אם בשנה החולפת מצאתן את עצמכן יושבות על כיסא הספר, לוקחות נשימה עמוקה ונותנות לו לגזור את השיער שהארכן באדיקות לטובת תספורת קארה "בוב" - אתן ממש לא לבד. שנת הבוב הייתה פנומנלית, והקארה גרם לכולנו להרגיש קלילות, מתוחכמות ונוטפות שיק אירופי. אבל כמו תמיד, עולם הביוטי והאופנה הוא מחזורי, והמטוטלת נעה כעת בחדות ובמהירות לצד השני.
אם לשפוט על פי המגזינים המובילים בעולם, משפיעניות רשת ומסלולי התצוגות, מסתמן שהולכת להיות חזרה מפוארת של השיער הארוך במיוחד. בעוד הקארה הקצר שידר תחכום מאופק, עכשיו אנחנו חוזרות לשפע, לרומנטיקה ולתנועה מתמדת.
במגזין Marie Claire UK, העורכת לוסי אברסטין הכריזה לאחרונה בנחרצות כי "מגמת האנטי־בוב כבר מתבשלת. שיער אולטרה־ארוך חזר לסדר היום האופנתי שלנו". במגזין Prime Women פורסם מאמר מקיף המנתח את התופעה לעומקה, ובו נכתב: "השיער הארוך חזר, והמגמה הזו מייצגת הרבה יותר מסתם סטייל - היא מדברת על חופש ועל אינדיבידואליות. עבור נשים רבות הארכת השיער מסמלת התנתקות מחוקי יופי מיושנים וחיבוק של הבחירה האישית".
הבשורה המשמחת שמגיעה עם זה היא שיש מצב שזה לא יכלול השתעבדות לפן, כי הפעם לא מדובר בשיער ארוך, עשוי ומוקפד שדורש פן מול המראה בכל בוקר, או חמור מזה, פן פעם בשבוע אצל הספרית. מתברר שהטקסטורה הנכונה לשיער לעונה הקרובה היא טבעית, והמראה הנחשק הוא גלים רכים, קצת פריזיות ואווירה כללית של חוסר מאמץ.
סודות הטיפוח ההוליסטי לשיער ארוך
כדי להגיע לשיער ארוך, כזה שגם ייראה במיטבו וישמור על הברק, כדאי לאמץ נקודת מבט הוליסטית. מה זה אומר? בעיקר לצאת מנקודת הנחה שהקרקפת היא המשך ישיר של עור הפנים, וממש כפי שאנו דואגות לשמור על מחסום עור הפנים, כך גם מחסום העור של הקרקפת זקוק לאיזון. קרקפת מגורה לא תצמיח שיער ארוך ובריא. כדי לשפר את זרימת הדם לזקיקים, מומלץ לאמץ את העקרונות של עיסוי פאשיה גם לאזור הראש. בזמן החפיפה, במקום רק לקרצף במהירות, הקדישו שתיים־שלוש דקות לעיסוי עמוק ואיטי של רקמת החיבור בקרקפת. זה יכול לעזור לשינוי אמיתי בשיער.
עוד סוד קטן אבל משנה חיים למי שמגדלת שיער ארוך וגלי נמצא דווקא בשגרת הלילה וביציאה מהמקלחת. מכיוון שהמטרה המרכזית העונה היא לשמור על טקסטורה טבעית, הגיע הזמן להפסיק לייבש ולשפשף את השיער במגבת רגילה, כזו שפוצעת את מעטפת השערה (הקוטיקולה) ויוצרת חשמל סטטי וקרזול יתר. במקום זאת הספיגו את המים בעדינות בעזרת מגבת מיקרופייבר או אפילו חולצת טריקו ישנה מכותנה רכה — טריק ידוע של מתולתלות שעובד בצורה מושלמת גם למי שרוצה גלים רכים וטבעיים. אם אתן כבר משקיעות באורך, שווה גם לנסות לישון על ציפית משי או סאטן (עוד טריק של מתולתלות שכבר עשו דוקטורט). בניגוד לכותנה שסופחת לחות ויוצרת חיכוך, המשי מאפשר לשיער הארוך "להחליק" עליו במהלך הלילה. זה מפחית שבירה של הקצוות ועוזר לשמור על הברק של השיער גם בבוקר שאחרי.