אתם חיים בטיקטוק, אין סיכוי שפספסתם את הטיקטוקר הלוהט יונג פארק. יונג, ארכיטקט קוריאני שחי בישראל, נהיה כוכב רשת הודות לסרטונים המשעשעים שבהם הוא מתעד את החיים כאן מנקודת מבטו, עם התמקדות באוכל המקומי. בתוך שנה וחצי הוא צבר מאות אלפי עוקבים, זכה למיליוני צפיות והגיע לכזאת רמת קונצנזוס, עד שלפני ראש השנה שודר בחדשות 13 סרטון שלו טועם גפילטע פיש.

מספר העוקבים והצפיות של יונג זינק כשהחל להעלות סרטונים שבהם הוא מלמד להכין אוכל קוריאני. בין היתר למדנו ממנו להכין קימצ'י (ירקות מותססים בתיבול חריף ומה שנחשב למאכל הלאומי של קוריאה); גימבאפ (רולים במילוי אורז וירקות); טוקבוקי (עוגות אורז שמבושלות ברוטב פלפלים חריף ומתוק) וגם את העוף המטוגן הקוריאני המפורסם. כשהוא דוגם אוכל ישראלי לצורך ביקורת, יונג לא ממש קוטל. ביקורת שלילית היא לא חלק מהדי־אן־איי התרבותי שלו, ולכן ציוניו נעים בין "טוב מאוד" (שווארמה בפיתה), ל"ככה ככה" (עמבה), שבפיו זה נשמע "קקה קקה".

מי שמנהלת את חשבון הטיקטוק של יונג היא זלטה, אשתו הישראלית, מביתם של בני הזוג באשקלון. הכול התחיל כשהשניים העלו לרשת סרטונים על חייהם כזוג מעורב. "העלינו דברים שאנחנו אוהבים לעשות ביחד וכל מיני זיכרונות מקוריאה, והתחילה התעניינות", מספרת זלטה. "יום אחד יונג אכל שווארמה ורצה לשתף את דעתו. אמרנו 'יאללה, נעלה סרטון', והוא התפוצץ - היו לזה יותר ממיליון צפיות. לא תיארנו לעצמנו שזה יגיע כל כך רחוק. אנשים מאוד אוהבים את יונג, אומרים לנו, 'איזה מקסימים אתם'".

3 צפייה בגלריה "המון אנשים מכינים, משתפים ומתייגים אותנו". יונג פארק ( צילום: גדי קבלו )





איזה סרטון של יונג הכי הצליח עד היום? יונג: "לימדתי להכין נקניקייה קוריאנית עם ירקות, והיו לזה 1.3 מיליון צפיות ועוד עשרות אלפי שיתופים ושמירות. לסרטון שאני טועם חלווה היו יותר ממיליון צפיות".

אהבת? "לא משהו. קקה קקה" (צוחק).

זלטה: "הקוריאנים לא יכולים לבטא ח'. למטבוחה הוא קורא 'מטבוקה', ולי הוא קורא 'קַיִים שלי'. משום מה זה מצחיק מאוד אנשים".

יונג, מה לך ולאוכל? יונג: "למדתי לבשל כי אני לא אוהב לאכול בחוץ. בשיחות וידיאו עם זלטה כשהייתי בקוריאה, הייתי מבשל תוך כדי ומראה לה, והיא התלהבה מאוד. היו הרבה תגובות עם בקשות למתכונים קוריאניים, אז התחלתי לשתף. המון אנשים מכינים, משתפים ומתייגים אותנו".

את תהיי אשתי

יונג (34), שהריאיון איתו מתנהל באנגלית מעורבת בעברית, נולד וגדל בעיר קויה שליד סיאול. הוא למד ארבע שנים ארכיטקטורה באוניברסיטת סיאול, ובאמצע הלימודים אף שירת בצבא הקוריאני שנתיים ("אצלנו הגיוס הוא חובה כמו בישראל"). בהמשך עבד במשך שש שנים במשרד לאדריכלות ועיצוב פנים, בטרם עלה לישראל להתאחד עם אהובתו זלטה.

זלטה (33) נולדה וגדלה באשקלון להורים שעלו מאוזבקיסטן. הוריה התגרשו כשהייתה בת חמש והיא גדלה כבת יחידה עם אמה, שעובדת במפעל אלקטרוניקה באופקים. היא שירתה בחיל האוויר, ולאחר השחרור החלה ללמוד מִנהל עסקים במכללת אשקלון. היא לא השלימה את לימודיה ופרשה באמצע כדי לעזור לאמה כלכלית. בהמשך החלה לעבוד במשרדי מס הכנסה באשקלון, עד שמיזם הטיקטוק שלה ושל יונג גדל והיא עזבה כדי לנהל אותו. "תוך שנה השתנו החיים שלי, פתאום התחלנו לקבל שת"פים והייתי צריכה להתפנות לזה", היא מסבירה.

יונג: "לימדתי להכין נקניקייה קוריאנית עם ירקות, והיו לזה 1.3 מיליון צפיות. לסרטון שאני טועם חלווה היו יותר ממיליון צפיות"

בני הזוג הכירו באינסטגרם, כשהיא בדיוק החלה להתעניין בתרבות הקוריאנית בעקבות צפייה בסדרה "משחק הדיונון", והוא התחיל להתעניין בתרבות הישראלית והגיע לבקר כאן. "אחרי שראיתי את 'משחק הדיונון' אי שם בסוף 2021, אמרתי, איזה מגניב, בא לי לטוס לקוריאה", מספרת זלטה. "כולם אמרו לי, 'יא משוגעת, מי טס לשם?', אבל אני כבר הייתי לגמרי בעניין, נכנסתי לאתרים ולקבוצות פייסבוק בנושא. יונג היה בדיוק בארץ ושם לב להתעניינות שלי. הוא שלח לי הודעה באינסטגרם: 'היי, מה נשמע? מה קורה?', עניתי לו והתחלנו להתכתב. למחרת הוא כבר טס בחזרה לקוריאה, אז לא נפגשנו. עברנו לשיחות וידיאו, וככה היה במשך תקופה ארוכה. מההתחלה הוא אמר לי, 'את תהיי אשתי'".

איך הגבת? "בואי, בחורה ישראלית שמעולם לא הכירה שום דבר שקשור לקוריאה, זה היה קצת מלחיץ. אמרתי לעצמי – זלטה, מה קשור עכשיו קוריאני? אבל משהו בפנים הרגיש שזה זה".

יונג: "אני חושב שזו הייתה אהבה ממבט ראשון. אני הבנתי מהר יותר ממנה לאן זה הולך".

זלטה: "אני לא עיכלתי. איך אני הולכת לנהל קשר עם מישהו שגר 12 שעות טיסה מפה? חברות שלי אמרו, 'זלטה, לא יכולת למצוא מישהו מאירופה?'".

ספרו על הפעם הראשונה שנפגשתם. זלטה: "הוא בא לבקר אותי בארץ כמה חודשים אחרי שהכול התחיל. אני מודה שהיו לי רגשות מעורבים, רק הכרנו וכבר אני צריכה לארח אותו ל־24/7. מצד אחד זה היה מלחיץ ומצד שני התרגשות מטורפת. עדיין גרתי עם אמא שלי והיא התרגשה כל כך. כולם התאהבו בו מיד כשהכירו אותו והבינו והעריכו כמה הוא גורם לי להיות מאושרת".

ואיך זה התנהל מאותו רגע והלאה? "זה היה קשוח. יונג הגיע כל כמה חודשים, אבל היה מוזר לנהל זוגיות עם מישהו שאת רואה פעמיים־שלוש בשנה. כשהבנו שזה מתחיל להיות רציני, כבר לא היה אפשר עם הלונג־דיסטנס הזה, פתאום נהיה לי נורא קשה לחגוג חגים וימי הולדת בלעדיו".

יונג: "זה נבנה לאט־לאט. כל השיחות, הדיבורים והתכנונים גרמו לנו לצפות למשהו כזה".

זלטה נחתה לראשונה בקוריאה ב־7 באוקטובר 2023. "חשבתי שזה יהיה טיול של החיים, אבל איך שנחתתי התחלתי לשמוע מה קורה בארץ וכמעט השתגעתי שם", היא מספרת. "יום לפני שנסעתי, ב־5 באוקטובר, הזמנתי את כל החברות שלי למסעדה להיפרד, אחת מהן היא עדן גז ז"ל, שאחרי יומיים נרצחה בנובה עם חברתה, סתיו גטה ז"ל. יומיים קודם היא חיבקה אותי חזק ואמרה לי, 'תיהני מהטיסה ומיונג', כי היא הכירה ואהבה אותו. לא האמנתי בכלל שזה קורה. הייתי אצל ההורים של יונג ולא יצאתי כמעט מהבית, לקח חודש עד שהיו טיסות והצלחתי לחזור".

איך קיבלו אותך בקוריאה? "וואו, זכיתי במשפחה נהדרת, איזה אנשים מקסימים ואוהבים".

באחד מביקוריה של זלטה בקוריאה, יונג כרע ברך ושלף טבעת. "התרגשתי מאוד, אבל שנינו ידענו שזה הולך לשם", היא אומרת.

למה החלטתם שיונג יגור פה ולא שאת תעברי לקוריאה? "הוא מאוד אהב את ישראל, עובדה שהוא היה פה פעמיים לפני שהוא הכיר אותי בכלל. פעם אחת הוא בא עם ההורים שלו במסגרת טיול, ובפעם השנייה הוא נסע לטיול עם חברים שלו באירופה, חתך מהם ובא לישראל שוב, כי הוא ממש התאהב בארץ ובאנשים. אני לעומת זאת לא יכולה לעזוב את הארץ, כי אני בת יחידה ולא רוצה להשאיר את ההורים לבד".

זלטה: "נתקלנו בתגובות רעות, שיונג לא יהודי. מה שחשוב זה לא הדת אלא הבן אדם, ואני זכיתי בבן אדם מושלם"

היה קשה לשכנע את הרשויות לאפשר ליונג לחיות כאן? "לקוריאנים באופן כללי לא עושים בעיות, אבל אחרי שהגשנו את הבקשה יונג היה צריך לעזוב את הארץ לחצי שנה, כי הוא לא יכול להיות בישראל לפני שמקבלים את האישור. עברתי שנה קשה מאוד. ב־9 בינואר 2025, בדיוק כשחגגתי יום הולדת במסעדה עם חברים, קיבלתי את האישור שהוא יכול להיכנס לארץ ולקבל תעודת זהות כחולה. היה מטורף איך שצרחנו שם. הוא צריך לבחור בין תושבות קבע לאזרחות, וכנראה יבחר בתושבות, כי בקוריאה לא מאפשרים להחזיק בשתי אזרחויות. ההבדל היחיד הוא שהוא לא יוכל לבחור לכנסת".

בינואר 2025 היגר יונג לישראל, וב־5 ביוני, שבוע לפני פרוץ המלחמה הראשונה עם איראן, נישאו בני הזוג. "התחתנו ב'מקום בים' באשקלון, עשינו חתונת שקיעה והיה וואו", מתרגשת זלטה. "ההורים של יונג לא הגיעו כי קשה להם לטוס כל כך הרבה שעות, אבל החודש ניסע לקוריאה והם מתכננים לערוך לנו חתונה שנייה".

3 צפייה בגלריה יונג פארק מבשל בטיקטוק ( צילום מסך )





מפה רק נעוף

לפני חודשיים עשה יונג עוד צעד חשוב בקריירה החדשה שלו, כשלוהק לסדרת דרמה חדשה לילדים ונוער בשם "מפונים" (ערוץ ניקלודיאון). הסדרה עוסקת בסיפורם של בני נוער שפונו מבתיהם בצפון הארץ בעקבות המלחמה האחרונה, ויונג מגלם את סיאן, טבח אסייתי שעבד במסעדה בקריית שמונה ומפונה גם הוא לקיבוץ. "המשחק הוא עוד הפתעה נעימה שלא תכננתי", הוא אומר. "לא עשיתי דבר כזה מעולם, זו לגמרי חוויה חדשה בשבילי".

איך הגעת לסדרה? "מתברר שהבת של מישהו מההפקה הכירה אותי מהטיקטוק, וכשהם חיפשו שחקן אסייתי שיגלם את סיאן, היא סיפרה לו עליי".

אז לא תכננת את הטיקטוק ולא את המשחק. מה כן תכננת לעשות פה? "רציתי לפתוח מסעדה קוריאנית, אבל זמן קצר אחרי שהגעתי לארץ התחילה המלחמה עם איראן".

איך הרגשת כאן במלחמה שלא שייכת לך? "המשפחה שלי היא זלטה והמשפחה של זלטה כאן, אז זה כן שייך לי ואני מעדיף להישאר פה איתם. יש לנו צבא חזק ויש על מי לסמוך. ההורים שלי היו מאוד מודאגים, הם היו איתנו בקשר יומיומי, בכל זאת מלחמות זה משהו שהם לא רגילים אליו".

בכלל, איך הם קיבלו את זה שאתה עובר לגור בישראל? "ההורים שלי תמיד סמכו עליי שאני יודע מה אני עושה. הם תמיד אמרו, 'אם אתה מתאהב, זה ממש לא חשוב מאיזו ארץ היא ומאיזו דת, אנחנו סומכים על הבחירות שלך'. הם מאמינים רק בדבר אחד: באושר שלי".

מה דעתך על המדינה? "וואו, אני אוהב את ישראל, אבל היא מאוד יקרה. בפעם הראשונה שהלכתי לסופרמרקט הייתי בשוק. קניתי קולה בקיוסק וחטפתי הלם כשביקשו 12-10 שקל. בסיאול אפשר לקנות שלושה בקבוקים במחיר הזה. מצד שני, אם אני אלך לאיבוד, תמיד מישהו ייגש אליי ויציע עזרה, אנשים פה מאוד חמים, לעומת הקוריאנים שהם קצת יותר קרים וסגורים".

זלטה: "הקוריאנים לא יכולים לבטא ח'. למטבוחה יונג קורא 'מטבוקה' ולי הוא קורא 'קַיִים שלי'"

יש משהו שאתה לא מתחבר אליו בישראליוּת? "תראי, בקוריאה תור זה תור, שורה ישרה כמו סרגל, ופה כולם דוחפים ולא אכפת להם מי ראשון ומי אחרון. הכול פה 'יאללה יאללה', כולם כמו אש, לטוב ולרע. גם השירות לאזרח נורא איטי ומסורבל. בקוריאה נותני שירות מאוד שירותיים ויעילים, ופה נראה שזה הפוך. למשל, בסופרמרקטים התור לא זז, כל כך איטי שזה מחרפן".

אתם מרגישים את הפער התרבותי במערכת היחסים שלכם? זלטה: "היה פער בתקשורת בהתחלה. אני ישראלית, אני באה ואומרת מה שאני חושבת בצורה מאוד ישירה, ואצל הקוריאנים זה לא מקובל".

לא כולם מתלהבים מהזוגיות שלכם. "נכון, נתקלנו בתגובות רעות וגזעניות על זה שיונג לא יהודי. שואלים אותי למה אני הולכת איתו ואומרים שזו התבוללות. אנשים לא מבינים שמה שחשוב זה לא הדת אלא הבן אדם עצמו, ואני זכיתי בבן אדם מושלם. גם אחרי שאני מסבירה להם שהילדים שלנו יהיו יהודים, הם נשארים בשלהם. אנחנו בדעה שכל אחד יעשה מה שטוב לו ויתעסק בחיים שלו, דרך ארץ קדמה לתורה ויש גם דרך להגיב. אנחנו לא מתרגשים מזה, האהבה שאנחנו מקבלים באמת מדהימה, והכי חשוב שיונג ואני זכינו באהבה כזאת שבאמת אפשר רק לחלום עליה. לא הייתי מוותרת על זה בעד שום דבר שבעולם".

כבר מזהים אתכם ברחוב? "בטח, מלא מבקשים סלפי, מגיל חמש ועד 60, אני לא יודעת אם אפשר להתרגל לזה. לא מזמן היינו באשדוד, היו שם ישראלים שגרים בקנדה והגיעו לבקר, ואני כבר קולטת את המבטים, אז אמרתי להם, 'כן כן, זה יונג'. הם ניגשו ואמרו, 'אנחנו חולים עליכם, בקנדה כל החברים שלנו רואים את יונג'".

בקוריאה יודעים שיונג מפורסם בישראל? יונג: "ההורים שלי בכלל לא נמצאים ברשתות החברתיות וגם החברים שלי כבר לא בגיל לטיקטוק. וחוץ מזה, הם לא מבינים עברית. כשניסע לקוריאה נראה להם את כל הסרטונים".

זלטה: "אני רוצה לעשות להם הפתעה. כשנגיע לשם ואני אראה לאמא שלו איזה כוכב הוא פה, היא תהיה בהלם".

אתם מתפרנסים טוב רק מהטיקטוק? "כן, זו פרנסה טובה. יש לנו די הרבה שיתופי פעולה, למשל עם רמי לוי, עוף טוב, בית השיטה, כרטיס האשראי סופר פליי, ענבי טלי ועוד. לפעמים זה יכול להגיע ל־10,000 שקל לסרטון, לפעמים אפילו יותר, אז ברוך השם".

מה התפקיד שלך? "אני מנהלת את העסק הזה, מקבלת פניות, מדברת עם לקוחות, סוגרת מחירים ומה זה כולל, חותמת על חוזים. לפעמים אני גם מצטלמת לסרטונים יחד עם יונג. אנחנו בשאיפה לגדול, רוצים להתרחב גם לתחומי לייף־סטייל אחרים כמו טיולים וטיסות. חתמנו חוזה עם הסוכנות של רוברטו ויש לנו עכשיו ניהול אישי. אני מאמינה שמפה אנחנו רק נעוף".

מה לדעתכם סוד הקסם שסוחף כל כך הרבה אנשים לעקוב אחריכם? יונג: "אנשים אוהבים אותנטיות, והם גם סקרנים לראות את הזוגיות שלנו".

מי מבשל בבית? זלטה: "לרוב יונג. רק בימי שישי אני מכינה מטבוחה, דגים, לפעמים גם אופה חלה. מאז שהכרתי את יונג ואת האוכל הטעים שלו, באמת שאין לי צורך להיכנס למטבח. אני אוהבת את כל מה שהוא מבשל, ובמיוחד טוקבוקי, ג'אפצ'ה ומנדו".

אתם כבר חושבים להקים משפחה? יונג: "אנחנו מוכנים ורוצים. מחכים לאלוהים. הוא מחליט".