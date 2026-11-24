אביה הוכמן (34) היא לא רק אשתו של הקומיקאי והסטנדאפיסט גיא הוכמן ואמא לשני בנים. היא יוצרת תוכן עם קהילה של כ־47 אלף עוקבים, שמעלה תכנים משעשעים על הורות ונושאים נוספים. מכיוון שזיהינו אצלה פריטים מעניינים, ביקשנו לחקור את הארון שלה, ואלו הממצאים.

צילום: אביגיל עוזי

פריט שיקר ללבי: "החולצה הזאת, שעברה איתי רגעים ממש משמעותיים בחיים. כשהחלטתי שאני הולכת להייטק בלי ניסיון בתחום, לבשתי אותה לראיון עבודה. התקבלתי והתחלתי דרך חדשה. לבשתי אותה גם ביום שגיליתי שאני בהיריון עם עוז, הבן השני שלי. וכשהוזמנתי לפני שנתיים לדבר בכנסת על תרבות השיח בישראל (מטעם מיזם 'הדיבור'), ידעתי שזאת החולצה שאלבש. נראה לאן היא עוד תיקח אותי".

פריט שנוי במחלוקת. "אני קצת נבוכה, אבל מדובר בנעלי פלטפורמה לבנות. ראיתי אותן על מישהי בבית הכנסת ביום כיפור שעבר, קניתי את אותן נעליים בדיוק, היא הבטיחה לי שהן נוחות והן לא. אני חושבת שהן מעלפות, אבל בכל פעם שנעלתי אותן אנשים הסתכלו ואמרו לי 'מה לעזאזל?'".

מה מסתתר בארון שלי אביה הוכמן? ( צילום: אביב וינברגר )





5 צפייה בגלריה נעלי פלטפורמה לבנות ( צילום: אוראל כהן )

פריט שבחיים לא אזרוק: "האוברול הזה מ'עדיקה'. הוא הכי קלאסי בעולם. לבשתי אותו בחתונה שבה הכרתי את גיא – הסתכלנו אחד על השני וזו הייתה אהבה ממבט ראשון. הוא לא יזם משום מה, אני בסוף הייתי הגבר, אבל הנה אנחנו כאן פלוס שני ילדים וכלב. אני מרגישה שבזכות האוברול הרגשתי וואו והוא עשה את העבודה כמו שצריך, למרות שלא לבשתי אותו מאז בכלל".

5 צפייה בגלריה אוברול קלאסי ( צילום: אוראל כהן )

פריט שאני מצטערת שקניתי: "השמלה האדומה הזו. הצבע הוא לא, לא, לא. אבל בסדר, נתרום אותה בבוא העת".

5 צפייה בגלריה בשמלה אדומה ( צילום: אוראל כהן )

פריט שאני ממש חורשת עליו: "סטרפלס לבן. אפשר לראות שהוא איבד את הצבע הלבן שלו, אבל אני אכן חורשת עליו. הוא סוגר כל פינה וכל לוק, הכי קלאסי והכי כיף".