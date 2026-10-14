אם בשנה החולפת מצאתן את עצמכן יושבות על כיסא הספר, לוקחות נשימה עמוקה ונותנות לו לגזור את השיער שהארכן באדיקות לטובת תספורת קארה "בוב" - אתן ממש לא לבד. שנת הבוב הייתה פנומנלית, והקארה גרם לכולנו להרגיש קלילות, מתוחכמות ונוטפות שיק אירופי. אבל כמו תמיד, עולם הביוטי והאופנה הוא מחזורי, והמטוטלת נעה כעת בחדות ובמהירות לצד השני.

אם בשנה החולפת מצאתן את עצמכן יושבות על כיסא הספר, לוקחות נשימה עמוקה ונותנות לו לגזור את השיער שהארכן באדיקות לטובת תספורת קארה "בוב" - אתן ממש לא לבד. שנת הבוב הייתה פנומנלית, והקארה גרם לכולנו להרגיש קלילות, מתוחכמות ונוטפות שיק אירופי. אבל כמו תמיד, עולם הביוטי והאופנה הוא מחזורי, והמטוטלת נעה כעת בחדות ובמהירות לצד השני.

אם בשנה החולפת מצאתן את עצמכן יושבות על כיסא הספר, לוקחות נשימה עמוקה ונותנות לו לגזור את השיער שהארכן באדיקות לטובת תספורת קארה "בוב" - אתן ממש לא לבד. שנת הבוב הייתה פנומנלית, והקארה גרם לכולנו להרגיש קלילות, מתוחכמות ונוטפות שיק אירופי. אבל כמו תמיד, עולם הביוטי והאופנה הוא מחזורי, והמטוטלת נעה כעת בחדות ובמהירות לצד השני.

במגזין Marie Claire UK, העורכת לוסי אברסטין הכריזה לאחרונה בנחרצות כי "מגמת האנטי־בוב כבר מתבשלת. שיער אולטרה־ארוך חזר לסדר היום האופנתי שלנו". במגזין Prime Women פורסם מאמר מקיף המנתח את התופעה לעומקה, ובו נכתב: "השיער הארוך חזר, והמגמה הזו מייצגת הרבה יותר מסתם סטייל - היא מדברת על חופש ועל אינדיבידואליות. עבור נשים רבות הארכת השיער מסמלת התנתקות מחוקי יופי מיושנים וחיבוק של הבחירה האישית".

במגזין Marie Claire UK, העורכת לוסי אברסטין הכריזה לאחרונה בנחרצות כי "מגמת האנטי־בוב כבר מתבשלת. שיער אולטרה־ארוך חזר לסדר היום האופנתי שלנו". במגזין Prime Women פורסם מאמר מקיף המנתח את התופעה לעומקה, ובו נכתב: "השיער הארוך חזר, והמגמה הזו מייצגת הרבה יותר מסתם סטייל - היא מדברת על חופש ועל אינדיבידואליות. עבור נשים רבות הארכת השיער מסמלת התנתקות מחוקי יופי מיושנים וחיבוק של הבחירה האישית".

במגזין Marie Claire UK, העורכת לוסי אברסטין הכריזה לאחרונה בנחרצות כי "מגמת האנטי־בוב כבר מתבשלת. שיער אולטרה־ארוך חזר לסדר היום האופנתי שלנו". במגזין Prime Women פורסם מאמר מקיף המנתח את התופעה לעומקה, ובו נכתב: "השיער הארוך חזר, והמגמה הזו מייצגת הרבה יותר מסתם סטייל - היא מדברת על חופש ועל אינדיבידואליות. עבור נשים רבות הארכת השיער מסמלת התנתקות מחוקי יופי מיושנים וחיבוק של הבחירה האישית".

הבשורה המשמחת שמגיעה עם זה היא שיש מצב שזה לא יכלול השתעבדות לפן, כי הפעם לא מדובר בשיער ארוך, עשוי ומוקפד שדורש פן מול המראה בכל בוקר, או חמור מזה, פן פעם בשבוע אצל הספרית. מתברר שהטקסטורה הנכונה לשיער לעונה הקרובה היא טבעית, והמראה הנחשק הוא גלים רכים, קצת פריזיות ואווירה כללית של חוסר מאמץ.

הבשורה המשמחת שמגיעה עם זה היא שיש מצב שזה לא יכלול השתעבדות לפן, כי הפעם לא מדובר בשיער ארוך, עשוי ומוקפד שדורש פן מול המראה בכל בוקר, או חמור מזה, פן פעם בשבוע אצל הספרית. מתברר שהטקסטורה הנכונה לשיער לעונה הקרובה היא טבעית, והמראה הנחשק הוא גלים רכים, קצת פריזיות ואווירה כללית של חוסר מאמץ.

הבשורה המשמחת שמגיעה עם זה היא שיש מצב שזה לא יכלול השתעבדות לפן, כי הפעם לא מדובר בשיער ארוך, עשוי ומוקפד שדורש פן מול המראה בכל בוקר, או חמור מזה, פן פעם בשבוע אצל הספרית. מתברר שהטקסטורה הנכונה לשיער לעונה הקרובה היא טבעית, והמראה הנחשק הוא גלים רכים, קצת פריזיות ואווירה כללית של חוסר מאמץ.