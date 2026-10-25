מתספורת הזאב, דרך חום שוקולדי עמוק ועד לשביל צדדי ברוח שנות האלפיים, אלה שלושת הטרנדים שכדאי להכיר לפני הביקור הבא במספרה.
בתספורת קצרה (יחסית) וארכיטקטונית
האמצעי: קאב קאט
ממש לא מזמן ציינו שהנטייה העונה היא להאריך שיער בהגזמה - כמה שיותר ארוך, יותר טוב. מי שפחות בעניין מוזמנת לדלג היישר לטרנד היפהפה הזה. ה־Cub Cut היא הגרסה הקצרה, הקומפקטית והקצת יותר רכה של תספורת הזאב (Wolf Cut). היא שומרת על הדירוג הפרוע, אבל במסגרת קצרה יותר של קארה הבוב. מדובר בתספורת שמחולקת למעין קובייה או שכבות מוגדרות מאוד סביב הפנים. היא מאופיינת בהמון נפח בחלק העליון ומשחק מדויק של אורכים שונים שנופלים סביב הפנים ויוצרים מסגרת שמחמיאה במיוחד לעצמות הלחיים ולסנטר.
מעצב השיער הבריטי לוק הרשסון הסביר את פשר הקסם בריאיון ל"ווג": "הקאב קאט עובדת כי היא לוקחת את החספוס ההיסטורי של השאג (תספורת משנות ה־70 שמבוססת על שכבות קצוצות, מדורגות וא־סימטריות) ומכניסה אותו למסגרת יותר קומפקטית ולבישה של בוב".
טיפ לפני אימוץ: תספורת ה"קאב קאט" מיועדת לנשים שמחפשות משהו אופנתי ונועז - היא מעניקה כוח לפנים, מדגישה את מבנה העצמות ומשדרת סטייל נונשלנטי.
בצבע שאי אפשר להתעלם ממנו
האמצעי: שיער בגוון אספרסו שוקולדי
פלטת הצבעים החדשה שואבת השראה מעולמות הקולינריה, כאשר הצבע שהכי יבלוט העונה הוא חום אספרסו שוקולדי. מה זה אומר בפועל? שנקווה ממש לצאת מהמספרה עם גוון חום עמוק, עשיר וסופר־מבריק. פמלה גונזלס, קולוריסטית בכירה במספרת BENJAMIN הניו־יורקית, חלקה את סוד הקסם של הצבע בריאיון למגזין מארי קלייר האמריקאי: "הצבע הזה יוצר זוהר טבעי ומראה מתוחכם ומתאים מאוד לאנשים שרוצים שיער כהה אבל גם עם עומק וטקסטורה".
טיפ לפני אימוץ: הצבע הזה מושלם למי שיש לה שיער חום טבעי ומחפשת צבע עם תחזוקה נמוכה. אתן עוד כאן?
בתסרוקת שתחזיר אתכן לתחילת שנות האלפיים
האמצעי: שביל עמוק בצד
אחרי שנים שבהן דור ה־Z הכריז ששביל באמצע הוא הדרך היחידה לחצות את השיער, השביל הצדדי חוזר ובגדול.
קלייטון הוקינס, מעצב שיער הוליוודי שאחראי בין היתר ללוקים של כוכבות כמו אוליביה רודריגו, הסביר למגזין InStyle: "דור ה־Z אולי ניסה להכריז ששביל בצד זה למבוגרות בלבד, אבל אנחנו רואים עכשיו חזרה ברורה לאסתטיקה של תחילת שנות האלפיים, והשביל העמוק בצד הוא חלק בלתי נפרד מה־Y2K. שביל בצד מוסיף סקס־אפיל ותנועה לשיער שפשוט אי אפשר להשיג עם שביל סימטרי ומוקפד באמצע". גם ג'וסטין מרג'אן, מעצבת שיער אמריקאית מובילה, אמרה בריאיון ל־Elle: "שביל עמוק בצד, כזה שמתחיל ממש מעל הקצה החיצוני של הגבה, מחזיר אותנו מיד לימי הזוהר של שנות האלפיים".
טיפ לפני אימוץ: הטוויסט המודרני של הלוק הזה הוא בכך שהיום נשלב אותו עם מרקם שיער טבעי, גלי ומשוחרר ולא מגוהץ ושטוח כמו בעבר.