיעתך, הוא קם לפניה במשך שנים, מתקלח ומצחצח שיניים לפני הפיהוק הראשון שלה.

את בוחנת אותו מהאסלה. בול. הוא לבוש ג'ינס ופליס נקי, נעלי עבודה עם שרוכים. שערו מסורק, הזקן גזוז מחדש. הוא קם מוקדם, פינה לעצמו זמן להיטהרות לפני שטיפל בהיטהרות שלך. אם הבת שלו תשמע משהו, היא תחשוב שהדיירת החדשה היא כמו אבא שלה, משכימה קום.

את קמה להוריד את המים. את עומדת להיכנס לאמבט, אבל משהו עוצר בעדך. דמות במראה. אישה. חדשה ולא מוכרת. את.

את צריכה כמה רגעים. להסתכל על שערך, ארוך וכהה כמו פעם, אבל השורשים מאפירים, כמה פסים כמו של בואש מעבר לכתפייך. הצלעות בולטות, מתעגלות מתחת לעורך כאילו הן מאיימות להידחף החוצה. קווי המתאר של פנייך.

"נו כבר."

לפני שאת מספיקה להסתכל היטב, הוא תופס את זרועך, מסיט את וילון האמבטיה ודוחף אותך מתחת למים.

הם חמים כל כך. פעם היית מתקלחת ככה כל בוקר. עמדת דקות ארוכות כשהמים ניתזים על חזך. הטית את ראשך לאחור והנחת להם למלא את האוזניים, למלא את הפה, לכבוש אותך. התמסרת לחלוטין לרגע, בסופיות, תרת אחר משהו נשגב שאף פעם לא התממש. עכשיו, אחרי חמש שנים שהתזת על עצמך מים מדלי, אין לך מושג איזה חלק מהחוויה הזאת המים הצורבים את גבך, זורמים על פנייך, האדים ממלאים את ריאותייך היה אמור להיות מהנה.

את לא עוצמת עיניים ומנסה לנשום מבעד לאדים. את זוכרת איך לעשות את זה? את מושיטה יד לסבון. כפות רגלייך מחליקות. הוא תופס אותך ומגלגל עיניים. וילון האמבטיה עדיין מוסט הצדה. אין סכין גילוח, שום דבר שתוכלי להשתמש בו כדי לפגוע בו או בעצמך אפילו לא בקבוק שמפו שתוכלי להתיז לתוך עיניו. רק את, גופך העירום וסבון רגיל.

את מחזיקה אותו מתחת לזרם. משפשפת את הקצף על הזרועות, החזה, בין הרגליים, כל הדרך עד לאצבעות הרגליים.

"גמרת כבר?"

את אומרת לו כמעט. את לוקחת שוב את הסבון ומסבנת את הפנים ואת השיער, שוטפת אותם. אז את סוגרת את המים ומסתובבת אליו. הוא מושיט לך את המגבת. את מתנגבת. גופך כל כך נוכח, כל כך ממשי מתחת לאור הצהוב. בצריף, בנצנוץ מנורת הקמפינג, לא יכולת לראות את הפרטים סימני מתיחה דמויי ברקים בחלק הפנימי של הירכיים, שערות שחורות על אמות ידייך ושוקייך, ציצות שיער בבתי השחי. חבּורות על הזרועות, שלוליות עומדות בצבע סגול וכחול בחלק הפנימי של המרפקים. קומץ צלקות על החזה. שנים של אכזריות כתובות על עורך.

את מושיטה לו את המגבת. הוא מצביע לעבר הוו שעל הדלת, ואת תולה אותה שם לייבוש. הוא מחווה על ערימת בגדים שהניח על הרצפה. את כורעת ברך ומוצאת תחתונים חדשים מהסופרמרקט. חזיית ספורט מאותו בד כותנה שחור. מכנסי ג'ינס נקיים, טישרט לבנה, קפוצ'ון אפור עם רוכסן. הכול זול, ניטרלי, משעמם. הכול חדש. הכול שלך.

כשאת מתלבשת, את מזכירה לעצמך את פרטי הזהות החדשה שלך. את רייצ'ל. לא מזמן עברת העירה. היית צריכה מקום מגורים, ושמעת שחבר של חבר משכיר חדר. הוא מושיט לך מברשת שיניים חדשה ומצביע על משחת השיניים על קצה הכיור כנראה שלו.

זה לא טוּב לב. זאת היגיינה בסיסית, הזדמנות להתנקות. יהיה לו יותר קל אם לא תחלי, אם השיניים שלך לא ייפלו, אם לא תחטפי דלקת. בצריף הוא היה צריך שתהיי מספיק בריאה כדי שלא תהיה לו עבודה נוספת. עכשיו הוא צריך שתיראי נורמלית ככל האפשר למען בתו.

"בואי הנה."

הוא מעמיד אותך מול המראה ומוחה את האדים במטלית. זאת ההזדמנות שלך להביט בעצמך מקרוב. אף פעם לא היית יפה בדיוק, אבל ביום הנכון, מהזוויות הנכונות, הצלחת לראות מה מושך בך. שערך השחור כעורב, הפוני. עור טוב, מלבד פצעונים פעם בחודש שמבשרים על בוא המחזור. שפתיים תחומות. את נראית לא רע עם שפתון אדום. לימדת את עצמך לצייר אייליינר אלכסוני עם עיפרון לבן על קצה העפעף התחתון. עיניים גדולות ועגולות ככל האפשר.

לאישה במראה אין פוני. הפוני גדל מזמן. נדמה שהעור שלך יבש ושמנוני בעת ובעונה אחת. קמטים חדשים הופיעו על מצחך, בין הגבות, סביב הפה. גבשושיות קטנטנות מהרקות ועד קו הלסת. גם הירידה במשקל שינתה את פנייך. לחייך שקועות, שאובות פנימה לתמיד.

פעם היית שרירית ובריאה. בחורה שנהגה לרוץ, אכלה שיבולת שועל ועשתה מתיחות בימי ראשון, מדי פעם יוגה, עם מנוי לשיעורי פילאטיס. הלכת ברגל בכל הזדמנות, אכלת כשהיית רעבה והפסקת כשהתמלאת. חילוף החומרים שלך פעל ללא הפרעה. ראית בכך נס, במכונה הקטנה והצייתנית הזאת, באורגניזם שגמל לך על כך שדאגת לו. הוא קלקל אותו. החריב אותו, כמו שהוא עושה לכל דבר.

"תעמדי במקום."

הוא מחזיק מספריים. את קופאת במקומך.

"הוא ארוך מדי." הוא מצביע על שערך במספריים. הוא לא גדל כפי שחשבת שיגדל. אחרי השנה הראשונה שנים עשר חודשים של ארוחה אחת ביום גופך החליט להשתמש במשאבים שלו לעניינים יותר דחופים. קצוות השיער נהיו דקים, ותמיד ריחפו מתחת לשכמות.

הוא צריך שתהיי מסודרת יותר. הוא צריך שתיראי כמו מישהי שתמיד היתה לה גישה לתספורת.

"אל תזוזי," הוא אומר לך. "יהיה חבל אם בגללך היד שלי תחליק."

את עומדת בלי לזוז כשהוא מעביר את המספריים על פני גבך, ומדחיקה צמרמורת כשהמתכת נוגעת בעורך. שערך חוזר לאורך הכתף בכמה חיתוכים.

הוא מכניס את המספריים לכיסו האחורי ומושך בזרועך.

זה כל מה שהוא עושה, מושך אותך מכאן לשם, מאיץ בך, אף פעם אין לך מספיק זמן לשום דבר. את מסתובבת אליו. עיניו כחולות, אף שאת מוכנה להישבע שלפעמים הן נראות שחורות. הזקן המטופח, עצמות לחייו, עדינות להחריד, כמעט שבריריות.

בטח יש לו שמפו טוב מוסתר במגירות מתחת לכיור. אפטרשייב אלוורה וקרם לעיצוב השיער בארון עם המראה. לא משהו יקר, רק מספיק כדי להרגיש נקי ומסודר.

את מרגישה את הכעס הלוהט העולה בגבך. עינייך מנתרות מסביב בחיפוש אחר משהו שתוכלי לתפוס ולזרוק. אולי כלי הסבון יסדוק את גולגולתו. או שתוכלי להשתמש בידיים, וכמה טוב יהיה להכות בחזהו באגרופייך לכמה רגעים שוב ושוב ושוב, אולי להחטיף לו אגרוף בפרצוף, לחבוט בעצם מעל העין, לפתוח לו את השפה, שהשיניים שלו יאדימו, לדחוף לו את האף לתוך המוח? אבל אחיזתו בזרועך מתהדקת. גבר שזכה לתזונה טובה, למנוחה טובה, שיודע איפה מוסתרים כלי הנשק. שליט ממלכתו.

"סליחה," את אומרת ורוכסת את הקפוצ'ון שלך. "אני מוכנה."

הוא מרים את הבגדים הישנים שלך ואומר לך ללכת בעקבותיו. הוא פותח מהר את דלת לחדר השינה וזורק את בגדייך פנימה. לאור היום את רואה את הדלת מקרוב: הידית העגולה עם מנעול במרכזה, מהסוג שננעל מבפנים, כמו זה שהיה לך כשגרת עם שותפים. המנעול הזה לא נועד לשמור עלייך בפנים. הוא נועד לססיליה, כדי לוודא שהיא לא תיכנס. רק אבא שלה מחזיק במפתח. רק הוא יכול להיכנס.

את נכנסת לחדר שוב. הוא כובל אותך למיטה. בקצה המסדרון מצייץ שעון מעורר. בדיוק בזמן.

את יושבת ומחכה, שערך לח על גבך. אבל תוך זמן קצר הוא חוזר ושוב משחרר אותך מהאזיקים. הפעם הוא סוגר את הדלת מאחורייך ואוחז במפרק כף ידך. את יורדת במדרגות בעקבותיו. הבית מתעורר לחיים מתחת לרגלייך. שטיח אפור על המדרגות, קירות צבועים בלבן, וגם המעקה. את פונה שמאלה ונכנסת למטבח הפתוח. קוראים לך רייצ'ל; את רייצ'ל. הסלון מימינך. אין מבואה. רק דלת הכניסה שקוראת לך. ספה, כורסה, מסך טלוויזיה לא קטן. שולחן קפה עם כמה מגזינים. תצלומים ממוסגרים על הקירות ומדף הספרים בפינה עם שורה של ספרים בכריכה רכה. מתחת לגרם המדרגות, דלת.

את רוצה לבחון הכול. את רוצה להפוך את המגירות, לרוקן את כל הארונות, לפתוח את כל הדלתות. אבל הוא מושך אותך לעבר שולחן המטבח שולחן עץ עם כמה שריטות שהוברק לא מזמן. לא רחוק ממנו, דלת אחורית. כל הבית נקי ונטול אישיות, כאילו פוחד שאם יתחיל לדבר, הוא יגיד יותר מדי.

הוא מצביע על כיסא, גם הוא מעץ, הרחוק ביותר מהדלת האחורית. את יושבת. השולחן ערוך בשלוש צלחות, שני ספלים ריקים, שלושה סכיני מטבח. מכונת קפה מבעבעת על השיש. הוא מניח יד על כתפך ומנער אותך. את מעיפה מבט במותניו. הוא לא חוגר את הנרתיק.

"תזכרי."

את רייצ'ל. את חברה של חבר. לא תצמידי סכין לצווארו. תתנהגי בטבעיות.

הוא פותח את המקרר הכסוף, מוציא שקית של לחם לבן ומכניס פרוסות לטוסטר. ארוחות הבוקר של ילדותך חוזרות אלייך: פופ טארטס בין שתי מגבות נייר, עדיין חמות, נאכלות בדרך לבית הספר. בהמשך, אותו דבר, אבל עם סנדוויץ' חביתה וכוס קפה חד פעמית מדוכן. מאז שאת זוכרת את עצמך, לא ישבת לאכול ארוחת בוקר עם הורייך. בטח לא במשך השבוע.

מכיסאך את שמה לב לכל מה שאת רואה: מתקן סכינים על השיש, מלקחיים על מתקן הייבוש. מצקת, פותחן שימורים, מספריים ארוכים. מגבת מטבח תלויה על ידית התנור. הכול נקי, כל פריט במקום שהוקצה לו. הוא פרק את הארגזים שלו. הקים לעצמו בית במקום החדש הזה. עכשיו זה ביתו, בשליטתו.

הוא ניגש להישען על המעקה ומטה את ראשו בכיוון הקומה הראשונה.

"ססיליה!" הוא קורא.

הוא מדשדש בחזרה למכונת הקפה כדי לבדוק אם הקפה מוכן. אבא במשמרת ארוחת בוקר, מבצע את שגרת הבוקר שלו.





הדבר הראשון שאת רואה הוא כפות הרגליים שלה. שני גרביים בצבע תכלת יורדים במדרגות. מכנסי סקיני שחורים, סוודר צמרירי בצבע סגלגל. באמצע גרם המדרגות היא גוחנת להציץ אל המטבח.

"הַיי," את אומרת.

קולך מפחיד אותה, אותו, ויותר מכול אותך. מבטו מנתר בינך לבין בתו. את חוששת שלא עשית את זה כמו שצריך. מילה אחת, וכבר הרסת הכול. אבל ססיליה מגיעה לשולחן ויושבת מולך.

"הַיי," היא אומרת.

את לא יכולה להגיד שוב "היי", אז את מנופפת אליה. את מנסה לא לנעוץ עיניים, אבל זה חזק ממך, את טורפת את פניה, מתענגת על קווי המתאר שלה.

את מנסה לאתר בה את עקבות אביה, תרה אחר סיפור גידולה. היא די דומה לאבא שלה זר ברחוב יניח שהם קרובי משפחה אבל היא אדם בפני עצמה, פניה עגולות יותר, רכות יותר. מנוקדות בנמשים וממוסגרות בשיער ג'ינג'י גלי. אבל עיניה זהות לעיניו - אותו צבע כחול אפור, אותו הבהוב צהוב סביב קשתית העין.

הוא מניח על השולחן צלחת עם טוסטים. הוא מרים אלייך גבות כשגבו אל בתו. אל תפשלי.

את מנסה, אבל את לא יודעת איך לעשות את זה. שום דבר לא היה יכול להכין אותך לישיבה במטבח של האיש הזה, לחלץ מתוכך את החלקים הידידותיים שבך ולהציע אותם לבתו.

"אני רייצ'ל," את אומרת לה.

היא מהנהנת. "ססיליה."

"נעים מאוד."

היא מחייכת חיוך קצר. אבא שלה ניגש לשיש, מרים את קנקן הקפה וחוזר לשבת לשולחן. הוא פונה אליה.

"ישנת טוב?"

היא מהנהנת, עיניה נעוצות בצלחתה הריקה. את זוכרת במעורפל איך היית בבקרים בגילה: תמיד עייפה, אף פעם לא רעבה, בטח לא במצב רוח לדיבורים. אביה מוזג לעצמו ספל קפה, ואז מניח את הקנקן על קצה הפלייסמט שלך. אומר לך, מנחה אותך למזוג לעצמך. את ממלאה את הספל שמולך. רק כשאת מקרבת אותו לשפתייך, את מבחינה במילים על הצד השני של הספל: האבא הכי טוב בעולם, באותיות שחורות גדולות.

ליד שולחן ארוחת הבוקר, האבא הכי טוב בעולם מושיט יד לקווצת שיער של בתו. הוא מקרב את השיער לאפה, מזיז אותו למעלה ולמטה ודוחף אותו לנחיר. בהתחלה, היא לא מגיבה. בדחיפה השלישית היא מעיפה לו את היד בעדינות, ולמרות זאת צוחקת.

"די!"

הוא מחייך, קצת אליה וקצת לעצמו. אב ובתו, נינוחים זה בחברת זה.

הוא אוהב אותה. זה ברור, אפילו לך.

זה הקטע עם אהבה: היא יכולה להחליש אנשים.

בזמן שדעתם מוסחת, את עוצמת עיניים ובולעת את לגימת הקפה הראשונה שלך זה שנים. הטעם מחזיר אותך לבוקר האחרון שלך, ליום שהוא לקח אותך. לפני כן, התמחות קיץ בחדר חדשות, עובדים עייפים מכניסים קפסולות למכונה גם אחר הצהריים. ולאורך כל זה, כל ביקור בבית קפה. בכל מה שקשור לקפה, את נזכרת עכשיו, אף פעם לא היית נאמנה. ניסית כל צירוף עלי אדמות, קפה פרקולטור, קפה הפוך עם תוספת אספרסו, לאטה עם סירופ אגוזי לוז, קפוצ'ינו עם תוספת קצף. סירבת להתחייב. רצית לנסות את כל מה שהעולם הציע.

כשאת פוקחת שוב עיניים, הילדה קוראת מה שכתוב על מכל החמאה. תתנהגי כרגיל. את מושיטה יד לטוסט ומניחה אותו על הצלחת. מעיפה מבט באבא הכי טוב בעולם ומחכה לאישורו האילם לפני שאת מרימה סכין קהה. בתו זונחת את חומר הקריאה שלה ואת מורחת חמאה על הפרוסה שלך. את מוסיפה שכבת ריבה כאילו כלום, כאילו זאת לא הפעם הראשונה זה חמש שנים שמותר לך להחליט כמה תאכלי מהאוכל שלפנייך. את לוקחת ביס בטקסיות רבה ככל האפשר בלי לעורר חשד.

כאב חד צובט בקצות חניכייך. הריבה מתוקה כל כך שהיא נדבקת לחכך. שנים לא היית אצל רופא שיניים. את לא רוצה לחשוב על מה שקורה בפה שלך. חורים, דלקת חניכיים, דם שיזלוג אם תנסי להשתמש בחוט דנטלי. הטוסט מכאיב, אבל הוא גם חם ופריך והחמאה נמסה מעט ואת כל כך מורעבת, כל כך רעבה ששכחת איך זה לאכול לשובע. אולי צברת רעב, אי שם בין בטנך הריקה לבליטות של עצמות האגן, ולא תוכלי להפסיק לאכול עד שתפצי על כל הקלוריות שחסרו לך בצריף.

"לקחת את המכתב למיז ניומן?"

קול של אב מחזיר אותך למטבח. לידייך שעל השולחן, לרגלייך שעל הרצפה, לגבר הזה ובתו ולשגרת הבוקר הנחמדה שלהם. ססיליה מאשרת שהיא באמת לקחה את המכתב למיז ניומן. השיחה ביניהם נמשכת, שאלות על מבחן קרוב, אישור שססיליה תלך אחר הצהריים לשיעור אמנות ושהוא יאסוף אותה בחמש וחצי.

לא ידעת שאבות יכולים להתנהג כך. לא משנה כמה את מתאמצת, את לא מצליחה להיזכר שאבא שלך הכין לך ארוחת בוקר, שיחק בשערך, ידע את שמות המורות שלך ואת לוח הזמנים שלך בבית הספר. אבא שלך יצא לעבודה מוקדם וחזר אחרי ארוחת הערב בחליפה יפה, תיק מסמכים בידו, עייף אבל מרוצה. הוא הקדיש זמן לך ולאחיך, לימי ספורט ולהצגות בית הספר, לימי ראשון אחר הצהריים בפארק. אבל היית סעיף ברשימת משימות לביצוע. עוד כילדה חשת שאם אף אחד לא היה מזכיר לו את המשימה הספציפית הזאת, הוא היה עלול לשכוח מאבהותו, וילדותך היתה נראית כמו פריט שאף אחד לא טרח לאסוף מהניקוי היבש.

האבא הכי טוב בעולם מרוקן את ספל הקפה שלו. בתו מוותרת על הטוסט שניסתה לכרסם. הם קמים. הוא אומר לה, "חמש דקות," והיא אומרת לו שהיא יודעת ונעלמת למעלה. ברגע שצליל הדלת של חדר האמבטיה הנסגרת מגיע למטבח, הוא מסתובב אלייך.

"בואי. עכשיו."

הוא מאותת לך ללכת לפניו ולעלות במדרגות. הוא עולה קרוב אלייך, גופו מתחכך בגופך. את חוזרת לחדר השינה. הוא לא צריך להגיד לך ללכת לרדיאטור. את יושבת על רצפה ומרימה את יד ימין. הוא מוציא את האזיקים מכיסו, סוגר אחד מהם סביב מפרק כף ידך ואת השני מחבר לצינור המתכת. הוא מחליק אותו למעלה ולמטה ומוודא שהמנגנון סגור.

"אני חייב לקחת אותה לבית הספר, ואז אני חייב לעבוד. תקשיבי."

הוא מוציא את הטלפון שלו. אף פעם לא ראית אותו. המסך שלו הרבה יותר גדול מהטלפונים שאת זוכרת מלפני חמש שנים.

"יש לי מצלמות. בחדר הזה, ליד דלת הכניסה, בכל מקום. הן מוסתרות. הקישור לאפליקציה נמצא פה." הוא מקיש כמה פעמים על המסך ואז מסובב אותו לעברך. זה לא שידור מהמצלמה הוא לא יראה לך את זה. זה יסגיר יותר מדי. זה סרטון מקוון. הדגמה.

הוא מפעיל אותו בעוצמת קול נמוכה. הסרטון מראה את הכניסה לבית. אישה פותחת וסוגרת את הדלת. רואים את זה, שומעים את זה. סמל אדום קופץ בתחתית הפינה הימנית של המסך.

את קולטת את הבית ואת הדלת ואת האישה שנשכרה להיכנס לבית שלא שייך לה. הטכנולוגיה. האיום בכך שהוא רואה ושומע אותך.

הלסת שלך מתכווצת. הצריף. בצריף הוא לא ראה אותך כשלא היה שם. בצריף יכולת לקרוא. יכולת לשכב לנוח. יכולת לשבת. יכולת לעשות את הדברים האלה, והוא לא ידע מתי או איך עשית אותם. זה לא היה הרבה, אבל זה היה משהו, והמשהו הזה היה שייך לך.

זה היה אמור להיות יותר טוב, את רוצה להגיד, ומיד את רוצה לקלל את עצמך שחשבת כך. הוא לא מרשה שיהיה לך יותר טוב. יותר טוב הוא אגדה.

המסך מחשיך. הוא שוב נועל אותו.

"אם תעשי משהו אם תצרחי או תזוזי ואני אראה מישהו מגיע לבדוק מה קורה, אני אקבל התראה. ואני לא אהיה מרוצה." הוא מעיף מבט בחלון חדר השינה המוסתר בווילון מוסט. "אני עובד קרוב לכאן. את מבינה?"

את אומרת לו שכן, אבל משהו עוצר בעדו. הוא כורע ברך לצדך. מקרב יד לפנייך ומאלץ אותך להסתכל עליו. הוא צריך לראות לך את זה בעיניים. שאת מאמינה לו, ושהוא יכול להאמין לך בתמורה.

"את יודעת במה אני עובד?"

הוא באמת שואל? הוא באמת לא זוכר שאף פעם לא אמר לך?

את מנסה לנענע את הראש לשלילה.

"אני קוון." המבט שלך בטח ריק, מפני שהוא מגלגל עיניים ומוסיף, "את יודעת מה זה אומר?"

את חושבת שאת יודעת, אבל הוא שואל בכזאת עוצמה, שאת חושבת שאת לא יודעת.

"בערך," את אומרת.

"אני מתקן ומתחזק עמודי חשמל. אף פעם לא ראית מישהו מאיתנו עובד על הכבלים למעלה?"

את אומרת לו שכן, זה מה שחשבת. זה הגיוני בעינייך, העבודה שלו. יושב כל היום על עמוד חשמל, רק שכבת גומי מפרידה בינו לבין הזרם הקטלני.

"זאת עיירה קטנה," הוא ממשיך. "וכשאני עובד, טוב, די מדהים לאיזה מרחק רואים מלמעלה."

הוא מרפה מפנייך ומסתכל למעלה, כאילו הוא יכול לראות מבעד לתקרה. את מדמיינת אותו עם צמרות עצים ברקע, ציפורים חולפות לידו. הוא חוזר לטלפון שלו.

הפעם הוא מראה לך את תוצאות החיפוש של תמונות בגוגל. גברים נתלים על כבלים, רגל אחת על עמוד בגובה שנים עשר מטרים, האחרת מרחפת באוויר. קסדות וכפפות עבות. סבך של ווים וגלגלות. את מרגישה את מבטו ננעץ בך ואת סופגת הכול. הוא נותן לך כמה רגעים ואז מכניס את הטלפון לכיס.

"אתה רואה הכול כשאתה למעלה." עיניו מנתרות שוב לחלון. "כל רחוב. כל בית. כל כביש. כל אחד." מבטו חוזר אלייך. "אני רואה הכול. את מבינה? אפילו כשאנשים לא שמים לב. אני משגיח. אני תמיד אשגיח."

"אני מבינה," את אומרת לו. אם לקול שלך היו ידיים, הן היו נצמדות עכשיו בתפילה. "הבנתי."

הוא נועץ בך מבט לכמה רגעים, ואז הולך לדלת.

"רגע!"

אצבעו טסה לשפתיו. את מנמיכה את קולך. "הדברים שלי." את מושכת באזיקים כדי להדגיש את העובדה שאת כאן והספרים שלך שם, מחוץ להישג ידך. הוא מרים אותם ומעיף אותם בערימה לצדך.

"תודה."

הוא מציץ בשעונו וממהר לצאת. את שומעת צעדים, ואז את קולו מלמטה. "מוכנה?"

ססיליה בטח מהנהנת. דלת הכניסה נפתחת ונסגרת. הטנדר מותנע, ואז זמזום המנוע נמוג.

הבית שקט בלעדיהם. לא שֶׁקֶט שלֵו. דממה ריקה, מעיקה, לא נוחה בדיוק כמו ישיבה בחיקו של זר. החדר נראה לך ענקי וקטנטן בעת ובעונה אחת. כאילו הקירות מחליקים זה לעבר זה, פני השטח מתכווצים, המבנה סוגר עלייך.

את עוצמת עיניים. נזכרת בצריף, ברצפת הפרקט מתחת לראשך, בעולם לוחות העץ. את מהדקת את כפות ידייך על עינייך ומזיזה אותן כדי לכסות את אוזנייך. את שומעת את זרם האוויר שחולף דרכך, כמו שטף מים בקונכייה.

את כאן.

את נושמת.

הבוקר היה מבחן, ועברת אותו. ממה שאת מבינה, עברת אותו.









פרק 14: אמילי









אחרי שאשתו של איידן מתה וההורים שלה, מסיבות לא ידועות, זרקו אותו מהבית שלהם, השופט ברן הציע להשכיר לו את הבית הקטן שלו בכפר הקטן ליד ההדסון. הבית לא גדול. ממה ששמעתי, השופט נתן לו הנחה גדולה על שכר הדירה, מהסוג שאי אפשר לסרב לו. אופייני לשופט ברן.

השופט ברן חושב שהוא הדבק שמחזיק את העיירה. הוא חיתן את כולם ברדיוס של חמישה עשר קילומטרים עוד לפני שנולדתי. כשהמצב קשה, השופט ברן מוצא אותך. תמיד יש לו זמן לדבר איתך. הוא תומך בך, גם אם אתה לא מעוניין.

ולכן השופט ברן הציע את אירוע ההתרמה בדף הפייסבוק של העיירה לפני שלושה ימים. "איידן התיקונצ'יק החביב על כולם והבחור הטוב של העיירה בדיוק איבד את ביתו ואת אשתו, והוא עדיין צריך לשלם את החשבונות העצומים על הטיפול בה בזמן שהוא מגדל את בתו לבדו," כתב. "הוא גאה מדי להודות בכך או להתלונן, אבל אני יודע שלא תזיק לו קצת עזרה."

הרעיון מצא חן בעיני אנשים. אחד הכבאים המתנדבים סימן את מסלול הריצה, שהתחיל והסתיים במרכז העיר. בתגובות הציעה משפחת גארסיה מצרכים מהמכולת האורגנית שלהם שקיות נייר מלאות בצימוקים ובפלחי תפוזים. ילדים מבית הספר הקודם שלי נרשמו לחלק כוסות מים. אבות התגייסו לפקח על המסלול. כולם התלהבו כל כך לעזור, עד שכמעט שכחנו את המטרה הסופית: הרשמה למרוץ עולה לפחות חמישה דולר, תרומות נוספות יתקבלו בברכה. הכול יגיע לאיידן ולבת שלו כדי לשלם חשבונות, שכר דירה, את הוצאות הקבורה שנותרו וכל דבר אחר.

בינתיים, איידן תומס שמר על שתיקה. דמיינתי אותו מתבונן מהצד על תושבי העיירה שמתגייסים בהתלהבות לעזור לו. לא רוצה להיות חסר נימוס, אבל שונא את תשומת הלב.

עד היום אחר הצהריים.

אני מכירה את הפרופיל של איידן, אבל אנחנו לא חברים בפייסבוק. יש לו רק איזה שלושה חברים בפייסבוק, כולל החשבון שהיה של אשתו. אבל זיהיתי מיד את התמונה שלו לא תמונה של עצמו, ברור שלא. רק תמונת נוף של ההדסון הקפוא, שצולמה מגבעה ליד האכסניה.

"תודה רבה לכולכם," הוא כתב מתחת לפוסט של השופט. "ססיליה ואני ממש אסירי תודה לקהילה הזאת."

אנשים שיתפו את התגובה הזאת לפני שעתיים, ויותר מחמישים אנשים כבר הוסיפו לה לייק. אחדים אפילו הגיבו עם לבבות או אימוג'י להבעת רגש, כשזרועותיהם הקטנות שלובות בחיבוק וירטואלי.

אני יושבת בחדר שלי, האצבע המורה שלי מרחפת מעל משטח המגע של הלפטופ.

באולם הקולנוע שבתוך המוח שלי מוקרן אותו סרט בלי הפסק: העיניים הכחולות של איידן מתבוננות בי דרך הכוס שלו בערב של הווירג'ין אולד פאשנד. משהו ששייך רק לשנינו.

אני לוחצת על "תגובה" בפייסבוק ומתחילה להקליד. מפסיקה. שוב מנסה. שוב מפסיקה.

הדבר האחרון שאני רוצה שיחשבו זה שאני מתלהבת יותר מדי.

לא, זה לא נכון.

הדבר האחרון שאני רוצה זה להיראות כאילו לא אכפת לי.

"אמאנדין תשמח לתמוך בכל הרצים (ובמי שיעודד אותם). אשמח להקים תחנת שוקו חם בקו הסיום?"

המסעדה מקימה תחנת שוקו חם כל שנה בתהלוכת חג המולד. לא אתנגד לארגן חלוקת שוקו מוקדם יותר השנה. ביום המרוץ, זה ייתן לי משהו לעשות וסיבה להיות בסביבה.

ערכתי את התגובה שלי ולחצתי על "שלח".

בזמן שאני מתכוננת למשמרת ארוחת ערב, אני חוזרת למסך לבדוק עדכונים. בדיוק כשאני מתכוונת ללכת, צצה התראה בפינה הימנית העליונה.

שתי תגובות.

אחת מגברת קופר, שעברה הנה עם בעלה ושני ילדיהם לפני כמה שנים. "איזה רעיון נהדר!" היא כתבה. גברת קופר. תמיד מתלהבת מדי. תמיד מודאגת שהיא ומשפחתה לא ישתלבו.

התגובה השנייה היא ממנו. קראתי אותה מהר מדי, כשפניקה לוחצת לי על הצלעות ( מה אם הוא יחשוב שזה דבילי, מה אם זה מוגזם, מה אם זה לא מספיק) . ואז אני מקדישה לתגובה זמן וקוראת אותה שוב. מתענגת על כל מילה.

"כמה נחמד מצדך."

כאן הוא לחץ בו זמנית על מקשי ה"שיפט" וה"אנטר" כדי להתחיל פסקה חדשה.

"אני חושב שזה נשמע נהדר."













מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק הרביעי של הספר.









קלמנס מישלון / הדיירת השקטה





Clémence Michallon / The Quiet Tenant









מאנגלית: אסנת הדר





עורך אחראי: דב איכנולד

עורכת הספרות המתורגמת: נועה אילסר

עורכת התרגום: חמוטל לוין

עיצוב הכריכה: אמרי זרטל

עימוד: טפר בע"מ





ידיעות אחרונות | ספרי חמד









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