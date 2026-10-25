ממש לא מזמן ציינו ש

הנטייה העונה היא להאריך שיער בהגזמה

- כמה שיותר ארוך, יותר טוב. מי שפחות בעניין מוזמנת לדלג היישר לטרנד היפהפה הזה. ה־Cub Cut היא הגרסה הקצרה, הקומפקטית והקצת יותר רכה של תספורת הזאב (Wolf Cut). היא שומרת על הדירוג הפרוע, אבל במסגרת קצרה יותר של

קארה הבוב