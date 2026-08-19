1. כי היא לא מנסה להציג מציאות מושלמת. בכתבת שער לגיליון ספטמבר של "ווג" (היא מככבת על הקאבר עם הומר גיר) סיפרה קאיה שהתמודדה בעבר עם הפרעות אכילה, וכי קשה לה להכיל את התגובות על הגוף שלה, כלומר על הרזון שלה. היא גם דיברה באהבה על אחיה, פרסלי, שמתמודד זה עשור עם התמכרות לאלכוהול ולתרופות מרשם.