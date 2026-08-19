1. כי היא לא מנסה להציג מציאות מושלמת. בכתבת שער לגיליון ספטמבר של "ווג" (היא מככבת על הקאבר עם הומר גיר) סיפרה קאיה שהתמודדה בעבר עם הפרעות אכילה, וכי קשה לה להכיל את התגובות על הגוף שלה, כלומר על הרזון שלה. היא גם דיברה באהבה על אחיה, פרסלי, שמתמודד זה עשור עם התמכרות לאלכוהול ולתרופות מרשם.
2. כי היא מעולם לא הסתפקה בלהיות דוגמנית־על. אחרי שכבשה את עולם האופנה כבר בגיל 16, גרבר בת ה־24 מתנסה בשנים האחרונות גם כשחקנית, ובימים אלה מככבת בסדרה המדוברת "הרסיסים" של ראיין מרפי (שמשודרת בדיסני פלוס). הסדרה עוסקת בתלמידי תיכון יוקרתי בלוס אנג'לס ב־1981, וגרבר מגלמת כמובן את מלכת הכיתה, תפקיד שהיא עושה ממילא כל החיים.
3. כי יש לה חוש הומור. אחד מכוכבי "הרסיסים" הוא הומר גיר, בנו של ריצ'רד גיר – שכידוע, היה נשוי בעבר הרחוק לאמה של קאיה, הדוגמנית האייקונית סינדי קרופורד. כאשר נשאלו השניים בפרמיירה איך הם מתמודדים עם ההיסטוריה המשותפת, ענתה קאיה מיד: "איזו היסטוריה?".
4. כי היא לא מכורה לטיקטוק אלא לספרים. ב־2024 הפכה את מועדון הקריאה הפרטי שלה למיזם בשם Library Science, שבמסגרתו היא מקיימת מפגשים ומראיינת סופרים ואמנים. בין היצירות האהובות עליה: "המאהב" של מרגריט דיראס, "שנה של מחשבות מופלאות" של ג'ואן דידיון ו"רק ילדים" של פטי סמית. היא גם כותבת פאן פיקשן (ספרות מעריצים) תחת שם בדוי, אבל מסרבת לגלות מאיזו יצירה שאבה השראה.
5. כי היא חובבת קולנוע. הסרט האהוב עליה הוא "אישה תחת השפעה" מ־1974.
6. כי היא לא מסתובבת עם שפתיים מנופחות מחומצה או לק ג'ל מהגיהינום. היא לא מייצרת רעש, אלא שקט. על השטיח האדום היא לובשת לרוב שמלות בגזרה נקייה, בדרך כלל בצבעי שחור, לבן או אדום. מחוצה לו היא אוהבת ג'ינס, ז'קטים גדולים ונעליים שטוחות. יש שיקראו לזה משעמם, אני קוראת לזה קלאסי וחסר מאמץ.
7. כי היא אשת עסקים תותחית. לאחרונה נכנסה כמשקיעה, חברת דירקטוריון ושותפה קריאטיבית עם מותג הדנים האמריקאי RE/DONE . בשבוע האופנה בניו יורק שייערך בחודש הבא צפויה להיחשף קולקציית הקפסולה הראשונה שלה. גרבר מושקעת ושותפה בעיצוב גם במותג בגדי הספורט Vuori , זאת כמובן במקביל לקמפיינים עבור מותגי־על כג'יבנשי, NARS ואחרים.
8. כי היא נחמדה. לפני שמונה שנים נתקלתי בקאיה באירוע בברלין, ומיד פניתי אליה וביקשתי שנצטלם יחד, כי כזו אני חסרת פאסון באופן מוחלט. Sure , היא ענתה לי. לפניכן התוצאה: