לפי ממוצע הסקרים האחרונים שפורסמו בשישי בערב (כפי שמופיע במתחם הבחירות של ynet), בכנסת הבאה צפויות לכהן 31 נשים - כרבע מתוך 120 המקומות בבית הנבחרים (והנבחרות) שלנו. איך שלא נהפוך את זה, ואפילו אם תוצאות האמת יהיו משופרות בהיבט זה - זה מעט, מעט מדי.
התמונה מעניינת יותר כשמסתכלים על מפת הגושים: אם גוש השינוי יקים ממשלה, בקואליציה צפויות להיות, לפי ממוצע הסקרים, 23 נשים (ממפלגות ישר, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו). אם גוש נתניהו יצליח במשימה, יהיו בקואליציה 5 נשים בלבד (מהליכוד, עוצמה יהודית והציונות הדתית. בש"ס ויהדות התורה אין נשים).
לפני יותר מעשר שנים, ב־2015, אימצה מדינת ישראל את מדדי האו"ם הנקראים SDGs. אחד מהם מתייחס להשתתפות מלאה של נשים בכל הדרגים של קבלת ההחלטות בחיי המדינה, הכלכלה והציבור. אבל עיון מהיר בנתונים שמפרסם אתר הכנסת מלמד שאנחנו עדיין לא שם. מספר הנשים הגבוה ביותר נרשם בכנסת ה־24 (בנט־לפיד), אז כיהנו 45 נשים. מצער לגלות, אגב, שהכנסת שבה מספר הנשים היה הקטן ביותר היא דווקא זו שבה כיהנה גולדה מאיר כראשת הממשלה (הכנסת ה־7, בשנים 1974-1969). יחד עם זאת, ישראל היא אחת המדינות הראשונות שבהן הייתה ראשת ממשלה, ובמדינות רבות מעולם לא הייתה מנהיגה אישה – ככה שבכל זאת יש כאן נקודה לגאווה.
במניין הנשים בבתי הנבחרים בעולם (פרלמנטים והגופים השלטוניים המקבילים לכנסת), ישראל נמצאת במקום ה־95 בעולם, בהתאם לנתוני האו"ם מינואר 2026. בראש הטבלה, המדינות שהצליחו להגיע ואף לעבור את מחסום ה־50%: איחוד האמירויות, אנדורה, מקסיקו, בוליביה וקובה. רואנדה, מדינה שקשה להגדיר כדמוקרטיה של ממש, מובילה עם 64% נשים בבית הנבחרים התחתון ו־46% בסנאט העליון.
קשה להעריך בשלב זה כמה נשים יכהנו בתפקיד שרות בממשלה הבאה. נתוני האו"ם מלמדים שתקרת הזכוכית בנושא זה היא לא רק כמותית, אלא גם מהותית: סביר למצוא נשים אחראיות על משרדים בתחומי הרווחה והחברה (90% שרות לענייני מגדר, 73% שרות במשרדי ממשלה שעוסקים במשפחה וילדים), אך בנושאים אחרים הנוכחות שלהן יורדת משמעותית. שרות חינוך פועלות רק ב־29% מהממשלות, ונכון לינואר 2026, שרות חוץ הן רק 19% מכלל בעלי המשרה. כנראה לא תופתעו לשמוע שנשים מהוות רק 12% משרי ההגנה בעולם. מירי רגב, מתברר, מחזיקה בתפקיד יחסית נדיר: מתוך 195 שרי תחבורה בעולם, רק 19 הן נשים. ומהו התיק שהכי פחות נשים מחזיקות בו? דתות. מתוך 47 שרי דתות בעולם, רק שלוש הן נשים.
מה הסיכוי שבישראל תהיה שרת ביטחון? מה הסיכוי שתמונה שרת דתות? רגע לפני ההליכה לקלפי, אפשר רק לדמיין את המצב שיאפשר זאת.