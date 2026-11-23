לאה ינאי נכנסת לבית הקפה כשפניה מוארות. עוד לפני שאני מספיקה לשאול, היא מסבירה מדוע היא מרגישה שהיא מרחפת. אמש, במסגרת שבוע האופנה הישראלי, היא עלתה על המסלול ורקדה.

לכאורה, זה לא משהו שאמור לרגש במיוחד את מי שהייתה סולנית בבלט הישראלי, ובהמשך הפכה לרקדנית ראשית בבלט גטבורג בשוודיה ועבדה עם כוריאוגרפים מהשורה הראשונה. במשך שנים הייתה רגילה לעמוד במרכז הבמה ברחבי העולם ולהפנט אולמות מלאים ביכולותיה הווירטואוזיות. ובכל זאת, דווקא הנאמבר הקצר שביצעה במסגרת התצוגה של המעצבת תאי ביטון, הצליח לעורר בה התרגשות שכבר מזמן לא חוותה.

( כתבת וידאו: מלי זיידמן / צילום: עוז מועלם )





מתברר שבמשך שתי העונות שבהן כיהנה כשופטת ב"רוקדים עם כוכבים", ינאי התבקשה שוב ושוב שתעלה לרקוד בעצמה, וסירבה. גם כשהוצע לה להחליף את אנה ארונוב במחזמר "שיקגו", הזדמנות שרקדניות רבות היו קופצות עליה, היא אמרה לא. "היום אני יודעת שאמרתי לא לכל ההזדמנויות האלה, כי הייתי שבורה נפשית מהשבי של אחותי", היא אומרת. "מבחינה ורבלית ואינטלקטואלית יכולתי לשבת ולדבר, אבל הגוף שלי עדיין היה חלש ופחד והתכווץ".

אחותה הצעירה, מורן סטלה ינאי , נחטפה ממסיבת הנובה ב־7 באוקטובר ושוחררה אחרי 54 ימים בשבי חמאס. בתקופת השבי התגייסה ינאי למאבק להשבתה, התרוצצה בין אולפני טלוויזיה ומשלחות הסברה, והמשיכה לפעול למען השבת כל החטופים גם אחרי שאחותה חזרה.

כיום, שלוש שנים אחרי, ינאי מרגישה שהיא סוף־סוף חוזרת לעצמה. ולא רק שהיא שבה לרקוד, היא גם משוכנעת שבגיל 46 היא נראית ומרגישה טוב יותר מאי פעם. "פעם חשבתי שבגיל 40 אסיים את חיי, שאני אהיה עם מטפחת כמו הזקנות", היא צוחקת. "ואז הגעתי לגיל 40 וגיליתי שזה בכלל לא מה שאמרו לי. זה אפילו טוב יותר ממה שהיה עד עכשיו".

4 צפייה בגלריה רגע משפחתי. עם הבעל דן מור, הילדים והאחות, שורדת השבי מורן סטלה ינאי ( צילום: מתוך האינסטגרם )





אחד הדברים שבזכותם היא מודה על שתי העונות שלה ב"רוקדים", היא מספרת, הוא העובדה שבעקבות התוכנית החלה להתעניין בתחום הלונג'ביטי. "בתקופה שאחותי הייתה חטופה הייתי בחרדה תמידית ורזיתי מאוד", היא מסבירה. "ראיתי מה עצב ולחץ עושים לפנים ולגוף. השיער לא נראה חי, שום דבר לא נראה חי. ואז התקבלתי לתוכנית והבנתי שבעוד חודשיים וחצי אני צריכה לעלות לשידור. כמו בלרינה ממושמעת נכנסתי מיד לפעולה. התחלתי לקרוא, לחקור, להתייעץ, להבין מה אני יכולה לעשות כדי לשקם את עצמי מבפנים ומבחוץ. התחלתי להקפיד הרבה יותר על תזונה, על פעילות גופנית ועל טיפוח העור. מאז אני כל הזמן לומדת, מנסה ובודקת מה עובד בשבילי".

תודה שיש לנו כימותרפיה

דווקא כמה שנים קודם לכן, באמצע שנות ה־30 לחייה, ינאי הרגישה כאילו הזדקנה בבת אחת: "הרגשתי זקנה, מרוטה, מצומקת". לתחושה הזאת הייתה סיבה כואבת. כשינאי הייתה בהיריון עם בנה השני, בתה הבכורה, אודליה־חיה, שהייתה אז בת שנה ותשעה חודשים, אובחנה כחולה בלוקמיה. ינאי בילתה שנתיים במחלקה האונקולוגית, כשהיא נקרעת בין הדאגה לחיי בתה ובין התינוק שהביאה לעולם.

איך מתמודדים עם מצב כזה? "דווקא הקריירה שלי כרקדנית נתנה לי כלים להתמודדות. כשאת בונה קריירה יש לך יעד גדול, אבל את לומדת לפרק אותו ליעדים קטנים ויומיומיים. ובהתמודדות עם המחלה של בתי, כשהייתי מרוסקת, היעדים נעשו עוד יותר קטנים: בואי תצלחי את הבוקר, בואי תצלחי את ארוחת הצהריים. הפכתי להיות רמטכ"ל. הכול היה מאורגן ומסודר. שלטתי במי נכנס לחדר של הבת שלי ומי לא, למדתי את כל טבלאות בדיקות הדם, הייתי הרקדנית הדרמטית הזאת שחונקת את הרופאים ואת האחיות, וגורמת לכולם להזדהות איתה רגשית עד שהם רוצים לתת מעצמם עוד ועוד, לבדוק אקסטרה על אקסטרה.

"הקריירה גם לימדה אותי לשרוד כאבים גופניים. חודשיים אחרי האבחון ילדתי את הבן שלי, דוד משה, בניתוח קיסרי. אחרי זה דהרתי על כיסא הגלגלים עם תפרים ודימומים רק כדי לחזור לכימותרפיה של אודליה, שעוד הייתה תינוקת בעצמה. הצלחתי לצלוח כאבים בלתי רגילים והתקפי חרדה בלתי פוסקים, ובתוך כל זה גם שאבתי חלב, כי היה לי חשוב להיניק את התינוק שלי. ניסיתי לשלוט בכל פרט ופרט, ובאותו זמן הבנתי שיש דברים שאין לי שום שליטה עליהם. ושם נכנס לחיים שלי גם ממד האמונה".

4 צפייה בגלריה "התחלנו להתקרב לדת עוד כשהייתי בהיריון" ( צילום: שי פרנקו, סגנון: אייל חג'בי )





את ובעלך שומרי מצוות. ההתקרבות לדת הגיעה בעקבות המחלה? "לא. התחלנו להתקרב לדת עוד כשהייתי בהיריון עם אודליה, כשחיינו בחו"ל. כל אחד מאיתנו לקח את האמונה למקום קצת אחר. דן התחבר יותר לתפילות, לציציות, לכיפות. אני צללתי יותר לעומק הרוחני, לתודעה. כשהתחלתי ללמוד את התורה, הרגשתי שאני מגיעה למקור המזוקק של הדברים האלה. בתקופת המחלה של אודליה, פתאום - אחרי חיים של קריירה, שטיחים אדומים וכל הזמן 'אני, אני, אני' - מצאתי את עצמי סגורה בחדר בידוד עם ילדה שמחוברת לכימותרפיה. הכול התהפך. ודווקא שם התחלתי להרגיש הודיה. הייתי יושבת ואומרת לעצמי: תודה שהיא עדיין חיה, תודה שיש לנו כימותרפיה שיכולה לטפל בה. למדתי להסתכל על הדברים דרך הכרת תודה, חמלה וענווה".

סקוואטים על עקבים

ינאי נולדה וגדלה בבאר שבע, האמצעית בין שלושה ילדים. בגיל שש החלה ללמוד בלט בבית הספר למחול של בת דור. האימונים התובעניים הכניסו אותה כבר בילדותה לעולם שבו תחרות, משמעת והישגיות היו דרך חיים. בגיל 14, השאיפה הבלתי פוסקת לשלמות החלה לגבות ממנה מחיר: היא פיתחה אנורקסיה.

בתחילה התקשתה לשתף פעולה והתנגדה לטיפול פסיכולוגי. רק כעבור שנה וחצי, כשהבינה שמצבה עלול להרחיק אותה מהבלט, הבטיחה להוריה שתצליח להחלים בכוחות עצמה ולקחה את עצמה בידיים. בדיעבד, היא סבורה שההתמודדות עם המחלה גם חיזקה אותה. "לקחתי את כל הידע שלי בתזונה בתור נשק: איך אני מתחזקת גופנית, מה משקם אותי ואת השרירים שלי, ואיך אני לומדת לאכול בריא".

היא מתגוררת עם בעלה דן ושני ילדיהם בצפון תל אביב. דן עוסק בעיצוב תכשיטי יהלומים ובמשחק, ובשנים האחרונות פיתח גם קריירה כמאמן כושר המתמחה באימון כדורגלנים. ינאי מעבירה סדנאות לרקדנים מקצועיים ומשמשת כיועצת ושופטת בתחרויות ובמסגרות מקצועיות למחול. בתם אודליה־חיה (12) החלימה ומגלה כישרונות אמנותיים משלה: היא לומדת משחק, שרה במקהלת בת קול של תל אביב, רוקדת היפ־הופ, ולאחרונה התקבלה ללהקת "השכנים של צ'יץ'". אחיה, דוד משה (10), משחק כדורגל בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.

אחרי כל מה שעברת עם אודליה, את מצליחה היום להיות אמא רגועה? "אני לעולם לא אחזור להיות לאה שהייתה לפני. כשהבת שלי נולדה הייתי בן אדם חופשי, חזק, שלא חושב בכלל על חיידקים. היום, אם הילדים שמים יד בפה, אני נטרפת מזה. אין דבר כזה שהם ישתו מבקבוק של מישהו אחר. אלה הרגלים מעצבנים שאני לצערי משרישה".

מה את עושה היום כדי להישאר בריאה וחזקה גם בגיל מבוגר יותר? "קודם כול, אני מאוהבת בהליכה. אנשים חושבים שזה ספורט של הגיל השלישי, אבל ממש לא. אני עושה הליכות מהירות מאוד במשך שעה, עם מוזיקה קצבית, בדרך כלל בשעות הערב, שלוש־ארבע פעמים בשבוע. זו שעה שהיא גם פעילות גופנית וגם מדיטציה בשבילי. בנוסף, פיתחתי שיטה שנקראת 'בלט וורקאאוט', שמשלבת תרגילים מעולם הבלט, הפילאטיס והיוגה. אני יכולה לשלב איתה סקוואטים ותרגילי בטן גם במהלך היום, אפילו כשאני על עקבים".

4 צפייה בגלריה "עשיתי בוטוקס פעם אחת" ( צילום: שי פרנקו, סגנון: אייל חג'בי )





מה בנוגע לתזונה? "אני אוכלת המון פירות, ירקות, אגוזים וזרעים. בבוקר, למשל, אני יכולה לאכול קופסה שלמה של אוכמניות, פרי דרקון, בננה, קשיו ותמרים, או שאני מכינה לי שייק ירוק מתפוח ירוק, מלפפון וסלרי. אני מקפידה מאוד על שומנים טובים, כמו שמן זית, אבוקדו, אגוזים, גרעיני דלעת ועל ירקות עשירים בוויטמין C שחשוב לייצור הקולגן. אני צמחונית, אבל אוכלת דגים, בעיקר סלמון, ומקפידה על חלבונים כמו טופו, אדממה וביצים. אני יכולה לאכול בארוחה ארבע ביצים, כי בנוסף לחלבון, בחלמון יש כולין, רכיב תזונתי שחשוב מאוד לתפקוד המוח".

את עושה הזרקות? "עשיתי בוטוקס פעם אחת, אחרי העונה השנייה של 'רוקדים'. רציתי לנסות משהו קטן, ובסופו של דבר זה כמעט לא שינה כלום. עשיתי גם סדרה אחת של הזרקות זרעי סלמון מתחת לעיניים, אבל אני לא יכולה להגיד שראיתי שיפור משמעותי".

כשאת מדמיינת את עצמך בגיל 80, מה תרצי להיות מסוגלת לעשות בלי בעיה? "הכול מהכול. מה זאת אומרת? הייתה לי מורה לבלט בשם רוז סובל קאסל, שהיא היום בת 80 פלוס פלוס, והיא עדיין מלמדת מהבוקר עד הערב. היא מפזזת, קופצת, עושה פלייה ורלווה, והיא פצצת עולם. בלונדינית עם שיער קצוץ, פנים זוהרות ואנרגיות שלא ייאמנו. היא ממש אותה רוזי שהכרתי לפני 40 שנה".

הריאיון המלא עם לאה ינאי מתפרסם בגיליון "לאשה" החדש, השבוע בדוכנים



