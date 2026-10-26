לפני יותר מעשר שנים, ב־2015, אימצה מדינת ישראל את מדדי האו"ם הנקראים

SDGs

. אחד מהם מתייחס להשתתפות מלאה של נשים בכל הדרגים של קבלת ההחלטות בחיי המדינה, הכלכלה והציבור. אבל

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