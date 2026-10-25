בחודשים האחרונים עדי גבע (בת 41, אמא לשניים בני 13, 8) עסוקה מאוד. כסמנכ"לית מכון הסקרים "מדגם" ששייך לאביה מנו גבע, היא מודה שככל שמועד הבחירות מתקרב, רף הסטרס עולה. "יש לחץ גבוה מאוד, בעיקר מיום המדגם שהוא יום הבחירות. עם הסקרים אנחנו רגועים יותר, אבל להבדיל - במדגם אי אפשר לוודא אם מי שמשתתף בו ישים את הפתק שהוא שם בקלפי ולא יעשה לנו תרגיל. זו הסיבה לכך שאנחנו עורכים את המדגם בליווי של מדענית נתונים, שמנטרלת בעזרת מודל התנהגותי אפשרויות כאלה".

איך את מסבירה את הפער בין הסוקרים השונים? "אני לא חיה את הפער הזה בכלל. אני יודעת מה אנחנו עושים, אבל לא יודעת מה סוקרים אחרים עושים. זה כמו שהולכים לקבל עוד חוות דעת רפואית, שכל אחד יחליט על מי הוא סומך".

איך מדגם של 500 בוחרים אקראיים יכול לנבא תוצאות בחירות? "כל עוד 500 המשתתפים מהווים מדגם מייצג, הוא יכול לשקף את המציאות. אנחנו לא מנבאים שום דבר, אלא נותנים את תמונת המצב נכון לאותו רגע. זה כמו צילום, תפסת רגע במצלמה, אבל הוא יכול להשתנות שנייה אחרי".

עד כמה קלעתם במדגם של בחירות 2022? "אני לא אוהבת להשתמש במילה 'קלעתם', כי זה לא אולימפיאדה, אלא תחום מדעי. בבחירות האחרונות המדגם שלנו היה טוב, מנדט אחד לכאן או לכאן. למשל, אצלנו במדגם, הליכוד עמד על 31 מנדטים וקיבל 32, יש עתיד עמדה על 24 מנדטים וקיבלה 23. כל סטטיסטיקאי היה מרוצה מדיוק כזה".

"בעבודה עם אבא יש עליות ומורדות, הדברים הכי אישיים מתערבבים בעסק. עם השנים למדנו לנתק את הבית מהעבודה ולהפך"

אבל פספסתם עם מרצ. במדגם שלכם היא עברה את אחוז החסימה ובפועל לא. "במדגם שלנו מרצ עמדה על גבול אחוז החסימה, וקיבלנו החלטה להעביר אותה בכל זאת מכל מיני שיקולים, כמו הוותק שלה".

ברוב הסקרים שני הגושים נמצאים מתחת ל־61 המנדטים הדרושים להקמת קואליציה. האם תהיה לדעתך הכרעה? "אנשים כל הזמן שואלים אותי מה יהיה, ואני לא יודעת לענות על זה, אין לי מושג איך זה ייגמר. אני לא נכנסת לעולם הפרשנות כי זה לא מקומי. כסוקרת אסור לי לרַצות אף צד ואסור לי להיות מזוהה עם אף צד".

איך הגעת לתחום הסטטיסטיקה? "למדתי סטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה בעקבות אבא שלי, מנו גבע, שהקים את מכון 'מדגם' בשנת 1988. הוא היה מורה למתמטיקה ולשל"ח ובמקביל למד סטטיסטיקה באוניברסיטה. כשסיים את התואר, פתח את החברה. לא דמיינתי שזה מה שאעשה כשאהיה גדולה, ממש נקלעתי לסיטואציה. גדלתי בקריית מוצקין, לא ידעתי מה ללמוד, אז אבא שלי אמר, 'אולי סטטיסטיקה? תנסי, מה יכול להיות?'. כבר במהלך הלימודים ב־2008 נכנסתי לעבוד איתו".

את ממליצה על עבודה עם אבא? "אם יש לך אבא כמו שלי, אז כן. ברור שיש עליות ומורדות, כי בסוף אני הבת שלו וכל הדברים הכי אישיים מתערבבים בעסק. עם השנים למדנו לנתק את הבית מהעבודה ולהפך, והצלחנו לעלות על דרך המלך. היום אני מבינה שקיבלתי את המתנה הכי גדולה שיש לי בחיים".

מה אתם עושים בין בחירות לבחירות? "נראה שאנחנו צצים כל ארבע שנים, אבל אנחנו עובדים קשה כל השנה: עורכים סקרים לאקדמיה ולעסקים, בתחום החינוך, הפיננסים, הבריאות והמשפט. כשאת קוראת על מחקרים שונים או כשמדברים על רמת שביעות רצון, מודעות, תדמית וכדומה, בחלק מהמקרים זה אנחנו".

מה הדבר הראשון שתעשי אחרי הבחירות? "זו תקופה עמוסה ואינטנסיבית מאוד, וכמה שאני אוהבת את העבודה, בסוף בן אדם צריך קצת אוויר, אז אני חושבת שאני אקח לי רגע לנשום".